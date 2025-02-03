10-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество в продажбите за екипи по продажбите през 2025 г.

Всеки съвременен процес на продажби и операции включва повече от студени обаждания или индивидуален търговец, който проследява клиента, за да спечели сделката. Той изисква комуникация между отделите и поддържане на ясна представа за продажбения процес, навременни проследявания и тясно сътрудничество между екипите.

За да оптимизирате този процес, са необходими отдаденост, ефективен процес и магическата съставка, която е софтуерът за сътрудничество в продажбите. Използвайки платформа за сътрудничество в продажбите от начало до край, можете да превърнете екипа си от група талантливи солисти в ефективен колектив, който с по-голяма ефективност ще сключва сделки.

Но кой магически инструмент за продажби е подходящ за вашата марка? За да ви помогнем да изберете правилния вариант, съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество в продажбите. Освен това имаме специална препоръка, която може да се превърне във вашия предпочитан инструмент за автоматизация на продажбите.

Какво трябва да търсите в софтуера за сътрудничество в продажбите?

Преди да се впуснем в списъка с най-добрите приложения за продажби, нека разгледаме факторите, които трябва да вземете под внимание при избора на софтуер за сътрудничество в продажбите. Най-добрите инструменти трябва да притежават следното:

Централизирана комуникация: Ако вашите екипи комуникират изолирано и съхраняват данните си на различни платформи, това неизбежно ще доведе до несъответствия. Уверете се, че инструментите за сътрудничество, които разглеждате, предлагат функция Ако вашите екипи комуникират изолирано и съхраняват данните си на различни платформи, това неизбежно ще доведе до несъответствия. Уверете се, че инструментите за сътрудничество, които разглеждате, предлагат функция за съвместна комуникация . Това ще позволи на вашите екипи по продажби и маркетинг, заедно с останалата част от организацията, да съхраняват лесно информация за клиентите, да споделят файлове, да провеждат видеоконференции и да бъдат на една и съща вълна.

Ефективно управление на работния процес : Ключова част от продажбите е да се правят правилните неща в точното време. Това включва изпращане на имейли, напомняния, бележки от срещи и др. Дайте приоритет на инструменти, които ви позволяват да оптимизирате и автоматизирате работните процеси, помагайки на екипите ви да останат организирани и да постигат последователно целите си по продажбите.

Подобрете сътрудничеството : Избраният от вас софтуер трябва да улеснява сътрудничеството. Подходящите инструменти за сътрудничество често разполагат с функции като споделяне на документи, споделяне на файлове, възможности за съвместно редактиране и бели дъски. Тези функции ще помогнат на екипа ви да обменя идеи, да разработва стратегии и да работи по предложенията безпроблемно.

Видимост на данните и отчетност : Данните са жизненоважни за продажбите. Потърсете платформа, която предлага ясни, персонализирани табла за продажби и инструменти за отчетност, за да улесните работата на целия отдел по продажбите. Това ще ви даде ценна информация за ефективността на екипа и ще ви помогне да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Интеграции: Вашите инструменти за сътрудничество в продажбите трябва да работят безпроблемно с съществуващите CRM системи или други платформи във вашата организация. Това гарантира, че данните се споделят безпроблемно и в реално време, което позволява на екипите по продажбите и другите заинтересовани страни да получават релевантна информация и да подобряват производителността си.

10-те най-добри софтуера за сътрудничество в продажбите, които да използвате през 2024 г.

1. ClickUp

ClickUp е сред най-добрите софтуерни инструменти за сътрудничество в продажбите, предлагащ множество функции, които надхвърлят простото сътрудничество в екипа по продажбите или управлението на продажбения процес.

Обединете всичките си търговски представители с помощта на ClickUp Sales Plan

С ClickUp можете да проследявате продажбите, да управлявате потенциалните си клиенти и информацията за клиентите си с помощта на CRM софтуер, както и да създавате ефективни работни процеси и отчети за измерване на KPI за продажбите. Платформата се превръща във вашето едно гише за управление на потенциални клиенти, събиране на CRM данни, създаване и споделяне на материали за продажби, възлагане на задачи и съвместни продажби.

