15+ най-добри инструмента за продуктивност в продажбите, които ще повишат ефективността на вашия екип

Проучванията показват, че търговците прекарват по-малко от 28% от седмицата си в действителни продажби.

Проблемът не е в липсата на инструменти, а в използването на твърде много инструменти, които не работят добре заедно. Крайният резултат? Оптимизирането на вашите технологии за продажби може да подобри производителността на продажбите.

Съставихме списък с над 15 инструмента за продуктивност в продажбите, както и техните функции и цени, за да ви помогнем да намерите тези, които ще ви помогнат да постигнете всичките си продажбени цели безпроблемно.

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите инструменти за продуктивност в продажбите, които ще ви освободят време и ще ви донесат по-голяма възвръщаемост на инвестициите: ClickUp : Най-доброто решение за цялостно управление на продуктивността в продажбите Най-доброто решение за цялостно управление на продуктивността в продажбите HubSpot Sales Hub: Най-добър за автоматизация на продажбите и CRM Pipedrive: Най-добър за визуално управление на процеса Salesforce: Най-подходящ за сложни продажбени процеси на корпоративно ниво LinkedIn Sales Navigator: Най-добър за проучване на пазара ZoomInfo: Най-доброто решение за изходящо проучване в B2B сектора UpLead: Най-добър за целенасочено проучване на потенциални клиенти Apollo: Най-добър за генериране на голям брой потенциални клиенти SalesLoft: Най-добър за многоканално общуване Outreach: Най-доброто за ангажираност в продажбите с изкуствен интелект UserGems: Най-доброто решение за проследяване на пътя на клиента Gong. io: Най-доброто за анализ на приходите Chili Piper: Най-добър за превръщане на входящи лийдове Calendly: Най-добър за автоматизирано планиране Zoom: Най-добър за виртуални срещи за продажби Toggl Track: Най-добър за управление на времето Qwilr: Най-добър за създаване на интерактивни предложения Docusign: Най-добър за подписване на договори и сключване на сделки

Инструментите за продуктивност в продажбите са софтуер, който помага на екипите по продажбите да вършат работата си по-бързо и по-добре.

Един добър инструмент за продуктивност в продажбите помага на професионалистите в продажбите да управляват взаимоотношенията с клиентите, да проследяват сделките и да автоматизират задачи като изпращане на имейли или запазване на срещи.

Всичко това спестява много време и усилия всяка седмица.

На пазара се предлагат няколко вида инструменти за повишаване на продуктивността в продажбите. Някои от най-разпространените са:

Управление на проекти за продажби: Организирайте задачите и сътрудничеството с членовете на екипа. Добър пример за това е Организирайте задачите и сътрудничеството с членовете на екипа. Добър пример за това е ClickUp , който комбинира управление на задачите и CRM.

CRM системи: Управлявайте информацията за клиентите, проследявайте взаимодействията и наблюдавайте процеса на продажбите. Пример: Salesforce, който проследява контактите и възможностите за продажби.

Инструменти за продажбена информация: Събирайте и анализирайте данни за потенциални клиенти и пазарни тенденции. Пример: ZoomInfo, който предлага подробна информация за компании и контакти с актуализации.

Инструменти за планиране на срещи: Опростете планирането на срещи без безкрайни имейли. Пример: Calendly, който позволява на потенциалните клиенти да избират времеви слотове въз основа на взаимна наличност.

Управление на документи и електронен подпис: Създавайте, споделяйте и проследявайте договори за продажби. Пример: DocuSign, който позволява сигурно електронно подписване и проследяване.

Платформи за ангажираност в продажбите: Управлявайте и проследявайте всички взаимодействия с потенциални клиенти. Пример: Outreach, който обработва имейли, телефонни обаждания и социални контакти на едно място.

Анализ и отчети за продажбите: Проследявайте резултатите от продажбите и получавайте полезна информация. Пример: Tableau, който създава визуални отчети за данните и тенденциите в продажбите.

Преди да изберете подходящия за вас инструмент, си направете ясна представа за това, какво очаквате от него. Ето някои ключови характеристики, които трябва да търсите в идеалната платформа:

CRM интеграция и синхронизация на данни: Изберете инструмент, който се интегрира с CRM системи, за да синхронизирате данните на клиентите в реално време, като избягвате дублирането и поддържате актуални записи.

Аналитичен табло, задвижвано от изкуствен интелект: Уверете се, че избраният от вас инструмент разполага с Уверете се, че избраният от вас инструмент разполага с табло за продажби , задвижвано от изкуствен интелект, за да проследявате ключови показатели, да прогнозирате тенденции и да насочвате екипите с помощта на данни.

Мултиканален комуникационен център: Проверете дали вашият инструмент може да комбинира комуникационни инструменти като имейл, телефон, социални мрежи и видео на едно място, с автоматично проследяване на взаимодействията за последващи действия.

Автоматизиран механизъм за работния процес: Изберете инструмент за продуктивност в продажбите, който автоматизира рутинните задачи с персонализирани работни процеси, задействани от действията на потенциалните клиенти, спестявайки време за последващи действия и планиране.

Мобилен достъп и офлайн режим: Получете достъп до инструмента на мобилни устройства с офлайн функционалност, за да могат търговските представители да работят ефективно, докато са в движение или без интернет връзка.

Функции за сигурност и съответствие: Гарантирайте сигурността и съответствието с мощно криптиране на данните, одитни следи и инструменти, които отговарят на индустриалните стандарти.

Персонализирани отчети и експортиране: Създавайте персонализирани отчети и експортирайте данни лесно за анализ, съобразен с нуждите на вашия екип.

