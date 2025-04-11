10-те най-добри софтуерни системи за персонализиран CRM през 2025 г.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) помага на бизнеса да организира и управлява информацията за клиентите и продажбите. С разрастването на организацията се разширяват и нейните работни процеси и изисквания към данните. За да поддържа и подобрява ефективността си, компанията трябва да може да адаптира системите си, за да отговори на тези изисквания.

По този начин персонализираният CRM софтуер се превръща в основата на успеха в продажбите. От интерфейси с функция „плъзгане и пускане” до персонализирани отчети, които разкриват информация за продажбите и данните за клиентите, подходящият персонализиран CRM софтуер може да превърне управлението на продажбите ви в изкуство.

В този блог ще говорим за най-добрите опции за екипи по продажбите, които искат да увеличат продажбите и приходите си чрез софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), който може да се персонализира.

Ще обсъдим някои алтернативи за персонализиран CRM — инструменти, предназначени за съхранение на записи за контакти, обогатяване на взаимодействията с клиенти и извеждане на вашите стратегии за продажби на ново ниво.

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM, който може да се персонализира?

Когато търсите CRM система, която може да се персонализира, е важно да дадете приоритет на функциите, които отговарят на вашите нужди в областта на продажбите и бизнеса. Търсете:

Персонализиране и гъвкавост: Изберете гъвкав CRM софтуер, който предлага широки възможности за персонализиране, включително персонализирани полета, интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и персонализирани табла, за да адаптирате системата към специфичните изисквания на вашия екип по продажбите.

Възможности за интеграция : Уверете се, че персонализираната CRM система се интегрира безпроблемно с другите бизнес инструменти и платформи, които вашият екип използва. Това включва инструменти за автоматизация на маркетинга, управление на проекти и ангажиране на клиенти за единен работен процес.

Мащабируемост: Изберете персонализиран CRM софтуер, който расте заедно с вашия бизнес. Той трябва да поддържа малки и средни предприятия и да се мащабира, за да се адаптира към разширяващите се клиентски данни, продажбени канали и бизнес процеси.

Разширени възможности за отчитане и анализ на данни: Потърсете софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите, който може да генерира персонализирани отчети и подробни анализи. Това ще ви помогне да вземете информирани решения въз основа на данни, прогнози за продажбите и взаимодействия с клиентите.

Автоматизация на задачите по продажбите и маркетинга: Изберете инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите с автоматизация на работния процес, за да Изберете инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите с автоматизация на работния процес, за да автоматизирате повтарящите се задачи и да повишите производителността на търговските представители. Много платформи разполагат и с AI инструменти за CRM , които помагат на агентите да изпълняват рутинните задачи вместо тях.

Надеждна поддръжка на клиенти: Изберете доставчик на CRM система, който предлага отлична поддръжка на клиенти, включително Изберете доставчик на CRM система, който предлага отлична поддръжка на клиенти, включително ресурси за обучение , предложения за ангажиране на клиенти и техническа помощ, за да гарантирате безпроблемно внедряване и използване.

Сигурност на данните: Дайте приоритет на персонализирания CRM софтуер с надеждни мерки за сигурност на данните, за да защитите данните на клиентите и да гарантирате спазването на правилата за защита на данните.

10 най-добри софтуера за персонализиран CRM Системи

Съществуват много мощни CRM софтуери, които помагат на бизнеса да управлява ефективно работните процеси, свързани с продажбите. Ние сме подбрали най-добрите персонализирани CRM инструменти, които ще предефинират управлението на продажбите и клиентите.

1. ClickUp

Опитайте CRM на ClickUp Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа, ClickUp

Платформата за управление на проекти на ClickUp прави много повече от управление на задачи; тя предлага напълно персонализирана CRM система за сътрудничество, съобразена с уникалния работен процес и предпочитанията на вашия екип по продажбите.

С решението ClickUp CRM за екипи можете да използвате персонализирани изгледи и табла, за да проектирате инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите, който перфектно отразява вашия оперативен стил.

Тази възможност за персонализиране позволява на бизнеса да се фокусира върху данните, които са най-важни за него, като по този начин се гарантира информирано вземане на решения.

