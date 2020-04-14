Преглед на Airtable Project Management 2025 (характеристики, предимства, недостатъци, цени)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Какво е Airtable?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable е лесен за използване софтуер за бази данни и електронни таблици, който ви позволява да добавяте „записи“ или клетки с данни към изчерпателна таблица с данни. " } },{ "@type": "Question", "name": "Какви са основните функции на Airtable?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable предлага готови шаблони, персонализирани изгледи, съхранение на документи, управление и проследяване на задачи. " } }] }

Дали Airtable е подходящият инструмент за вас?

Когато се появи за първи път на пазара през 2012 г., Airtable беше най-популярният продукт в средите на проектния мениджмънт.

Но дали все още получава толкова много овации, колкото преди десет години?

И по-важното, може ли електронната таблица наистина да бъде решение за управление на проекти?

Този преглед на Airtable ще ви помогне да отговорите на тези въпроси, за да решите дали това е най-добрият софтуер за управление на проекти за вашия екип.

Ще разгледаме неговите функции, предимства и недостатъци, както и ценовите планове на Airtable, за да ви предоставим изчерпателен преглед на приложението.

Да започнем.

Какво е Airtable?

Airtable е лесен за използване софтуер за бази данни и електронни таблици. Той ви позволява да добавяте „записи“ или клетки с данни към изчерпателна таблица с данни. Този изглед на таблица служи като вашето работно пространство по подразбиране в Airtable.

По същество Airtable взема най-добрите характеристики на електронните таблици в Excel или Google Sheets и ги представя в прост потребителски интерфейс!

Електронната таблица на Airtable може да помогне на потребителя да:

Управление на данни за наличностите

Проследявайте списъци с референтни елементи

Създайте импровизиран CRM софтуер

Кой може да го използва?

Тъй като потребителският интерфейс на Airtable е по същество празно платно с решетки, почти всеки може да го използва. Това е перфектната база данни за потребители, които искат да следят запасите си или да създават прости списъци със задачи!

Какви са основните характеристики на Airtable?

Airtable предлага готови шаблони, персонализирани изгледи, съхранение на документи, управление на задачи и проследяване.

.. така че какво направи този инструмент толкова популярен?

Ето по-подробен поглед върху най-добрите характеристики на Airtable:

1. Готови шаблони, които ви помагат бързо да създадете първата си база в Airtable

Тъй като настройването на работната среда на Airtable може да бъде наистина сложно за новите потребители на Airtable, софтуерът предоставя стотици готови шаблони, които да ви помогнат.

Тези шаблони варират от лични проекти до конвенционални бизнес теми, като например:

„Проучване на потребителите“

„Кампании в социалните медии“

„Проследяване на бъгове и проблеми“

Независимо за какво използвате базата данни Airtable, в света на Airtable можете да намерите готови шаблони, които ще отговорят на вашите нужди.

2. Персонализирани изгледи за различни приложения

Приложението Airtable ви позволява да създавате различни персонализирани изгледи, като например изглед „Календар“, за да се адаптирате към нуждите на вашия екип.

Те включват:

Класическа електронна таблица: показва електронна таблица/мрежови изглед, подобен на Excel и Google Sheets

Календар: в изгледа „Календар“ записите в Airtable се показват според колоните с дати, като например дати на подаване.

Галерия: картонен изглед, който показва прикачени файлове като изображения и документи

Kanban: Kanban таблото е популярен формат с подредени карти, използван в инструменти за управление на проекти по метода Agile, като Trello и ClickUp

Забележка: Въпреки че инструментът поддържа всички тези изгледи на Airtable, в него липсва основният изглед на диаграма на Гант — нещо, от което се нуждае всеки Agile проект.

Бонус: Coda срещу Airtable

3. Съхранението на документи съхранява файловете по проекта на едно място

Airtable ви позволява да съхранявате различни прикачени файлове в записите на вашата база данни.

Получавате пространство за съхранение от 2 GB до 1000 GB в различни ценови планове. По този начин можете да запазите данните от вашия проект в базата на Airtable, без да се притеснявате, че ще ви свърши мястото.

Да, все още няма нужда да се разхвърляте!

