Как да създадете табло за продажбите (примери и шаблони)

Независимо дали провеждате седмични срещи на екипа или планирате дългосрочна стратегия, един добър табло за продажбите ви позволява да контролирате най-важните данни.

С подходящия табло можете да проследявате целия процес на продажбите, включително ключови показатели за продажбите, да наблюдавате потенциалните си клиенти и дори да прогнозирате бъдещи продажби. Това ви спестява време и ви дава необходимата информация, за да вземете по-разумни решения бързо.

Нека разгледаме какво прави един ефективен табло за продажби и как можете да го използвате, за да постигнете по-високи резултати за вашия екип.

Ключови елементи на табло за продажби

Добре проектираните табла за продажбите ви помагат да се фокусирате върху показателите, които са важни. Въпреки че мениджърите по продажбите могат да имат различни нужди, някои ключови елементи са универсални за почти всяко табло за продажбите.

Нека ги разгледаме по-подробно:

Показатели за ефективността на продажбите

Показателите за ефективност са в основата на всеки панел за продажби. Тези цифри ви показват колко добре се справят вашите търговски представители. Вземете предвид общия приход от продажби, броя на сключените сделки или дори средния размер на сделката.

Показателите за продажбите помагат да отговорим на важните въпроси: Постигаме ли целите си за продажби? Какъв е процентът ни на конверсия?

Тези показатели дават обща представа за представянето на търговските представители и дали те са на път да постигнат целите си.

С тези цифри на едно място е лесно да управлявате целия си проект, което включва откриване на тенденции, отбелязване на успехи или работа върху области, които се нуждаят от подобрение.

Проследяване на потенциални клиенти и възможности

Тази функция е от решаващо значение за проследяване на местоположението на вашите потенциални клиенти в продажбения процес.

Вашите потенциални клиенти напредват ли или са в застой? Колко потенциални клиенти са се превърнали в възможности?

Табло, което показва тази информация, може да помогне на вашия екип да бъде в течение с всяка потенциална сделка.

Като имате тези данни на разположение, можете да предприемете незабавни действия. Независимо дали става въпрос за проследяване на загубен потенциален клиент или приоритизиране на перспективна възможност, проследяването на потенциални клиенти гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Прогнозиране на приходите и продажбите

Прогнозирането на приходите и продажбите играе важна роля във всеки панел за продажби. Прогнозирането ви помага да предвидите бъдещите продажби въз основа на исторически данни, текущи възможности и пазарни тенденции. Това е особено важно за дългосрочното планиране и определянето на цели.

Точните прогнози ви позволяват да разпределяте ефективно ресурсите, да вземате информирани решения и да коригирате стратегиите си, ако е необходимо. Това е като да имате пътна карта за посоката, в която се движат вашите продажби, което ви дава повече увереност при планирането на бъдещето.

Фактори, които трябва да се вземат предвид при създаването на табло за продажбите

При създаването на табла за продажби е важно да ги структурирате според уникалните нужди на вашия екип. Общите табла не винаги ви дават полезна информация, която търсите, и отделянето на време за правилното им настройване може да направи огромна разлика.

Ето няколко ключови фактора, които трябва да имате предвид при създаването на табло за продажби.

Кой ще използва таблото?🔍

Първият въпрос, който трябва да си зададете, преди да създадете табло за продажбите, е кой ще го използва? Този фактор ще определи на кои ключови показатели за ефективност трябва да се фокусира таблото.

Какви са целите на вашия екип?🔍

Преди да се впуснете в показателите и данните, трябва да определите какво означава успех за вашите търговски представители. Фокусирате ли се върху увеличаване на приходите, съкращаване на цикъла на продажбите или увеличаване на процента на конверсия на потенциалните клиенти?

Вашите цели ще окажат пряко влияние върху показателите, които проследявате в таблото си.

Колко е лесен за използване?🔍

Таблото за продажбите трябва да ви улеснява, а не да ви усложнява живота. Уверете се, че интерфейсът е лесен за използване и данните са представени ясно.

