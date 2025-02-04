10 най-добри B2B CRM софтуера за екипи по продажбите 2025

Продажбите B2C може да се основават изцяло на емоционални транзакции, но ако продавате B2B, се нуждаете от по-рационален и изчислено подход, а вашата система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) трябва да отразява това.
Приблизително 55% от потребителите на CRM софтуер са B2B продавачи. Проблемът е, че обичайните CRM инструменти често са ориентирани към B2C и може да не са идеално подходящи за нуждите на B2B, които включват работа с множество заинтересовани страни, сложна писмена комуникация и стратегически преговори на всеки етап. ??
Така че, ако сте готови да подобрите вашите B2B продажби, сте на правилното място. Ние сме подготвили този изчерпателен наръчник за 10-те най-добри B2B CRM софтуерни решения.
Проверете нашите рецензии и оценки за всеки от тях и изберете подходящия инструмент, за да подобрите работата на вашите търговски представители и да разширите клиентската си база!
Какво е B2B CRM?
Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти между фирми (B2B CRM) е специализиран софтуерен инструмент за управление и оптимизиране на сложни взаимоотношения с клиенти (фирми) и удължени цикли на продажби , които често се срещат в B2B търговията.
За разлика от B2C (business-to-consumer) CRM, които често се фокусират върху управлението на бързи транзакции с по-ниска стойност, B2B CRM софтуерът е създаден, за да поддържа по-персонализирани клиентски взаимоотношения и комуникация – в крайна сметка вашите сделки с по-висока стойност във вашата CRM система. ?
Можете да очаквате функции за:
- Събиране на данни за потенциални клиенти от източници като уебсайтове, чатове, телефонни разговори и имейли
- Насърчаване на планирани (неемоционални) покупки
- Управление на продажбите
- Проследяване на ефективността в продажбените процеси
- Лична комуникация при повторни покупки (идеално за търговски представители)
Предимствата от използването на CRM за B2B
Едно от основните предимства на B2B CRM системата е, че тя централизира данните и взаимодействията с клиентите, елиминирайки необходимостта да се търси информация, съхранена в разпръснати системи или папки. Това води до повишена ефективност, както и подобрено клиентско преживяване.
Допълнителните предимства на софтуера за B2B CRM включват:
- Информирано вземане на решения : Достъпът до анализи и показатели като KPI за продажбите предлага основа за стратегии, базирани на данни.
- Прецизност в обхвата : Сегментирането на клиентите в рамките на B2B CRM позволява целенасочени маркетингови и продажбени усилия.
- Задържане на клиенти : Наблюдението на удовлетвореността на клиентите помага на вашия екип да идентифицира възможности за допълнителни продажби или подновяване на договори през целия цикъл на продажбите.
Какво трябва да търсите в софтуера за B2B CRM?
Вземете предвид следните фактори, за да сте сигурни, че избирате най-подходящия инструмент за увеличаване на продажбите си:
- Управление на потенциални клиенти : За лесно проследяване и поддържане на потенциални клиенти, от първоначалния контакт до превръщането им в клиенти.
- Управление на данни: Възможности за лесно импортиране/експортиране на данни
- Персонализиране: Опции за персонализиране на категориите на потенциалните клиенти или визуалния процес на продажбите
- Интеграции с трети страни: Безпроблемна интеграция със съществуващи системи, като платформи за имейл маркетинг.
- Дистанционен достъп: Достъпност в облака с разпоредби за сигурност на данните
- Сътрудничество в екипа : Функции, които улесняват вътрешната комуникация и споделянето на документи между отделите.
10-те най-добри софтуера за B2B CRM, които можете да използвате
В следващите раздели ще разгледаме някои от най-добрите примери за B2B CRM софтуер. Проучете техните отличителни характеристики, предимства, недостатъци и ценови опции, за да вземете информирано решение.
1. ClickUp
Ако искате да оптимизирате B2B CRM и управлението на продажбите си с един замах, не търсете по-далеч от ClickUp. Платформата разполага с богати функции за визуализиране и управление на вашия продажбен процес и повишаване на ангажираността на клиентите с цялостен CRM пакет.
