Дайте възможност на вашия екип през 2025 г.: 10 най-високо оценени инструмента за сътрудничество за малки предприятия

Силата на успешното сътрудничество не е тайна в света на бизнеса. Когато умовете се обединят, те бързо пораждат свежи идеи за проекти и намират решения на най-трудните предизвикателства. Така че, когато целият екип участва в вземането на решения, това е рецепта за гарантиран успех. ?‍?

Все пак, постигането на такова ниво на съгласуваност често може да изглежда като трудна задача, тъй като координирането на проекти между няколко екипа изисква прецизна организация и планиране. Тук на помощ идват първокласните инструменти за сътрудничество за малки предприятия.

Съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за сътрудничество за малки предприятия, предназначени да подобрят комуникацията в екипа. Ще получите информация за техните предимства, недостатъци, потребителски оценки и цени, което ще ви позволи да направите най-добрия избор за вашия екип.

Инструментите за сътрудничество за малки предприятия са софтуерни платформи, предназначени да улесняват сътрудничеството, комуникацията и работата в екип между партньори, служители и клиенти. Тези инструменти са от съществено значение за оптимизиране на работните процеси и повишаване на производителността в среда на малки предприятия. ?

Въпреки че инструментите за сътрудничество за малки и големи предприятия предлагат сходни функции, използването на софтуер за сътрудничество, специално разработен за по-малки организации, предлага широка гама от предимства, като например:

Опростеност: Тези инструменти често са проектирани да бъдат по-прости, тъй като обикновено са предназначени за по-малки екипи с по-малко потребители. Икономичност: Малките предприятия обикновено разполагат с по-ограничени бюджети и по-малко ИТ ресурси, затова тези инструменти са по-икономични. Леснота на използване: Интерфейсът на софтуера за сътрудничество е по-лесен за ползване, тъй като по-малките екипи разполагат с ограничени ресурси за обширно обучение.

Когато избирате инструменти за сътрудничество за вашия малък бизнес, имайте предвид следните ключови фактори:

Сътрудничество и персонализиране: Потърсете конкретните функции на софтуера за сътрудничество, от които се нуждаете, като например съобщения в реално време, видеоконферентна връзка, споделяне на документи и : Потърсете конкретните функции на софтуера за сътрудничество, от които се нуждаете, като например съобщения в реално време, видеоконферентна връзка, споделяне на документи и управление на задачи , и вижте дали можете да ги адаптирате към вашите работни процеси.

Подобрете сътрудничеството и ускорете изпълнението на проектите с помощта на всеобхватната работна платформа на ClickUp.

Мащабируемост : Уверете се, че инструментът може да расте заедно с вашия бизнес, като ви позволява да добавяте или премахвате потребители и функции в зависимост от променящите се нужди.

Поддръжка и обучение на потребителите : Проверете дали софтуерът предлага ресурси за обучение и документация, които да помогнат на вашия екип да се научи бързо и да се ориентира лесно в инструмента.

Възможности за интеграция : Проверете дали инструментите за сътрудничество се интегрират безпроблемно с вашите съществуващи софтуерни продукти, като електронна поща, календари, : Проверете дали инструментите за сътрудничество се интегрират безпроблемно с вашите съществуващи софтуерни продукти, като електронна поща, календари, CRM системи и инструменти за управление на проекти.

Функции за сигурност: Потърсете надеждни функции за сигурност като криптиране на данни, удостоверяване на потребители и контрол на достъпа, за да защитите чувствителната бизнес информация.

Въпреки че има повече инструменти за сътрудничество, отколкото вкусове в магазин за сладолед, ние внимателно подбрахме нашите любими решения за малките предприятия. ?

Нека видим какви уникални функции предлагат!

Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния процес на вашия малък бизнес според вашите нужди.

ClickUp е ярко доказателство, че съкровището може да бъде намерено, без да се копае прекалено дълбоко! Този софтуер е истинско бижу в областта на инструментите за сътрудничество за малки предприятия, съчетавайки екипни чатове, незабавна комуникация и интерактивни бели дъски, всичко това в една единствена платформа. ?

