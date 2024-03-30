Един ден от живота на мениджър по продажбите: задължения, предизвикателства и ресурси за успех

Ако някога сте работили с мениджър по продажбите, вероятно сте го чували да възкликва: Току-що постигнахме целта си! 🎯

Освен постигането на продажбените цели, мениджърите по продажбите отговарят за обучението, ръководенето и управлението на екип от професионалисти в областта на продажбите. Те си сътрудничат с други отдели в организацията, за да гарантират, че тяхната стратегия за продажби е в съответствие с общите бизнес цели.

Докато ви развеждаме през един ден от живота на мениджър по продажбите, ще разкрием подробности за различните дейности и отговорности на тези професионалисти. Ще хвърлим светлина и върху:

Често срещаните предизвикателства, пред които са изправени мениджърите по продажбите

Ценни съвети за управление на работната им натовареност

Как да използвате ClickUp, за да оптимизирате ежедневните задачи и проекти на мениджъра по продажбите

Кой е мениджърът по продажбите?

Мениджърите по продажбите са движещата сила зад екипа по продажбите на компанията. 🔋

Отговаряйки за създаването, поддържането и ръководенето на търговския екип на компанията, тяхната основна цел е да гарантират успеха на търговския екип. Този успех се измерва с помощта на ключови показатели за ефективност (KPI) в продажбите, като способността на екипа да постига продажбените цели, месечния ръст на продажбите и разходите за привличане на клиенти.

За да постигнат целите си, мениджърите по продажбите си сътрудничат с висшето ръководство, за да разработват и прилагат стратегически планове за постигане на целите, като същевременно ръководят и мотивират екипа по продажбите. С други думи, мениджърите по продажбите са ключовата връзка между търговските представители на терен и висшето ръководство, отговорно за стимулирането на растежа на организацията.

Тези професионалисти гарантират, че членовете на екипа им разполагат с ресурси като шаблони за планове за продажби, които им помагат бързо да определят целите си и стъпките, необходими за постигането им.

Роли и отговорности на мениджъра по продажбите

Ролята на мениджъра по продажбите е динамична и изисква комбинация от критично мислене, лидерски и коучинг умения, за да се стимулират продажбите на компанията.

В тази секция ще разгледаме ключовите роли и отговорности, които мениджърът по продажбите изпълнява във всяка организация.

1. Ръководство на екипа по продажбите

На преден план сред многото задължения на мениджъра по продажбите е ключовата задача да ръководи екипа по продажбите. Обикновено това включва дейности като:

Въвеждане на нови търговски представители

Обучение и развитие на екипа по продажбите

Наблюдение на напредъка на търговските представители

Съвет от професионалист: Шаблонът за продажбен процес на ClickUp е безценен инструмент, който помага на мениджърите по продажбите да водят екипа си към успех. Той очертава стъпките, които всеки търговски представител трябва да предприеме, за да превърне потенциалния клиент в реален.

Изтеглете този шаблон Създайте наръчник за вашите търговци с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Мениджърите по продажбите могат лесно да персонализират шаблона, като посочат критични процеси в продажбения процес, като генериране на потенциални клиенти, преговори и сключване на сделки. Те могат също да посочат конкретните дейности, свързани с всеки от тези процеси.

Шаблонът може да се използва повторно за въвеждане на нови търговски агенти, като им се дава ясен преглед на продажбения процес и задачите, които се очакват на всеки етап.

2. Стратегическо планиране

Мениджърите по продажбите са отговорни за изработването на стратегии, които да мотивират екипа им да постигне и надхвърли целите на компанията по отношение на продажбите. Те си сътрудничат с различни отдели и използват пазарни проучвания, за да съгласуват целите по продажбите с целите на организацията.

Мениджърите по продажбите трябва да могат да адаптират своите стратегии за продажби, за да се възползват от възникващите възможности и да намалят потенциалните заплахи, като гарантират, че компанията остава отзивчива към промените на пазара.

3. Постигане на продажбените цели

След като сътрудничат с висшето ръководство за определяне на постижими продажбени цели и изработване на стратегии за постигането им, мениджърите по продажбите създават реалистични продажбени цели за своите екипи.

Те определят тези цели, като проучват пазарните тенденции, извършват анализ на конкурентите, отчитат бюджетните ограничения и оценяват търсенето на продуктите. След това разделят общите продажбени цели на по-малки цели и задачи с ясни срокове.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели в рамките на SMART за вашите търговски екипи с ясни срокове и измерими цели. Следете напредъка на екипа си към постигането на целите с автоматично проследяване на напредъка.