Съхранявайте данните за потенциалните си клиенти и настоящите си клиенти централизирано в таблата на ClickUp. Освен че предлагат надеждни възможности за отчитане, таблата съдържат над 50 персонализируеми джаджи за проследяване на продажбите, размера на сделките и др.
Използвайте над 15 висококачествени изгледа, за да следите аспекти като горещи лийдове и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Получавате различни изгледи на задачите, като Gantt, Timeline, Kanban Board и List, за да групирате, сортирате и филтрирате задачите на екипа. Това ви позволява да изградите визуален продажбен процес за целия си екип, за да управлявате лийдовете и да виждате всяка стъпка.
Опитайте ClickUp Forms, за да събирате данни за потенциални клиенти, жалби на потребители и обратна връзка от клиенти и да ги превърнете в изпълними задачи във вашия списък с нерешени задачи. Не сте фен на упражненията за привличане на потенциални клиенти? С ClickUp Automations системата може автоматично да възлага задачи въз основа на етапа, в който се намира клиентът, да задейства актуализации на статуса при нова дейност и да актуализира приоритетите, за да сигнализира на вашия екип къде да се фокусира след това.
ClickUp предлага избор от безплатни CRM шаблони, които ще ви помогнат да създадете перфектната база данни с клиенти. Добавете нови документи и уикита към ClickUp Docs, идеални за създаване и управление на обширна база от знания за вашите екипи по продажби и маркетинг. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Над 1000 шаблона за екипи по управление на отношенията с клиенти, маркетинг и продажби
- Формуляр за събиране на данни за потенциални клиенти/клиенти
- ClickUp Docs за безпроблемно документиране и изпълнение на идеи
- Над 15 изгледа на платформата за видимост на задачите и продажбите
- Напомняния за срещи и крайни срокове
- Над 1000 интеграции с трети страни
- Native ClickUp AI за генериране на имейли с потенциални клиенти, създаване на презентации и пичове и др.
- Достъпът чрез облак ви гарантира, че можете да управлявате работния си процес отвсякъде.
- Силни политики за поверителност и сигурност на данните
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение има по-малко функции от уеб версията.
- Многото персонализирани функции могат да доведат до по-дълъг период на обучение за новите потребители.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8500 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM предлага мащабируеми решения за бизнеса от всякакъв мащаб. Безплатната му версия поддържа стартиращи и малки фирми, които се нуждаят от основни, но ефективни CRM инструменти. Освен интуитивния си интерфейс, платформата впечатлява с възможностите си за автоматизиране на въвеждането на данни, генериране на продажбени фунии и проследяване на потенциални клиенти.
Едно от най-влиятелните му предложения е имейл маркетингът. От първоначалните имейли и обаждания до срещите, всяко взаимодействие се записва и представя във визуални табла за лесен достъп. ?
HubSpot CRM разполага с дневник на продажбите за събиране на възможности за сделки, билети и дори прикачени файлове – всичко, което бихте искали да знаете за даден клиент. Той разполага и с вградени инструменти за планиране, за да се свържете с клиентите.
Най-добрите функции на HubSpot CRM
- Инструменти за продажби по имейл, социални медии, потенциални клиенти и тръбопровод
- Една страница с обзор за всеки контакт, която събира възможностите за сключване на сделки и билетите
- Автоматизиран софтуер за имейл маркетинг и CRM за управление на целия цикъл на продажбите
- Широка интеграция с софтуер на трети страни
Ограничения на HubSpot CRM
- Първоначалната настройка може да бъде предизвикателна, особено при настройката на множество продажбени процеси.
- Инструментите за отчитане могат да бъдат трудни за използване след персонализиране.
Цени на HubSpot CRM
- Безплатно
- Стартово ниво: 20 $/месец (само за нови клиенти на HubSpot)
- Професионална версия: 1600 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)
3. Freshsales
Freshsales надхвърля универсалния подход, като ви позволява да адаптирате системата към вашите B2B CRM нужди. Персонализирайте валути, езици и дори бизнес модулите, с които работите. Усъвършенстваният вграден телефонен диaler го прави идеален за нуждите на сервизния бизнес. ?
