Топ 8 CRM алтернативи за подобряване на вашия бизнес през 2025 г.

В списъка ви със задачи често се появява едно и също нещо: Намерете по-добър начин за управление на клиентите.

След като за пореден път сте изпробвали всички безплатни и платени версии, все още не сте намерили CRM (софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите ) софтуер, който да ви задоволи. Много специализирани CRM софтуери като Zoho CRM са чудесни инструменти, но изискват много поддръжка и са скъпи. 💸

Обмисляли ли сте алтернатива на CRM? Това е специално създадена платформа за управление на контакти, която организира административни проекти, за да имате възможност да поддържате отношенията с клиентите.

Алтернативите на CRM улесняват управлението на контактите, така че не е необходимо да променяте бизнес процесите си, за да се приспособите към дадена технология. Вместо това можете свободно да персонализирате платформата според начина, по който работите, без допълнителни разходи.

Събрахме на едно място най-добрите (и някои познати) CRM алтернативи, за да ви помогнем да приоритизирате продажбите и целите за приходи. Включихме и шаблони на ClickUp, за да получите конкурентно предимство и да започнете още днес! ⚡️

1. Kanban табла

Мениджъри по продажбите: ако търсите най-добрия подход за опростяване на надзора в CRM работните процеси и базите данни с контакти, Kanban таблото е най-добрата гъвкава CRM алтернатива. Kanban таблото е инструмент за визуализация на работния процес без кодиране за консолидиране на информация.

За разлика от електронна таблица с големи количества данни, Kanban таблото стеснява фокуса, за да се вижда само най-важната информация с един поглед. Има много вътрешни и външни примери за използване на Kanban табло за екипи по продажбите, включително:

Табло за продажби

Табло с дневни/седмични/месечни приоритети

Табло за акаунти и възможности

Табло за важни срещи

Идеен банк

Табло за продажбите

Проследявайте най-новите дейности, контакти, подновявания на акаунти и рискове на клиентите в ClickUp.

2. Имейл

За организации, които използват Google Workspace или Microsoft Outlook, управлението на контактите обикновено се извършва в пощенските кутии. Само Google Workspace Marketplace разполага с богат набор от интеграции за оптимизиране на пощенските кутии в Gmail.

В комбинация с функции на Gmail като етикети, категории и филтри, търговците могат да персонализират до известна степен своите пощенски кутии.

Въпреки това, има и тъмна страна на имейлите в бизнес комуникацията: Претоварване с уведомления. Стрес от отговорите. По-дълги работни часове. Това са пречки за продуктивността, особено за организации, които работят предимно дистанционно.

С други думи, ако решите да използвате имейла като CRM алтернатива, уверете се, че той работи за вас, а не обратното! Приемете най-добрите практики за време за отговор на имейли, автоматизация, напомняния и шаблони, за да не се удавите в работа.

За ентусиастите на продуктивността, които не могат да понасят да отварят и затварят над 40 имейл низове, имаме решение за вас: Имейл в ClickUp! Създавайте имейл подписи, управлявайте имейл акаунти и свързвайте имейли с свързани работни елементи – без да отваряте нови раздели. 🤩

Изпращайте бързи запазени отговори в ClickUp

3. Документи

Някъде в пощенската кутия на един търговец има износен файл с предложение „v12_Final_FINAL“ – така че това е за вас!

Ако имате повтарящи се предложения, договори или ръководства, въведете ги в онлайн редактор за споделяне на документи. Създайте толкова версии, колкото са необходими за конкретни търговци или типове клиенти.

Важното е, че ще имате всичките си данни на едно място. Например, в ClickUp Docs можете да създавате шаблони за документи с брандиране и предварително зададено форматиране, така че всички документи да изглеждат еднакво.

Ето всичко, което трябва да знаете, за да създавате, персонализирате и свързвате вашите документи с вашите задачи и да планирате ефективно! ⬇️

4. Дигитални бели дъски

Ако искате да използвате базата данни с контакти по нови начини, ще се насладите на цифровите бели дъски!

На безкраен платно, търговците получават визуална снимка на положението на потенциалния клиент или клиент без ограниченията на традиционната дъска за изтриване.

