Топ 10 софтуера за управление на контакти за професионални услуги 2025

Търсите ли идеалния инструмент, с който да поддържате професионалните си контакти добре организирани?
Софтуерът за управление на контакти помага на агенциите и фирмите за професионални услуги да управляват контактните данни, да съхраняват записите за контакти, да проследяват взаимодействията с контактите и да автоматизират свързаните задачи.
В тази статия обясняваме какво точно е софтуер за управление на контакти и ви представяме 10-те най-добри софтуерни решения за управление на контакти за професионални услуги през 2024 г.
Тези решения за управление на контакти предлагат разнообразни функции, които могат да ви помогнат да подобрите взаимоотношенията с клиентите, да оптимизирате операциите и да увеличите продажбите. ?
Какво е софтуер за управление на контакти?
Софтуерът за управление на контакти е инструмент, който помага на бизнеса да съхранява, организира и проследява записите или информацията за контактите на клиенти, потенциални клиенти и други важни лица.
Най-добрият софтуер за управление на контакти може да се използва за съхранение на основна информация за контакти, като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси. Можете да го използвате и за съхранение на по-подробна информация за клиенти и компании, включително длъжности, принадлежност към компании и история на покупките.
Освен това инструментите за управление на контакти работят по същия начин като CRM софтуера. Наред с записите за контакти, екипите могат да използват тази информация в процеса на продажбите и да регистрират историята на комуникациите, взаимодействията и актуализациите.
Каква е разликата между софтуер за управление на контакти и CRM?
Софтуерът за управление на контакти и системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) са чудесни за проследяване на вашите клиенти. Но каква е разликата между тези два инструмента за управление на клиенти?
Софтуерът за управление на контакти служи за съхранение и организиране на основни данни за контакти, а именно вашите данни за контакт и информация като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси. Това е чудесен начин да съхранявате контактите си на едно място и да улесните намирането на необходимата ви информация.
Системата за управление на продажбите CRM прави още една стъпка напред, като проследява и анализира данните за клиентите. Тя може да ви помогне да проследявате възможностите, взаимодействията с обслужването на клиенти и всичко останало във вашия канал за продажби.
CRM системите автоматизират и задачи като изпращане на последващи имейли и планиране на срещи. Това може да освободи вашия екип по продажбите, за да се фокусира върху по-важни неща, като сключване на сделки в продажбения процес и предоставяне на отлично обслужване на клиентите.
Какво да търсите в софтуера за управление на контакти?
Ето някои от ключовите функции, които фирмите за професионални услуги трябва да търсят в най-добрия бизнес софтуер, софтуер за управление на контакти и софтуер за управление на клиенти:
- Надеждна база данни с контакти , в която можете да съхранявате всичките си контакти и да организирате данните за потенциалните и настоящите си клиенти в продажбения процес, както и друга важна информация за контакти, на едно място.
- Проследяване на взаимодействията, за да следите всичките си взаимодействия с контактите, включително имейли, телефонни разговори и срещи.
- Автоматизация на задачите за автоматизиране на основни задачи като планиране на срещи и изпращане на последващи имейли – идеално чрез инструменти за управление на проекти
- Изчерпателни отчети, които предоставят информация за вашите контакти и взаимодействия, за да проследявате напредъка си и да идентифицирате области за подобрение в процеса на продажбите.
Най-добрият софтуер за управление на контакти е този, който ще помогне на вашата агенция или бизнес да поддържа по-добри отношения с клиентите, да увеличи продажбите и да подобри общата ефективност на вашите бизнес данни.
10 най-добри инструмента за отчитане на клиенти за дигитални агенции
Търсите най-добрия софтуер за управление на контакти и потенциални клиенти, за да оптимизирате процеса на отчитане на вашата дигитална агенция? Ето нашите предложения за най-добрите CRM и софтуер за управление на контакти за агенции, фирми и екипи по продажбите.
1. ClickUp
ClickUp CRM е мощен инструмент, който може да ви помогне да управлявате списък с контакти, да проследявате продажбите си и да сключвате повече сделки.
Използвайте ClickUp Tasks, за да сте сигурни, че вашият екип проследява следпродажбените обаждания. AI асистентът за писане на ClickUp може да ви помогне да пишете имейли, които поддържат силни взаимоотношения с клиентите.
За да улесните проследяването на цялата тази информация, можете да използвате един от шаблоните на ClickUp, като например Шаблон за управление на контакти от ClickUp, Шаблон за управление на акаунти от ClickUp или Шаблон за CRM от ClickUp.
- Управление на сделки
- Задачи и бележки
- Потребителски полета
- AI асистент
ClickUp CRM се интегрира и с ClickUp Docs, така че можете лесно да създавате и съхранявате документи, свързани с вашите контакти и сделки. Можете да проследявате цялата тази информация с таблата за проекти на ClickUp.
