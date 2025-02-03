5 причини да консолидирате бизнес инструментите си и да спестите с ClickUp

Имате ли усещането, че броят на инструментите във вашия технологичен набор продължава да нараства, но реалната работа става все по-трудна за изпълнение?

Това е по-често срещано, отколкото си мислите – докладът за тенденциите в SaaS за 2020 г. на Blissfully установи, че големите компании използват средно 288 различни бизнес инструмента в цялата организация.

Понастоящем средната корпоративна компания плаща за допълнителни 7,6 бизнес инструмента със същата функционалност. С толкова много SaaS абонаменти и комуникационни инструменти, разпръснати из цялата организация, се губи сериозна и ненужна сума пари.

Всъщност броят на дублиращите се онлайн бизнес инструменти се увеличава с 80% на година. 🤯

По-вероятно е вашият малък бизнес или корпоративна организация да извлече финансова полза от консолидирането на технологичния си набор. Но вие не искате да се отървете от неща само за да спестите малко пари. Вместо това, имате нужда от бизнес инструменти, които спестяват пари и подобряват работните процеси, така че вашият екип да постига повече за по-малко време! ⚡️

Ще го кажем направо – има сериозни основания за това как вашият бизнес може да спести с ClickUp.

Не става въпрос само за намаляване на броя на бизнес инструментите. С ClickUp вие давате на вашите екипи пространство за сътрудничество, възлагане на задачи и продължаване на проектите с лесно приспособима платформа, която може да се адаптира към всеки.

И за повечето от тях нищо не влияе толкова на крайния резултат, колкото производителността!

Фирмата за сигурност STANLEY Security се оказа изолирана в множество онлайн бизнес инструменти, преди да приеме ClickUp. Като виртуална организация, STANLEY се нуждаеше от отдолу-нагоре подход, за да подобри процесите и сътрудничеството навсякъде.

STANLEY Security проведе проучване сред своите служители, за да разбере въздействието на ClickUp

„Като екип за технологични иновации, трябва да бъдем организирани и гъвкави, за да се адаптираме към променящите се изисквания на проектите“, казва Конър Наш, мениджър „Глобален анализ на опита“ в STANLEY Security.

„Използваме различни техники за управление на проекти, за да постигнем целите си, и ClickUp е в центъра на това“, добави Наш. „Можем да персонализираме и автоматизираме ClickUp, за да отговаря на всяка конкретна инициатива, и това ни позволи да рационализираме и опростим работните си процеси, което увеличи капацитета на екипа ни експоненциално. “

Резултатите от преминаването към централизирано работно пространство за продуктивност бяха впечатляващи:

8+ часа спестени всяка седмица от срещи и актуализации на екипа

50% намаление на времето, прекарано в създаване и споделяне на отчети

80% увеличение на подобрената работа в екип

Как още могат да спестят парите си фирмите с ClickUp?

Разгледайте пет причини, поради които ClickUp е най-рентабилният център за сътрудничество, който обединява работата на всички екипи на едно място.

1. Екипите работят по-добре заедно под един покрив

Преминаването от един онлайн бизнес инструмент към друг е изморително.

Когато информацията е затворена в различните ви бизнес инструменти, служителите се изтощават в търсене на това, от което се нуждаят, за да свършат работата си. Проучвания показват, че 45% от служителите смятат, че преминаването от един контекст в друг ги прави по-малко продуктивни.

Ето защо е изключително важно целият ви екип да работи заедно под един покрив, специално проектиран да помага на екипите да си сътрудничат от начало до край. Единното пространство улеснява екипите да си възвърнат деня и ръководителите да видят реален бизнес растеж. 🌱

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите на вашия бизнес, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важните задачи.

Ето защо толкова много малки и големи компании считат ClickUp за решение, което наистина спестява пари. Собствениците на фирми бързо откриват как ClickUp намалява броя на инструментите, които се припокриват с нашите многобройни функции.

Не се доверявайте само на думите ни – Ник Фостър, директор по управление на продукти в Lulu Press, компания за самоиздаване на книги, обясни как неговият екип незабавно отбеляза 12% увеличение на ефективността на работата, когато използва ClickUp като източник на информация.

И в този процес издателят замени два от своите инструменти за управление на проекти с един!

Когато използвахме Jira, нашите разработчици актуализираха код на платформата, който изобщо не беше свързан с Jira. След това трябваше да отделят време, за да се върнат в Jira и ръчно да променят статуса. Прекарвахме твърде много време в опити да определим статуса на функциите, вместо да се фокусираме върху тяхното предоставяне.

