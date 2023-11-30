10-те най-добри сертификати по маркетинг, които ще ви помогнат да развиете кариерата си

Не е лесно да привлечете вниманието на целевата си аудитория, когато се състезавате с много други. Ето защо днес маркетолозите трябва да научат конвенционални и неконвенционални маркетингови техники, за да си извоюват място.

Да бъдеш в крак с новостите и да изпреварваш тенденциите е станало изключително важно. Един ефективен начин да подобрите уменията си и да демонстрирате експертизата си е да придобиете сертификати по маркетинг, независимо дали сте начинаещ или опитен маркетолог.

В този наръчник за сертификати в областта на маркетинга ще разгледаме предимствата от придобиването на такъв сертификат, различните видове сертификати, които се предлагат, 10-те най-изявени сертификата, които да търсите, и други.

Кариерни предимства от притежаването на сертификати по маркетинг

Ето някои от най-големите предимства за кариерата, които предлага сертификатът по маркетинг.

Конкурентно предимство: На пазара на труда, където кандидатстват много кандидати, сертификатите по маркетинг ще ви помогнат да получите конкурентно предимство пред останалите кандидати. Използвайте тези сертификати, за да направите кандидатурата си по-забележима, така че потенциалните работодатели да я забележат. Кариерно развитие: В рамките на екип от маркетинг специалисти, тези, които подобряват уменията си чрез сертификати по маркетинг, ще имат професионално предимство пред колегите си. Това от своя страна ще доведе до по-бързи повишения и по-добро кариерно развитие в дългосрочен план. Повишена пригодност за наемане на работа: Когато работодателите и маркетинг мениджърите търсят таланти в областта на маркетинга, кандидатите с маркетинг сертификати ще се открояват и ще имат по-големи шансове да привлекат интереса им. По-голям интерес от страна на работодателите означава повече възможности за наемане на работа. Мрежи: Повечето програми за сертифициране в областта на маркетинга предоставят чудесна възможност да се свържете с хора със сходни интереси. Вашите преподаватели и състуденти се превръщат в вашата професионална мрежа, когато търсите следващата голяма стъпка в кариерата си или се нуждаете от експертна насока. По-добра заплата: Притежаването на един или повече сертификати по маркетинг и професионална степен ще подобри вашата образователна квалификация и ще повиши рейтинга на вашия профил за по-добро възнаграждение. Това също така ви дава по-голямо предимство пред работодателите по време на преговорите за заплатата.

Видове сертификати за маркетинг

Маркетинговите сертификати могат да бъдат разделени на четири основни категории. Ето кратък преглед на видовете маркетингови сертификати и как те могат да ви помогнат в професионалното развитие и дългосрочното кариерно израстване.

Сертификати за дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е търсена област, която включва много технически знания, а работодателите винаги търсят подходящите таланти. Получаването на сертификат за дигитален маркетинг е един от най-добрите начини да се отличите и да покажете, че сте добре подготвени да се справите с всичко, което маркетингова агенция или бързоразвиващ се SaaS бизнес може да ви предложи.

Пълноценният курс за сертифициране в областта на дигиталния маркетинг най-вероятно ще обхване всичко – от оптимизация за търсачки (SEO), маркетинг в търсачки (SEM), реклама на базата на плащане за клик (PPC) и Google Ads до маркетинг в социалните медии и реклама в социалните медии.

Сертификатът по дигитален маркетинг ще ви научи да създавате по-добри маркетингови планове, да постигате по-висока възвръщаемост на инвестициите в кампании, да определяте по-целеви аудитории, да подобрявате процента на конверсия и да вземате решения, основани на данни, като използвате анализ на поведението.

Сертификати за съдържателен маркетинг

Съдържанието, публикувано на уебсайта или в социалните медии на дадена компания, ефективно ангажира целевата аудитория и намира потенциални клиенти. В маркетинга, независимо от това с какво се занимавате, „съдържанието е крал“. Поради това винаги има постоянна нужда от маркетинг специалисти по съдържание по целия свят.

Сертификатите за съдържателен маркетинг ще ви помогнат да разработите стратегия за съдържание. След това ще получите насоки за създаване на съдържание, което да привлече вашата аудитория, за написване на увлекателни рекламни текстове, за оптимизиране на профилите ви в социалните медии, за придобиване на умения за управление на клиенти и други.

Сертификати за имейл маркетинг

В света на дигиталната реклама, имейл маркетинга все още има конкурентно предимство благодарение на огромния брой потребители. Към 2024 г. има около 4,3 милиарда потребители на имейл в световен мащаб, а броят им постоянно нараства.

Реномирана сертификация за имейл маркетинг ще обхване всичко, което ще ви помогне да разширите списъка си с имейл аудитория. Курсът ще ви научи как да използвате различни инструменти, достъпни за имейл маркетинг, да планирате календара си за имейл маркетинг, да създавате шаблони за имейли с функция „плъзгане и пускане”, да сегментирате списъците си с аудитория, ще ви даде съвети за писане на увлекателно съдържание, създаване на работни процеси за имейл маркетинг и анализ на вашите имейл анализи.

Сертификати за инбаунд маркетинг

Входящият маркетинг привлича потенциални клиенти чрез създаване на персонализирани маркетингови съобщения, използващи съдържание. Брайън Халиган, съосновател и бивш главен изпълнителен директор на HubSpot, е автор на термина „входящ маркетинг“.

Сертификатите за инбаунд маркетинг ще ви помогнат да създадете стратегии за привличане, ангажиране и удовлетворяване на клиентите – трите основни стълба на един бизнес.

Ще научите как да създавате съдържание, което да образова потенциалните ви клиенти по време на тяхното пътуване към покупката, как да пишете съдържание, което да подхранва интереса им, как да управлявате кампании, как да създавате стратегии за автоматизация и как да използвате AI маркетингови инструменти.

10 сертификата по маркетинг, които да придобиете

Ето 10 сертификата по маркетинг, които ще ви помогнат да напреднете в кариерата си. Изберете този, който съответства на вашите цели.

1. Сертификат за Google Ads

чрез сертификацията на Google Ads.

Сертификацията за Google Ads е официално признание от Google, че сте експерт в използването на техните инструменти за онлайн реклама. В момента се предлагат следните 11 сертификати за Google Ads.

Търсене в Google Ads

Google Ads Display

Google Ads Video

Реклами за пазаруване

Приложения на Google Ads

Измерване на Google Ads

Google Ads Search Professional

Google Ads Display Professional

Google Ads Video Professional

Google Ads Creative

Увеличете офлайн продажбите

Получете сертификати за Google Ads чрез Skillshop, платформа на Google, за да получите достъп до техните учебни ресурси и оценки. Тези сертификати са предназначени за хора, които започват кариерата си в областта на дигиталния маркетинг.

Професионалистите на средно ниво, които се нуждаят от освежаване на знанията си за най-новите тенденции и функции в Google Ads, също могат да се явят на сертификационните изпити на Google Ads.

Тези сертификати са валидни за една година и след това трябва да се подновяват редовно. Препоръчваме ви да подновявате сертификата си ежегодно, за да сте в крак с актуалните тенденции.

Тема на интерес: Професионалисти в областта на дигиталния маркетинг

Предлага се от: Google

Такса за сертифициране: Безплатно

Валидност: Изисква подновяване след една година

2. Сертификат за инбаунд маркетинг на HubSpot

чрез Hubspot

Маркетинг стратегът Дейвид Миърман Скот казва, че инбаунд маркетинга позволява на маркетолозите да „си спечелят място“ в съзнанието на клиентите, вместо да го нахлуват чрез платени реклами.

Сертификацията за инбаунд маркетинг на HubSpot ще ви помогне да създадете идеалния профил на купувача, да оптимизирате маркетинговите процеси, да автоматизирате маркетинговите работни потоци и да използвате AI инструменти.

HubSpot е едно от най-добрите места, където можете да овладеете изкуството на инбаунд маркетинга и да получите сертификат за инбаунд маркетинг.

Тема на интерес: Дигитални маркетолози, инбаунд маркетолози и маркетинг лидери на начално ниво

Предлага се от: HubSpot

Такса за сертифициране: Безплатно

Валидност: Изисква подновяване след 2 години

3. Професионален сертифициран маркетинг специалист (PCM®)

чрез Американската асоциация по маркетинг

AMA предлага три курса за професионални сертифицирани маркетинг специалисти (PCM®).

Дигитален маркетинг

Управление на маркетинга

Маркетинг на съдържание

Всеки от тези курсове предоставя задълбочени познания в съответните области. Тази сертификация предоставя допълнителна стойност, ако вече сте член на AMA.

Сертификатът Professional Certified Marketer (PCM®) е валиден за период от три години, след което трябва да продължите образованието си под формата на Continuing Education Units (CEUs), за да се пресертифицирате в AMA.

Тема на интерес: За всички маркетинг специалисти

Предлага се от: Американската асоциация по маркетинг (AMA)

Такса за сертифициране: Започва от 249 долара за членове на AMA и от 349 долара за нечленове.

Валидност: 3 години

4. Сертификат за съдържателен маркетинг от HubSpot

чрез Hubspot

Курсът за сертифициране по съдържателен маркетинг на HubSpot Academy ви позволява да пишете привлекателно съдържание, което заслужава да бъде споделено, привлича вниманието на аудиторията и подобрява конверсията.

Ще научите всичко – от създаването на дългосрочна стратегия за съдържание за маркетинг до ефективното промотиране на съдържанието ви и измерването на неговата ефективност.

Тема на интерес: Маркетинг специалисти по съдържание на начално ниво

Предлага се от: HubSpot

Такса за сертифициране: Безплатно

Валидност: Необходимо е подновяване след 2 години

5. Сертификат за напреднали в дигиталния маркетинг

Сертификатът за напреднали в дигиталния маркетинг на IIDE предлага практическо обучение по над 20 инструмента за дигитален маркетинг. Курсът обхваща основите на дигиталния маркетинг, маркетинга в търсачките и социалните медии, растежа и аналитиката, планирането и стратегията, както и ключови бизнес умения, като управление на маркетингови кампании.

Сертификацията за напреднали в дигиталния маркетинг е петмесечна програма с индивидуални менторски сесии. Маркетолозите, които искат да подобрят уменията си, ще се възползват от този курс.

Тема на интерес: Институт за дигитален маркетинг и професионалисти

Предлага се от: Индийски институт за дигитално образование (IIDE)

Такса за сертифициране: 1400 долара

Валидност: Безсрочно

6. Курс „SEO Toolkit“

чрез Semrush

Водещите експерти в маркетинговата индустрия са разработили курса SEO Toolkit Course на Semrush Academy. Тази сертификация от Semrush е един от световно признатите SEO курсове в общността за дигитален маркетинг и е насочена към начинаещи, които искат да навлязат в тази област.

Курсът обхваща теми като органично търсене, анализ на ключови думи, обратни връзки, информация за органичния трафик, Google Analytics, инструменти за ключови думи, шаблони за SEO съдържание, инструменти за проверка на SEO на страницата, одити на обратни връзки и други.

Тема на интерес: Начинаещи в дигиталния маркетинг

Предлага се от: Semrush

Такса за сертифициране: Безплатно

Валидност: 1 година

7. Сертификат за маркетинг в социалните медии

чрез Hootsuite

Сертификацията за маркетинг в социалните медии от Hootsuite обхваща всичко – от изработването на стратегия за социалните медии до изграждането на вашата органична аудитория чрез маркетинг на съдържание.

За разлика от други сертификати, този не изтича и е валиден през целия ви живот. Начинаещите маркетинг специалисти в социалните медии и мениджърите на средно ниво ще се възползват от този курс.

Тема на интерес: Маркетинг специалисти в социалните медии

Предлага се от: Hootsuite

Такса за сертифициране: 199 долара

Валидност: Безсрочно

8. Сертификат за дигитален маркетинг OMCP

чрез OMCP

Сертификацията за дигитален маркетинг OMCP е предназначена за професионалисти с разнообразен маркетингов опит, обширно обучение и технически знания за най-добрите практики в дигиталния маркетинг.

Сертификацията OCMP е златният стандарт за сертифициране в областта на дигиталния маркетинг. Тя изисква успешно полагане на сертификационния изпит OMCP Digital Marketing Certification и отговаряне на някои критерии за допустимост, като минимален брой работни часове, магистърска степен или подходящ курс по маркетинг.

Тема на интерес: Мениджъри по дигитален маркетинг, маркетинг лидери

Предлага се от: OMCP

Такса за сертифициране: 395 долара

Валидност: 2 години

9. Сертификат за съдържателен маркетинг

чрез Content Marketing University

Сертификацията за съдържателен маркетинг на CMI предлага обучение за стратегия за съдържателен маркетинг, управление на жизнения цикъл на съдържанието, анализи на съдържателния маркетинг и създаване на глас на марката.

Тази сертификация е идеална за маркетинг специалисти, които искат да се специализират в съдържателния маркетинг, начинаещи, които искат да навлязат в тази област, писатели и маркетинг специалисти в социалните медии, които искат да съчетаят съдържанието с маркетинговата стратегия.

Тема на интерес: Маркетинг на съдържание

Предлага се от: Институт за съдържателен маркетинг (CMI) и Американска асоциация по маркетинг

Такса за сертифициране: 995 долара

Валидност: 12 месеца достъп

10. Курс за напреднали по имейл маркетинг

чрез Simplilearn

Курсът „Advanced Email Marketing“ (Разширено имейл маркетинг ) на Simplilearn ви учи как да създавате целеви имейл кампании, да пишете увлекателни теми и текстове за имейли, да изграждате своя имейл маркетинг списък и да проследявате аналитичните данни за имейлите.

Simplilearn постоянно преглежда и актуализира този безплатен курс, за да го поддържа актуален спрямо настоящите тенденции в имейл маркетинга.

Тема на интерес: Маркетинг специалисти в областта на растежа и начинаещи в имейл маркетинга

Предлага се от: Simplilearn

Такса за сертифициране: Безплатно

Валидност: Безсрочно

Управлявайте кариерата си в маркетинга с ClickUp

Маркетингът е сложна функция, а огромното количество планиране и комуникация в екипа, от което се нуждаете, ще ви накара да потърсите подходящия инструмент, който да ви помогне. ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, ви предоставя необходимата подкрепа.

ClickUp Marketing ви помага да управлявате проекти и задачи, да подобрите сътрудничеството и комуникацията в екипа, да създавате цялостни маркетингови планове, да генерирате идеи за кампании с помощта на ClickUp AI и други.

ClickUp е оборудван с всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество с вашия маркетинг екип.

Ако искате да управлявате кампании и да организирате всички свързани с тях дейности на едно място, трябва да обмислите шаблона за управление на кампании на ClickUp. Освен за сътрудничество, този шаблон ще ви помогне да проследявате задачите и графиците и да наблюдавате лесно кампаниите си с персонализирани статуси, изгледи, полета и други.

И това е само един от многото маркетингови шаблони, като например план за съдържание в социалните медии, графици за реклами, проучвания на пазара и промоционални календари.

ClickUp обединява вашите екипи, за да планират, проследяват и сътрудничат по всеки проект – всичко на едно място.

Управлявайте маркетинговите си кампании като професионалист и реализирайте маркетинговите си мечти с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

ClickUp се превръща в приложението, което ще замести множество инструменти, които използвате в работата си. Ето някои от най-добрите функции на ClickUp, които маркетинговите екипи използват активно.

Създайте годишни или тримесечни маркетингови планове и ги свържете с индивидуални задачи, които да подпомогнат реализацията им. ClickUp улеснява управлението на маркетинговите ви проекти , като съхранява стратегията и календарите на кампаниите ви заедно с ежедневните ви задачи.

Създайте своите маркетингови планове, използвайки безплатни готови шаблони за маркетингови планове

Повишете сътрудничеството в екипа, като използвате бели дъски, документи и инструменти за проверка, така че всеки член на екипа да е на една и съща страница.

Управлявайте ефективно клиентите си , общувайте с тях и събирайте проактивно обратна връзка – всичко това от едно място.

Доставяйте съдържание в голям мащаб. Организирайте плана за съдържание на екипа си с техните задачи с централна библиотека за съдържание.

Записвайте дизайнерски заявки, задавайте нива на приоритет и проследявайте всеки аспект от творческия си процес.

Проследявайте и анализирайте бързо напредъка на екипа си, като превърнете задачите си в диаграми и визуални табла.

Пишете с ClickUp AI

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни маркетингови активи, като например казуси.

Научете повече за ClickUp Brain тук:

Повишете уменията си и усъвършенствайте кариерата си

Установихме колко е важно за вас да получите сертификат. Изберете сертификацията, която ще ви помогне да постигнете желаните резултати въз основа на вашите изисквания и мястото, на което се намирате в кариерата си. Или още по-добре, продължавайте да проучвате нови опции.

Но не забравяйте, че удобен инструмент като ClickUp винаги ще бъде до вас, за да ви помага да се справяте с ежедневните си задачи и отговорности.

Функциите за управление на проекти, сътрудничество и маркетинг, предлагани от ClickUp, ще ви предоставят безкрайни възможности да използвате сертификатите си по най-добрия начин. Опитайте ClickUp още днес!