Monday срещу Airtable: кой инструмент за управление на проекти е най-добър?

От координиране на членовете на екипа и разпределяне на задачи до проследяване на крайни срокове, проектните мениджъри трябва да имат предвид всичко. 👀

Но тъй като не можете да сте навсякъде едновременно, софтуерът за управление на проекти е задължителен.

Ако търсите инструмент, който сериозно оптимизира проследяването на времето, управлението на задачите и известията за крайни срокове, вероятно сте се натъкнали на Monday.com и Airtable. И двата са инструменти за управление на проекти, но имат различни функционалности, интеграции и характеристики.

В този наръчник ще ви предоставим подробна информация за Airtable и Monday.com, за да ви помогнем да вземете най-доброто решение за вашия бизнес. Ще ви изненадаме дори с един конкурент, който (без да се хвалим) превъзхожда и двете платформи за управление на проекти. 🌊

Какво е Monday?

Monday е платформа за управление на работата, която обединява вашите проекти, задачи и процеси в единен контролен панел.

Управлявайте ресурсите, преглеждайте проектите на клиентите на високо ниво и управлявайте заявките и одобренията в една интуитивна платформа. Monday има интеграции за Google Drive, Slack, Zoom, Zapier и Microsoft Teams, за да обедини всичките ви съществуващи инструменти в един работен поток. ⚒️

Струва си да отбележим, че Monday има три различни продукта. Като продуктов мениджър, трябва да се интересувате само от функцията за управление на работата. Но ако се нуждаете от по-интегрирано решение, е полезно да знаете, че Monday предлага и CRM за продажби и функции за управление на проекти за разработчици.

Функции на Monday

Monday се представя като инструмент за творци, софтуерни разработчици, HR специалисти и др. Можете да персонализирате приложението според вашите нужди, но това са най-важните функции на Monday.

1. Управление на цели и задачи

Знаете много добре, че целите на вашия проект не са единствените цели, които вашият екип трябва да постигне – те трябва да постигнат и целите на компанията. 🎯

Въведете тези лоши момчета в Monday и платформата ще ви помогне да създадете структуриран план за постигане на тези цели. Проследяването на целите и ключовите резултати (OKR) на Monday автоматично измерва производителността ви по време на работа.

Чрез Monday

С Portfolio Management получавате обща представа за вашите резултати във всички проекти и отдели, независимо дали сте малка фирма или голямо предприятие. Освен това функцията Resource Planning на Monday улеснява създаването на графици, разпределянето на ресурси и управлението на натоварването на вашия екип.

2. Управление на процесите

Monday е преди всичко инструмент за управление на проекти, така че неговите функции за управление на процеси не са за подценяване. Таблото за проекти в реално време на Monday структурира работата ви в различни изгледи – заедно с много красиви цветове – така че винаги знаете какво ви предстои за деня.

Но ако искате по-персонализирано представяне, Monday е вашият избор. Вижте графиците на проектите в над 10 различни изгледа, включително:

Календарна гледка

Изглед на времевата линия

Kanban табла

Диаграми на Гант

Сравнете текущия темп на проекта си с планирания график, като използвате функцията Gantt baseline в Monday.

Искате да видите върху какво работи екипът ви? Monday показва дневника с дейностите на всеки човек, така че винаги знаете кой се занимава с какво – идеално за сложни проекти.

Ако преминавате през процес на QA/QC, Monday има функция и за това. Създайте персонализиран формуляр, за да ускорите управлението и събирането на данни, и автоматизирайте одобряването на проектите колкото е възможно. Вместо да чакате заявки или одобрения, софтуерът за управление на проекти автоматично ви превежда през предварително дефиниран работен процес, за да работите по-добре и по-бързо.

3. Управление на задачите

Създайте табло за вашите проекти и собственици, крайни срокове и нива на приоритет за всяка задача. Като инструмент за управление на проекти, Monday ви позволява също да коментирате задачи, да добавяте прикачени файлове и да маркирате други членове на проекта.

Актуализирайте статуса на задачите и определете приоритетите си с функциите за управление на задачите в Monday.

