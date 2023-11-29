Топ 10 CRM сертификати, които ще ускорят професионалното ви развитие през 2025 г.

Общата нишка, която свързва всички успешни бизнеси, са дълбоките взаимоотношения с клиентите. Всички здрави взаимоотношения се градират върху доверие. А хората правят бизнес с хора, на които имат доверие.

Мениджърите по връзки с клиенти са мостът между вашия бизнес и вашите клиенти. Те са хората, на които вашите клиенти се доверяват, за да решат проблемите си и да разширят бизнеса си.

Мениджърът по връзки с клиенти трябва да управлява очакванията на клиентите, да проследява обратната връзка, да разбира продажбените канали и автоматизацията на маркетинга, да управлява комуникацията и данните и да гарантира удовлетвореността на клиентите. Да не говорим за определянето на правилни очаквания и умението да се справя с трудни хора и ситуации.

Такива високи очаквания изискват последователно обучение и повишаване на квалификацията, за да отговорите на изискванията и да се развивате като мениджър по връзки с клиенти.

Записването за CRM сертификат е отличен начин да развиете експертиза и знания за най-добрите практики в CRM. За щастие, много CRM сертификати ви помагат да развиете уменията и знанията, необходими, за да станете специализиран CRM професионалист.

Какво е CRM сертификат?

Сертификатът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) потвърждава знанията на дадено лице в управлението на взаимоотношенията с клиенти и разработването на CRM отчети, платформи, продажби, автоматизация на маркетинга и управление на данни.

Тази сертификация обхваща анализа на клиентски данни, обслужване на клиенти, продажби и автоматизация на маркетинга. Програмите за CRM сертифициране ви помагат да придобиете задълбочено разбиране за различните CRM стратегии, CRM платформи, примери за употреба, техники и най-добри практики.

Предимства от придобиването на CRM сертификат

Организациите ценят високо CRM сертификатите, особено ако са акредитирани от реномирана организация. Притежаването на такъв сертификат ви прави високо ценен член на екипа, особено за разработването на нови стратегии за ангажиране на клиенти. И има още предимства:

Повишена продуктивност: Курсът за CRM сертифициране предоставя инструменти и техники за използване на наличните ресурси и Курсът за CRM сертифициране предоставя инструменти и техники за използване на наличните ресурси и подобряване на продуктивността . Освен че повишава способността ви да постигате резултати, той подобрява продажбите, маркетинга и степента на удовлетвореност на клиентите на компанията.

Конкурентно предимство и адаптивност: Сертификатът ви помага да изпреварите колегите си. Той също така ви позиционира като изключително адаптивен към най-новите тенденции и технологии в бранша, както и като потенциален лидер в областта на CRM.

Световно признание: Някои CRM сертификати са признати на международно ниво, което ще ви помогне да проучите възможности в чужбина.

Възможности за създаване на контакти: След като станете сертифициран CRM специалист, вие ставате част от ексклузивна общност от експерти в бранша. Свържете се с други CRM експерти, чиито знания и връзки можете да използвате на по-късен етап от кариерата си.

Бизнес растеж: Като експерт по CRM, променете начина, по който вашата организация управлява взаимоотношенията с клиентите, стимулира продажбите и внедрява автоматизация на маркетинга. Това води до по-висока лоялност на клиентите и по-големи приходи.

Повишаване на кариерата: Организациите са заинтересовани да имат CRM-сертифицирани служители, които могат да предоставят дългосрочни CRM решения, да установят по-гладък работен процес и да максимизират удовлетвореността на клиентите.

Сега вече знаете колко ценен е CRM сертификатът. Следващата задача е да намерите подходящата CRM сертификационна програма. Има много варианти и важното е да изберете най-подходящия.

Как да намерите най-добрия CRM сертификат за вашата кариера

Съставихме списък с десетте най-добри CRM сертификати. Изберете подходящия за вас въз основа на следните аспекти.

Кариерна цел: Започнете с определяне на конкретните умения, които искате да усъвършенствате. Програмите за CRM сертифициране са предназначени за професионалисти от различни области, като маркетинг, обслужване на клиенти, продажби и управление на данни. Изберете програма, която ще запълни пропуските във вашата кариерна траектория.

Специализация: Изберете CRM сертификационна програма, фокусирана върху област, в която искате да придобиете експертиза. Ако искате да овладеете маркетинговата автоматизация, изберете програма, специализирана в тази област.

