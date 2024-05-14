10-те най-добри SaaS CRM софтуера за B2B екипи през 2025 г.

За да изградите и поддържате взаимоотношения с клиентите в силно конкурентната SaaS среда, искате нещата да бъдат възможно най-лесни. Но системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) обикновено не са лесни.

В миналото CRM системите често бяха специално разработени, персонализирани инструменти, които трябваше да се инсталират на място. Макар това да звучи впечатляващо, то е свързано с много проблеми – особено ако компанията, която ги е разработила, вече не съществува.

Алтернативата беше сложна мрежа от електронни таблици, което не е идеално за нито един бизнес. ?️

За щастие, на пазара вече има много CRM системи от типа „софтуер като услуга“ (SaaS), които оптимизират процеса на продажбите и помагат за изграждането на по-добри отношения с клиентите. И всичко това се прави от облака, с цялата стабилност, надеждност и лесен достъп, които той предлага.

Намирането на подходящата CRM система за вашия SaaS бизнес може да бъде трудна задача. Ето защо ние направихме проучването за вас. ?

Ето най-добрите SaaS CRM инструменти през 2024 г. за обработка на цялата информация за вашите клиенти.

Какво е SaaS CRM?

SaaS CRM е тип облачен инструмент, който помага на бизнеса да управлява и анализира взаимодействията и отношенията си с клиентите. Той позволява на SaaS компаниите да съхраняват и организират информация за клиентите на едно централно място, което я прави лесно достъпна за екипите по продажбите, маркетинг специалистите и отдела за обслужване на клиенти.

Какво трябва да търсите в SaaS CRM?

Всеки SaaS екип има различни нужди, но е полезно да се сравнят примери за CRM софтуер с идеята за това, което предлагат най-добрите инструменти в своя клас.

Когато оценявате опциите за CRM платформа за вашия SaaS бизнес, имайте предвид следното:

Функции: Има ли инструментът конкретните функции, които са ви необходими, като оценяване на потенциални клиенти или автоматизация на маркетинга?

Функционалност между екипите: Имате ли нужда от продажби, обслужване и маркетинг на едно място? Или вашата SaaS компания изнася някои от тези дейности на външни подизпълнители?

Цени : Инструментът е ли достъпен? Има ли възможност за месечно плащане?

Скорост: Работи ли Работи ли SaaS инструментът бързо и без проблеми с зареждането, което ви позволява да поддържате гладкото функциониране на вашите операции?

Съвместимост: SaaS CRM се интегрира ли добре с другите ви инструменти?

Мащабируемост: Може ли CRM инструментът да се мащабира заедно с вас, докато вашите SaaS операции растат?

Както при всеки софтуерен инструмент, намирането на подходящия доставчик на SaaS CRM софтуер започва с обмисляне на вашите нужди. Ако се нуждаете от CRM, фокусиран върху продажбите, обмислете такъв, който е предназначен за управление на тръбопроводи или сключване на сделки. Или ако се нуждаете от маркетингови и обслужващи клиенти операции на една и съща платформа, потърсете приложение, което предлага и двете. ?

10-те най-добри SaaS CRM системи, които можете да използвате

Намерете по-бързо най-добрия CRM за SaaS с нашия специално подбран наръчник за най-добрите SaaS CRM за 2024 г.

Лесно проследявайте статуси, крайни срокове, бюджети, размери на сметки и други в персонализирана CRM система в ClickUp.

Поздравете по-добрия подход към SaaS CRM с ClickUp – всеобхватната работна платформа. CRM на ClickUp ускорява растежа на клиентите, повишава удовлетвореността им и въвежда ефективност в бизнес процесите.

Използвайте ClickUp, за да визуализирате продажбите и потенциалните клиенти, да оптимизирате работните процеси и да работите заедно с екипа си, за да създадете по-добро клиентско преживяване. Всичко, от което се нуждаете, е CRM шаблона на ClickUp, за да започнете.