Мощните възможности за автоматизация и персонализираните полета на платформата ви позволяват да създадете табло за CRM система, което е толкова уникално, колкото и вашият бизнес, като подобрява ефективността и оптимизира картографирането на процесите по продажбите.

В допълнение, вградената AI помощ гарантира, че екипите спестяват време и усилия при всичко – от изготвянето на имейли до проследяването на напредъка по задачите.

С ClickUp можем да покажем какво се е случило с нашите инициативи в регионален или кампанен изглед. Това включва преглед на видовете дейности, които извършваме, и на етапа от фунията, към който сме ги маркирали. По този начин висшето ръководство може лесно да се запознае със състоянието на даден проект.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследяване в реално време: Персонализираните : Персонализираните табла на ClickUp ви позволяват да избирате от повече от 50 джаджи за табла, които могат да бъдат адаптирани, за да създават висококачествени изгледи на критични показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделките, резултатите от продажбите и др. Екипите могат да виждат всички свои критични показатели за продажбите и маркетинга в един изглед, който се актуализира в реално време.

Ефективност чрез автоматизация: Настройте тригери за повтарящи се задачи с : Настройте тригери за повтарящи се задачи с ClickUp Automation , за да гарантирате, че процесът на продажбите протича гладко и ефективно без постоянна ръчна намеса, което спестява време и намалява човешките грешки. Например, можете да създадете нова задача за фактуриране за вашия екип по продажбите всеки път, когато статуса на потенциален клиент се промени на „Сключена сделка“ в CRM.

Интеграция и управление на имейли : Интегрирайте имейл комуникацията в платформата за управление на проекти , което позволява на екипите да си сътрудничат по сделки, да изпращат актуализации по проекти и да привличат клиенти директно. Тази функция може да бъде персонализирана, за да се адаптира към комуникационния поток на всеки екип, като осигурява безпроблемно взаимодействие с клиентите и в рамките на екипа. ClickUp се интегрира с Gmail, Outlook и повечето други имейл клиенти.

Високо гъвкави изгледи: Изберете от над 15 персонализирани изгледа, включително изгледи „Списък“, „Канбан табло“ и „Таблица“. Визуализирайте взаимоотношенията с клиентите, продажбените канали и напредъка на проектите по начин, който най-добре отговаря на техните оперативни предпочитания и изисквания. Например, можете да визуализирате данните за клиентите си в формат на електронна таблица, като използвате Изберете от над 15 персонализирани изгледа, включително изгледи „Списък“, „Канбан табло“ и „Таблица“. Визуализирайте взаимоотношенията с клиентите, продажбените канали и напредъка на проектите по начин, който най-добре отговаря на техните оперативни предпочитания и изисквания. Например, можете да визуализирате данните за клиентите си в формат на електронна таблица, като използвате изгледа „Таблица “.

Специализирани шаблони : Изберете от или създайте персонализирани шаблони, за да внедрите структури, които работят за вас. Независимо дали става въпрос за управление на продажбите, проследяване на заявки за обслужване на клиенти или обработка на сметки, тези шаблони могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на уникалните процеси на всеки екип. Използвайте простия CRM шаблон на ClickUp , за да установите процеси и работни потоци за продажбите.

Изтеглете този шаблон Управлявайте работните си процеси с CRM шаблона на ClickUp

Шаблонът CRM на ClickUp ви предоставя инструменти за създаване на ефективна система за управление на целия цикъл на обслужване на клиентите. Оптимизирайте взаимоотношенията си с клиентите с инструменти за проследяване на потенциални клиенти и възможности с пипалини, организирайте контактната информация в една централизирана база данни и приоритизирайте задачите за по-добро управление. Той включва 8 персонализирани полета и 4 различни изгледа.

Интеграция с други инструменти: Интегрирайте с широка гама от приложения и инструменти и персонализирайте CRM средата си, за да включите инструментите, които вече използвате и харесвате. Тази функция подобрява непрекъснатостта на работния процес и намалява кривата на обучение за вашите екипи.

