10 най-добри B2B CRM софтуера за екипи по продажбите 2025

Продажбите B2C може да се основават изцяло на емоционални транзакции, но ако продавате B2B, се нуждаете от по-рационален и изчислено подход, а вашата система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) трябва да отразява това.

Приблизително 55% от потребителите на CRM софтуер са B2B продавачи. Проблемът е, че обичайните CRM инструменти често са ориентирани към B2C и може да не са идеално подходящи за нуждите на B2B, които включват работа с множество заинтересовани страни, сложна писмена комуникация и стратегически преговори на всеки етап. ?‍?

Така че, ако сте готови да подобрите вашите B2B продажби, сте на правилното място. Ние сме подготвили този изчерпателен наръчник за 10-те най-добри B2B CRM софтуерни решения.

Проверете нашите рецензии и оценки за всеки от тях и изберете подходящия инструмент, за да подобрите работата на вашите търговски представители и да разширите клиентската си база!

Какво е B2B CRM?

Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти между фирми (B2B CRM) е специализиран софтуерен инструмент за управление и оптимизиране на сложни взаимоотношения с клиенти (фирми) и удължени цикли на продажби , които често се срещат в B2B търговията.

За разлика от B2C (business-to-consumer) CRM, които често се фокусират върху управлението на бързи транзакции с по-ниска стойност, B2B CRM софтуерът е създаден, за да поддържа по-персонализирани клиентски взаимоотношения и комуникация – в крайна сметка вашите сделки с по-висока стойност във вашата CRM система. ?

Можете да очаквате функции за:

Събиране на данни за потенциални клиенти от източници като уебсайтове, чатове, телефонни разговори и имейли

Насърчаване на планирани (неемоционални) покупки

Управление на продажбите

Проследяване на ефективността в продажбените процеси

Лична комуникация при повторни покупки (идеално за търговски представители)

Предимствата от използването на CRM за B2B

Едно от основните предимства на B2B CRM системата е, че тя централизира данните и взаимодействията с клиентите, елиминирайки необходимостта да се търси информация, съхранена в разпръснати системи или папки. Това води до повишена ефективност, както и подобрено клиентско преживяване.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Допълнителните предимства на софтуера за B2B CRM включват:

Информирано вземане на решения : Достъпът до анализи и показатели като Достъпът до анализи и показатели като KPI за продажбите предлага основа за стратегии, базирани на данни.

Прецизност в обхвата : Сегментирането на клиентите в рамките на B2B CRM позволява целенасочени маркетингови и продажбени усилия. Сегментирането на клиентите в рамките на B2B CRM позволява целенасочени маркетингови и продажбени усилия.

Задържане на клиенти : Наблюдението на удовлетвореността на клиентите помага на вашия екип да идентифицира възможности за допълнителни продажби или подновяване на договори през целия цикъл на продажбите. Наблюдението на удовлетвореността на клиентите помага на вашия екип да идентифицира възможности за допълнителни продажби или подновяване на договори през целия цикъл на продажбите.

Какво трябва да търсите в софтуера за B2B CRM?

Вземете предвид следните фактори, за да сте сигурни, че избирате най-подходящия инструмент за увеличаване на продажбите си:

Управление на потенциални клиенти : За лесно проследяване и поддържане на потенциални клиенти, от първоначалния контакт до превръщането им в клиенти. За лесно проследяване и поддържане на потенциални клиенти, от първоначалния контакт до превръщането им в клиенти. Управление на данни: Възможности за лесно импортиране/експортиране на данни Персонализиране: Опции за персонализиране на категориите на потенциалните клиенти или визуалния процес на продажбите Интеграции с трети страни: Безпроблемна интеграция със съществуващи системи, като Безпроблемна интеграция със съществуващи системи, като платформи за имейл маркетинг. Дистанционен достъп: Достъпност в облака с разпоредби за сигурност на данните Сътрудничество в екипа : Функции, които улесняват вътрешната комуникация и споделянето на документи между отделите. Функции, които улесняват вътрешната комуникация и споделянето на документи между отделите.

