Тествахме 10-те най-добри софтуера за управление на подизпълнители и системи за проследяване през 2025 г.

Все още ли губите време в управлението на договорените услуги с досадна документация и повтарящи се задачи?

Ако е така, това е знак да спрете – има по-добър начин да го направите. ?

Днешните инструменти за управление на подизпълнители са гъвкави, интуитивни и мощни. Те поемат цялата тежка работа за вас, така че можете да изпреварите конкуренцията си и да свършите нещата по-бързо.

Но как да знаете, че инвестирате в подходящия софтуер? Ето тук идваме ние!

Използвайте този списък като ваш личен наръчник за 10-те най-добри софтуерни инструмента за управление на подизпълнители за 2024 г. Ние сме направили всичко необходимо, за да ви предоставим цялата информация, от която се нуждаете, за да вземете най-доброто и най-информирано решение. Ще разгледаме ключовите функции, цените, отзивите, ограниченията и други.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на подизпълнители?

Както почти всичко в съвременната работна среда, подходящият софтуер за управление на подизпълнители прави голяма разлика. Но нека бъдем реалисти – не искате да прекарвате часове в преглеждане на десетки опции. Вие сте тук, защото искате ефективен софтуер за управление на човешките ресурси, който да ви улесни живота.

Ако знаете какво ви трябва, можете да прескочите до най-интересната част! Но ако не сте сигурни, ето няколко неща, които да имате предвид, за да намерите подходящите инструменти за управление на подизпълнители:

10-те най-добри софтуера за управление на подизпълнители

Нека се впуснем в интересната част и да сравним 10-те най-добри софтуера за управление на подизпълнители, за да оптимизираме работните си дни.

Накарайте вашите изпълнители да отчитат времето, да определят приблизителни разходи и да добавят бележки отвсякъде с глобалния таймер в ClickUp.

ClickUp е софтуер за цялостно управление на проекти, CRM и ERP, който включва всички инструменти, от които се нуждаете, за да свършите работата си (и дори нещо повече).

Неговият ориентиран към хората интерфейс е достатъчно гъвкав, за да обслужва както големи, така и малки предприятия. И разполага с необходимата функционалност за надзор и комуникация със специализирани изпълнители, подизпълнители, заинтересовани страни, клиенти и др. Така че той ви подкрепя, независимо дали работите с генерални изпълнители и строителни обекти на място, или с фрийлансъри и ИТ проекти.

Можете да използвате ClickUp Project Time Tracking, за да планирате времето си, да задавате прогнози, да преглеждате отчети и да добавяте бележки отвсякъде и по всяко време. Можете също да стартирате процесите си в ClickUp с предварително създадени работни потоци, изгледи и други, като използвате един от готовите шаблони! Препоръчваме шаблона ClickUp Resource Management People, за да съпоставите наличната си работна сила с подходящите задачи за оптимизирана система за управление на подизпълнителите.

Освен това, организациите за аутсорсинг на управление на проекти могат да използват инструментите на ClickUp, за да контролират изпълнението, фактурирането, управлението на риска и финансовите показатели за всеки клиент. ?️

Най-добрите функции на ClickUp:

Изтеглете този шаблон Следете всичките си договори през всеки етап, от разработването и одобряването до подаването!

Ограничения на ClickUp:

Неговата ролева AI функция, ClickUp AI , се предлага само на потребителите на Free Forever като безплатна пробна версия. Но можете да я добавите към всеки платен план за само 5 долара на месец.

Някои потребители изпитват леки затруднения при приспособяването към толкова много мощни функции.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Worksuite

чрез Worksuite

Worksuite е софтуер за управление на проекти за управление на свободни професионалисти. Той е проектиран да управлява глобална работна сила с персонализирани опции за организиране и разширяване на вашата мрежа.

Този удобен SaaS инструмент ще ви помогне да автоматизирате назначаването на нови служители, да централизирате данните за работната сила, да плащате на подизпълнителите и да минимизирате административната работа, като например управлението на електронни таблици. Той може дори да ви помогне да откриете най-добрите си таланти, за да ускорите процеса на управление на подизпълнителите. ?

Най-добри характеристики на Worksuite:

Оптимизирайте управлението на вашите фрийланс проекти във всички операционни системи с функционалността на облака, SaaS и мобилните приложения.

Получете цялостен поглед върху разходите по всичките си проекти с валутни превръщания за международни изпълнители.

Облекчете работата си по управлението на документи с автоматизирани електронни таблици и административни задачи.

Поддържайте всичко организирано през целия жизнен цикъл на всеки проект с персонализирани решения за управление на договори.