Monday предлага няколко автоматизации на задачи. Няма много предварително заредени опции, но платформата предлага автоматизация на базата на тригери за промени в статуса, повтарящи се задачи, зависимости и преместване на елементи.

Можете също така да създадете своя собствена автоматизация за конкретен случай на употреба, но както винаги, проверете я два пъти, преди да я пуснете в употреба. 🤸

Цени на Monday

Безплатен план

Основен план : 8 USD/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Стандартен план : 10 USD/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Професионален план : 19 $/месец на място, фактурира се ежегодно

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Свързано: ClickUp срещу Monday – кой инструмент за управление на проекти е по-добър за екипите

Какво е Airtable?

Airtable е преди всичко решение за управление и автоматизация на работния процес. Ако искате високотехнологична платформа с инструменти без код, Airtable е точно това, от което се нуждаете.

Airtable е отличен за персонализирани работни процеси, които създавате чрез изграждане на база данни, свързване на данни и визуализиране на всичко в персонализиран изглед. Добрата новина е, че това прави платформата безкрайно персонализирана.

Чрез Airtable

Недостатъкът е, че новобранците лесно се объркват, така че хората, които се включват във вашите работни процеси, се нуждаят от основни познания за бази данни. Но Airtable се представя като интелигентен инструмент за екипи за разработка.

С правилната настройка можете да използвате основните му функции за сложни проекти в областта на маркетинга, продажбите, човешките ресурси или операциите.

Той се интегрира и със Slack, Gmail, Google Sheets, Salesforce, Jira, Basecamp и Zendesk, което го прави идеален както за технически, така и за нетехнически екипи. ✨

Функции на Airtable

Airtable наистина блести, когато го използвате за създаване на персонализирани бизнес приложения, но има и няколко други трика в ръкава си.

1. AI работни процеси

Знаете ли, че Airtable интегрира генеративна изкуствена интелигентност в платформата си? Тази функция е достъпна само в бета версия за настоящите потребители, но скоро ще бъде достъпна за всички абонати.

Чрез Airtable

Не е необходимо да знаете как да създавате модели за машинно обучение, които обикновено са изключително технически, за да създадете своя собствена персонализирана AI Board в Airtable. Платформата без код ще ви помогне да постигнете успех в AI с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. 🏆

Уловката? Той разчита на релационни бази данни и данни в реално време. Това означава, че все пак трябва да знаете нещо за данните, за да се възползвате от Airtable AI.

Лесно е да объркате тази функция, ако не знаете какво правите, затова първо я изпробвайте върху малък проект и вижте как се справя.

2. Пазар за разширения

Airtable Extension Marketplace предлага над 1000 шаблона, скриптове и приложения, от които можете да избирате.

Отново, някои от нещата в Marketplace са малко технически, така че бъдете внимателни с това, което използвате тук. Въпреки това, инструментът за управление на проекти разполага с много скриптове за свързване на записи, планиране на смени, създаване на диаграми и др. 📈

Дори ако не искате да използвате персонализиран скрипт, Airtable предлага готови разширения за:

Създаване на организационна структура

Визуализиране на всички ваши таблици, полета и взаимоотношения

Създаване на лентови, линейни, кръгови или точкови диаграми

Проектиране на обобщаващи таблици

Пример за графики в Airtable

Има и разширения за популярни инструменти като Pexels, Miro и Typeform, ако искате да ги интегрирате в своя Airtable акаунт.

3. Библиотека с активи

Имате ли нужда от помощ с управлението на цифрови активи (DAM)? Библиотеката с активи на Airtable ви позволява да качвате активи като таблици, съдържание, код и документи. Оттам можете да каталогизирате тези активи в Airtable и да ги свържете с проекти, диаграми и проекти.

Чрез Airtable

Тази функция е по същество база от знания, която съхранява всички ваши документи и процедури. Ако често превключвате между отделна платформа за управление на цифрови активи и инструмента си за управление на проекти, библиотеката с активи на Airtable обединява и двете функции в една платформа.

