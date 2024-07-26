15-те най-добри CRM системи за стартиращи компании през 2025 г. (отзиви и цени)

Управлението на стартиращ бизнес понякога може да прилича на цирк.

През деня трябва да се справяте с множество задачи, сред които управление на финансите, задържане на най-добрите служители и, най-важното, осигуряване на лоялна клиентска база. ?

А ако наистина искате да започнете, ще трябва да намерите начин да присъствате на срещи с клиенти и да отговаряте на обратната връзка, като същевременно поддържате отношенията с клиентите!

Но как да управлявате всички тези елементи, докато разширявате бизнеса си?

Просто: като използвате подходящия CRM (софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти ) софтуер.

В тази статия ще разгледаме какво представлява CRM софтуерът и ще ви представим петнадесетте най-добри CRM системи за стартиращи компании, които можете да използвате още днес.

Какво е CRM софтуер?

CRM софтуерът помага на стартиращите компании да съхраняват всички свои контакти на едно място, да следят всяка стъпка в процеса на продажбите и да изграждат дългосрочни отношения с клиентите си. Днес на пазара можете да намерите много безплатни CRM софтуери.

Но какво точно е CRM?

CRM е абревиатура от client relationship management (управление на взаимоотношенията с клиенти).

CRM помага на стартиращите компании да задълбочат отношенията си с клиенти, партньори и доставчици. Това е особено важно, защото без добри отношения със заинтересованите страни е почти невъзможно стартираща компания да се развива. ?

Всъщност това е един от най-важните инструменти за стартиращи компании, защото им помага да постигнат много.

Ето някои от функциите, които се срещат в CRM софтуера за стартиращи компании:

Управление на продажбите

Табла и отчети

Интеграция с имейл

Автоматизация на маркетинга

Управление на потенциални клиенти

Тези функции гарантират, че всеки в стартиращия ви бизнес има достъп до най-актуалните данни за клиентите. По този начин вашият екип по продажбите може да предостави най-доброто обслужване на клиентите. Едно проучване показва, че 65% от потребителите се превръщат в дългосрочни клиенти на марка с добро обслужване.

Освен това, подходящият CRM софтуер може да помогне на вашия екип да избегне проблеми с комуникацията между екипите по продажби и маркетинг, ограничен достъп до данни и пропуснати възможности. Данните показват, че използването на CRM система може да увеличи приходите от кръстосани продажби и допълнителни продажби на дадена компания с 39%.

15-те най-добри CRM системи за продажби за стартиращи компании

Ето петнадесетте най-добри CRM инструмента за стартиращи компании:

1. ClickUp

Опитайте CRM на ClickUp Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа, ClickUp

ClickUp е един от най-високо оценените софтуери за управление на проекти и стартиращи компании в света, използван от екипи в малки и големи компании.

С ClickUp можете да използвате етикети, за да организирате сметките си, да получите географска представа за клиентите си с изгледа „Карта“ и автоматично да задавате задачи за всеки етап от продажбения си процес.

Освен това, с безплатния план Forever на ClickUp, вашият стартиращ бизнес може да инвестира парите, които бихте похарчили за софтуер, в собствения си бизнес!

Ето защо ClickUp е най-добрият безплатен CRM за стартиращи компании:

Все още не сте убедени?

Ето още информация за това как да използвате ClickUp като CRM.

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мощните функции на платформата може да изискват кратък период на обучение, за да ги овладеете.

Широки възможности за персонализиране, които в началото могат да бъдат прекалено много

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($7/член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 долара на член на месец)

Рейтинги на клиентите на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии) 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Отзиви за ClickUp

„Ние го използваме като CRM – бързо добавяме нови потенциални клиенти чрез проста форма, която сме създали. Използваме го и за счетоводство, за да управляваме всички фактури за клиенти и доставчици. Всичко работи гладко и се управлява от едно място.“ — G2Crowd

„Много лесен за научаване, много помощ е налична чрез софтуера. Също така е лесно да се намерят онлайн уроци. Много адаптивен CRM и подходящ за начинаещи в много индустрии.“ — Проверена рецензия от Capterra

Бонус: AI инструменти за стартиращи компании!