Ето нашите препоръки за 15+ най-добри инструмента за продуктивност в продажбите, които можете да си купите (някои от тях предлагат и щедри безплатни версии или пробни версии!):

Най-добър инструмент за продуктивност в продажбите

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на продуктивността в продажбите)

Опитайте ClickUp CRM Създавайте бази данни и управлявайте взаимоотношенията с клиентите с ClickUp CRM и неговите персонализирани изгледи.

ClickUp е универсалното приложение за работа, на което екипите се доверяват като най-добрия софтуер за продуктивност в продажбите.

Защо? Той надхвърля традиционното управление на продажбени проекти, като комбинира проследяване на задачи, продажбена комуникация, управление на знания и взаимоотношения с клиенти в една мощна, всеобхватна платформа, подкрепена от изкуствен интелект.

Гледайте това обяснително видео, за да научите повече!

С CRM на ClickUp екипите по продажбите могат да проследяват и управляват потенциалните клиенти на всеки етап от цикъла на продажбите, като използват персонализирани изгледи като Kanban табла, списъци и таблици.

Съхранявайте данни за потенциални клиенти, включително контактни данни, предпочитания за покупки, подробности за взаимодействия и дейности и др. с помощта на персонализираните полета на ClickUp. Следете напредъка на сделките с персонализирани статуси, като „Квалифициран“, „Преговори“, „Изпратен договор“, „Сключена сделка“ и „Загубена сделка“, за да поддържате вашата тръбопроводна система организирана и актуална. Записвайте безпроблемно бележки от разговори и документи за всеки акаунт или контакт в ClickUp, създавайки пълна картина на всяка сделка.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и много други с персонализирани отчети и табла в ClickUp CRM.

След това използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделката, което ви дава информация в реално време, за да усъвършенствате стратегията си за продажби и маркетинг.

Създайте ClickUp Forms, които се актуализират в реално време въз основа на нуждите на клиента и незабавно насочват потенциалните клиенти към подходящия мениджър по продажбите.

Формулярите на ClickUp помагат на екипите по продажбите да привличат потенциални клиенти, да квалифицират потенциалните клиенти и да оптимизират приемането на сделки, като автоматично преобразуват отговорите в изпълними задачи. С автоматизацията, подаването на формуляри задейства последващи действия, задачи и актуализации на статуса, като поддържа ефективното движение на процеса.

Чат с членове на екипа и поканени гости/клиенти, без да напускате вашата екосистема за продажби чрез ClickUp Chat.

За дискусии и сътрудничество в реално време използвайте вградения чат ClickUp, за да споделяте незабавно важни новини и да отговаряте на нуждите на клиентите.

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещите си с ClickUp AI Notetaker.

Освен това, ако търсите начин да транскрибирате и обобщавате вашите търговски разговори и дори да извличате автоматично ключови действия, ClickUp AI Notetaker е точно за вас. Активирайте го и го интегрирайте в календара си, за да получавате автоматични бележки от срещи, които се свързват с вашите задачи и документи в ClickUp!

Освен това, не забравяйте да разгледате богатата библиотека на ClickUp с напълно персонализирани CRM и шаблони за тръбопроводи – особено ако имате нужда от предимство.

Изтеглете този шаблон Подредете целите си за продажби и управлявайте процесите с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Шаблонът за план за продажби на ClickUp, например, предоставя ясни указания за поставяне на цели, разработване на стратегии за планиране на капацитета и проследяване на напредъка.

Той има раздели за проучване на пазара, цели за приходи и стъпки за действие, които можете да персонализирате според нуждите на вашия бизнес.

По същия начин, шаблонът ClickUp Sales Tracker ви позволява да наблюдавате целия си цикъл на продажби и да проследявате ключови показатели като стойност на сделката, процент на успешни сделки и ефективност на екипа. Той също така предлага актуализации в реално време за продажбените дейности и резултати.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до девет или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Твърде многото опции за персонализиране могат да усложнят настройката

Form View не е наличен в мобилното приложение.

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на работното място

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

След изчерпателно търсене на подходящата програма/приложение, избрахме приложението ClickUp заради неговата напълно персонализирана функционалност. Тъй като продажбите изискват проследяване на продукти, продажби, билети за обслужване на клиенти и други разнообразни задачи, общата настройка не беше подходяща. Успях да създам шаблони, работни процеси, табла и изгледи, които отговарят на всички наши нужди, което нито една от конкурентните програми не позволяваше. Другите програми бяха добри за това, което правеха, но ClickUp беше хит от първия ден.

След изчерпателно търсене на подходящата програма/приложение, избрахме приложението ClickUp заради неговата напълно персонализирана функционалност. Тъй като продажбите изискват проследяване на продукти, продажби, билети за обслужване на клиенти и други разнообразни задачи, общата настройка не беше подходяща. Успях да създам шаблони, работни процеси, табла и изгледи, които отговарят на всички наши нужди, което нито една от конкурентните програми не позволяваше. Другите програми бяха добри за това, което правеха, но ClickUp беше хит от първия ден.

💡 Професионален съвет: Ако вече използвате CRM системи като LinkedIn Sales Navigator или Salesforce, свържете ги с ClickUp за по-ефективно управление на фунията!

2. HubSpot Sales Hub (най-добър за автоматизация на продажбите и CRM)

чрез Hubspot Sales Hub

Sales Hub на HubSpot е мощен софтуер за продуктивност в продажбите, независимо дали се използва самостоятелно или като част от цялостния пакет на компанията.