ClickUp Brain : Използвайте AI Knowledge Manager, за да отговаряте незабавно на въпроси относно задачи, документи и контакти – без да се налага да търсите информацията ръчно. Това може значително да подобри времето за отговор на запитвания от клиенти. AI Project Manager автоматизира актуализациите и отчетите за напредъка, освобождавайки време за персонализирани взаимодействия с клиенти. Освен това, AI Writer for Work помага за изготвянето на прецизни, подходящи по тон съобщения, предложения и имейли, гарантирайки висококачествени взаимодействия с клиенти.

Създавайте, редактирайте и коригирайте с ClickUp Brain AI

Ограничения на ClickUp

Някои потребители считат, че първоначалната настройка и персонализиране отнемат много време поради голямото разнообразие от опции и функции

Мобилното приложение понякога може да не разполага с пълната функционалност, която е налична в десктоп версията

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове срещу допълнителна такса от 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Pipedrive

чрез Pipedrive

Персонализираното CRM решение Pipedrive ускорява вашите процеси по продажбите чрез персонализация и ефективност. Неговата лесна за използване платформа позволява персонализирани етапи на процеса, които отразяват вашия уникален процес по продажбите, насърчавайки фокуса върху практически стъпки, а не върху крайната цел.

С надеждно проследяване на напредъка към целите, Pipedrive действа като виртуален треньор, предоставяйки отчети и анализи в реално време за усъвършенстване на стратегиите. Неговите възможности за автоматизация намаляват административните задачи и той се предлага с над 350 интеграции за разширяване на функционалността му.

Най-добрите функции на Pipedrive

Настройте етапите и полетата според вашия процес на продажби, като гарантирате персонализиран подход към проследяването на сделките и дейностите

Автоматизирайте повтарящите се задачи и настройте персонализирани тригери, за да спестите време и да увеличите ефективността в рамките на вашия цикъл на продажби

Получете ценна информация за вашите продажби с персонализирани отчети и табла

Интегрирайте с широка гама от приложения на трети страни, за да подобрите функционалността и адаптивността към нуждите на вашия бизнес

Ограничения на Pipedrive

Фокусът на платформата върху процесите на продажбите означава, че тя може да не предлага толкова обширни функции за управление на проекти или обслужване на клиенти, колкото някои платформи „всичко в едно“.

Разширените функции и по-задълбочените персонализации могат да изискват по-дълъг период на обучение за нови потребители или такива, които не са технически подготвени

Цени на Pipedrive

Основен план: 11,90 $/месец на потребител

Разширен план: 24,90 $/месец на потребител

Професионален план: 49,90 $/месец на потребител

План „Power“: 59,90 $/месец на потребител

План за предприятия: 74,90 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (1738 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 отзива)

3. Caspio

чрез Caspio

Caspio ви дава възможност да създадете персонализиран CRM, точно съобразен с вашите нужди, без да се налага да пишете код. Можете да придобиете практически опит, да създадете приложение за начинаещи и да преминете към по-напреднали функционалности с разрастването на вашия бизнес.

Той позволява гъвкави нива на потребители, така че служителите и мениджърите да имат достъп до персонализирани табла според нуждите си. Помага ви да управлявате вашия продажбен процес, да въвеждате нови потенциални клиенти и да генерирате подробни отчети. Мениджърите могат да получат обща представа за продажбените дейности на компанията, да управляват задачите на екипа и да разгледат подробно потенциалните клиенти, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Caspio

Създавайте персонализирани CRM приложения без усилие и без познания по програмиране, като използвате визуален инструмент за създаване на приложения

Персонализирайте CRM, за да отговаря на уникалните изисквания на вашия бизнес, включително добавяне на споделени персонализирани обекти, полета, таблици и интерфейси

Разширете бизнеса си с Caspio, който е проектиран да поддържа нарастващите обеми данни и нужди на потребителите, като същевременно поддържа висока производителност

Интегрирайте бързо външни системи и услуги, за да подобрите функционалността на CRM и да осигурите гладък поток на данни между приложенията

Ограничения на Caspio

Макар подходът без кодиране да улеснява персонализирането, компаниите с висококомплексни или уникални изисквания могат да срещнат някои ограничения в възможностите на платформата.