Изтеглете този шаблон Организирайте процеса на сътрудничество в продажбите с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Освен това можете да настроите и управлявате продажбените си процеси по-ефективно, като използвате шаблоните за продажбени планове. Готовият за употреба шаблон за продажбени планове на ClickUp е чудесен за начинаещи и ви помага да:

Поставете значими SMART цели за вашия отдел по продажбите

Разработвайте стратегии, за да постигнете тези цели по-бързо

Организирайте информацията на едно място, за да бъде лесно достъпна за всички професионалисти в продажбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте визуално и обсъждайте стратегии за продажби с екипа си в реално време, като използвате ClickUp Sales , за да сключите сделки по-бързо и да подобрите успеваемостта си.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и освободете времето на екипа си, за да се фокусира върху сключването на сделки, използвайки функциите за автоматизация на ClickUp.

Осигурете ясна комуникация и държете всички информирани с директни съобщения и @споменавания, използвайки ClickUp Chat view

Управлявайте и задавайте ясни цели за вашия продажбен процес и проследявайте напредъка визуално с помощта на ClickUp Goals.

Използвайте множество изгледи и табла, за да получавате незабавни отчети и персонализирани показатели, което ви позволява да проследявате и идентифицирате ключовите показатели, които са важни за вашите мениджъри по продажбите.

Сътрудничество и обмен на идеи с вашите търговски представители с помощта на ClickUp Whiteboards , функция за сътрудничество на екипа по продажбите, която ви позволява да получите виртуална бяла дъска, на която да добавяте бележки, да изготвяте подробни планове и да ги добавяте към вашия инструмент за управление на проекти.

Използвайте силата на ClickUp Brain , AI асистент, който ще ви помогне да оптимизирате работните процеси в продажбите, да пишете имейли за продажби, да обобщавате текстове и да ускорите напредъка в продажбените си дейности.

Поддържайте всички на една и съща страница с помощта на ClickUp Collaboration Detection , което ви позволява да знаете кои документи се редактират и да получавате незабавни актуализации в реално време на платформата.

Ограничения на ClickUp

Предвид богатите му функции, някои потребители може да почувстват, че има лека крива на обучение при започването на работа с платформата.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Rattle

Rattle е RevOps платформа, създадена да поддържа фокуса и съгласуваността на екипа ви през целия цикъл на продажбите. Инструментът за сътрудничество в продажбите интегрира данните от Salesforce директно със Slack, което позволява цялата ви дейност по приходите да бъде по-бърза, по-оптимизирана и по-ефективна.

чрез Rattle

Най-добрите функции на Rattle

Споделяйте чувствителни търговски документи и предложения с клиенти по сигурен начин и сътрудничете в реално време, използвайки Deal Rooms.

Стандартизирайте процеса на продажби с предварително създадени или персонализирани наръчници, които водят търговските представители през всеки етап от сделката.

Получете информация в реално време за вашия продажбен процес с интуитивни инструменти за прогнозиране и персонализирани табла.

Дайте възможност на представителите да се усъвършенстват непрекъснато с инструменти за онлайн обучение и обратна връзка.

Ограничения на Rattle

Цените на Rattle може да не са подходящи за всички бюджети, особено за по-малките екипи.

Някои потребители са съобщили за липса на разширени опции за персонализиране в сравнение с други инструменти за сътрудничество в екип.

Цени на Rattle

Стартово ниво : 19 $/месец на потребител

Pro : 34 $/месец на потребител

Премиум: 49 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rattle

G2: 4. 8/5 (90+отзива)

Capterra: NA

3. DealHub

чрез Dealhub

DealHub е високо оценено решение за автоматизация на процеса от офертата до приходите, което е идеално за екипите по продажбите. То включва функции за фактуриране и абонаменти. Това ви позволява да централизирате цялата си дейност по сделките, комуникацията и предложенията на едно място.

Най-добрите функции на DealHub

Управлявайте всички документи, комуникация и задачи, свързани със сделките, в една единствена, сигурна платформа.

Използвайте изкуствен интелект, за да идентифицирате потенциални препятствия и да предложите най-добри практики за оптимизиране на потока от сделки.

Насърчавайте безпроблемната комуникация с вътрешни и външни заинтересовани страни чрез дискусии в теми и актуализации в реално време.

