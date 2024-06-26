10 инструмента, които трябва да имате в своя набор от технологии за продажби

През годините, в които съм работил с лидери в продажбите и съм усъвършенствал стратегии за продажби, съм видял от първа ръка трансформацията, която може да донесе добре съставен набор от технологии за продажби.

Днес 90% от компаниите използват поне два инструмента за обогатяване на лийдовете, за да задълбочат разбирането си за потенциалните клиенти. Въпреки това 77% от търговските представители смятат, че организациите не инвестират достатъчно.

Съвременният набор от технологии за продажби не се състои в закупуването на най-добрите продукти. По-скоро става въпрос за разбиране на вашите нужди и подход и съответно приоритизиране на функциите и инструментите. Интелигентните инвестиции в набора от технологии за продажби ще ви донесат голяма възвръщаемост, като повишат ефективността и увеличат приходите.

В тази статия ще обсъдя 10-те незаменими инструмента, които всеки търговец трябва да има в арсенала си, като се опирам на собствения си опит.

Какво е набор от технологии за продажби?

Технологичният пакет за продажби е вашият арсенал от софтуерни инструменти и платформи, специално подбрани, за да оптимизират и ускорят процеса на продажбите. Той предоставя на екипите за пускане на пазара (GTM) всичко необходимо, за да:

Управлявайте ефективно потенциалните клиенти

Взаимодействайте ефективно с потенциални и настоящи клиенти

Измервайте всички взаимодействия, за да стимулирате растежа на приходите

Всеки инструмент в набора от технологии за продажби има уникална функция и подпомага различни етапи от цикъла на покупката, от генериране на потенциални клиенти до сключване на сделки.

Самото притежаване на тези инструменти обаче не е достатъчно – те трябва да бъдат стратегически интегрирани, за да работят безпроблемно. Тази интеграция гарантира, че процесът на продажбите осигурява гладко преживяване както за продавачите, така и за клиентите.

Според доклада на Salesforce за състоянието на продажбите, 66% от търговските представители използват около 10 различни инструмента за ежедневните си задачи. Използването на няколко приложения за едни и същи функции може да доведе до объркване и да попречи на съгласуваността в екипа.

Съветвам ви да си зададете тези шест важни въпроса, за да сте сигурни, че избирате подходящите инструменти за вашия арсенал:

1. Какъв софтуер използвате в момента?

Прегледайте инструментите, които вашият екип използва активно, и тези, които просто събират прах. Понякога по-малко е повече, ако това означава да запазите инструментите, които наистина добавят стойност и са предпочитани от вашия екип. Идентифицирайте припокривания, при които различни инструменти служат за една и съща цел, и ги консолидирайте, за да избегнете ненужни разходи.

2. Какви са вашите конкретни нужди и проблеми?

Определете точно къде се затруднява вашият процес на продажби. Дали е при генерирането на потенциални клиенти, проследяването на клиенти или сключването на сделки? Изберете инструменти, които ефективно решават тези конкретни проблеми.

Всеки нов инструмент трябва да съответства на по-широките ви бизнес цели. Независимо дали става въпрос за стимулиране на растежа на приходите или за повишаване на ангажираността на клиентите, уверете се, че инструментът има ясна роля във вашата стратегия.

Възможностите за интеграция могат да определят полезността на даден инструмент за продажби, особено ако искате да имате възможности за автоматизация на продажбите. Изберете инструменти, които се вписват безпроблемно в съществуващата ви екосистема, за да подобрите работните процеси, а не да ги нарушавате.

5. Какво е натоварването по отношение на внедряването и управлението?

Обмислете усилията, необходими за внедряване и поддръжка на нови инструменти. Вашата цел трябва да бъде да възприемете решения, които са лесни за интегриране и управление без значителна намеса от страна на ИТ отдела.

Разгледайте настоящите си нужди и целите, които искате да постигнете. Уверете се, че избраните от вас инструменти могат да се разширяват и развиват с растежа на вашия бизнес, като при необходимост отключват нови възможности.