Таблото губи стойността си, ако вашият екип по продажбите се затруднява да интерпретира информацията. Вашето табло трябва да бъде интуитивно и достъпно за всички, от членовете на екипа до висшето ръководство.

Предоставя ли достъп до данни в реално време?🔍

Екипите по продажбите трябва да вземат бързи решения. Източникът на информация в този табло трябва да бъде актуален по всяко време. Ето защо е най-добре да търсите решение за табло, което предлага актуализации в реално време.

Това ви позволява да реагирате бързо на промените в продажбите, независимо дали става дума за реагиране на гореща възможност или коригиране на прогнозите въз основа на най-новите данни.

Какви функции за персонализиране предлага?🔍

Не всички екипи се нуждаят от един и същ набор от показатели за продажбите. Персонализираният табло ви гарантира, че следите това, което е важно за вас.

Гъвкавостта в дизайна на таблото е от ключово значение, независимо дали трябва да добавите конкретни цели и ключови резултати, да филтрирате данни по региони или да създадете различни изгледи за различните членове на екипа.

Таблото за продажбите трябва да работи безпроблемно с другите инструменти, на които разчита екипът ви.

Това включва CRM софтуер, платформи за автоматизация на маркетинга и дори счетоводни инструменти. Интеграцията помага за оптимизиране на работния процес и предоставя пълна картина на данните за продажбите.

Имайте предвид тези фактори, докато създавате таблото за продажбите, и ще имате едно цялостно решение за наблюдение на представянето на екипа ви.

Как да създадете табло за продажбите

Създаването на табло за продажби е лесно, но само ако разполагате с подходящите инструменти. ClickUp, инструмент за управление на продукти и маркетинг, предлага всичко, от което се нуждаете. Започнете с определяне на вашите продажбени цели – искате ли да проследявате приходите си, да сключвате сделки или да подобрите конверсиите на потенциални клиенти?

Таблата на ClickUp предоставят централизирана визия на ключовите показатели за ефективност (KPI) и метрики.

Визуализирайте таблата за продажби с персонализирани табла ClickUp Dashboards.

Те могат да бъдат персонализирани, за да показват различни данни, включително:

Общ преглед на продажбите: Визуализирайте броя на сделките във всеки етап и тяхната обща стойност.

Продажбени резултати: Проследявайте показатели като генерирани приходи, процент на конверсия и средна стойност на сделката.

Ефективност на екипа : Следете ефективността на отделните търговски представители, включително броя на сключените сделки и генерираните приходи.

Удовлетвореност на клиентите: Проследявайте показателите за удовлетвореност на клиентите, като Net Promoter Score (NPS) и процент на отпадане на клиенти.

В основата на възможностите за продажби на ClickUp е софтуерът за управление на проекти. Чрез създаването на специални проекти за продажби с решението за управление на проекти за продажби на ClickUp, екипите могат да организират сделки, да проследяват процесите и да управляват задачите, свързани с процеса на продажбите.

Проследявайте потенциални клиенти, продажби и нови клиенти с решението за управление на продажбите на ClickUp.

Основните функции включват:

Управление на задачите: Разпределяйте задачи на членовете на екипа, задавайте крайни срокове и проследявайте напредъка.

Автоматизация: Оптимизирайте въвеждането на данни и гарантирайте гладкото протичане на процеса на работа с потенциалните клиенти чрез автоматизация.

Потребителски полета: Създайте потребителски полета, за да събирате конкретни данни, свързани с вашия процес на продажби.

Следващото, CRM решението за управление на проекти на ClickUp, предоставя цялостна платформа за управление на продажбите и изграждане на силни взаимоотношения с клиентите.

Увеличете растежа на клиентите и тяхното удовлетворение с CRM решението за управление на проекти на ClickUp.

CRM на ClickUp предлага функции като:

Управление на контактите: Съхранявайте информация за клиентите, включително данни за контакт, информация за компанията и история на комуникацията.

Управление на възможностите: Проследявайте възможностите за продажби, включително стойността на сделката, вероятността и очакваната дата на сключване.

Проследяване на дейностите: Записвайте обажданията, имейлите и срещите, за да поддържате архив на взаимодействията с клиентите.

