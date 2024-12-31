10 примера за маркетингови цели, с които да постигнете целите си през 2025 г.

Всички знаят, че маркетинговите цели са важни.

Първо, конкуренцията е ожесточена, а растежът помага на успешните стартиращи компании да достигнат впечатляващи висоти. И второ, трябва да знаете какво искате, иначе ще се лутате без цел, докато всички останали ви изпреварват.

За да бъде вашата маркетингова стратегия успешна, обаче, трябва да си поставите цели веднага.

В тази статия ще дефинираме маркетинговите цели, ще разгледаме 10-те най-добри примера за тях и ще отговорим на няколко често задавани въпроса, които може да имате относно маркетинговите цели.

⏰ 60-секундно резюме Маркетинговите цели са от решаващо значение за успеха в конкурентна среда, като предоставят насоки и измерими задачи.

Те насочват маркетинговите тактики и стратегии, премествайки потенциалните клиенти през маркетинговия фуния от откриването до покупката.

Сред най-добрите примери са повишаване на познаваемостта на марката, стимулиране на ангажираността, подобряване на класирането в търсачките, увеличаване на трафика към уебсайта и генериране на потенциални клиенти.

Други ключови цели са увеличаване на приходите, стойността за клиентите, авторитета на марката, задържането на клиентите и подобряване на присъствието в социалните медии.

ClickUp помага за проследяване на маркетинговите цели с персонализирани цели, табла за измерване на възвръщаемостта на инвестициите и диаграми на Гант за управление на времевата линия.

Какво представляват маркетинговите цели?

Маркетинговите цели са конкретни задачи, определени в маркетинговия план.

Те очертават намеренията на маркетинговия екип, дават им ясни указания и предлагат информация, която ръководството да прегледа и подкрепи.

Тези цели могат да бъдат:

Или други показатели, базирани на резултатите, които можете да използвате, за да измерите успеха на маркетинга.

За да разберете по-лесно целите, попитайте се какво искате.

Увеличаване на продажбите или приходите?

Подобряване на разпознаваемостта на марката или лидерството в мисленето?

Искате да засилите усилията си в областта на инбаунд маркетинга

Да започнете кампании за дигитален маркетинг или маркетинг в социалните медии?

Да се фокусирате върху съдържателния маркетинг?

Всички тези са примери за маркетингови цели.

Защо е важно да си поставяте цели?

Стратегическите маркетингови цели ви позволяват да си представите маркетинговите тактики и стратегии, необходими за постигането им.

Те са като очила за визия, които ви позволяват да видите всички възможности. 🥽

Основният маркетингов фуния има три нива:

Откриване (в началото на процеса): Хората откриват вашата марка, когато търсят продукт или услуга.

Обмисляне (средата на фунията): Потребителят е приключил с разглеждането и вече е готов да купи

Покупка (долната част на фунията): Вашата компания сключва сделката

Когато си поставите цели, преминавате плавно от едно ниво на маркетинговия фуния към следващото.

Без тях ще се лутате безцелно от задача към задача, без да имате ясно разбиране за това как вашата работа прави разлика.

Така че, поставете си цели !

Бонус: Софтуер за SWOT анализ за фирми и екипи

Топ 10 примера за маркетингови цели

Ето няколко примера за маркетингови цели, които ще ви бъдат необходими за една блестяща маркетингова стратегия!

1. Повишаване на познаваемостта на марката

Когато искате да копирате нещо, вероятно искате да го „ксероксирате“, нали?

Ето как стоят нещата: Xerox не е глагол или родово съществително за фотокопиране. Това е марка.

Причината, поради която те са толкова синонимни с тази дейност, е познаваемостта на марката.

А вашата компания трябва да увеличи своите.

Тази цел е проста: трябва да направите така, че вашата марка да бъде видяна от повече хора.

Вашата марка има уникална личност, точно като вас!

Увеличете ги, за да повишите познаваемостта на марката.

Друга стратегия, свързана с тази цел, е да обмислите местата, където вашите целеви купувачи прекарват най-много време. Може би опитайте стратегия в социалните медии, за да получите платформа, чрез която да ангажирате вашата целева аудитория.

Можете да постигнете целите си в социалните медии, като:

Публикуване на информация за корпоративната култура на вашата компания

Споделяне на интересни статии, свързани с индустрията

Или провеждане на анкети, за да се свържете с аудиторията си.

Целта е да ангажирате аудиторията си в социалните медии и да направите вашата марка достъпна.