Елиминирайте ръчното въвеждане на данни и гарантирайте точността им с автоматизирано събиране на данни от имейли и други източници.

Свържете DealHub безпроблемно с вашата съществуваща CRM платформа и други инструменти за унифицирано преживяване в продажбите.

Ограничения на DealHub

Ценовата структура на DealHub може да се окаже сложна за някои компании, тъй като допълнителните функции и услуги се таксуват отделно.

Цени на DealHub

DealRoom : Свържете се с отдела по продажбите

DealHub CPQ : Свържете се с отдела по продажбите

DealHub Billing: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за DealHub

G2: 4,7/5 (550+отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

4. RingCentral

чрез RingCentral

RingCentral е комуникационно решение, базирано на изкуствен интелект, което предлага цялостен набор от инструменти за сътрудничество, специално разработени за отдалечени и хибридни екипи по продажбите. С функции като бележки за разговори в реално време и персонализирани данни за конверсии, този инструмент може да ви помогне да консолидирате комуникационните си усилия и да получите информация за продажбите.

Най-добрите функции на RingCentral

Обединете телефонните разговори, видеоконференциите, съобщенията в екипа и факсовете в една единствена, лесна за използване платформа.

Интегрирайте RingCentral с вашата съществуваща CRM система и други инструменти за продажби, за да оптимизирате работния процес.

Поддържайте ясна комуникация и сътрудничество с екипи и клиенти от цял свят, използвайки възможностите за международни разговори и видеоконферентна връзка.

Ограничения на RingCentral

Ценовите планове на RingCentral варират в зависимост от функциите и броя на необходимите потребители.

Някои рецензенти споменават, че някои от разширените функции на платформата изискват леко усилие за усвояване.

Цени на RingCentral

Core : 30 $/месец на потребител

Разширено : 35 $/месец на потребител

Ultra: 45 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4,5/5 (890+отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

5. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е ефективна платформа за сътрудничество в областта на CRM и управлението на продажбите, която ви позволява да проследявате вашия продажбен процес, да управлявате потенциални клиенти и да автоматизирате целия си процес на продажби. Най-доброто е, че ви позволява да свържете вашите технологии с CRM на Pipedrive, което ви дава възможност да получавате безпроблемно данни в реално време от различни инструменти в една единствена платформа.

Най-добрите функции на Pipedrive

Получете ясен преглед на вашия продажбен процес с персонализирани етапи и функционалност за плъзгане и пускане.

Проследявайте всички дейности, свързани с продажбите, включително обаждания, имейли и срещи, на едно централно място.

Насърчавайте комуникацията и сътрудничеството с вътрешни и външни заинтересовани страни чрез дискусии и бележки по сделките.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като изпращане на имейли за проследяване и планиране на срещи, като по този начин освободите време на екипа си, за да се фокусира върху сключването на сделки.

Ограничения на Pipedrive

Макар Pipedrive да предлага безплатен пробен период, някои разширени функции са достъпни само в платените планове.

Функционалността на Pipedrive може да е по-подходяща за търговски организации, отколкото за други индустрии, които се нуждаят от инструмент, фокусиран върху продажбите, за своя екип.

Цени на Pipedrive

Essential : 14 $/месец на потребител

Разширено : 29 $/месец на потребител

Професионална : 59 $/месец на потребител

Power : 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 рецензии)

6. Recapped. io

Recapped. io използва различен подход към сътрудничеството в продажбите, като се фокусира върху записването и споделянето на ключови изводи от продажбени разговори и срещи. С готов за употреба наръчник, персонализирани шаблони и работни пространства за сътрудничество, вие гарантирате, че вашите екипи следват най-добрите практики и лесно намират необходимите документи и продажбени активи.

Най-добрите функции на Redcapped. io

Събирайте ценна информация за продажбите от телефонни разговори и я споделяйте с целия екип, за да изградите колективно знание.

Задавайте ясни задачи на членовете на екипа след всеки разговор и проследявайте напредъка към тяхното изпълнение.

Прегледайте ключовите моменти от продажбените разговори с леснодостъпни видеоклипове и транскрипти с възможност за търсене.