Сътрудничеството в екипа е лесно като детска игра с усъвършенстваната функция за откриване на сътрудничество, която ви уведомява, когато член на екипа разгледа задача или добави нов коментар. Получавайте незабавна, автоматична обратна връзка за промени в статуса, нови коментари и всички дейности, свързани със задачите, в момента, в който се случват.

Сътрудничество в реално време в ClickUp Docs — докато редактирате, маркирайте членовете на екипа в коментарите, възлагайте задачи и преобразувайте текста в изпълними задачи, за да поддържате организация и ефективност.

Поддържайте лесен достъп до цялата си работа, като свържете документи и задачи. Включете джаджи в таблото си, за да улесните актуализациите на работния процес, промените в състоянието на проектите и задаването на задачи. Създавайте линкове за споделяне и лесно управлявайте разрешенията, независимо дали става въпрос за екип, гости или публичен достъп.

В областта на визуалното сътрудничество, ClickUp Whiteboards заемат централно място, служейки като творческа площадка за вашия екип. ?

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Този универсален инструмент предлага ненадмината персонализация и гъвкавост, което го прави идеален за:

Брейнсторминг, мисловни карти и планиране на проекти

Споделяйте идеи с екипа си, като вмъквате лепящи се бележки, коментари, документи, медийни файлове и връзки.

Сътрудничество при творческо решаване на проблеми с диаграми, графики и цветни фигури

Използвайте ClickUp Chat view, за да поддържате цялата комуникация в едно унифицирано работно пространство, като елиминирате неудобството от превключването между таблата за управление на проекти и платформите за съобщения. Комуникирайте в реално време, отбелязвайте индивидуалните приноси и поддържайте дискусии, свързани с конкретни задачи, в един-единствен поток.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

За начинаещите може да има стръмна крива на обучение.

Мобилното приложение има по-малко функции от уеб приложението.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Clarizen

Clarizen, известен също като Planview Adaptive Work, е софтуер за съвместно управление на работата, който обединява управлението на проекти в различни компании, сътрудничество в контекста и автоматизация на работния процес. ?

Въпреки че този инструмент е най-подходящ за големи предприятия, малките фирми могат да се възползват от интуитивния му потребителски интерфейс и социалните му функции.

Софтуерът се отличава с улесняването на дискусиите и съобщенията в цялата компания. Той превръща комуникацията в структурирани работни процеси, което значително повишава производителността на екипа. Потребителите могат лесно да създават дискусионни групи, които автоматично се свързват чрез фийда за дискусии. Вътрешните потребители се добавят към групата на цялата компания.

Иновативният социален интерфейс свързва разговорите с елементите на проекта, позволявайки дискусии в реално време, които водят до практически резултати. Освен това можете удобно да маркирате и ангажирате членовете на екипа чрез споменавания в News Feed.

Най-добрите функции на Clarizen

Опростена комуникация в контекста

Етикети и споменавания за повишаване на ангажираността

Имейл известия за членовете на дискусионните групи

Закачане и подчертаване на съобщения

Ограничения на Clarizen

Софтуерът може да изисква известни усилия за правилната му конфигурация.

Без десктоп клиент

Цени на Clarizen

Налични при контакт

Оценки и рецензии за Clarizen

G2 : 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (170+ отзива)

3. Airtable

Airtable е инструмент за организация и сътрудничество, който предоставя на екипи от всякакъв размер централизирана платформа за ефективно управление на проекти, клиенти и иновативни идеи. ?

Два типа сътрудници играят роля в насърчаването на сътрудничеството в Airtable:

Базови сътрудници: Потребители, упълномощени да сътрудничат в рамките на конкретна база Сътрудници на работното място: Потребители с достъп до всички работни пространства

Предоставянето на достъп до базите на Airtable на сътрудниците позволява на няколко членове на екипа да работят заедно по споделена база данни или проект по организиран начин.

Администраторите могат да дават на членовете на екипа разрешения за задачи като преглед, редактиране, добавяне или изтриване на записи. Те могат също да позволяват на сътрудниците да създават или променят таблици, изгледи и други основни елементи.

Airtable разполага с десктоп и мобилни приложения за iOS и Android, така че можете да имате достъп до файловете си отвсякъде.