Бъдете приятелски настроени към аудиторията си, за да ги превърнете в почитатели и покровители на вашата марка. 🤝

След това наблюдавайте как те споделят вашето съдържание и положителните си асоциации с марката с приятелите си.

Скоро името на вашата марка ще стане синоним и на вашия продукт. 😎

Нуждаете се от повече помощ с управлението на продукти?

Разгледайте нашия наръчник за управление на продукти и вижте най-добрите инструменти за управление на продукти .

2. Повишете ангажираността към марката

Когато хората посетят вашия уебсайт или страници в социалните медии, вие искате да ги задържите там.

Но те разполагат с високоскоростни интернет връзки и нямат време за губене.

Ангажирайте аудиторията си чрез:

Публикувайте редовно

Отговаряне на коментари в социалните медии (включително коментари към реклами във Facebook !)

Актуализиране на всички онлайн страници с най-новата информация

Ако не ги ангажирате, аудиторията ви няма да се замисли два пъти, преди да натисне бутона „Назад“.

Те ще напуснат вашия уебсайт по-бързо, отколкото ЛеБрон Джеймс може да отбележи 🏀.

И веднага щом Google забележи високи проценти на отпадане...

Гълп

И това ни води до...

3. Постигнете по-високо класиране в резултатите от търсенето

Да бъдеш затрупан на втората страница с резултати от търсенето в Google е най-големият кошмар на всяка марка.

Ако не искате това да се случи, поставете си за цел да бъдете на върха, за да увеличите трафика в интернет! 🚀

Защото по-високото класиране в търсачките означава:

Повишена популярност на марката

По-висока генерация на лийдове

Намалени разходи за реклама

Постигане на цели за потенциални клиенти и приходи

Но как да стигнете до върха?

Дигиталната маркетингова стратегия, фокусирана върху оптимизацията за търсачки (SEO), ще повиши видимостта ви в класациите на търсачките.

Вашите ежедневни задачи могат да включват:

Оптимизиране на съдържанието ви за търсачки

Насочване към ключови думи, свързани с вашия бизнес

Идентифициране на проблеми при индексирането

изграждане на връзки

Тези задачи ще гарантират, че вашият уебсайт е достатъчно силен, за да достигне до вашите идеални клиенти. 💪

Подобряването на видимостта на вашия уебсайт може да ви помогне да постигнете вашите маркетингови комуникационни цели, като например увеличаване на ангажираността в социалните медии.

Ще убиете два заека с един камък. 😎

4. Увеличете трафика на уебсайта

Попитайте маркетинговите екипи какво биха искали най-много на света.

Вероятно ще кажат „нови клиенти“.

За да се случи това, трябва да имате проста цел: да привлечете повече хора към вашия уебсайт, за да можете да взаимодействате с тях по вашите условия.

Вече разбрахме, че по-високото класиране в резултатите от търсенето позволява на повече хора да ви открият.

Лесно намиране = повече трафик в уебсайта

Но не можете да ги накарате да посетят вашия уебсайт и да го напуснат веднага след това.

Уверете се, че посетителите ви получават отговори на своите въпроси.

Помогнете им да открият повече за вашия бизнес, продукти и услуги.

Включете вътрешни линкове към сайта

Добавете призиви за действие (CTA)

И най-важното, попитайте за контактната им информация, за да можете да ги използвате в усилията си за генериране на потенциални клиенти.

Това не само ще бъде от полза за вашата компания, но и ще помогне да насочите посетителите на вашия уебсайт и да ги насърчите да предприемат следващата стъпка в пътуването си с вас.

След като сте получили контактната им информация, преведете ги през пътуване на клиента, което отговаря на техните изисквания, за да се уверите, че те имат най-доброто преживяване с вашата марка!

Шаблонът за управление на съдържанието на ClickUp е вашият най-добър инструмент за маркетинг на съдържание – независимо дали проследявате трафика на сайта или публикациите в социалните мрежи във всичките си канали. Кажете сбогом на неприятностите и кажете здравей на лесен и гъвкав маркетингов работен процес, който обхваща всичко – от приемане на заявки до поддържане на редакционен календар и доставка на съдържание.

5. Генерирайте квалифицирани потенциални клиенти

Искате да преместите посетителите на сайта си от етапа на осведоменост към етапа на обмисляне.

Така че следващата ви маркетингова цел е генериране наквалифицирани потенциални клиенти.

Квалифициран потенциален клиент е човек, който може да се превърне в потенциален клиент въз основа на критерии и идентификационни данни, които е предоставил.

