10 безплатни шаблона за бизнес план в Word, Excel и ClickUp

Превръщането на вашата визия в ясен и последователен бизнес план може да бъде объркващо и трудно.

Часовете на мозъчна атака и сблъсъкът с плашещата празна страница могат да породят повече въпроси, отколкото отговори. Обхващате ли всичко? Какво трябва да бъде къде? Как да поддържате всяка секция изчерпателна, но кратка?

Ако тези въпроси не ви дават покой и забавят напредъка ви, знайте, че не сте сами. Ето защо сме съставили 10-те най-добри шаблона за бизнес план в Word, Excel и ClickUp – за да ви предоставим отговори, яснота и структурирана рамка, с която да работите. По този начин ще сте сигурни, че сте събрали цялата необходима информация, без да губите време.

А най-хубавото? Бизнес планирането става малко по-малко „уф!“ и много повече „аха!“ ?

Какво е шаблон за бизнес план?

Шаблонът за бизнес план е структурирана рамка за предприемачи и бизнес мениджъри, които искат да създадат бизнес планове. Той включва предварително подредени раздели и заглавия, които обхващат ключови елементи като резюме, обзор на бизнеса, целеви клиенти, уникално предложение за стойност, маркетингови планове и финансови отчети.

Какво прави един добър шаблон за бизнес план?

Един добър шаблон за бизнес план помага за задълбочено планиране, ясна документация и практическо изпълнение. Ето какво да търсите:

Цялостна структура: Добрият шаблон съдържа всички необходими раздели за очертаване на бизнес стратегията, като резюме, проучване и анализ на пазара и финансови прогнози.

Яснота и насоки: Добрият шаблон е лесен за следване. Той съдържа кратки инструкции или подсказки за всяка секция, които ви насочват да обмислите задълбочено своя бизнес и гарантират, че няма да пропуснете важни детайли.

Изчистен дизайн: Естетиката е важна. Изберете шаблон, който е не само функционален, но и професионално проектиран. Това гарантира, че вашият план ще бъде представителен пред заинтересованите страни, партньорите и потенциалните инвеститори.

Гъвкавост: Вашият шаблон трябва да се адаптира лесно към промени без затруднения, като добавяне или премахване на раздели, промяна на съдържанието и стила и пренареждане на части ?️

Макар че шаблонът предоставя структурата, информацията, която въвеждате в него, е тази, която го оживява. Тези съвети ще ви помогнат да изберете шаблон, който отговаря на нуждите на вашия бизнес и ясно представя вашата визия.

10 шаблона за бизнес план, които можете да използвате

Подготовката за успех в бизнеса през 2024 г. (и след това) изисква изчерпателен и организиран бизнес план. Ние сме подбрали най-добрите шаблони, които ще ви помогнат да ръководите екипа си, да привлечете инвеститори и да осигурите финансиране. Нека да ги разгледаме.

1. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес план на ClickUp

Ако искате да замените традиционния бизнес план, тогава шаблонът за бизнес план на ClickUp е точно за вас!

Този едностраничен шаблон за бизнес план, създаден в ClickUp Docs, е подреден в следните раздели:

Описание на компанията : Общ преглед, мисия, визия и екип

Пазарен анализ : Проблем, решение, целеви пазар, конкуренция и конкурентно предимство

Стратегия за продажби и маркетинг: Продукти/услуги и маркетингови канали

Оперативен план : Местоположение и съоръжения, оборудване и инструменти, работна ръка и финансови прогнози

Важни етапи и показатели: Цели и KPI

Персонализирайте шаблона с логото и контактните данни на вашата компания и лесно преминавайте към различните раздели, използвайки сгъваемото съдържание. Мини подсказките под всеки раздел ви насочват какво да включите – с предложения как да представите данните (например списъци с точки, картинки, диаграми и таблици).

Можете да споделите документа с всеки чрез URL адрес и да сътрудничите в реално време. А когато бизнес планът е готов, имате възможност да го отпечатате или да го експортирате в PDF, HTML или Markdown.

Но това не е всичко. Този шаблон е снабден с основни и корпоративни функции за управление на проекти, които улесняват процеса на създаване на бизнес план. Изгледът „Списък с теми“ съдържа списък с всички различни раздели и подраздели на шаблона и ви позволява да го възложите на член на екипа, да зададете краен срок и да прикачите съответните документи и препратки.

