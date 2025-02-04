ClickUp блог

10 най-добри B2B CRM софтуера за екипи по продажбите 2025

Engineering Team
4 февруари 2025 г.

Продажбите B2C може да се основават изцяло на емоционални транзакции, но ако продавате B2B, се нуждаете от по-рационален и изчислено подход, а вашата система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) трябва да отразява това.

Приблизително 55% от потребителите на CRM софтуер са B2B продавачи. Проблемът е, че обичайните CRM инструменти често са ориентирани към B2C и може да не са идеално подходящи за нуждите на B2B, които включват работа с множество заинтересовани страни, сложна писмена комуникация и стратегически преговори на всеки етап. ?‍?

Така че, ако сте готови да подобрите вашите B2B продажби, сте на правилното място. Ние сме подготвили този изчерпателен наръчник за 10-те най-добри B2B CRM софтуерни решения.

Проверете нашите рецензии и оценки за всеки от тях и изберете подходящия инструмент, за да подобрите работата на вашите търговски представители и да разширите клиентската си база!

Какво е B2B CRM?

Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти между фирми (B2B CRM) е специализиран софтуерен инструмент за управление и оптимизиране на сложни взаимоотношения с клиенти (фирми) и удължени цикли на продажби , които често се срещат в B2B търговията.

За разлика от B2C (business-to-consumer) CRM, които често се фокусират върху управлението на бързи транзакции с по-ниска стойност, B2B CRM софтуерът е създаден, за да поддържа по-персонализирани клиентски взаимоотношения и комуникация – в крайна сметка вашите сделки с по-висока стойност във вашата CRM система. ?

Можете да очаквате функции за:

  • Събиране на данни за потенциални клиенти от източници като уебсайтове, чатове, телефонни разговори и имейли
  • Насърчаване на планирани (неемоционални) покупки
  • Управление на продажбите
  • Проследяване на ефективността в продажбените процеси
  • Лична комуникация при повторни покупки (идеално за търговски представители)

Предимствата от използването на CRM за B2B

Едно от основните предимства на B2B CRM системата е, че тя централизира данните и взаимодействията с клиентите, елиминирайки необходимостта да се търси информация, съхранена в разпръснати системи или папки. Това води до повишена ефективност, както и подобрено клиентско преживяване.

Използване на ClickUp като CRM и управление на клиентски данни в изглед „Списък“ на ClickUp
Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Допълнителните предимства на софтуера за B2B CRM включват:

  • Информирано вземане на решения : Достъпът до анализи и показатели като KPI за продажбите предлага основа за стратегии, базирани на данни.
  • Прецизност в обхвата : Сегментирането на клиентите в рамките на B2B CRM позволява целенасочени маркетингови и продажбени усилия.
  • Задържане на клиенти : Наблюдението на удовлетвореността на клиентите помага на вашия екип да идентифицира възможности за допълнителни продажби или подновяване на договори през целия цикъл на продажбите.

Какво трябва да търсите в софтуера за B2B CRM?

Вземете предвид следните фактори, за да сте сигурни, че избирате най-подходящия инструмент за увеличаване на продажбите си:

  1. Управление на потенциални клиенти : За лесно проследяване и поддържане на потенциални клиенти, от първоначалния контакт до превръщането им в клиенти.
  2. Управление на данни: Възможности за лесно импортиране/експортиране на данни
  3. Персонализиране: Опции за персонализиране на категориите на потенциалните клиенти или визуалния процес на продажбите
  4. Интеграции с трети страни: Безпроблемна интеграция със съществуващи системи, като платформи за имейл маркетинг.
  5. Дистанционен достъп: Достъпност в облака с разпоредби за сигурност на данните
  6. Сътрудничество в екипа : Функции, които улесняват вътрешната комуникация и споделянето на документи между отделите.

10-те най-добри софтуера за B2B CRM, които можете да използвате

В следващите раздели ще разгледаме някои от най-добрите примери за B2B CRM софтуер. Проучете техните отличителни характеристики, предимства, недостатъци и ценови опции, за да вземете информирано решение.

1. ClickUp

ClickUp Views
Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Ако искате да оптимизирате B2B CRM и управлението на продажбите си с един замах, не търсете по-далеч от ClickUp. Платформата разполага с богати функции за визуализиране и управление на вашия продажбен процес и повишаване на ангажираността на клиентите с цялостен CRM пакет.

