Какво е Collaborative CRM? Характеристики, предимства и примери

С времето взаимодействията с потенциални и съществуващи клиенти стават все по-трудни. Огромните 61% от потребителите биха ви напуснали в полза на конкуренцията след само едно негативно преживяване.

Неефективният процес на взаимоотношения с клиентите ограничава възможността ви да разберете потенциалните и настоящите клиенти. Персонализирането на взаимодействията ви подобрява цялостното преживяване на клиентите.

Инструментите за съвместно управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) помагат за справянето с тези оперативни предизвикателства. Независимо от големината на екипа, тези инструменти улесняват сътрудничеството и повишават оперативната ефективност при привличането на потенциални и настоящи клиенти.

Идеалният инструмент за съвместна работа CRM анализира бизнес резултатите и производителността на екипа. Освен това, той подобрява комуникацията в екипа, централизира вътрешните данни и автоматизира ефективно различни задачи.

Нека се впуснем по-дълбоко в света на инструментите за съвместна работа с CRM. Докато четете, ще разберете защо инструментът за CRM е жизненоважен за вашия бизнес и защо не можете да си позволите да го пренебрегнете.

Освен това сме изброили ключовите фактори, които трябва да се имат предвид при избора на подходящ CRM софтуер. Да започнем!

Какво е Collaborative CRM?

Collaborative CRM е софтуер, създаден да помогне на различни екипи да си сътрудничат по-добре при работата с клиентските взаимоотношения. Тези инструменти обикновено предлагат функции за междуотделна комуникация, споделяне на данни и автоматизация на работния процес, всички насочени към подобряване на взаимодействията с клиентите и тяхното удовлетворение от единен интерфейс.

Collaborative CRM интегрира данни и взаимодействия от множество точки на контакт в пътуването на клиента, което позволява на няколко екипа в рамките на една компания да разберат напълно всеки клиент.

CRM софтуерът подобрява клиентското преживяване и удовлетворение, като координира усилията и опростява процесите. Основната му цел е да улесни работните процеси, използвайки организационни структури и йерархии.

Популярни инструменти за съвместна работа с CRM като ClickUp, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 и Zoho CRM предоставят важни функции за комуникация, споделени бази данни с клиенти, управление на задачи и съвместна работа с документи. Те насърчават съвместния подход към управлението на взаимоотношенията с клиентите в организациите.

Предимства на използването на софтуер за съвместна работа CRM

Използването на CRM за сътрудничество може да промени изцяло вашия бизнес. Подобряването на вътрешните работни процеси и предоставянето на услуги е само началото. Ето подробен преглед на това, което такива CRM системи за сътрудничество могат да направят за вас:

Предимство № 1: Подобрено обслужване на клиентите

Мислете за CRM софтуера като за централа за информация за вашите клиенти, където всички подробности са на едно място. Сортирайте и филтрирайте профилите на клиентите като професионалист, като правите взаимодействията лични и точни.

Техническата поддръжка подобрява скоростта на реакция, като отговаря на нуждите на клиентите по-лесно, по-бързо и по-ефективно. CRM инструментите позволяват безпроблемно споделяне на информация, което прави обслужването на клиентите по-съвместно и достъпно.

Освен това, комуникационните инструменти в софтуера опростяват сътрудничеството между екипите, като осигуряват безпроблемно споделяне на информация при обслужването на клиенти. Автоматизацията на работния процес ускорява процесите на екипа за обслужване на клиенти, като намалява времето за обслужване на клиенти.

Един първокласен CRM не само събира данни, но и използва анализи, които подтикват екипа ви да се заеме с неотложни проблеми на клиентите. Получавате по-добри процеси на продажби, които поставят клиентите на първо място, повишавайки удовлетворението и лоялността им.

Приложение:

Използвайте CRM софтуер като ClickUp, за да интегрирате данни от различни точки на контакт с клиенти.

ClickUp предоставя информация за взаимодействията с клиентите, като централизира информацията за клиентите, което позволява персонализирани екипи за обслужване на клиенти въз основа на конкретни нужди. Това позволява по-бързо и по-ефективно разрешаване на запитвания на клиенти, подобрявайки скоростта на отговор и удовлетвореността на клиентите.