Една от отличителните характеристики на Freshsales е Freddy AI, маркетингов асистент, задвижван от изкуствен интелект , проектиран да предлага интелигентни прогнози за вашия процес на продажби. Той предсказва сключването на сделки, автоматизира отговорите на билетите и дори помага да се определи кои контакти трябва да получат най-голямо внимание.
Софтуерът за B2B CRM предлага и шаблони за имейли за продажби и уеб формуляри, за да ускорите повтарящите се задачи и да освободите време за вашите процеси по продажбите.
Най-добрите функции на Freshsales
- Високо персонализирани настройки
- Вграден облачен телефон за директни разговори в приложението за по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите
- AI асистент за интелигентни предложения и прогнози за продажбите
- Функции за управление на продажбите и сделките
- Опции за автоматизация
Ограничения на Freshsales
- Отчитането и анализите могат да бъдат по-добри
- Ограничена поддръжка на клиенти в центъра за продажби
Цени на Freshsales
- Безплатно
- Растеж: 15 $/месец на потребител
- Pro: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 69 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Freshsales
- G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign ви позволява да ангажирате клиентите през целия им цикъл на продажби с имейли, социални медии, целеви страници и формуляри. Той също така внася силата на машинно обучение във вашите маркетингови усилия.
Функциите Predictive Sending и Predictive Content помагат за изпращането на персонализирани съобщения в моменти, когато клиентите са най-склонни да се ангажират. ?
Автоматизацията на маркетинга на платформата подобрява управлението на потенциалните клиенти и сключването на сделки по-ефективно. Автоматизирайте процесите на продажбите, като например оценяването на потенциалните клиенти, за да ги класифицирате или отхвърлите веднага.
ActiveCampaign предлага вероятност за успех за всеки потенциален клиент. Знаейки шансовете, е лесно да се реши колко усилия да се положат и какви ресурси да се разпределят за потенциална продажба.
Най-добрите функции на ActiveCampaign
- Ангажираност на клиентите в множество канали
- Автоматизирани инструменти за продажби и маркетинг
- Персонализирани съобщения с Predictive Sending и Predictive Content
- Персонализирани отчети и анализи за проучване на поведението на клиентите
Ограничения на ActiveCampaign
- Навигацията в интерфейса на инструмента за създаване на кампании не е интуитивна.
- Случайни проблеми с производителността на софтуера за B2B CRM
Цени на ActiveCampaign
- Плюс: 19 $/месец на потребител
- Професионална версия: 49 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (над 1500 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)
5. Nutshell CRM
Nutshell е гъвкав софтуер за B2B CRM и платформа за проследяване, който предлага разнообразни изгледи, като табло, списък, карта и диаграма, за наблюдение на потенциални клиенти, сделки и продажби. Вградените формуляри позволяват превръщането на подадените данни в бизнес контакти. ?
Използвайте събраните CRM контакти, за да създадете целеви кампании. Готовите шаблони на Nutshell за излъчвания и бюлетини ви помагат да ангажирате аудиторията си с персонализирани съобщения.
Използвайте възможностите за автоматизация на Nutshell, за да улесните задачи като планиране на последващи действия, задаване на статуси на потенциални клиенти и уведомяване на членовете на екипа за нови сделки. Търсите мащабируемост? Възползвайте се от неограничените възможности за персонализиране на процесите и интеграцията на календара с Google и Microsoft 365, за да управлявате сложни графици.
Най-добрите функции на Nutshell CRM
- Персонализирани шаблони и процеси
- Множество изгледи
- Автоматизирано планиране на последващи действия и задачи
- Централизирана комуникация в екипа
- Незабавни известия за нови сделки
Ограничения на Nutshell CRM
- Случайни проблеми в софтуера за B2B CRM
- Мобилното приложение има ограничена функционалност.
Цени на Nutshell CRM
- Основа: 16 $/месец на потребител
- Pro: 42 $/месец на потребител
- Power AI: 52 $/месец на потребител
- Enterprise: 67 $/месец на потребител
- Допълнение за кампании: от 5 $/месец за 100 контакта
- Добавка VisitorIQ: От 19 $/месец за 50 отключвания
- Допълнение Revenue Booster: 37 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Nutshell CRM
- G2: 4. 2/5 (800+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 400 рецензии)
6. Monday. com
Monday.com е платформа „всичко в едно“ за управление на контакти, потенциални клиенти и проекти. Независимо дали сте независим B2B продавач или част от малък бизнес, с интелигентната функция за оценяване на потенциални клиенти на Monday.com приоритизирането на потенциалните клиенти вече не е игра на познаване.