Lulu Press централизира екипа си с единен работен център и значително ускори пускането на продукти, като елиминира дублиращите се задачи в различни платформи като Jira.

С мощната интеграция на ClickUp с GitHub и стабилната функция за автоматизация, екипът за уеб разработка на Lulu намали повтарящата се ръчна работа и спести над 8 часа седмично с едно приложение. 🧑‍💻

Научете повече за това как ClickUp може да намали броя на дублиращите се приложения във вашата организация с по-добри функции на много по-ниска цена

2. Дайте свобода на споделянето на знания в централизирано работно пространство

Изпитвали ли сте някога пълния хаос, когато се опитвате да намерите документ или информация, а никой не е на разположение, за да ви помогне?

Това не е забавно.

А най-лошото е колко време отнема управлението на файлове в различните бизнес инструменти. Посоченото по-горе проучване на пазара показва, че служителите прекарват средно 59 минути на ден само в търсене на информация, скрита в бизнес инструментите на организацията.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други

Без обширен и достъпен център за споделяне на знания, вашият екип губи време и пари в търсене на нещата, от които се нуждае, за да свърши работата си. ClickUp е подходящият бизнес инструмент, който помага на екипите да разгърнат знанията си с помощта на своята функция за детайлно търсене! 🔍

Освен това, в изгледа „Списък“ можете да използвате функциите за филтриране и търсене, за да преглеждате, намирате или организирате задачи с лекота. Можете да използвате интеграцията Slapdash, за да получите универсална търсачка с ниска латентност в ClickUp.

А с команди можете да създавате задачи и да навигирате в работната си среда с клавишни комбинации. Това дава на вашия екип още по-бърз начин за достъп до необходимата информация.

Създайте команди, за да персонализирате още повече и да разгърнете знанията си

Разширени функции като търсене и филтриране позволяват на организациите да подобрят управлението и споделянето на файлове, така че всичко да остава на едно място. Независимо дали съхранявате маркетингови текстове за социални медии или създавате календар за имейл маркетинг, ClickUp е един от най-добрите онлайн бизнес инструменти за създаване и споделяне на ресурси.

Всъщност, организирането на активите е от съществено значение, ако искате да поддържате гъвкавостта на бизнес процесите си и да ангажирате служителите си в работата им. Ето защо собствениците на малки предприятия трябва да предоставят на екипите си централизирано място за работа, където да могат бързо да намират необходимото им.

ClickUp Docs организира информацията в едно пространство за по-добро споделяне на файлове, така че екипите да осигуряват по-лесен достъп до документи в цялата компания. Потребителите могат да свържат Docs с работните процеси и никога да не се притесняват, че ще трябва да напуснат един бизнес инструмент за друг или да загубят информация в случайни акаунти в Google Drive.

Лесно вмъкнете табличен изглед, за да предоставите повече контекст в документите си в ClickUp Docs.

3. Получете пълна картина с обширни и полезни функции

Екипите просто не са толкова ефективни, когато използват десетки сходни бизнес инструменти, вместо един и същ. Добрата новина е, че както собствениците на малки фирми, така и големите компании започват да осъзнават проблемите, свързани с децентрализацията на бизнес инструментите и маркетинговите инструменти в екипите.

Всъщност, докладът „Market Guide for SaaS Management“ за 2021 г. предвижда, че до 2026 г. половината от организациите ще централизират значително своите SaaS приложения. Освен липсата на организация и скъпите дублиращи се списъци с бизнес инструменти, рисковете за сигурността на бизнеса са друг проблем, свързан с увеличаването на бизнес инструментите и последващото споделяне на пароли. 🌎

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

Проблемът с повечето платформи за продуктивност е, че те правят само няколко неща наистина добре. Сега сравнете това с огромния набор от функции на ClickUp, които помагат на бизнеса да види цялостната картина на един проект.

Вероятно сте чували за ClickUp. И може би сте го сравнявали със стандартния софтуер за управление на проекти. Но това, което много хора не осъзнават, докато не започнат да използват ClickUp ежедневно, е, че тази платформа за продуктивност и онлайн бизнес инструмент предлага много повече.

За да дадем на собствениците на малки фирми, големи компании и ръководители на екипи по-добра представа за възможностите му, ще се впуснем в три от по-малко известните разширени функции на ClickUp, които помагат на екипите да получат пълна представа за работата си:

Функция 1: Бели дъски

Превърнете фигурите в задачи на вашата ClickUp Whiteboard, за да реализирате идеите си незабавно.