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM е безплатна CRM система за стартиращи компании. Тя разполага и с много полезни инструменти за продажби за стартиращи компании, които помагат на екипите да управляват по-ефективно своите проекти.

Но дали това е (Hub)подходящото инструмент за вашия стартъп?

Нека разберем:

Основни характеристики

Получете подробна информация за цялата си продажбена верига с визуални табла и оценка на потенциалните клиенти

Свържете се с клиентите си чрез инструмента за планиране, чат на живо или имейл.

Управлявайте документи и създайте библиотека с полезна информация за целия си екип.

Slack, Интегрира се с Microsoft Dynamic Jira и други

Цени

Hubspot CRM предлага безплатен план, а платените планове започват от 50 долара на месец за двама потребители.

Оценки на потребителите

G2: 4. 3/5 (над 7000 отзива)

Отзиви за Hubspot CRM

„Искахме CRM система за управление на всички наши контакти и потенциални клиенти. Hubspot ни помогна да управляваме цялата ни продажбена верига и да провеждаме маркетингови дейности, като например изпращане на страхотни имейли, създаване на целеви страници и автоматизиране на маркетингови дейности.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Като цяло, HubSpot беше НЕВЕРОЯТНО положително преживяване за нас. Няма да лъжа и да кажа, че не е имало разочарования, но винаги ще има разочарования при преминаване към друг софтуер или внедряване на нови процеси. В крайна сметка, HubSpot ни помогна да подобрим процесите си по чудесен начин, а тяхната поддръжка е наистина, наистина по-добра от всяка друга продуктова поддръжка, която съм получавал.“ — Проверена рецензия в Capterra

Разгледайте този списък с интеграции на Hubspot!

3. Agile CRM

Agile CRM е всеобхватно CRM решение с някои функции за управление на проекти. С Agile CRM можете да възлагате задачи на членовете на екипа, да проследявате имейл кампании и да превърнете процеса на продажбите в игра. ?

Нека видим как Agile CRM може да ви помогне да подобрите продажбите си:

Основни характеристики

Следете етапите и важните моменти в проектите си в рамките на вашите търговски сделки.

Свържете се с клиентите си, като използвате функцията за обаждане с едно кликване и автоматизиране на гласовата поща.

Автоматизирайте планирането, поканите и последващите действия

Сортирайте задачите според приоритет, краен срок, собственик или статус.

Цени

Agile CRM предлага безплатен план, а платените планове започват от 14,99 $/месец.

Оценки на потребителите

G2: 4. 1/5 (над 200 отзива)

Отзиви за Agile CRM

„Добър CRM за продажби за малки и средни предприятия. Има добър интерфейс и е много лесен за научаване. Необходими са подобрения в функциите за автоматизация и обслужването на клиенти.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Лесен за използване CRM с множество функции. Времевата линия на контактите показва всички взаимодействия, което улеснява работата. Автоматизацията и кампаниите са лесни и работят добре.“ — Проверена рецензия в Capterra

Бонус: Софтуер за управление на проекти за стартиращи компании!

4. Salesforce

Salesforce помага на екипите да управляват всеки етап от цикъла на продажбите. С тази CRM платформа можете да следите най-добре представящите се членове на екипа, да създавате оферти и др.

Нека видим дали този CRM инструмент за продажби ще превърне вашия екип в сила, с която трябва да се съобразяват:

Основни характеристики

Проследявайте представянето на екипа си с табла за управление

Функция за социален фийд, където екипите могат да си сътрудничат по проекти на клиенти

Автоматично присвояване на потенциални клиенти на подходящия член на екипа

Получавайте информация от популярни социални мрежи като Facebook и Twitter, без да напускате приложението.