Съхранявайте данните за потенциалните си клиенти и настоящите си клиенти централизирано в таблата на ClickUp. Освен че предлагат надеждни възможности за отчитане, таблата съдържат над 50 персонализируеми джаджи за проследяване на продажбите, размера на сделките и др.

Използвайте над 15 висококачествени изгледа, за да следите аспекти като горещи лийдове и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Получавате различни изгледи на задачите, като Gantt, Timeline, Kanban Board и List, за да групирате, сортирате и филтрирате задачите на екипа. Това ви позволява да изградите визуален продажбен процес за целия си екип, за да управлявате лийдовете и да виждате всяка стъпка.

Опитайте ClickUp Forms, за да събирате данни за потенциални клиенти, жалби на потребители и обратна връзка от клиенти и да ги превърнете в изпълними задачи във вашия списък с нерешени задачи. Не сте фен на упражненията за привличане на потенциални клиенти? С ClickUp Automations системата може автоматично да възлага задачи въз основа на етапа, в който се намира клиентът, да задейства актуализации на статуса при нова дейност и да актуализира приоритетите, за да сигнализира на вашия екип къде да се фокусира след това.

ClickUp предлага избор от безплатни CRM шаблони, които ще ви помогнат да създадете перфектната база данни с клиенти. Добавете нови документи и уикита към ClickUp Docs, идеални за създаване и управление на обширна база от знания за вашите екипи по продажби и маркетинг. ?

Най-добрите функции на ClickUp

  • Над 1000 шаблона за екипи по управление на отношенията с клиенти, маркетинг и продажби
  • Формуляр за събиране на данни за потенциални клиенти/клиенти
  • ClickUp Docs за безпроблемно документиране и изпълнение на идеи
  • Над 15 изгледа на платформата за видимост на задачите и продажбите
  • Напомняния за срещи и крайни срокове
  • Над 1000 интеграции с трети страни
  • Native ClickUp AI за генериране на имейли с потенциални клиенти, създаване на презентации и пичове и др.
  • Достъпът чрез облак ви гарантира, че можете да управлявате работния си процес отвсякъде.
  • Силни политики за поверителност и сигурност на данните

Ограничения на ClickUp

  • Мобилното приложение има по-малко функции от уеб версията.
  • Многото персонализирани функции могат да доведат до по-дълъг период на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 8500 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. HubSpot CRM

Табло на Hubspot
Чрез: HubSpot

HubSpot CRM предлага мащабируеми решения за бизнеса от всякакъв мащаб. Безплатната му версия поддържа стартиращи и малки фирми, които се нуждаят от основни, но ефективни CRM инструменти. Освен интуитивния си интерфейс, платформата впечатлява с възможностите си за автоматизиране на въвеждането на данни, генериране на продажбени фунии и проследяване на потенциални клиенти.

Едно от най-влиятелните му предложения е имейл маркетингът. От първоначалните имейли и обаждания до срещите, всяко взаимодействие се записва и представя във визуални табла за лесен достъп. ?

HubSpot CRM разполага с дневник на продажбите за събиране на възможности за сделки, билети и дори прикачени файлове – всичко, което бихте искали да знаете за даден клиент. Той разполага и с вградени инструменти за планиране, за да се свържете с клиентите.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

  • Инструменти за продажби по имейл, социални медии, потенциални клиенти и тръбопровод
  • Една страница с обзор за всеки контакт, която събира възможностите за сключване на сделки и билетите
  • Автоматизиран софтуер за имейл маркетинг и CRM за управление на целия цикъл на продажбите
  • Широка интеграция с софтуер на трети страни

Ограничения на HubSpot CRM

  • Първоначалната настройка може да бъде предизвикателна, особено при настройката на множество продажбени процеси.
  • Инструментите за отчитане могат да бъдат трудни за използване след персонализиране.

Цени на HubSpot CRM

  • Безплатно
  • Стартово ниво: 20 $/месец (само за нови клиенти на HubSpot)
  • Професионална версия: 1600 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

  • G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

3. Freshsales

Freshsales CRM
Чрез: Freshworks

Freshsales надхвърля универсалния подход, като ви позволява да адаптирате системата към вашите B2B CRM нужди. Персонализирайте валути, езици и дори бизнес модулите, с които работите. Усъвършенстваният вграден телефонен диaler го прави идеален за нуждите на сервизния бизнес. ?

Една от отличителните характеристики на Freshsales е Freddy AI, маркетингов асистент, задвижван от изкуствен интелект , проектиран да предлага интелигентни прогнози за вашия процес на продажби. Той предсказва сключването на сделки, автоматизира отговорите на билетите и дори помага да се определи кои контакти трябва да получат най-голямо внимание.