По принцип това е човек, който не е признал, че се интересува от вас, но вие знаете какво мисли. 😏

Така че трябва да предприемете действие.

Но първо е необходимо да отбележим две неща за такъв лид:

Критериите са уникални за вашия бизнес.

Квалифицирани потенциални клиенти могат да бъдат само тези, които са предоставили информация доброволно.

Как да генерирате квалифицирани потенциални клиенти?

Насочете се към ключови думи, които потенциалните клиенти ще търсят

Опитайте подход за съдържателен маркетинг, като гостуване в блогове.

Организирайте уебинар и си сътрудничете с влиятелен човек или марка

Квалифицираните потенциални клиенти са вашият списък с потенциални клиенти. Затова се фокусирайте и върху тях.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате последващи бележки или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

6. Увеличете приходите

Това е една от най-често срещаните интелигентни маркетингови цели, към която се стремят всички. И тя е тази, към която трябва да са насочени всички ваши маркетингови усилия.

Време е да дадете пълна газ!

Задайте цели за приходите и определете всеки маркетингов канал, който е най-подходящ за вашия маркетингов бизнес.

След това обсипете потенциалните си клиенти с любов и внимание.

За да им помогнете да се свържат с вашата марка на лично ниво, можете да:

Свържете се с потенциалните си клиенти чрез обаждания, имейли, чатове, социални медии и др.

Предлагайте им промоции, реклами и отстъпки

Представяйте подходящо съдържание в зависимост от етапа на пътуването на купувача.

В крайна сметка ще превърнете потенциалния клиент в продажба!

Търсите ли още съвети за маркетинга на проекта си, за да увеличите продажбите?

Разгледайте тези 20+ съвета за управление на проекти за маркетинг специалисти .

7. Увеличете стойността за клиента

Намерихте нови клиенти! Но след като приключите с празнуването, е време да помислите за дългосрочните перспективи.

Като маркетинг специалист, вашата стратегия не може да се фокусира само върху привличането на нови клиенти.

По-важно е да се грижите за съществуващите си клиенти.

Защо?

Спечелете тяхната лоялност и те ще станат посланици на вашата марка, привличайки още клиенти като тях.

И това не е всичко.

Доволен клиент ще купи отново от вас, което ще увеличи неговата стойност като клиент за целия му живот. Освен това, задържането на клиенти струва много по-малко, отколкото привличането на нови.

Как да запазите съществуващите клиенти доволни и да увеличите клиентската стойност?

Обучете ги за вашите продукти, услуги и ценни възможности, които можете да им предоставите.

Провеждайте ретаргетинг кампании, за да продавате повече продукти или услуги

Измислете маркетингови кампании, в които клиентите ви промотират и в замяна получават някои бонуси или привилегии.

Осигурете качествено обслужване на клиентите

Дайте им привилегирован достъп до нови продукти или услуги

Разгледайте тези инструменти за маркетингова аналитика!

8. Утвърдете авторитета на марката

Познаването на марката е чудесно.

А какво ще кажете за авторитета на марката в бранша?

Това се отнася до доверието, което вашата марка е спечелила сред клиентите, и степента, в която те възприемат вашата марка като експерт в бранша.

Да предположим, че продавате страхотни персонализирани маратонки. 👟

Не искаме пътуването на клиента да свърши дотук.

Ако някой иска да знае какъв вид боя е подходящ за обувки или как да почисти маратонките си, без да ги повреди, трябва да посети вашия уебсайт.

Това е авторитетът на марката.

Как да ги определите?

Създавайте качествено и образователно съдържание, което отговаря на въпросите на търсещите. Вашата репутация ще се повиши и хората ще ви считат за надежден източник. Това може да бъде и начело в списъка ви с маркетингови цели за съдържание.

Използвайте социалното доказателство и покажете положителните си отзиви, за да ги види целия свят. Това доказва, че вашият бизнес създава доволни клиенти.

Откажете се от рекламните слогани и маркетинговите фрази. Вместо това покажете истинската си същност, за да могат хората да разберат коя е вашата марка. Покажете своята личност! ✨

Продължавайте да се фокусирате върху SEO оптимизацията на цялото си онлайн съдържание, за да останете номер едно в Google.

И накрая, предлагайте последователно обслужване на клиентите.

Научете как да управлявате кампании с софтуер за съдържателен маркетинг!

9. Подобряване на задържането на клиенти

Ние сме заети с привличането на нови клиенти и осигуряването на високи проценти на конверсия.

Но също толкова важно е да проследявате нивото на удовлетвореност на съществуващите си клиенти, особено за бизнеса, базиран на абонаменти.