Ако търсите мощно и лесно за използване CRM решение, ClickUp CRM и CRM шаблоните са чудесни варианти, които можете да разгледате.
Най-добрите функции на ClickUp
- Мащабируем, за да се адаптира към растежа
- Предлага разнообразни ценови планове, подходящи за различни бюджети.
- Налични са повече от 1000 интеграции
- Изберете от над 1000 шаблона
- Управлявайте вашите контакти и продажби
- Интегрира се с ClickUp Docs, така че можете лесно да създавате и съхранявате документи, свързани с вашите контакти и сделки.
Ограничения на ClickUp
- Сложен софтуер, който изисква обучение и търпение, за да се научите да го използвате
- Мобилното приложение не предлага толкова много функции, колкото версията за настолни компютри (но скоро ще ги има!).
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI: добавка от 5 долара към всеки платен план
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (8566+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3796+ отзива)
2. Vcita
Vcita е софтуер за управление на контакти и CRM, базиран в облака, за доставчици на услуги за малки предприятия. Той помага за управлението на взаимоотношенията с клиенти, срещите и фактурирането. Също така ви позволява да автоматизирате задачите и да освободите време, за да обслужвате по-добре клиентите си.
Vcita може да автоматизира дейности като планиране на срещи, изпращане на фактури и проследяване на плащания.
CRM улеснява и регистрацията на клиенти, така че те да могат да запазват срещи, да преглеждат информацията за своя акаунт и да плащат фактури чрез портал за самообслужване.
Най-добрите функции на Vcita
- Много приятелски и отзивчив екип за обслужване на клиенти
- Достъпни цени, подходящи за малкия бизнес
- Основната платформа за управление на контакти предлага изчистен и удобен дизайн.
Ограничения на Vcita
- Чести технически проблеми и неизправности, които засягат функционалността и достъпността
- Ограничените възможности за интеграция с електронна поща могат да бъдат ограничаващи за някои хора.
Цени на Vcita
- Essentials: 24 $/месец за един потребител
- Бизнес: 49 $ на месец за един потребител
- Платина: 83 $/месец за един потребител
Оценки и отзиви за Vcita
- G2: 4,5/5 (63+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (249+ отзива)
3. Outreach
Outreach помага на бизнеса да автоматизира и персонализира своите продажби.
Тази платформа за продажби и инструмент за управление на контакти се интегрира с редица от най-добрите B2B CRM решения, като Salesforce, HubSpot CRM и Zoho CRM. Потребителите на Outreach могат да импортират данните за контактите си от софтуера си за управление на контакти в Outreach.
След като данните от софтуера за управление на контактите бъдат импортирани, Outreach може да се използва за автоматизиране и персонализиране на комуникацията с тези контакти.
Макар Outreach да е добър избор за екипи по продажбите и обслужване на клиенти, той не е специализирана система за управление на контакти за агенции или фирми, предлагащи услуги.
Най-добрите функции на Outreach
- Изпраща автоматизирани имейли до потенциални клиенти
- Организира и оптимизира процеса на подпомагане на продажбите
- Последователността, шаблоните и фрагментите са много лесни за използване.
Ограничения на обхвата
- Сложната настройка и предизвикателствата за обучението на екипите, според някои рецензенти
- Рецензентите смятат, че някои функции, като например персонализацията, не работят гладко.
- Може да бъде трудно за еднократни последователности в сравнение с други системи за управление на контакти
Цени на Outreach
- Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Outreach
- G2: 4,3/5 (3233+ отзива)
- Capterra: 4,4/5 (289+ отзива)
4. Nextiva
Nextiva е като едно гише за всички ваши нужди, свързани с бизнес комуникациите.
Решението за управление на контакти предлага VoIP телефонни услуги, видеоконферентна връзка, съобщения, SMS, чат, анкети и инструменти за сътрудничество, които ви помагат да изградите по-дълбоки връзки с вашите клиенти.
Nextiva разполага с редица други инструменти и функции за управление на контакти, които ви позволяват да съхранявате и управлявате контактна информация, да проследявате взаимодействия и да създавате персонализирани отчети.
Ако обаче търсите специализиран софтуер за управление на контакти или CRM, има редица други опции, които предлагат по-широк набор от функции за управление на контакти.
Най-добрите функции на Nextiva
- Отлични допълнителни опции, които подобряват услугата
- Лесен за използване с полезна поддръжка на клиенти
- Изключително качество на звука при телефонни разговори
Ограничения на Nextiva
- Услугата може да бъде нестабилна понякога, с прекъснати разговори и прекъсвания на връзката.