Цени на Airtable

Безплатен план

План за екип: 20 $/месец на място, фактурира се ежегодно

Бизнес план: 45 USD/месец на работно място, фактурира се ежегодно

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Искате ли повече подробности? Прочетете подробния ни преглед на Airtable Project Management Review 2023 (функции, предимства, недостатъци, цени)

Airtable и Monday.com: сравнение на функциите

В борбата между Airtable и Monday.com коя платформа е по-добра?

Няма категоричен победител, защото тези инструменти за управление на проекти отговарят на различни нужди. Ще разгледаме най-големите им разлики, за да ви помогнем да решите дали да се регистрирате за някой от тях.

Задачи срещу таблици

Monday е подходящ за почти всеки тип компания или отдел. Функциите му са достатъчно общи, за да можете да го използвате за човешки ресурси, маркетинг, продажби и др. Airtable, от друга страна, е по-подходящ за разработчици.

Можете ли да го използвате, ако не сте разработчик? Разбира се. Но някои от функциите на Airtable са достатъчно технически, че можете да си навлечете сериозни проблеми, ако не знаете какво правите. 🤷

Airtable показва вашите работни процеси в таблици, ориентирани към данни. Можете да го използвате за проследяване на проекти, но от двете платформи за управление на проекти Airtable е по-силно ориентирана към данните. Monday, от друга страна, е по-фокусирана върху работните процеси и включва повече инструменти за управление на проекти за сътрудничество в екип.

Победител: Това наистина зависи от вашите конкретни нужди

Мобилно преживяване

И Monday, и Airtable предлагат отзивчиви и лесни за използване мобилни приложения за Android и iOS.

Въпреки това, Airtable е малко по-тромав на мобилни устройства, защото съдържа много данни. (Всъщност това е гигантска база данни, помните ли?) Airtable също така няма много функции в мобилната версия, така че трябва да изчакате, докато сте на настолен компютър, за да използвате софтуера за управление на проекти в пълна степен.

Според нас приложението Monday е по-интуитивно и полезно за екипи, които са постоянно в движение.

Победител: Monday

Леснота на използване

Ако искате софтуер за управление на проекти, в който да влизате и да използвате без голямо усилие, изберете Monday. Неговата лесна за използване настройка на работния процес е подобна на други платформи за управление на проекти като Asana или Trello – ако сте ги използвали в миналото.

Airtable има по-разширени функции, които го правят по-труден за използване. Но разширените функции могат да бъдат чудесни, ако вашият екип се нуждае от допълнителни екстри. 🔔

Допълнителната сложност не винаги е лошо нещо, но трябва да вземете предвид времето за обучение, ако се регистрирате в Airtable.

Победител: Monday

Цени

В сравнението между Monday.com и Airtable определено трябва да вземем предвид разликата в цените. Monday Premium струва само 8 долара на потребител на година, с годишно фактуриране. Airtable струва 20 долара на потребител на година, с годишно фактуриране. 💰

Airtable е повече от два пъти по-скъп от Monday, а тази ценова разлика бързо се натрупва, ако искате да закупите много лицензи. Премиум цената ви дава достъп до Airtable AI, но дори и тогава това е висока цена.

Ако цената е важен фактор за вас, Monday е по-достъпният вариант.

Победител: Monday

AI срещу автоматизация

Добрата новина е, че и Monday, и Airtable разполагат с функции, които облекчават работната ви натовареност. Monday използва автоматизация на базата на тригери, докато Airtable използва генеративна изкуствена интелигентност.

Няма нищо лошо в автоматизацията, но тя все пак изисква много ръчна работа от вашия екип, за да функционира правилно. Автоматизацията не „учи“ с времето като изкуствения интелект – тя продължава да прави едно и също нещо, докато не й кажете да направи нещо друго. 💡

Airtable AI е достъпна само в бета версия в момента, но използва истинска изкуствена интелигентност, за да изпълнява по-сложни задачи за вас. Ако искате да създавате персонализирани AI инструменти, без да се налага да изучавате тънкостите на моделите за машинно обучение, Airtable е най-добрият избор за вас.

