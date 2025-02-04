Топ 10 софтуера за управление на контакти за професионални услуги 2025

Търсите ли идеалния инструмент, с който да поддържате професионалните си контакти добре организирани?

Софтуерът за управление на контакти помага на агенциите и фирмите за професионални услуги да управляват контактните данни, да съхраняват записите за контакти, да проследяват взаимодействията с контактите и да автоматизират свързаните задачи.

В тази статия обясняваме какво точно е софтуер за управление на контакти и ви представяме 10-те най-добри софтуерни решения за управление на контакти за професионални услуги през 2024 г.

Тези решения за управление на контакти предлагат разнообразни функции, които могат да ви помогнат да подобрите взаимоотношенията с клиентите, да оптимизирате операциите и да увеличите продажбите. ?

Софтуерът за управление на контакти е инструмент, който помага на бизнеса да съхранява, организира и проследява записите или информацията за контактите на клиенти, потенциални клиенти и други важни лица.

Най-добрият софтуер за управление на контакти може да се използва за съхранение на основна информация за контакти, като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси. Можете да го използвате и за съхранение на по-подробна информация за клиенти и компании, включително длъжности, принадлежност към компании и история на покупките.

Освен това инструментите за управление на контакти работят по същия начин като CRM софтуера. Наред с записите за контакти, екипите могат да използват тази информация в процеса на продажбите и да регистрират историята на комуникациите, взаимодействията и актуализациите.

Софтуерът за управление на контакти и системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) са чудесни за проследяване на вашите клиенти. Но каква е разликата между тези два инструмента за управление на клиенти?

Софтуерът за управление на контакти служи за съхранение и организиране на основни данни за контакти, а именно вашите данни за контакт и информация като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси. Това е чудесен начин да съхранявате контактите си на едно място и да улесните намирането на необходимата ви информация.

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство

Системата за управление на продажбите CRM прави още една стъпка напред, като проследява и анализира данните за клиентите. Тя може да ви помогне да проследявате възможностите, взаимодействията с обслужването на клиенти и всичко останало във вашия канал за продажби.

CRM системите автоматизират и задачи като изпращане на последващи имейли и планиране на срещи. Това може да освободи вашия екип по продажбите, за да се фокусира върху по-важни неща, като сключване на сделки в продажбения процес и предоставяне на отлично обслужване на клиентите.

Ето някои от ключовите функции, които фирмите за професионални услуги трябва да търсят в най-добрия бизнес софтуер, софтуер за управление на контакти и софтуер за управление на клиенти:

Надеждна база данни с контакти , в която можете да съхранявате всичките си контакти и да организирате данните за потенциалните и настоящите си клиенти в продажбения процес, както и друга важна информация за контакти, на едно място.

Проследяване на взаимодействията , за да следите всичките си взаимодействия с контактите, включително имейли, телефонни разговори и срещи.

Автоматизация на задачите за автоматизиране на основни задачи като планиране на срещи и изпращане на последващи имейли – идеално чрез инструменти за управление на проекти

Изчерпателни отчети, които предоставят информация за вашите контакти и взаимодействия, за да проследявате напредъка си и да идентифицирате области за подобрение в процеса на продажбите.

Най-добрият софтуер за управление на контакти е този, който ще помогне на вашата агенция или бизнес да поддържа по-добри отношения с клиентите, да увеличи продажбите и да подобри общата ефективност на вашите бизнес данни.

Търсите най-добрия софтуер за управление на контакти и потенциални клиенти, за да оптимизирате процеса на отчитане на вашата дигитална агенция? Ето нашите предложения за най-добрите CRM и софтуер за управление на контакти за агенции, фирми и екипи по продажбите.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp CRM е мощен инструмент, който може да ви помогне да управлявате списък с контакти, да проследявате продажбите си и да сключвате повече сделки.

Използвайте ClickUp Tasks, за да сте сигурни, че вашият екип проследява следпродажбените обаждания. AI асистентът за писане на ClickUp може да ви помогне да пишете имейли, които поддържат силни взаимоотношения с клиентите.

За да улесните проследяването на цялата тази информация, можете да използвате един от шаблоните на ClickUp, като например Шаблон за управление на контакти от ClickUp, Шаблон за управление на акаунти от ClickUp или Шаблон за CRM от ClickUp.

Управление на сделки

Задачи и бележки

Потребителски полета

AI асистент

ClickUp CRM се интегрира и с ClickUp Docs, така че можете лесно да създавате и съхранявате документи, свързани с вашите контакти и сделки. Можете да проследявате цялата тази информация с таблата за проекти на ClickUp.