Софтуерът за B2B CRM предлага и шаблони за имейли за продажби и уеб формуляри, за да ускорите повтарящите се задачи и да освободите време за вашите процеси по продажбите.

Най-добрите функции на Freshsales

  • Високо персонализирани настройки
  • Вграден облачен телефон за директни разговори в приложението за по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите
  • AI асистент за интелигентни предложения и прогнози за продажбите
  • Функции за управление на продажбите и сделките
  • Опции за автоматизация

Ограничения на Freshsales

  • Отчитането и анализите могат да бъдат по-добри
  • Ограничена поддръжка на клиенти в центъра за продажби

Цени на Freshsales

  • Безплатно
  • Растеж: 15 $/месец на потребител
  • Pro: 39 $/месец на потребител
  • Enterprise: 69 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshsales

  • G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign Dashboard
Чрез: ActiveCampaign

ActiveCampaign ви позволява да ангажирате клиентите през целия им цикъл на продажби с имейли, социални медии, целеви страници и формуляри. Той също така внася силата на машинно обучение във вашите маркетингови усилия.

Функциите Predictive Sending и Predictive Content помагат за изпращането на персонализирани съобщения в моменти, когато клиентите са най-склонни да се ангажират. ?

Автоматизацията на маркетинга на платформата подобрява управлението на потенциалните клиенти и сключването на сделки по-ефективно. Автоматизирайте процесите на продажбите, като например оценяването на потенциалните клиенти, за да ги класифицирате или отхвърлите веднага.

ActiveCampaign предлага вероятност за успех за всеки потенциален клиент. Знаейки шансовете, е лесно да се реши колко усилия да се положат и какви ресурси да се разпределят за потенциална продажба.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

  • Ангажираност на клиентите в множество канали
  • Автоматизирани инструменти за продажби и маркетинг
  • Персонализирани съобщения с Predictive Sending и Predictive Content
  • Персонализирани отчети и анализи за проучване на поведението на клиентите

Ограничения на ActiveCampaign

  • Навигацията в интерфейса на инструмента за създаване на кампании не е интуитивна.
  • Случайни проблеми с производителността на софтуера за B2B CRM

Цени на ActiveCampaign

  • Плюс: 19 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 49 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

  • G2: 4,4/5 (над 1500 рецензии)
  • Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

5. Nutshell CRM

Nutshell Contacts
Чрез: Nutshell

Nutshell е гъвкав софтуер за B2B CRM и платформа за проследяване, който предлага разнообразни изгледи, като табло, списък, карта и диаграма, за наблюдение на потенциални клиенти, сделки и продажби. Вградените формуляри позволяват превръщането на подадените данни в бизнес контакти. ?

Използвайте събраните CRM контакти, за да създадете целеви кампании. Готовите шаблони на Nutshell за излъчвания и бюлетини ви помагат да ангажирате аудиторията си с персонализирани съобщения.

Използвайте възможностите за автоматизация на Nutshell, за да улесните задачи като планиране на последващи действия, задаване на статуси на потенциални клиенти и уведомяване на членовете на екипа за нови сделки. Търсите мащабируемост? Възползвайте се от неограничените възможности за персонализиране на процесите и интеграцията на календара с Google и Microsoft 365, за да управлявате сложни графици.

Най-добрите функции на Nutshell CRM

  • Персонализирани шаблони и процеси
  • Множество изгледи
  • Автоматизирано планиране на последващи действия и задачи
  • Централизирана комуникация в екипа
  • Незабавни известия за нови сделки

Ограничения на Nutshell CRM

  • Случайни проблеми в софтуера за B2B CRM
  • Мобилното приложение има ограничена функционалност.

Цени на Nutshell CRM

  • Основа: 16 $/месец на потребител
  • Pro: 42 $/месец на потребител
  • Power AI: 52 $/месец на потребител
  • Enterprise: 67 $/месец на потребител
  • Допълнение за кампании: от 5 $/месец за 100 контакта
  • Добавка VisitorIQ: От 19 $/месец за 50 отключвания
  • Допълнение Revenue Booster: 37 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nutshell CRM

  • G2: 4. 2/5 (800+ отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 400 рецензии)

6. Monday. com

Пример за платформата Monday.com
Чрез: Monday.com

Monday.com е платформа „всичко в едно“ за управление на контакти, потенциални клиенти и проекти. Независимо дали сте независим B2B продавач или част от малък бизнес, с интелигентната функция за оценяване на потенциални клиенти на Monday.com приоритизирането на потенциалните клиенти вече не е игра на познаване.

