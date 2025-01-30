10 най-добри алтернативи на Rippling за управление на заплатите

Системите за заплати трябва да отговарят на нуждите, предпочитанията и бюджета на вашия бизнес. Понякога популярният софтуер за човешки ресурси (HR) като Rippling не е достатъчен. ?

Разбира се, той може да ви помогне да управлявате всички задачи, свързани с човешките ресурси – от набиране и назначаване на персонал до управление на обучението и заплатите – но може да не отговаря на всички ваши изисквания.

Може би е твърде скъпо за вашия вкус или сте разочаровани от липсата на 24/7 поддръжка чрез директни телефонни обаждания. Може би просто предпочитате система с по-малко екстри, която е по-лесна за настройка и навигация.

Каквито и да са вашите причини, в нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на Rippling ще намерите нещо за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Rippling?

Когато търсите подходяща алтернатива на Rippling, фокусирайте се върху това, което е важно за заплатите и HR на вашия бизнес. Нека разгледаме важните неща, на които да обърнете внимание, за да можете да изберете софтуера, който най-добре подхожда на вашия бизнес.

Удобство за ползване: Платформата трябва да е проста и интуитивна, за да можете вие и вашият екип да се справяте с HR задачите без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.

Функции: Изберете HR решение, което покрива всички ваши нужди, като автоматизирана обработка на заплатите, подаване на данъчни декларации, администриране на социални придобивки за служителите, наемане и въвеждане в работата. Още по-добре е, ако можете да го персонализирате, за да съответства на вашите уникални процеси.

Цени: Подходящите решения за управление на производителността и заплатите трябва да балансират ключовите функции, от които се нуждаете, с ценови планове, които отговарят на вашия бюджет ?

Отчитане и анализи: Потърсете софтуерни решения, които се впускат в дълбочина в HR анализите за Потърсете софтуерни решения, които се впускат в дълбочина в HR анализите за оптимизиране на бизнес процесите (като набиране на персонал и въвеждане в работата) и представянето на служителите.

Интеграции : Проверете дали инструментът се интегрира с други системи, които използвате, като софтуер за съхранение в облак, видеоконферентна връзка, счетоводство и отчитане на работното време.

Поддръжка: Надеждна и достъпна поддръжка на клиенти е от значение, особено при сложни проблеми, свързани с заплатите. Дайте приоритет на инструменти с доказан опит в предоставянето на отлична поддръжка на клиенти.

10-те най-добри алтернативи на Rippling за използване през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Rippling, които ще ви предложат най-изгодната сделка. ?

Ще разгледаме предимствата, ограниченията и ценовите планове на всеки инструмент. Не забравяйте да имате предвид нуждите на вашия бизнес, за да намерите най-подходящия вариант.

Готови ли сте? Да започваме! ?

Получателите могат лесно да проследяват времето, прекарано по дадена задача, което се показва колективно в прост падащ списък.

ClickUp е платформа за продуктивност за управление на всички области на вашия бизнес. Това включва управление на бази данни на служители и процеси, свързани с човешките ресурси, като набиране на персонал, въвеждане в работата, производителност на служителите и удовлетвореност.

Хубавото на ClickUp е, че можете да го настроите така, че да отговаря точно на нуждите на вашия бизнес. Използвайте над 15 персонализирани полета – като текст, номер, дата, оценка и напредък – за да поддържате данните за вашите служители и процеси подредени и организирани.

Можете също да визуализирате данните с персонализирани изгледи. Независимо дали искате да съхранявате данните за служителите в табличен изглед, да проследявате състоянието на работните процеси на Kanban табло или да планирате събития в изгледа „Календар“, ClickUp ви предлага всичко това. ✨

И ако настройването ви се струва сложно, не се притеснявайте – има много шаблони за HR, като например шаблона за план за заплати на ClickUp, които улесняват процеса. А за да направите живота си още по-ефективен, настройте автоматизации, за да преминавате задачите през различни етапи, задавайте крайни срокове и уведомявайте екипа си, за да може да започне работа по тях.

А най-хубавото е, че ClickUp е достъпен от вашия уеб браузър, настолен компютър и мобилни устройства.

Ако търсите алтернатива на Rippling, която да се адаптира към вашите уникални нужди, ClickUp може да е точно това, което ви е липсвало.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте работното време и го добавяйте към табелите за отчитане на работното време

Комуникирайте със служителите и новоназначените в коментари към задачите и чат канали

Съхранявайте и сътрудничете по наръчници за служители, фирмени уикита и SOP в ClickUp Docs.

Следете напредъка на задачите, натовареността и производителността на служителите, както и ключовите показатели за ефективност на персонализирани табла ?