Sales Hub е популярен CRM за много B2B екипи по продажбите, който им помага да управляват потенциални клиенти, да автоматизират последващите действия и да проследяват сделките. Той също така автоматично регистрира имейли, обаждания и срещи, спестявайки време на търговските представители за ръчни задачи.

Една от най-забележителните му функции е Playbooks – инструмент, който предлага интерактивни сценарии за разговори и карти за преговори в реално време. Той се учи от минали разговори, за да предложи персонализирани теми за разговор, отговори на възражения и ресурси, помагайки на търговските представители да се справят с комплексни продажбени разговори и да сключват сделки по-ефективно.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Настройте работни процеси за автоматизация на продажбите , за да спестите време и усилия.

Проследявайте ефективността и анализирайте данните с персонализирани отчети и анализи.

Проследявайте по-бързо с персонализирани шаблони за имейли

Интегрирайте над 1500 приложения и услуги чрез техния пазар

Използвайте мобилното приложение, за да сте в течение с важната информация, докато сте в движение.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Ограничени функции за управление на задачите

Автоматизацията е свързана с допълнителни разходи

Неинтуитивен потребителски интерфейс

Цени на HubSpot Sales Hub

Безплатно: 0 $/месец

Стартово ниво: 20 $/месец на работно място

Професионална версия: 100 $/месец на работно място

Предприятие: 150 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Sales Hub?

Вниманието към детайлите в платформата ми помага да спестя време и да го реинвестирам в изграждането на значими взаимоотношения с клиентите си. Някои малки неща, като простото въвеждане на думата „Обади се“ при създаването на нова задача, автоматично извеждат опцията за обаждане на клиента с едно кликване, когато преглеждате задачата си в момента, в който е с краен срок.

Вниманието към детайлите в платформата ми помага да спестя време и да го реинвестирам в изграждането на значими взаимоотношения с клиентите си. Някои малки неща, като простото въвеждане на думата „Обади се“ при създаването на нова задача, автоматично извеждат опцията за обаждане на клиента с едно кликване, когато преглеждате задачата си в момента, в който е с краен срок.

3. Pipedrive (Най-добър за визуално управление на процеса)

чрез Pipedrive

Ако търсите лесна за използване система за визуално управление на процесите, Pipedrive е силно препоръчителна опция.

Добър избор за компании с по-дълги цикли на продажби, интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” и автоматизираните напомняния помагат на търговските представители да откриват пречки, да приоритизират сделките и да предприемат действия, без да се губят в неорганизирани таблици или отчети.

Търговските представители често използват статистиките „Pipeline-First“, за да видят показателите за ефективност в реално време директно в изгледа на тръбопровода. За разлика от традиционните CRM табла, то показва процента на успеваемост, скоростта на сключване на сделки и времето за преобразуване директно на картите на тръбопровода, така че представителите могат бързо да видят кои сделки се нуждаят от внимание и кои стратегии работят – без да превключват екрани.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирайте управлението и квалификацията на потенциалните клиенти и ги добавете директно към продажбения процес.

Настройте напомняния, за да сте в крак с последващите действия и задачите.

Персонализирайте и проследявайте показателите за продажбите с визуални отчети в реално време.

Интегрирайте с електронната поща, за да изпращате, получавате и проследявате съобщения

Автоматизирайте повтарящите се задачи, като персонализирате работните процеси.

Ограничения на Pipedrive

Разширените функции и персонализирането могат да бъдат трудни за начинаещите.

Основни функции за отчитане

Липсват функции за управление на проекти и обслужване на клиенти

Цени на Pipedrive

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширено: 34 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 USD/месец на потребител

Цена: 74 $/месец на потребител

Предприятие: 99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

4. Salesforce (най-подходящ за сложни продажбени процеси на корпоративно ниво)

чрез Salesforce

Когато управлявате голяма компания с дълги и сложни цикли на продажби, една стабилна платформа като Salesforce се оказва много полезна.

Неговата AI-базирана функция Einstein Activity Capture автоматично синхронизира имейли, събития и комуникации от всяко устройство с подходящите записи на клиенти. След това анализира тези взаимодействия и предлага най-добрите следващи стъпки за всяка сделка, помагайки ви да се фокусирате върху подходящите потенциални клиенти и действия, за да сключите сделки по-бързо.

CRM също така автоматизира задачи като въвеждане на данни, актуализиране на контакти и генериране на отчети. Той предоставя информация в реално време за взаимодействията с клиентите, помага при управлението на територията и предоставя прогнози за продажбите.

Най-добрите функции на Salesforce

Проследявайте взаимодействията с клиентите и напредъка на продажбите с персонализирани канали

Автоматизирайте рутинни задачи като проследяване и напомняния

Създавайте отчети и табла за наблюдение на продажбите и проследяване на ключови показатели.

Свържете се с над 1000 инструмента чрез интеграции на трети страни и API.

Ограничения на Salesforce

Стръмна крива на обучение

Скъпо за малки или бюджетно ориентирани фирми

Прекалената персонализация може да бъде прекалено обременяваща

Цени на Salesforce

Платформата предлага различни ценови опции за всеки от своите продукти. Плановете (фактурирани ежегодно) за продукта Sales Cloud включват:

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 700 отзива)

5. Linkedin Sales Navigator (Най-добър за проучване на пазара)

чрез LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator може да се погрижи за всички ваши нужди, свързани с проучването на потенциални клиенти, ако LinkedIn е най-важният ви източник за бизнес контакти.

Този премиум инструмент се предлага в три версии:

Основни функции: Помага ви да намирате потенциални клиенти, да получавате информация за достигане до тях и да изграждате взаимоотношения с потенциални и настоящи клиенти.

Разширени функции: Позволяват ви да виждате активността на потенциалните клиенти, да управлявате бизнес контактите си, да споделяте съдържание и да проследявате ангажираността (+Основни функции)

Advanced Plus: Позволява ви да генерирате персонализирани отчети за възвръщаемостта на инвестициите, да валидирате данни и да интегрирате CRM инструменти (+функции от Core и Advanced).

Освен това, вашият екип по продажбите може да види как потенциалните клиенти са свързани с хора от мрежата на вашата компания (дори чрез връзки от втора или трета степен) чрез функцията TeamLink. Това улеснява използването на съществуващи връзки за топли представяния, като увеличава процента на отговорите в сравнение с студените контакти.

Най-добрите функции на LinkedIn Sales Navigator

Изпращайте съобщения на потенциални клиенти извън вашата мрежа с InMail

Получавайте предложения, базирани на изкуствен интелект, за подобни потенциални клиенти или акаунти.

Експортирайте данни като CSV или интегрирайте с инструменти като Tableau, Power BI или InsightSquared за проследяване.

Синхронизирайте с вашата CRM система и прехвърляйте потенциални клиенти, акаунти и данни за активността в двете посоки.

Ограничения на LinkedIn Sales Navigator

Резултатите от търсенето с разширени филтри понякога са неточни.

Функцията InMail е ограничена до 150 съобщения.

Може да бъде бавен и сложен за използване

Цени на LinkedIn Sales Navigator

Основен пакет: 99,99 $/месец

Разширено: 179,99 $/месец

Advanced Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (над 1950 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

🧠 Интересен факт: Предшественик на CRM беше Farley File, разработен от мениджъра на кампанията на Франклин Д. Рузвелт, Джеймс Фарли. Тази система помагаше на Рузвелт да впечатлява хората, с които се срещаше, като му помагаше да си спомня подробности за тях.

6. ZoomInfo (Най-доброто за изходящо проучване в B2B индустрията)

чрез ZoomInfo

С помощта на огромна база данни ZoomInfo поддържа подробна информация за компаниите и контактите в B2B сектора. Тези висококачествени данни в реално време позволяват на екипите да идентифицират и да се свържат с подходящите професионалисти, без да губят време с остаряла или неточна информация.

Платформата, която се използва най-добре за изходящи продажби, може да подчертае ключови фактори за продажби, преди те да бъдат обявени публично, като промени в ръководството, кръгове на финансиране или внедряване на нови технологии. Това позволява на екипите по продажбите да се свържат в подходящия момент, когато потенциалните клиенти са най-склонни да купят.

Най-добрите функции на ZoomInfo

Актуализирайте профилите на потенциалните клиенти с информация като размер, приходи и отрасъл, за да персонализирате общуването с тях.

Използвайте разширени филтри за търсене, за да насочите вниманието си към подходящите потенциални клиенти въз основа на конкретни критерии.

Синхронизирайте с CRM системи, за да сте в крак с новостите на различните платформи.

Интегрирайте се с инструменти за продажби като SalesForce и Outreach, за да автоматизирате генерирането на потенциални клиенти.

Ограничения на ZoomInfo

Някои контактни данни може да са остарели и неточни.

Функциите на изкуствения интелект са повтарящи се и предсказуеми

Трудно за използване от нови потребители на база данни

Цени на ZoomInfo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZoomInfo

G2: 4,5/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за ZoomInfo?

Когато става въпрос за данни за акаунти и контакти, ZoomInfo наистина блести. Всяка предоставена информация е точна и полезна. Инструментите за отчитане и таблата за управление са изключителни и предоставят богатство от полезна информация.

Когато става въпрос за данни за акаунти и контакти, ZoomInfo наистина блести. Всяка предоставена информация е точна и полезна. Инструментите за отчитане и таблата за управление са изключителни и предоставят богатство от полезна информация.

🧠 Интересен факт: Rolodex се превърна в бизнес икона, като екипите по продажбите го използваха през 80-те години на миналия век, за да проследяват потенциални клиенти и контакти, подобно на съвременните CRM системи. Някои компании дори ги брандираха като фини маркетингови инструменти!

7. UpLead (Най-добър за целево проучване)

чрез UpLead

Представете си, че сте малка компания за киберсигурност, която се опитва да достигне до ИТ мениджърите на болници. За да намерите потенциални клиенти, трябва да се свържете с много специфична група хора.

В такива случаи UpLead е добър избор. Това е инструмент за продуктивност в B2B продажбите, който използва усъвършенствани филтри като отрасъл, размер на компанията, приходи, местоположение и длъжности, за да създава целеви списъци с потенциални клиенти. Освен това той проверява бизнес данните и имейл адресите в реално време, така че получавате само точни лийдове.

Най-добрите функции на UpLead

Филтрирайте потенциалните клиенти по размер на компанията, местоположение и отрасъл, за да намерите подходящите потенциални клиенти.

Експортирайте списъци с потенциални клиенти директно във вашата CRM система или инструменти за имейл маркетинг, за да улесните последващите действия.

Актуализирайте профилите на потенциалните клиенти с допълнителна информация за компанията и контактите

Проследявайте ангажираността на потенциалните клиенти, за да наблюдавате взаимодействието по имейл или усилията за достигане до тях.

Достъп до целеви B2B бази данни с потенциални клиенти, за да създадете персонализирани, целеви списъци

Ограничения на UpLead

Някои потенциални клиенти може да са остарели и да се налага да бъдат актуализирани.

Запазените търсения дават несъвместими резултати

Неточни данни за потенциалните клиенти

Цени на UpLead

Безплатен пробен период от 7 дни

Essentials: 99 $/месец

Плюс: 199 $/месец

Професионална версия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за UpLead

G2: 4,7/5 (над 780 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

8. Apollo (Най-добър за генериране на голям брой потенциални клиенти)

чрез Apollo

Ако се нуждаете от голям брой потенциални клиенти за кратко време, опитайте Apollo.

Тази платформа за продажби комбинира база данни с 250 милиона потенциални клиенти с автоматизирани инструменти за контакт, помагайки на екипите бързо да намират и да се свързват с клиенти, да ги превръщат в потенциални клиенти и да сключват повече сделки.

Apollo позволява на вашия екип по продажбите да автоматизира задачи като изпращане на персонализирани имейли, запазване на срещи и проследяване, което ви позволява да се съсредоточите върху важни процеси като целево достигане на клиенти въз основа на индустрията, размера на компанията и длъжностите.

Най-добрите функции на Apollo

Проследявайте процента на отворени имейли, кликвания и отговори, за да приоритизирате потенциалните клиенти и да оптимизирате обхвата си.

Достъп до различни шаблони за имейли, LinkedIn и социални медии за ангажираност

Получете подробно проследяване и анализи на ангажираността в продажбите и ефективността на генерирането на потенциални клиенти.

Интегрирайте с популярни CRM платформи като Salesforce и HubSpot.

Ограничения на Apollo

Някои данни за контакт може да са неточни.

Ограничени функции за обаждания

Ограниченията за експортиране могат да се усещат като рестриктивни и досадни

Цени на Apollo

Безплатно

Базов пакет: 59 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Организация: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Apollo

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 350 отзива)

9. SalesLoft (Най-добър за многоканално общуване)

чрез SalesLoft

SalesLoft е известен със способността си да помага на екипите по продажбите да взаимодействат с потенциални клиенти в голям мащаб чрез различни канали, като имейл, телефон и социални медии, като същевременно поддържат личен характер на комуникацията.

Той помага на екипите да създават структурирани последователности от действия, наречени „продажбени ритми“, за да ангажират потенциалните клиенти и да ги преведат през процеса на продажба. След това използва машинно обучение, за да приоритизира потенциалните клиенти въз основа на тяхното ангажираност, модели на реакция и етап на сделката.

SalesLoft включва и инструмент за обучение в реално време, наречен Sales Coach. Той слуша продажбените разговори и дава предложения на живо по време на разговора, помагайки на търговските представители да подобрят обхвата си.

Най-добрите функции на SalesLoft

Проследявайте ангажираността на потенциалните клиенти чрез отворени имейли, кликвания върху линкове или отговори.

Анализирайте процесите с табла за представяне в реално време

Синхронизирайте данните с CRM системи като Salesforce, за да поддържате актуални записите.

Приоритизирайте потенциалните клиенти с препоръки, базирани на изкуствен интелект

Планирайте срещи с интегрирани календарни инструменти и линкове за резервации.

Ограничения на SalesLoft

Ограничен брой дизайнерски оформления

По-малко интеграции с CRM системи

Ограничена възможност за създаване на правила за ритъм

Цени на SalesLoft

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SalesLoft

G2: 4,5/5 (над 4100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за SalesLoft?

Обожавам каденциите и колко лесно е да ги създавам за целево използване и последователни съобщения. Не съм най-организираният човек, затова е чудесно да съм сигурна, че осъществявам контакти с подходящо разстояние и съобщения.

Обожавам каденциите и колко лесно е да ги създавам за целево използване и последователни съобщения. Не съм най-организираният човек, затова е чудесно да съм сигурна, че осъществявам контакти с подходящо разстояние и съобщения.

10. Outreach (най-добър за ангажираност в продажбите с изкуствен интелект)

чрез Outreach

Процесът на продажбите може да бъде дълъг и досаден, но какво ще стане, ако можете да автоматизирате части от него, за да го направите по-гладък? Outreach го прави.

Той използва изкуствен интелект и наука за данните, за да анализира хиляди успешни сделки и да препоръча най-добрите действия, съдържание за подпомагане на продажбите и подходящо време за всеки потенциален клиент.

Така, вместо да следват фиксиран план, търговските представители могат да изпълняват стратегии, които са доказали своята ефективност, като процесът се подобрява непрекъснато въз основа на реални OKR.

Можете също да настроите AI-базирани работни процеси, които надхвърлят основните продажбени последователности, като се адаптират към поведението на всеки потенциален клиент и моделите на успех от миналото.

Най-добрите функции на Outreach

Проследявайте ангажираността с кампаниите и се фокусирайте върху най-добрите потенциални клиенти.

Използвайте шаблони за стандартизиране на процесите

Извършвайте подробни анализи и отчети, като филтрирате полетата, свързани с приходите.

Интегрирайте с над 90 инструмента, включително HubSpot, LinkedIn, Gmail, Salesforce и други.

Ограничения на обхвата

Липсва вградена функция за намиране на нови потенциални клиенти

Сложна настройка

Ограничена персонализация на работния процес

Цени за Outreach

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Outreach

G2: 4. 3/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 290 отзива)

11. UserGems (Най-добър за проследяване на пътя на клиента)

чрез UserGems

Често се случва вашите купувачи да сменят работата или отрасъла си, но това не означава, че трябва да ги загубите като потенциални клиенти.

UserGems помага на екипите по продажбите да поддържат връзка, като проследява целевите купувачи и изпраща известия, когато те сменят работата си. Функцията за проследяване на бивши клиенти уведомява екипите, когато бивши клиенти преминават в нови компании, и идентифицира признаци, че те може да са готови да купят отново.

UserGems ви помага също да събирате и анализирате обратна връзка от потребителите, за да подобрите продуктите, услугите и обслужването на клиентите си. Изкуственият интелект на платформата подчертава ключови теми и прозрения, което дава на маркетинговия ви екип по-добро разбиране за нуждите на клиентите, за да планирате по-ефективни кампании.

Най-добрите функции на UserGems

Открийте възможности за препоръки, когато бивши потребители преминават към нови компании

Получавайте персонализирани предложения за това с кого да се свържете и кога, въз основа на тяхната активност и взаимодействия.

Използвайте готови шаблони за проучвания, интервюта и тестове за използваемост.

Следете подробни анализи на обратната връзка, като отговори на анкети и продължителност на тестовете.

Интегрирайте с инструменти като Salesforce и Google Analytics, за да проследявате обратната връзка.

Ограничения на UserGems

Големите обеми от потенциални клиенти се нуждаят от по-добри филтри

Ограничена интеграция със социалните медии

Цени на UserGems

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на UserGems

G2: 4,7/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Gong. io (Най-добър за анализ на приходите)

Вероятно един от най-интелигентните инструменти за продуктивност в продажбите на пазара, Gong. io записва, транскрибира и анализира разговори, за да помогне на екипите да идентифицират рисковете и да усъвършенстват своите стратегии за продажби.

Вместо да се фокусира върху единични взаимодействия, Gong разглежда моделите в целия цикъл на сделката. Той отбелязва проблеми като липсващи ключови заинтересовани страни, споменавания на конкуренти или опасения относно цените. Сравняването им с минали сделки предсказва резултатите и предлага най-добрите следващи стъпки, давайки на екипите ясна посока.

Най-добрите функции на Gong.io

Анализирайте разговорите за продажби, за да видите колко време се говори и колко се слуша, и отбележете кога се споменават ключови теми.

Предоставете на мениджърите по продажбите информация, с която да насочват търговските представители в областите, които се нуждаят от подобрение.

Визуализирайте състоянието на тръбопровода, прогнозите и напредъка

Достъп до над 20 популярни шаблона и ресурси

Свържете се с други инструменти за продажби като Calendly, ChiliPiper, HubSpot, Slack и Zoom.

Ограничения на Gong.io

Може да бъде прекалено обременяващо поради прекалено голямото количество информация

Транскрипцията понякога може да бъде неточна.

Функцията за търсене не винаги работи правилно.

Цени на Gong.io

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gong.io

G2: 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong.io?

Gong е подходящ за записване на срещи с цел припомняне, проверка и проследяване. Той е подходящ и за обучение – като гледам записите на колегите си, мога да науча как те провеждат срещите. Това ще позволи на новите служители да усвоят уменията бързо и ефективно и да се адаптират по-бързо. Една област, в която има място за подобрение, е потребителският интерфейс, който изглежда малко остарял.

Gong е подходящ за записване на срещи с цел припомняне, проверка и проследяване. Той е подходящ и за обучение – като гледам записите на колегите си, мога да науча как провеждат срещите. Това ще позволи на новите служители да усвоят уменията бързо и ефективно и да се адаптират по-бързо. Една област, в която има място за подобрение, е потребителският интерфейс, който изглежда малко остарял.

13. Chili Piper (Най-добър за превръщане на входящи лийдове)

чрез Chili Piper

Ако искате да се свържете с потенциални клиенти веднага (вместо да чакате часове или дори дни!), опитайте Chili Piper.

Стратегията им е проста: квалифицирайте, насочвайте и планирайте срещи с потенциални клиенти, докато те взаимодействат с вашия уебсайт или попълват формуляри.

Когато потенциалните клиенти попълнят формуляр, им се показват наличните часове за среща с подходящите мениджъри по продажбите въз основа на отговорите им, територията и други правила – още преди да са попълнили формуляра. Това бързо планиране в момент на висок интерес спомага за увеличаване на процента на конверсия в сравнение с традиционните методи.

Най-добрите функции на Chili Piper

Позволете на потенциалните клиенти да резервират срещи директно чрез линкове в имейли с интеграция с Google Calendar и Office 365.

Изпращайте имейли за проследяване с брандиране, задавайте дневен ред или създавайте задачи, използвайки персонализирани шаблони.

Проследявайте статистически данни за срещите, като резервации, неявявания, отмени и популярни часове за анализ на ефективността.

Свържете се лесно с CRM инструменти и приложения за продажби, включително Zapier, Zoom, Twilio и Unbounce.

Ограничения на Chili Piper

Настройката може да бъде объркваща за начинаещите

Интеграциите имат ограничена функционалност

Труден за използване интерфейс с стръмна крива на обучение

Цени на Chili Piper

ChiliCal: 22,5 долара на потребител на месец

Платформа за преобразуване на търсенето (включва Concierge, Chat, Distro и Handoff + ChiliCal): 108 USD/потребител на месец + такса за платформата от 1000 USD/месец

Забележка: Цените за платформата за преобразуване на търсенето варират в зависимост от избрания от вас CRM.

Оценки и рецензии за Chili Piper

G2: 4,6/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chili Piper?

Не мога да кажа достатъчно добри думи за Chili Piper. Този инструмент увеличи броя на срещите, които насрочваме с търговските представители, като потенциалните клиенти (които отговарят на нашите критерии за квалификация) могат да насрочат среща с търговски представител веднага след като попълнят формуляр на нашия уебсайт. Не само това, но и функцията за предлагане на часове в имейлите (където можете да предложите часове за среща на потенциален клиент, което им позволява да резервират с едно кликване от имейла) променя правилата на играта – само тази функция има огромен успех.