Репутация на пазара: Потърсете CRM сертификационна програма, която има високи препоръки, добри отзиви и добра репутация в бранша.

Приложение в бизнеса: Прегледайте програмата на курса, за да се уверите, че преподаваните инструменти и техники са приложими за вашия бизнес и отрасъл. Например, някои сертификати се фокусират само върху изграждането на експертни познания в областта на продажбите, а други програми се фокусират върху управлението на данни. Вместо да посещавате два отделни курса, обмислете да изберете един, който се фокусира и върху двете области, ако това е необходимо за вашия бизнес.

Съдържание и формат на програмата: Прегледайте съдържанието на програмата, за да видите дали учебната програма преподава умения, които са в голямо търсене. Добрата програма трябва да включва комбинация от теоретични и практически уроци, преподавани от опитни професионалисти в бранша.

Допълнителни ресурси: Помислете какво друго ви предлага програмата освен сертификацията и учебния материал. Изберете сертификати с глобална общност от сертифицирани мениджъри, форуми и др.

Цена и продължителност: Оценете възвръщаемостта на инвестицията както по отношение на времето, така и на парите, които инвестирате в програмата, и дали такава инвестиция ще добави значителна стойност към вашия профил.

Изисквания за сертифициране: Проверете дали отговаряте на изискванията за програмата, тъй като някои от тях изискват да притежавате определени задължителни умения.

10 CRM сертификата

Ето 10 CRM сертификата, които можете да разгледате. Ние сме обхванати цените, нивото на курса, продължителността и основните теми на всеки сертификат, за да ви помогнем да изберете най-подходящата за вас програма.

1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

чрез Microsoft

Тази сертификация ви запознава с основите на Microsoft 365 и неговото приложение в управлението на CRM функции като маркетинг, обслужване на клиенти и продажби. Тя е по-подходяща за лица с основни познания за бизнес функции като продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Програмата помага за развиване на експертиза в основите на CRM и усъвършенстване на уменията ви за управление на проекти. Тази сертификация е валидна за една година и може да бъде удължена с още една година. Подновяването е безплатно.

Ниво на курса: от начинаещо до напреднало

Ключови теми: Продажби, обслужване на клиенти, обслужване на място, информация за клиентите

Продължителност на изпита: 65–140 минути

Цена: 99 долара

Тази програма е предназначена за професионалисти, които са на път да станат функционални консултанти, създаващи програми за маркетинг и продажби. Учебната програма включва функции като преобразуване на потенциални клиенти, стратегии за многоканална комуникация и изграждане на марка. Тази програма ви обучава да използвате платформата Dynamics 365 за автоматизиране на маркетинговите функции, за да стимулирате продажбите.

Наемането на кандидати с този CRM сертификат се цени високо сред компаниите, предлагащи ИТ услуги. Сертификатът е валиден за една година и може да бъде удължен с още една година. Подновяването е безплатно.

Ниво на курса: Средно до напреднали професионалисти

Ключови теми: Управление на потенциални клиенти, сегментиране, имейл маркетинг, пътуване на клиента

Продължителност на изпита: 65–140 минути

Цена: 165 долара

3. Функционален консултант за обслужване на клиенти в Microsoft Dynamics 365

чрез Microsoft

Това е най-подходящата от трите CRM сертификации, предлагани от Microsoft, тъй като се фокусира върху обслужването на клиенти, качеството, надеждността, ефективността и удовлетвореността на клиентите. Тази CRM сертификация ви помага да се специализирате в CRM инструменти и техники, свързани с обслужването на клиенти.

Модулите за бизнес анализи, автоматизация и управление на случаи, наред с други, са от решаващо значение за обслужването и поддръжката на клиентите. За да кандидатствате за тази програма обаче, е необходимо да имате най-малко от една до три години опит.

Ниво на курса: Средно до напреднали професионалисти

Ключови теми: Управление на знанията, анализ на данни и прозрения, обслужване на клиенти

Продължителност на изпита: 65–140 минути

Цена: 165 долара

4. Въведение в CRM с HubSpot

чрез Coursera

Ниво на курса: Начинаещи

Тази CRM сертификация е най-основната и ще ви запознае с основите на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Преподаван от експерти от мрежата на проекта Coursera, този курс ще ви покаже как да създадете акаунт в HubSpot, да управлявате продажбите, да прилагате най-добрите практики за комуникация по имейл и да персонализирате таблото за отчети.