Свържете ClickUp с над 1000 външни приложения чрез native integrations, Zapier и API.

Ограничения на ClickUp

Липсват разширени HR функции като обработка на заплати, данъчно съответствие и PEO услуги.

Настройката може да отнеме много време поради обширните възможности за персонализиране.

ClickUp цени

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Isolved

чрез Isolved

Isolved е цялостно HR решение за малки и средни предприятия. То разполага с всичко необходимо, за да опрости изчисляването на заплатите и да управлява цикъла на живот на вашите служители. Това включва привличане на таланти, назначаване, социални придобивки, обучение и управление на времето.

За разлика от повечето HR решения, ценообразуването се базира на модел „на служител на месец“, който се коригира в зависимост от индивидуалните функции, които изберете. По този начин плащате само за това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Isolved

Поискайте заместване на смяна от колеги и мениджъри

Позволете на служителите да даряват за благотворителни организации, които са им близки

Достъп до множество опции за плащане, включително директен депозит, карти за заплащане и плащане при поискване.

Сравнете представянето си с това на конкурентите, като анализирате средната заплата, разходите за социални придобивки, стажа и др.

Ограничения на Isolved

Има няколко вградени интеграции

Платформата понякога има технически проблеми.

Обслужването на клиенти може да не отговаря на сложни въпроси

isolved цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за isolved

G2: 4. 3/5 (870+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 460 отзива)

3. Paychex

чрез Paychex

Paychex е облачна система за управление на заплатите и човешките ресурси, която заслужава да бъде спомената в този обзор на алтернативи на Rippling. Тя се актуализира в съответствие с данъчните закони, изчислява и удържа данъците и гарантира, че всеки получава заплатата си навреме. Тя се занимава и с назначаването на нови служители, управлението на обучението, проследяването на работното време и присъствието, социалните придобивки, бизнес застраховките и PEO.

Ключова характеристика на Paychex е неговата модулност – което означава, че всеки платен план има няколко основни функции, а останалите са достъпни като добавки. Макар това да е чудесно за персонализиране на платформата според вашите нужди, то значително увеличава разходите ви. ?

Най-добрите функции на Paychex

Намалете грешките при изчисляването на заплатите с предварителна проверка и одобрение от страна на служителите.

Изплащайте заплатите на служителите чрез различни канали, включително директен депозит, карти за заплати, хартиени чекове и електронни чекове.

Генерирайте над 160 отчета, обхващащи наемането и текучеството, разходите за заплати, разходите за работа и разпределението на работната ръка.

Достъп до 24/7 клиентска поддръжка по телефона и чрез чат на живо (за клиенти в САЩ)

Ограничения на Paychex

Основни функции като проследяване на кандидати, отчитане на работното време и присъствието, интеграции и управление на производителността са достъпни като добавки.

Обслужването на клиенти може да бъде успешно или неуспешно

Paychex цени

Essentials: 39 $/месец + 5 $ на служител

Изберете: Свържете се с нас за цени

Про: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Paychex

G2: 4. 2/5 (1480+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1460+ отзива)

4. BambooHR

чрез BambooHR

В списъка ни с най-добрите алтернативи на Rippling е и BambooHR, информационна система за човешки ресурси (HRIS) за малки и средни предприятия. Тя има опростен потребителски интерфейс, който улеснява управлението на задачи, свързани с човешките ресурси, като набиране на персонал, въвеждане в работа, заплати, обучение и напускане.

Вашият екип получава портал за самообслужване на служителите, където могат да разглеждат организационни диаграми, да актуализират личните си данни, да подават заявки за отпуск (PTO) и др. Порталът поддържа и поставянето и проследяването на цели. По този начин служителите могат да поставят цели и да ги споделят с мениджърите и колегите си, за да проследяват напредъка си. ?

Най-добрите функции на BambooHR

Провеждайте анкети, за да прецените как се чувстват служителите по отношение на работата си.

Достъп до над 100 отчета в категории като информация за служителите, наемане, производителност, текучество и проследяване на работното време на агенцията

Изпращайте цифрови документи на служителите, за да съберете техните данни и подписи ?️

Свържете се с над 120 SaaS приложения, включително Slack, Checkr, Lattice, Tray и Zapier.

Ограничения на BambooHR

Забавя се при обработката на големи обеми данни

Услугите по изплащане на заплати са само за служители, базирани в САЩ.

Функциите за отчитане на работното време, заплатите, допълнителните придобивки и управлението на производителността се предлагат срещу допълнителна такса.

