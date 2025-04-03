10 безплатни шаблона за планове за продажби в Word, Excel и ClickUp

Всеки екип по продажбите иска да спечели повече потенциални клиенти и да сключи повече сделки. Но как да постигнете това? С добър план за продажби, разбира се!

Планът за продажби дава на вашия екип възможност да се фокусира върху целите ви, като предприема само необходимите стъпки за постигането им. Той съдържа всичко необходимо, за да успеете, което означава, че често е изчерпателен наръчник – а това отнема време.

И предполагаме, че вече сте притиснати от времето. ⏲️

За щастие, създаването на план не е задължително да е сложно – с подходящия шаблон можете да опростите процеса.

Ето защо споделяме този списък с най-добрите шаблони за планове за продажби. Тези шаблони за стратегии за продажби не само са напълно безплатни, но и ще ви спестят време, за да можете да сключите сделките по-бързо. ⚡

Какво е план за продажби и защо да създадете такъв?

Планът за продажби е вашата пътна карта за ефективно осъществяване на продажби. Мислете за него по същия начин, по който бизнес планът насочва стратегията на вашата компания или маркетинговият план определя как ще намерите, достигнете и обслужвате идеалните си клиенти.

Проследявайте целите си до най-важните KPI и автоматично получавайте подробна информация за напредъка си.

Един добър план за продажби определя вашите цели, задачи и дейности в областта на продажбите. Той взема предвид вашата целева аудитория, марка, продукти, услуги и нужди, както и тактиките и стратегиите, които ще използвате за сключване на сделки, и показателите, които ще използвате за измерване на успеха.

Вашият план за продажби е практичен план, който очертава кой за какво отговаря, ресурсите, от които ще се нуждаете, и общите цели, към които се стремите. Без такъв план вашият екип по продажбите ще се чувства изгубен и ще се мъчи да установи връзка с вашата клиентска база.

С помощта на стратегически план за продажби обаче мениджърът по продажбите и целият екип ще знаят точно какво се опитвате да постигнете и какви стъпки са необходими, за да го постигнете. 📚

Как да изберете най-добрия шаблон за план за продажби

Има толкова много различни шаблони за планове за продажби. Някои са предназначени за конкретни нишови аудитории, докато други са по-общи и по-лесни за персонализиране. Как да разберете кой е подходящият шаблон за вас?

Когато обмисляте да използвате шаблон за план за продажби, имайте предвид следното:

Леснота на употреба: Шаблонът лесен ли е за употреба? Всички Шаблонът лесен ли е за употреба? Всички членове на екипа участници в процеса на планиране на продажбите ще могат ли да го разберат напълно?

Персонализиране: Мога ли да персонализирам шаблона, за да съответства на моите продажбени цели?

Изберете от различни типове цели, които да измервате по валута, проценти, числа и по вярно или невярно.

Задаването на тези въпроси ще ви помогне да разберете какви са вашите нужди, за да можете да изберете подходящия шаблон.

10 безплатни шаблона за планове за продажби в Word, Excel и ClickUp

Сега, когато имате по-добра представа за това, което търсите, нека разгледаме какво се предлага на пазара. Разгледайте нашата внимателно подбрана селекция от най-добрите шаблони за планове за продажби, които са налични днес за Microsoft Word и инструменти за подпомагане на продажбите като ClickUp.

1. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте и организирайте задачи по екип, тип резултат, приоритет, крайни срокове и състояние на одобрение с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Умните екипи по продажбите използват план за продажби, за да начертаят пътя си към успеха. Най-добрите екипи по продажбите използват шаблона за план за продажби на ClickUp, за да опростят процеса и да се уверят, че не пропускат нищо.

Този шаблон е проектиран с цялата структура, от която се нуждаете, за да създадете изчерпателен план за продажби, който да доведе до резултати. Използвайте този шаблон, за да зададете SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето) бизнес цели; да планирате стратегии и тактики; и да организирате всичките си идеи за продажби на едно място.

Шаблонът в стил списък е разделен на секции, които обхващат всичко от изпълнителното резюме до конкретни тактики и стратегии. Под него можете да подреждате задачи и подзадачи и да виждате напредъка с един поглед. Преглеждайте заглавията на задачите, крайните срокове, отговорните лица, статуса на одобрение и визуална лента за напредъка.

