10 софтуера за картографиране на взаимоотношенията за екипи по продажбите през 2025 г.

Продажбите са жизнената сила на всеки бизнес. Като ръководител на продажбите, трябва да разберете как ключовите лица, вземащи решения, стигат до решение за покупка. По-често отколкото не, това означава, че трябва да идентифицирате ключовите фигури в бизнеса и тяхната роля в процеса на покупка.

Повечето компании няма просто да ви предоставят организационната си структура (дори и да ги помолите любезно), така че е ваша работа да проучите и разберете взаимоотношенията между потенциалните и настоящите си клиенти.

Софтуерът за картографиране на взаимоотношенията е от голяма помощ за всеки екип по продажбите, който се нуждае от информация за взаимоотношенията за управление на клиенти. Картографирането на взаимоотношенията с клиенти улеснява привличането на нови клиенти, задоволяването на съществуващите клиенти и повишаването на процента на успеваемост. ?

Ако никога преди не сте използвали инструмент за картографиране на взаимоотношенията, не се притеснявайте. В този изчерпателен наръчник ще ви покажем кои софтуерни функции са задължителни за развитието на бизнеса. За да улесним търсенето ви, ще разгледаме и 10-те най-добри софтуера за картографиране на взаимоотношенията за B2B продажби през 2024 г.

Какво трябва да търсите в софтуера за картографиране на взаимоотношенията?

Най-добрите инструменти за картографиране на взаимоотношения включват функционалности за:

Визуализация на данни: Най-важната характеристика на всеки софтуер за картографиране на взаимоотношенията е колко добре генерира визуални представяния на сложни клиентски взаимоотношения. Той трябва да може бързо да Най-важната характеристика на всеки софтуер за картографиране на взаимоотношенията е колко добре генерира визуални представяния на сложни клиентски взаимоотношения. Той трябва да може бързо да визуализира данни , като организационни диаграми, в ясни графики.

Интеграции: Един солиден инструмент трябва да интегрира данни от различни източници, включително платформи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) като Salesforce, имейл, телефонни разговори и социални медии като LinkedIn или X (по-рано Twitter).

Актуализации в реално време: Кой има време да пресъздава ръчно карта на взаимоотношенията? Софтуерът за картографиране на взаимоотношенията трябва да актуализира картите на взаимоотношенията въз основа на взаимодействия и данни в реално време.

Шаблони: Спестете повече време, като изберете софтуер за картографиране на взаимоотношенията, който включва шаблони не само за графиките ви, но и за други цели. Софтуерът за картографиране трябва да може да създава всичко – от скриптове за продажби до Спестете повече време, като изберете софтуер за картографиране на взаимоотношенията, който включва шаблони не само за графиките ви, но и за други цели. Софтуерът за картографиране трябва да може да създава всичко – от скриптове за продажби до планове за развитие

Сътрудничество: Дори най-добрите професионалисти в продажбите се нуждаят от екип. Потърсете софтуер за картографиране на взаимоотношенията, който позволява на членовете на екипа да споделят карти, да добавят коментари и да обменят идеи в облачна среда.

Подобряване на процесите: Картографирането на взаимоотношенията не трябва да се ограничава до проста графика. Потърсете инструмент, който Картографирането на взаимоотношенията не трябва да се ограничава до проста графика. Потърсете инструмент, който визуализира и преобразува самия процес на продажбите

10-те най-добри софтуера за картографиране на взаимоотношенията, които можете да използвате

Независимо дали искате да предоставите първокласно обслужване на ключови клиенти или просто се нуждаете от инструмент за вземане на решения на базата на данни за планиране на продажбите, софтуерът за картографиране на взаимоотношенията е задължителен.

Изберете проверени софтуерни инструменти, предназначени да подпомагат всеки етап от пътуването на клиента. Нека разгледаме предимствата и недостатъците на десетте най-добри софтуера за картографиране на взаимоотношенията за 2024 г.

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

Не ни разбирайте погрешно – ние обичаме добрите инструменти за визуализация на данни. Но вашият екип вероятно няма време да превключва между различни инструменти и платформи. ClickUp съчетава всичко, от което се нуждаят екипите по продажбите, за да управляват клиентските акаунти, да общуват помежду си, да разпределят задачи, да следят представянето и много други. ?