Ключови теми: Обслужване на клиенти, CRM, продажби, маркетинг, управление на данни

Продължителност: 2 часа

Цена: Безплатно

5. Акредитация за внедряване на HubSpot CRM

Тази акредитация на ниво предприятие потвърждава способността на вашата организация да внедри успешно платформата HubSpot CRM за големи предприятия през последната година. Преди да кандидатствате за тази акредитация, трябва да завършите определени предварителни сертификати на организационно ниво.

HubSpot ще ви помогне да се свържете с подходящите клиенти, след като установите вашите организационни квалификации чрез акредитацията. Процесът на кандидатстване има три кръга и е отворен за партньорите Platinum, Diamond и Elite на HubSpot.

Ниво на курса: корпоративно ниво или напреднало ниво

Ключови теми: Презентации за реални бизнес проблеми, които са решени, представяне на видео казус, интервю и въпроси и отговори.

Продължителност: 3 месеца за разглеждане на заявлението

Цена: Достъпни за абонати Platinum, Diamond или Elite

6. Сертифициран администратор на Salesforce

чрез Salesforce

Програмата за сертифициране на Salesforce Administrator е подходяща за професионалисти, специализирани в области, свързани с CRM. Учебната програма е напреднала, а учебният материал е обширен.

Това е сертификат за CRM с отлична репутация, който ви дава възможност да се присъедините към общност (Trailblazers) от колеги, които също се обучават. Учебната програма на курса може да се персонализира.

Ниво на курса: от начинаещо до средно

Ключови теми: Разбиране на приложенията на Salesforce CRM

Продължителност: Самостоятелно темпо

Цена: Такса за регистрация за изпит от 200 долара + данъци; Такса за повторна явяване от 100 долара + данъци

7. Сертификат за администратор на NetSuite

Сертификатът NetSuite Administrator удостоверява уменията и опита на дадено лице в управлението на NetSuite решения. Но първо трябва да имате сертификат NetSuite SuiteFoundation, който удостоверява вашите познания за характеристиките, функциите и възможностите на NetSuite.

Преди да кандидатствате за тази сертификация, трябва да имате доказани умения в работата с NetSuite акаунти за период от поне една година.

Ниво на курса: Средно до напреднало

Ключови теми: Сигурност на данните, настройка и администриране, работа с NetSuite

Продължителност: 90 минути

Цена: 250 долара

8. Сертификат за експерт по продуктите на Freshdesk

Получете сертификат за експерт по продуктите на Freshdesk, без да посещавате курсове. За да преминете изпита, обаче, се изисква практически опит в управлението на платформата Freshdesk, нейната настройка и разрешаването на проблеми, свързани с работния процес.

Ниво на курса: от начинаещо до напреднало

Ключови теми: Настройка на Freshdesk, поддръжка на клиенти, работни процеси и автоматизация

Продължителност: 60 минути

Цена: Безплатно

9. Сертификат: Изпит за експерт по поддръжка на Zendesk

чрез Zendesk

Ако имате опит като администратор на Zendesk Support и сте работили с него поне три месеца, този сертификат е за вас. Трябва също да завършите курса Foundational Support Learning Path. Курсът започва с онлайн обучение, последвано от подготвителен изпит и заключителен изпит, след като го преминете, получавате сертификат.

С получаването на тази сертификация ще задълбочите знанията си за системата Zendesk Support, за да станете специализиран член на екипа и да подобрите кариерните си перспективи.

Ниво на курса: Средно

Ключови теми: Пълно овладяване на поддръжката на Zendesk

Продължителност: 105 минути

Цена: 350 долара

10. Стратегия за маркетингови канали и B2B2C пътища към пазарна специализация

чрез C oursera

Този CEM сертификат, предлаган от Coursera, ще ви научи как да създавате стойност чрез изработване на подходяща маркетингова стратегия. Курсът е полезен за CRM специалисти с няколко години опит.

Научете как да предоставяте добавена стойност чрез партньорства с подходящи канали за дистрибуция, мултиканален маркетинг и управление, както и чрез прилагане на уникални стратегии за ценообразуване и пакетиране.

Ниво на курса: Средно

Ключови теми: Създаване на стойност, дистрибуция, B2B, партньорство

Продължителност: 6 часа

Цена: 100 долара за три месеца

Почетно място в този списък заема сертификацията Zoho CRM Certified Consultant, предлагана чрез сертифицираните партньори на компанията. Zoho е популярен CRM софтуер, използван от милиони малки предприятия по целия свят.

Как да управлявате CRM задачи и проекти с ClickUp

Наблюдавайте взаимодействията с клиенти в изгледа на списъка в ClickUp Софтуер за управление на проекти ClickUp: поглед към потребителския му интерфейс

Сега, когато вече знаете кои са най-добрите CRM сертификати, следващата стъпка е да разберете как да настроите CRM софтуер, който работи най-добре за вас.

Един добър мениджър по връзки с клиенти ще бъде отличен в поддържането на CRM хигиена – актуализиране на контактите, актуализиране на правилния статус на сделките, сигнализиране на рискове за връзките и т.н.

За да постигнете това, се нуждаете от гъвкавост и адаптивност, платформа, която отговаря на вашите CRM нужди, управлява взаимодействията с клиентите и поддържа отношенията с тях.

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Имате нужда от универсален инструмент, а CRM инструментът разполага с всички функции на софтуера за управление на проекти. Но съществува ли такъв инструмент? Да, ClickUp прави всичко това и още много!

ClickUp като CRM и платформа за управление на проекти

Като софтуер за управление на проекти, ClickUp помага за проследяване на проектите от начало до край. ClickUp подобрява комуникацията и сътрудничеството в екипа , информира служителите за статуса на проектите, оптимизира работните процеси и автоматизира задачите.

Като CRM платформа, ClickUp ви помага да интегрирате безпроблемно CRM функциите си на едно място за по-добра видимост на клиентите и задачите, управление на данните и работния процес.

Софтуерът за CRM на ClickUp предлага решения за проследяване и поддържане на клиенти и потенциални клиенти. Получавате:

15+ изключително гъвкави изгледа: Управлявайте безпроблемно взаимодействието с клиентите , поръчките и продажбите, като предоставите на вашите търговски и маркетингови екипи множество изгледи, като изглед на списък, Kanban табла, изглед на таблица и други.

Важни етапи: Проследявайте напредъка на задачите си. ClickUp ви помага да разделите задачите си на по-малки проекти, които ще наблюдавате, за да гарантирате навременното им изпълнение в рамките на бюджета.

ClickUp CRM шаблони : Създайте вашата CRM настройка и използвайте един от предварително създадените CRM шаблони на платформата ClickUp. Тя разполага с над 12 предварително създадени шаблона, които отговарят на конкретни бизнес цели, като например Създайте вашата CRM настройка и използвайте един от предварително създадените CRM шаблони на платформата ClickUp. Тя разполага с над 12 предварително създадени шаблона, които отговарят на конкретни бизнес цели, като например CRM шаблон за Google Sheets CRM шаблон за продажби , CRM шаблон за проследяване на комисионни и CRM шаблон за недвижими имоти.

50+ визуализации на клиентски данни: Достъп до висококачествени изгледи за анализ на клиентски данни, като тяхната стойност за целия им жизнен цикъл и средния размер на сделките.

Централизирано обслужване на клиенти: Ускорете автоматизацията на маркетинга си, включително нови сделки и Ускорете автоматизацията на маркетинга си, включително нови сделки и профили на клиенти , всичко това чрез централизиран център за електронна поща.

Оптимизирана база данни с клиенти: съхранявайте и анализирайте всички данни за вашите клиенти на едно място

Интеграции: Сбогувайте се с хаоса от отварянето на множество раздели благодарение на интеграциите на ClickUp с нативни и трети страни.

Достъп в движение: Дайте възможност на вашия екип да има достъп до данни, когато и където им е необходимо, за да Дайте възможност на вашия екип да има достъп до данни, когато и където им е необходимо, за да изпълняват задачите си по-бързо.

Портфолиа: Записвайте всичките си взаимодействия с клиенти и процесите, които сте започнали, за да ги привлечете. Тъй като цялата информация е достъпна на една и съща платформа, другите заинтересовани страни имат достъп до нея и могат да планират своите стратегии.

Независимо дали сте млада компания, която иска да разшири базата си от клиенти, или опитен бизнес, който се опитва да разшири дейността си, нашият CRM софтуер покрива всички тези области.

Нашите CRM шаблони са предварително проектирани формати или рамки в рамките на CRM софтуера за рационализиране и стандартизиране на процесите, свързани с управлението на взаимоотношенията с клиентите. Персонализирайте тези шаблони, за да отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес.