Използвайте този шаблон, ако искате да консолидирате всичките си задачи и инициативи, свързани с продажбите, в една област. Добавете задачите и тактиките си за продажби, след което маркирайте членовете на екипа, за да можете да виждате какво се случва и да държите всички отговорни. ✅

2. Шаблон за план за продажби и маркетинг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за продажби и маркетинг на ClickUp, за да зададете цели и да сътрудничите по кампании.

Макар че екипите по продажби и маркетинг често работят независимо един от друг, понякога е полезно да си сътрудничат за постигането на общи цели. С шаблона за план за продажби и маркетинг на ClickUp можете да организирате и управлявате продажбите и операциите си от едно място.

Нашият шаблон за съвместна работа улеснява определянето на цели и задачи в областта на продажбите и маркетинга, визуализирането на задачите ви, съвместната работа по продажбени и маркетингови кампании и проследяването на резултатите ви в реално време. Преглеждайте състоянието на вашите продажбени и маркетингови проекти, коригирайте плановете си и следете ключовите показатели за ефективност (KPI) – всичко това от един екран.

Този шаблон за план за продажби и маркетинг ви позволява да разделите задачите си на секции. Примерите в шаблона включват цели за приходи, конкурентен анализ и действия, но можете да ги персонализирате, за да отговарят точно на вашите нужди.

Прегледайте задачите в тези категории, за да видите на един поглед дали има пречки при изпълнението на дадена задача и кой е отговорен за нея.

Добавете този шаблон към колекцията си, ако искате да работите по-съвместно с маркетинговия си екип – особено при подготовката на материали за продажбени разговори или програми за популяризиране. 📞

3. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът на ClickUp за стратегия за продажби може да ви помогне да определите правилния начин за промотиране на вашия продукт, като отговорите на предварително зададени въпроси.

Преди да планирате тактиката си за продажби, първо трябва да определите общите си цели. Шаблонът за стратегия за продажби на ClickUp е вашият основен ресурс за определяне на подхода ви.

Този шаблон за продажбен процес обяснява предимствата на добре дефинирания подход и ви предоставя централизирано място, където да създавате, преглеждате и съхранявате свои собствени. Всички членове на вашия екип могат да имат достъп до вашия наръчник за продажбена стратегия, който ще им помогне да разберат какво да правят при проучване на пазара и сключване на сделки.

Нашият шаблон за продажбени цели и стратегия е представен в формат на документ. Някои раздели и заглавия ви позволяват да разделите вашия наръчник на различни области, което го прави по-лесен за четене и разбиране.

Използвайте подсказките, за да попълните подробностите за вашия стратегически наръчник, като целеви пазар, стратегии за продажби и начин на проследяване на напредъка.

Използвайте този шаблон за стратегия за продажби, за да създадете ресурс за вашия екип. Направете го единственото място, където вашите търговски представители могат да намерят всичко, което трябва да знаят, за да изпълнят ефективен план за продажби. 📝

4. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте потенциалните си клиенти и сделки, като прилагате последователна рамка за квалифициране на сделките и процес на сключване на сделки, за да увеличите продажбите.

Стратегиите за продажби са задължителни за всеки добър екип по продажбите, но освен това ви е необходим начин да записвате и наблюдавате конкретни задачи или инициативи. Тук на помощ идва шаблона за продажбения процес на ClickUp, независимо дали ви е необходима визуализация на прогнозите за продажбите или на конкретните ви цели за продажби.

Този шаблон за продажбена тръба ви дава едно място, където да съхранявате всичките си ежедневни задачи, свързани с продажбите. С този шаблон е лесно да работите за постигане на вашите продажбени цели, да проследявате потенциалните клиенти, да планирате всяка стъпка от продажбения процес и да организирате всичките си задачи на едно място.

Можете да видите заглавието на задачата, отговорното лице, статуса, крайния срок, нивото на сложност, началната дата и отдела – или да персонализирате опита с ваши собствени полета.

5. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Ключовите показатели за ефективност (KPI) в продажбите са от съществено значение за измерване на успеха на вашата стратегия за продажби.