Получете безплатен шаблон Управление на клиенти, продажбени канали, задачи за действие и др. с шаблона за продажби CRM на ClickUp в изглед „Списък“

Предимство № 2: Подобрена ефективност на многоканалния подход

С преминаването на вашия бизнес към многоканални операции, подходящият CRM софтуер значително подобрява управлението на каналите – начина, по който получавате достъп и управлявате данните за клиентите в различните канали.

Тези канали могат да включват електронна поща, чат и социални медии. Подходящият софтуер събира информация от всички тези канали в една база данни, което улеснява достъпа до нея.

Получавайте достъп до данни за клиентите в реално време, като осигурявате последователно и персонализирано обслужване на клиентите във всички комуникационни платформи и канали. Резултатът? По-кратко време за реакция, подобрена комуникация, по-високо ниво на обслужване на клиентите и опростен и унифициран подход към управлението на взаимодействията с клиентите в различни канали.

Приложение:

Използвайте ClickUp CRM, за да съберете данни за клиентите от имейли, чат и социални медии в една единна база данни.

Възможността за персонализиране и гъвкавостта дават на вашия екип лесен достъп до информация за клиентите в реално време, като осигуряват последователно и персонализирано обслужване в различни канали за комуникация.

Персонализирайте автоматизацията на задачите си с ClickUp

Предимство № 3: Задържане на клиенти

Водещите марки в различни индустрии процъфтяват благодарение на лоялността на клиентите. Въздействието на CRM инструментите върху растежа на тези марки чрез персонализирана комуникация и целенасочено ангажиране може да ви изненада.

Адаптирайте подхода си и се съобразете с нуждите на всеки човек, за да поддържате удовлетвореността на клиентите и да изградите лоялност.

Помислете за автоматични последващи действия, бързи отговори и решаване на проблеми, преди да се превърнат в големи главоболия – всичко това допринася за по-доброто преживяване на клиентите.

Получете данни от CRM системата, за да идентифицирате възможности за задържане на клиенти, за да увеличите продажбите, да реализирате кръстосани продажби и да отговаряте непрекъснато на променящите се очаквания на клиентите.

Приложение:

Съвременното обслужване на клиенти зависи от натрупаните данни за клиентите.

Един компетентен CRM като ClickUp събира данни за потребителите от взаимодействията им с вашия уебсайт и създава подробни профили на клиентите.

Мощната изкуствена интелигенция на ClickUp предоставя на вашия маркетинг екип информация, базирана на данни. Доставчикът на услуги на абонаментен принцип използва CRM данни (както е показано по-долу), за да идентифицира предпочитанията и моделите на поведение на клиентите.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Предимство № 4: По-добър работен процес

Независимо от големината на вашия екип, CRM софтуерът подобрява работните процеси. Централизирането на данните за клиентите, оптимизирането на каналите за комуникация и автоматизирането на задачите правят бизнес операциите по-прости и ефективни.

Ще оцените как той насърчава сътрудничеството в екипа, така че всеки да има достъп до актуализирана информация. Автоматизираните работни процеси намаляват ръчната работа, повишават ефективността и гарантират последователност в взаимодействията с клиентите за вас и вашия екип.

Аналитичните функции на системата водят до подобрения в работните процеси, като позволяват вземането на решения въз основа на данни за непрекъснато усъвършенстване. Като цяло, функциите на CRM софтуера водят до по-организиран, отзивчив и продуктивен работен процес в рамките на компанията.

Инструментите за сътрудничество предлагат централизиран център за актуализации в реално време, възлагане на задачи и коментари, което позволява безпроблемно сътрудничество между отделите. Те автоматизират повтарящите се задачи, интегрират се с други приложения и създават персонализирани изгледи и отчети.

Приложение:

Един отличен аналитичен CRM софтуер трябва да може да централизира данните за клиентите между екипите в дадена компания или агенция. Това се постига чрез визуализация на работния процес, автоматизация чрез чатботове, AI автоматизация и ескалация.

Позволете на вашите екипи и отдели да си сътрудничат чрез унифицирани комуникационни канали, които се актуализират в реално време.