Платформата количествено оценява качеството на потенциалните клиенти въз основа на действия като кликвания върху линкове, отговори на имейли и участие в демонстрации на продукти. По този начин вашият екип по продажбите може да насочи усилията си към потенциални клиенти, които са по-склонни да се превърнат в реални клиенти. ?
Monday.com предлага над 200 готови шаблона, които помагат на вашия екип да координира по-добре, да организира задачите и да управлява проектите без усилие. За да направи сделката още по-атрактивна, мобилното приложение е достъпно за всички планове!
Monday.com най-добри функции
- Интелигентно оценяване на потенциални клиенти
- Над 200 шаблона опростяват настройката на работния процес
- Мобилни приложения за iOS и Android
- Лесно привличане на потенциални клиенти с уеб формуляри
- Цялостни инструменти за отчитане на продажбите и маркетинговите кампании
Ограничения на Monday.com
- Някои потребители са съобщили за бъгове и проблеми с производителността.
- Масовият импорт на данни може да бъде по-гладък в софтуера за B2B CRM.
Цени на Monday.com
- Basic CRM: 10 $/месец на потребител
- Стандартен CRM: 14 $/месец на потребител
- Pro CRM: 24 $/месец на потребител
- Enterprise CRM: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Monday.com оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (над 600 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
7. Pipedrive
Pipedrive се отличава като CRM, проектиран с мисъл за B2B професионалистите. Визуално привлекателният и интуитивен интерфейс за управление на продажбите ви дава бърз поглед върху състоянието на всяка възможност. Ако сделка не е напреднала от известно време, Pipedrive ви изпраща предупреждение, за да не пропуснете нито един потенциален клиент.
Вградената функция за обаждания на платформата ви позволява да провеждате и записвате разговори директно в CRM. Освен това можете да проследявате имейли и обаждания и дори да интегрирате Google Maps, за да намирате контакти наблизо.
Неговият AI-задвижван Sales Assistant използва алгоритми за машинно обучение, за да пресява големи обеми от данни за продажбите и да предлага персонализирани съвети за приоритизиране на потенциални клиенти и сключване на сделки. ?
Най-добрите функции на Pipedrive
- Визуални продажбени процеси за наблюдение на потенциални клиенти
- AI-задвижван асистент по продажбите за персонализирани съвети
- Вградена функция за обаждания за по-добри бизнес отношения
- Smart Docs за ефективно управление на документи
- Цялостни мобилни приложения за Android и iOS
Ограничения на Pipedrive
- Ограничени възможности след продажбата
- Автоматизацията може да бъде по-персонализирана
Цени на Pipedrive
- Essential: 9,90 $/месец на потребител
- Разширено: 19,90 $/месец на потребител
- Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител
- Цена: 49,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 59,90 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1500+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)
8. QuoteWerks
QuoteWerks не е пълноценна CRM система – по-скоро е специализиран инструмент за автоматизация на офертите и продажбите , който се интегрира със съществуващите CRM и счетоводни системи.
Софтуерът опростява често сложната и отнемаща време задача по изготвяне на оферти за продажби. Опциите му за прилагане на надценки и отстъпки ви дават пълен контрол над ценовата ви стратегия. ?️
Друга отличителна характеристика е персонализирането на продуктите. С QuoteWerks можете да настроите продуктите, за да се възползвате от отстъпки на базата на обема, и да проследявате конкретна информация като цвят, тегло или размер.
Изборът на артикули за оферта е лесен благодарение на организирания списък с възможност за търсене и визуалното групиране на продуктите. Можете да конфигурирате платформата да актуализира разходите и цените въз основа на текущите оферти от базата данни.
Най-добрите функции на QuoteWerks
- Интегрира се с CRM и счетоводни системи
- Автоматизирано генериране на оферти
- Персонализируеми атрибути на продуктите
- Маркиране за пакетни и заместващи артикули
- Функция за обновяване на цените за дългосрочни оферти
Ограничения на QuoteWerks
- Тъй като е локален инструмент, неговата версия в облака има ограничена функционалност.