10-те най-добри софтуера за B2B CRM, които можете да използвате

В следващите раздели ще разгледаме някои от най-добрите примери за B2B CRM софтуер. Проучете техните отличителни характеристики, предимства, недостатъци и ценови опции, за да вземете информирано решение.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Ако искате да оптимизирате B2B CRM и управлението на продажбите си с един замах, не търсете по-далеч от ClickUp. Платформата разполага с богати функции за визуализиране и управление на вашия продажбен процес и повишаване на ангажираността на клиентите с цялостен CRM пакет.

Съхранявайте данните за потенциалните си клиенти и настоящите си клиенти централизирано в таблата на ClickUp. Освен че предлагат надеждни възможности за отчитане, таблата съдържат над 50 персонализируеми джаджи за проследяване на продажбите, размера на сделките и др.

Използвайте над 15 висококачествени изгледа, за да следите аспекти като горещи лийдове и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Получавате различни изгледи на задачите, като Gantt, Timeline, Kanban Board и List, за да групирате, сортирате и филтрирате задачите на екипа. Това ви позволява да изградите визуален продажбен процес за целия си екип, за да управлявате лийдовете и да виждате всяка стъпка.

Опитайте ClickUp Forms, за да събирате данни за потенциални клиенти, жалби на потребители и обратна връзка от клиенти и да ги превърнете в изпълними задачи във вашия списък с нерешени задачи. Не сте фен на упражненията за привличане на потенциални клиенти? С ClickUp Automations системата може автоматично да възлага задачи въз основа на етапа, в който се намира клиентът, да задейства актуализации на статуса при нова дейност и да актуализира приоритетите, за да сигнализира на вашия екип къде да се фокусира след това.

ClickUp предлага избор от безплатни CRM шаблони, които ще ви помогнат да създадете перфектната база данни с клиенти. Добавете нови документи и уикита към ClickUp Docs, идеални за създаване и управление на обширна база от знания за вашите екипи по продажби и маркетинг. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Над 1000 шаблона за екипи по управление на отношенията с клиенти, маркетинг и продажби

Формуляр за събиране на данни за потенциални клиенти/клиенти

ClickUp Docs за безпроблемно документиране и изпълнение на идеи

Над 15 изгледа на платформата за видимост на задачите и продажбите

Напомняния за срещи и крайни срокове

Над 1000 интеграции с трети страни

Native ClickUp AI за генериране на имейли с потенциални клиенти, създаване на презентации и пичове и др.

Достъпът чрез облак ви гарантира, че можете да управлявате работния си процес отвсякъде.

Силни политики за поверителност и сигурност на данните

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение има по-малко функции от уеб версията.

Многото персонализирани функции могат да доведат до по-дълъг период на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM предлага мащабируеми решения за бизнеса от всякакъв мащаб. Безплатната му версия поддържа стартиращи и малки фирми, които се нуждаят от основни, но ефективни CRM инструменти. Освен интуитивния си интерфейс, платформата впечатлява с възможностите си за автоматизиране на въвеждането на данни, генериране на продажбени фунии и проследяване на потенциални клиенти.

Едно от най-влиятелните му предложения е имейл маркетингът. От първоначалните имейли и обаждания до срещите, всяко взаимодействие се записва и представя във визуални табла за лесен достъп. ?

HubSpot CRM разполага с дневник на продажбите за събиране на възможности за сделки, билети и дори прикачени файлове – всичко, което бихте искали да знаете за даден клиент. Той разполага и с вградени инструменти за планиране, за да се свържете с клиентите.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Инструменти за продажби по имейл, социални медии, потенциални клиенти и тръбопровод

Една страница с обзор за всеки контакт, която събира възможностите за сключване на сделки и билетите

Автоматизиран софтуер за имейл маркетинг и CRM за управление на целия цикъл на продажбите

Широка интеграция с софтуер на трети страни

Ограничения на HubSpot CRM

Първоначалната настройка може да бъде предизвикателна, особено при настройката на множество продажбени процеси.