Оценете колко са доволни от вашата марка, продукти или услуги.

Бързо проучване или редовна обратна връзка могат да ви помогнат да разберете по-добре техните нужди!

Ето какво можете да направите:

Проследявайте колко често клиентите повтарят покупките си

Обмислете да се свържете с клиента си седмица след покупката, за да попитате за обратна връзка.

Следете за недоволни мнения и разрешавайте проблема незабавно.

Ако клиентите знаят, че постоянно работите за подобряване на тяхното преживяване, те ще бъдат по-склонни да останат верни на вашия бизнес.

10. Повишете присъствието си в социалните медии

В днешната дигитална ера поддържането на силно присъствие в социалните медии е от ключово значение за успеха на една марка. То служи като платформа за директна комуникация с аудиторията, популяризира видимостта на марката и предоставя възможности за ангажиране на клиентите. Целта тук е да увеличавате последователно броя на последователите, харесванията и споделянията на вашата марка в различни социални платформи. Постигнете това чрез:

Редовно публикувайте интересни и релевантни съдържания

Взаимодействайте с вашите последователи чрез коментари, съобщения и споделяния

Сътрудничество с влиятелни лица за разширяване на обхвата ви

Провеждане на конкурси или раздаване на подаръци, за да се насърчи участието на аудиторията

Използване на инструменти за планиране на публикации и проследяване на показатели

Силното присъствие в социалните медии може значително да увеличи трафика към вашия уебсайт, да подобри репутацията на марката и в крайна сметка да допринесе за увеличаване на продажбите.

Как да проследявате маркетинговите цели

Освен много талантлив маркетинг екип и ясно определени цели, какво друго ви е необходимо?

Мощен инструмент за управление на маркетингови проекти и цели.

ClickUp се радва на успех с помощта на тези три аспекта. Това е едно от най-високо оценените инструменти за продуктивност в света, използвано от екипи по целия свят.

Нашият маркетинг екип ни доведе дотук, като се фокусира върху всички цели и ги постигна с нашия софтуер от световна класа.

А за компания, която се гордее с маркетинговите си методи, ние трябваше да разработим инструмент, който да бъде идеалното помощно средство за маркетолозите.

Можете да използвате ClickUp , за да планирате, задавате и проследявате маркетинговите си цели ефективно.

1. Поставете маркетингови цели

Добра новина. Целите в ClickUp са високо ниво цели, които можете да разделите на по-малки цели.

Тук можете да зададете цел за дигитален маркетинг, за да проследявате публикациите в социалните медии, публикациите в блога или генерирането на приходи.

Използвайте ги, за да проследявате:

OKR (цели и ключови резултати)

Спринтове

Седмични карти за оценка

И още

Започнете Планирайте и създайте своя омниканален маркетингов план с ClickUp Goals.

Целта е измерима задача или резултат. Можете да свържете целите с изпълнението на задачи, числови стойности, пари или прости полета „вярно/невярно“. Когато изпълните всяка цел, тя автоматично ще се добави към напредъка ви в постигането на крайната цел.

Освен това можете да използвате шаблона за стратегически маркетинг план на ClickUp като основа за годишните маркетингови усилия на вашата компания. Този шаблон ви помага да очертаете стъпките, които трябва да предприемете, за да постигнете вашите маркетингови цели.

А това може да бъде всичко – от увеличаване на продажбите до разширяване на нови пазари.

Достъп до ключовите си цели и резултати (OKR), като създадете подробен план за това как вашият маркетинг екип ще постигне целите, бюджетите и др.

Вашият маркетингов план трябва да включва конкретни цели, както и подробен план за действие за постигането им и метод за наблюдение на напредъка и спазване на бюджета. С този шаблон можете да го използвате като пътна карта, която да ви води в маркетинговите ви усилия през цялата година.

2. Измервайте възвръщаемостта на инвестициите с табла

Там можете да видите всички данни за проекти, задачи, хора... за всичко.

Персонализирайте таблото си с персонализирани джаджи и следете резултатите от маркетинговите кампании с един поглед.

Персонализираните джаджи ви позволяват да въведете всички данни, които желаете, под формата на стълбовидни диаграми, кръгови диаграми, изчисления, портфейли и др.

Разгледайте тези шаблони за ROI!

Приложението Portfolio на ClickUp ви дава бърз поглед върху състоянието на вашите проекти на високо ниво.

