10-те най-добри лични CRM инструмента през 2025 г. (ревюта и цени)

Изминахме дълъг път от подреждането на хората по азбучен ред в адресните книги и планирането на срещи чрез набиране на телефонни номера. Днес нашата мрежа обхваща имейли, приложения за планиране и социални медийни мрежи.

Съвременните компании използват CRM инструменти, за да организират своите потенциални клиенти, клиенти, партньори и доставчици на една платформа. Личният CRM софтуер помага да се направи същото и за физическите лица – да се организират и разграничат професионалните отношения от личните или частните.

Кой може да се възползва от лична система за управление на взаимоотношенията с клиенти?

Лица, които искат да създадат цифров адресник, за да организират по-добре контактите си и да управляват взаимоотношенията си. Например, да актуализират контактната информация с най-новите данни, да добавят напомняния за рождени дни в календара си и т.н.

Самостоятелните предприемачи, индивидуалните собственици на бизнес, имат множество взаимоотношения, разпределени между личния и професионалния живот, които биха искали да сортират или маркират съответно.

Малки предприятия или собственици на магазини, които не се нуждаят от всички екстри на професионален CRM

Разгледахме внимателно различни лични CRM софтуерни инструменти и техните функции, но първо, ето какво трябва да търсите в един личен CRM.

Какво трябва да търсите в един личен CRM софтуер?

Личният CRM съхранява вашите контакти, класифицира вашата мрежа и оптимизира комуникацията в синхрон с вашите приложения за електронна поща и съобщения, а понякога и с вашите профили в социалните медии.

Те ви освобождават от стреса да бъдете информирани и организирани, за да можете да се съсредоточите върху изграждането и поддържането на автентични и висококачествени взаимоотношения. Има и още:

1. Организация на контактите

Стандартна функция на личните CRM системи – съхранение на вашите контакти и поддържане на актуалността им. Добрата CRM система трябва да се синхронизира с вашия телефон, имейл и клиенти за съобщения, за да организира вашата мрежа на едно място.

2. Маркиране и групиране

Личният CRM софтуер, който ви позволява да класифицирате контактите си на различни нива – професионални или лични, клиенти или доставчици, потенциални клиенти или партньори – ви помага да групирате контактите си. Можете да извикате конкретен списък по всяко време.

3. Персонализирани изгледи

CRM системата трябва да е достатъчно лесна за персонализиране и конфигуриране. Тя трябва да може да ви показва различни изгледи, като списъци, таблици или табла.

4. Дистанционен или офлайн достъп

CRM трябва да представя информация на различни устройства без да се свързва с интернет и да се синхронизира, след като се свърже.

5. Планиране, проследяване и напомняния за срещи

Лесна за употреба конзола, която ви помага да планирате срещи, последващи действия и да задавате напомняния, ще ви помогне да организирате ежедневието си.

6. Работни процеси и управление на задачите

Добавени функции в някои лични CRM приложения, персонализирани работни процеси и списъци със задачи, които ви помагат да бъдете в крак с вашите задачи.

Много лични CRM софтуери имат допълнителни функции като автоматизация, интеграции, анализи и проследяване на комуникацията.

10-те най-добри лични CRM софтуера за използване през 2024 г.

Предвид множеството лични CRM инструменти, които се предлагат на пазара, изборът на най-подходящия може да се окаже малко труден. Ние съставихме списък с най-популярните инструменти на пазара и всичко, което трябва да знаете за тях.

Създавайте и управлявайте множество бази данни с ClickUp CRM

Освен че е платформа за управление на проекти и сътрудничество, личните CRM функции на ClickUp ви позволяват да видите всички клиентски взаимоотношения на едно място. Личният CRM инструмент организира вашите контакти в мащабируема система от папки и списъци, като ви помага да групирате контактите си според вашите предпочитания.