- Услугата е податлива на технически проблеми в софтуера за управление на контакти
- Трудно е да се решат техническите проблеми, дори и с поддръжка
Цени на Nextiva
- Business Communication Essential: 26 $/месец на потребител
- Business Communication Professional: 31 $/месец на потребител
- Business Communication Enterprise: 41 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Nextiva
- G2: 4,4/5 (2496+ отзива)
- Capterra: 4,0/5 (229+ отзива)
5. ActiveCampaign
ActiveCampaign CRM & Sales Automation увеличава продажбите, като подобрява начина, по който привличате, проверявате и ангажирате потенциални клиенти.
Софтуерът за управление на контакти ви позволява да следите всички контакти и информация за вашите клиенти, както и да автоматизирате повтарящи се задачи. Можете да изпращате автоматично лични имейли на всеки нов потенциален клиент, да създавате последващи срещи или да създавате контакт в Salesforce при посещение на страницата.
ActiveCampaign може да бъде отличен избор за B2C бизнеси, които искат да комбинират клиентски данни с пипалини и автоматизации за оптимална ефективност.
Най-добрите функции на ActiveCampaign
- Многобройни опции за персонализиране в софтуера за управление на контакти
- Богата функционалност за развитие на бизнеса
- Мощни опции за автоматизация, възможност за настройка на множество сценарии
Ограничения на ActiveCampaign
- Някои потребители смятат, че интерфейсът не е лесен за използване.
- Изисква дълъг процес на обучение и има много неща, които трябва да се запомнят.
- Интегрира се с няколко имейл адреса за хора, които работят в повече от една компания.
- Няма безплатна версия
Цени на ActiveCampaign
- Плюс: 19 $/месец на потребител
- Професионален: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (2254+ отзива)
6. Zendesk Sell
Zendesk Sell е CRM решение за търговци, което помага за управлението на клиентски данни, проследяването на взаимодействия и автоматизирането на задачи.
Платформата за управление на взаимоотношенията с клиенти предлага разнообразни функции за управление на контактите и пътя на клиентите, като база данни с контакти, проследяване на взаимодействията и автоматизация на задачите.
Ако целта ви е да подобрите управлението на контактите си с софтуер за база данни с клиенти или CRM, Zendesk Sell може да бъде чудесен избор!
Най-добрите функции на Zendesk Sell
- Цената е достъпна за това, което предлага, в сравнение с другите софтуери за управление на контакти в този списък.
- Отличен за екип по продажбите или комуникации с клиенти, които се нуждаят от кратки данни за контакти.
- Интуитивна система, която е лесна за използване
Ограничения на Zendesk Sell
- Някои потребители съобщават за затруднения при интегрирането на имейл и телефонно приложение
- Ограничени възможности за персонализиране и изгледи с трудности при филтрирането
- Ограничени възможности за отчитане за администраторите
Цени на Zendesk Sell
- Sell Team: 19 $/месец за 5 агенти
- Sell Growth: 55 $/месец за 5 агенти
- Sell Professional: 115 $/месец на агент
Оценки и отзиви за Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (477+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)
7. HubSpot
HubSpot е мощен CRM, който помага на бизнеса от всякакъв мащаб да управлява и ангажира клиентите си.
Той предлага и безплатен софтуер за управление на контакти, който ви позволява да съхранявате контактни данни. Можете лесно да създавате контакти и записи за контакти, да регистрирате свързани продажбени дейности и да преглеждате историята на комуникацията с клиенти.
HubSpot CRM ви позволява да съхранявате цялата информация за контактите с вашите клиенти на едно място, да проследявате взаимодействията с клиентите, да автоматизирате задачите и да генерирате отчети.
Най-добрите функции на HubSpot
- Безпроблемно интегрира управлението на взаимоотношенията с клиентите и автоматизацията на продажбите
- Удобна за ползване платформа с обширна библиотека за обучение, блог и полезни ресурси
- Отлични автоматизации с лесни за създаване работни процеси
Ограничения на HubSpot
- Някои потребители се оплакват от възможностите за интеграция и функционалността на софтуера за управление.
- Може да стане скъпо, ако се нуждаете от повече функции и ъпгрейди.
- Някои инструменти имат ограничени възможности за персонализиране.
Цени на HubSpot
- Безплатно
- Стартово ниво: 20 $/месец
- Професионален: 1600 $/месец
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за HubSpot
- G2: 4,4/5 (над 10 624 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (3788+ отзива)
8. Pipedrive
PipeDrive предлага визуален канал за продажби, който улеснява проследяването на етапа, в който се намира всяка сделка в процеса на продажбите. Той включва и функции за управление на задачи, настройка на напомняния и генериране на отчети.
Визуалният пийплайн на PipeDrive улеснява проследяването на етапа, в който се намира всяка сделка, така че можете да управлявате задачите, да задавате напомняния и да следите напредъка си.
PipeDrive също така генерира отчети, които ви помагат да проследявате продажбите си и да идентифицирате тенденциите.
