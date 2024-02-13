10 безплатни шаблона за бюджетни предложения в Excel и ClickUp

Когато търсите шаблон за бюджетно предложение, за да поискате средства от заинтересовани страни, инвеститори, донори или вътрешни източници на финансиране, един добър шаблон ви помага да го направите правилно от първия път.

В нашия преглед на 10 безплатни шаблона за бюджетни предложения ще намерите всичко, което трябва да знаете за избора на подходящия шаблон. Вижте нашите препоръки по-долу!

Какво е шаблон за бюджетно предложение?

Шаблонът за бюджетно предложение е предварително изготвен документ, който ви помага да създадете стратегическа презентация, за да поискате финансиране или одобрение за разработване на проект или бизнес. Тези презентации подробно описыват очакваните разходи, прогнозите за приходите и необходимите ресурси.

Подробният шаблон за бюджетно предложение предоставя на заинтересованите страни, инвеститорите или лицата, вземащи решения, цялостен поглед върху финансовата осъществимост на даден проект.

Използвани ефективно, бюджетните предложения помагат за осигуряване на необходимото финансиране и улесняват ефективното разпределение на ресурсите.

Какво прави един шаблон за бюджетно предложение добър?

Добрите бюджетни предложения трябва да бъдат организирани, лесни за персонализиране и да позволяват прегледи и ревизии. Актуализациите в реално време и функциите за сътрудничество също са полезни, особено когато се работи с екипи.

Ето някои ключови качества, които трябва да търсите в шаблона за бюджетно предложение:

Яснота: Шаблонът за бюджетно предложение трябва да бъде структуриран по начин, който позволява на читателите лесно да разберат целите, обхвата, бюджета и преките разходи (или непреки разходи) на проекта.

Лесно персонализиране: Изберете шаблон, който може да бъде персонализиран за вашата индустрия и типа финансова информация, която трябва да документирате

Изчерпателен: Не пренебрегвайте важната информация. Потърсете шаблон, който да обхваща всички важни детайли на даден проект, включително косвените и преките разходи за вашия пример за бюджетно предложение.

Ревизия и преглед: Добрият шаблон за бюджетно предложение трябва да позволява редовни ревизии и прегледи, за да се отразят промените в обстоятелствата или целите.

Безплатни или на ниска цена: Защо да плащате за шаблон за бюджетно предложение, когато има толкова много висококачествени шаблони?

Чрез включването на тези елементи вашият шаблон за бюджетно предложение се превръща в ценен инструмент за представяне на добре структуриран и убедителен финансов план.

10 шаблона за бюджетни предложения, които можете да използвате

Създаването на бюджетно предложение е много по-лесно с подходящите бизнес шаблони. Ето десет безплатни шаблона за бюджетни предложения, с които да започнете!

1. Шаблон за бюджетно предложение в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бюджетно предложение на ClickUp

Страхотният шаблон за бюджетно предложение на ClickUp е най-добрият инструмент, който ще ви помогне да си осигурите финансиране за бъдещи проекти, като същевременно впечатлите заинтересованите страни и потенциалните инвеститори.

С този шаблон ще намерите всичко подредено. На първо място, страницата „Обобщение на персонала“ обхваща всички разходи, свързани с работната сила, като гарантира, че всеки получава справедливата си част.

Следващата страница „Материали и оборудване“ се занимава с необходимите материали и оборудване за проекта, които гарантират гладкото му протичане.

Разбира се, не можем да забравим „Логистиката“! Тя се занимава с всички транспортни разходи, за да може всичко да стигне до мястото, където трябва, така че да знаете всички преки и непреки разходи, свързани с това.

Страницата „Събитие“ проследява всички разходи, които възникват по време на самото провеждане на събитието!

Накрая, но не на последно място, имаме страницата „Обобщение“. Тук се събира цялата магия, с разбивка на бюджета, представена в елегантен кръгов диаграма. Освен това ще намерите „Условия и положения“ и „Подписващи лица“ за окончателното одобрение!

С безплатния шаблон за бюджетни предложения на ClickUp, представянето на идеи и предлагането на бюджети никога не е било по-лесно. Пригответе се да зарадвате вашите заинтересовани страни, инвеститори, донори и лица, вземащи решения! ?

2. Прост шаблон за бюджет в ClickUp

Изтеглете този шаблон Опростен шаблон за бюджет на ClickUp

Записвайте и споделяйте основните си приходи и разходи с безплатния шаблон за опростен бюджет на ClickUp, който ви помага да управлявате опростен бюджет.

Шаблонът включва изгледи и персонализирани полета, които ви помагат да изчислите месечните и годишните си приходи и разходи.

Простият шаблон за бюджет може да се използва за предложение по много начини:

Управление на разходите : Запишете очакваните разходи за проекта си или бизнес предложението си, разбийте разходите по позиции и поддържайте бюджета си организиран

Прогноза за приходите : Прогнозирайте потенциалните приходи, за да представите предложението си на потенциални инвеститори или заинтересовани страни.

Сътрудничество : Няколко потребители могат да актуализират и наблюдават бюджета в реално време или да научат : Няколко потребители могат да актуализират и наблюдават бюджета в реално време или да научат как да делегират задачи, използвайки инструменти за сътрудничество.

Актуализации на статуса : Проследявайте статуса на задачите, което ви позволява да наблюдавате напредъка и да се уверите, че не надвишавате бюджета, и настройте известия, за да информирате членовете на екипа за промените.

Възможност за персонализиране: Високо персонализираният шаблон ви позволява да адаптирате приходите и разходите според изискванията на вашата бизнес оферта, като добавяте или премахвате раздели според необходимостта.

За да го използвате, просто въведете данните си в съответните полета в шаблона. Той е лесен за споделяне с други заинтересовани страни с цел прозрачност и сътрудничество.

3. Шаблон за бюджет на събитие в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за бюджет на събитие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате, управлявате и проследявате разходите за събитието си

Шаблонът за бюджет на събитие от ClickUp е мощен инструмент, създаден да оптимизира и опрости процеса на планиране и бюджетиране на събития. Независимо дали организирате малка среща или мащабно събитие, този шаблон ще ви помогне! ?

С шаблона за бюджет на събитие можете лесно да записвате всички разходи, свързани с вашето събитие, като се уверите, че нищо не е пропуснато. Той ви позволява да изчислите и разпределите разходите за различни аспекти на вашето събитие, включително общите разходи като място, кетъринг, декорации, маркетинг, забавление и др.

Високо персонализираният шаблон ви помага да създадете подробни и убедителни предложения. Можете да представите ясна картина на разходите за събитието, приходите и общата осъществимост на потенциалните инвеститори или заинтересовани страни, като по този начин увеличите шансовете си за получаване на одобрение или финансиране.

4. Шаблон за личен бюджет в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за личен бюджет на ClickUp

Искате да поемете контрола над личната си банкова сметка? С шаблона за личен бюджет на ClickUp ще овладеете изкуството на управлението на парите без усилие!

Открийте силата на добре планирания бюджет, като определите приоритетите си, спестявате за бъдещето и вземате по-добри финансови решения. Удобният за ползване шаблон на ClickUp ви позволява лесно да записвате приходите, разходите и спестяванията си, което прави бюджетирането лесно.

Следвайте нашите прости стъпки, за да създадете свой персонализиран бюджет, разпределяйки средствата разумно и коригирайки ги според нуждите. С проследяване в реално време ще контролирате финансите си като професионалист!

Избягвайте често срещаните капани при бюджетирането, като си поставяте реалистични цели, редовно проследявате разходите си и създавате фонд за спешни случаи.

Макар и да не е специално създаден за бизнес предложения, шаблонът за личен бюджет на ClickUp със сигурност може да бъде адаптиран за тази цел, особено за по-малките предприятия или стартиращи фирми, където личните и бизнес финансите могат да бъдат тясно преплетени.

5. Шаблон за бизнес бюджет в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес бюджет на ClickUp

Шаблонът за бизнес бюджет на ClickUp е чудесен инструмент, който ви помага да създавате по-ефективни презентации, предложения и заявки за финансиране.

Високо персонализираният безплатен шаблон за бюджетно предложение предоставя ясен финансов преглед, който ясно представя подробни разходи, очаквани приходи, прогнози и очаквани печалби.

Шаблонът за бизнес бюджет включва много изгледи на табло, папки и списъци, които ви помагат да записвате ключовите бизнес разходи.

Например, можете да проследявате общия си бюджет с „Папка за бизнес бюджет“. Тя включва изгледи „Общ бюджет“ и „Проследяване на бюджета по магазини“, които ви помагат да анализирате разходите, да идентифицирате факторите, влияещи върху разходите, и да максимизирате печалбите.

Папката „Списък с продажби“ ви дава цялостен преглед на продажбите на вашата компания, групирани по тип продукт и магазин. „Разходи за продадени стоки“ ви помага да управлявате ефективно преките разходи за труд, суровини и режийни разходи.

И няма да имате проблем да контролирате оперативните си разходи и заплатите на служителите си благодарение на изгледите „Оперативни разходи“ и „Списък със заплати“!

Шаблонът за бизнес бюджет на ClickUp ви помага да записвате бизнес разходите и може да бъде чудесен безплатен инструмент, който да ви помогне да се подготвите за бизнес предложения!

6. Шаблон за бюджетен отчет в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бюджетен отчет на ClickUp

Създавайте ясни и кратки бюджетни предложения с шаблона за бюджетен отчет на ClickUp. Той включва няколко предварително създадени полета, които можете да използвате, за да обобщите предложения си бюджет, като приходи, разходи и печалба. Освен това шаблонът ви позволява да персонализирате полетата, за да отговарят на конкретните нужди на вашето предложение.

Шаблонът за бюджетен отчет може да ви помогне да проследявате бюджета си във времето, за да можете да покажете на потенциални клиенти или партньори, че вашият бизнес е финансово стабилен и че имате план за управление на разходите си.

Накрая, шаблонът за предложение може да ви помогне да автоматизирате процеса на бюджетиране, спестявайки ви време и гарантирайки, че бюджетът ви е винаги актуален.