Ценовата структура, базирана на съхранението и използването на данни, а не на такси за всеки потребител, може да бъде по-трудно предвидима за компании с променящи се модели на използване

Цени на Caspio

Стартови план: 44,06 $/месец

Професионален план: 527,48 $/месец (фактурира се ежегодно)

План за предприятия: 1979,57 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Caspio

G2 : 4,4/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

4. Maximizer

чрез Maximizer

Maximizer CRM е мощен, персонализируем софтуер, който отговаря на нуждите на всеки – независимо дали сте стартиращ бизнес, разрастваща се компания или вече голямо предприятие.

С Maximizer можете да организирате всичките си взаимоотношения с клиенти и данни за продажбите. Получавате кристално ясна представа за вашия канал за продажби и взаимодействията с клиентите, което прави данните ви лесно достъпни и приложими.

С Maximizer можете да адаптирате CRM към нуждите на вашия бизнес и да осигурите безпроблемни продажби, автоматизация на маркетинга и подробни отчети. Това не само повишава производителността на вашия екип, но и позиционира вашия бизнес за ускорен растеж.

Най-добрите функции на Maximizer

Персонализирайте табла, отчети и полета, за да отговарят на вашите уникални бизнес процеси

Получете набор от всеобхватни инструменти за управление на потенциални клиенти, имейл маркетинг и проследяване на ефективността, всичко това в рамките на една унифицирана система

Осигурете сигурността и достъпността на данните с Maximizer, който поддържа отдалечен достъп, без да компрометира целостта на данните

Ограничения на Maximizer

Някои потребители може да сметнат, че първоначалната настройка и персонализиране изискват известно усилие за усвояване

Платформата може да не предлага толкова широк спектър от интеграции с трети страни, колкото някои от конкурентите си

Цени на Maximizer

Базова версия: 65 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно, минимум 3 потребители)

Версия за лидери в продажбите: 79 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно, минимум 5 потребители)

Оценки и рецензии за Maximizer

G2: 3,9/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 300 отзива)

5. Zendesk Sell

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell CRM променя начина, по който работят екипите по продажбите, съчетавайки ефективност с интелигентност за увеличаване на приходите и производителността. Той предоставя на екипите инструменти за по-малко натоварена работа и по-успешни сделки.

CRM предлага унифицирана платформа, която включва управление на контакти и сделки, проследяване на дейности и генериране на потенциални клиенти. Това оптимизира процеса на продажбите и улеснява поддържането на видимост на тръбопровода.

Той ви дава гъвкавост да се интегрирате безпроблемно с вашите съществуващи технологии. Това поддържа вашия екип гъвкав, информиран и готов да предоставя персонализирано обслужване отвсякъде.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Опростете проследяването и управлението на потенциални клиенти и сделки, за да подобрите ефективността на екипа по продажбите

Използвайте персонализирани пипалини, полета и персонализирани отчети, за да адаптирате CRM към конкретните нужди на вашия бизнес

Получете подробна информация за вашите продажби и резултати и помогнете на вашите екипи да вземат решения, основани на данни

Интегрирайте безпроблемно приложенията на трети страни с по-широката платформа Zendesk и получите цялостно решение за взаимодействие с клиентите

Ограничения на Zendesk Sell

Въпреки че предлага широки възможности за персонализиране и интеграция, платформата може да изисква допълнителни инвестиции в приложения на трети страни за конкретни функционалности

Някои разширени функции и анализи са достъпни само при по-високи нива на абонамент, което може да не е подходящо за всички бюджети

Цени на Zendesk Sell

Екип: 25 $/месец на потребител

Растеж: 69 $/месец на потребител

Професионална версия: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3800 отзива)

6. HubSpot

чрез HubSpot

CRM платформата на HubSpot ви предоставя всичко необходимо, за да проследявате потенциалните клиенти и клиентите на всеки етап от тяхното пътуване.

Този CRM ви позволява да видите подробна информация за всеки клиент, като проследявате неговите взаимодействия с вашата компания, колеги, дейности, комуникации и др. Неговата способност да предлага единна визия за клиентите в цялата платформа е отличителна характеристика, която оптимизира вашите усилия в областта на маркетинга, продажбите и обслужването.