Използвайте този шаблон, за да видите на един поглед взаимоотношенията си с клиентите в повече от десет различни изгледа. Проследявайте напредъка и работете по свой начин – независимо дали това е с изглед „Списък“, изглед „Календар“ или табло „Канбан“.

Измервайте въздействието и проследявайте стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, размера на сделките и други с нашите вградени джаджи в таблото за управление. Вижте всички данни за клиентите си на едно място, за да вземете по-добри решения и да се възползвате максимално от новите възможности.

Лесно е да добавите парични стойности към задачите, за да поддържате бюджетите на проектите в рамките на планираното.

Преодолейте изолираността и подобрете сътрудничеството между маркетинговия и продажбения екип, като интегрирате вашите имейли с ClickUp. Изпращайте актуализации на клиентите, обсъждайте потенциални клиенти с членовете на екипа и привличайте клиенти от една единствена платформа.

ClickUp ви предоставя не само място за съхранение на контактни данни, но и богат на функции център, където можете да вземете интелигентни решения за това как да ги използвате.

Комбинирайте нашите CRM функции с нашите инструменти за управление на задачи, управление на ресурси и сътрудничество в предприятието, за да подобрите работния си опит и да постигнете по-добри резултати. ?

Най-добрите функции на ClickUp:

Опростено управление на акаунти с папки и списъци

Потребителски полета, които ви помагат да проследявате поръчки, потенциални клиенти, оценки и др.

Сътрудничество в екип и чат за обсъждане на потенциални клиенти и възможности

Вградени документи за създаване на проектни доклади , предложения, SOP и др.

Числовите полета ви позволяват бързо да сумирате стойностите на договорите, приходите и др.

Вградено управление на продажбите и тръбопровода с персонализирани работни потоци за статуса

Присвоявайте коментари на членовете на екипа и клиентите за по-бързо одобрение.

Персонализираните етикети ви позволяват да сортирате, филтрирате и организирате задачите си.

Свържете сходни задачи и създайте зависимости, за да зададете ясен ред на операциите.

Използвайте данни за местоположението, за да сортирате акаунтите и да разберете къде се намират

Ограничения на ClickUp:

С толкова много функции, в началото може да се окаже прекалено сложно за новите потребители.

Някои потребители съобщават за проблеми с форматирането при импортиране на данни от предишната им CRM система.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Zendesk Sell

Чрез Zendesk

Zendesk Sell е отговорът на компанията на съвременното SaaS CRM решение. Инструментът е проектиран да ви помогне да бъдете по-продуктивни, да контролирате продажбите си и да увеличите приходите си.

Включени са функции като управление на контакти, управление на потенциални клиенти, проследяване на активността, генериране на потенциални клиенти и анализи. Инструментът CRM за SaaS също така се свързва с платформата за помощ на Zendesk, което позволява на вашите търговски представители да управляват потенциалните клиенти и да обслужват клиентите по-ефективно. ✅

Най-добрите функции на Zendesk Sell:

Основни CRM функции с добавени маркетингови функции

Възможност за проследяване на потребителите, които посещават сайта, благодарение на GPS проследяване

Вижте цялата информация за потенциалните си клиенти и данните за клиентите си на една страница.

Ограничения на Zendesk Sell:

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е по-малко модерен в сравнение с други конкуренти.

Възможно е да има някои предизвикателства при интегрирането с имейл системи.

Цени на Zendesk Sell:

Налична е безплатна пробна версия

Sell Team: 25 $/месец на агент

Sell Growth: 69 $/месец на агент

Sell Professional: 149 $/месец на агент

Sell Enterprise: започва от 169 $/месец на агент (свържете се с нас за персонализирана цена)

Оценки и рецензии за Zendesk Sell:

G2: 4. 2/5 (470+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 100 отзива)

3. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Pipedrive се представя като първата SaaS CRM система, проектирана от търговци. Тя е фокусирана върху преглеждане, управление и оптимизиране на управлението на вашите продажби и продажбени канали.