Нашата универсална платформа работи и като софтуер за картографиране на взаимоотношенията.

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да идентифицирате различните видове взаимоотношения между контактите на вашата компания. Вашият екип по продажбите може да прави мисловни карти в реално време, за да установява връзки, да планира работните процеси по продажбите и да разпределя задачи.

Създайте ClickUp Whiteboard, за да създавате, структурирате и визуално организирате взаимоотношенията между вашия екип и клиентите. Започнете с общо изливане на идеи и усъвършенствайте своите идеи в лесния за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Просто кликнете върху възел в Whiteboard, за да свържете задачи, файлове, документи и други, за да създадете практична карта на взаимоотношенията, която улеснява изпълнението.

Най-добрите функции на ClickUp

След като сте картографирали взаимоотношенията, запишете всичко в ClickUp CRM.

Картографирайте взаимоотношенията, работните процеси и задачите в ClickUp Mind Maps.

Лесно споделяйте ClickUp Mind Maps и ClickUp Whiteboards с вашия екип по продажбите чрез чат, документи или коментари.

Опитайте ClickUp AI , за да обобщавате идеи и да създавате презентации по-бързо.

Добавете изображения и връзки към вашата ClickUp Whiteboard за повече контекст.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

ClickUp има много функции, така че на начинаещите може да им отнеме известно време да се приспособят към платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Prolifiq

Чрез Prolifiq

Имате нужда от малко помощ с планирането на акаунти? Prolifiq е инструмент за картографиране на взаимоотношенията, който ви помага да търсите ключови лица, вземащи решения, и да осъществявате контакти, без дори да напускате платформата.

Най-доброто е, че Prolifiq работи в Salesforce или Quip, за да комбинира вашите карти на взаимоотношенията с вашите CRM и продажбени задачи.

Най-добрите функции на Prolifiq

Prolifiq ACE е интелигентна система за управление на цифрово съдържание, която се интегрира с вашия инструмент за картографиране на взаимоотношенията.

Prolifiq CRUSH поддържа управление на ключови клиенти и оптимизация на приходите.

Измерете влиянието на ключовите заинтересовани страни в Prolifiq

Използвайте Prolifiq, за да определите приоритетите на определени заинтересовани страни и да ги разпределите между членовете на вашия екип по продажбите.

Ограничения на Prolifiq

Prolifiq няма много отзиви.

Някои потребители споделят, че имат проблеми с бавното зареждане.

Цени на Prolifiq

Инструмент за картографиране на взаимоотношенията Вграден в Salesforce : 19 $/месец на потребител

Crush: 49 $/месец на потребител

Ace: 49 $/месец на потребител

Пълен пакет: 79 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Prolifiq

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (1 отзив)

3. Upland

Чрез Upland

Upland е софтуерен гигант, който създава решения за всичко – от имейл маркетинг до управление на знания. Софтуерът му за картографиране на взаимоотношенията, Altify, работи в Salesforce, за да свърже всички лица, вземащи решения, в една ясна графика.

Altify не само идентифицира взаимоотношенията между заинтересованите страни, но и помага за усъвършенстване на процеса на продажби. Идентифицирайте пропуските в стратегията си за продажби и намерете предложения за подобрения в бъдеще.

Най-добрите функции на Upland

Наведи курсора върху контактите в картата, за да видиш тяхното влияние и покупателна способност.

Altify ви помага да идентифицирате критиците и поддръжниците

Сътрудничество в Altify с вашия екип в реално време

Импортирайте нови и съществуващи контакти в Salesforce

Ограничения на Upland

Някои потребители казват, че отчетите не са интуитивни.

Други казват, че Altify като цяло страда от липса на използваемост и тромав потребителски интерфейс.

Цени на Upland

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Upland

G2: 4. 2/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

4. DBDiagram

Чрез DBDiagram

Може би не се нуждаете от сложен инструмент, който се свързва с Salesforce. Ако търсите безплатен софтуер за картографиране на взаимоотношенията без излишни екстри, опитайте DBDiagram. ?️

Това е безплатен инструмент, но е много по-технически от другите опции в нашата топ 10 класация. DBDiagram се свързва с SQL бази данни, за да визуализира данните в реално време. Можете да го използвате за много повече от просто картографиране на взаимоотношения, но се нуждаете от сериозни познания за бази данни, за да използвате DBDiagram правилно.