Приложението Airtable поддържа и множество формати за вашите прикачени файлове, като:

Изображения и видеоклипове

PDF документи

Спредовни таблици, включително поддръжка за CSV файлове

4. Управление и проследяване на задачи

В миналото хората използваха Excel и Google Sheets за управление на проекти!

Това беше преди ерата на специализираните инструменти за управление на проекти – повечето от които сега са алтернативи на Airtable.

А ако слушането на Queen или Phil Collins не е достатъчно, за да ви върне спомените, можете да създадете основна система за управление на задачите с безплатната електронна таблица или изглед на таблица на Airtable.

Можете да използвате таблиците в работната си среда в Airtable, за да въвеждате данни за задачите, като например колко време отнема изпълнението на дадена задача. По този начин получавате бърз преглед на състоянието на проектите, при условие че ги актуализирате ръчно на регулярна основа.

За по-голяма гъвкавост можете да споделите изгледа „Календар“ с вашите екипи, за да планирате и управлявате графиците на проектите и списъците със задачи.

Но почакайте.

Защо някой би продължил да използва електронна таблица за управление на проекти, когато вече има специализирани инструменти за проекти?

Аз също не знам!

Но Airtable е за тези хора.

5. Блоковете на Airtable могат да интегрират плъгини на трети страни

Добавките на трети страни, които поддържат интеграция с Airtable, се наричат „блокове“.

Airtable не разполага с основните функции, които бихте очаквали от приложение за управление на проекти (което предлагат повечето алтернативи на Airtable).

Блоковете ви позволяват да работите с плъгини като Google Drive, за да компенсирате недостатъците на инструмента.

Някои от популярните му интеграции включват:

Slack: инструмент за незабавни съобщения и комуникация

GitHub: платформа за разработка на софтуер

WordPress: безплатна система за управление на съдържание с отворен код

Stripe: платформа за онлайн обработка на плащания

Забележка: Недостатъкът тук е, че блоковете не са включени в основните ценови планове на Airtable. Не можете да отключите интеграциите на Airtable Google, без да платите значителна сума.

Предимствата на Airtable

Защо да използвате Airtable?

Макар че Airtable е по същество просто добре изглеждаща електронна таблица, той има няколко предимства:

1. Приспособим към всички видове бизнес

Потребителският интерфейс на Airtable следва основния формат на електронна таблица, който може да се приспособи към почти всеки бизнес.

Потребителите на Airtable могат да избират между изгледите на Airtable, които им подхождат най-добре, и дори да персонализират стойностите на данните в няколко формата, като например:

Валута

Дати

Дълъг текст

Предварително зададени стойности

Можете също да интегрирате приставки на приложения на трети страни чрез Blocks във вашата база данни Airtable, за да оптимизирате съществуващите си работни процеси. Като алтернатива, интеграцията с Zapier може да се използва и за свързване с няколко приложения.

2. Лесно споделяне на файлове и данни от Airtable

За да компенсира липсата на функции за сътрудничество в екип, инструментът позволява на потребителите на Airtable да споделят файлове и данни с лекота. Тази функция се предлага дори в безплатния план на Airtable.

С настолни приложения и мобилно приложение за iOS и Android платформи можете да имате достъп до файловете си отвсякъде. А благодарение на големите лимити за съхранение на файлове можете да качвате големи файлове, които екипът ви да изтегли.

Когато става въпрос за споделяне на данните от вашата електронна таблица, Airtable предлага няколко опции:

Споделяйте връзки с различни разрешения за преглед

Вградете базата си в Airtable във вашите уебсайтове

Използвайте API ключа на Airtable на вашата база, за да персонализирате приложението си (всички потребители на Airtable имат достъп до своя API ключ чрез документацията на Airtable API).

Прехвърлете данните си в Google Sheets чрез Airtable Importer, Zapier или други приложения, които поддържат интеграция с Airtable.

Тези опции ви позволяват да споделяте базата данни или резултатите си от Airtable с всеки, когото пожелаете, за нула време!

6 недостатъка на Airtable

Макар Airtable да е удобен софтуер, той не е идеалното приложение за управление.

Всъщност това е инструмент за управление на бази данни, а не инструмент за проекти!