С добре оборудван набор от технологии вашият екип ще разполага с всички необходими инструменти, за да просперира на конкурентния пазар. Ето 10-те най-важни софтуерни инструмента за продажби, които ще ви помогнат в това.

1. ClickUp – Най-добрият инструмент за управление на проекти в продажбите

Планирайте ежедневните си продажбени дейности с ClickUp

ClickUp for Sales Teams предоставя всеобхватна платформа, която централизира всеки аспект от управлението на продажбите в една кохерентна среда. Независимо дали проследявате напредъка на потенциалните клиенти, управлявате взаимоотношенията с клиентите или координирате продажбени кампании, ClickUp предлага интегриран набор от функции, специално създадени за оптимизиране и рационализиране на вашите продажбени процеси.

ClickUp CRM позволява на вашите екипи да управляват продажбените дейности чрез персонализирани работни процеси. Той ви позволява да визуализирате продажбения си поток във формат, който най-добре отговаря на стила на вашия екип – диаграми на Гант в ClickUp, изгледи на таблото в ClickUp или някоя от многофункционалните опции за преглед в ClickUp.

Какво прави ClickUp най-добрият инструмент за управление на проекти в продажбите?

Изберете от над 1000 приложения, които да интегрирате с платформата за управление на продажбите CickUp и да оптимизирате работния си процес

На първо място, ClickUp се интегрира безпроблемно с вашите инструменти за продажби, като ви гарантира, че можете да свържете инструментите си за продажби директно с работния си поток без прекъсвания. Тази възможност за интеграция на ClickUp е от решаващо значение за поддържането на безпроблемен оперативен поток и ви позволява да се възползвате от най-добрите функции на всеки инструмент.

От оперативна гледна точка, ClickUp Automations променя изцяло играта за екипите по продажбите. Чрез автоматизиране на рутинните задачи, платформата освобождава вашите търговски представители, за да се фокусират върху по-ефективно взаимодействие с клиентите и сключване на сделки.

Тази автоматизация улеснява по-гладкото придвижване на потенциалните клиенти през продажбения процес и позволява навременни актуализации и възлагане на задачи – нещо, което е от решаващо значение в динамичната среда на продажбите.

Освен това, Brain на ClickUp улеснява ежедневната работа на вашите търговски представители, като внедрява изкуствен интелект в ежедневните задачи. С Brain можете да автоматизирате рутинните актуализации, да управлявате задачите и да освободите вашите търговски представители, за да се фокусират върху връзките с клиентите и сключването на сделки.

С функции като AI Knowledge Manager, професионалистите в продажбите могат да получат незабавен достъп до подробна информация за задачи, документи и взаимодействия с клиенти. Освен това, способността на AI инструмента ClickUp за CRM в продажбите да генерира отчети за напредъка и обобщения в реално време гарантира, че стратегиите за продажби са съобразени с актуалните данни.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате автоматично персонализирани имейли

Разширените възможности за сътрудничество на ClickUp обединяват всички тези функции, включително ClickUp Chat View, ClickUp Tasks и създаване на подзадачи, както и споделяне на ClickUp Docs. Тези инструменти гарантират, че комуникационните бариери са сведени до минимум и че всеки член на екипа е информиран за най-новите развития.

Освен тези функции, ClickUp предлага разнообразна гама от инструменти за продуктивност в продажбите, включително шаблони за опростяване и оптимизиране на всеки аспект от процеса на продажбите за търговските представители, от проследяване на обажданията и управление на тръбопроводите до генериране на подробни отчети.

Повишете нивото на вашите продажби с шаблоните на ClickUp

Изтеглете този шаблон Извършвайте ефективно планиране на обажданията, подготовка на материали и проследяване на резултатите с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Шаблонът за продажбени обаждания на ClickUp е напълно персонализируем и оптимизира управлението на продажбените обаждания. Той позволява на вашия екип да проследява взаимодействията, да организира продажбените данни централизирано и да проследява своевременно потенциалните клиенти. С функции като персонализирани статуси и полета, той предлага подробно управление на всяка възможност за продажба, от първоначалния контакт до сключването на сделката.