Напомнянията и предупрежденията ви помагат да следите сделките, контрола на проектите и прогнозите за продажбите се актуализират автоматично, така че вашата информация винаги е актуална. Платформата използва и AI инструменти, за да ви предложи възможности за стартиращи компании в процеса на продажбите, които може би не сте взели под внимание. ?

Най-добрите функции на Pipedrive:

Цялостен поглед върху целия процес на продажби и тръбопровода

Подробни функции за отчитане и анализи, включително данни за клиентите

Възможност за автоматизиране на области от дейността, като например имейл маркетинг

Ограничения на Pipedrive:

Има ограничени възможности за добавяне на персонализирано брандиране към платформата.

Някои потребители биха искали да има по-разнообразни опции за поддръжка на CRM софтуера.

Цени на Pipedrive:

Налична е безплатна пробна версия

Essential: 21,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 37,90 $/месец на потребител

Професионална: 59,90 $/месец на потребител

Цена: 74,90 $/месец на потребител

Enterprise: 119,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive:

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

4. Salesforce Sales Cloud

Чрез Salesforce

Sales Cloud е специално създаден от Salesforce инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, предназначен за съхранение на контактна информация и оптимизиране на управлението на продажбите.

Както всички добри SaaS CRM системи, Salesforce Sales Cloud улеснява проследяването на възможности, потенциални клиенти и сделки. Инструментът е фокусиран върху ефективността, с функции като интелигентни анализи, управление на прогнози и автоматизация на продажбите, които оптимизират процесите и работните потоци. ✨

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud:

Удобен за ползване табло и интерфейс за проследяване на целия цикъл на продажбите

Подсказки, които ви помагат да проследявате потенциалните клиенти в оптималния момент, с функции за прогнозиране на продажбите.

Достъп до пазар на приложения и SaaS CRM решения за подобряване на продажбените процеси и увеличаване на задържането на клиенти.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud:

Въпреки че често се определят като най-добрите CRM системи, понякога има проблеми с забавяне и скорост.

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение поради големия брой функции.

Цени на Salesforce Sales Cloud:

Налична е безплатна пробна версия

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална: 75 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 150 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud:

G2: 4. 3/5 (над 15 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

5. Microsoft Dynamics 365

Чрез Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 е пакет от инструменти за управление на бизнеса на Microsoft, който включва платформа за продажби, предназначена да ви даде по-добра представа за пътя на клиента. Инструментът за продажбен цикъл се използва от търговските представители и SaaS компаниите за прогнозиране на продажбите и CRM стратегии.

Функцията „Продажби“ на Microsoft Dynamics 365 ви позволява да управлявате и прогнозирате продажбите, да анализирате показатели и да оптимизирате циклите на продажбите с помощта на изкуствен интелект – всички инструменти, от които се нуждаете, за да спечелите нови клиенти. ⚒️

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365:

Интегрирайте се безпроблемно с Microsoft Office

Лесна мащабируемост, за да отговори на растежа на вашия бизнес

Усъвършенствани инструменти за отчитане и анализи

Ограничения на Microsoft Dynamics 365:

Някои потребители считат, че CRM софтуерът не предлага достатъчно опции за ангажиране на клиентите.

Системата понякога работи бавно, съобщават някои потребители.

Цени на Microsoft Dynamics 365:

Налична е безплатна пробна версия

Sales Professional: 65 $/месец на потребител

Sales Enterprise: 95 долара на месец на потребител

Sales Premium: 135 $/месец на потребител

Microsoft Relationship Sales: 162 долара на месец на потребител

Microsoft Viva Sales: 40 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365:

G2: 3. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5100+ отзива)

Разгледайте тези инструменти за управление на SaaS!