Победител: Airtable

Управление на съдържанието

Голямата разлика между Airtable и Monday.com е системата за управление на цифрови активи на Airtable. Разбира се, можете да съхранявате документи и файлове в Monday, но той не функционира като истинска DAM система.

Функцията „Библиотека с активи“ на Airtable улеснява търсенето, организирането и управлението на всички ваши активи. Тази готова рамка прави Airtable идеален избор за всеки бизнес, който се нуждае от помощ при управлението на много цифрови активи.

Победител: Airtable

Monday срещу Airtable в Reddit

Както можете да видите, Monday е по-добър за някои неща, докато Airtable печели в други категории. За да изясним коя платформа е най-добра, посетихме Reddit, за да видим какво мислят обикновените хора за Airtable и Monday.

В групата r/ProjectManagers един потребител каза:

„Airtable е по-скоро база данни, отколкото инструмент за управление на проекти. Според мен Airtable има ограничения и е тромав за прости задачи.“

В темата r/Airtable друг потребител коментира:

„Monday.com работи по-добре за хора, които искат много малко персонализиране и харесват стандартните функции, които предлага. Ако искате да направите по-голямо персонализиране или се нуждаете от допълнителни опции, Airtable е по-добрият избор.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Monday и Airtable

Разбира се, Monday и Airtable имат своите предимства, но пробвали ли сте да управлявате работната си натовареност в ClickUp?

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е най-известен като приложение за управление на проекти, но това е само върхът на айсберга. Ние съчетаваме всичко, от което се нуждаете, за да вършите работата си (да, всичко), в една платформа, за да прекарвате по-малко време в превключване между раздели и повече време в самата работа. 🙌

Не е за да се хвалим, но управлението на проекти е основната дейност на ClickUp. Нашите функции за управление на проекти се грижат за тежките задачи, за да имате време да управлявате екипа си, да развивате проекти, да управлявате бюджети и др.

Задачи

Нека направим управлението на проектите малко по-разумно, нали? ClickUp Tasks улеснява планирането, организирането и сътрудничеството по всички ваши проекти на едно място.

Задачите в ClickUp също са 100% персонализируеми. Добавете автоматизации, персонализирани данни и още много други с над 35 готови за употреба ClickApps.

Изглед на таблицата

Имате нужда да визуализирате проектите си? Ние сме тук, за да ви помогнем. ClickUp ви предлага множество изгледи за управление на проекти, така че да можете да видите всички важни елементи, без да се чувствате претоварени. 🧘

Плъзгайте и пускайте задачи в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

Превключете на Task View, за да видите задачите си в стил електронна таблица. Управлявайте инвентара, данните за клиентите, бюджетите и други в тази оптимизирана платформа. (Excel, какво?) Създавайте бази данни без кодиране и ги свързвайте със задачи, документи, зависимости и други.

ClickUp AI

Ето една малка тайна: ClickUp AI е единственият AI инструмент на пазара, специфичен за конкретна длъжност. Просто кажете на приятелския чатбот, че сте проектен мениджър, и роботите ще се погрижат за останалото. 🤖

Използвайте ClickUp AI, за да създадете кратко описание на проекта.

Използвайте ClickUp AI, за да:

Обобщете бележките от срещата

Създавайте задачи за действие от Docs или задачи

Редактиране на отчети за проекти

Форматиране на съдържание

Най-хубавото е, че тук не се изисква кодиране или моделиране. Просто въведете няколко данни и ще получите нужната помощ за нула време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Изборът между Airtable и Monday.com не е толкова прост, колкото да се спрете на най-евтината платформа. Те имат различни функции и цели, така че изберете опцията, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Казано това, знаем, че Monday и Airtable не са перфектни. Ако се нуждаете от платформа, която прави всичко и още нещо, изберете ClickUp. Нашата персонализирана платформа и AI инструмент, базиран на роли, правят управлението на проекти лесно като детска игра. 🥧

Нека съберем цялата ви работа на едно място. Регистрирайте се в ClickUp сега – безплатно завинаги.