Най-добрите функции на DBDiagram

Експортирайте картите на взаимоотношенията си в изображение или PDF файл.

DBDiagram се интегрира с SQL файлове

Споделяйте диаграми вътрешно или външно с едно кликване

DBDiagram се интегрира с уеб рамки като Ruby on Rails и Django.

Ограничения на DBDiagram

DBDiagram може да бъде технически сложен, затова е най-подходящ за хора, които разбират от SQL.

Най-често срещаната жалба на потребителите е неговата сложност и липсата на визуални дизайнерски функции.

Цени на DBDiagram

Безплатно

Personal Pro: 9 $/месец

Екип: 40 $/месец за трима потребители

Оценки и отзиви за DBDiagram

G2: 4,3/5 (2 отзива)

Capterra: Н/Д

5. Creately

Чрез Creately

Екипите по продажбите използват Creately за създаване на визуални работни пространства за мозъчна атака и изпълнение на проекти. Макар че можете да го използвате като софтуер за картографиране на взаимоотношения, истинската сила на Creately е в инструментите за планиране.

Независимо дали имате нужда да създадете карти на пътуването на клиентите, профили на купувачите или карта на взаимоотношенията, Creately предлага подходяща рамка за това. Тя включва и впечатляващ брой шаблони за концептуални карти, мисловни карти, wireframes и други.

Най-добрите функции на Creately

Creately има вградени в платформата KPI и OKR

Сътрудничество в реално време по картите на взаимоотношенията

Обсъдете идеи и разработете пътни карти

Използвайте шаблоните на Creately за диаграми, графики, сценарии, структури за разпределение на работата и много други.

Ограничения на Creately

Някои потребители казват, че Creately забавя, когато зареждат диаграми с много данни.

Други потребители казват, че е трудно да се ориентирате в платна, особено в големите.

Цени на Creately

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 89 $/месец за неограничен брой потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Creately

G2: 4. 4/5 (970+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

6. Visio

Чрез Visio

Работите ли в компания на Microsoft? Visio е очевиден избор за компаниите, които използват Microsoft 365, защото вече е включен в абонамента ви.

Това е преди всичко инструмент за визуализация на данни, така че можете да използвате Visio за много повече от софтуер за картографиране на взаимоотношения. Сътрудничество с екипа си в реално време, за да визуализирате данни чрез настолен компютър или уеб приложението Visio. ?

Най-добрите функции на Visio

Viso включва десетки шаблони за диаграми и шаблони.

Сътрудничество по диаграми в Visio от Microsoft Teams

Преобразувайте данните от Excel в диаграми на Visio само с няколко кликвания с инструмента Data Visualizer.

Прехвърлете персонализирани Visio диаграми в Word документи или PowerPoint презентации

Ограничения на Visio

Visio вероятно няма смисъл, ако все още не разполагате с Microsoft 365.

Някои потребители казват, че Visio не е толкова интуитивен, колкото други инструменти за диаграми.

Цени на Visio

Microsoft 365: Включено

Visio Plan 1: 5 $/месец на потребител

Visio Plan 2: 15 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Visio

G2: 4. 2/5 (650+ отзива)

Capterra: (над 3000 отзива)

7. MindNode

Чрез MindNode

MindNode е преди всичко инструмент за картографиране на мисълта и изготвяне на конспекти, но можете да го използвате и за картографиране на взаимоотношения. Изглежда измамно прост, но платформата предлага впечатляващ брой функции.

Използвайте MindNode, за да проследявате задачи, да очертавате идеи и да създавате визуални етикети. Той предлага и някои интересни теми, стикери и стилове, за да създаде прекрасно визуално преживяване.

Най-добрите функции на MindNode

Споделяйте и експортирайте мисловната си карта с екипа си

Активирайте режим „Фокус“, за да елиминирате разсейващите фактори.

Прегледайте схеми и мисловни карти една до друга

Добавете повече контекст с визуални етикети

Ограничения на MindNode

Някои потребители казват, че е трудно да се експортират мисловни карти.

MindNode не се интегрира по подразбиране с популярните CRM системи.