Анализирайте записите и транскрипциите на разговорите, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да предоставите целенасочено обучение на представителите.

Повишете отговорността на екипа, като се уверите, че след всеки търговски разговор се възлагат ясни задачи за последващи действия и мерки.

Ограничения на Redcapped. io

Цените на Recapped.io може да не са подходящи за всички бюджети, особено за по-големи екипи по продажбите.

Някои рецензенти споменават ограничения по отношение на разширените интеграции в сравнение с други инструменти за продажби.

Цени на Redcapped. io

Безплатно

Професионална : 85 $/месец на потребител

Бизнес: 125 $/месец на потребител

Redcapped. io оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 40 рецензии)

7. Salesforce

Salesforce е гигант в областта на CRM, предлагащ стабилна платформа с широк набор от функции, включително мощни възможности за сътрудничество в продажбите. Използвайки тази база, той предлага множество допълнителни функции, които го превръщат в цялостна платформа за управление на продажбите и маркетинга, позволяваща на организациите да автоматизират и оптимизират усилията си за генериране на приходи.

чрез Salesforce

Най-добрите функции на Salesforce

Насърчавайте безпроблемната комуникация с функции като Chatter за обмен на съобщения в екипа, управление на задачи и актуализации на сделките в реално време.

Дайте възможност на екипа си да остане свързан и да управлява сделките в движение с лесно за използване мобилно приложение.

Адаптирайте Salesforce към вашите специфични нужди с широка гама от персонализирани полета, работни процеси и табла.

Получете задълбочени познания за продажбените резултати с мощни инструменти за отчитане и визуализация на данни.

Ограничения на Salesforce

За някои хора Salesforce е сложна платформа с по-стръмна крива на обучение в сравнение с други опции.

Ценовата структура е скъпа за по-малките предприятия, като разходите често се базират на броя потребители и необходимите функции.

Цени на Salesforce

Starter Suite : 24 $/месец на потребител

Професионална : 80 $/месец на потребител

Enterprise : 165 $/месец на потребител

Без ограничения : 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 19 500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 300 рецензии)

8. SalesRabbit

чрез SalesRabbit

SalesRabbit е динамична платформа за управление на продажбите на терен, която автоматизира и оптимизира целия ви процес на продажби в една единствена платформа. Тя предлага различни функции, които помагат на екипите по продажбите да подобрят представянето си, да намалят разходите и да сключат сделки.

Най-доброто в този инструмент за продажби е, че той се интегрира с над 1000 съвместими инструмента, което ви позволява да имате достъп до всичките си данни за продажбите на едно място.

Най-добрите функции на SalesRabbit

Консолидирайте всички канали за комуникация в продажбите – имейли, обаждания, текстови съобщения и взаимодействия в социалните медии – в една единствена платформа.

Наблюдавайте и анализирайте комуникацията в екипа, за да идентифицирате възможности за обучение и да подобрите цялостната ефективност на продажбите.

Улеснете безпроблемното сътрудничество с функции като чат за екипа, споделяне на файлове и управление на задачи.

Проектирайте и управлявайте персонализирани процеси за продажби с функционалност „плъзгане и пускане” и визуални инструменти за управление на процесите.

Получете информация в реално време за вашия продажбен процес с персонализирани табла и функции за проследяване на дейностите.

Ограничения на SalesRabbit

Макар SalesRabbit да предлага безплатен план, някои разширени функции са ограничени или недостъпни в безплатния пакет.

Няколко потребителски отзива споменават, че интеграцията с някои CRM системи и инструменти за автоматизация на маркетинга може да е ограничена в сравнение с по-утвърдените платформи.

Цени на SalesRabbit

SalesRabbit Lite : 0 долара

SalesRabbit Team : 29 $/месец на потребител

SalesRabbit Pro : 39 $/месец на потребител

SalesRabbit Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на SalesRabbit

G2: 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (190+ отзива)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner е решение за управление на проекти и продажби, което се адаптира към промените и нуждите на вашите екипи. То ви помага да управлявате вашите продажбени проекти, използвайки прогнозно планиране, точни прогнози и реалистично разпределение на натоварването, за да помогне на целия ви екип да управлява ефективно своите дейности.