Цени

Цените на Salesforce започват от 25 долара на месец за потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4. 2/5 (над 11 000 отзива)

Отзиви за Salesforce

„Възможностите са безкрайни, което е малко плашещо. Първоначалната конфигурация отнема много време и са необходими много знания, за да се направи правилно настройката. Много е трудно да се направи без помощта на доверен трети партньор. Разбира се, това е и скъпо, но всъщност попада в категорията „получаваш това, за което плащаш“. — Проверена рецензия на Capterra

„Има лека крива на обучение, тъй като този софтуер има много функции и е много стабилен. Освен това възможностите за вашия екип по продажбите с този софтуер са неограничени.“ — Проверена рецензия на Capterra

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

5. Zoho CRM

С Zoho CRM можете да зададете дългосрочни ключови показатели за ефективност (KPI) и да следите представянето на търговските представители чрез табла. По този начин можете да насърчите служителите да поддържат дългосрочни отношения с клиентите, дори и след сключването на сделките.

Основни характеристики

Автоматизирайте задачи като изпращане на имейли до клиенти, проследяване на потенциални клиенти и др.

Създайте клиентски портали, за да поддържате интереса на клиентите си

Отговаряйте на имейли от Gmail, Yahoo, Outlook директно в приложението.

Получете обща представа за всички продажби с табла за управление

Цени

Zoho CRM предлага безплатен план, а платените планове започват от 20 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4/5 (над 1000 отзива)

Отзиви за Zoho Customer Relationship Management

„Цялата дейност на нашата нестопанска организация се управлява с Zoho CRM Enterprise Edition. Опитът на потребителите, базиран на обратната връзка от над 50 потребители, е много балансиран. Разбира се, не всички нужди могат да бъдат задоволени, но степента на съответствие между употребата и продукта е доста висока – над 95%“ — Проверена рецензия на Capterra

„Въвеждането на ZOHO отне малко време, но техният чат на живо, поддръжка по имейл и канал в YouTube направиха процеса много лесен. Като цяло, ние сме много доволни от ZOHO CRM. Това е най-добрата платформа „всичко в едно”. — Проверена рецензия в Capterra

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

6. SugarCRM

SugarCRM е CRM платформа с автоматизация на маркетинга, шаблони за имейли и прогнозна аналитика, базирана на изкуствен интелект.

Но колко полезен е този инструмент? ?

Нека разберем:

Основни характеристики

Получете обща представа за взаимодействията с клиентите, за да знаят търговските представители кога и как да се свържат с тях.

Помогнете на клиентите да получат отговорите, от които се нуждаят, чрез портала за самообслужване.

Идентифицирайте проблемните области, преди да се превърнат в проблеми, с проследяване на случаи и табла за управление.

Създавайте персонализирани целеви страници, имейли и формуляри за конверсия

Цени

SugarCRM предлага професионален план, който струва 52 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 3,7/5 (над 500 отзива)

Отзиви за SugarCRM

„Като цяло опитът ми с този CRM е страхотен. Използвам го ежедневно и мога да кажа, че без него ежедневната ми работа е непълна. Той е много лесен за използване и предоставя невероятни резултати за отчети и табла, а екипът за поддръжка на клиентите е много отзивчив.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Като цяло, Sugar ми хареса много и мисля, че би бил чудесен избор (особено заради ниската цена!) за маркетингови и рекламни агенции, които искат да създадат персонализирани потоци. Екипът им за обслужване на клиенти беше изключително полезен и компетентен и ми беше много приятно да работя с тях.“ — Проверена рецензия в Capterra

Изпробвайте тези маркетингови инструменти за стартиращи компании!

7. Pipedrive

Pipedrive е SaaS CRM инструмент с интересна функция, която ви уведомява, когато съществуващ клиент е близо до вас. С тази функция можете „случайно“ да се срещнете с клиенти и да поддържате тези взаимоотношения. ?

Основни характеристики

Следете напредъка на екипа си с визуални табла и персонализирани отчети.

Задайте индивидуални и екипни OKR , за да проследявате напредъка към тях

Преглеждайте ежедневните си задачи в календар или като списък със задачи.

Създавайте шаблони за имейли или избирайте от готови шаблони, за да ускорите комуникацията с клиентите.