Управление на тръбопровода: Визуализирайте продажбения фуния, проследявайте етапите на сделката и задайте оценки за вероятността

Важна цел на Shopmonkey е да помогне на всеки магазин да просперира. С ClickUp нашият маркетинг екип успя да създаде динамично маркетингово съдържание, което да постигне точно това.

След като започна да използва ClickUp, Shopmonkey пусна три нови продукта за три месеца и планира да разшири още повече използването му.

Най-добри практики и съвети за създаване на табло

Ето няколко най-добри практики и съвети, които можете да следвате при създаването или персонализирането на таблата за продажби:

1. Започнете с нещо просто, а след това продължете да изграждате

Ако сте начинаещ в създаването на табла, започнете с основите. Добавете няколко ключови показателя, като общи продажби, потенциални клиенти и възможности.

След като се запознаете с него, можете да го разширите, като добавите още джаджи и персонализирате оформлението. Интерфейсът на ClickUp с функция „плъзгане и пускане” улеснява добавянето и пренареждането на джаджи в зависимост от вашите нужди.

2. Използвайте визуални елементи, за да опростите данните

Диаграми, графики и актуализации на състоянието с цветни кодове помагат за опростяване на сложни данни. ClickUp ви позволява да използвате различни визуални софтуери, което улеснява разбирането на производителността.

Кръгова диаграма, показваща разпределението на приходите, или стълбовидна диаграма, сравняваща месечните продажби, могат бързо да информират екипа ви за тенденциите.

3. Дръжте екипа си в течение

С ClickUp можете лесно да споделяте таблото за продажби с членовете на екипа, клиентите или заинтересованите страни. Платформата ви позволява също да зададете разрешения, за да контролирате кой може да вижда или редактира таблото.

Това гарантира, че всички са на една и съща страница, независимо дали наблюдават напредъка или обсъждат стратегията.

4. Автоматизирайте, където е възможно

Екипите по продажбите често са под натиск от времето, а автоматизирането на повтарящи се задачи може да освободи ресурси за по-важна работа. С ClickUp можете да автоматизирате действия като актуализиране на статуси или уведомяване на членовете на екипа, когато дадена задача премине в нов етап.

Това намалява ръчната работа и поддържа таблото ви актуализирано в реално време.

С помощта на ClickUp не просто създавате статичен табло, а изграждате динамичен, персонализируем инструмент, който расте заедно с вашия екип по продажбите и се адаптира към променящите се нужди.

Можете да използвате безплатни шаблони за продажби, за да създадете персонализиран табло ClickUp с джаджи, които визуализират ключови показатели като резултати от продажбите и напредък по сделките.

Шаблони и примери за табла за продажби

Създаването на табло за продажби от нулата може да отнеме време, но шаблоните могат да ускорят процеса. Те ви дават солидна отправна точка с вградени показатели и оформление, което улеснява визуализирането на данните ви.

Ето някои от най-добрите шаблони за вас, в зависимост от това, от което се нуждаете:

1. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp (за начинаещи)

Изтеглете този шаблон Управлявайте вашите продажбени канали на персонализиран табло за продажби с шаблона за продажбени канали на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp е най-подходящ за вас, ако сте нов мениджър по продажбите и създавате табло за продажби, за да наблюдавате вашия екип по продажбите.

В този шаблон ще намерите готови за употреба и напълно персонализируеми папки. Получавате също така функции за автоматизация и седем опции за персонализирани полета, като „Име“, „Имейл“, „Длъжност“ и много други.

С множество опции за преглед, като например изглед на бяла дъска, изглед на списък и до 14 персонализирани статуса, този шаблон е пълен пакет за наблюдение на вашите продажби.

2. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp (средно ниво)

Изтеглете този шаблон Следете клиентите и потенциалните клиенти на персонализиран табло за продажби с шаблона за продажби на ClickUp.

Ако сте опитен мениджър по продажбите, може да се възползвате повече от шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Този шаблон ви предоставя повече функционалности за създаване на табла за продажби. Той е богат на функции, лесно адаптируем и има напълно персонализирано работно пространство. Ето няколко неща, които можете да направите с този шаблон:

Разгледайте цялата си продажбена фуния в един единствен изглед

Приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на спешност, стойност и потенциал.