Въпреки че има и други подобни продукти от популярни компании като Miro и Mural, ClickUp Whiteboards е единственият инструмент за виртуална бяла дъска, който може да превърне идеите на вашите екипи в координирани действия. 🎯

Независимо дали собствениците на малки предприятия се нуждаят от мозъчна атака, стратегия или изграждане на гъвкави работни процеси, ClickUp Whiteboards може да направи всичко това! За разлика от други бизнес инструменти за бяла дъска, ClickUp може да превърне една идея в конкретен проект по-бързо с вградени възможности за управление на задачи директно от вашите Whiteboards.

Добавянето на контекст към вашите работни процеси е лесно с вградени задачи и богато форматиране. И всеки в организацията ви може да има достъп и да сътрудничи в реално време, сякаш всички сте в една и съща стая!

Функция 2: Анотиране и проверка

Присвоявайте коментари към файлове за по-бързо сътрудничество с функцията за анотации на ClickUp.

Екипите за маркетинг в социалните медии, графичен дизайн, маркетинг на съдържание, собственици на уебсайтове и маркетинг на продукти ежедневно преглеждат различни документи, файлове и активи. Много от тези екипи използват маркетингови инструменти като Prodigy, Filestage и Annotate. Но функцията за анотиране на ClickUp прави още една крачка напред. ✍️

С функциите за анотиране и проверка, участниците в проекта и заинтересованите страни вече не пропускат важни одобрения в пощенските си кутии и не създават по-дълги затруднения. Ето какво можете да направите, за да ускорите обратната връзка и прегледите в ClickUp:

Качвайте популярни типове файлове като PNG, GIF, JPEG, WEBP и MP4 като прикачени файлове към задачите

Преглед на всички нерешени коментари за проверка в раздела „Завърши“ на дадена задача

Отворете коментар от лентата за възпроизвеждане, за да проверите по-бързо видеосъдържанието

Използвайте коментарите, за да обсъждате актуализациите директно върху файловете

Характеристика 3: Табла

Организирайте необходимите ви данни с персонализирани джаджи в таблата на ClickUp

Това не е обикновен табло. Всъщност, таблото на ClickUp помага на един близък до нас отбор, San Diego Padres, да работи по-ефективно!

Кен Кавачи, вицепрезидент по бейзболни операции в Padres, обясни как ClickUp помогна на неговия екип да проследява и управлява напредъка на проектите, бюджетираните и действителните разходи, разходите и фактурирането – всичко това с един поглед в персонализирани отчети.

Отборът от MLB се нуждаеше от единен, централизиран бизнес инструмент за управление и проследяване на напредъка на проекта за реновиране на апартаментите в Petco Park. Те се обърнаха към ClickUp, за да интерпретират визуално цялостната картина на тези разходи, разпределените бюджети, растежа на бизнеса и разходите за реновиране в реално време чрез формули за отклонение в таблото за управление на ClickUp. 📊

Операциите се състоят в намирането на начини за поддържане на организацията. Това включва използването на технологии като ClickUp, за да се направи работата по-ефективна и сътрудничеството по-лесно. ClickUp е много ясен и кратък, но позволява на крайния потребител да персонализира платформата колкото желае, въз основа на своите предпочитания. Той ми помага изключително много в ежедневната ми работа.

4. Оптимизирайте работните процеси с разширени възможности за персонализиране

Прекъсванията са враг на продуктивността. Ето защо екипите се нуждаят от удобни и лесни за използване бизнес инструменти, за да се фокусират върху най-ангажиращата работа, така че хората да могат да оптимизират работните процеси.

Най-добрият начин да постигнете това е като предоставите на екипа си мощен бизнес инструмент, който може да бъде адаптиран според техните предпочитания. Избягвайте безбройните сесии за въвеждане в работата и постоянно променящите се инструменти, въведени от ръководителите на екипи, които идват и си отиват!

ClickUp е създаден с оглед на персонализацията, така че различните отдели да не са ограничени от работни процеси, създадени за други екипи.

Независимо дали става дума за IT проследяване на билети, маркетинг специалисти, управляващи съдържание, или инженери, внедряващи гъвкави работни процеси, персонализацията става от решаващо значение, когато служителите са разпръснати между толкова много платени и безплатни инструменти (особено при отдалечени екипи). 🌐

Лесно персонализирайте шаблона за бяла дъска за обхвата на проекта, като добавите документи, задачи и др.