Не мога да кажа достатъчно добри думи за Chili Piper. Този инструмент увеличи броя на срещите, които насрочваме с търговските представители, като потенциалните клиенти (които отговарят на нашите критерии за квалификация) могат да насрочат среща с търговски представител директно след попълване на формуляр на нашия уебсайт. Не само това, но и функцията за предлагане на часове в имейлите (където можете да предложите часове за среща на потенциален клиент, което им позволява да резервират с едно кликване от имейла) променя правилата на играта – само тази функция има огромен успех.

👀 Знаете ли, че... Намаляването с 5% на процента на отпадащите клиенти може да увеличи печалбите с 25% до 80%, което подчертава важността на ефективното управление на взаимоотношенията с клиентите.

14. Calendly (най-добър за автоматизирано планиране)

чрез Calendly

Превръщането на потенциални клиенти в реални клиенти често изисква продължителна комуникация. Calendly улеснява този процес, като позволява на екипите по продажбите да организират срещи по-бързо с помощта на персонализирани линкове и страници за резервации.

Интелигентните работни процеси обаче го отличават от обикновените програми за планиране. Те автоматично квалифицират потенциалните клиенти и ги насочват към подходящия търговски представител и тип среща.

Когато потенциалните клиенти насрочват срещи, те отговарят на въпроси, за да определят типа, продължителността и представителя, като се извършва автоматично приоритизиране на потенциалните клиенти с висока стойност.

Най-добрите функции на Calendly

Задайте персонализирани типове срещи с конкретна продължителност

Интегрирайте с календари, за да избегнете конфликти в графика

Изпращайте автоматични напомняния, за да намалите броя на неявките

Квалифицирайте потенциалните клиенти, като добавите персонализирани въпроси

Ограничения на Calendly

Често се разпада връзката с интегрираните календари

Персонализирането за брандиране и работни процеси е ограничено, докато не направите ъпгрейд.

Липсва опция за повтарящи се срещи

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 $/месец на работно място

Екипи: 20 $/месец на място

Enterprise: Започва от 15 000 долара на година

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

👀 Знаете ли, че... AI е най-важният приоритет за инвестиции в технологии, като 40% от организациите се фокусират върху него за автоматизация. Преминаването към AI инструмент за продажби като ClickUp ви помага да оптимизирате задачите, да спестите ценно време и да намалите повтарящите се процеси. Това води до подобрена ефективност, намалени ръчни усилия и повишена продуктивност – идеално за организации, които търсят осезаема стойност чрез автоматизация.

15. Zoom (Най-доброто за виртуални срещи за продажби)

чрез Zoom

Никаква форма на комуникация не може да се сравни с личните срещи с клиенти; Zoom ги прави възможни, независимо къде се намирате.

Тази платформа за видеоконферентна връзка поддържа HD видео, споделяне на екран и запис, което улеснява представянето на прецизни и персонализирани презентации и демонстрации, дори при ниска скорост на интернет връзката.

Той предлага хибридни функции за екипна работа, като Smart Gallery, която създава индивидуални видео емисии за участниците в стаята, подобрявайки ангажираността и производителността.

Най-добрите функции на Zoom

Записвайте срещите за преглед и обучение

Използвайте стаи за почивка, за да проведете отделни дискусии с различни групи.

Планирайте и изпращайте автоматични напомняния за срещи

Интегрирайте с календарите на Google и Apple, за да организирате и участвате лесно в срещи.

Споделяйте линкове към срещи чрез имейл или приложения за съобщения

Ограничения на Zoom

Ограничени функции и ограничения в безплатната версия

Планирането на срещи от мобилното приложение може да бъде тромаво

Проблеми с производителността при по-дълги разговори

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

16. Toggl Track (Най-добър за управление на времето)

чрез Toggl Track

Toggl Track е икономичен избор за по-добро управление на времето. Той помага на търговските представители да разберат как прекарват времето си, което им позволява да се фокусират повече върху задачи, генериращи приходи, и по-малко върху административна работа.

Той идентифицира къде се губи време и повишава ефективността на продажбите, като помага на търговските представители да оптимизират графиците си, за да се фокусират по-добре.

С автоматично проследяване и категоризиране на дейности като CRM актуализации, имейли, обаждания и проучвания, Toggl предлага времеви записи въз основа на модели. Това улеснява проследяването на времето и предоставя ценна информация за откриване и отстраняване на пропуски в производителността.

Най-добрите функции на Toggl Track

Категоризирайте продажбените дейности като обаждания, имейли и актуализации на CRM

Идентифицирайте загубите на време, като откриете загубеното време

Изчислете автоматично фактурираните часове за лесно изчисляване на заплатите

Достъп до над 100 интеграции с разширения за браузърите Chrome и Firefox

Ограничения на Toggl Track

Основни функции за отчитане

Мобилното приложение няма изглед „Календар“

Някои потребители смятат, че интерфейсът е тромав.

Цени на Toggl Track

Безплатно

Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Toggl Track оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 380 отзива)

Какво казват реалните потребители за TogglTrack?

Toggl е много лесен за използване и изключително полезен при фактуриране на клиенти. Отчетите също са страхотни.

Toggl е много лесен за използване и изключително полезен при фактуриране на клиенти. Отчетите също са страхотни.

17. Qwilr (Най-добър за създаване на интерактивни предложения)

чрез Qwilr

Купувачите искат да се ангажират с предложенията, които споделяте, но традиционните PDF файлове затрудняват това.