Ако търсите мощно и лесно за използване CRM решение, ClickUp CRM и CRM шаблоните са чудесни варианти, които можете да разгледате.

Най-добрите функции на ClickUp

Мащабируем, за да се адаптира към растежа

Предлага разнообразни ценови планове, подходящи за различни бюджети.

Налични са повече от 1000 интеграции

Изберете от над 1000 шаблона

Управлявайте вашите контакти и продажби

Интегрира се с ClickUp Docs, така че можете лесно да създавате и съхранявате документи, свързани с вашите контакти и сделки.

Ограничения на ClickUp

Сложен софтуер, който изисква обучение и търпение, за да се научите да го използвате

Мобилното приложение не предлага толкова много функции, колкото версията за настолни компютри (но скоро ще ги има!).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: добавка от 5 долара към всеки платен план

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8566+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3796+ отзива)

2. Vcita

чрез Vcita

Vcita е софтуер за управление на контакти и CRM, базиран в облака, за доставчици на услуги за малки предприятия. Той помага за управлението на взаимоотношенията с клиенти, срещите и фактурирането. Също така ви позволява да автоматизирате задачите и да освободите време, за да обслужвате по-добре клиентите си.

Vcita може да автоматизира дейности като планиране на срещи, изпращане на фактури и проследяване на плащания.

CRM улеснява и регистрацията на клиенти, така че те да могат да запазват срещи, да преглеждат информацията за своя акаунт и да плащат фактури чрез портал за самообслужване.

Най-добрите функции на Vcita

Много приятелски и отзивчив екип за обслужване на клиенти

Достъпни цени, подходящи за малкия бизнес

Основната платформа за управление на контакти предлага изчистен и удобен дизайн.

Ограничения на Vcita

Чести технически проблеми и неизправности, които засягат функционалността и достъпността

Ограничените възможности за интеграция с електронна поща могат да бъдат ограничаващи за някои хора.

Цени на Vcita

Essentials : 24 $/месец за един потребител

Бизнес : 49 $ на месец за един потребител

Платина: 83 $/месец за един потребител

Оценки и отзиви за Vcita

G2 : 4,5/5 (63+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (249+ отзива)

3. Outreach

чрез Outreach

Outreach помага на бизнеса да автоматизира и персонализира своите продажби.

Тази платформа за продажби и инструмент за управление на контакти се интегрира с редица от най-добрите B2B CRM решения, като Salesforce, HubSpot CRM и Zoho CRM. Потребителите на Outreach могат да импортират данните за контактите си от софтуера си за управление на контакти в Outreach.

След като данните от софтуера за управление на контактите бъдат импортирани, Outreach може да се използва за автоматизиране и персонализиране на комуникацията с тези контакти.

Макар Outreach да е добър избор за екипи по продажбите и обслужване на клиенти, той не е специализирана система за управление на контакти за агенции или фирми, предлагащи услуги.

Най-добрите функции на Outreach

Изпраща автоматизирани имейли до потенциални клиенти

Организира и оптимизира процеса на подпомагане на продажбите

Последователността, шаблоните и фрагментите са много лесни за използване.

Ограничения на обхвата

Сложната настройка и предизвикателствата за обучението на екипите, според някои рецензенти

Рецензентите смятат, че някои функции, като например персонализацията, не работят гладко.

Може да бъде трудно за еднократни последователности в сравнение с други системи за управление на контакти

Цени на Outreach

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Outreach

G2 : 4,3/5 (3233+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (289+ отзива)

4. Nextiva

чрез Nextiva

Nextiva е като едно гише за всички ваши нужди, свързани с бизнес комуникациите.

Решението за управление на контакти предлага VoIP телефонни услуги, видеоконферентна връзка, съобщения, SMS, чат, анкети и инструменти за сътрудничество, които ви помагат да изградите по-дълбоки връзки с вашите клиенти.

Nextiva разполага с редица други инструменти и функции за управление на контакти, които ви позволяват да съхранявате и управлявате контактна информация, да проследявате взаимодействия и да създавате персонализирани отчети.

Ако обаче търсите специализиран софтуер за управление на контакти или CRM, има редица други опции, които предлагат по-широк набор от функции за управление на контакти.

Най-добрите функции на Nextiva

Отлични допълнителни опции, които подобряват услугата

Лесен за използване с полезна поддръжка на клиенти

Изключително качество на звука при телефонни разговори

Ограничения на Nextiva

Услугата може да бъде нестабилна понякога, с прекъснати разговори и прекъсвания на връзката.