В допълнение, над 50-те джаджи на таблото на ClickUp ви помагат да събирате информация в реално време от базата данни на вашите клиенти. Освен това, ClickUp ви помага да определите приоритетите си и да действате систематично по тях.

С ClickUp можете също да структурирате приоритетните си задачи като задачи, подзадачи и списъци за проверка и да постигнете ежедневните си цели за продуктивност. Например, да предположим, че искате да се свържете с поне десет контакта дневно, за да постигнете бизнес целите си; ClickUp може да ви помогне да се справите с това.

След като организирате контактите си, ClickUp ви помага да следите ключовите си области с помощта на списък със задачи, подредени по контакти.

Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипа с шаблона за комуникационен план на ClickUp

Това е най-полезно при създаването на комуникационен план за група контакти. Например, този безплатен шаблон за комуникационен план на ClickUp ви помага да съставите систематично и бързо комуникационен план.

Има готов за употреба шаблон за CRM на ClickUp, който ще ви даде преднина. Използвайте този безплатен шаблон за CRM, за да съхранявате всичките си контакти на едно централно място, да актуализирате данните си за контакт и да имате достъп до тях отвсякъде.

Подобрете вашите CRM стратегии с простия CRM шаблон на ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте контактите си : Организирайте контактите си в папки и списъци. Споделяйте проекти с клиентите си и задавайте персонализирани разрешения за управление на достъпа.

Проследяване на поръчки : Добавете персонализирани полета, за да проследявате поръчките и потенциалните клиенти, да ги оценявате и да генерирате отчети за по-интелигентен анализ

Вземете бележки: Записвайте идеите си незабавно от настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър

Етикети и филтри: Добавяйте етикети към контактите си, за да намирате и сортирате лесно всяка задача или акаунт

Добавете географски данни : Използвайте полето за местоположение, за да видите бързо къде се намират вашите клиенти и контакти

Управление на имейли: Изпращайте и получавайте имейли директно, без да се налага да превключвате между приложения

Работете офлайн: Работете на различни устройства и, когато е необходимо, офлайн

Мобилно приложение : Добавяйте задачи и създавайте напомняния и бележки, докато сте в движение Добавяйте задачи и създавайте напомняния и бележки, докато сте в движение

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и др.

ClickUp AI : Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате списъци със задачи, да обобщавате бележки и да създавате напомняния

Интеграция на технологични решения : Лесно интегрирайте инструменти, които вече използвате за комуникация или сътрудничество

Ограничения на ClickUp

На новите потребители може да им отнеме известно време, докато се научат да работят с инструмента

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

ClickUp AI може да бъде добавен към всяко работно пространство за 5 долара на член

Предприятие: Контакти : Контакти Продажби

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Автоматичната синхронизация на контактите е голямо удобство, а личният CRM Contacts+ помага за създаването на единна цифрова адресна книга за всички устройства. Отличителната черта на Contacts+ е възможността да сканира и запазва визитни картички.

Недостатъкът? Contacts+ е сравнително нов и неизвестен продукт, съдейки по неговото онлайн присъствие. Това е видно от сравнително малкия брой потребители, които са го оценили на сайтове като G2 и Capterra.

Бележки и етикети : Организирайте вашите акаунти с бележки и етикети за по-лесно сортиране

Детайлно търсене : Намерете бързо контакти с разширени опции за търсене

Сканиране на визитки : Запазете бързо информацията за вашите контакти, като сканирате визитките им

Дедубликация: Откривайте и премахвайте дублиращи се акаунти

Ограничена персонализация по отношение на теми и шрифтове

Би могло да се използва по-интуитивен потребителски интерфейс

Безплатната версия има ограничение от 1000 контакта

Безплатно

Премиум : 9,99 $/месец на потребител

Teams: 12,99 $/месец на потребител

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 2. 8/5 (8+ отзива)

3. FollowUp

чрез FollowUp CRM

Напомнянията и функциите за проследяване са две характеристики, които трябва да търсите в личните CRM приложения. С FollowUp можете да планирате отговорите си и да задавате напомняния за ключови задачи. Например, можете да зададете напомняния за себе си, за да проследите важните си разговори по имейл.