Плъзгайте и пускайте елементи, за да персонализирате интерфейса.

Спестете разходи за обучение и развитие, тъй като шаблонът е лесен за използване.

Подобрете комуникацията между членовете на екипа

Прогнозирайте по-точно представянето на вашия екип

Освен това този шаблон предлага 30 персонализирани статуса и четири персонализирани изгледа , за да гарантира лесен достъп.

3. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте всичките си показатели на едно място с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Вие сте по-скоро визуален мениджър, който предпочита графики и диаграми пред редове и колони с цифри? Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp ви помага да съставите подробни отчети за продажбите по визуално привлекателен начин.

Това ви позволява бързо да анализирате представянето на екипа си, като проследявате ключови показатели за продажбите, като приходи, сключени сделки и стойност на портфейла с потенциални клиенти във времето. Тази информация ви позволява да поддържате търговските си представители на път към постигането на целите им.

Можете също да зададете персонализирани статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да проследявате процеса на продажбите. Има десет персонализирани атрибута и пет персонализирани изгледа, за да получите цялата необходима информация за продажбите.

4. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте всички KPI на вашия екип в един табло за продажби с шаблона за KPI за продажби на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на KPI за продажбите на ClickUp е вашият незаменим инструмент за наблюдение на всички важни показатели. С него лесно можете да проследявате и анализирате ключови показатели за ефективността (KPI) като квалифицирани потенциални клиенти, процент на конверсия и ръст на приходите.

Той предлага персонализирани полета, които ви позволяват да въвеждате данни за всеки KPI, за да следите целите, действителните резултати и разликите между тях. Използвайки мощните функции за отчитане и табло на ClickUp, можете да визуализирате представянето на вашия екип в реално време, което ви помага да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и тези, които надхвърлят очакванията.

Този шаблон е създаден, за да помогне на вашия екип да остане фокусиран върху целите. Можете да организирате KPI по отдели или по отделни членове на екипа, като по този начин гарантирате, че всички работят за постигането на едни и същи цели. С персонализирани статуси като „На път“, „В риск“ или „Завършено“ вашият екип може лесно да види напредъка на всеки KPI с един поглед.

5. Шаблон за продажбени разговори на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте лесно всичките си продажбени обаждания, резултатите от тях и по-нататъшните действия с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Ако вашият процес на продажби разчита в голяма степен на телефонни разговори, този шаблон за продажбени разговори от ClickUp е идеален за вас. Той ви позволява да категоризирате резултатите от разговорите, да задавате напомняния за последващи действия и да събирате ценна информация от всяко взаимодействие.

Можете да го персонализирате, за да проследявате ключови показатели като броя на направените обаждания, процента на превръщане на тези обаждания и статуса на последващите действия. Това ви дава ясна представа за вашите усилия за достигане до клиенти и ви помага да определите приоритетите, което води до по-голяма фокусираност.

Освен проследяването на цифрите, този шаблон насърчава по-добрата комуникация в екипа, като позволява на членовете на екипа да оставят бележки за всеки разговор. Това помага на всички да са в синхрон по отношение на обсъденото и следващите стъпки.

6. Шаблон за проследяване на продажбите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте едновременно всичките си продажбени дейности на табло за продажбени резултати с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Tracker предлага цялостен начин за управление на цялата ви продажбена верига. Този шаблон ви позволява да персонализирате полетата, за да проследявате всеки етап от продажбения процес, включително потенциални клиенти, сделки и прогнози за приходите.

Можете да проследявате напредъка на всяка сделка през различни етапи – като генериране на потенциални клиенти, квалификация, преговори и сключване – което улеснява наблюдението на ефективността на процеса. Това е чудесен инструмент, който гарантира, че нищо няма да се изгуби в бързата работа, докато преминавате от един етап към следващия.

Освен визуалната си привлекателност, този шаблон за проследяване на продажбите се интегрира безпроблемно с други инструменти, които вече използвате, като например CRM табла. Можете да извличате данни от различни източници, което ви позволява да имате унифициран поглед върху вашите продажби.