Платформата количествено оценява качеството на потенциалните клиенти въз основа на действия като кликвания върху линкове, отговори на имейли и участие в демонстрации на продукти. По този начин вашият екип по продажбите може да насочи усилията си към потенциални клиенти, които са по-склонни да се превърнат в реални клиенти. ?

Monday.com предлага над 200 готови шаблона, които помагат на вашия екип да координира по-добре, да организира задачите и да управлява проектите без усилие. За да направи сделката още по-атрактивна, мобилното приложение е достъпно за всички планове!

Monday.com най-добри функции

  • Интелигентно оценяване на потенциални клиенти
  • Над 200 шаблона опростяват настройката на работния процес
  • Мобилни приложения за iOS и Android
  • Лесно привличане на потенциални клиенти с уеб формуляри
  • Цялостни инструменти за отчитане на продажбите и маркетинговите кампании

Ограничения на Monday.com

  • Някои потребители са съобщили за бъгове и проблеми с производителността.
  • Масовият импорт на данни може да бъде по-гладък в софтуера за B2B CRM.

Цени на Monday.com

  • Basic CRM: 10 $/месец на потребител
  • Стандартен CRM: 14 $/месец на потребител
  • Pro CRM: 24 $/месец на потребител
  • Enterprise CRM: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Monday.com оценки и рецензии

  • G2: 4,6/5 (над 600 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

7. Pipedrive

Пример за табло Kanban на Pipedrive
Чрез: Pipedrive

Pipedrive се отличава като CRM, проектиран с мисъл за B2B професионалистите. Визуално привлекателният и интуитивен интерфейс за управление на продажбите ви дава бърз поглед върху състоянието на всяка възможност. Ако сделка не е напреднала от известно време, Pipedrive ви изпраща предупреждение, за да не пропуснете нито един потенциален клиент.

Вградената функция за обаждания на платформата ви позволява да провеждате и записвате разговори директно в CRM. Освен това можете да проследявате имейли и обаждания и дори да интегрирате Google Maps, за да намирате контакти наблизо.

Неговият AI-задвижван Sales Assistant използва алгоритми за машинно обучение, за да пресява големи обеми от данни за продажбите и да предлага персонализирани съвети за приоритизиране на потенциални клиенти и сключване на сделки. ?

Най-добрите функции на Pipedrive

  • Визуални продажбени процеси за наблюдение на потенциални клиенти
  • AI-задвижван асистент по продажбите за персонализирани съвети
  • Вградена функция за обаждания за по-добри бизнес отношения
  • Smart Docs за ефективно управление на документи
  • Цялостни мобилни приложения за Android и iOS

Ограничения на Pipedrive

  • Ограничени възможности след продажбата
  • Автоматизацията може да бъде по-персонализирана

Цени на Pipedrive

  • Essential: 9,90 $/месец на потребител
  • Разширено: 19,90 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител
  • Цена: 49,90 $/месец на потребител
  • Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1500+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

8. QuoteWerks

QuoteWerks Quote Workbook
Чрез: QuoteWerks

QuoteWerks не е пълноценна CRM система – по-скоро е специализиран инструмент за автоматизация на офертите и продажбите , който се интегрира със съществуващите CRM и счетоводни системи.

Софтуерът опростява често сложната и отнемаща време задача по изготвяне на оферти за продажби. Опциите му за прилагане на надценки и отстъпки ви дават пълен контрол над ценовата ви стратегия. ?️

Друга отличителна характеристика е персонализирането на продуктите. С QuoteWerks можете да настроите продуктите, за да се възползвате от отстъпки на базата на обема, и да проследявате конкретна информация като цвят, тегло или размер.

Изборът на артикули за оферта е лесен благодарение на организирания списък с възможност за търсене и визуалното групиране на продуктите. Можете да конфигурирате платформата да актуализира разходите и цените въз основа на текущите оферти от базата данни.

Най-добрите функции на QuoteWerks

  • Интегрира се с CRM и счетоводни системи
  • Автоматизирано генериране на оферти
  • Персонализируеми атрибути на продуктите
  • Маркиране за пакетни и заместващи артикули
  • Функция за обновяване на цените за дългосрочни оферти

Ограничения на QuoteWerks

  • Тъй като е локален инструмент, неговата версия в облака има ограничена функционалност.
  • Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.