Цени

Платените планове на Pipedrive започват от 15 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Отзиви за Pipedrive

„Страхотна платформа за управление на взаимоотношенията с всички клиенти.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Нашият екип е доволен от Pipedrive досега, защото това е единственият инструмент, който успяхме да намерим и който отговаря на нашите нужди. Бихме искали да бъдат добавени още функции, но засега той ни върши работа.“ — Проверена рецензия в Capterra

Разгледайте тези алтернативи на Pipedrive!

8. Insightly

Insightly е CRM система, която има за цел да съгласува маркетинга, продажбите, обслужването на клиенти и проектните екипи около единен източник на информация за клиентите.

Нека видим какви познания ще придобиете от това CRM приложение:

Основни характеристики

Автоматично насочвайте потенциалните клиенти към подходящия член на екипа

Създавайте и изпращайте масови имейли директно от приложението

Следете вашите KPI и цели за продажбите с персонализирани табла.

Управлявайте проектите си отвсякъде с мобилните приложения за Android и iOS.

Цени

Insightly предлага платени планове, които започват от 29 долара на месец на потребител при годишно плащане.

Оценки на потребителите

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Отзиви за Insightly

„Insightly улесни управлението на нашите контакти от Gmail и синхронизирането с други приложения. Установихме, че ни помага да повишим производителността на екипа ни. В крайна сметка обаче се оказа, че е твърде опростена за нашите нужди.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Insightly без съмнение е чудесно допълнение към нашите инструменти за перфектно управление на взаимоотношенията с клиентите. Можем да проследяваме клиенти, имейли, потенциални клиенти и проекти с евтин абонамент, който ни предоставя чудесни и удобни функции.“ — Проверена рецензия в Capterra

9. Close CRM

Close CRM е отлична CRM система за стартиращи компании. Приложението ви позволява да записвате разговори и да отменяте изпратени имейли, ако сте допуснали грешка.

Но ще ви помогне ли тази платформа да сключите повече сделки?

Нека разберем:

Основни характеристики

Функция за входяща поща, която показва задачите с настъпил краен срок. След като изпълните дадена задача или върнете пропуснато обаждане, тези задачи се премахват от списъка.

Планирайте автоматично изпращане на имейли

Стартирайте и преглеждайте вашите видеоразговори в Zoom директно в приложението.

Проследявайте представянето на екипа си с функцията за класация.

Цени

Close CRM предлага платени планове, които започват от 29 долара на месец за 1–3 потребители.

Оценки на потребителите

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Затвори CRM ревюта

„Има малко по-стръмна крива на обучение, но след като схванете основното, всичко става много лесно.“ — Проверена рецензия на Capterra

„Като цяло опитът ми е добър, но не отличен. Основните функции на CRM са налице, но все още липсват някои, които изглеждат като основни.“ — Проверена рецензия в Capterra

Bitrix24 е инструмент за екипна работа с CRM функционалност. С вграден инструмент за отчитане на работното време, автоматизация на продажбите и детайлни разрешения, можете да управлявате ефективно своя екип по продажбите.

Този CRM софтуер разполага и с функция за видеоразговори, която поддържа до 24 участници.

Основни характеристики

Идентифицирайте пречките и възможностите за продажби с инструмента за анализ на продажбения фуния.

Използвайте автоматизацията на имейли и SMS, за да увеличите продажбите и да подобрите задържането на клиенти.

Планирайте и проследявайте напредъка в продажбите с помощта на диаграмата на Гант

Създайте връзки между продажбените дейности с зависимости между задачите

Цени

Bitrix24 предлага безплатен план, а платените планове започват от 24 долара на месец за двама потребители.