Като цяло, PipeDrive е мощен CRM софтуер за продажби, който може да помогне на бизнеса от всякакъв мащаб да сключи повече сделки.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Осигурява отлична стойност за цената
- Платформата е бърза и лесна за използване
- Изключителен визуален подход към управлението на проекти
Ограничения на Pipedrive
- Ограничени възможности за разширена персонализация
- Интерфейсът и производителността на мобилното приложение се нуждаят от подобрение.
- Няколко рецензенти се оплакват, че външният му вид се нуждае от обновяване.
Цени на Pipedrive
- Разширен: 15 $/месец на потребител
- Бизнес: 28 $/месец на потребител
- Професионален: 50 $/месец на потребител
- Power: 65 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1662+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (2866+ отзива)
9. Freshworks
Базираният на облак и задвижван от изкуствен интелект CRM софтуер Freshworks помага на бизнеса да управлява по-ефективно взаимодействията с клиентите.
Freshworks предлага и набор от продукти, предназначени да помогнат на бизнеса от всякакъв мащаб да подобри обслужването на клиентите, ИТ поддръжката и HR процесите.
CRM предлага разнообразни функции за създаване на система за управление на контакти, включително база данни с контакти, проследяване на взаимодействия и автоматизация на задачи.
Freshworks е популярен избор за фирми от всякакъв мащаб, защото предлага широк набор от функции, е лесен за използване и е достъпен. Той е признат и от редица организации, включително Gartner, Forrester и Capterra.
Най-добрите функции на Freshworks
- Функциите за автоматизация спомагат за подобряване на ефективността и осигуряват навременна реакция към клиентите.
- Интегрира се с други популярни инструменти и платформи
- Интуитивният и лесен за навигация потребителски интерфейс осигурява безпроблемно въвеждане в работата.
Ограничения на Freshworks
- Понякога бавна реакция от екипа за обслужване на клиенти
- Мобилната версия може да се нуждае от подобрения по отношение на функционалността си.
- Ограничени възможности за персонализиране при използване на комбинация от приложения на Freshworks
Цени на Freshworks
- Растеж: 29 $/месец на агент
- Pro: 69 $/месец на агент
- Enterprise: 109 $/месец на агент
Оценки и отзиви за Freshworks
- G2: 4,5/5 (7310+ отзива)
- Capterra: Н/Д
10. Copper
Copper е лесна за използване CRM платформа, създадена за фирми, които използват Google Workspace.
Инструментът за управление на контакти е проектиран да бъде лесен за използване, дори ако не сте запознати с CRM софтуера.
Copper се интегрира с Gmail, Google Calendar, Google Contacts и Google Drive, така че можете лесно да следите вашите контакти, сделки и дейности.
Най-добрите функции на Copper
- Лесен за използване и се интегрира с всички инструменти на Google Workspace
- Може да автоматизира задачи като изпращане на последващи имейли и планиране на срещи
- Помага за установяването на силни връзки с клиентите
Ограничения на Copper
- Поради многото функции, в началото може да бъде малко трудно да се използва.
- Ограничени възможности за генериране на отчети
- Не винаги разпознава дублираните бизнес контакти
Цени на Copper
- Basic: 29 $/месец на потребител
- Професионален: 59 $/месец на потребител
- Бизнес: 99 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Copper
- G2: 4,5/5 (1111+ отзива)
- Capterra: 4,4/5 (574+ отзива)
Избор на най-добрия софтуер за управление на контакти за вашия бизнес
Най-добрият софтуер за управление на контакти за вашия бизнес ще зависи от вашите специфични нужди и изисквания.
Ние разгледахме 10-те най-добри софтуера за управление на контакти, представяйки широка гама от характеристики и функционалности, които ще ви помогнат да подобрите взаимоотношенията си с клиентите. Сега е ваш ред. Изпробвайте ги, като се регистрирате за безплатен пробен период, за да разберете кой ще работи най-добре за вашата компания.
Когато става въпрос за основни нужди от управление на контакти, екипите по продажби и маркетинг често се нуждаят от нещо повече от система за управление на контакти. CRM е най-полезен за проследяване на потенциални клиенти, автоматизиране на управлението на контакти и имейл маркетинга, поддържане на продажбения процес, създаване на автоматизация на работния процес и лесно управление на данни и проследяване на контакти.
Искате да подобрите още повече взаимоотношенията си? Помислете за други бизнес инструменти, като софтуер за задържане на клиенти, шаблони за отчети за продажбите, софтуер за OKR и шаблони за отчети за напредъка, които да допълнят вашия CRM софтуер или инструменти за управление на контакти!
ClickUp е най-добрият софтуер за управление на контакти за професионални услуги и агенции, които очакват да се разрастват с развитието си. Опитайте ClickUp безплатно още днес и вижте как може да ви помогне да подобрите управлението на контактите и проектите си!