чрез LiquidPlanner

Той е известен главно с възможностите си за визуално планиране, които се използват за ефективно сътрудничество в продажбите.

Най-добрите функции на LiquidPlanner

Визуализирайте своя продажбен процес с персонализирани диаграми на Гант, които позволяват ясна комуникация на крайните срокове и зависимостите.

Улеснете комуникацията в реално време и управлението на задачите с функции като дискусии в низове и споделени документи.

Визуализирайте натоварването на екипа и идентифицирайте потенциални пречки в продажбения процес за оптимално разпределение на ресурсите.

Получете по-добра видимост на напредъка в продажбите и подобрете точността на прогнозите си за продажбите.

Ограничения на LiquidPlanner

Ценовата структура на LiquidPlanner може да не е подходяща за всички бюджети, особено за по-малки екипи.

Някои потребителски отзиви споменават лека крива на обучение при овладяването на разширените функции за планиране.

Цени на LiquidPlanner

Essential : 15 $/месец на потребител

Професионална : 28 $/месец на потребител

Ultimate: 42 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LiquidPlanner

G2: 4. 2/5 (290+отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 650 рецензии)

10. Hubspot Sales

чрез Hubspot

Hubspot е популярен инструмент за продажби и маркетинг „всичко в едно“. Безплатният CRM го прави идеален за търговски организации. Платформата Hubspot Sales предлага всестранни функции, които могат да се добавят към CRM и тръбопровода за продажби.

Той позволява на екипите да получат инструменти за ангажираност и сътрудничество в продажбите, функционалност за управление на сделки, функции за отчитане и анализ, инструменти за управление на плащания и оферти и много други.

Най-добрите функции на Hubspot

Автоматизирайте повтарящи се задачи като поддържане на контакти с потенциални клиенти, проследяване на имейли и въвеждане на данни, като по този начин освободите екипа си да се фокусира върху сключването на сделки.

Елиминирайте непрекъснатото планиране на срещи с потенциални клиенти и клиенти с помощта на лесен за използване асистент за планиране.

Управлявайте цялата информация, комуникация и задачи, свързани със сделките, в една платформа за по-добра видимост и сътрудничество.

Стандартизирайте процеса на продажби с предварително създадени или персонализирани наръчници и снабдете представителите с ефективни инструменти за обучение.

Интегрирайте данните си за продажбите с над 1400 инструмента, достъпни в HubSpot App Marketplace.

Ограничения на Hubspot

HubSpot Sales предлага безплатен пакет с ограничени функции. Разширените функции изискват платен абонамент.

Някои рецензенти споменават, че HubSpot Sales може да е по-подходящ за компании, които вече са инвестирали в екосистемата на HubSpot.

Има стръмна крива на обучение, като потребителите трябва да преминат курсовете на Hubspot Academy, за да разберат как да използват инструмента ефективно.

Цени на Hubspot

Безплатно

Стартово ниво : 15 $/месец на потребител

Професионална версия: 90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4. 4/5 (над 11 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

Повишете сътрудничеството си в продажбите с ClickUp

С това стигаме до края на този изчерпателен наръчник за 10-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество в продажбите през 2024 г. Не забравяйте, че всеки екип по продажбите има свой ритъм.

Идеалният инструмент трябва да се вписва безпроблемно в съществуващия ви работен процес, да подобрява сътрудничеството в екипа ви и да стимулира продажбите с по-голяма ефективност.

Сътрудничество с вашите екипи и превръщане на идеите в задачи с ClickUp Whiteboard

Ако ни попитате коя софтуерна програма за сътрудничество в продажбите се откроява в този списък, ще отговорим ClickUp. Този всеобхватен инструмент за управление на проекти и производителност служи едновременно като CRM за сътрудничество, софтуер за управление на задачи, софтуер за проследяване на продажбени предложения, софтуер за автоматизация на маркетинга, инструменти за онлайн сътрудничество и цялостно решение за управление на продажбите и операциите.

Многофункционалните характеристики на ClickUp ви позволяват да интегрирате цялата си продажбена верига в една платформа, създавайки култура на сътрудничество, която обединява цялата организация.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да видите как той напълно променя целия ви процес на продажби!