Ограничения на Worksuite:

Интерфейсът изглежда остарял и понякога липсва необходимата функционалност.

Ръчното качване на бизнес споразумения и договори може да бъде трудно

Цени на Worksuite:

Essentials: 500 $/месец

Визия: 1000 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Worksuite:

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

3. Rippling

чрез Rippling

Rippling е глобална платформа за управление на работната сила, която предоставя унифициран контролен панел за нуждите на HR, IT и финансите. Тя обединява системи като разходи, обезщетения и заплати, което ви позволява да управлявате всички аспекти от жизнения цикъл на служителите.

Това мощно решение за управление на подизпълнители може да ви помогне да внедрите протоколи за сигурност, необходими за спазване на стандартите за съответствие на подизпълнителите, и да извлечете всички необходими данни за одит само с няколко кликвания. Освен това можете да наблюдавате анализите на проектите, политиките, работния процес и разрешенията, като използвате проста графика на служителите за бърз и лесен достъп до данни за работната сила.

Най-добрите характеристики на Rippling:

Обединете всичко с стотици интеграции с вашите съществуващи инструменти като Brex, Nectar, Checkr и Guideline или получите препоръчани софтуерни решения от магазина за приложения.

Модерният интерфейс улеснява служителите и изпълнителите да се ориентират в плановете за социални придобивки, заплатите и др.

Бързата и лесна система за въвеждане ви позволява да персонализирате опита за новите служители.

Дръжте финансите си под контрол с функции за бюджетиране и прогнозиране за всеки служител, изпълнител и свободен професионалист ?

Ограничения на Rippling:

Подробна информация за цените не е налична без персонализирани безплатни услуги за оферти.

Липсват функции за управление на проекти, CRM или ERP.

Ценообразуване на Rippling:

Персонализиран план: Започва от 8 $/месец

Оценки и рецензии на Rippling:

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Rippling!

4. Deel

чрез Deel

Deel е облачно решение за управление на човешките ресурси и съответствие с нормативните изисквания. То ще ви помогне да наемате, въвеждате в работата и плащате на пълноценни служители и независими изпълнители, като същевременно ви предоставя централизирана информация за вашето работно място в един единствен табло.

Мениджърите, служителите, изпълнителите и ръководителите могат да използват самообслужващия интерфейс на Deel, за да изпълняват десетки задачи, свързани с изплащането на заплати и тегления. Много от ключовите функции на Deel са достъпни в безплатен план, който е полезен за фирми с до 200 служители. ?

Най-добрите функции на Deel:

Оптимизирайте изплащането на заплатите на международните служители и изпълнители с автоматизирана обработка на плащанията.

Намалете натоварването на вашия отдел по човешки ресурси, като позволите на служителите и изпълнителите да влизат в системата и да виждат предстоящите си плащания по всяко време.

Опростете процеса на назначаване на чуждестранни служители и изпълнители, за да им помогнете да се почувстват част от вашия глобален екип.

Този софтуер за управление на подизпълнители автоматизира администрирането на човешките ресурси и отчитането за подизпълнители и служители в малки предприятия, използвайки глобална система за управление на човешките ресурси.

Ограничения на Deel:

Deel е облачно решение и не е достъпно за използване на устройства с Android, iOS, Windows или Linux.

Липса на поддръжка на клиенти от страна на бек-енда и затруднения при планирането на разговори с представители на обслужването на клиенти

Цени на Deel:

Deel HR: Безплатно

Изпълнители: 49 $/месец

EOR: 599 $/месец

Global Payroll: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Deel:

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Deel!

5. Lusha

чрез Lusha

Lusha е платформа за маркетингова информация и управление на екипи, която улеснява набирането на персонал и сключването на договори за B2B компании. Тя функционира и като център за проучване, който използва информация за продажбите, за да покаже компаниите, които вероятно биха инвестирали във вашите услуги. ?

Като инструмент за набиране на кадри и търсене на кандидати, Lusha предоставя база данни с квалифицирани кандидати, за да направи наемането на персонал по-евтино и по-малко времеемко. Софтуерът е проектиран да ви помогне да наемате персонал по-бързо с опростен процес на интеграция, регистрация и проследяване. И можете да го изпробвате безплатно!

Най-добрите функции на Lusha:

Опростете процесите си по въвеждане на нови служители, за да създадете лесно настройване, без да губите времето на никого.

Поддържайте актуална база данни и се възползвайте от автоматичните актуализации за вашата CRM система, като оптимизирате вашите B2B операции.

Бъдете в крак с променящите се правила за сигурност и поверителност, за да избегнете проблеми с несъответствието от всички страни.

Намерете точно подходящите изпълнители и кандидати, без да полагате усилия, благодарение на точната база данни с контакти на Lusha.