Чрез използването на автоматизираните работни процеси и актуализациите в реално време на ClickUp, вашата агенция осигурява лесен достъп до актуализирана информация, което намалява ръчната работа и повишава ефективността.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на процесите в високо персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

Разгледайте тези лични CRM инструменти!

Предимство № 5: Намалени разходи

CRM софтуерът намалява оперативните разходи чрез автоматизиране на повтарящи се задачи. Тези автоматизирани функции рационализират бизнес процесите, повишават ефективността и намаляват типичните разходи, спестявайки време, работна ръка и ресурси чрез автоматизираните работни потоци на CRM инструментите.

Централизираната информация за клиентите елиминира необходимостта от различни системи, което намалява вероятността от скъпоструващи грешки. По-добрата комуникация и сътрудничество, които инструментът осигурява, помагат на екипите да работят по-съгласувано, като се свеждат до минимум недоразуменията и дублирането на усилията.

Освен това, информацията, базирана на данни, дава възможност на вашия екип да взема информирани решения, да оптимизира разпределението на ресурсите и да намали ненужните разходи.

Приложение:

Управлението на запасите е основен компонент на всеки бизнес. Решете проблемите с презапасяването и недозапасяването, като внедрите компетентно CRM решение като ClickUp, за да намалите разходите с над 10%.

Използвайте автоматизирани работни процеси, за да проследявате нивата на запасите и да автоматизирате повторното поръчване. Намалете ръчния труд във вашата компания, максимизирайте печалбата и минимизирайте грешките в запасите, което води до значителни икономии на разходи.

Този шаблон за ръководство за управление на проекти е чудесен старт за планиране и съгласуване на напредъка на вашия проект.

Предимство № 6: По-добра комуникация

Вашият екип комуникира по-ефективно с достъп в реално време до изчерпателни данни за клиентите. Инструментите за сътрудничество CRM улесняват взаимодействието с клиентите между отделните отдели на вашата компания, което води до по-бързо вземане на решения, управление на взаимодействията и разрешаване на проблеми.

Актуализациите в реално време в CRM софтуера предотвратяват недоразуменията в екипа, като информират всички за най-новите развития.

Функции като възлагане на задачи и коментиране улесняват отворената комуникация между членовете на екипа, опростяват работните процеси, така че всеки да знае своите отговорности и да допринася ефективно.

Автоматизацията на комуникацията чрез CRM инструменти опростява управленските процеси, като намалява забавянията и несъответствията. Например, CRM инструментът на ClickUp преодолява комуникационните бариери между отделите в компанията, като спомага за постигането на единно клиентско преживяване.

Централизирането на данните за клиентите позволява комуникация в реално време, като насърчава междуфункционалното сътрудничество.

Приложение:

Като глобален екип по продажбите, вие стратегически използвате CRM софтуер, за да централизирате критични данни за клиентите.

С ClickUp начело, вие се възползвате от актуализации в реално време и автоматизация на комуникацията, за да гарантирате, че всички в екипа са постоянно информирани и в синхрон с най-новите развития при клиентите.

Многофункционалните функции на ClickUp, включително задаване на задачи и коментиране, активно насърчават отворената комуникация, улесняват работните процеси и стимулират сътрудничеството между отделите.

Този подход, подкрепен от ClickUp, води до единно и безпроблемно обслужване на клиентите, укрепвайки авторитета на вашия екип в предоставянето на несравнимо удовлетворение на клиентите.

Лесно споделяйте актуализации, връзки, реакции и консолидирайте важни разговори с изгледа „Чат“ в ClickUp.

Предимство № 7: Увеличени приходи

Оптимизираната бизнес дейност води до увеличаване на приходите и рентабилността. Например, автоматизацията на работния процес подобрява ефективността на предоставянето на услуги, намалява разходите за софтуер и съкращава цикъла на продажбите. Целевият маркетинг и персонализираната комуникация, които са възможни благодарение на CRM анализите, значително повишават процента на конверсия.

CRM системата също така открива възможности за упсел и кръстосани продажби. Чрез подобряване на задържането на клиенти и ефективността на продажбите с автоматизация на продажбите, тези CRM инструменти играят жизненоважна роля в стимулирането на растежа на приходите на компанията.