Изтеглете този шаблон Проследявайте представянето на вашия екип по продажбите в различни времеви периоди и показатели с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp проследява и анализира резултатите от продажбите по различни показатели и времеви периоди. Той е идеален за екипи по продажбите, които искат да визуализират тенденциите, да наблюдават постиженията и да вземат решения въз основа на данни. С изгледи, пригодени за годишни, тримесечни и месечни отчети, той опростява проследяването на резултатите и помага при стратегическото планиране.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте цялата си продажбена фуния с помощта на шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp помага на екипите по продажбите да проследяват и управляват ефективно потенциалните клиенти, като използват последователна рамка за квалифициране и обработка на сделки. С 14 персонализирани статуса и различни автоматизации, този шаблон предоставя структуриран подход за поддържане на потенциалните клиенти и придвижване на сделките към сключване. Той е особено полезен за мениджърите по продажбите и представителите, които искат да оптимизират своите процеси по продажбите и да увеличат общата ефективност на продажбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Адаптирайте SaaS CRM към уникалните нужди на вашия екип и управлявайте визуално вашия продажбен процес за по-добро проследяване и прогнозиране.

Интегрирайте без усилие различни приложения като Hubspot и Salesforce, за да се уверите, че инструментите ви работят безпроблемно заедно и повишават производителността.

Автоматизирайте повтарящите се задачи в продажбите с ClickUp Automations , което ще позволи на вашия екип да се фокусира върху привличането на клиенти и сключването на сделки по-ефективно.

Използвайте ClickUp Brain , за да търсите и намирате информация бързо и да управлявате задачите ефективно, като гарантирате, че вашите стратегии за продажби са структурирани и ефективни.

Улеснете комуникацията в реално време с функциите „Assignees“ и „@mention“.

Сътрудничейте и споделяйте документи лесно в екипа си с ClickUp Docs и направете документацията по-прозрачна.

Достъп до широка гама от готови за употреба шаблони за продажби от ClickUp , за да оптимизирате процеса си от проследяване на потенциални клиенти до сключване на сделки.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при работата с шаблоните за продажби.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. HubSpot CRM – Най-добрият софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Изглед на таблото чрез HubSpot

HubSpot CRM централизира и оптимизира всеки аспект от управлението на продажбите, като предлага инструменти, предназначени да повишат производителността на вашите екипи по продажбите. В основата си HubSpot действа като софтуер за картографиране на взаимоотношенията.

CRM системата позволява на мениджърите по продажбите да визуализират цялата си продажбена верига чрез интуитивен табло в реално време.

Смятам, че това е всеобхватен инструмент, който позволява проследяване на продажбената дейност, производителността и индивидуалните резултати. Той помага на лидерите да идентифицират възможности за растеж и ефективно да управляват квотите без необходимостта от ръчно актуализиране.

Hubspot често е фаворит сред стартиращите компании. Безплатната му версия предлага всичко необходимо за управление на малки продажби, без да се налага да харчите прекалено много в началото.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Управлявайте целия цикъл на продажбите от първоначалния контакт до последващото обслужване след продажбата на една унифицирана платформа.

Персонализирайте записите за контакти и компании, продажбените канали и аналитичните табла, за да отговарят на конкретни продажбени стратегии.

Интегрирайте безпроблемно множество инструменти и приложения за продажби чрез обширната интеграционна екосистема на HubSpot.

Оптимизирайте процесите по продажбите чрез автоматизиране на рутинните задачи, което позволява на екипите по продажбите да се концентрират върху ангажирането на клиентите и сключването на сделки.

Ограничения на HubSpot CRM

Въпреки че е многофункционална, безплатната версия може да бъде ограничаваща за по-големи екипи или за тези, които се нуждаят от по-разширени функции.