Ограничения на Lusha:

Липсва поддръжка за мобилни приложения, Linux и Chromebook.

Безплатният план е ограничен до пет кредита на месец и един потребител, което го прави непрактично дългосрочно решение за повечето фирми.

Цени на Lusha:

Безплатно: 0 $/месец за един потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Премиум: 69 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lusha:

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 300 отзива)

6. Atlas

чрез Atlas

Atlas предоставя софтуер за управление на подизпълнители, който помага на компаниите да разширяват дейността си извън границите на страната си и да работят с подизпълнители от цял свят. Той елиминира необходимостта от използване на множество външни доставчици, като улеснява управлението на съответствието и изплащането на заплатите на глобалния персонал от една платформа. ?

За разлика от много други инструменти за управление на подизпълнители, Atlas може да ви помогне и да получите визова спонсорство и мобилност за вашите служители и подизпълнители. Те дори ще ви помогнат с преместването и настаняването на семействата, така че вашите таланти да могат да се съсредоточат върху предоставянето на най-доброто от себе си, без да се притесняват за дребните неща.

Най-добри характеристики на Atlas:

Получете цялостна подкрепа за визи и мобилност за вашите таланти и техните семейства, включително помощ при намиране на жилище, офис пространство, преместване и др.

Управлявайте глобалния си персонал от една платформа и улеснете обработката на заплатите, независимо от местоположението.

Ускорете процеса на назначаване на нови служители и го съобразете с изискванията на мястото, където се намират вашите таланти, с помощта на местни експерти.

Получете надеждна експертиза в областта на човешките ресурси и правни познания за над 160 държави.

Ограничения на Atlas:

Скъпите платени планове и липсата на безплатна версия могат да направят Atlas твърде скъп за малките и средни предприятия.

По-бавно реагиране от местните представители на отдел „Човешки ресурси“ и обслужване на клиенти

Цени на Atlas:

Работодател по документи: 450 $/месец на служител

Виза и спонсорство за мобилност: 1500 долара/виза

Оценки и рецензии на Atlas:

G2: 4. 4/5 (5+ отзива)

Capterra: Н/Д

7. Avetta

чрез Avetta

Avetta е софтуер за управление на подизпълнители, създаден да помага на клиенти и доставчици да управляват риска, безопасността и устойчивостта на веригата за доставки. Той функционира и като глобална мрежа, предоставяща инструменти за всичко – от киберсигурност до устойчивост.

Освен че предоставя инструменти за управление на подизпълнители, Avetta ви свързва с мрежа от глобални подизпълнители и подизпълнители, което улеснява намирането на необходимите ви таланти.

Най-добрите характеристики на Avetta:

Направете управлението на безопасността на веригата за доставки по-лесно, като управлявате всички изпълнители, работници и работни обекти от една платформа.

Управлявайте взаимоотношенията с подизпълнителите и доставчиците от таблото за управление, за да улесните защитата на вашите работници (и репутацията си).

Превърнете договорите си в прозрачни, доверителни отношения, за да създадете значими връзки както с изпълнителите, така и с клиентите.

Повишете видимостта на практиките за безопасност за всички изпълнители, за да намалите честотата на инцидентите, свързани с безопасността.

Ограничения на Avetta:

Информация за цените не е налична на уебсайта на Avetta или на популярните платформи за ревюта.

Някои затруднения при свързване с клиентската поддръжка и получаване на решения от нея.

Цени на Avetta:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Avetta:

G2: 2. 9/5 (15+ отзива)

Capterra: 1. 8/5 (40+ отзива)

8. Дистанционно

чрез Remote

Remote е глобално решение за наемане на персонал, което улеснява компаниите да наемат изпълнители и служители от цял свят. То е проектирано да ви спести главоболията, свързани с данъци, заплати, социални придобивки и спазване на нормативните изисквания в различни страни, за да можете да се съсредоточите върху важните неща. ?

Независимо дали се нуждаете от помощ при управлението на социални придобивки или разпределянето на възстановявания на разходи, Remote може да ви помогне. Той е проектиран за мащабируемост, като помага на бизнеса да се разширява и да отваря клонове в нови страни.

Най-добри функции за дистанционна работа:

Освободете се от притесненията за данъците си, като позволите на Remote да се занимава с изчисляването им и да обработва автоматичните данъчни плащания.

Нека автоматизацията опрости въвеждането на заплати, удръжките преди данъчно облагане, одобряването на плащания, възстановяването на разходи, директните депозити и други административни задачи.

Използвайте Remote чрез уеб портала или мобилните приложения на повечето операционни системи, за да можете да управлявате вашите изпълнители отвсякъде.