Формулярите на Hubspot ви позволяват да събирате данни директно от вашия уебсайт, социални медии или целеви страници. Можете да събирате широка гама от информация за вашите потенциални клиенти и клиенти, от тяхното поведение на уебсайта до лични данни и минали взаимодействия с вашата марка.

Можете да персонализирате CRM системата според вашите специфични нужди и да създадете цялостно решение, което подкрепя всеки аспект от стратегията за растеж на вашия бизнес.

Най-добрите функции на HubSpot

Използвайте една платформа за управление на всеки етап от взаимодействието с клиентите, от първия контакт до поддръжката след продажбата

Персонализирайте записите за контакти и компании, тръбопроводите за сделки и таблата за отчитане, за да отговорите на разнообразните бизнес изисквания

Използвайте богатата платформа за интеграции на HubSpot, за да свържете вашия CRM с широка гама от бизнес инструменти и приложения

Автоматизирайте рутинните задачи в маркетинга и продажбите и дайте възможност на вашите екипи да се съсредоточат върху стратегията и ангажираността на клиентите

Ограничения на HubSpot

Въпреки че предлага щедър безплатен пакет, за да ползвате разширени функции и по-високи лимити на използване, е необходимо да преминете към платен план, което може да се окаже скъпо за малките предприятия, които се разрастват.

Разширената функционалност на платформата може да представлява трудност за нови потребители или по-малки екипи без специализирана ИТ поддръжка

Цени на HubSpot

Стартово ниво: 20 $/месец

Професионален: 500 $/месец

Enterprise: 1500 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

7. Nutshell

чрез Nutshell

Nutshell CRM оптимизира процеса на продажбите и улеснява автоматизирането на работните потоци, централизирането на данните за клиентите и подобряването на сътрудничеството в екипа. С функции като интуитивна автоматизация на продажбите и подробни отчети, вие разполагате с всичко необходимо, за да намалите времеемките задачи и да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Ефективните инструменти за електронна поща на Nutshell ви позволяват да изпращате персонализирани имейли бързо и да привличате потенциални клиенти директно от вашия уебсайт. Опростеното управление на контактите и гъвкавите изгледи на процесите ви дават пълна представа за взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на Nutshell

Навигирайте и ефективно контролирайте вашия процес на продажби, за да подобрите общата си продуктивност

Модифицирайте CRM продажбените канали, отчетите и автоматизацията, за да ги приспособите към вашите уникални бизнес процеси

Автоматизирайте повтарящите се задачи и последващите действия, за да сте сигурни, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат

Получавайте подробни отчети и анализи, които да помогнат на вашите екипи да вземат решения, основани на данни

Ограничения на Nutshell

Някои потребители може да сметнат, че наборът от функции е ограничен в сравнение с по-персонализирания CRM софтуер, особено при бързо мащабиране

Интеграциите на платформата с приложения на трети страни се разрастват, но може да не са толкова обширни, колкото тези, предлагани от по-големите конкуренти

Цени на Nutshell

Основа: 19 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Power AI: 59 $/месец на потребител

Pro+ услуги: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nutshell

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (448 отзива)

8. Apptivo

чрез Apptivo

Персонализираният CRM софтуер на Apptivo оптимизира процеса на продажбите, от управлението на потенциални клиенти до фактурирането, като осигурява по-бързи резултати и по-високи приходи. Той преобразува суровите данни в полезни информации, подобрявайки продажбите, производителността и ефективността.

С Apptivo можете да персонализирате CRM без нито една линия код, благодарение на интуитивната функционалност „плъзгане и пускане”. Независимо дали сте в офиса или на терен, мобилният CRM ви държи свързан навсякъде и по всяко време. Освен това, възможностите за интеграция означават, че можете безпроблемно да се свържете с ежедневните си инструменти, като по този начин повишите доверието и лоялността на клиентите.