BambooHR цени

Свържете се с нас за цени

BambooHR оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1650 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2650 отзива)

5. Gusto

чрез Gusto

Gusto е софтуер за заплати с пълен набор от услуги за малки предприятия, базирани в САЩ. Той се занимава с всички аспекти на заплатите, от изчисляване на данъците до разпределяне на плащанията.

За разлика от повечето алтернативи на Rippling, Gusto включва много функции за управление на персонала в своя стартови план – наемане и въвеждане в работа, запори, администриране на здравно осигуряване и интеграции. Така че, ако търсите достъпна алтернатива на Rippling, Gusto може да е точно това, което търсите. ?

Най-добрите функции на Gusto

Извършвайте неограничен брой изчисления на заплатите без допълнителни разходи за всички планове.

Настройте социални придобивки за служителите, като пенсионни планове 401(k), HSA и FSA, придобивки за пътуване до работа и обезщетения за работници.

Интегрирайте с над 180 приложения на трети страни, включително QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom и Slack.

Изтеглете приложението Gusto Wallet, за да могат служителите да следят своите доходи, разходи и спестявания.

Ограничения на Gusto

Няма безплатна пробна версия, налична е само демо версия.

Няма мобилно приложение за HR администраторите, с което да управляват заплатите, докато са в движение.

Gusto цени

Simple: 40 $/месец + 6 $ на човек

Плюс: 80 $/месец + 12 $ на човек

Премиум: Свържете се с нас за цени

Бизнес само с подизпълнители: 35 $/месец + 6 $ за всеки подизпълнител

Gusto оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1760 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3810+ отзива)

6. Paylocity

чрез Paylocity

Paylocity е друг софтуер за управление на човешките ресурси, който се занимава с заплатите, социалните придобивки, работното време и присъствието, талантите и опита на служителите. Ако вашият екип е разпръснат в различни страни, няма проблем – Paylocity се занимава с заплатите в над 100 страни.

Общностният център в Paylocity е насочен към подобряване на екипните процеси и ангажираността на служителите. Създайте дискусионни групи, където всеки може да чати, да моли за помощ или да споделя новини с фотографии, видеоклипове и файлове. А когато член на екипа направи нещо страхотно, останалите могат да покажат своята признателност с значки и награди. ?

Най-добрите функции на Paylocity

Проследявайте отработените часове с часовник, таблет, мобилно приложение или цифров работен график.

Одобрявайте отчети за разходи и възстановявайте разходите на служителите чрез предпочитания от вас метод на плащане.

Изплащайте на служителите част от заплатата им предварително (при извънредни ситуации) и останалата част в деня на изплащане на заплатите.

Създавайте персонализирани анкети от нулата или от шаблон, за да събирате обратна връзка от служители, подизпълнители и потенциални кандидати за работа.

Ограничения на Paylocity

Няма безплатна пробна версия, само демо версия.

Отговорът на екипа за поддръжка е бавен и може да не е полезен.

Базата от знания не винаги се актуализира при промени в системата.

Paylocity цени

Свържете се с нас за цени

Paylocity оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (2380+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 800 рецензии)

7. TriNet

чрез TriNet

TriNet е PEO за малки и средни предприятия, които искат да възложат управлението на персонала си на външен изпълнител. По принцип той действа като съ-работодател, като се занимава с HR задачи като набиране на таланти, обучение, заплати, спазване на нормативните изисквания и подкрепа на служителите. По този начин можете да се съсредоточите върху управлението на бизнеса си, без да се занимавате с административни задачи, свързани с човешките ресурси.

Едно от основните предимства на модела на съвместно наемане е, че можете да предложите на екипа си големи бизнес предимства с бюджет за малък бизнес. Това включва здравна застраховка, пенсионни планове 401(k), предимства за пътуващите до работа и обезщетения за работниците.

Най-добрите функции на TriNet

Свържете TriNet с приложения за счетоводство като NetSuite, QuickBooks, Intacct и Xero.

Запишете служителите си в някой от над 500-те курса за развитие на TriNet, посветени на етиката на работното място, бизнес кореспонденцията, счетоводството и др.

Визуализирайте KPI като оборот, брой на персонала и разпределение на доходите, както и прекратявания на трудови договори.

Достъп до TriNet на вашите мобилни устройства с Android и iOS

Ограничения на TriNet

Има няколко вградени интеграции

Не обработва плащания за подизпълнители

За достъп до платформата са необходими минимум пет служители.

TriNet цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за TriNet

G2: 4,0/5 (580+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (35+ отзива)

8. Connecteam

чрез Connecteam

Connecteam е лесна за използване платформа за управление на служители за офис и полеви екипи. Тя разполага с всичко необходимо за обучението на вашия екип, комуникацията с него, планирането на смени и гарантирането, че работата ще бъде свършена. ✅

Макар че не се занимава с заплатите и данъчното съответствие, той се свързва с решения за заплати като Gusto, QuickBooks, Paychex и Xero, за да свърши работата. За бизнеса, базиран на услуги в областта на почистването, строителството или консултациите, Connecteam може да е най-добрата алтернатива на Rippling за организиране на вашия екип и поддържане на удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Connecteam

Отчитайте работното си време отвсякъде, като използвате функциите за отчитане на работното време и геолокация на мобилното приложение.

Комуникирайте с екипа си в реално време чрез индивидуални, групови или фирмени чатове.

Добавете служители към интелигентни групи, за да контролирате достъпа им до съдържание и функции.

Похвалете и признайте служителите или екипа с значка и лично послание

Ограничения на Connecteam

Може да се окаже скъпо, ако искате достъп до всички модули.

Има ограничени вградени интеграции

Connecteam цени

Планът Small Business (за всеки модул): 0 $ (10 потребители)

Модул „Операции“: Започва от 29 $/месец (30 потребители) + 0,50 $/месец за всеки допълнителен потребител

Модул за комуникации: Цена от 29 $/месец (30 потребители) + 0,5 $/месец за всеки допълнителен потребител

Модул „Човешки ресурси и умения“: Цена от 29 $/месец (30 потребители) + 0,5 $/месец за всеки допълнителен потребител

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (310+ отзива)

9. ADP Workforce Now

чрез ADP Workforce Now

ADP Workforce Now е решение за управление на човешкия капитал (HCM) за бързо развиващи се бизнеси и големи предприятия. Тази алтернатива на Rippling обединява всички HR функции под един покрив – назначаване на нови служители, заплати, управление на таланти, социални придобивки, работно време и присъствие, както и PEO услуги.

Освен това, той се занимава с глобални заплати и съответствие в над 140 държави. Така че, ако вашият екип е разпръснат по целия свят, вие сте подготвени. А с мобилното приложение на ADP можете да се занимавате с HR задачи и да поддържате връзка с екипа си отвсякъде. ?

ADP Workforce Now най-добри функции

Проследявайте времето и присъствието с разпознаване на лица и сканиране на пръсти на ADP Kiosk (устройство за отчитане на работното време на ADP) или приложението ADP Time Kiosk.

Открива грешки в обработката на заплатите, за да поддържа съответствие с автоматизираните данъчни изчисления.

Достъп до стотици вградени отчети, обхващащи набиране на персонал, профил на талантите, отпуски и социални придобивки.

Свържете ADP със софтуер за счетоводство, набиране на персонал, производителност и CRM , като QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle и Salesforce.

Ограничения на ADP Workforce Now

Няма безплатна пробна версия.

Някои потребители казват, че цените са високи.

Обслужването на клиенти понякога не отговаря

ADP Workforce Now цени

Свържете се с нас за цени

ADP Workforce Now оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (3350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6350+ отзива)

10. Workday

чрез Workday

Workday е платформа за управление на човешките ресурси и финансите за средни и големи предприятия. Тя ви помага да управлявате пълноработни, почасови и договорни работници по целия свят.

Освен HR, Workday се занимава и с финансови въпроси като доставки, инвентаризация, проследяване на разходи и счетоводство. С достъп до над 600 интеграции и API, можете да персонализирате Workday, за да оптимизирате бизнес процесите и потоците от данни.

Най-добрите функции на Workday

Подобрявайте уменията на служителите с програми за обучение

Използвайте Employee Voice, за да събирате обратна връзка от служителите и да следите тяхното здраве и благосъстояние.

Набавяйте стоки и услуги от различни доставчици и следете тяхното представяне, за да вземете информирани решения за бъдещи покупки.

Проследявайте бизнес KPI с някой от над 125 персонализирани табла и над 2000 отчета.

Ограничения на Workday

Няма безплатен план или пробна версия.

Новите потребители може да преминат през стръмна крива на обучение

Workday цени

Свържете се с нас за цени

Workday оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (1475+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Време е да обновите системата си за заплати

Макар Rippling да има своите предимства, други платформи за заплати и HR инструменти може да са по-подходящи за подобряване на ефективността на процесите във вашия бизнес.

Вземете например ClickUp. Неговата платформа за управление на проекти може да бъде настроена за управление на вашите HR процеси и бизнес операции. Можете да я персонализирате допълнително, като я свържете с вашите съществуващи технологии и настроите автоматизирани работни процеси, за да управлявате бизнеса си като часовник. ⏱️

Готови ли сте да опитате? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!