6. Oracle Advertising and Customer Experience

Чрез Oracle

Oracle Advertising and Customer Experience (CX) е отговорът на софтуерния гигант на съвременната CRM система. Пакетът включва редица приложения за продажби, маркетинг и услуги, които поддържат свързаността на вашите данни, за да можете да ги използвате по-стратегически.

Oracle Sales включва функции като автоматизация на продажбите, планиране на продажбите и управление на ефективността на продажбите. Тя също така се свързва с Oracle Service и Oracle Marketing за по-добри възможности за междуекипно сътрудничество. ?

Най-добрите функции на Oracle Advertising and Customer Experience:

Комбинация от автоматизация на маркетинга, клиентско преживяване и традиционни CRM функции.

Разширени функции за анализ

Високо персонализирани и конфигурируеми опции за администратори и потребители за екипите по продажби и маркетинг.

Ограничения на Oracle Advertising и Customer Experience:

Някои от по-сложните функции на кампаниите изискват да имате специализирани познания, за да ги използвате пълноценно.

Някои потребители биха желали по-добра интеграция и API опции за своя CRM софтуер.

Цени на Oracle Advertising и Customer Experience:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Advertising and Customer Experience:

G2: 3. 9/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: н/д

7. NetSuite CRM

Чрез NetSuite

Oracle отново е в списъка с още една от най-добрите CRM софтуерни опции на пазара. Netsuite е SaaS CRM инструмент, който ви позволява да изграждате и поддържате взаимоотношения с клиенти през целия им път, за да подобрите задържането им.

Тя включва всичко, което бихте очаквали да видите в традиционна CRM система, включително автоматизация на продажбите, автоматизация на маркетинга и управление на обслужването на клиенти.

Най-добрите функции на NetSuite CRM:

Високо персонализирани табла и отчети в цялата CRM платформа

Вградени преки пътища за бързо намиране на страниците, които използвате най-често

Лесни за интегриране с приложения на трети страни

Ограничения на NetSuite CRM:

Някои потребители биха искали да има повече опции за персонализиране на поръчките за продажби.

Бавното зареждане предизвиква загриженост у някои потребители

Цени на NetSuite CRM:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за NetSuite CRM:

G2: 4/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

8. SugarCRM

Чрез SugarCRM

SugarCRM съчетава инструменти за продажби, обслужване и маркетинг, за да ви предостави платформа, която ви дава възможност да увеличите ефективността, да стимулирате приходите и да създадете по-добро клиентско преживяване.

От гледна точка на продажбите, SugarCRM ви помага да се фокусирате върху подходящите възможности, управлява вашите продажби и потенциални клиенти и подобрява резултатите, използвайки AI-базирани прогнози в своето CRM решение.

А добавянето на техните инструменти за обслужване и маркетинг създава едно цялостно място, от което да управлявате вашите клиенти и маркетингови операции.

Най-добрите функции на SugarCRM:

Могат да се персонализират, за да отговарят на вашите уникални бизнес нужди.

Проследявайте цялото пътуване на потребителя с ясна хронология на взаимодействията с клиентите.

Лесни за използване на мобилни устройства

Ограничения на SugarCRM:

Някои потребители съобщават, че липсват очаквани CRM функции.

По-усъвършенствани функции за отчитане биха били добре дошли, според някои потребители.

Цени на SugarCRM:

План за продажби: 49 $/месец на потребител (минимум 3 потребители, фактуриране на годишна база)

План за обслужване: 80 $/месец на потребител (минимум 3 потребители, фактурира се ежегодно)

План за предприятия: 85 USD/месец на потребител (минимум 3 потребители, фактуриране на годишна база)

Маркетингов план: 1000 долара/месец (за до 10 000 контакта)

Оценки и рецензии за SugarCRM:

G2: 3. 8/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 3,8/5 (над 300 отзива)

9. Freshsales

Чрез Freshworks

Freshsales е мощният CRM инструмент за продажби на Freshworks. Тази платформа улеснява увеличаването на приходите и производителността.