Цени на QuoteWerks

  • Стандартна версия: 15 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 21 $/месец на потребител
  • Корпоративна версия: 30 $/месец на потребител
  • Лиценз за 1 потребител, стандартна версия: 199 $ авансово*
  • Лиценз за 1 потребител, професионална версия: 279 $ авансово
  • Лиценз за 1 потребител, корпоративна версия: 419 $ авансово

*Неразкритата такса за поддръжка все още се плаща ежегодно за еднократни предварителни покупки.

Оценки и рецензии за QuoteWerks

  • G2: 4,3/5 (над 180 рецензии)
  • Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

9. Salesflare CRM

Salesflare Accounts
Чрез: Salesflare

Salesflare оптимизира ключови CRM задачи, като управление на потенциални клиенти и контакти, и ги подобрява с функции като тръбопроводи с плъзгане и пускане и автоматизация на работния процес. Интуитивната му функция за търсене на имейли ви позволява да търсите директно потенциални клиенти в LinkedIn, което е особено удобен инструмент за разширяване на списъка ви с контакти. ?

С лесната за използване функция за обогатяване на контактните данни на Salesflare, платформата попълва празнините във вашите CRM записи всеки път, когато взаимодействате с потенциални клиенти чрез имейли или социални профили. Получили сте имейл с прикачен файл? Salesflare автоматично качва файла в съответния акаунт, като по този начин гарантира, че важните документи никога няма да се изгубят.

Най-добрите функции на Salesflare CRM

  • Усъвършенстваната система за оценка на потенциалните клиенти подпомага проактивните продажби.
  • Процеси с функция „плъзгане и пускане”
  • Споделени шаблони за имейли за Salesflare и Gmail
  • Интуитивен потребителски интерфейс
  • Синхронизиране на имейли, срещи и обаждания

Ограничения на Salesflare CRM

  • Потребителският интерфейс може да се подобри
  • Процесът на зареждане е склонен да бъде бавен.

Цени на Salesflare CRM

  • Растеж: 29 $/месец на потребител
  • Pro: 49 $/месец на потребител
  • Enterprise: 99 $/месец на потребител (персонализирана цена за пет или повече потребители)

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesflare CRM

  • G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Zoho CRM

Zoho CRM
Чрез: Zoho

От управление на потенциални клиенти и сделки до прогнозиране на продажбите и имейл маркетинг, Zoho CRM предлага цялостно решение за вашите различни B2B нужди. То консолидира най-популярните канали за комуникация, като имейл, социални медии и телефонни разговори, в един единствен, лесен за ползване интерфейс.

Една от отличителните му характеристики е мобилното приложение, което дава възможност на екипите по продажбите да взаимодействат с потенциални клиенти, да имат достъп до данни за клиенти и дори да следят ключови показатели за ефективност, докато са в движение.

В областта на управлението на потенциални клиенти и контакти, Zoho CRM помага на бизнеса да идентифицира и приоритизира качествените потенциални клиенти. Неговите правила за оценяване и множество точки за контакт са идеални за по-ефективно придвижване на потенциалните клиенти по продажбената фуния, което е от ключово значение за по-бързи конверсии. ?

Най-добрите функции на Zoho CRM

  • Централизирана платформа за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти
  • Надеждно мобилно приложение с проследяване на KPI
  • Zia, разговорният AI асистент
  • Управление на потенциални клиенти с оценяване, приоритизиране и прогнозиране на продажбите
  • Инструменти за управление на социални медии за наблюдение на марката и генериране на потенциални клиенти

Ограничения на Zoho CRM

  • Регистрите на мобилните приложения могат да бъдат подобрени
  • Ограничена поддръжка на клиенти

Цени на Zoho CRM

  • Безплатна версия
  • Стандартен: 14 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 23 $/месец на потребител
  • Enterprise: 40 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho CRM

  • G2: 4,0/5 (над 2000 отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

Заключителни мисли за намирането на идеалния CRM за B2B

Макар че B2B CRM платформите, които сме прегледали, предлагат впечатляващи възможности и различни силни страни, една от тях се отличава с изключителната си гъвкавост – ClickUp!

Като невероятно гъвкав инструмент, ClickUp има нещо за всеки – независимо дали сте ветеран в B2B или новобранец, който току-що е стъпил в света на взаимоотношенията с клиентите. ?

Създайте безплатен акаунт, за да разгледате ClickUp още днес!