Приложение:

Електронната търговия и други компании използват силата на CRM системите, за да създават прецизни маркетингови кампании. Използвайте стратегически данните за клиентите, за да адаптирате комуникацията си и да откриете възможности за допълнителни и кръстосани продажби.

ClickUp увеличава задържането на клиенти и повишава ефективността на продажбите, насочвайки ви към траектория на растеж на приходите.

Резултатът е усъвършенстван процес на преобразуване и увеличение на средната стойност на поръчките – до 41% на търговски представител. Възползвайте се от богатството на CRM прозрения, оптимизирайте маркетинговата си стратегия и най-добрите търговски представители и укрепете финансовите си резултати.

Шаблонът за бизнес бюджет на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате разходите и приходите на вашия бизнес на едно централизирано място.

Елементи на една добра CRM система за сътрудничество

Ето някои важни елементи, които трябва да се имат предвид при оценяването на отличен CRM софтуер за сътрудничество:

Централизирана база данни с клиенти

Подходящият CRM инструмент предлага централизиран център за информация за клиентите. Той създава обединено хранилище за данни за клиентите, като гарантира, че вашият екип има достъп до една и съща актуална информация и повишава последователността и точността в взаимодействията с клиентите.

Добрият CRM софтуер интегрира канали за комуникация като имейл, чат и съобщения, като насърчава гладкото сътрудничество между членовете на екипа. Той позволява ефективна комуникация и споделяне на информация в реално време за вас и вашия екип.

Управление на задачи и дейности

CRM софтуерът трябва да предлага функции за възлагане, проследяване и управление на задачи, свързани с взаимодействията с клиенти, като помага на вас или на вашия проектен мениджър. Той трябва да позволява съвместна работа по проекти, като гарантира съгласуваност с целите на организацията за всички участници.

Споделяне на документи и файлове

Проверете предимствата на Collaborative CRM, като гъвкаво споделяне на документи, бележки и файлове, свързани с маркетинга на продажбите и взаимодействията с клиенти по телефона.

Един отличен инструмент за съвместна работа с CRM предоставя на вашия екип широк достъп до релевантна информация, насърчава сътрудничеството и намалява изолирането на информацията.

Автоматизация на работния процес

Добрата платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите автоматизира рутинните задачи, оптимизира CRM процесите и работните потоци. Автоматизацията значително намалява ръчния труд и осигурява последователен и ефективен подход към управлението на взаимодействията с клиентите в различните отдели на вашата компания.

Контрол на достъпа въз основа на роли

Потърсете достъп на базата на роли във вашия CRM инструмент, за да гарантирате, че членовете на екипа имат достъп до информация, свързана с техните роли. Един добър инструмент поддържа сигурността на информацията, като същевременно насърчава сътрудничеството между различните екипи.

Възможности за интеграция

Един солиден CRM софтуер се интегрира с други бизнес приложения като автоматизация на маркетинга, инструменти за продажби и системи за поддръжка. Това осигурява гладък поток на информация в екипа ви, предотвратява изолирането на данни и подобрява цялостната ефективност на интеграцията.

Анализи и отчети

Софтуерът се нуждае от надеждни инструменти за анализ на данни и отчети, за да се получи информация за взаимодействията с клиентите, ефективността на екипа и бизнес тенденциите. Този подход, основан на данни, помага за вземането на информирани решения и непрекъснатото подобряване на бизнес операциите.

Мобилна достъпност

Софтуерът трябва да предлага мобилен достъп до CRM за сътрудничество, което позволява на членовете на екипа да останат свързани и да си сътрудничат, докато са в движение. Това повишава отзивчивостта и укрепва гъвкавостта в работните процеси.

Удобен за ползване интерфейс

Добрият CRM софтуер включва интуитивен и лесен за използване интерфейс. Вашият екип лесно се ориентира в инструмента, което спомага за неговото внедряване без необходимост от обширно обучение.

Мащабируемост

CRM системата трябва да се мащабира с растежа на организацията, като поддържа увеличения обем данни, разширяването на потребителите и променящите се бизнес изисквания.

Мерки за сигурност

Надеждни функции за сигурност като криптиране на данни, удостоверяване на потребители и контрол на достъпа са от жизненоважно значение за защитата на информацията за клиентите и запазването на поверителността и целостта на данните.