С шаблона за KPI за продажби на ClickUp вие и вашият екип можете да създавате и управлявате цели, свързани с вашите инициативи за продажби. Вижте незабавно какво е в процес на изпълнение и кога е крайният срок, заедно с нивото на въздействие на задачата.

Това ви позволява да идентифицирате задачите с висок приоритет, на които да се фокусирате, и да реагирате бързо, ако изглежда, че има препятствие.

Този шаблон за KPI за продажби включва:

Персонализирани статуси: Създавайте задачи с персонализирани статуси, като „Отворено“ и „Завършено“, за да следите напредъка на всеки KPI.

Потребителски полета: Използвайте 15 различни потребителски атрибута, като опити за допълнителни продажби, стойност на офертите, цена на продукта, брой оферти по единица, приходи от повторни продажби, за да запазите важната информация за KPI и лесно да визуализирате данните за производителността.

Персонализирани изгледи: Отворете 4 различни изгледа в различни конфигурации на ClickUp, като седмичен отчет, месечен отчет, табло с приходите по месеци и ръководство за начало, така че цялата информация да е лесно достъпна и организирана.

Управление на проекти: Подобрете проследяването на KPI с тагове, предупреждения за зависимости, имейли и др.

Този шаблон ви дава лесен начин да видите кои задачи са изпълнени или в процес на изпълнение, така че да можете да следите напредъка на проекта си и да надминете целите си за продажби. 📈

6. Шаблон за B2B продажбена стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за B2B продажбена стратегия на ClickUp ви води през процеса на създаване на ефективен план и списък с цели за вашия екип по продажбите.

Въпреки че в днешно време няма голяма разлика в начина, по който се извършва маркетингът към бизнес клиенти (B2B) и към крайни потребители (B2C), все пак е полезно да имате специфични шаблони за нишови нужди. Ако се занимавате с продажби в B2B сектора, ще ви е необходим шаблонът за B2B стратегия за продажби на ClickUp.

Подобно на първия ни шаблон за план за продажби, този също ви дава възможност да посочите вашите продажбени цели и целеви приходи, но включва и други области – като проучване на пазара, анализ на заинтересованите страни, взаимоотношения с клиенти, профил на купувача и проблеми на клиентите.

Този шаблон в стил документ е изключително адаптивен, така че можете да го съобразите със стила на вашата марка и подхода ви към продажбите. Попълнете всяка секция и използвайте предоставените подсказки, за да завършите документа за вашата B2B стратегия за продажби още по-бързо.

Добавете този шаблон към колекцията си, ако работите в B2B продажбите и искате да подходите към процеса по по-организиран начин. Използвайте шаблона, за да изработите силна стратегия за продажби, а след това я споделете с останалата част от екипа си, за да знаят как да работят за постигане на вашите продажби и целите на компанията. 🎯

7. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Изтеглете тези шаблони Шаблонът за продажбени обаждания ви предлага канал за продажбени обаждания, който ви помага да превърнете потенциалните клиенти в реални клиенти.

Шаблонът за продажбени обаждания на ClickUp е създаден, за да оптимизира процеса на продажбите, от проследяване на контакти и обаждания до управление на възможности за продажби.

Шаблонът включва персонализирани статуси за създаване на уникални работни процеси, като гарантира, че всеки разговор и взаимодействие с клиент се отчита. Той също така предоставя лесен за използване CRM за продажби, с който да управлявате и проследявате потенциални клиенти, да визуализирате възможностите за продажби във фунията за продажби и да поддържате всички контакти организирани.

С допълнителни функции като шаблона за стандартни оперативни процедури за продажби по телефона, професионалистите в областта на продажбите могат да дадат възможност на своите екипи да направят всеки разговор значим и да сключат повече сделки. Шаблонът за продажби по телефона на ClickUp е универсално решение за екипите по продажбите, което помага във всичко – от ежедневните разговори до дългосрочните прогнози за продажбите.

Опитайте ClickUp Brain Откройте тенденциите в продажбите и генерирайте ценна информация от данните си за продажбите с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp.