Това е почти като да пиете Диет Кола.

Той не е дори близо до истинския, въпреки че се държи като такъв.

Всички го знаем.

Ето 6 недостатъка на Airtable:

(кликнете върху връзките, за да прескочите към конкретен недостатък)

Съвременните платформи за управление на проекти се фокусират върху сътрудничеството в реално време и обратната връзка.

Но Airtable не е проектиран за това.

За разлика от брандинга на Airtable, всъщност инструментът е по-скоро релационна база данни, която помага да се представят връзките между данните в таблицата.

Какво е релационна база данни?

Самият факт, че трябва да питате, показва колко сложно е всичко това, нали?

Това означава, че Airtable не се фокусира върху лесното сътрудничество или комуникация. Ако искате да оставите коментар за екипа си, ще трябва да извършите няколко търсения, за да намерите правилния запис.

И всички знаем колко е забавно да преглеждаме стотици съобщения!

Единственият изход от тази ситуация е да свържете Airtable с друг софтуер за управление на проекти.

Но какъв е смисълът от това?

Искате да комуникирате с членовете на екипа си, нали?

Нямате нужда от релационна база данни или други супер объркващи и нерелевантни термини.

Това, от което се нуждаете, са секциите за коментари.

За щастие, точно това ви предлага ClickUp.

ClickUp ви позволява да оставяте коментари към всяка задача, подобно на Slack!

Провеждайте всички необходими разговори на едно място!

И има още...

Разбира се, можете да оставите коментар, в който да помолите някого да направи нещо, но колко често хората казват това?

И макар да си изтръгнете косата да е напълно „легитимна“ реакция към това – не е задължително да е продуктивна.

Но не се притеснявайте, ClickUp ще ви помогне.

Присвоените коментари на ClickUp ви помагат да създавате изпълними задачи от коментари за лесно преглеждане и ревизия. Можете да ги присвоите на всеки от екипа си (включително на себе си).

Членът на екипа е маркиран и дори получава известие за задачата. Коментарът се появява и в тяхната лента със задачи за лесен достъп, докато не я разрешат или прехвърлят на някой друг.

С присвоените коментари никога няма да се притеснявате, че коментарите ви ще останат без отговор!

Недостатък № 2 на Airtable: Липса на обща картина

Ето няколко често задавани въпроса от проектните мениджъри:

Какъв е статуса на тази задача? Как напредва? Къде са ми поничките?

(Сериозно! Кой не би искал поничка?!)

Когато потребител използва Airtable, е практически невъзможно да отговори на тези въпроси и да разбере какво се случва. За управлението на задачите всеки трябва да актуализира таблиците си ръчно и да ви даде достъп.

Дори и тогава ще трябва да превключвате между таблиците на всеки екип, само за да намерите това, което търсите! Ако това не е досадно, тогава какво е?

Ще губите цялото това време, преминавайки от една таблица в друга, когато вместо това бихте могли да си похапвате двойно глазиран поничка с пръчици.

И това не е разумна компромисна сделка.

Някога.

Решението ClickUp: Персонализирани статуси на задачите

Мениджърите трябва да са информирани за развитието на проекта по всяко време.

Те нямат време да преглеждат нещата на всички, за да разберат какво се случва.

За да ви даде бърз преглед на напредъка, ClickUp ви позволява да добавяте персонализирани статуси на задачите!

Всичко, от което се нуждаете, е един бърз поглед към статуса, за да разберете какво се случва, и след това можете да се върнете към другата си работа!

Тези статуси могат да бъдат персонализирани за всеки екип и организация.

Например, екипът по дизайн може да използва статуси като „wireframing“ и „concept“, докато екипите по разработка на софтуер биха предпочели да използват „review“ или „issues found“. По този начин всеки може да провери напредъка с един поглед.

С приложение за управление на проекти като ClickUp можете бързо и ефективно да анализирате напредъка на различните екипи!

Недостатък № 3 на Airtable: Задачите (и подзадачите) са почти невъзможни за използване

Понякога дадена задача може да изисква повече работа от планираното, нали?

Но управлението на задачи в Airtable е практически невъзможно.

Има ли Airtable изобщо задачи?