Софтуер за съвместно CRM

Използването на CRM софтуер за сътрудничество ще повиши вашите продажби, производителност и точност на прогнозите. Но какъв CRM софтуер да изберете?

Ако все още не сте взели решение, а дори и да сте, няма по-добра CRM алтернатива на ClickUp. Тя оптимизира и централизира управлението на взаимоотношенията с клиентите чрез автоматизация, визуализация на данни, интеграции, комуникации и др. – всичко това удобно на едно място.

Използвайте ClickUp CRM във всички отдели

С мощните CRM инструменти на ClickUp вашите мултифункционални екипи, обхващащи различни отдели на компанията, било то маркетинг, обслужване на клиенти или финанси, се радват на висока степен на персонализация. ClickUp Tasks оптимизира операциите безпроблемно, предлагайки ефективно решение за всеки отдел.

ClickUp опростява процесите, давайки възможност на вашите екипи да сключват сделки бързо и ефективно. Той се превръща в общата нишка, която обединява разнообразните оперативни нужди, гарантирайки, че всеки екип управлява своите функции с прецизност.

По същество, той е катализатор за ускоряване на сключването на сделки, оптимизиране на разходите за услуги и подобряване на цялостната оперативна ефективност в цялата организация.

Използвайте ClickUp, за да управлявате лесно задачите и проектите си и да сътрудничите ефективно с екипа си.

Проследявайте и получавайте достъп до данни за клиенти с ClickUp

Осигурете лесен достъп и цялостно проследяване на важни данни за клиентите с ClickUp. Създайте централизирано хранилище за цялата информация за клиентите, включващо данни за контакт, етапи на сделката и минали взаимодействия. Поставете основите на добре информиран и ефективен процес на продажби.

Получете цялостен поглед върху вашите операции с помощта на ClickUp Views

Възползвайте се от многофункционалните функции на ClickUp, като Kanban табла и диаграми на Гант, за да постигнете ясен и лесен за ползване поглед върху вашия продажбен процес. Тези визуални инструменти за сътрудничество са от ключово значение за проследяване на напредъка на сделките, определяне на отговорностите на екипа и предвиждане на датите за сключване на сделките.

Използвайте персонализирани изгледи като Kanban Board, за да планирате, организирате и проследявате продажбени проекти и тръбопроводи.

Автоматизирайте с ClickUp AI

Автоматизирайте без усилие CRM задачите си с ClickUp AI. От известия по имейл до генериране на задачи и актуализации на сделки, тази автоматизация значително спестява време на вашите търговски екипи.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

Сътрудничество с по-голяма ефективност с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете съвместно да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Повишете продуктивността на екипа чрез безпроблемно сътрудничество, като разпределяте задачи, предлагате задълбочени коментари по сделките и споделяте важни файлове. Това сътрудничество ускорява сроковете за сключване на сделки и повишава общата ефективност на екипа.

Използвайте функцията „Whiteboard“ на ClickUp за обмен на идеи и съвместно планиране на проекти, като по този начин създавате динамична и ангажирана работна среда.

Пренасочете фокуса на екипа си към стратегически инициативи, като се възползвате от този формален и структуриран подход за повишаване на общата ефективност и производителност.

Създавайте и споделяйте документи с ClickUp Docs

Открийте пълния потенциал на ClickUp Docs, за да революционизирате създаването на документи. Създавайте документи без усилие във всеки шаблон или формат по ваш избор, като ги адаптирате според вашите предпочитания.

Споделяйте тези документи с екипа си безпроблемно, без да се налага да започвате от нулата всеки път. С разнообразен набор от шаблони и формати на документи на ваше разположение, създаването на документи се превръща в рационализирана и ефективна част от вашия съвместен работен процес.

Гант диаграма на ClickUp за наблюдение на графиците на проектите

Оптимизирайте организацията си с ClickUp CRM

За увеличаване на продажбите, маркетинга или обслужването на клиенти няма по-добра алтернатива от ClickUp. Хиляди потребители са тествали и оценили неговите функции, доказвайки неговата ефективност за бизнеса от всякакъв мащаб.

Не изоставайте от конкурентите си. Регистрирайте се БЕЗПЛАТНО, за да изпитате чудесата на CRM чрез ClickUp!