Инструментите за отчитане могат да бъдат трудни за използване след персонализиране.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец (само за нови клиенти на HubSpot)

Професионална версия: 1600 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

3. Freshsales

Freshsales надхвърля универсалния подход, като ви позволява да адаптирате системата към вашите B2B CRM нужди. Персонализирайте валути, езици и дори бизнес модулите, с които работите. Усъвършенстваният вграден телефонен диaler го прави идеален за нуждите на сервизния бизнес. ?

Една от отличителните характеристики на Freshsales е Freddy AI, маркетингов асистент, задвижван от изкуствен интелект , проектиран да предлага интелигентни прогнози за вашия процес на продажби. Той предсказва сключването на сделки, автоматизира отговорите на билетите и дори помага да се определи кои контакти трябва да получат най-голямо внимание.

Софтуерът за B2B CRM предлага и шаблони за имейли за продажби и уеб формуляри, за да ускорите повтарящите се задачи и да освободите време за вашите процеси по продажбите.

Най-добрите функции на Freshsales

Високо персонализирани настройки

Вграден облачен телефон за директни разговори в приложението за по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите

AI асистент за интелигентни предложения и прогнози за продажбите

Функции за управление на продажбите и сделките

Опции за автоматизация

Ограничения на Freshsales

Отчитането и анализите могат да бъдат по-добри

Ограничена поддръжка на клиенти в центъра за продажби

Цени на Freshsales

Безплатно

Растеж: 15 $/месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign ви позволява да ангажирате клиентите през целия им цикъл на продажби с имейли, социални медии, целеви страници и формуляри. Той също така внася силата на машинно обучение във вашите маркетингови усилия.

Функциите Predictive Sending и Predictive Content помагат за изпращането на персонализирани съобщения в моменти, когато клиентите са най-склонни да се ангажират. ?

Автоматизацията на маркетинга на платформата подобрява управлението на потенциалните клиенти и сключването на сделки по-ефективно. Автоматизирайте процесите на продажбите, като например оценяването на потенциалните клиенти, за да ги класифицирате или отхвърлите веднага.

ActiveCampaign предлага вероятност за успех за всеки потенциален клиент. Знаейки шансовете, е лесно да се реши колко усилия да се положат и какви ресурси да се разпределят за потенциална продажба.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Ангажираност на клиентите в множество канали

Автоматизирани инструменти за продажби и маркетинг

Персонализирани съобщения с Predictive Sending и Predictive Content

Персонализирани отчети и анализи за проучване на поведението на клиентите

Ограничения на ActiveCampaign

Навигацията в интерфейса на инструмента за създаване на кампании не е интуитивна.

Случайни проблеми с производителността на софтуера за B2B CRM

Цени на ActiveCampaign

Плюс: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2 : 4,4/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

5. Nutshell CRM

Nutshell е гъвкав софтуер за B2B CRM и платформа за проследяване, който предлага разнообразни изгледи, като табло, списък, карта и диаграма, за наблюдение на потенциални клиенти, сделки и продажби. Вградените формуляри позволяват превръщането на подадените данни в бизнес контакти. ?

Използвайте събраните CRM контакти, за да създадете целеви кампании. Готовите шаблони на Nutshell за излъчвания и бюлетини ви помагат да ангажирате аудиторията си с персонализирани съобщения.

Използвайте възможностите за автоматизация на Nutshell, за да улесните задачи като планиране на последващи действия, задаване на статуси на потенциални клиенти и уведомяване на членовете на екипа за нови сделки. Търсите мащабируемост? Възползвайте се от неограничените възможности за персонализиране на процесите и интеграцията на календара с Google и Microsoft 365, за да управлявате сложни графици.

Най-добрите функции на Nutshell CRM

Персонализирани шаблони и процеси

Множество изгледи

Автоматизирано планиране на последващи действия и задачи

Централизирана комуникация в екипа

Незабавни известия за нови сделки

Ограничения на Nutshell CRM

Случайни проблеми в софтуера за B2B CRM

Мобилното приложение има ограничена функционалност.