Превключете от изглед „Списък“ на изглед „Табло“, за да проследявате и актуализирате статуса на задачите според следното: Завърши, В процес, Нуждае се от преразглеждане и Завършено.

Този шаблон е изчерпателен набор от инструменти за документиране на различните части на бизнес плана ви и оптимизиране на процеса на създаване, за да се гарантира, че той ще бъде завършен навреме. ?️

2. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за продажби на ClickUp

Ако търсите инструмент, с който да стартирате или актуализирате своя план за продажби, шаблонът за план за продажби на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Този шаблон за план за продажби включва списък с обобщение на проекта и задачи, които ще ви помогнат да изработите цялостна и ефективна стратегия за продажби. Някои от тези задачи включват:

Определете продажбените цели и задачи

Проектоизявление за позициониране

Извършете конкурентен анализ

Начертайте идеалния профил на клиента

Създайте стратегия за генериране на потенциални клиенти

Разпределете всяка задача на конкретно лице или екип, определете нива на приоритет и добавете крайни срокове. Посочете към коя част от плана за продажби принадлежи всяка задача (например, резюме, цели за приходи, структура на екипа и т.н.), тип резултат (като документ, задача или среща) и състояние на одобрение (като в очакване, нуждае се от ревизия и одобрено).

И в стила на ClickUp, можете да превключвате между няколко изгледа: Списък за списък с всички задачи, Табло за визуално управление на задачите, Времева линия за обзор на продължителността на задачите и Гант за изглед на зависимостите между задачите.

Този прост шаблон за бизнес план е идеален за всеки тип бизнес, който иска да създаде печеливша стратегия за продажби, като същевременно изясни ролите на екипа и поддържа задачите организирани. ✨

3. Шаблон за план за действие за бизнес развитие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие за бизнес развитие на ClickUp

Мислите да разширите обхвата и дейността на своя бизнес, но не сте сигурни откъде и как да започнете? Без съмнение това може да бъде прекалено обременяващо – имате нужда от ясна визия, измерими цели и практически план, който всеки член на вашия екип да може да подкрепи.

За щастие, шаблонът за план за действие за бизнес развитие на ClickUp е проектиран да използва автоматизации, за да опрости този процес, така че всяка стъпка към растежа на вашия бизнес да е ясна, проследима и изпълнима.

Започнете с оценка на настоящата си ситуация и определете основната си цел за растеж. Целите ли да увеличите приходите, да навлезете на нови пазари или да въведете нови продукти или услуги? С ClickUp Whiteboards или Docs можете да обсъдите и да сътрудничите с екипа си по това решение.

Задайте и проследявайте краткосрочните и дългосрочните си цели за растеж с Goals на ClickUp, разбийте ги на по-малки цели и ги разпределете между членовете на екипа, като зададете крайни срокове. Добавете тези цели към нов ClickUp Dashboard, за да проследявате напредъка в реално време и да празнувате малките победи. ?

Независимо дали сте стартиращ или малък бизнес, който се стреми да постигне следващия си важен етап, или утвърден бизнес, който проучва нови възможности, този шаблон ще поддържа екипа ви съгласуван, ангажиран и информиран на всеки етап от процеса.

📮 ClickUp Insight: 78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите си. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти. 👀 С ClickUp можете безпроблемно да превърнете целите си в изпълними задачи, което ви позволява да ги постигнете стъпка по стъпка. Освен това, нашите табла без код предоставят ясни визуални представяния на вашия напредък, показвайки ви постигнатото и давайки ви повече контрол и видимост върху работата ви. Защото „да се надяваш на най-доброто“ не е надеждна стратегия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, без да се изтощават.

4. Шаблон за бизнес пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес план на ClickUp

Шаблонът за бизнес пътна карта на ClickUp е вашият помощник за планиране на основни стратегии и инициативи в области като растеж на приходите, познаваемост на марката, ангажираност на общността и удовлетвореност на клиентите.