Цени на HubSpot CRM

Професионална платформа за клиенти : 1080 $/месец (за 5 места)

Платформа за корпоративни клиенти: 4000 долара/месец (за 7 места)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

3. Outreach – Най-добрият инструмент за изпращане на имейли и автоматизация

Табло за продажби чрез Outreach

Outreach е инструмент за автоматизация на продажбите, който ви позволява лесно да проследявате и анализирате вашите продажбени дейности в реално време, помагайки ви да разберете какво работи и какво не.

Тази платформа също така обучава вашия екип на място, показвайки им как да вземат по-умни решения, които водят до повече приходи. Ще управлявате сделките по-ефективно и ще поддържате гладкото протичане на процеса до сключването им. Освен това Outreach ви гарантира, че ще се фокусирате върху правилните задачи и ще комуникирате ефективно, като по този начин увеличите шансовете си да организирате повече срещи и да сключите повече сделки.

Лично, най-много ми харесват данните за потенциалните клиенти и показателите за ангажираност. Тази функция ми помага да определя идеалното време за контакт и най-ефективните шаблони за имейли, а дори анализира и настроението на отговорите. Може би това са прости неща, но ми помагат да адаптирам съобщенията си за максимален ефект.

Най-добрите функции на Outreach

Създайте повтаряем, съгласуван процес на продажби, който изяснява какво води до успехи и загуби с помощта на данни.

Идентифицирайте пропуските в уменията и осигурете обучение в реално време, за да подобрите вземането на решения и дейностите, които генерират приходи.

Опростете управлението на заинтересованите страни и определете най-добрите следващи действия в процеса на продажбите, като се възползвате от ръководствата за сключване на сделки.

Използвайте данните за потенциалните клиенти, за да създадете навременни и подходящи съобщения, с които да увеличите броя на срещите и възможностите за продажби чрез изходящо проучване.

Използвайте предсказваща изкуствена интелигентност, за да разработвате гъвкави и точни прогнози за продажбите, което позволява бързо тестване на хипотези и надеждно планиране въз основа на реални данни за сделките.

Ограничения на обхвата

Потребителите отбелязват необходимостта от по-голям интерфейс за електронна поща за по-добра видимост на съобщенията.

Потребителите поискаха по-опростен процес за изпращане на масови имейли до множество контакти и организации.

Цени за Outreach

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Outreach

G2 : 4. 3/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

4. Salesloft – Най-добрата платформа за ангажираност в продажбите

Изглед на таблото чрез Salesloft

С функции като Cadence, SalesLoft дава възможност на екипите да изграждат и поддържат ефективно своите продажбени канали. Инструментът за разговори анализира взаимодействията, за да намери идеи и възможности за обучение в реално време, подобрявайки представянето на търговските представители и уменията им за вземане на решения.

Модулите за сделки и прогнози оптимизират управлението на процеса и предсказват бъдещите резултати от продажбите, помагайки на екипите да сключват повече сделки по-ефективно.

За мен ценен беше Rhythm на SalesLoft, двигател, задвижван от изкуствен интелект. Той съгласува сигналите на купувачите директно в процеса на продажбите, като съветва екипите за най-ефективните действия в критични моменти. Тази интеграция увеличава скоростта и точността на продажбените дейности, което в крайна сметка повишава процента на конверсия и приходите.

Най-добрите функции на Salesloft

Изградете и поддържайте канали за продажби с помощта на оптимизирани инструменти за продажбения процес

Получавайте информация в реално време и предоставяйте наставничество въз основа на текущите взаимодействия в продажбите.

Използвайте усъвършенствани инструменти, за да прогнозирате резултатите от продажбите с висока точност.

Използвайте AI двигател за получаване на полезна информация в реално време от сигналите на купувачите и микромоментите.

Ограничения на Salesloft

Потребителите многократно са се оплаквали, че не могат да актуализират контактната информация директно в платформата.

Цени на Salesloft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salesloft

G2 : 4,5/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

5. ZoomInfo – Най-добрата информация за продажбите и проучването на потенциални клиенти

Таблото на ZoomInfo чрез RFDM Solutions

ZoomInfo предоставя на екипите задълбочени и полезни информации за най-ценните им клиенти, улеснявайки връзката с потенциалните клиенти.

Използвайки изчерпателните B2B данни на ZoomInfo, професионалистите в продажбите могат да намерят и да се свържат с идеалните клиенти по-ефективно от всякога, като значително подобрят способността си да сключват сделки бързо.

Като един от първоначалните конкуренти на LinkedIn, тази платформа идентифицира потенциални клиенти. Тя предоставя богат контекст, който дава възможност на екипите по продажбите да подходят към всеки потенциален клиент с персонализирани стратегии, което значително увеличава вероятността за успех.

Мога да интегрирам неговите AI-базирани инструменти като ZoomInfo Copilot в моя набор от технологии – включително CRM, имейл и календар – за да насоча екипа си към най-активните и обещаващи клиенти и подходящите лица, вземащи решения.

Най-добрите функции на Zoominfo

Открийте информация в реално време с надеждни B2B данни за целенасочено проучване на потенциални клиенти

Свържете екипите по продажби и маркетинг на една унифицирана платформа за безпроблемно взаимодействие.

Автоматизирайте контактите с клиентите, за да оптимизирате процеса на продажбите

Използвайте усъвършенствана изкуствена интелигентност, за да определите най-добрите клиенти и оптималните действия за продажби.

Създавайте гъвкави и точни прогнози за продажбите, за да стимулирате стратегическото вземане на решения.

Ограничения на Zoominfo

Някои потребители са съобщили за спорадични несъответствия в данните, като например остаряла информация за контакти или неправилни заглавия.

Цени на Zoominfo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoominfo

G2: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 200 отзива)

6. Highspot – Най-добрият инструмент за подпомагане на продажбите

Таблото на Highspot чрез G2

Highspot подпомага екипите по продажбите, като предоставя платформа за подпомагане на продажбите, базирана на изкуствен интелект, която подобрява всеки аспект от процеса на продажбите. Highspot гарантира, че търговските представители разполагат с подходящите ресурси в подходящия момент, за да ангажират и превърнат купувачите в клиенти, като управлява съдържанието на продажбите, изпълнява ефективни продажбени стратегии и предлага солидно обучение и наставничество.

Неговите всеобхватни аналитични и интеграционни възможности позволяват на екипите да получат ценна информация за пазара, което води до по-високи проценти на успеваемост, по-бързо въвеждане в работата и по-високо постигане на квотите за продажби.

Неговите усъвършенствани функции за управление на съдържанието се оказаха революционни за мен. С този аспект на подпомагане на продажбите Highspot ми помага да централизирам и търся всичките си материали за продажби – презентации, battle cards, анализ на конкурентите – на едно лесно достъпно място.

Най-добрите функции на Highspot

Организирайте ефективно съдържанието за подпомагане на продажбите, за да гарантирате навременна комуникация с клиентите.

Изпълнявайте прецизни продажбени стратегии и планове, за да постигнете постоянни резултати.

Бързо въвеждане и обучение на търговските представители с помощта на всеобхватни инструменти

Използвайте мощни аналитични инструменти, за да получите полезна информация за навлизането на пазара.

Ограничения на Highspot

Необходима е по-голяма гъвкавост в интелигентния дизайнер на страници за по-лесно коригиране на изображенията.

Необходими подобрения за компонентите за обучение, за да включват въпроси от типа на анкета

Цени на Highspot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Highspot

G2 : 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

7. Tableau – Най-добрият инструмент за анализ и отчитане на продажбите

Интерфейс за продажбения процес чрез Tableau

Tableau е софтуер за проследяване на продажбите, който променя начина, по който екипите по продажбите интерпретират и действат въз основа на данните. Интуитивните визуални анализи правят сложните данни достъпни, което позволява на екипите по продажбите бързо да получат задълбочени познания. Чрез безпроблемна интеграция с Salesforce CRM, Tableau предоставя цялостен поглед върху продажбените резултати, управлението на продажбения процес и поведението на клиентите.