Цени на Nutshell CRM

Основа: 16 $/месец на потребител

Pro: 42 $/месец на потребител

Power AI: 52 $/месец на потребител

Enterprise: 67 $/месец на потребител

Допълнение за кампании: от 5 $/месец за 100 контакта

Добавка VisitorIQ: От 19 $/месец за 50 отключвания

Допълнение Revenue Booster: 37 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nutshell CRM

G2 : 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 рецензии)

6. Monday. com

Monday.com е платформа „всичко в едно“ за управление на контакти, потенциални клиенти и проекти. Независимо дали сте независим B2B продавач или част от малък бизнес, с интелигентната функция за оценяване на потенциални клиенти на Monday.com приоритизирането на потенциалните клиенти вече не е игра на познаване.

Платформата количествено оценява качеството на потенциалните клиенти въз основа на действия като кликвания върху линкове, отговори на имейли и участие в демонстрации на продукти. По този начин вашият екип по продажбите може да насочи усилията си към потенциални клиенти, които са по-склонни да се превърнат в реални клиенти. ?

Monday.com предлага над 200 готови шаблона, които помагат на вашия екип да координира по-добре, да организира задачите и да управлява проектите без усилие. За да направи сделката още по-атрактивна, мобилното приложение е достъпно за всички планове!

Monday.com най-добри функции

Интелигентно оценяване на потенциални клиенти

Над 200 шаблона опростяват настройката на работния процес

Мобилни приложения за iOS и Android

Лесно привличане на потенциални клиенти с уеб формуляри

Цялостни инструменти за отчитане на продажбите и маркетинговите кампании

Ограничения на Monday.com

Някои потребители са съобщили за бъгове и проблеми с производителността.

Масовият импорт на данни може да бъде по-гладък в софтуера за B2B CRM.

Цени на Monday.com

Basic CRM: 10 $/месец на потребител

Стандартен CRM: 14 $/месец на потребител

Pro CRM: 24 $/месец на потребител

Enterprise CRM: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Monday.com оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

7. Pipedrive

Pipedrive се отличава като CRM, проектиран с мисъл за B2B професионалистите. Визуално привлекателният и интуитивен интерфейс за управление на продажбите ви дава бърз поглед върху състоянието на всяка възможност. Ако сделка не е напреднала от известно време, Pipedrive ви изпраща предупреждение, за да не пропуснете нито един потенциален клиент.

Вградената функция за обаждания на платформата ви позволява да провеждате и записвате разговори директно в CRM. Освен това можете да проследявате имейли и обаждания и дори да интегрирате Google Maps, за да намирате контакти наблизо.

Неговият AI-задвижван Sales Assistant използва алгоритми за машинно обучение, за да пресява големи обеми от данни за продажбите и да предлага персонализирани съвети за приоритизиране на потенциални клиенти и сключване на сделки. ?

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуални продажбени процеси за наблюдение на потенциални клиенти

AI-задвижван асистент по продажбите за персонализирани съвети

Вградена функция за обаждания за по-добри бизнес отношения

Smart Docs за ефективно управление на документи

Цялостни мобилни приложения за Android и iOS

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности след продажбата

Автоматизацията може да бъде по-персонализирана

Цени на Pipedrive

Essential: 9,90 $/месец на потребител

Разширено: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (1500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

8. QuoteWerks

QuoteWerks не е пълноценна CRM система – по-скоро е специализиран инструмент за автоматизация на офертите и продажбите , който се интегрира със съществуващите CRM и счетоводни системи.

Софтуерът опростява често сложната и отнемаща време задача по изготвяне на оферти за продажби. Опциите му за прилагане на надценки и отстъпки ви дават пълен контрол над ценовата ви стратегия. ?️

Друга отличителна характеристика е персонализирането на продуктите. С QuoteWerks можете да настроите продуктите, за да се възползвате от отстъпки на базата на обема, и да проследявате конкретна информация като цвят, тегло или размер.

Изборът на артикули за оферта е лесен благодарение на организирания списък с възможност за търсене и визуалното групиране на продуктите. Можете да конфигурирате платформата да актуализира разходите и цените въз основа на текущите оферти от базата данни.

Най-добрите функции на QuoteWerks

Интегрира се с CRM и счетоводни системи

Автоматизирано генериране на оферти

Персонализируеми атрибути на продуктите

Маркиране за пакетни и заместващи артикули

Функция за обновяване на цените за дългосрочни оферти

Ограничения на QuoteWerks

Тъй като е локален инструмент, неговата версия в облака има ограничена функционалност.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.