Най-добрите функции на Apptivo

Персонализирайте CRM дейностите в голяма степен, за да се уверите, че те са напълно съобразени с вашите бизнес процеси

Получете достъп до редица интегрирани приложения, обхващащи всичко от управление на проекти до финанси, подобряващи оперативната ефективност

Оптимизирайте процесите по продажбите и маркетинга с мощна автоматизация и намалете ръчната работа

Ограничения на Apptivo

Новите потребители може да се сблъскат с трудности в началото поради широките възможности на платформата

Някои разширени функции и интеграции са достъпни само в плановете от по-висок клас, което може да увеличи разходите за малките предприятия

Цени на Apptivo

Lite: 20 $/месец на потребител

Премиум: 30 $/месец на потребител

Ultimate: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Apptivo

G2: 4. 4/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 700 отзива)

9. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce променя начина, по който фирмите общуват с клиентите си в областта на маркетинга, продажбите, търговията, услугите и ИТ.

Той е силно персонализируем и мащабируем и разполага с широки възможности за интеграция и усъвършенствани AI функции.

С Salesforce обединявате екипите си около клиентите си и използвате полезна информация от данните, за да запазите лоялните клиенти. Можете да съхранявате, проследявате и анализирате цялата информация за клиенти и потенциални клиенти на едно място, като предоставяте пълна картина, достъпна в реално време за всеки екип.

Най-добрите функции на Salesforce

Използвайте неговите несравними опции за персонализиране, за да адаптирате функциите така, че да се вписват безпроблемно във всеки бизнес процес

Добавете инструменти, които отговарят на конкретните ви нужди, чрез обширния пазар на платформата

Получете информация и препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да усъвършенствате стратегиите за продажби и да подобрите взаимодействията с клиентите

Получете цялостен поглед върху пътя на клиента през продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и др.

Ограничения на Salesforce

Широкият набор от функции и опции за персонализиране на платформата може да отнеме време, за да се научите да ги използвате

Цената е по-висока от други CRM софтуери, особено когато се добавят множество модули и персонализации

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 24 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионален: 80 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 продажби: 500 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1800 отзива)

10. CompanyHub

чрез CompanyHub

С напълно персонализираната си CRM платформа, CompanyHub предлага безпроблемна двупосочна синхронизация на имейли, надеждна автоматизация, динамични отчети и много други. Този CRM организира данните ви с инструменти за плъзгане и пускане.

Той ви позволява да оптимизирате продажбения си процес, да създавате документи с едно кликване и да получавате подробни анализи. Можете да го използвате, за да опростите сложни продажбени процеси, да подобрите управлението на потенциалните клиенти и да подобрите взаимодействията с клиентите с минимално време за настройка.

Най-добрите функции на CompanyHub

Адаптирайте персонализирания CRM към вашите специфични процеси и нужди за управление на клиенти

Автоматизирайте повтарящите се задачи, последващите действия и имейл кампаниите, за да увеличите ефективността си и да намалите ръчната работа

Бързо адаптирайте и оптимизирайте процесите си по продажбите чрез опростен дизайн и навигация

Използвайте динамичните инструменти за отчитане и табла за данни, за да получите информация в реално време за управлението на продажбите и поведението на клиентите

Ограничения на CompanyHub

Може да липсва обширният пазар за приложения на трети страни и екосистемата за интеграция на по-големи платформи като Salesforce

Разширените функции за персонализиране и автоматизация може да изискват период на обучение за компании, които за първи път използват персонализиран CRM

Цени на CompanyHub

Производителност: 21 $/потребител на месец

Автоматизация: 36 $/потребител на месец

Accelerate: 64 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за CompanyHub

G2: 4,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (22 отзива)

Намерете най-подходящите CRM решения за вашия екип

Независимо дали сте малък стартиращ бизнес или голямо предприятие, тези персонализирани CRM системи предоставят инструменти, с които да изработите вашата стратегия за продажби, да задълбочите взаимоотношенията с клиентите и да ускорите растежа.

Напълно персонализираните CRM софтуерни решения са в основата на всеки екип по продажбите, който се стреми да просперира в конкурентната бизнес среда.

Готови ли сте да промените стратегията си за управление на продажбите и взаимодействието с клиентите? Разгледайте ClickUp още днес и открийте как неговите персонализирани CRM решения ще изведат бизнеса ви на ново ниво.