Оценки на потребителите

G2: 4. 1/5 (над 300 отзива)

Отзиви за Bitrix24

„Bitrix24 предлага качествено обслужване и поддръжка за управление на задачи, сътрудничество, проследяване и планиране, както и за прилагането им по проследим начин. Безспорно, това е много полезна и продуктивна платформа за всеки професионалист.“ — Проверена рецензия на Capterra

„Bitrix24 предлага качествени услуги и поддръжка за управление на задачи, сътрудничество, проследяване и планиране, които могат да се прилагат по проследим начин. Без съмнение, това е много полезна и продуктивна платформа за всеки професионалист.“ — Проверена рецензия в Capterra

11. По-малко досаден CRM

Less Annoying CRM взема името си много на сериозно.

Този софтуер за управление на контакти е проектиран специално за малки предприятия. Приложението има прост ценови модел и можете да настроите пипалините за минути.

Основни характеристики

Вижте всички бележки, файлове, задачи, събития и информация за процеса, свързани с даден контакт, на един екран.

Създайте различни типове персонализирани полета за вашите контакти, компании и тръбопроводи.

Получавайте ежедневни имейли с обобщение на всички ваши задачи и събития за деня.

Функция за отчети за потенциални клиенти, която ви показва статуса и приоритета на даден потенциален клиент.

Цени

Less Annoying CRM няма ценови нива. Въпреки това, техният платен план започва от 15 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4,9/5 (над 400 рецензии)

По-малко досадни CRM ревюта

„Времето за отговор на клиентската поддръжка е невероятно. Възможността да получим отговор на най-основните ни въпроси беше наистина ценна при внедряването на системата.“ — Проверена рецензия в Capterra

„С 2000 контакта в базата си данни се нуждая от нещо, което е организирано и съхранява историческа информация – LACRM прави точно това с много функционален интерфейс.“ – Проверена рецензия в Capterra

Разгледайте тези CRM софтуери за сервизни фирми !

12. Nextiva

Nextiva обединява всички канали за комуникация, включително глас, видео, SMS, чат и анкети, на едно място.

Чрез комбинирането на всички тези канали за комуникация с вашите бизнес приложения, вашият екип по продажбите може да подобри клиентското преживяване.

Да видим:

Основни характеристики

Визуално проследявайте и управлявайте целия си процес на продажби с табло в стил канбан.

Организирайте и приоритизирайте сделките в персонализирани етапи във вашия пайплайн.

Автоматично изпращайте персонализирани съобщения на потенциални клиенти

Интегрира се с Salesforce , Outlook, G Suite и други

Цени

Ценовите планове на Nextiva започват от 30,95 долара на месец за 1–4 потребители.

Оценки на потребителите

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Отзиви за Nextiva

„Ако отделите малко време за поддръжка и конфигуриране, това е един чудесен продукт. Необходимо е малко време, за да го конфигурирате напълно според вашите изисквания.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Качеството на услугата е несравнимо. Приложението е изключително лесно за използване и ми помага да бъда организиран. Услугата е страхотна, никога не съм имал проблеми с обажданията си. Обслужването на клиенти е отлично, персоналът е търпелив, приятелски настроен и готов да помогне. Като цяло, Nextiva ми помогна да бъда по-ефективен в работата си и знам, че е помогнало и на колегите ми в компанията.“ — Проверена рецензия в Capterra

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (по-рано Freshsales) има за цел да премахне изолираността на данните, като комбинира продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Този облачен CRM има страхотна функция, наречена Freddy AI, която идентифицира най-добрите ви потенциални клиенти. ?

Основни характеристики

Използвайте оценка на потенциалните клиенти, за да идентифицирате тези, които са готови да закупят вашия продукт или услуга.

Проверете нивото на ангажираност на потенциалния клиент, преди да започнете разговор с него.

Изпращайте масови, персонализирани имейли до потенциални клиенти, за да подобрите взаимоотношенията с клиентите.

Добавяйте задачи, организирайте срещи, изпращайте имейли и провеждайте разговори от картите за сделки.