Потенциалните клиенти и партньори ще оценят организацията и яснотата, които им предоставяте, благодарение на шаблона за бюджетен отчет на ClickUp.

7. Шаблон за филмов бюджет в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за филмов бюджет на ClickUp

Когато сте готови да потърсите финансиране за филма си, шаблонът за филмов бюджет на ClickUp може да ви помогне да управлявате бюджетите на проектите и да изготвяте подробни предложения.

Шаблонът за филмов бюджет е изключително адаптивен и ви позволява да включите всички разходи, свързани с филма ви, като заплати, такси за сървъри, офис пространство, разходи за труд, гардероб, кетъринг, декори и пътни разходи.

Докоснете всеки разход, за да отворите подробен изглед, където можете да добавяте задачи и подзадачи, списъци за проверка и прикачени файлове като подкрепящи документи.

След като предложението ви бъде одобрено, софтуерът за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp ще ви помогне да започнете работа с всичко необходимо за управление на задачи, резултати от проекти, хора, бюджети, предложения и проекти за вашия филм.

Независимо дали става дума за големи или малки филми, безплатният шаблон за филмов бюджет ще ви помогне да проследявате разходите си и да ги споделяте с лицата, вземащи решения.

8. Прост шаблон за месечен бюджет в Excel от Microsoft

Този прост шаблон за месечен бюджет използва възможностите на Excel, за да сравни месечните ви приходи с месечните ви разходи и да ви помогне да визуализирате как се съотносят те.

Безплатният шаблон за опростен месечен бюджет на Microsoft предоставя визуално сравнение на месечните ви приходи и разходи.

Това е лесен за използване шаблон, който можете да адаптирате към почти всеки финансов сценарий и който ви позволява да персонализирате текста, изображенията и др.

Забавният и лесен за ползване шаблон насърчава творчеството с цяла библиотека от снимки, графики и шрифтове, които можете да добавите към бюджета си.

Създавате презентация или предложение? С този шаблон можете да добавите атрактивни елементи като анимации, преходи или видеоклипове, за да направите презентациите си по-убедителни. Освен това, функциите за бързо споделяне улесняват споделянето и публикуването на финансовото ви планиране на няколко платформи.

9. Шаблон за личен месечен бюджет в Sheets от Vertex42

Този шаблон, който може да се адаптира за Google Sheets, Excel и Open Office, ви позволява да проследявате и сравнявате приходите и разходите си.

Почитателите на Google Sheets могат да се възползват от безплатния шаблон за личен месечен бюджет на Vertex42.

Този шаблон, който може да се адаптира за Google Sheets, Excel и Open Office, ви позволява да проследявате и сравнявате приходите и разходите си.

Можете да използвате този шаблон, за да подготвите предложения или презентации за лични цели, в почти всеки формат, с който вече се чувствате комфортно.

10. Шаблон за месечен бизнес бюджет от Vertex42

Този шаблон е полезен за бюджетиране на тримесечните разходи и други бизнес разходи, които възникват в определени периоди от годината.

След като изготвите личния си бюджет, върнете се отново към източника, за да организирате финансите на бизнеса си с шаблона за бизнес бюджет на Vertex42.

Този прост шаблон ви позволява да изброите приходите и разходите си, след което автоматично изчислява нетния ви доход, за да знаете в какво финансово състояние се намирате.

Vertex42 предлага работни листове за доставчици на услуги и търговци на дребно, така че те са организирани според нуждите на вашата компания, независимо от отрасъла, в който работите.

Бонус: Инструменти за управление на предложения и шаблони за бюджети в Excel

Избор на най-добрия шаблон за бюджетно предложение за вашия екип

Ето го! 10 безплатни шаблона за предложения в Excel и ClickUp, от които можете да избирате.

Една добра презентация или предложение се нуждае от възможно най-добрата финансова презентация, и тук безплатният шаблон за бюджетно предложение е от голяма полза. Те обхващат всички елементи на разходите, които можете да си представите, от пътни разходи, непреки разходи, преки разходи и други, за да запишете и покажете разходите за всеки предстоящ проект.

Когато избирате най-подходящия шаблон за бюджета на вашия проект, търсете шаблони, които могат да се персонализират в голяма степен и позволяват многократни прегледи и ревизии.

Ако работите с голям екип, ще искате да намерите шаблон с актуализации в реално време и функции за сътрудничество в екип, които ви позволяват да работите заедно, за да гарантирате възможно най-добрата оферта. Шаблоните за планиране на сметки, шаблоните за оперативни планове и софтуерът за управление на офиса също са чудесни инструменти, които е добре да имате на разположение, когато изготвяте ефективни оферти.

Съставянето на предложен бюджет е лесно с ClickUp, а освен това ви позволява да извършвате мониторинг на проекти от същата платформа.

ClickUp е мощен инструмент за управление на проекти, който може да ви помогне да управлявате процеса на изготвяне на бюджетни предложения от начало до край.

За да започнете да оптимизирате процеса на изготвяне на бюджетни предложения, посетете платформата на ClickUp и разгледайте богатия ни избор от шаблони за бюджети.

Опитайте ClickUp още днес!