Този личен CRM инструмент улеснява управлението на вашите имейли – управлявайте вашите взаимоотношения директно от вашата пощенска кутия!

Единственият недостатък е, че цената на FollowUp е по-висока от тази на някои от другите инструменти в списъка. Освен това липсват списъци със задачи и групиране на контакти. Но функцията на FollowUp, която ви уведомява, когато получателите на имейли отворят своите имейли, е полезна.

Най-добрите функции на FollowUp

Напомняния : Задавайте сигнали за важни задачи с едно кликване

Автоматични последващи действия : Планирайте последващи действия за важни разговори

Проследяване на отворени имейли : Получавайте известия в реално време, когато вашите контакти отворят вашия имейл за първи път

Актуализация на пощенската кутия: Направете пощенската си кутия в Gmail по-интелигентна, като използвате FollowUp директно от нея.

Ограничения на FollowUp

Ограничена безплатна версия – плащането започва след изтичане на пробния период

Ограничен до организиране само на Gmail, вместо да може да синхронизира контактите между различни бази данни

Цени на FollowUp

Стартово ниво: 18 $/месец

Професионални : 29 $/месец

Salesforce Edition: 40 $/месец

FollowUp Оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (2+ отзива)

Capterra: NA

4. Моника

чрез Monica

Monica е CRM с отворен код, който ви помага да организирате взаимодействията си с контактите си.

Monica е направила кода си публично достъпен в GitHub, като е избрала да бъде отворен код. Кодът може да бъде модифициран и подобрен съвместно. Можете да изберете да инсталирате Monica на всеки сървър безплатно.

Макар това да е чудесен начин за непрекъснато усъвършенстване на възможностите му, то повдига опасения относно защитата на данните и личния живот.

Моника Най-добри функции

Висока степен на персонализация: Разширете или ограничете функционалностите според вашите предпочитания

Предназначено за лични връзки: Това лично CRM приложение е проектирано с оглед на личните и частните мрежи.

Чист потребителски интерфейс : Подреден и интуитивен интерфейс, а работата с него е лесна

Напълно безплатно: Потребителите могат да хостват своя личен Monica интерфейс напълно безплатно на своите сървъри.

Моника Ограничения

Не е създаден за професионалисти, които се опитват да поддържат отношения с клиенти

Поверителността и сигурността на данните са важни въпроси, тъй като инструментът е с отворен код

Моника Цени

Безплатно: ако го хоствате на вашия сървър

Платено: 9 $/месец

Моника Оценки и рецензии

G2: NA

Capterra: NA

5. Streak

чрез Streak

Streak е CRM и софтуер за продуктивност, който управлява вашите работни процеси и контакти директно от вашия Gmail акаунт.

Той предлага лични CRM решения, базирани на вашия конкретен случай на употреба. Например, Streak предлага CRM функции за професионалисти в областта на продажбите, човешките ресурси, продуктите и поддръжката.

Streak предлага няколко полезни функции: проследяване на прегледите, сливане на писма, планиране на изпращането и разделяне на имейл низове – всички те ви помагат да управлявате по-ефективно разговорите си с вашите контакти.

Функцията за управление на личните взаимоотношения включва и няколко функции, които ви помагат да организирате и да комуникирате с вашите контакти по-ефективно: персонализирани изгледи, хронология или дневник на комуникациите и събитията, подробна информация за вашите контакти и др.

Освен това Streak предлага лесни опции за импорт и експорт, напълно персонализирани работни процеси и автоматизация на повтарящи се задачи. Приложението е достъпно в мобилните магазини Apple App Store и Google Play.

Най-добрите функции на Streak

Мощни инструменти за електронна поща: Управлявайте ефективно разговорите по електронна поща с предупреждения за отворени имейли, планиране на имейли и функции за сливане на писма

Мобилна достъпност: управлявайте взаимоотношенията с контактите си, докато сте в движение

Интеграция на инструменти: Синхронизирайте с G Suite и Zapier, за да можете да управлявате всичките си Синхронизирайте с G Suite и Zapier, за да можете да управлявате всичките си работни потоци и взаимоотношения на едно място

Ограничения на Streak

Понякога бавен

Не се синхронизира автоматично с Gmail при актуализиране на паролата

Цените може да са малко по-високи за малките предприятия

Цени на Streak

Безплатно

Solo: 15 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Pro+: 69 $/месец на потребител

Предприятие: 129 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Streak

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

6. Gethippo

Gethippo е личен CRM софтуер, създаден, за да ви помага да следите важни подробности и събития, свързани с вашите лични контакти. Hippo е прост инструмент, който ви освобождава от тежестта да запомняте дребни подробности (и задачи) за вашите контакти.

Три функции се открояват: бележки, списъци със задачи и напомняния за събития. Един поглед към профила на контакта в това лично CRM приложение ви помага да си спомните малките подробности, които са полезни, когато се срещнете с него – годишнина, важен момент в работата – тези малки неща имат голямо значение.

Освен това цените са конкурентни, а данните ви се запазват локално на вашето устройство, а не на сървър.

Най-добрите функции на Gethippo

Забележки: Добавяйте информация към всеки контакт, когато научавате нещо ново за него.

Събития: Създавайте събития в самото приложение за лични срещи

Списъци със задачи: Създавайте списъци за всеки контакт

Частни и сигурни: Бъдете сигурни в безопасността на вашата база данни с контакти

Ограничения на Gethippo

Не е подходящ за професионална или бизнес употреба

Няма интеграция с други инструменти

Цени на Gethippo

Безплатен 1-месечен пробен период

Платено: 1,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Gethippo

G2: NA

Capterra: NA

7. Cloze

чрез Cloze

Cloze е CRM с изкуствен интелект и интелигентен личен асистент, който съхранява информация за вашите ключови контакти, така че да е лесно достъпна. С други думи, той премахва необходимостта от ръчно въвеждане на данни, като синхронизира всички ваши имейли, телефонни обаждания, текстови съобщения и документи.

Cloze маркира вашите контакти въз основа на това как ги групирате в ума си (а не просто по азбучен ред). Това помага да поддържате близки лични отношения. Освен организиране на контакти, Cloze предлага и функции за имейл кореспонденция и водене на бележки. Функциите за планиране, проследяване и напомняне за събития са налични по подразбиране.

Най-добрите функции на Cloze

Записване на срещи: Записвайте лесно подробностите от срещите, за да ги прегледате по-късно

Напомняния за последващи действия: Задайте известия, за да си припомните важни взаимодействия и последващи действия

Интеграция с Gmail с известия за прочитане: Разберете кога получателите ви прочитат имейла ви и планирайте следващото си съобщение според това

Синхронизирани с облака: Консолидирайте контактите си, докато сте в движение и на различни устройства

Ограничения на Cloze

Цената се увеличава с разрастването на екипа ви

Потребителският интерфейс може да изглежда малко остарял

Скъп за лична употреба

Цени на Cloze

Cloze Pro: 17 $/месец за физически лица

Business Silver: 21 $/месец на потребител

Business Gold: 29 $/месец на потребител

Business Platinum: 49 $/месец на потребител

Cloze Рейтинги и отзиви

G2: 3,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

8. Airtable

чрез Airtable

Airtable е известен със способността си да създава интелигентни работни процеси и приложения чрез своето приложение, базирано на електронни таблици. Въпреки това, той е силно разширяем инструмент с ниско ниво на кодиране и някои професионалисти използват Airtable като свое псевдо-лично CRM.

Създайте персонализирани работни процеси в Airtable, за да търсите и поддържате контакти, управлявате фактури и комуникирате с клиенти.