Създайте специфичен табло за всяка кампания. По този начин можете лесно да се върнете към минали кампании, за да ги оптимизирате за по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Съвет от професионалист: ClickUp предлага и шаблони за определяне на цели. Не забравяйте да ги опитате.

3. Определете срокове за целите си с изглед „Диаграма на Гант“

Уверете се, че вашите цели имат начална и крайна дата.

Как?

Превърнете маркетинговите си цели в задача в ClickUp и ги планирайте в изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp.

Използвайте софтуер за маркетингово планиране, за да визуализирате колко страхотен е вашият маркетингов план.

Объркахте ли някъде времевата линия?

Просто плъзнете и пуснете, за да пренаредите целите си.

Гледката на ClickUp ви позволява да планирате времето, да управлявате ресурсите, да визуализирате зависимостите и много други.

Закъснявате с графика?

Няма за какво да се притеснявате.

Gantt Chart ви позволява да изчислите автоматично критичния път, за да можете да постигнете маркетинговите си цели възможно най-скоро.

Често задавани въпроси за маркетинговите цели

Имате още въпроси? Нека отговорим на някои от тях.

1. Как да си поставя SMART маркетингови цели?

За целите на маркетинговия план всяка цел трябва да бъде SMART маркетингова цел.

След като определите маркетинговите си цели, е време да се заемете с детайлите.

Най-ефективните маркетингови цели са SMART, така че използвайте тази система, за да сте сигурни, че всяка цел, която си поставяте, си заслужава усилията. 😎

С пецифични: Определете желания резултат с ясни и конкретни термини, така че всеки да разбере целта. Задайте реални числа и срокове, за да се държите отговорни.

М еряеми: Целите трябва да бъдат измерими с ключови показатели за ефективност (KPI) и конкретни етапи, които ви позволяват да измервате успеха си.

A chievable (постижими): Уверете се, че са реалистични маркетингови цели, които са в рамките на възможностите на вашата компания и екип.

Р елевантни: Целите трябва да са релевантни за мисията на вашата марка и да допринасят за цялостния план.

Времево ограничени: Вашите цели трябва да имат график, който показва начална и крайна дата.

Например, SMART цел за трафика на уебсайта на вашия блог може да изглежда така:

До края на този месец (срок) трябва да има 5% увеличение на трафика (измеримо) чрез увеличаване на седмичните ни публикации (конкретно) от 5 на седмица на 8 на седмица (постижимо).

Увеличаването на трафика ще повиши популярността на марката и ще генерира повече потенциални клиенти (релевантни).

💡 Професионален съвет: Получете помощ от ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, за да зададете SMART маркетингови цели. Вижте как. 👇🏼

Опитайте ClickUp Brain Помолете ClickUp Brain да ви помогне да усъвършенствате целите си, използвайки рамката SMART.

2. Какви са някои примери за рекламни цели?

Някои от най-често срещаните рекламни цели или задачи включват:

Представете нови продукти или услуги

Демонстрирайте тяхната ефективност

Разширете се към нов целеви пазар

Изградете имидж на компанията или марката

Привлечете последователи в социалните медии и подобрете ангажираността

Генерирайте търсене и лидери

Повишете броя на кликовете върху платените реклами

3. Как да свържа маркетинговите цели с бизнес целите?

Вашият бизнес може да се различава от целите на маркетинговия отдел.

Уверете се, че разбирате какво представляват те. Едва тогава можете да сте сигурни какво иска да постигне вашата компания.

Вашите бизнес цели дават насока на маркетинговите ви цели, като им предоставят обща рамка.

Това ще ви даде ясна представа дали инвестирате маркетинговите си ресурси в правилните области или не.

Например, бизнес целта ви е да увеличите приходите, а маркетинговата цел на компанията ви е да привлечете повече клиенти. Това е връзката, която търсите.

Повече клиенти = Повишени приходи

Започнете да проследявате маркетинговите си цели с ClickUp

Вашите цели няма да бъдат съвършени. Дори и най-амбициозните и вдъхновяващи маркетингови стратегии не са.

Но те са SMART и можете да успеете само ако и вашите цели са такива.

Когато създавате следващата си маркетингова стратегия, използвайте този списък с цели, насоките за SMART цели и мощен инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да определите целите си.

С ClickUp можете да планирате маркетинговите си цели, да зададете график, да планирате стратегии за навлизане на пазара, да проследявате ключовите си показатели за ефективност, да управлявате кампании, да измервате възвръщаемостта на инвестициите...

Просто покажете този списък на вашия маркетинг екип и те ще останат впечатлени.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да надминете маркетинговите стратегии на стартиращи компании и гиганти...