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.
Цени на QuoteWerks
- Стандартна версия: 15 $/месец на потребител
- Професионална версия: 21 $/месец на потребител
- Корпоративна версия: 30 $/месец на потребител
- Лиценз за 1 потребител, стандартна версия: 199 $ авансово*
- Лиценз за 1 потребител, професионална версия: 279 $ авансово
- Лиценз за 1 потребител, корпоративна версия: 419 $ авансово
*Неразкритата такса за поддръжка все още се плаща ежегодно за еднократни предварителни покупки.
Оценки и рецензии за QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (над 180 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)
9. Salesflare CRM
Salesflare оптимизира ключови CRM задачи, като управление на потенциални клиенти и контакти, и ги подобрява с функции като тръбопроводи с плъзгане и пускане и автоматизация на работния процес. Интуитивната му функция за търсене на имейли ви позволява да търсите директно потенциални клиенти в LinkedIn, което е особено удобен инструмент за разширяване на списъка ви с контакти. ?
С лесната за използване функция за обогатяване на контактните данни на Salesflare, платформата попълва празнините във вашите CRM записи всеки път, когато взаимодействате с потенциални клиенти чрез имейли или социални профили. Получили сте имейл с прикачен файл? Salesflare автоматично качва файла в съответния акаунт, като по този начин гарантира, че важните документи никога няма да се изгубят.
Най-добрите функции на Salesflare CRM
- Усъвършенстваната система за оценка на потенциалните клиенти подпомага проактивните продажби.
- Процеси с функция „плъзгане и пускане”
- Споделени шаблони за имейли за Salesflare и Gmail
- Интуитивен потребителски интерфейс
- Синхронизиране на имейли, срещи и обаждания
Ограничения на Salesflare CRM
- Потребителският интерфейс може да се подобри
- Процесът на зареждане е склонен да бъде бавен.
Цени на Salesflare CRM
- Растеж: 29 $/месец на потребител
- Pro: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител (персонализирана цена за пет или повече потребители)
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Salesflare CRM
- G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
10. Zoho CRM
От управление на потенциални клиенти и сделки до прогнозиране на продажбите и имейл маркетинг, Zoho CRM предлага цялостно решение за вашите различни B2B нужди. То консолидира най-популярните канали за комуникация, като имейл, социални медии и телефонни разговори, в един единствен, лесен за ползване интерфейс.
Една от отличителните му характеристики е мобилното приложение, което дава възможност на екипите по продажбите да взаимодействат с потенциални клиенти, да имат достъп до данни за клиенти и дори да следят ключови показатели за ефективност, докато са в движение.
В областта на управлението на потенциални клиенти и контакти, Zoho CRM помага на бизнеса да идентифицира и приоритизира качествените потенциални клиенти. Неговите правила за оценяване и множество точки за контакт са идеални за по-ефективно придвижване на потенциалните клиенти по продажбената фуния, което е от ключово значение за по-бързи конверсии. ?
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Централизирана платформа за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти
- Надеждно мобилно приложение с проследяване на KPI
- Zia, разговорният AI асистент
- Управление на потенциални клиенти с оценяване, приоритизиране и прогнозиране на продажбите
- Инструменти за управление на социални медии за наблюдение на марката и генериране на потенциални клиенти
Ограничения на Zoho CRM
- Регистрите на мобилните приложения могат да бъдат подобрени
- Ограничена поддръжка на клиенти
Цени на Zoho CRM
- Безплатна версия
- Стандартен: 14 $/месец на потребител
- Професионална версия: 23 $/месец на потребител
- Enterprise: 40 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 6000 рецензии)
Заключителни мисли за намирането на идеалния CRM за B2B
Макар че B2B CRM платформите, които сме прегледали, предлагат впечатляващи възможности и различни силни страни, една от тях се отличава с изключителната си гъвкавост – ClickUp!
Като невероятно гъвкав инструмент, ClickUp има нещо за всеки – независимо дали сте ветеран в B2B или новобранец, който току-що е стъпил в света на взаимоотношенията с клиентите. ?
Създайте безплатен акаунт, за да разгледате ClickUp още днес!