8. Шаблон за план за продажби в Word от Business News Daily

Чрез Business News Daily

Ние сме големи привърженици на използването на ClickUp като място, където да съхранявате всичко, свързано с вашия продажбен работен процес, но ако сте ограничени до използването на Microsoft Word или Google Docs, тогава този шаблон е чудесен вариант.

Този шаблон за бизнес план за продажби съдържа раздели за вашето резюме, мисия, целеви клиенти, продажбени цели, показатели и др. Всеки раздел съдържа полезни указания, които ще ви помогнат да попълните новия си план за продажби.

Използвайте този шаблон, ако сте привързани към Microsoft Word и искате изчерпателно ръководство за това как да създадете свой собствен план за продажби или стратегия за продажби. 📄

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

9. Шаблон за план за продажби в Word от TemplateLab

Чрез TemplateLab

Ако искате безплатен шаблон за план за продажби или искате да избирате от различни варианти, тази колекция от Word шаблони на TemplateLab е добро място за това.

Налице е широка гама от опции, включително планове за продажбения процес, планове за генериране на потенциални клиенти, планове за действие по продажбите и шаблони за отчети за продажбите. Всеки шаблон работи с Microsoft Word и можете да персонализирате външния вид, за да съответства на вашата марка или вашите продажбени цели.

Използвайте този ресурс, ако предпочитате да видите различни шаблони на една страница или ако не сте сигурни какво точно търсите, докато не го видите. Можете лесно да зададете вашите продажбени цели и стъпките, необходими за тяхното постигане. 📃

Успешните стратегии за продажби трябва да бъдат интегрирани с други екипи, като например маркетинговия отдел, за да се гарантира, че вашите цели за продажби са ясни и е възможно да съответстват и на цялостната маркетингова стратегия. Изберете конкретните си цели за продажби, определете целите за приходи и опишете всичко подробно с тези шаблони за планиране на продажбите и процеса на продажбите в Word.

10. Шаблон за план за продажби в Excel от Spreadsheet.com

Чрез Spreadsheet.com

Шаблонът за план за продажби в Excel от Spreadsheet.com е изчерпателен и лесен за използване инструмент, създаден да помага на бизнеса да разработва ефективни стратегии за продажби и да управлява своите продажбени дейности.

Този шаблон е създаден с цел да предостави структурирана рамка за планиране на продажбите, която да позволи на организациите да поставят ясни цели, да проследяват резултатите и да оптимизират своите процеси на продажби.

Видове стратегии за продажби

Важно е да знаете, че няма една единствена „най-добра“ стратегия, която да работи за всеки бизнес или всеки екип по продажбите. Всичко зависи от вашите бизнес цели, естеството на вашия продукт или услуга, демографските характеристики на вашата аудитория и различни други фактори. Ето преглед на някои от най-често срещаните видове стратегии за продажби, които можете да включите в своя план за продажби:

Продажба на решения: Тази стратегия включва идентифициране на проблем, с който се сблъсква вашият потенциален клиент, и позициониране на вашия продукт или услуга като най-доброто решение. Това изисква дълбоко разбиране на проблемите на вашите клиенти и как вашите предложения могат да ги решат.

Продажби на базата на стойност: Продажбите на базата на стойност са стратегия, често използвана в B2B продажбите, при която акцентът е върху комуникирането на общата стойност, която даден продукт или услуга носи на бизнеса на клиента. Тя включва демонстриране на това как функциите и предимствата се превръщат в значителна възвръщаемост на инвестициите, икономии или повишаване на производителността за вашия клиент.

Социални продажби: С разпространението на социалните медии в днешния бизнес свят, социалните продажби са станали изключително ефективни. Те включват използването на социални мрежи като LinkedIn, Twitter или Facebook за намиране и ангажиране на потенциални клиенти. Чрез предоставяне на полезна информация, отговаряне на въпроси и участие в разговори, търговците могат да изграждат взаимоотношения и да генерират потенциални клиенти.

Входящи продажби: Входящите продажби поставят клиента на първо място. Това е методология за продажби, която се фокусира върху персонализирането на продажбеното преживяване въз основа на това къде се намира купувачът в своето пътуване. Тази стратегия съгласува усилията за продажби с нуждите на купувачите, за да предостави решения, които са най-подходящи за техните индивидуални предизвикателства.