AI и машинно обучение на платформата осигуряват предсказуема аналитика, помагайки на екипите по продажбите да предвидят тенденциите и да вземат решения, основани на данни. С Tableau екипът ми по продажбите може лесно да създава интерактивни, споделяеми табла, които подобряват сътрудничеството и водят до резултати.

Намирам функцията за детайлно проучване за полезна при изследване на конкретни данни. Тя може да помогне за диагностициране на проблеми, разбиране на тенденции и извършване на целенасочени корекции в стратегията за продажби.

Това е незаменим инструмент за всеки екип по продажбите, който иска да остане конкурентоспособен и да се основава на данни.

Най-добрите функции на Tableau

Визуализирайте сложни данни с интуитивни, интерактивни табла

Интегрирайте с Salesforce CRM за изчерпателна информация за продажбите

Използвайте изкуствен интелект и машинно обучение за прогнозна аналитика

Създавайте и споделяйте динамични отчети лесно между екипите

Свържете се с широк спектър от източници на данни за цялостен анализ

Ограничения на Tableau

Един от най-скъпите BI инструменти, който може да възпрепятства малките предприятия

Проблеми с производителността при големи масиви от данни, изискващи оптимизация за по-добро обработване

Цени на Tableau

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tableau

G2 : 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

8. PandaDoc – Най-добрият инструмент за управление на документи

Интерфейс на документи Pandadoc чрез Pageflows

PandaDoc се откроява като най-добрият инструмент за управление на документи за екипи по продажбите. Той предоставя рационализиран и ефективен начин за обработка на оферти, договори и презентации на едно място.

С въвеждането на PandaDoc Rooms, процесите по продажбите се ускоряват значително, което позволява на екипите да си сътрудничат по-ефективно и да сключват сделки по-бързо.

Това, което ми направи впечатление, е функцията за редактиране чрез плъзгане и пускане на платформата, заедно с над 750 готови за употреба шаблона, които позволяват бързо създаване и персонализиране на документи.

Вградените CRM интеграции гарантират, че всички данни остават последователни в целия ви работен процес по продажбите. Освен това PandaDoc подобрява сигурността на документите с юридически обвързващи електронни подписи и позволява незабавно събиране на плащания директно чрез документите, което повишава общата продуктивност и намалява времето, прекарано в административни задачи.

Най-добрите функции на PandaDoc

Създавайте и персонализирайте документи бързо с редактиране чрез плъзгане и пускане и над 750 шаблона

Сътрудничество с PandaDoc Rooms за предложения, договори и презентации

Проследявайте статуса на документите в реално време с известия за преглед, подписване и одобрение.

Интегрирайте се безпроблемно с CRM системи, за да поддържате последователни данни в работните процеси.

Събирайте плащания незабавно от документи, за да увеличите процента на сключени сделки

Ограничения на PandaDoc

Случайните прекъсвания могат да бъдат неудобни, но са често срещан проблем за всички платформи.

Цени на PandaDoc

Essentials : 35 $/потребител/месец

Бизнес : 65 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

9. Zoom – Най-добрият инструмент за продажби по телефона и видеоконферентни разговори

Интерфейс за видеоконферентна връзка Zoom чрез Pitt Edu

Zoom предоставя надеждна и интуитивна платформа за виртуални срещи, която е от решаващо значение в днешната дигитална среда на продажбите. Неговите мощни функции, включително висококачествен звук и видео, споделяне на екран и опции за запис, гарантират, че срещите за продажби, презентациите пред клиенти и уебинарите се провеждат гладко и ефективно.

Чрез интегрирането на срещи, чат на екипа, телефон, поща и календари в една платформа, Zoom опростява комуникационните работни процеси за вашите екипи по продажбите.

Той намалява хаоса от множество приложения и поддържа продажбените екипи организирани и ефективни. Този унифициран подход гарантира, че всяка точка на контакт за комуникация е безпроблемно свързана, което улеснява професионалистите в продажбите да управляват графиците си и да следят развитието на нещата.