Най-добрите функции на Airtable

Изключително гъвкави и адаптируеми: Създайте свои собствени CRM работни процеси и функционалности за вашата база от контакти

Kanban изгледи: Създайте видимост за напредъка на вашите сделки

Формуляри: Създавайте, променяйте, публикувайте и споделяйте формуляри, за да изградите бързо база данни с контакти

Ограничения на Airtable

Не са създадени специално за лична употреба на CRM

Може да се окаже твърде сложно за начинаещи

Цени на Airtable

Безплатни за физически лица и малки екипи

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 45 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Свържете се с отдела по продажбите

Airtable Рейтинги и отзиви

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

9. Nection

чрез Nection

Nection е лично CRM приложение, което ви помага да разширите и поддържате мрежата си от контакти и да изградите дълбоки лични взаимоотношения. Потребителите могат да обединят контактите си на едно място и да изпращат персонализирани съобщения и дори подаръци чрез партньорите на Nection.

Подаръците и персонализираните съобщения (с помощта на изкуствен интелект) правят Nection да се откроява сред останалите в този списък.

Най-добрите функции на Nection

Персонализирани съобщения, генерирани от изкуствен интелект: Генерирайте контекстуални съобщения, използвайки данните на контакта, за да придадете личен характер на комуникациите си

Подаръчни карти: Изпращайте подаръци или подаръчни карти на вашите контакти

Напомняния за събития: Задайте автоматични напомняния за рождени дни, годишнини и други събития за вашите контакти

Изтрийте дублиращите се записи: Намалете вероятността да се окажете с дублиращи се записи и противоречива информация.

Ограничения на Nection

Ограничено използване като личен CRM пакет

Достъпни само като приложение – все още няма версия за настолни компютри

Цени на Nection

Безплатно

Оценки и рецензии за Nection

G2: NA

Capterra: NA

10. Getdex

чрез Getdex

Dex personal CRM е цифрова версия на Rolodex, която синхронизира вашите контакти от LinkedIn, имейл и други социални медии, за да можете да виждате и управлявате всички свои познати на едно място.

Неговата уникална продажна точка е способността му да поддържа връзка с LinkedIn. Новите длъжности на вашите професионални контакти се актуализират автоматично, тъй като инструментът извлича подробности от LinkedIn профила на вашия контакт.

Не толкова сложен като пълноценно CRM решение като Salesforce, но и не толкова основен като електронна таблица, Dex предлага точно толкова функционалности, колкото са необходими, за да поддържате личните и професионалните си взаимоотношения.

Най-добрите функции на Dex

Напомняния за комуникация: Задайте честотата, с която искате да се свързвате с вашите контакти – Dex ви напомня предварително

Синхронизация с LinkedIn: Промените в профилите в LinkedIn се отразяват автоматично във вашата карта за контакти

Вградени бързи клавиши: Бързите клавиши улесняват използването на инструмента

Независим от устройството: Dex е достъпен като разширение за браузър, както и като приложение за Android и Apple.

Ограничения на Dex

Според потребителските отзиви, Dex понякога има тенденция да работи бавно и да дава грешки.

Цени на Getdex

Безплатно: за 7-дневен пробен период

Платено: 12 $/месец

Getdex Рейтинги и отзиви

ProductHunt: 4. 1 (10+ гласа)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Изградете личните си взаимоотношения с лични CRM приложения

Независимо дали управлявате лични или професионални взаимоотношения, запомняте важни дати и дълбоко лични подробности и се свързвате в подходящия момент – всичко това ви помага да изградите и поддържате топли взаимоотношения с хората, които са важни за вас. Личните CRM системи могат да променят вашия професионален и личен живот.

Изпробвани, тествани и оценени от хиляди потребители, CRM функциите на ClickUp работят за физически лица по същия начин, както и за бизнеса.

Регистрирайте се БЕЗПЛАТНО, за да опитате ClickUp сами.