Услугата е податлива на технически проблеми в софтуера за управление на контакти

Трудно е да се решат техническите проблеми, дори и с поддръжка

Цени на Nextiva

Business Communication Essential: 26 $/месец на потребител

Business Communication Professional: 31 $/месец на потребител

Business Communication Enterprise: 41 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Nextiva

G2 : 4,4/5 (2496+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (229+ отзива)

5. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign CRM & Sales Automation увеличава продажбите, като подобрява начина, по който привличате, проверявате и ангажирате потенциални клиенти.

Софтуерът за управление на контакти ви позволява да следите всички контакти и информация за вашите клиенти, както и да автоматизирате повтарящи се задачи. Можете да изпращате автоматично лични имейли на всеки нов потенциален клиент, да създавате последващи срещи или да създавате контакт в Salesforce при посещение на страницата.

ActiveCampaign може да бъде отличен избор за B2C бизнеси, които искат да комбинират клиентски данни с пипалини и автоматизации за оптимална ефективност.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Многобройни опции за персонализиране в софтуера за управление на контакти

Богата функционалност за развитие на бизнеса

Мощни опции за автоматизация, възможност за настройка на множество сценарии

Ограничения на ActiveCampaign

Някои потребители смятат, че интерфейсът не е лесен за използване.

Изисква дълъг процес на обучение и има много неща, които трябва да се запомнят.

Интегрира се с няколко имейл адреса за хора, които работят в повече от една компания.

Няма безплатна версия

Цени на ActiveCampaign

Плюс : 19 $/месец на потребител

Професионален : 49 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ActiveCampaign

G2 : 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2254+ отзива)

6. Zendesk Sell

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е CRM решение за търговци, което помага за управлението на клиентски данни, проследяването на взаимодействия и автоматизирането на задачи.

Платформата за управление на взаимоотношенията с клиенти предлага разнообразни функции за управление на контактите и пътя на клиентите, като база данни с контакти, проследяване на взаимодействията и автоматизация на задачите.

Ако целта ви е да подобрите управлението на контактите си с софтуер за база данни с клиенти или CRM, Zendesk Sell може да бъде чудесен избор!

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Цената е достъпна за това, което предлага, в сравнение с другите софтуери за управление на контакти в този списък.

Отличен за екип по продажбите или комуникации с клиенти , които се нуждаят от кратки данни за контакти.

Интуитивна система, която е лесна за използване

Ограничения на Zendesk Sell

Някои потребители съобщават за затруднения при интегрирането на имейл и телефонно приложение

Ограничени възможности за персонализиране и изгледи с трудности при филтрирането

Ограничени възможности за отчитане за администраторите

Цени на Zendesk Sell

Sell Team: 19 $/месец за 5 агенти

Sell Growth: 55 $/месец за 5 агенти

Sell Professional: 115 $/месец на агент

Оценки и отзиви за Zendesk Sell

G2 : 4,2/5 (477+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

7. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е мощен CRM, който помага на бизнеса от всякакъв мащаб да управлява и ангажира клиентите си.

Той предлага и безплатен софтуер за управление на контакти, който ви позволява да съхранявате контактни данни. Можете лесно да създавате контакти и записи за контакти, да регистрирате свързани продажбени дейности и да преглеждате историята на комуникацията с клиенти.

HubSpot CRM ви позволява да съхранявате цялата информация за контактите с вашите клиенти на едно място, да проследявате взаимодействията с клиентите, да автоматизирате задачите и да генерирате отчети.

Най-добрите функции на HubSpot

Безпроблемно интегрира управлението на взаимоотношенията с клиентите и автоматизацията на продажбите

Удобна за ползване платформа с обширна библиотека за обучение, блог и полезни ресурси

Отлични автоматизации с лесни за създаване работни процеси

Ограничения на HubSpot

Някои потребители се оплакват от възможностите за интеграция и функционалността на софтуера за управление.

Може да стане скъпо, ако се нуждаете от повече функции и ъпгрейди.

Някои инструменти имат ограничени възможности за персонализиране.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво : 20 $/месец

Професионален : 1600 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за HubSpot

G2 : 4,4/5 (над 10 624 отзива)

Capterra: 4,5/5 (3788+ отзива)

8. Pipedrive

чрез Pipedrive

PipeDrive предлага визуален канал за продажби, който улеснява проследяването на етапа, в който се намира всяка сделка в процеса на продажбите. Той включва и функции за управление на задачи, настройка на напомняния и генериране на отчети.

Визуалният пийплайн на PipeDrive улеснява проследяването на етапа, в който се намира всяка сделка, така че можете да управлявате задачите, да задавате напомняния и да следите напредъка си.

PipeDrive също така генерира отчети, които ви помагат да проследявате продажбите си и да идентифицирате тенденциите.