С функции като автоматични актуализации и възлагане на задачи можете да поддържате екипа си в правилната посока и да гарантирате, че всички необходими действия се предприемат на всеки етап от процеса на продажбите.

7. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Можете да планирате всяка стъпка от процеса на продажбите с шаблона за процес на продажбите на ClickUp.

Има ли вашият процес на продажби фиксирани стъпки или протоколи, които всеки член на екипа трябва да следва?

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp е идеален за създаване на стандартизиран и повтаряем процес.

Той ви позволява да планирате всяка стъпка от работния процес по продажбите, от първия контакт до сключването на сделката. Той предлага и функции за автоматизация, за да сведете до минимум ръчните задачи и да подобрите последователността. Можете да зададете предварително определени стъпки за квалифициране на потенциални клиенти, подаване на оферти, преговори и последващи действия, като по този начин гарантирате, че вашият екип винаги следва най-добрите практики.

Една от отличителните характеристики на този шаблон е и неговата адаптивност. С разрастването на вашия бизнес или промяната на пазарните условия, можете лесно да промените процеса, за да отговорите на новите изисквания.

Шаблонът насърчава и сътрудничеството между членовете на екипа ви, като им позволява да виждат напредъка на всеки потенциален клиент в реално време. Използвайки този структуриран подход, можете да оптимизирате ефективността на екипа си, да намалите грешките и да сключвате сделки по-бързо.

8. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е лесен за използване и може да се персонализира в зависимост от растежа на вашия бизнес. Таблото му е доста интуитивно и може да ви помогне да проследявате сделки, потенциални клиенти и показатели за ефективност в реално време.

Използването на таблата на HubSpot е добър вариант за мениджърите по продажбите, които вече използват своите инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) за управление на потенциални клиенти и проследяване на клиенти.

9. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Таблото за продажби на Zoho позволява проследяване в реално време на приходите, които реализирате, текущите си потенциални клиенти и всички етапи на процеса.

Той е персонализируем, интегрира се добре с други инструменти и предоставя надеждно решение за малки и големи екипи по продажбите. Можете също да създавате прогнози, за да поддържате вашите търговски представители винаги в крак с плана.

Дали това е добър панел за продажби зависи от вашата стратегия за продажби – разчита ли той в голяма степен на CRM инструменти и показатели?

10. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е известен с високо персонализираните си табла, които могат да бъдат адаптирани за проследяване на всякакви показатели за продажбите, от които се нуждаете.

С функцията „плъзгане и пускане” можете да проектирате перфектен табло за вашия екип. Таблото на Salesforce може също така лесно да се интегрира с множество инструменти , за да ви предостави цялостен процес.

Това е добър табло за търговски представители, ако се нуждаете от решения за продажби повече от CRM или решения за управление на проекти. То може да проследява функциите на целия ви екип по продажбите и може да се персонализира, за да се адаптира към всички стратегии за продажби.

Това може да подобри и вземането на решения въз основа на данни , тъй като всички ваши анализи на продажбите са достъпни на едно място.

Увеличете приходите от продажби с ClickUp

Таблото за продажби не е просто полезен инструмент – то е от съществено значение за всеки екип, който иска да бъде на върха. Независимо дали проследявате показатели за ефективност, следите потенциални клиенти или прогнозирате бъдещи приходи, добре изграденото табло ви помага да вземате решения, основани на данни, с по-голяма увереност.

С инструменти като ClickUp можете да създадете персонализиран табло за продажби, съобразено с нуждите на вашия екип, като оптимизирате всичко – от проследяване на потенциални клиенти до прогнозиране на приходите. Една от най-забележителните функции е обширната библиотека с готови за употреба шаблони за продажби, благодарение на която можете да настроите таблото си изключително бързо.

С развитието на вашия екип по продажбите, таблото ви може да се адаптира, помагайки ви да останете гъвкави, ефективни и фокусирани върху най-важното: сключване на сделки и стимулиране на растежа.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и наблюдавайте как продажбите ви се увеличават!