Макар Zoom да не е инструмент, предназначен изцяло за продажби, намирам функцията за транскрипции на срещите за полезна при идентифицирането и реагирането на „микромоменти“ или уникални прозрения от разговорите ми с клиенти.

Най-добрите функции на Zoom

Провеждайте безпроблемни видеоконференции, които подобряват ангажираността на клиентите и сътрудничеството в екипа.

Споделяйте екрани по време на презентации на живо, за да направите представянията по-интерактивни и ангажиращи.

Записвайте сесиите, за да ги прегледате по-късно или да ги споделите с клиенти като последваща мярка.

Използвайте AI помощника на Zoom, за да оптимизирате планирането и да автоматизирате повтарящите се комуникационни задачи.

Управлявайте всички комуникационни и графици от една платформа, за да поддържате фокуса и ефективността си.

Ограничения на Zoom

Въпреки богатите си функции, безплатната версия на Zoom има ограничение от 40 минути за срещите, което може да прекъсне по-дългите продажбени дискусии, освен ако не се направи ъпгрейд.

Разрешенията за запис са ограничени до домакини и съдомакини, което може да ограничи гъвкавостта по време на срещите.

Цени на Zoom

Основни : Безплатни

Pro : 14,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Business Plus : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4. 6/5 (над 54 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

10. Zapier – Най-добрият инструмент за интеграция и автоматизация на работния процес

Изглед на папката чрез Zapier

Zapier значително опростява процеса на продажбите, като автоматизира повтарящите се задачи на различни платформи. Това позволява на екипите по продажбите да се фокусират повече върху ангажирането с потенциални клиенти и сключването на сделки. Чрез свързването на над 7000 приложения Zapier осигурява безпроблемен поток на данни и комуникация между различни инструменти. Това гарантира, че вашите екипи по продажбите имат достъп до най-актуалната информация.

Тази интеграция променя изцяло правилата на играта при привличането на потенциални клиенти от различни източници, изпращането на персонализирани имейли и планирането на последващи задачи без ръчна намеса. В резултат на това екипите по продажбите могат да намалят времето, прекарвано в административни задачи, да подобрят времето за реакция и в крайна сметка да увеличат ефективността и производителността си в продажбите.

С Zapier екипите по продажбите могат да настроят персонализирани работни процеси, които задействат конкретни действия въз основа на получените данни, което улеснява управлението на целия цикъл на продажбите – от проучването до сключването на сделката.

Най-добрите функции на Zapier

Автоматизирайте работните процеси в над 7000 приложения като ClickUp, Zendesk Sell и Trello за безпроблемна интеграция на задачите.

Оптимизирайте събирането на потенциални клиенти от различни канали във вашата CRM система

Изпращайте автоматично персонализирани имейли за проследяване, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Планирайте продажбени разговори и срещи директно от вашия работен процес

Персонализирайте тригери и действия, за да създадете индивидуални решения за автоматизация.

Ограничения на Zapier

Потребителите посочват, че Zapier разполага с ограничена колекция от приложения на сравнително висока цена.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионален : 29,99 $/месец на потребител

Екип : 103,50 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Оптимизирайте вашите продажбени процеси с ClickUp

Изборът на подходящия набор от технологии за продажби започва с дълбоко разбиране на вашия процес на продажби и конкретните ви нужди. Инструментите, които избирате, трябва да се интегрират безпроблемно и да подобряват всеки етап от вашия цикъл на продажби, от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки.

ClickUp се отличава като цялостно решение, което централизира всички ваши продажбени дейности, от управление на потенциални клиенти до подновяване, на едно място. Използвайте го, за да автоматизирате рутинните задачи, да осигурите по-добра видимост на всеки етап от продажбения процес и да подобрите сътрудничеството си. Чрез използването на ClickUp можете да оптимизирате продажбените си операции и да гарантирате, че екипът ви остава продуктивен и фокусиран.

Готови ли сте да промените процеса си на продажби? Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете продажбите си на следващото ниво.