Като цяло, PipeDrive е мощен CRM софтуер за продажби, който може да помогне на бизнеса от всякакъв мащаб да сключи повече сделки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Осигурява отлична стойност за цената

Платформата е бърза и лесна за използване

Изключителен визуален подход към управлението на проекти

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за разширена персонализация

Интерфейсът и производителността на мобилното приложение се нуждаят от подобрение.

Няколко рецензенти се оплакват, че външният му вид се нуждае от обновяване.

Цени на Pipedrive

Разширен : 15 $/месец на потребител

Бизнес : 28 $/месец на потребител

Професионален : 50 $/месец на потребител

Power : 65 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1662+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2866+ отзива)

9. Freshworks

чрез Freshworks

Базираният на облак и задвижван от изкуствен интелект CRM софтуер Freshworks помага на бизнеса да управлява по-ефективно взаимодействията с клиентите.

Freshworks предлага и набор от продукти, предназначени да помогнат на бизнеса от всякакъв мащаб да подобри обслужването на клиентите, ИТ поддръжката и HR процесите.

CRM предлага разнообразни функции за създаване на система за управление на контакти, включително база данни с контакти, проследяване на взаимодействия и автоматизация на задачи.

Freshworks е популярен избор за фирми от всякакъв мащаб, защото предлага широк набор от функции, е лесен за използване и е достъпен. Той е признат и от редица организации, включително Gartner, Forrester и Capterra.

Най-добрите функции на Freshworks

Функциите за автоматизация спомагат за подобряване на ефективността и осигуряват навременна реакция към клиентите.

Интегрира се с други популярни инструменти и платформи

Интуитивният и лесен за навигация потребителски интерфейс осигурява безпроблемно въвеждане в работата.

Ограничения на Freshworks

Понякога бавна реакция от екипа за обслужване на клиенти

Мобилната версия може да се нуждае от подобрения по отношение на функционалността си.

Ограничени възможности за персонализиране при използване на комбинация от приложения на Freshworks

Цени на Freshworks

Растеж : 29 $/месец на агент

Pro : 69 $/месец на агент

Enterprise: 109 $/месец на агент

Оценки и отзиви за Freshworks

G2 : 4,5/5 (7310+ отзива)

Capterra: Н/Д

10. Copper

чрез Copper

Copper е лесна за използване CRM платформа, създадена за фирми, които използват Google Workspace.

Инструментът за управление на контакти е проектиран да бъде лесен за използване, дори ако не сте запознати с CRM софтуера.

Copper се интегрира с Gmail, Google Calendar, Google Contacts и Google Drive, така че можете лесно да следите вашите контакти, сделки и дейности.

Най-добрите функции на Copper

Лесен за използване и се интегрира с всички инструменти на Google Workspace

Може да автоматизира задачи като изпращане на последващи имейли и планиране на срещи

Помага за установяването на силни връзки с клиентите

Ограничения на Copper

Поради многото функции, в началото може да бъде малко трудно да се използва.

Ограничени възможности за генериране на отчети

Не винаги разпознава дублираните бизнес контакти

Цени на Copper

Basic : 29 $/месец на потребител

Професионален : 59 $/месец на потребител

Бизнес : 99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Copper

G2 : 4,5/5 (1111+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (574+ отзива)

Най-добрият софтуер за управление на контакти за вашия бизнес ще зависи от вашите специфични нужди и изисквания.

Ние разгледахме 10-те най-добри софтуера за управление на контакти, представяйки широка гама от характеристики и функционалности, които ще ви помогнат да подобрите взаимоотношенията си с клиентите. Сега е ваш ред. Изпробвайте ги, като се регистрирате за безплатен пробен период, за да разберете кой ще работи най-добре за вашата компания.

Когато става въпрос за основни нужди от управление на контакти, екипите по продажби и маркетинг често се нуждаят от нещо повече от система за управление на контакти. CRM е най-полезен за проследяване на потенциални клиенти, автоматизиране на управлението на контакти и имейл маркетинга, поддържане на продажбения процес, създаване на автоматизация на работния процес и лесно управление на данни и проследяване на контакти.

Искате да подобрите още повече взаимоотношенията си? Помислете за други бизнес инструменти, като софтуер за задържане на клиенти, шаблони за отчети за продажбите, софтуер за OKR и шаблони за отчети за напредъка, които да допълнят вашия CRM софтуер или инструменти за управление на контакти!

ClickUp е най-добрият софтуер за управление на контакти за професионални услуги и агенции, които очакват да се разрастват с развитието си. Опитайте ClickUp безплатно още днес и вижте как може да ви помогне да подобрите управлението на контактите и проектите си!