Използвайте изгледа „Списък“, за да попълните задачите под всяка инициатива. С помощта на персонализираните полета можете да запишете към коя бизнес категория (например „Продукт“, „Операции“, „Продажби и маркетинг“ и т.н.) принадлежат задачите и за коя четвърт са планирани. Можете също да добавите връзки към съответните документи и ресурси и да оцените задачите според усилията и въздействието, за да се уверите, че най-важните задачи получават заслуженото внимание. ?

В зависимост от фокуса ви, този шаблон предлага различни изгледи, за да покаже точно това, от което се нуждаете. Например, изгледът „Всички инициативи по тримесечия“ ви позволява да се съсредоточите върху предстоящите задачи, като ви показва задачите, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на конкретно тримесечие. Това гарантира навременното изпълнение и помага за ефективното съгласуване на ресурсите в краткосрочен план.

Този шаблон е идеален за бизнес мениджъри и управленски екипи, които трябва да координират множество краткосрочни и дългосрочни инициативи и бизнес стратегии.

5. Шаблон за план за непрекъснатост на дейността на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за непрекъснатост на дейността на ClickUp

Осигурете гладкото функциониране на бизнеса си с проактивен план за непрекъснатост с помощта на този подробен шаблон.

В бизнеса неочаквани заплахи за дейността могат да възникнат по всяко време. Независимо дали става дума за икономически сътресения, глобална здравна криза или прекъсвания в веригата на доставки, всяка компания трябва да бъде подготвена. Шаблонът за план за непрекъснатост на бизнеса на ClickUp ви позволява да се подготвите проактивно за тези непредвидени предизвикателства.

Шаблонът организира задачите в три основни категории:

Приоритети: Задачи, които изискват незабавно внимание

Постоянно покритие: Задачи, които трябва да продължат въпреки предизвикателствата

Ръководни принципи: Ресурси и протоколи за осигуряване на гладка работа

Изгледът „Табло“ улеснява визуализирането на всички задачи в всяка от тези категории. А списъкът с приоритети сортира задачите по просрочени, предстоящи и по-късни.

В несигурни времена най-добрата стратегия е да бъдете подготвени. Този шаблон помага на вашия бизнес не само да оцелее, но и да просперира в предизвикателни ситуации, като запази удовлетвореността на вашите клиенти, служители и инвеститори. ?

6. Шаблон за бизнес план на ClickUp Lean

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес план на ClickUp Lean

Искате да изпълните бизнес плана си по „икономичен“ начин? Използвайте шаблона за икономичен бизнес план на ClickUp. Той е създаден, за да ви помогне да оптимизирате използването на ресурсите и да премахнете ненужните стъпки, като ви осигурява по-добри резултати с по-малко усилия.

В изгледа „Списък с обобщение на плана“ избройте всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Добавете конкретни подробности като кой изпълнява всяка задача, кога е крайният срок и в коя част от Business Model Canvas (BMC) попада тя. Изгледът „По приоритет“ сортира този списък въз основа на приоритети като „Спешно“, „Високо“, „Нормално“ и „Ниско“. Това улеснява откриването на най-важните задачи и тяхното първоначално изпълнение.

Освен това, изгледът „Board“ ви дава обща представа за напредъка на задачите от началото до края. А изгледът „BMC“ пренарежда тези задачи въз основа на различните компоненти на BMC.

Всяка задача може да бъде разделена на подзадачи и множество контролни списъци, за да се гарантира, че всички свързани действия са изпълнени. ✔️

Този шаблон е безценен ресурс за стартиращи компании и големи предприятия, които искат да максимизират ефективността на процесите и резултатите по рационален и икономически ефективен начин.

7. Шаблон за план за действие за малки предприятия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие за малки предприятия на ClickUp

Шаблонът за план за действие за малки предприятия на ClickUp е специално създаден за малки предприятия, които искат да превърнат своите бизнес идеи и цели в практически стъпки и в крайна сметка в реалност.

Той предоставя проста и организирана рамка за създаване, възлагане, приоритизиране и проследяване на задачи. И всъщност гарантира, че целите не само се поставят, но и се постигат. Чрез вградения табло и функциите за поставяне на цели можете да следите напредъка на задачите и как те ви приближават към постигането на целите ви.

Благодарение на мощните комуникационни функции на ClickUp, като чат, коментари и @споменавания, е лесно да съберете всички членове на екипа на едно място и бързо да отговорите на въпроси или притеснения.