Цени на MindNode

Месечно: 3,63 $ (2,99 £)

Годишно: 24,27 $ (19,99 £)

Оценки и отзиви за MindNode

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (15 отзива)

8. Pipeliner

Чрез Pipeliner

Pipeliner е преди всичко CRM, но не се заблуждавайте. Можете да използвате тази платформа и като мощен софтуер за картографиране на взаимоотношенията. Всъщност Pipeliner твърди, че е единственият CRM, който включва картографиране на взаимоотношенията като основна функция. ?‍?

Най-хубавото е, че Pipeliner се интегрира с Microsoft и Google Suites, така че ако искате да видите CRM данните си в офис пакета си, това е толкова лесно, колкото добавянето на интеграция.

Най-добрите функции на Pipeliner

Pipeliner Automatizer предлага оптимизация на работния процес без кодиране.

Използвайте мобилното приложение Pipeliner с вграден AI

Свържете картата на взаимоотношенията си със стратегии за буутстрапинг, пирамидиране или обратно картографиране.

Прегледайте картите на взаимоотношенията заедно с вашите CRM данни за повече контекст.

Ограничения на Pipeliner

Интеграциите на Pipeliner могат да бъдат малко бавни.

Други потребители казват, че API конекторът често се разваля.

Цени на Pipeliner

Стартово ниво: 65 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 85 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 115 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Неограничен: 150 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви за Pipeliner

G2: 4,6/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,6/5 (210+ отзива)

9. Pingboard

Чрез Pingboard

Pingboard всъщност е решение за ангажираност на служителите за мобилизиране и планиране на човешките ресурси, но можете да го използвате и за картографиране на взаимоотношенията.

Използвайте функцията за организационна диаграма, за да създадете карти на взаимоотношенията за вашите потенциални клиенти. Teams Matrix е изцяло нова функция, която показва мултифункционални екипи в една лесна за четене диаграма.

Най-добрите функции на Pingboard

Големите екипи по продажбите ще харесат директорията на служителите, която ви свързва с вашите колеги за секунди.

Автоматизирайте планирането на срещи

Измервайте и разпознавайте успехите в продажбите

Pingboard се интегрира с Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 и други.

Ограничения на Pingboard

Pingboard е по-скоро насочен към управлението и човешките ресурси, отколкото към продажбите.

Някои потребители казват, че интеграциите на Pingboard са бъгати.

Цени на Pingboard

Базов: 149 $/месец, плаща се годишно

Essential: 299 $/месец, плаща се годишно

Предимство: 399 $/месец, плаща се годишно

Индивидуални цени: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Pingboard

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,6/5 (590+ отзива)

10. Lucid

Чрез Lucid

Lucid е едно от най-известните имена в света на диаграмите. Използвайте инструмента за създаване на диаграми с плъзгане и пускане на Lucidchart, за да картографирате бързо взаимоотношенията в реално време с вашия екип по продажбите. Lucidspark е виртуална бяла дъска, която е идеална за обсъждане на стратегии за продажби след създаването на солидна карта на взаимоотношенията.

Най-добрите функции на Lucid

Сътрудничество в реално време с вашите колеги чрез етикети и чатове

Присвойте членове на екипа към всяка връзка или задача, за да ускорите внедряването.

Lucid се интегрира с продуктите на Google, Microsoft и Atlassian.

Визуализирайте бързо данните чрез обширните интеграции на Lucid с трети страни.

Ограничения на Lucid

Потребителите биха искали Lucid да предлага офлайн достъп

Други потребители казват, че Visio е по-лесен за използване.

Ясни цени

Свържете се с нас за цени

Ясни оценки и отзиви

G2: 4. 2/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 отзива)

ClickUp: тайната на успеха с клиентите

Софтуерът за картографиране на взаимоотношенията е основата на всяка успешна стратегия за продажби. Той дава на вашия екип възможност да обсъжда, да експериментира с нови идеи и да предоставя по-добро обслужване на клиентите.

Но съвременните продажби изискват много повече от просто красиви графики. Трябва да реализирате големите си идеи, затова толкова много екипи по продажбите избират ClickUp. Спестете време, като съберете всичките си карти на взаимоотношенията, бележки, задачи и показатели в една интуитивна платформа. ✨

Не е нужно да се доверявате само на нашата дума. Изпробвайте ClickUp с вашия екип, за да видите от първа ръка неговите функции, спестяващи време. Създайте безплатно работно пространство в ClickUp – не се изисква кредитна карта.