Получавате интелигентни анализи на продажбите, функции за автоматизация и унифицирана CRM система за вашите екипи по продажби, обслужване на клиенти и маркетинг.

Freshsales също се възползва от Freddy AI, за да ви помогне да приоритизирате потенциалните клиенти и клиентите с помощта на AI-базирана система за оценка на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на Freshsales:

Получавайте известия в реално време за възможности за сключване на сделки с клиенти

Функции като вградени електронни подписи ускоряват сключването на сделки.

Лесен достъп до екипа за поддръжка

Ограничения на Freshsales:

С толкова много опции за филтриране, някои потребители намират опита за прекалено сложен.

Някои потребители споделят, че традиционните CRM функции са ограничени.

Цени на Freshsales:

Безплатен CRM: Безплатен

Растеж: 18 долара на месец на потребител

Предимства: 47 долара на месец на потребител

Enterprise: 83 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales:

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

10. Zoho CRM

Чрез Zoho CRM

Zoho CRM твърди, че е най-бързото внедряване на пазара на CRM за предприятия, като дава на екипите възможност да използват функциите по-бързо.

Платформата е проектирана да помага на екипите да изграждат по-силни взаимоотношения с клиентите чрез сегментиране, предсказуема интелигентност и KPI.

Те също така насърчават производителността чрез автоматизация на работния процес, процесите и кампаниите. ✨

Най-добрите функции на Zoho CRM:

Удобен интерфейс и табла

Персонализирайте опита с автоматизации, персонализирани полета и работни потоци.

Получете достъп до всички приложения на Zoho на едно място с Zoho One

Ограничения на Zoho CRM:

За новите потребители може да е необходимо дълго обучение.

Някои потребители биха искали функциите за отчитане да бъдат по-стабилни.

Цени на Zoho CRM:

Налична е безплатна пробна версия

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM:

G2: 4/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 6300 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

Предимства на използването на SaaS CRM за управление на клиентски данни

Използването на SaaS CRM може да ви донесе многобройни ползи. Някои от основните предимства включват:

Централизирани данни: С SaaS CRM всички данни за вашите клиенти и продажби се съхраняват на едно място, достъпно за всички членове на вашия екип.

Подобрена комуникация: Възможността да проследявате взаимодействията и разговорите с клиентите позволява по-добра комуникация и сътрудничество в рамките на вашия екип.

Оптимизирани процеси: Функциите за автоматизация в SaaS CRM могат да помогнат за оптимизиране на ръчните задачи, освобождавайки време на вашия екип, за да се фокусира върху други важни задачи.

Информация в реално време: С функциите за отчитане и анализи можете да получавате информация в реално време за вашите продажби и да вземате решения въз основа на данни.

Повишена ефективност: С всичко съхранено на едно място и функции за автоматизация, SaaS CRM може да подобри ефективността в екипа ви.

Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес, SaaS CRM може лесно да се мащабира заедно с вас, като позволява повече потребители и съхранение на данни според нуждите.

Разликата между CRM и SaaS CRM

Основната разлика между традиционния CRM и SaaS CRM е методът на доставка. Традиционните CRM се инсталират на място, което изисква хардуер и ИТ ресурси за внедряване. От друга страна, SaaS CRM са базирани в облака, което означава, че достъпът до тях е възможен чрез уеб браузър или мобилно приложение, без да е необходима инсталация.

Открийте по-добра алтернатива на традиционните CRM за SaaS платформи

Очевидно е, че има изобилие от SaaS CRM опции на пазара. Но ако търсите ориентирана към бъдещето алтернатива на SaaS CRM, опитайте ClickUp безплатно.

Нашата платформа за продуктивност ви предоставя всичко, което предлага традиционната CRM система. Освен това получавате допълнителната полза от управлението на всичките си задачи, документи, клиенти, маркетинг и цели на едно място. ?