Цени на QuoteWerks

Стандартна версия: 15 $/месец на потребител

Професионална версия: 21 $/месец на потребител

Корпоративна версия: 30 $/месец на потребител

Лиценз за 1 потребител, стандартна версия: 199 $ авансово*

Лиценз за 1 потребител, професионална версия: 279 $ авансово

Лиценз за 1 потребител, корпоративна версия: 419 $ авансово

*Неразкритата такса за поддръжка все още се плаща ежегодно за еднократни предварителни покупки.

Оценки и рецензии за QuoteWerks

G2 : 4,3/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

9. Salesflare CRM

Salesflare оптимизира ключови CRM задачи, като управление на потенциални клиенти и контакти, и ги подобрява с функции като тръбопроводи с плъзгане и пускане и автоматизация на работния процес. Интуитивната му функция за търсене на имейли ви позволява да търсите директно потенциални клиенти в LinkedIn, което е особено удобен инструмент за разширяване на списъка ви с контакти. ?

С лесната за използване функция за обогатяване на контактните данни на Salesflare, платформата попълва празнините във вашите CRM записи всеки път, когато взаимодействате с потенциални клиенти чрез имейли или социални профили. Получили сте имейл с прикачен файл? Salesflare автоматично качва файла в съответния акаунт, като по този начин гарантира, че важните документи никога няма да се изгубят.

Най-добрите функции на Salesflare CRM

Усъвършенстваната система за оценка на потенциалните клиенти подпомага проактивните продажби.

Процеси с функция „плъзгане и пускане”

Споделени шаблони за имейли за Salesflare и Gmail

Интуитивен потребителски интерфейс

Синхронизиране на имейли, срещи и обаждания

Ограничения на Salesflare CRM

Потребителският интерфейс може да се подобри

Процесът на зареждане е склонен да бъде бавен.

Цени на Salesflare CRM

Растеж: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител (персонализирана цена за пет или повече потребители)

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesflare CRM

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Zoho CRM

От управление на потенциални клиенти и сделки до прогнозиране на продажбите и имейл маркетинг, Zoho CRM предлага цялостно решение за вашите различни B2B нужди. То консолидира най-популярните канали за комуникация, като имейл, социални медии и телефонни разговори, в един единствен, лесен за ползване интерфейс.

Една от отличителните му характеристики е мобилното приложение, което дава възможност на екипите по продажбите да взаимодействат с потенциални клиенти, да имат достъп до данни за клиенти и дори да следят ключови показатели за ефективност, докато са в движение.

В областта на управлението на потенциални клиенти и контакти, Zoho CRM помага на бизнеса да идентифицира и приоритизира качествените потенциални клиенти. Неговите правила за оценяване и множество точки за контакт са идеални за по-ефективно придвижване на потенциалните клиенти по продажбената фуния, което е от ключово значение за по-бързи конверсии. ?

Най-добрите функции на Zoho CRM

Централизирана платформа за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти

Надеждно мобилно приложение с проследяване на KPI

Zia, разговорният AI асистент

Управление на потенциални клиенти с оценяване, приоритизиране и прогнозиране на продажбите

Инструменти за управление на социални медии за наблюдение на марката и генериране на потенциални клиенти

Ограничения на Zoho CRM

Регистрите на мобилните приложения могат да бъдат подобрени

Ограничена поддръжка на клиенти

Цени на Zoho CRM

Безплатна версия

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4,0/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

Заключителни мисли за намирането на идеалния CRM за B2B

Макар че B2B CRM платформите, които сме прегледали, предлагат впечатляващи възможности и различни силни страни, една от тях се отличава с изключителната си гъвкавост – ClickUp!

Като невероятно гъвкав инструмент, ClickUp има нещо за всеки – независимо дали сте ветеран в B2B или новобранец, който току-що е стъпил в света на взаимоотношенията с клиентите. ?

Създайте безплатен акаунт, за да разгледате ClickUp още днес!