Най-добрите функции на Airtable

Споделени бази за лесно сътрудничество при управлението на проекти

Персонализирани разрешения за сътрудници

Коментари и бележки за дискусии в реално време

Известия за актуализации и споменавания

Интегрира се с популярни инструменти като Slack, Gmail и Facebook.

Ограничения на Airtable

В началото може да има стръмна крива на обучение

Функцията за коментари може да бъде по-добре организирана.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип : 20 $/месец на потребител

Бизнес : 45 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)

4. monday. com

Звезда сред инструментите за онлайн сътрудничество, monday.com без усилие съчетава ролята си на приложение за комуникация и специализирано решение за екипи за управление на проекти. ⭐

Разкрийте пълния потенциал на сътрудничеството в екипа на малкия бизнес с monday. com workdocs. Можете да редактирате съвместно в реално време, да споделяте коментари и безпроблемно да премествате текст, без да прекъсвате работния процес на екипа.

Начертайте процесите и споделяйте идеи и изображения на гъвкава работна платформа, която насърчава творческото сътрудничество в екипа.

Бъдете добре информирани за напредъка на задачите и сроковете с помощта на списъци със задачи и възложени задачи. Организирайте работната натовареност, като създадете списък с седмични задачи в споделен документ, за да се уверите, че проектите ви вървят по план.

monday. com най-добри функции

Удобен за ползване интерфейс

Централизирано табло за цялата комуникация и документация

Опция за маркиране на членове на екипа в дискусиите

Интеграции на GitHub и GitLab за сътрудничество при разработването на софтуерни планове

Интеграции с Zoom, Slack, Outlook, Gmail и др.

Ограничения на monday.com

Персонализирането на главния екран може да бъде подобрено

Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени

Цени на monday.com

Безплатно

Основен 8 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за monday.com

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Прочетете пълното ни сравнение между Airtable и Monday.com

5. Podio

Podio е като аварийна аптечка за членовете на екипа, тъй като помага при управлението на задачите, автоматизираните работни процеси, социалното сътрудничество, интеграцията на календара, функционалността на чата и планирането на срещи. ?

Podio се отличава с уведомленията си, подобни на тези във Facebook, и с лесния за използване интерфейс. Платформата ви помага да организирате и следите комуникацията лесно, тъй като всички разговори се съхраняват на едно място, което позволява на потребителите да ги проследяват и управляват без усилие. Освен това можете да прикачвате файлове, да проверявате статуса на задачите и да добавяте коментари.

Управлението на задачите в реално време е лесно, тъй като можете да ги разпределяте и да обсъждате по-фините детайли чрез коментари. Този рационализиран подход осигурява ясен преглед на текущата работа, елиминира необходимостта от постоянни имейли за състоянието на задачите и предотвратява ненужни забавяния.

Потребителите се възползват и от функции като опции за персонализиране, персонализирани табла, контрол на достъпа и CRM интеграция.

Най-добрите функции на Podio

Централизиран център за съдържание, разговори, проекти и файлове

Съвместно редактиране на файлове

Интеграции с популярни инструменти като ShareFile, Dropbox и GoToMeeting

Приложения за iOS и Android

Удобни функции за управление на задачите

Ограничения на Podio

Безплатната версия може да не отговаря на нуждите на организацията.

Някои основни задачи за отчитане може да не отговарят напълно на изискванията на потребителите.

Цени на Podio

Безплатно

Плюс : 11,20 $/месец

Премиум: 19,20 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Podio

G2 : 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

6. Hive

Hive оптимизира управлението на съвместни проекти в облака, като предлага поддръжка на екипи, работещи в офиса, дистанционно или в хибриден режим. Той разполага с функции като управление на задачи, споделяне на файлове и чат, предназначени да поддържат екипа ви постоянно в течение.

Използвайте Hive chat, за да се свързвате с колеги индивидуално, в групи или в рамките на проектни теми и да сигнализирате за своя статус на наличност, за да информирате екипа си дали сте заети или отсъствате.