Създайте своя OKR рамка и проследявайте ключовите резултати визуално с ClickUp Goals.

4. Управление на взаимоотношенията с клиенти

Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е от първостепенно значение за мениджърите по продажбите, тъй като обхваща дейности, които са от жизненоважно значение за привличането, запазването и разширяването на клиентската база. Ефективното CRM стимулира растежа на продажбите, което в крайна сметка води до разширяване на бизнеса и увеличаване на приходите. 💸

Много мениджъри по продажбите работят заедно с търговските си представители, за да поддържат записи с данни за клиентите, включително техните имена и позиции в процеса на продажба, като използват мощни CRM инструменти. Заедно те своевременно отговарят на въпросите и запитванията на потенциалните клиенти, за да поддържат интереса им и да увеличат шансовете да ги превърнат в платежоспособни клиенти.

Съвет от професионалист: CRM платформите могат да бъдат плашещи, особено за потребители с малко или никакъв опит в използването им. Тук на помощ идват CRM шаблоните. Можете лесно да персонализирате тези предварително създадени, подходящи за начинаещи рамки според уникалните нужди на вашия бизнес.

Силно препоръчваме шаблона ClickUp CRM за организиране на данните за клиентските акаунти и сключените сделки в отделен списък. Той улеснява проследяването на пътя на клиентите в процеса на продажба.

Управлявайте потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите си на едно място с шаблона ClickUp CRM.

5. Провеждане на проучвания на тенденциите в продажбите

Чрез анализ на данните за продажбите и поведението на потребителите, мениджърите по продажбите могат да си сътрудничат с ръководител по бизнес развитие, за да разработват проактивно стратегии за справяне с потенциални заплахи и извличане на полза от възникващите пазарни възможности. Изследването на тенденциите в продажбите подпомага прогнозирането на продажбите, което е критична дейност за предвиждане на бъдещите пазарни изисквания.

Съвет от професионалист: Разчитайте на шаблона за прогнози за продажбите на ClickUp, за да визуализирате резултатите от продажбите и да следите ключовите показатели. С помощта на персонализирани полета като име на продукта, вероятност и прогнозна сума можете да проследявате напредъка към целите за продажби и да оптимизирате стратегиите за по-добри бизнес резултати.

Използвайте шаблона за прогнози за продажбите на ClickUp, за да визуализирате историческите резултати от продажбите и да получите представа за предстоящите пазарни тенденции.

6. Анализиране и коригиране на продажбения процес

Мениджърите по продажбите често преглеждат и коригират продажбения процес, за да се уверят, че той е в съответствие с пазарните тенденции и променящите се нужди на клиентите. Тази периодична оценка им позволява да идентифицират области за подобрение, така че да могат да прилагат стратегии за оптимизиране на ефективността и ефикасността на процеса.

Например, след преглед на тръбопровода, мениджърът по продажбите може да открие необходимостта от преработване на рекламните стратегии или усъвършенстване на продуктовите послания, за да отговори по-добре на нуждите на клиентите.

Цялостен поглед към един ден от живота на мениджър по продажбите

Макар че конкретните задължения на мениджъра по продажбите могат да варират в зависимост от фактори като размера на компанията и отрасъла, ежедневните им рутинни задачи често следват една и съща схема. Нека да я разгледаме, като проучим един типичен ден от живота на мениджъра по продажбите. 📅

Начало на деня

За повечето мениджъри по продажбите типичният ден започва с бърза сутрешна рутина, която задава тона на предстоящия ден. Рутината обикновено включва следните три дейности:

Очертаване на задачите, които трябва да бъдат изпълнени през деня

Отговаряне на имейли от висшето ръководство и клиенти

Преглед на задачите, възложени на търговските представители

Съвет от професионалист: При управлението на ежедневните си задачи може да откриете, че шаблонът за ежедневен списък със задачи на ClickUp е изключително удобен. Той ви позволява да оптимизирате работната си натовареност, като разделяте задачите на сутрешни, следобедни и вечерни, всяка с конкретни цели. Когато завършите всяка задача, просто я зачеркнете от списъка, за да почувствате удовлетворение от постигнатото.

Шаблонът за ежедневен списък със задачи на ClickUp е идеален за управление на ежедневните задачи и проследяване на целия ви ден.

Срещи и разпределение на задачи

След като отговорят на имейлите, мениджърите по продажбите се ангажират с серия от срещи, насочени към насърчаване на междуфункционалното сътрудничество и стимулиране на ангажираността на служителите.