ClickUp ви предлага множество готови за употреба шаблони, които можете да персонализирате според вашите нужди.

По-долу представяме някои от най-използваните шаблони на ClickUp.

Управление на клиенти, продажби, задачи и други с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

Шаблон за CRM за продажбения процес: Този шаблон обработва всички подробности и актуализации, свързани с вашия продажбен процес. Този CRM шаблон предлага чудесен начин за организиране и навигация на цялата информация за продажбите, от потенциални клиенти до подновяване на договори с клиенти. Някои от страхотните функции на този шаблон включват четири изгледа, седем ClickApps и 30 статуса на задачи като „За подновяване", „Демо" и „Въвеждане". Интегрирана автоматизация, която се грижи за статуса на задачите и лицата, на които са възложени. Интерфейс с функция „плъзгане и пускане", който улеснява управлението на данните за клиентите. Лесно приоритизиране на потенциалните клиенти въз основа на спешност, стойност и потенциал.

Четири изгледа, седем ClickApps и 30 статуса на задачи като „Подновяване“, „Демо“ и „Въвеждане“.

Интегрирана автоматизация за управление на статуса на задачите и лицата, на които са възложени

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява управлението на клиентските данни

Лесно приоритизиране на потенциалните клиенти въз основа на спешност, стойност и потенциал

Четири изгледа, седем ClickApps и 30 статуса на задачи като „Подновяване“, „Демо“ и „Въвеждане“.

Интегрирана автоматизация за управление на статуса на задачите и лицата, на които са възложени

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява управлението на клиентските данни

Лесно приоритизиране на потенциалните клиенти въз основа на спешност, стойност и потенциал

Организирайте клиенти, обратна връзка и приоритети с ефективност на експертно ниво, използвайки този шаблон.

Шаблон за управление на обслужването на клиенти CRM: Предоставянето на вашите клиенти на несравнимо обслужване е първата стъпка към изграждането на успешни взаимоотношения с тях. Именно това ви помага да постигнете този шаблон, като се справя с всеки билет, чат и проблем, който се появи. Някои от страхотните функции на този шаблон включват шест основни статуса на задачите, пет персонализирани полета, седем изгледа и възможности за автоматизация, за да обработвате и наблюдавате всяка сделка по веригата. Организиране на клиенти, обратна връзка и приоритетни задачи с прецизност. Изпращане на предварително създадени анкети за заявки за обслужване на клиенти и проследяване на оценките за удовлетвореност на клиенти и партньори. Възможност за лесно сътрудничество между екипите при разрешаване на проблеми с билетите.

Шест основни статуса на задачите, пет персонализирани полета, седем изгледа и възможности за автоматизация за обработка и наблюдение на всяка сделка по веригата.

Организиране на клиенти, обратна връзка и приоритетни задачи с прецизност

Изпращане на предварително изготвени анкети за обслужване на клиенти и проследяване на оценките за удовлетвореността на клиенти и партньори

Улесняване на сътрудничеството между екипите при разрешаване на проблеми с билетите

Шест основни статуса на задачите, пет персонализирани полета, седем изгледа и възможности за автоматизация за обработка и наблюдение на всяка сделка по веригата.

Организиране на клиенти, обратна връзка и приоритетни задачи с прецизност

Изпращане на предварително изготвени анкети за обслужване на клиенти и проследяване на оценките за удовлетвореността на клиенти и партньори

Улесняване на сътрудничеството между екипите при разрешаването на проблеми с билетите

Получете сертификат и изградете по-добри взаимоотношения с клиентите

Вашите клиенти са най-добрите ви рекламодатели. Инвестирането в тяхното продължително задоволство от вашата марка е от решаващо значение, ако искате те да ви препоръчват на други потенциални клиенти.

Да научите как да задоволявате клиентите си е изкуство само по себе си и изисква широк спектър от умения – а с тези сертификати можете да научите, развиете и усъвършенствате тези умения.

Един добър мениджър по връзки с клиенти ще знае как да използва подходящите инструменти в своя полза. Въведете инструмент като ClickUp, за да улесните CRM работните си процеси и да подобрите способностите си за управление на проекти. ClickUp CRM е отлично допълнение към вашия бизнес, особено защото съчетава две критични функции на CRM и управлението на проекти.

Когато разполагате с решение за управление на проекти, което служи и като CRM платформа, спестявате време, усилия и разходи и подобрявате маржовете и ефективността в дългосрочен план.