Консултативни продажби: Тази стратегия включва дейността като доверен съветник на потенциални клиенти. Акцентът е върху изграждането на взаимоотношения, разбирането на нуждите и проблемите на клиента и след това препоръчването на решения. Става въпрос повече за диалог, отколкото за представяне.

Продажби на базата на акаунти: Продажбите на базата на акаунти са стратегически подход, при който отделните акаунти се разглеждат като самостоятелни пазари. Той включва създаването на персонализирани покупки, които отговарят на уникалните нужди и предизвикателства на акаунтите с висока стойност.

Всяка от тези стратегии за продажби може да доведе до по-голяма ефективност и ефикасност на вашия процес на продажби. Ключът към успеха обаче е да разберете и изберете коя стратегия най-добре съответства на вашия бизнес модел и клиентска база. След това я включете в плана си за продажби и я подкрепете с подходящия шаблон за план за продажби.

Съвети и стратегии за планиране на продажбите

Планирането е ключов аспект за успешната стратегия за продажби. Ето няколко ценни съвета и стратегии, които ще ви помогнат да подобрите процеса на планиране на продажбите:

1. Поставете ясни цели: Очертайте ясно какво искате да постигнете. Вашите цели са вашият пътеводител, който ви дава посока за планирането на продажбите. Тези цели трябва да са в съответствие с по-широките бизнес цели.

2. Разберете аудиторията си: Проучете подробно целевата си аудитория. Разберете нейните нужди, желания и болезнени точки. Колкото повече знаете за потенциалните си клиенти, толкова по-добре ще можете да позиционирате ефективно продукта или услугата си.

3. Приложете SMART цели: Вашият план за продажби трябва да се основава на SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време) цели. По този начин вашите цели ще бъдат ясни, реалистични и проследими.

4. Бъдете информирани за пазарните тенденции: Бизнес средата се променя постоянно. Бъдете в крак с най-новите тенденции в бранша и стратегиите на конкурентите, за да поддържате вашия план за продажби гъвкав и ефективен.

5. Включете инструменти за продажби: Ефективното използване на технологиите може напълно да промени процеса на продажбите ви. Изградете своя набор от технологии за продажби с CRM софтуер, анализи на данни и платформи за управление на проекти за продажби като ClickUp, за да автоматизирате процесите и да дадете на екипа си за продажби силно въздействие.

6. Редовно преглеждайте и коригирайте плана си: Вашият план за продажби трябва да бъде динамичен документ. Редовното преразглеждане и коригиране на плана въз основа на показателите за ефективност, промените на пазара или промените в целите на компанията гарантира, че вашата стратегия за продажби остава актуална и ефективна.

7. Обучете и мотивирайте вашия екип по продажбите: Успехът на всеки план зависи от неговото изпълнение. Осигурете на вашия екип по продажбите подходящо обучение и ресурси, необходими за ефективното изпълнение на плана за продажби. Насърчавайте ги да предлагат иновативни идеи.

8. Задържане на клиенти: Не се фокусирайте само върху привличането на нови клиенти. Включете в плана си за продажби стратегии за задържане на съществуващите клиенти, тъй като често е по-рентабилно да поддържате лоялна клиентска база, отколкото постоянно да търсите нови клиенти.

9. Усъвършенствайте продажбената си стратегия: Уверете се, че вашата стойностна предложения е силна и убедителна. Вашата продажбена стратегия трябва да подчертава уникалните ценности и предимства на вашия продукт или услуга.

10. Измерване на ефективността: Използвайте ключови показатели за ефективност (KPI), за да измерите ефективността на вашия план за продажби. Това може да ви даде ценна информация за това, което работи и какво трябва да се подобри.

Като включите тези съвети и стратегии за планиране на продажбите в процесите си, можете да подобрите ефективността на плана си за продажби и да увеличите шансовете си за успех. Както винаги, бъдете отворени за промени и подобрения по пътя!

Постигнете целите си за продажби с безплатни шаблони за стратегия за продажби

Стратегическият план за продажби улеснява постигането на целите ви. Предоставете на екипа си необходимите насоки и подкрепа с помощта на добре изработен безплатен шаблон за план за продажби.