Видеоконференциите са достъпни в платформата, което ви позволява да се включите директно от чата, да си водите бележки и да възлагате последващи действия за минути. Ако текстовият чат не е достатъчен, можете да преминете към видеочат или да използвате преки пътища, за да стартирате Zoom и Google Meet. ?

Използвайте Hive Notes за съвместно редактиране в реално време преди, по време и след срещите. Те се синхронизират безпроблемно с календара ви, осигурявайки лесен достъп до всички документи, свързани със срещите.

Освен това, опростете въвеждането на данни, като централизирате информацията с помощта на Hive Forms , които се интегрират безпроблемно в проектите и задачите, улеснявайки разпределянето им между членовете на екипа.

Най-добрите функции на Hive

Функция за групов чат

Интегрира се с Zoom и Google Meet

Бележки с възможност за редактиране в реално време

Видео чат в рамките на платформата

Споделяне на файлове в чата

Ограничения на Hive

Настолните и мобилните приложения могат да бъдат подобрени

Управлението на разрешенията и йерархията на проектите е тромаво.

Цени на Hive

Solo : Безплатно завинаги

Teams : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hive

G2 : 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 отзива)

Workplace от Meta е частна социална мрежа, предназначена за физически лица и фирми. Тя е подобна на Facebook и предлага функции като създаване на персонализирани профили и групи, организиране на събития и споделяне на информация. Платформата се отличава с инструментите си за комуникация и съобщения, които улесняват работата в екип. ?

В Workplace потребителите могат лесно да изпращат съобщения, да записват видеоклипове и да планират събития. Функцията за незабавни съобщения позволява на екипите да се свързват за секунди, а създаването на групи дава възможност за сътрудничество между колеги от общи отдели.

Бизнес комуникацията е опростена чрез Workplace Groups, които ви позволяват да създавате толкова групи, колкото са ви необходими, да персонализирате имената им, да избирате настройки за поверителност и да каните членовете, които желаете.

Подобно на Facebook, Workplace ви позволява да коментирате в групи или да публикувате директно в профила си. Споделяйте снимки, анкети и файлове, за да изразите мислите и идеите си пред екипа си.

Най-добрите функции на Workplace от Meta

Публикациите с въпроси и отговори позволяват на потребителите да гласуват за любимото си съдържание.

Интегрира се с OneDrive, SharePoint, Dropbox или Google Drive

Видеоконферентна връзка и чат функция за групови срещи

Възможност за закрепване на съобщения в горната част на лентата с новини

Анкети и проучвания за събиране на мненията на екипа

Ограничения на Workplace от Meta

Големият брой групи може да доведе до хаотична работна среда.

Интеграцията с други продукти на Facebook е донякъде ограничена.

Цени на Workplace от Meta

Основен план : 4 $/месец на потребител

Разширено допълнение за администрация и поддръжка : 2 $/месец на потребител

Допълнение Enterprise Live: 2 USD/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Workplace от Meta – оценки и отзиви

G2 : 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

8. Samepage

Samepage е създаден специално за малките предприятия – той насърчава сътрудничеството чрез набор от инструменти, включително чат, дискусии, разговори, планиране, споделяне на файлове и списъци със задачи.

Решението насърчава сътрудничеството чрез ефективна организация и съхранение на широка гама от файлове, като видеоклипове, изображения и карти, всичко на една страница. Можете да споделяте страниците с всеки член на екипа, за да осигурите синхронизация на работата и актуализации в реално време.

С няколко кликвания можете да инициирате видео или аудио разговори с колеги от организацията и гости. Можете също да споделяте екрана си чрез приложението за настолен компютър, за да изразите идеите си по-ясно.

За по-лични разговори, започнете индивидуални чатове с член или гост от вашата организация. За да насърчите по-широки дискусии, създайте групови чатове и съберете всички за съвместни разговори. ?️

Най-добрите функции на Samepage

Интегрира файлове, съхранени на платформи като Dropbox, Google Drive и OneDrive.

Мобилно приложение за лесен достъп навсякъде и по всяко време

Удобна функция за търсене на съобщения, събития, задачи или прикачени файлове

Частни или групови незабавни съобщения

Видеоразговори и споделяне на екран

Ограничения на Samepage

Качеството на видеото може да не е винаги надеждно.