Тази част от деня обикновено започва с взаимодействия с висшето ръководство и междуотделни срещи с екипите по продукти и маркетинг. Целта на тези срещи е да се формулират оперативни стратегии, които отговарят на изискванията на клиентите и да се информират мениджърите по продажбите за промените в продуктите и услугите.

След това мениджърите организират кратки срещи с екипа по продажбите, за да обсъдят:

Дейностите от предходния ден

Срещани препятствия

Актуализации по индивидуални задачи

Един добър мениджър по продажбите постига както индивидуален, така и колективен успех, като се справя с всяко предизвикателство, предлага решения и, когато е необходимо, провежда индивидуални срещи с членовете на екипа.

След като ключовите проблеми са решени и докладите за напредъка са прегледани, мениджърът по продажбите разпределя задачите на членовете на екипа по продажбите въз основа на текущата им натовареност и компетенции.

Следобедна сесия

След ежедневните си срещи, мениджърите по продажбите се занимават със задачи като:

Интервюиране на кандидати за продажби

Разработване на обучителни материали за въвеждане на нови агенти

Обучение на нови търговски представители

Проучване на тенденциите в продажбите

Анализиране на данни за продажбите

Разглеждане на жалби от клиенти

Подготовка на отчети за продажбите

Тези задължения съставляват по-голямата част от натоварването на мениджърите по продажбите. След това те се прибират у дома, за да си почиват и да се подготвят за предизвикателствата на следващия ден.

Често срещани предизвикателства в работата на мениджъра по продажбите

По-долу ще очертаем ежедневните предизвикателства, пред които са изправени мениджърите по продажбите, докато се справят с динамичната среда на управлението на продажбите.

1. Наемане на талантливи търговски представители

Често се казва, че лидерът е толкова добър, колкото е добър неговият екип, и същото важи и за мениджърите по продажбите. Умението им да разработват отлични стратегии и да постигат целите по продажбите зависи от наличието на екип от талантливи търговски представители.

Въпреки това, намирането и наемането на търговски агенти, които са опитни в използването на инструменти за продажби, прилагането на техники за убеждаване и изграждането на взаимоотношения с клиенти, не е лесна задача. Качественото наемане може да повиши способността на търговския мениджър да постигне целите си, докато лошото наемане може да доведе до финансови загуби за цялата компания.

2. Наставничество на търговските представители

Освен наемането на персонал, мениджърите по продажбите трябва да се отличават в обучението на своите търговски представители, за да разкрият пълния им потенциал. Това включва въвеждане на нови служители, предоставяне на постоянна подкрепа и предлагане на решения, за да се гарантира, че всеки агент може да постигне целта си. 🎯

В някои случаи работата на мениджъра изисква да се присъедини към търговските представители на терен, за да оцени тяхното представяне, да идентифицира силните им страни и да предостави целенасочена обратна връзка за подобрение. Като цяло, овладяването на уменията за коучинг е от съществено значение за развиването на таланта, стимулирането на представянето и в крайна сметка постигането на успех в продажбите.

3. Натискът да се постигнат целите за продажбите

Мениджърите по продажбите носят тежестта на постигането на продажбените цели на раменете си. Те постоянно анализират тенденциите в продажбите, коригират стратегиите и усъвършенстват продажбените канали, за да постигнат тези цели и да гарантират растежа и рентабилността на компанията.

Натискът да се постигнат и надминат целите е постоянен, особено защото неуспехът в това може да застраши позицията и бъдещето на компанията на конкурентен пазар.

4. Задържане на търговските представители

С ожесточаването на конкуренцията за квалифицирани търговски представители, задържането им в компанията е от решаващо значение за дългосрочния успех на фирмата. Търговските мениджъри трябва да предприемат адекватни мерки, за да попречат на конкурентите да отнемат най-добрите кадри.

Това включва създаване на подкрепяща и вдъхновяваща работна среда, в която търговските представители се чувстват окуражени да се представят отлично дори в трудни моменти. Чрез изграждането на силни връзки с членовете на екипа си, мениджърите по продажбите могат по-добре да разберат техните нужди и предпочитания, като по този начин гарантират, че те остават ангажирани и продуктивни.

5. Липса на време

Мениджърите по продажбите винаги се състезават с времето. Всяка свободна минута е важна, независимо дали се използва за обучение на търговски представители и придружаването им на посещения на място, за отговаряне на запитвания от клиенти или за изработване на стратегии за постигане на целите по продажбите. ⏰

Предизвикателството се състои в ефективното разпределение на времето, за да се гарантира, че всяка задача получава достатъчно внимание, като същевременно се поддържа общата продуктивност на екипа.

5 съвета за оцеляване като мениджър по продажбите

Как добрите мениджъри по продажбите преодоляват предизвикателствата и се справят с комплексните си роли с лекота и ефективност? Чрез прилагане на ефективни стратегии и техники, които им позволяват да се справят с всяка пречка с увереност. Нека разгледаме пет от тези изпитани и проверени най-добри практики:

1. Планирайте предварително

Успешните мениджъри по продажбите споделят една ключова черта – отдаденост на планирането. Те разчитат на календари и инструменти за продуктивност, за да планират внимателно дейностите си дни и седмици предварително. 🗓️

Този проактивен подход им позволява да планират сесии за обучение, да отделят време за управление на потенциални клиенти и да се подготвят за предстоящи инициативи за продажби. Като изпреварват събитията, те подобряват способността си да постигат целите за продажби и да реагират бързо на промените в динамиката на пазара.

2. Приоритизиране на задачите

С много задачи, които се борят за вниманието им, мениджърите по продажбите трябва да овладеят изкуството на оптимизиране на времето, за да постигнат целите си. Приоритизирането на задачите е от решаващо значение за този процес.

Като определят най-важните задачи, като например проследяване на важни потенциални клиенти и даването им на приоритет пред по-малко спешни дейности, мениджърите по продажбите могат да гарантират, че отговарят спешно на неотложни нужди.

Този стратегически подход им позволява да разпределят времето и ресурсите си ефективно, като се фокусират върху дейности с голямо въздействие, които ги приближават към целите им. 🥅

3. Разделете големите задачи на по-лесно управляеми части

Когато са изправени пред трудни продажбени цели и отговорността да обучават екип от търговски представители, мениджърите по продажбите лесно могат да се почувстват претоварени. Вместо да се фиксират върху цялостната картина, успешните мениджъри по продажбите разбират колко е важно да разделят големите задачи на по-малки, по-лесно управляеми части.

Като разделят трудни проекти на по-малки части, те могат да подходят към всеки сегмент с яснота и фокус, като постепенно напредват към крайната си цел.

4. Бъдете гъвкави

Макар че планирането предоставя пътна карта към успеха, мениджърите по продажбите трябва да приемат и променливата природа на пазара.

С непрекъснато променящите се тенденции в продажбите и нуждите на клиентите, строгите планове могат бързо да станат остарели. Ето защо мениджърите по продажбите трябва да са готови да се адаптират и да коригират приоритетите си, за да се възползват от неочаквани възможности и да се справят ефективно с предизвикателствата.

5. Правете кратки почивки

Като се има предвид колко динамичен е святът на продажбите, мениджърите по продажбите често се чувстват претоварени от изискванията на ролята си. Въпреки това, сред хаоса, те трябва да дадат приоритет на грижата за себе си.

Кратките почивки, дори и само за няколко минути, могат да осигурят така необходимата облекчаване на стреса, за да се презаредите физически и психически. Това ще ви позволи да се справите с задачите си с нова енергия. 📶

Чрез комбиниране на изпитани в практиката техники за продажби с ефективен инструмент за подпомагане на продажбите, мениджърите могат да повишат производителността и ефективността на своите екипи.

Типичен пример за такъв инструмент е ClickUp, всеобхватно решение за управление на проекти, което помага на големи и малки предприятия да оптимизират операциите си в рамките на една платформа.

Това, което прави платформата особено ценна за екипите по продажбите, е ClickUp Sales , цял набор от инструменти и функции за проследяване на потенциални клиенти, привличане на клиенти и управление на тръбопроводи. Наборът включва и различни инструменти за управление на задачи, сътрудничество и автоматизация, които помагат на екипите по продажбите и техните мениджъри да оптимизират работата си и да сключват сделки по-бързо.

Създавайте проекти с йерархични задачи, подзадачи и списъци за проверка, за да проследявате напредъка на проекта и да наблюдавате натоварването на екипа чрез ClickUp Tasks.

Мениджърите по продажбите могат също да се възползват от вградената CRM система на ClickUp, ClickUp CRM, за да ускорят растежа на клиентската база и да подобрят удовлетвореността на клиентите.

Пакетът предлага над 15 персонализирани изгледа за управление и проследяване на вашите акаунти и тръбопроводи в различни схеми като списък, табло и таблица. Той също така включва ClickUp Forms за събиране на данни за клиенти и продажби и персонализирани табла за визуализиране и анализиране на тези данни с различни диаграми, графики и ленти.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и още много други с персонализирани отчети и табла в ClickUp CRM.