Улеснете вашите изпълнители и служители да разберат своите предимства с Remote benefits manager (Удален мениджър на предимствата).

Ограничения при дистанционна работа:

В някои отзиви се споменава липсата на ясна информация относно плащанията в различни страни и региони.

Отговорите на клиентската поддръжка не винаги са навременни

Цени за дистанционно управление:

Управление на подизпълнители: 29 $/месец на подизпълнител

Работодател по документи: 599 $/месец на служител

Global Payroll: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Дистанционни оценки и рецензии:

G2: 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

9. Fiverr Enterprise

чрез Fiverr Enterprise

Fiverr Enterprise (известен още като Fiverr Business) е SaaS инструмент за управление на подизпълнители, създаден да оптимизира всеки аспект от работата на вашите свободни професионалисти. Той помага на вашите екипи да работят по-бързо и ускорява растежа на бизнеса, като се занимава с всички малки задачи, свързани с наемането на професионалисти на договор.

Например, вместо да плащате няколко фактури всеки месец, ще плащате една проста месечна фактура на Fiverr, която незабавно изплаща индивидуални фактури на всеки изпълнител или фрийлансър, с когото сте работили.

Най-добрите характеристики на Fiverr:

Улеснете администрацията, като елиминирате финансовите, рутинните и правните задачи при работа с независими изпълнители и свободни професионалисти.

Поддържайте пълна прозрачност на изпълнителите, с които работи вашият екип, за да направите проектите и комуникацията по-ефективни.

Управлявайте правни документи, достъп до системата и проверки на миналото от една платформа

Незабавно обработвайте и плащайте фактури на свободни професионалисти в над 190 държави.

Ограничения на Fiverr:

Ценовата структура, базирана на проценти, може да доведе до големи разлики в месечните такси, което може да бъде проблем за някои малки предприятия.

Липсва поддръжка за офлайн и мобилни приложения

Цени на Fiverr:

Основно: 3% такса/месец

Премиум: 5% такса/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Fiverr:

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

10. Plane

чрез Plane

Plane е международен софтуер за управление на подизпълнители, който ви позволява да наемате, въвеждате и плащате на подизпълнители в над 240 държави, използвайки сигурна платформа, базирана в облака. Той ви позволява също да управлявате социалните придобивки и спазването на нормативните изисквания за подизпълнители и служители, като премахва досадата от глобалната работна сила.

Вашите международни изпълнители и служители ще ви бъдат благодарни, защото Plane вярва, че те заслужават същото удобство при изплащането на заплатите, от което се ползват служителите в САЩ, без да ви струва нищо допълнително! Говорейки за служители, Plane не е предназначен само за изпълнители – можете да наемате и управлявате служители от САЩ и други страни.

Най-добри характеристики на Plane:

Откажете се от таксите за надценка и позволете на Plane да ви помогне да изпращате плащания на изпълнители в над 240 държави с оптимални обменни курсове.

Улеснете живота на вашите глобални изпълнители, като оставите Plane да се занимава с изплащането на заплатите и да изпраща плащанията директно в банковите им сметки без такси за теглене от електронни портфейли.

Позволете на административния си екип да се съсредоточи върху важните неща и използвайте Plane за управление на данъчните удръжки и документите за наемане на работа ?

Работете с екип от експерти, за да решите дали искате да наемете нов член на екипа като подизпълнител или като служител.

Ограничения на самолета:

Потребителският интерфейс и мобилното приложение не са интуитивни и могат да бъдат трудни за използване.

Ограничени възможности за персонализиране и персонализирани настройки за заплатите

Цени на самолетите:

Служители в САЩ: 19 USD/месец на служител

Международни изпълнители: 39 $/месец на изпълнител

Международни служители: 499 USD/месец на служител

Оценки и рецензии на самолети:

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Н/Д

Проследявайте изпълнителите с системи за управление на изпълнителите

Тези невероятни софтуерни инструменти изграждат по-добро бъдеще за проектните мениджъри и изпълнителите. Възможностите са неограничени с тези първокласни системи за управление на изпълнители. Остава само да изберете подходящата за вас. ✨

След като автоматизирате отнемащите време задачи и съберете всичко необходимо в една лесна за използване платформа, ще освободите време за нещата, които наистина искате да правите. Можете да използвате ClickUp, за да управлявате всичките си работни и лични списъци със задачи и проекти, за да се възползвате максимално от това време!

Готови ли сте да подобрите управлението на вашите подизпълнители? Отидете на ClickUp и започнете с нашия безплатен план Free Forever, за да видите за какво става въпрос, без да плащате нищо. ?