Кратък отговор:

Дълъг отговор:

Той има редове без възможност за добавяне на конкретни коментари.

Ще трябва да положите много усилия, за да използвате или организирате задачите, което противоречи на целта на софтуера за управление на проекти.

И дори не питайте за подзадачите!

За тях ще трябва да създадете и да свържете друга таблица, съдържаща задачите, от които се нуждаете.

Сериозно. Говорим за бъркотия, объркване и сложност!

ClickUp е насочен към незабавно действие.

Ще го откриете във всяка задача, която създавате.

Имате нужда от актуализация? Готово

Трябва да възложите нещо на някого? Готово

Искате да отмените нещо? Готово

Искате ли повече захар в кафето си? Все още не можем да го направим, но работим по въпроса!

Задачите са най-важната част от ClickUp.

Ето защо можете да премествате задачи между списъци или да ги редактирате по всяко време.

Подзадачите добавят допълнително ниво към вашата структура, което ви позволява да дефинирате подробни цели и списъци със задачи вътре в задачите ви. Както при нормалните задачи, можете да добавяте нива на информация към подзадачите, като например отговорни лица, крайни срокове и приоритети.

С списъците за проверка на ClickUp вашият екип може да се справи с изпълнението на задачите.

Поддръжка на списъци за проверка в ClickUp:

Вграждане: всеки списък за проверка може да съдържа няколко подточки, за да ви помогне да бъдете толкова подробни, колкото желаете. Функционалност „Плъзгане и пускане”: лесно премествайте елементи, за да пренаредите списъка си. Присвояване на елементи: присвойте елементи от списъка на конкретни членове на екипа Шаблони: създавайте шаблони за списъци за проверка, които могат да бъдат добавени незабавно към вашите проекти.

С толкова много възможности за персонализиране на всяка подробност, ще си помислите, че сте отговорни за заснемането на исторически филм!

Недостатък на Airtable № 4: Липса на подробни функции за отчитане

Airtable не предоставя на потребителя подробни вградени отчети.

Единствените налични отчети са основни графики и отчети чрез Airtable Blocks, които са твърде скъпи .

В Airtable практически нямате възможност да анализирате напредъка на проекта си, за да разберете дали нещата вървят според плана!

ClickUp разполага с много мощни функции за отчитане, които ви държат в течение с напредъка на вашия проект.

И когато казваме „тон“, имаме предвид точно това.

Има повече диаграми, отколкото са продълженията на поредицата „Бързи и яростни“!

Вграденият в инструмента Gantt Chart View ви позволява лесно да следите проектите си. Достатъчно е само един поглед, за да разберете как се развиват проектите ви.

И това не е всичко.

Диаграмите на ClickUp автоматизират няколко процеса в реално време. Ето какво могат да автоматизират:

Пренастройте зависимостите въз основа на промени в графика

Определете процента на напредъка на проекта въз основа на изпълнените задачи от общия брой задачи.

Сравнете текущия напредък с очаквания напредък

Определете критичния път , за да знаете задачите, които трябва да изпълните, за да спазите сроковете си.

А диаграмите на Гант са само върхът на айсберга, що се отнася до функциите за отчитане!

Мощните табла на ClickUp ви предоставят визуален преглед на данните за вашия проект.

Има много джаджи за таблото, от които можете да избирате, като например:

Диаграми за скорост: определят степента на изпълнение на задачите определят степента на изпълнение на задачите

Диаграми за изразходване : подчертават напредъка на екипа спрямо целевите линии, за да ви помогнат да анализирате оставащата работа.

Графики за изразходване: показват колко работа вече сте свършили спрямо обхвата на проекта. показват колко работа вече сте свършили спрямо обхвата на проекта.

Кумулативни диаграми на потока: проследяват напредъка на проекта ви във времето проследяват напредъка на проекта ви във времето

Недостатък № 5 на Airtable: Липса на вградена функция за проследяване на времето

Искате да знаете колко време е отнела всяка задача?В безплатния план на Airtable това не е възможно.

Не можете да правите прогнози за времето, необходимо за проекта, или да следите времето без още една интеграция с Airtable или добавка.

Това не само е неудобно, но и Airtable Blocks са достъпни само в премиум плановете, като Airtable Pro и Enterprise.

Ще трябва да плащате най-малко 20 долара на месец за всеки потребител за проста функция за проследяване на времето!

Или може би използвате часовника си и въвеждате числа в друга електронна таблица?

В края на краищата, точно това ви трябва – още една електронна таблица.

ClickUp разполага с вграден инструмент за отчитане на времето с разширението си за Google Chrome, който може да записва времето, прекарано за всяка задача.

Няма повече да се чудите колко време е отнела дадена задача.

Или да използвате часовника си, докато създавате още една електронна таблица 😉

Всяка задача също така съхранява времето в отделни партиди, така че можете да видите колко време всеки човек е отделил за задачата.

А какво е още по-хубаво? Той е 100% БЕЗПЛАТЕН.

ClickUp дори се интегрира с няколко инструмента за проследяване на времето, за да ви предостави подробна информация, включително:

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

и много други!

Недостатък № 6 на Airtable: Скъпи ценови планове

Въпреки че Airtable предлага безплатен план, неговата функционалност е твърде ограничена.

Тъй като основните планове на Airtable не ви позволяват да използвате блокове, вие не получавате никакви функции за проследяване на времето или отчитане.

За основни функции като блокове или лични и заключени изгледи, цената на Airtable ще се повиши до най-малко 20 долара на месец на потребител с по-скъпите планове на Airtable!

Кажете сбогом на почивката, която планирахте след края на COVID-19!

Ето по-подробен поглед върху ценовия модел на Airtable:

Ценови модел на Airtable

Airtable ви предлага три ценови плана, от които да изберете:

A. Безплатен план на Airtable: безплатен

Неограничен брой бази и 1200 записи в Airtable на база. 2 GB пространство за съхранение на база и всички изгледи са включени.

Б. План Airtable Plus: 10 USD/месец на потребител

Включва всички „безплатни“ функции, плюс 5000 записи в Airtable и 5 GB на база.

C. План Airtable Pro: 20 $/месец на потребител

Включва всички „Plus“ функции, 50 000 записи, 20 GB на база и премахва логото на Airtable от всеки формуляр, който създавате.

Професионалният план на Airtable ви предлага също блокове и... повече цветови опции?

Решението ClickUp

Плащането на 20 или дори 10 долара за всеки потребител на месечна база може бързо да натрупа общата стойност на Airtable до над 200 долара на месец за повечето проектни екипи.

Защо, все пак?

Защо да плащате толкова много за платформа за релационна база данни като Airtable, когато ClickUp предлага много повече функции на много по-достъпни цени?

ClickUp ви предлага три ценови опции:

Безплатен план : Неограничен брой задачи и потребители с 24/7 поддръжка на клиенти

Неограничен ( 5 долара на потребител на месец ): предлага „безплатни“ функции + неограничено пространство за съхранение, изгледи, табла и интеграции

Бизнес (9 долара на потребител на месец): предлага „неограничени“ функции + еднократно влизане в Google + папки с цели + допълнителни гости + частни изгледи и др.

За разлика от плановете на Airtable, ClickUp предлага функции за проследяване, неограничен брой задачи и 24/7 поддръжка на клиенти в БЕЗПЛАТНИЯ план!

И за само 5 долара на месец на потребител получавате табла за разширени отчети, както и интеграции за оптимизиране на управлението на вашите проекти.

По този начин ще ви останат повече от достатъчно пари за планираната ваканция, нов лаптоп или месечен запас от понички!

Заключение

Приложението Airtable не е лош инструмент, ако искате софтуер за релационна база данни и електронни таблици, базиран в облака!

Но това е всичко, което може да предложи.

Не забравяйте, че това не е инструмент за управление на проекти!

Защо да плащате за неефективен инструмент, когато най-доброто приложение за управление на проекти в света е на разположение безплатно?

ClickUp не само разполага с по-добри версии на всички функции, описани в този преглед на Airtable, но и предлага множество допълнителни функции на достъпни цени.

Независимо дали предпочитате Kanban, Scrum или друг метод за управление на проекти, ClickUp е единственият инструмент, от който се нуждаете!

Защо да не се регистрирате в ClickUp и да го изпробвате още днес?