Ограничени възможности за персонализиране на папките в работната среда

Цени на Samepage

Безплатно

Стандартен : 7,50 $/месец на потребител

Pro: 9 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Samepage

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Crozdesk: 4,5/5 (над 200 отзива)

9. Microsoft Loop

Microsoft Loop е вашият инструмент за асинхронна комуникация и безпроблемна свързаност, независимо къде работите. Той е снабден с мобилно приложение и разнообразен набор от компоненти, които оптимизират сътрудничеството в екипа, гарантирайки успешното изпълнение на проектите. ✅

Отключете потенциала на Loop с тези ключови компоненти:

Съавторство: Сътрудничество без усилие с вашия екип за усъвършенстване на съдържанието, независимо дали става дума за създаване на публикация в социалните медии или за съставяне на имейл до клиент. Организирано обсъждане на идеи: Използвайте списъци с точки или номера, за да обсъждате идеи с екипа си по подреден и ефективен начин. Сътрудничество в реално време : Таблиците и списъците ви позволяват да редактирате и преглеждате промените незабавно в чата. Създавайте и споделяйте таблици с ясни колони и редове, като посочвате данните, от които се нуждаете от екипа си. Ефективно управление на задачите: възлагайте работа с крайни срокове и уведомявайте членовете на екипа чрез споменавания. Когато задачите бъдат изпълнени, те могат да бъдат маркирани като изпълнени, което гарантира гладко проследяване на напредъка. Фокусирани дискусии: Позволява ви да се концентрирате върху конкретни теми в чат нишката, което е особено полезно за бързо вземане на решения.

Най-добрите функции на Microsoft Loop

Комуникация и редактиране в реално време

Коментари, подкани, реакции и емотикони, с които да изразите мислите си

Уведомленията в мобилното приложение проследяват вашите задачи, споменавания и отговори.

Интегрира се с Microsoft 365

Лесно споделяне на страници

Ограничения на Microsoft Loop

Няма налични отзиви (тъй като това е сравнително нова версия)

Цени на Microsoft Loop

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Loop

Няма налични отзиви

10. Spike

Spike е цялостно решение за екипи, които търсят безпроблемна комуникация и ефективно управление на календара на проектите в рамките на една платформа.

Сътрудничеството в Docs е лесно с помощта на текст, изображения или видеоклипове. Прикачвайте файлове, добавяйте задачи и дори задавайте напомняния за лесно управление на проектите. Когато редактирате, бележките с известия автоматично се поставят в горната част на обединения ви фийд, което елиминира необходимостта да информирате другите за промените. ?

Функцията „Разговорна електронна поща“ на Spike ви позволява да организирате цялата си минала и настояща комуникация по отделни контакти, включително имейли, теми, файлове, профили в социални мрежи и прикачени файлове.

Насърчавайте екипната работа чрез Spike Channels, пространства, предназначени за дискусии, свързани с проекти. Използвайте инструментите за екипно сътрудничество, за да споделяте файлове, да се включвате в екипни разговори и да гарантирате, че всички са в крак с новостите.

Най-добрите функции на Spike

Споделен календар

Интегрира се с услуги за съхранение в облак като Google Drive и Dropbox.

Управление на файлове и възможности за търсене

Видеоконферентни срещи

Документи за съвместна работа за редактиране в реално време

Ограничения на Spike

Потребителите могат да препращат само отделни имейли, а не цели имейл вериги.

Няма опция за маркиране на членове на екипа в бележките

Спик ценообразуване

Безплатно

Екип : 6 $/месец на потребител

Business+: 9 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Повишете рейтингите и отзивите

G2 : 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Повишете потенциала на вашата компания, като насърчавате екипната работа, улеснявате гладкото сътрудничество и осигурявате рационализирано управление на проектите. Тези 10 инструмента за сътрудничество в малките предприятия могат да служат като обединяваща сила по пътя ви към успеха. ?

За всеобхватен софтуер за управление на проекти и екипно сътрудничество, регистрирайте се безплатно в ClickUp! Безплатната версия разполага с удобни функции, които ви помагат да комуникирате ефективно и да разбирате напредъка на проекта между задачите по-ефективно от всякога!