Използвайте този шаблон за план за действие, за да постигнете бизнес целите си, като оптимизирате вътрешните си процеси и съгласувате усилията на екипа.

8. Шаблон за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp

За по-големите и разрастващи се предприятия може да бъде предизвикателство да накарат различните отдели да работят заедно за постигането на голяма цел. Шаблонът за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp улеснява това, като ви предоставя ясен план, който да следвате.

Този шаблон е опакован в папка и разделен на различни списъци за всеки отдел във вашия бизнес, като продажби, продукти, маркетинг и подкрепа. По този начин всеки екип може да се съсредоточи върху своите задачи, като същевременно допринася колективно за по-голямата цел.

За членовете на екипа са налични няколко опции за преглед. Те включват:

Табло за напредък: Визуализирайте задачите, които са в график, тези, които са изложени на риск, и тези, които изостават.

Гант изглед: Получете обща представа за Получете обща представа за графиците и зависимостите на проекта.

Изглед на екипа: Вижте върху какво работи всеки член на екипа, за да можете да балансирате натоварването за максимална продуктивност.

Макар този шаблон да изглежда сложен на пръв поглед, ръководството за начало предлага подробни инструкции, които ще ви помогнат да се ориентирате в него с лекота. И както всички шаблони на ClickUp, можете лесно да го персонализирате според нуждите и предпочитанията на вашия бизнес.

9. Шаблон за бизнес план в Microsoft Word от Microsoft

чрез Microsoft

20-страничният традиционен шаблон за бизнес план на Microsoft опростява процеса на изготвяне на изчерпателни бизнес планове. Той се състои от различни раздели, включително:

Изпълнително резюме : Акценти, цели, мисия и ключове към успеха

Описание на бизнеса: собственост и правна структура на компанията, работно време, продукти и услуги, доставчици, финансови планове и др.

Маркетинг: пазарен анализ, пазарна сегментация, конкуренция и ценообразуване

Приложение: Разходи за стартиране, отчети за паричните потоци, отчети за доходите, прогнози за продажбите, етапи, анализ на прага на рентабилност и др.

Съдържанието улеснява преминаването към различни раздели на документа. А текстовите заместители под всеки раздел осигуряват яснота относно конкретните необходими подробности, което улеснява процеса за потребители, които може да не са запознати с определена бизнес терминология.

10. Шаблон за бизнес план в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Никой набор от бизнес шаблони не е пълен без Excel шаблон. Този шаблон за бизнес план ви позволява да работите върху финансовите данни на вашия бизнес в Excel. Той включва персонализирани таблици, формули и диаграми, които ви помагат да разгледате следните области:

Маркирайте диаграмите

Пазарен анализ

Важни етапи

Активи и разходи при стартиране на бизнес

Прогнози за продажбите

Печалба и загуба

Баланс

Прогнози за паричния поток

Бюджет

Анализ на прага на рентабилност

Този Excel шаблон е особено полезен, когато искате да създадете ясна и визуална финансова секция за вашия бизнес план – съществен елемент за привличане на инвеститори и кредитори. Въпреки това, може да се наложи да се научите да използвате този шаблон, ако не сте запознати с финансовото планиране на бизнеса и използването на Excel.

Опитайте безплатен шаблон за бизнес план в ClickUp

Стартирането и управлението на успешен бизнес изисква добре обмислен и внимателно изготвен бизнес план. Процесът на бизнес планиране обаче не трябва да бъде сложен, скучен или да отнема прекалено много време. Използвайте някой от горните 10 безплатни формата за бизнес план, за да опростите и ускорите процеса.

Шаблоните на ClickUp предлагат не само солидна основа за изготвяне на вашите бизнес планове. Те разполагат с обширни функции за управление на проекти, които ще превърнат вашата визия в реалност. И това не е всичко – библиотеката с шаблони на ClickUp предлага над 1000 допълнителни шаблона, които ще ви помогнат да управлявате различни аспекти на вашия бизнес, от вземането на решения до разработването на продукти и управлението на ресурсите.

Регистрирайте се още днес за безплатния план на ClickUp, за да ускорите растежа на вашия бизнес!