В такива случаи обмислете Qwilr – платформа, която ви позволява да създавате интерактивни, уеб-базирани предложения и документи. Тези страници са динамични и лесни за проследяване и позволяват на купувачите да приемат и платят директно, което опростява целия процес.

Наред с опциите за дигитален подпис и плащане, тези предложения включват калкулатор на цените в реално време, който позволява на клиентите да персонализират своите пакети и да виждат промените в цените незабавно. Освен това можете да проследявате всяко взаимодействие, да получавате известия и да синхронизирате данните си с съществуващата CRM система.

Най-добрите функции на Qwilr

Създавайте динамични и интерактивни уеб-базирани търговски предложения

Проследявайте как потенциалните клиенти взаимодействат с вашите предложения и получавайте известия в реално време.

Създайте персонализирано съдържание, което да съответства на бранда на вашата компания.

Създавайте правно обвързващи договори с обикновен текст

Използвайте над 100 шаблона, включително популярни методи за продажби като BANT и MEDDPICC.

Ограничения на Qwilr

Стръмна крива на обучение

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на функции като условни полета и експортиране на партиди

Цени на Qwilr

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител (минимум 10 потребители)

Оценки и рецензии за Qwilr

G2: 4,5/5 (над 760 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 380 отзива)

18. Docusign (Най-добър за подписване на договори и сключване на сделки)

чрез DocuSign

DocuSign е в челните редици на заместването на хартиените работни процеси с изцяло цифрови процеси от 2003 г. насам.

Като една от първите платформи, въвели електронните подписи, този инструмент за управление на договори ускорява процеса на одобрение, като същевременно гарантира съответствие с изискванията и лесно проследяване.

С PowerForms екипите по продажбите създават иновативни, многократно използваеми документи, в които подписващите виждат само съответните раздели, което повишава ефективността.

Най-добрите функции на Docusign

Спазвайте стандартите за сигурност като eIDAS и ESIGN.

Проследявайте историята на подписите и мащабирайте с разрастването на бизнеса си.

Персонализирайте договорите с брандиране по ваш избор

Настройте работни процеси с напомняния и дати на изтичане на срока

Позволете на подписващите да попълват автоматично полетата и да изпращат документи незабавно.

Ограничения на Docusign

Нестабилен интерфейс с бавно зареждане

Ограничени възможности за персонализиране в личните планове

Скъпа ценова структура

Цени на Docusign

Лично: 15 $/месец на потребител

Стандартен: 45 $/месец на потребител

Business Pro: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Docusign

G2: 4,5/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Docusign?

Сред всички инструменти за електронен подпис, които съм използвал, DocuSign се откроява като най-лесен за употреба и достъпен за управление на процесите по подписване. Той предлага чудесни опции за персонализиране на подписването по подразбиране и актуализирането им при необходимост, което опростява обработката на подобни документи, които се повтарят.

Сред всички инструменти за електронен подпис, които съм използвал, DocuSign се откроява като най-лесен за употреба и достъпен за управление на процесите по подписване. Той предлага чудесни опции за персонализиране на подписването по подразбиране и актуализирането му при необходимост, което опростява обработката на подобни документи, които се повтарят.

Инструментите за продуктивност в продажбите са незаменими за управлението на вашите цикли на продажби. Най-важните им предимства са:

Автоматизирано въвеждане на данни: Спестете време чрез автоматично актуализиране на данните за потенциалните клиенти, историята на комуникацията и статуса на сделките, което позволява на търговските представители да се съсредоточат върху продажбите.

Интелигентно приоритизиране на потенциалните клиенти: Инструментите за продуктивност в продажбите използват изкуствен интелект , за да подчертаят потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти, така че екипите по продажбите да се фокусират върху най-добрите възможности.

Проследяване на резултатите в реално време: Достъп до данни в реално време за продажбите, процента на реализация и състоянието на продажбите, за да откривате и отстранявате проблемите бързо.

Ефективна комуникация: Автоматизирайте последващите действия и напомнянията, като същевременно запазите личния характер на съобщенията, спестявате време и поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Автоматично планиране на срещи: Опростете планирането с автоматизирани календарни инструменти, за да резервирате срещи по-бързо.

Анализ на разговорите: Записвайте и анализирайте разговорите за продажби, за да откриете какво работи и да откриете проблеми, като по този начин помагате на екипите по продажбите да се подобряват и да бъдат по-ефективни.

Лесно документиране: Оптимизира предложенията и договорите чрез автоматизиране на тяхното създаване, изпращане и проследяване, за да сключите сделките по-бързо.

Сътрудничество между екипите: Улеснява екипите по продажби, маркетинг и успех на клиентите да споделят информация и да работят заедно за последователни съобщения и по-добро преживяване на клиентите.

Повишете производителността на продажбите си с ClickUp

Продажбите постоянно се развиват и разполагането с подходящите инструменти е ключът към това да останете начело. Инструментите за управление на проекти в продажбите, които сме споделили, решават днешните предизвикателства и ви помагат да се подготвите за бъдещите.

Ако обаче искате цялостно решение за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти, ви препоръчваме ClickUp.

Този универсален инструмент комбинира CRM бази данни и продажбени канали с управление на задачи, сътрудничество в реално време и ефективна комуникация – всичко това в едно работно пространство, което улеснява продажбените и маркетинговите екипи да поддържат организация и да си сътрудничат.

Освен това ClickUp е лесен за използване, персонализируем и работи добре с вашите съществуващи инструменти.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и поддържайте продуктивността на екипа си по продажбите през цялата година!