Нека разгледаме някои ефективни техники за продажби, които могат да подобрят ежедневните ви операции, благодарение на разнообразния набор от функции на ClickUp:

1. Приоритизиране и разпределяне на задачите

Приоритизирането и разпределянето на задачите са от решаващо значение за мениджърите по продажбите, които се справят с множество отговорности. Добрите мениджъри по продажбите подреждат задачите по важност и спешност и стратегически ги разпределят на своите търговски представители, за да постигнат максимална обща ефективност.

ClickUp Tasks ви позволява да създадете изчерпателен списък със задачи за вашите агенти въз основа на пазарните тенденции, тръбопроводите и целите за продажби. След като създадете задачи на платформата с придружаващи подробности и крайни срокове, можете да ги възложите на различни членове на екипа.

Тези задачи могат да бъдат маркирани с цветове според приоритетите, така че всеки агент да знае с коя задача да започне да работи веднага. 💼

Бързо задайте приоритет на задачата, за да комуникирате какво се нуждае от внимание най-напред.

2. Документация за задачи и проекти

Документацията по проектите е основата на успешното управление на продажбите, като гарантира, че важната информация е достъпна за всички членове на екипа. 📃

ClickUp Docs е отличен пример за инструмент, който може да оптимизира събирането и организирането на данни. Тази платформа за управление на документи позволява на потребителите да създават, съхраняват и управляват съвместно продажбени отчети, прогнози, резултати от проучвания и други документи, които са от жизненоважно значение за успеха на вашите продажбени усилия.

Форматирайте лесно всичките си документи за управление на продажбите с помощта на ClickUp Docs.

3. Сътрудничество

Мениджърите по продажбите трябва да провеждат ежедневни мозъчни атаки или стратегически срещи с екипите си по продажбите, други отдели и висшето ръководство. ClickUp Mind Maps е перфектен инструмент за сътрудничество и генериране на идеи по време на тези сесии.

Визуализирайте идеите си с ClickUp Mind Maps

Мениджърите по продажбите могат да използват Mind Maps, за да дадат старт на сесии за мозъчна атака с екипа си, като започнат с централна идея, изобразена като възел. Например, ако централната идея включва увеличаване на продажбите през второто тримесечие с 20%, клоновете могат да изобразяват ключови компоненти като използване на ценови стратегии и конкурентно позициониране за подобряване на продажбите.

Мисловните карти също помагат да илюстрират сложната връзка между елементи като целеви пазар и избор на канали за продажби. Те предоставят информация за това как връзката между такива елементи влияе върху продажбите.

ClickUp Whiteboards е друг мощен инструмент, който поддържа сътрудничество и генериране на идеи в реално време. Той предлага безкрайно виртуално платно за визуално представяне на идеи чрез различни форми или карти. Можете да премествате тези обекти по бялата дъска и да използвате свързващи линии, за да илюстрирате връзката между тях.

Обсъждайте, добавяйте бележки и сътрудничество по идеи и работни процеси с помощта на ClickUp Whiteboards.

4. Интеграция

Мениджърите по продажбите използват различни бизнес инструменти като платформи за електронна поща, приложения за комуникация и CRM софтуер, за да се справят с ежедневната си работа. Работата с множество инструменти обаче често може да ви забави поради превключването между контексти, както и да доведе до изолиране на данни.

Тук на помощ идва софтуерната интеграция. Тя ви позволява да свържете данни от различни инструменти и да имате достъп до функционалността на всеки инструмент от една платформа.

ClickUp предлага широки възможности за интеграция, които ви позволяват да свържете любимите си инструменти директно или чрез инструменти за интеграция на трети страни като Zapier. Управлявайте взаимоотношенията с клиентите с HubSpot, комуникирайте чрез Slack или организирайте срещи на екипа по продажбите в Zoom – без да напускате ClickUp!

Постигнете успех в продажбите с ClickUp

Макар ролята на мениджър по продажбите да е свързана с многобройни отговорности и предизвикателства, платформи като ClickUp улесняват нещата. С решения за наблюдение на продажбените канали, управление на взаимоотношенията с клиентите, поставяне на цели и библиотека с готови шаблони за набиране и обучение на търговски представители, ClickUp подготвя мениджърите по продажбите за успех.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да дадете възможност на екипа си, да стимулирате успеха в продажбите и да се приближите с една стъпка към постигането на целите си в продажбите. 🏹