Развитието на инструментите за сътрудничество на работното място направи възможно дигиталните бели дъски да бъдат лесни за употреба и мобилни. Така всеки член на вашия екип може да има достъп до най-актуалната информация по всяко време!

Ключът към максимизиране на стойността на цифровите бели дъски за управление на контакти е ефективната навигация. Когато вашите обекти, изображения, идеи и задачи са стратегически разположени, това отключва продуктивен поток, така че можете да продължавате да градите, докато растете. 🌱

Създавайте задачи в ClickUp директно от вашата бяла дъска

Ако сте нови в ClickUp Whiteboards или ако празното платно ви плаши, опитайте безплатния шаблон Customer Journey Map от ClickUp!

5. Списъци

Подобно на директория, списъците са „живи“ бази данни за управление на контакти и проследяване на взаимодействия. Акаунт мениджърите използват списъци, за да централизират информация от различни видове източници, така че тя да се превърне в единствения им източник на истина.

Вероятно в момента използвате списъци, но ако искате да ги подобрите (безплатно), опитайте списъците в ClickUp! Изтеглете безплатния шаблон за проследяване на успеха на клиентите от ClickUp с примерни задачи и информация, за да разберете как можете да управлявате списъците по свой начин.

Създайте множество бази данни за надеждно управление на акаунти в ClickUp.

6. Електронни таблици

Когато организирате един и същ тип информация от един клиент към друг, е полезно да имате проста, добре организирана таблица. За разлика от цифровите бели дъски, електронните таблици имат структура, която улеснява въвеждането на данни. Заедно с опциите за групиране, филтриране и сортиране, електронната таблица с контакти се превръща в незаменим работен инструмент.

В сравнение с другите CRM алтернативи в този списък, ще продължи ли този инструмент да ви бъде полезен, когато разширите бизнеса си? Кратък отговор: Не сам по себе си.

Спредовските таблици от старите приложения не са предназначени за съхранение на разговори, файлове или лични бележки – неща, от които редовно се нуждаете за продуктивност в продажбите. Но не се обезсърчавайте! Ако се чувствате по-удобно със спредовските таблици, ще харесате изгледа „Таблица“ в ClickUp, защото това е супермощна спредовска таблица, създадена за организиране на всякакъв вид работа.

Ето как да създадете перфектната си база данни в ClickUp! ⬇️

7. Директория

Разгледахме защо самостоятелните електронни таблици не са предназначени за комуникация и сътрудничество, така че противоотровата е директория. Директорията е подобна на електронна таблица с колони и редове, но нейната производителност с подходящия софтуер за управление на проекти превъзхожда тази на обикновената електронна таблица.

Директориите са полезни по много начини: продавачите са по-добре оборудвани за съхранение на големи количества данни за контакти, мениджърите имат ясна представа за напредъка на работата, а екипите изграждат вътрешни стратегически партньорства, за да сключват сделки по-бързо. Тъй като директориите са създадени да работят за всеки случай на употреба, ето няколко, с които да започнете:

Директория с препоръки и примери за пътуването на клиентите

Справочник за седмични/месечни/тримесечни срещи по продажбите

Указател на служители и вътрешни сътрудници

Улесняване на продажбите Директория с съдържание

Директория с контакти на доставчици

Каталог с демонстрации на продукти

Директория на Sales Playbook

Директория на стандартните оперативни процедури на компанията

Директория с екипни събития

Директория на акаунтите

И списъкът продължава!

Ако искате да тествате мощна директория, изтеглете безплатния шаблон „Директория на служителите“ от ClickUp! Този шаблон включва примерна информация, която да ви вдъхнови за вашата персонализирана директория.

Поддържайте контактите си организирани и лесно достъпни в ClickUp

8. Карти на клиентите

Може би най-вълнуващата CRM алтернатива в този списък е използването на карта за управление на контакти! Очертаването на контактите по адресите им извежда организацията на ново ниво , ако работите на базата на местоположение. А в ClickUp не жертвате проектните данни, защото адресите, добавени в полето „Местоположение“ (Location Custom Field), са свързани с задачата за контакт.

Разгледайте Map View на ClickUp!

Не сте готови за CRM алтернативи? Научете как да създадете CRM в ClickUp.

Какво следва?