Екип, който се нуждаеше от помощ за изграждането на по-съвместни работни процеси, беше отделът за услуги за възпитаници и дарители (ADS) в Университета Уейк Форест. Мори Греъм, директор на ADS Projects, обясни как отделът се е борил да подобри производителността, защото екипите не са променяли собствените си усилия за сътрудничество.

Това накара различни отдели в Wake Forest да използват онлайн бизнес инструменти като Asana, Jira, Trello, Notion, Workfront и Google Drive, за да оптимизират работните процеси. Екипите постоянно преминаваха от един малък бизнес инструмент към друг, за да търсят документи в Google Docs, да съхраняват файлове в различни акаунти, да разпределят работа, да предоставят актуализации на задачите и да добавят данни.

Тогава те решиха да опитат ClickUp. 📈

Екипът веднага забеляза подобрение в междуотделното съгласуване между екипните проекти, тъй като ClickUp се превърна в единствения истински източник на информация. Персонализирането на таблото позволи на екипите да получат точно това, от което се нуждаеха от онлайн бизнес инструмент, така че всички работеха от единен център – нещо, което им липсваше при другите различни решения.

Сега можем да си сътрудничим в рамките на една система и да имаме достъп до критични данни. Това позволява на различните ни екипи да докладват за напредъка, да идентифицират проблеми, свързани с натоварването и капацитета, и да планират по-точно.

5. Спестете време с една от най-достъпните опции

Екипите искат да спестят време за най-важната работа, като разполагат с необходимия контекст, без да се разсейват и да се забавя производителността. Собствениците на фирми също искат да постигнат това, без да харчат прекалено много. Има много безплатни бизнес инструменти, но колко струва ClickUp?

И как се сравнява с онлайн бизнес инструментите, които вече използвате или обмисляте да използвате? Имате различни опции, но не много от тях са толкова мощни и достъпни като ClickUp. Това е безспорно един от най-добрите безплатни инструменти в бранша. ✨

Вижте нашата разбивка на разходите на потребител в сравнение с водещите онлайн бизнес инструменти за продуктивност:

ClickUp Jira Понеделник Trello Asana 10 потребители 50 $/месец 600 $/година 70 $/месец 840 $/година 100 $/месец 1200 $/година 100 $/месец 1200 $/година 110 $/месец 1320 $/година 50 потребители 250 $/месец 3000 $/година 320 $/месец 4200 $/година 500 $/месец 6000 $/година 500 $/месец 6000 $/година 550 $/месец 6600 $/година 100+ потребители 500 $/месец 6000 $/година 700 $/месец 8400 $/година 1000 долара/месец 12 000 долара/година 1000 долара/месец 12 000 долара/година 1000 долара/месец 13 200 долара/година

ClickUp продължава да бъде най-изгодният бизнес инструмент за продуктивност на пазара, но това не означава, че е най-слабият. Потребителите получават повече функции и възможности за персонализиране в сравнение с повечето от основните онлайн бизнес инструменти в бранша.

RevPartners, платформа за изграждане на revops двигатели, беше в подобна ситуация като Университета Уейк Форест – имаха прекалено много онлайн бизнес инструменти в цялата компания, които вършеха едно и също нещо.

Дейн Дъстимер, партньор по трафика в RevPartners, обясни как след внедряването на ClickUp екипът консолидира своите приложения за продуктивност от три на един бизнес инструмент, което доведе до 50% икономия на разходи за организацията.

С ClickUp имаме достъп до всички функции, от които се нуждаем, на едно място, което е много важно за нас. За нас е важно внедряването и без наистина лесна за използване платформа, която да го направи възможно, би било невъзможно да стимулираме внедряването от всички екипи и клиенти.

Време ли е да дадете на екипа си по-добри онлайн инструменти, които същевременно могат да намалят разходите ви за приложения? Надяваме се, че е така, защото бихме искали да се възползвате от плана Free Forever на ClickUp, да си създадете безплатен акаунт и да разберете защо ClickUp е един от най-добрите безплатни инструменти на пазара.

ClickUp помага на собствениците на малки фирми и големи организации да съхраняват всички свои основни онлайн бизнес инструменти на едно място. От документи до задачи и бизнес комуникация – спестявате на екипа си един ден всяка седмица.

Разберете защо има толкова шум около това и започнете да спестявате пари с най-добре оценения онлайн бизнес инструмент за сътрудничество и продуктивност!