Цени

Платените планове на Freshworks CRM започват от 35 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Отзиви за Freshworks CRM

„Като цяло сме много доволни от опита си досега. Смятаме, че получаваме добра стойност за парите си и получаваме бързи отговори за това как да използваме продукта. Изключителна лекота на употреба, което е от ключово значение.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Те актуализират и добавят нови функции доста редовно и са работили с нас, за да ни помогнат да започнем работа. Но мисля, че обучението чрез уебинари за това как да изпълняваме конкретни задачи или да използваме новите функции би било наистина полезно.“ — Проверена рецензия в Capterra

14. Keap

С Keap можете да автоматизирате процеса на продажбите, да създавате дневни, седмични и месечни отчети за продажбите и да планирате срещи.

Но дали вашият стартиращ бизнес ще иска да запази този инструмент в списъка, след като приключим с прегледа му?

Нека разберем:

Основни характеристики

Създавайте персонализирани формуляри и ги вграждайте в уебсайта си и целевите страници.

Изпращайте имейли, провеждайте разговори или изпращайте текстови съобщения от CRM контактния запис.

Спестете време, като избирате от предварително написани имейли

Автоматизирайте повтарящите се задачи с шаблони „когато/тогава“

Цени

Платените планове на Keap започват от 79 долара на месец за един потребител. Ако искате да добавите още потребители, това ще ви струва допълнително 30 долара на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

Отзиви за Keap

„След като се запознаете с всички функции, ще разберете колко мощен и полезен може да бъде този софтуер.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Като цяло беше страхотно. Сменихме го, защото ни трябваше система, която да е нещо повече от софтуер за имейл маркетинг.“ — Проверена рецензия в Capterra

15. Salesflare

Salesflare е интуитивна CRM система, която стартиращите компании могат да използват, за да автоматизират въвеждането на данни, да проследяват и следят по-добре своите потенциални клиенти и да комуникират с клиентите като екип.

Колко блясък може да добави този софтуер към процеса на продажби на вашия стартиращ бизнес?

Основни характеристики

Salesflare се свързва с пощенската ви кутия, календара и мобилния ви телефон, за да регистрира вашите имейли, срещи и телефонни разговори с клиенти.

Той автоматично създава контакти за хората, с които сте в връзка, и събира информация за тях от имейл подписи и публично достъпна информация.

Организирайте сделките си във визуален пайплайн с функция „дръпни и пусни” и получавайте автоматични напомняния кога да направите последващи действия.

Изпращайте автоматизирани имейл потоци, поредици от съобщения и имейл кампании директно от вашата CRM система.

Проследявайте клиентите си чрез имейлите и уебсайта си

Salesflare се интегрира плътно с Gmail, Office 365, Zapier и други.

Цени

Ценовите планове на Salesflare започват от 29 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Отзиви за Salesflare

„Много харесвам функцията за управление на работния процес в Salesflare, която ми помага да автоматизирам 40% от продажбените задачи на екипа ми. Като цяло това е силно персонализируем и надежден инструмент за професионалистите в продажбите на SaaS.“ — Проверена рецензия в Capterra

„Като цяло харесвам продукта и лекотата на употреба и съм го препоръчал на няколко приятели в други компании.“ — Проверена рецензия в Capterra

Свързано: Примери за CRM за различни случаи на употреба!

Започнете с най-добрата CRM система за вашия стартиращ бизнес

Може да бъде изключително трудно да поддържате стартиращия си бизнес, когато трябва да се справяте сами с множество задачи. Но не забравяйте, че стартиращите компании ценят знанията повече от всичко друго и няма нищо по-ценно от данните за клиентите.

За щастие, с безплатните CRM инструменти за стартиращи компании можете да спестите време и други ресурси и да управлявате лесно взаимоотношенията с клиентите. По този начин можете да пренасочите фокуса си от административни задачи към разширяване на бизнеса си.

Но за да сте сигурни, че вашият стартъп ще се развива гладко в дългосрочен план, ви е необходим най-добрият CRM инструмент за стартъпи!

С ClickUp можете да визуализирате проектите на клиентите с Mind Maps, да планирате работния капацитет на екипа си с изгледа Workload и да задавате и проследявате напредъка си към целите си за финансиране.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес, за да се насладите на най-добрата CRM система за стартиращи компании, защото: