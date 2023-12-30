Как да създадете случаи на употреба, фокусирани върху потребителя, за идеални сценарии за успех [с примери]

Ръководите ли проект, разгадавате сложни бизнес процеси или разработвате комплексни софтуерни решения? Ако е така, добре знаете, че успехът зависи от яснотата и прецизността. Добра новина! Примерите за употреба могат да спестят много неприятности на вас и вашите клиенти.

Представете си, че строите сграда. Проектите ви насочват, очертавайки предназначението и разположението на всяка стая. Това е точно това, което представлява случаят на употреба: проект, който насочва системните изисквания и произтичащите от тях операции по проекта. Той помага за планирането на процесите в рамките на взаимодействията с потребителите, като ви помага да изградите система, съобразена с целите и нуждите на потребителите. 🏗️

Едно навременно действие спестява много усилия и по същия начин, овладяването на приложенията сега може да ви спести безброй часове по-късно. В този практичен наръчник ще обясним:

Значението на подхода, основан на случаи на употреба, в разработката на софтуер

Стъпки за написване на сценарий за употреба за няколко сценария

Какво е сценарий на употреба и каква е неговата цел?

Случаите на употреба са незаменими за разбирането на специфичните за потребителя взаимодействия и наративи (или истории на потребители), за да се създаде желаният дизайн на дадена система.

В технически термини, сценарий на употреба е подробно описание, което очертава как потребителят ще взаимодейства с ИТ решение, за да постигне конкретна цел. Той очертава стъпките, които потребителят предприема, с ясно начало, среда и край.

Ако сте нови в областта на случаите на употреба, вероятно се чудите защо трябва да се интересувате от тях. Истината е, че всеки процес на разработване на софтуер носи тежестта на планирането на проекти, фокусирани върху потребителя. Много е важно да разберете предварително изискванията към услугата или системата, за да може крайният продукт да работи перфектно и да е печеливш.

Тук се включва приложението, което ви помага да визуализирате взаимодействията на потребителите от начало до край и да откриете всички пречки по пътя. Представете си го като разходка в стратегическа игра, където всеки ход е от решаващо значение. Вашият принос, реакцията на системата, конкретните процеси и крайният резултат са изрично посочени, което не оставя място за двусмислие в решенията.

Идеята е да се помогне на проектните мениджъри, бизнес анализаторите и софтуерните разработчици да се съгласуват по отношение на това, което крайният потребител желае от софтуерното приложение или системата, като се елиминират догадките. Резултатът? По-интелигентни решения относно:

Функции, които да се приоритизират

Обхват на проектирането

Бъгове, които трябва да се поправят

Съвет: Имате нужда от бърз старт? Използвайте шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp, за да започнете веднага с картографирането на случаи на употреба! Вградената му безкрайна бяла дъска ви помага да проследявате и приоритизирате потребителските истории за минути.

Създайте и персонализирайте картата на вашия случай на употреба с гъвкав и предварително форматиран шаблон за бяла дъска в ClickUp.

Предимства на примерите за употреба в бизнес процесите

Случаите на употреба предлагат няколко предимства при разработването и управлението на софтуерни системи и проекти. Ето седем ключови предимства за различни заинтересовани страни в бизнеса:

Какво да включите в случая на употреба на проекта: с практически стъпки

Случаите на употреба могат да включват редица елементи в зависимост от мащаба и сложността на системата, която изграждате. Ето някои от най-важните опции:

Заглавие и описание Актори (потребители) Цели на потребителите Заинтересовани страни Предварителни условия Основен поток Изключение от основния поток Вариации или сценарии „ако... тогава...“ Алтернативни потоци

Тези точки могат да бъдат обяснени по-добре, когато разгледаме практическата страна на нещата. Вижте разделите по-долу, за да разберете как да включите тези елементи и да превърнете сложните сценарии на случаи на употреба в практически стъпки.

Стъпка 1: Измислете заглавие и описание

Всяко проучване на случай на употреба трябва да има привлекателно заглавие. То трябва да е кратко, конкретно и да посочва целта на случая на употреба. Например, заглавието Оптимизиране на онлайн плащането: случай на употреба за подобряване на конверсията в електронната търговия веднага предава фокуса и обхвата.

След това описанието на вашия случай трябва да определи контекста по кратък и ясен начин, като посочи участника или потребителя в примера за употреба, въпросната система и крайната цел. Ето един пример: Този пример за употреба очертава стъпките, които предприема един онлайн купувач, за да завърши покупката си, като подчертава реакцията на системата при всяко взаимодействие, за да се гарантира гладка транзакция и да се намали изоставянето на количката.

Използвайте ясен език, като се фокусирате директно върху иновативните резултати, които търсите.

Стъпка 2: Идентифициране на участниците

Това не са холивудски звезди, а по-скоро ключови субекти – индивиди, групи или дори други системи – които взаимодействат с разглежданата система. Идентифицирането на тези участници е подобно на кастирането на герои в пиеса; всеки от тях има роля, цел и набор от действия, които допринасят за разгръщането на историята. 🎭

Акторите в диаграмата на случая на употреба могат да бъдат категоризирани като първични или вторични. Първичният актьор търси помощта на системата, за да постигне конкретна цел. От друга страна, вторичният актьор предоставя услуга на системата като пряк резултат от първичния случай на употреба. Системата инициира взаимодействие с вторичния актьор за получаване на информация или постигане на цел.

Да предположим, че даден потребител кандидатства за заем онлайн, което го прави основен участник. В отговор на заявката за заем системата задейства друг ресурс за изчисляване на лихвените проценти – този ресурс е вторичен участник.

Ако все още сте в етап на проучване и се нуждаете от помощ за идентифициране на основния участник, може да документирате своите заключения чрез шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp. Неговите вградени функции помагат на софтуерните и UX екипи да картографират поведението на потребителите и да решават проблеми в приложения, уебсайтове или проекти по подреден начин.

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp улеснява определянето на цели и поддържането на съгласуваност между заинтересованите страни.

Стъпка 3: Идентифициране на целта на участниците

Независимо дали даден участник купува продукт, абонира се за бюлетин или използва уебсайт, неговата цел е движещата сила зад взаимодействието му с вашите услуги. Вашата задача е да разберете тези цели, за да можете да проектирате система, която да им помогне да ги постигнат по най-ефективния възможен начин.

Нека разгледаме един реален пример: ако управлявате уебсайт за търговия на дребно, целта на клиента може да бъде да закупи продукт с минимални стъпки. Този случай на употреба ще изисква от вас да очертаете стъпките, които клиентите трябва да предприемат, за да завършат покупката, от избора на артикула до финализиране на плащането.

Използвайте този шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp, за да изброите целите на всички идентифицирани участници и да следите как те се изпълняват от вашия екип.

С шаблона за план за действие SMART goal вие гарантирате, че целите на участниците се следват с визуален списък, за да поддържате всичко организирано и в правилната посока.

Стъпка 4: Определете заинтересованите страни и техните интереси

Изключително важно е да идентифицирате всички заинтересовани страни и да разберете техните интереси, за да се уверите, че вашият случай на употреба е ефективен. Заинтересованите страни могат да бъдат крайни потребители, системни администратори или дори външни участници или системи, които взаимодействат с вашата услуга. Всички те имат уникални нужди и очаквания. Ето какво трябва да направите:

Избройте всички възможни заинтересовани страни, участващи в случая на употреба. За всеки заинтересован участник определете неговите интереси или какво иска да спечели от примера за употреба. Например, потенциален интерес за онлайн купувач би бил интуитивно и ефективно потребителско преживяване. Помислете как приложението може да бъде изпълнено, без да се компрометират общите цели. Преглеждайте редовно този списък по време на разработването на проекта или продукта , за да се уверите, че новите нужди са взети под внимание.

Анализът на заинтересованите страни може да бъде стресираща задача, особено когато има няколко случая на употреба, които трябва да се наблюдават. Препоръчваме да използвате качествени шаблони за картографиране на заинтересованите страни, за да структурирате процеса.

Идентифицирайте ключовите участници в проекта и нивото на тяхната подкрепа в списък на ClickUp.

Стъпка 5: Определете предварителните условия или предположенията

Предварителните условия подготвят почвата за действие, като гарантират, че всички необходими условия са налице, преди да бъде стартиран случаят на употреба. Помислете за необходимите условия, за да функционира вашият сценарий – като например наличието на интернет връзка за онлайн транзакция или потребителски акаунт за достъп до зона, предназначена само за членове. Представете си сценария от гледна точка на потребителя и идентифицирайте и избройте ясно тези предварителни условия.

Ето илюстрация, която показва как се използват предварителните условия за очертаване на случаи на употреба и автоматизиране на работния процес за банков уебсайт:

Стъпка 6: Очертайте основния поток

Това е сценарият за минимално жизнеспособен продукт (MVP), при който всичко си пасва и вашият случай на употреба се развива точно както сте го предвидили. Без грешки, без пречки, просто пряк път към доволен потребител.

Представете си сценарий, в който клиент купува книга от онлайн магазин. Основният поток би бил:

Клиентът влиза в своя акаунт Те търсят книга по заглавие, автор или жанр. Клиентът преглежда книгата и я добавя в кошницата си. Те преминават към касата, потвърждават данните за доставка и избират метод на плащане. Те преглеждат обобщението на поръчката и я правят. На клиента се изпраща потвърждаващо имейл съобщение.

Всяка стъпка тук трябва да бъде ясна и необходима, като насочва потребителя към удовлетворяваща транзакция. Използвайте шаблона за потребителски поток на ClickUp, за да проектирате ефективни пътища за случаи на употреба и да ги споделите с екипа си.

Този шаблон за картографиране на потребители ви позволява да създавате визуални представяния на сложни идеи като потребителски потоци, wireframes и инженерни диаграми.

Стъпка 7: Определете изключенията или условията за грешки

Тези изключения представляват сценарии, в които стандартният процес не се прилага. Помислете какво може да се обърка и как трябва да реагира вашата система. Можете да:

Обмислете реалистични сценарии : Помислете за всички начини, по които дадена операция може да се отклони или да доведе до сценарии на неуспех. Това може да се дължи на технически проблеми, грешки на потребителя или неочаквани обстоятелства.

Документирайте всяко изключение : Опишете ясно всяко изключение, включително неговата причина, ефект и как трябва да реагира вашата система.

Приоритизирайте изключенията : Класифицирайте изключенията според вероятността им и въздействието им върху потребителското преживяване.

Стъпка 8: Включете разширения или варианти на функциите на системата

Помислете за тях като за какво-ако сценарии, които поддържат гъвкавостта на вашите процеси. Да речем, че даден клиент изоставя кошницата си с покупки, какъв е следващият стъпка? Това вероятно налага създаването на разширение, което активира поредица от последващи имейли или специална оферта за отстъпка, за да ги привлече отново.

Сцените на употреба трябва да се адаптират към реалните сложности, предлагайки иновативни решения, които поддържат ангажираността на потребителите. Става въпрос за предвиждане на неочакваното и изготвяне на сценарий за реакция, който превръща предизвикателствата в възможности.

Стъпка 9: Обмислете алтернативни потоци

Обмислете алтернативни варианти, ако възникнат предизвикателства или отклонения от процеса. Представете си, че проектирате сценарий на употреба за система за онлайн пазаруване.

Основен сценарий за успех (MSS):

Потребителят добавя артикули в количката

Потребителят преминава към касата и потвърждава плащането.

Но!

Какво става, ако даден артикул е изчерпан?

Системата уведомява потребителя незабавно

Системата препоръчва подобни продукти

Какво става, ако плащането бъде отхвърлено?

Поканете потребителя да опита друг метод на плащане

Предложете да запазите количката за по-късно

Какво става, ако възникнат проблеми с мрежата?

Запазване на напредъка на потребителя автоматично

Информирайте потребителя и опитайте да се свържете отново

За всеки какво-ако сценарий разработете алтернативен път, който да насочи системата ви към успешен резултат.

Как да напишете ефективни случаи на употреба с ClickUp

Сега, когато имаме задълбочени познания за процеса на разработване на случаи на употреба, нека разгледаме как да напишем такъв професионално с ClickUp. Този всеобхватен инструмент за управление на проекти се предлага с богата документация за потребители и функции за писане на случаи на употреба. Нека разгледаме процеса, за да покажем колко лесно може да бъде това. 🌹

Създавайте и управлявайте вашите случаи на употреба в ClickUp Docs

За да стартирате модела на бизнес случая си в ClickUp, отидете в ClickUp Docs, интегрираното решение на платформата за създаване и съхранение на всички видове документи – от ръководства за потребители и дефиниции на тестови случаи до технически изисквания.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Започвате от нулата? Чудесно, създайте нов документ. Можете да използвате един от безплатните шаблони за диаграми на ClickUp, за да създадете диаграми на случаи на употреба или шаблони за казуси, за да документирате проучванията на потребителите. Всичко ще бъде достъпно от едно централизирано място, което ще улесни проследяването на най-добрия възможен сценарий за резултат или разработването на алтернативни пътища.

Поканете членове от продуктовите и маркетинговите екипи да работят върху документа с примери за употреба в реално време. Може да създадете папки, в които да съхранявате няколко примера за употреба за вашия проект. Най-хубавото е, че можете да свържете вашите документи с други задачи по проекта, за да си осигурите безпроблемна работа.

Опитайте да напишете примери за употреба с AI

Да се забавляваме! В Doc editor просто напишете /ai. И готово! Модалният прозорец на ClickUp AI се появява, готов за действие. Кликнете върху Write with AI, за да започнете. Напишете темата на вашия случай на употреба и добавете съответните технически изисквания, за да генерирате професионална, добре структурирана презентация на случая на употреба за секунди.

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

Дори и при случаите на употреба, генерирани от изкуствен интелект, вие имате контрол. Можете да:

Вмъкване на съдържанието на друго място : Вмъкнете безпроблемно съдържанието, генерирано от AI, в документа си. Или просто го копирайте и поставете и го обединете с ръчно написани примери за употреба.

Редактиране на входните данни : Ако разказът се нуждае от личен подход, редактирайте подсказката или темата, за да насочите изкуствения интелект в желаната от вас посока.

Регенериране : Искате ли нещо по-различно? Разгледайте разнообразните отговори на AI с една и съща подсказка.

Дайте повече насоки на AI: Разширете разговора, като предоставите допълнителни подсказки или указания и получите повече контекстуални отговори 🤖

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

Освен генериране на текст, ClickUp AI може също да коригира граматиката и тона на съществуващите ви документи и дори да обобщи дълги казуси, за да ви спести време.

Примери за случаи на употреба за проекти за разработка на софтуер

Нека разгледаме няколко примера за бизнес случаи на употреба, за да илюстрираме по-добре как изглеждат те и как могат да оптимизират вашите проекти.

Пример за употреба № 1: Списък с желания за онлайн пазаруване

Една платформа за електронна търговия има за цел да въведе функция за списък с желания, която подобрява онлайн пазаруването за потребителите.

Участници: Онлайн купувачи

Цели: Добавяне на елементи към списък с желания; преглед на съдържанието на списъка с желания

Заинтересовани страни: платформа за електронна търговия, онлайн купувачи, продавачи на продукти, маркетинг екип, разработчици

Предварителни условия: Потребителят трябва да е влязъл в системата и да разглежда наличните продукти.

Основен поток:

Потребителят влиза в платформата за електронна търговия

Потребителят разглежда наличните продукти

Потребителят избира опцията за добавяне на продукт към списъка си с желания

Системата добавя избрания продукт към списъка с желания на потребителя.

Потребителите могат да преглеждат и управляват списъка си с желания по всяко време.

Системата предоставя персонализирани препоръки за продукти въз основа на елементите от списъка с желания.

Разширения/вариации:

Внедрете система за уведомяване, която да предупреждава потребителите, когато продуктите от списъка с желания са в промоция.

Позволете на потребителите да споделят списъка си с желания с приятели или семейство за предложения за подаръци

Изключения/условия за грешки:

Ако избраният продукт вече не е наличен, уведомете потребителя и предложете алтернативни варианти.

В случай на технически проблеми, уверете се, че потребителите все още могат да разглеждат и добавяте елементи към списъка си с желания без прекъсвания.

Алтернативен поток:

Потребителят влиза в платформата за електронна търговия

Потребителят избира опцията за преглед на съществуващия си списък с желания

Системата показва списък с артикули от списъка с желания на потребителя.

Потребителят може да премахне елементи от списъка с желания или да продължи с покупката.

Системата актуализира списъка с желания и предоставя подходящи предложения за допълнителни артикули.

Пример за употреба № 2: Управление на маршрути за пътуване

Приложение за планиране на пътувания иска да внедри функция, с която потребителите да могат да създават и управляват своите маршрути.

Участници: Пътници, приложение за пътувания

Цели: Създаване и редактиране на маршрути за пътуване; получаване на препоръки

Заинтересовани страни: Компании, разработващи приложения за пътувания, пътуващи, местни предприятия, туристически бордове, разработчици

Предварителни условия: Потребителят трябва да е влязъл в системата и да има планирано пътуване.

Основен поток:

Потребителят влиза в системата

Потребителят избира опцията за създаване на нов маршрут за пътуване

Потребителят въвежда подробности за пътуването, включително дестинации и дати

Системата генерира първоначален маршрут и предлага местни забележителности.

Потребителят може да променя маршрута и да добавя персонализирани дейности.

Системата предоставя актуализации и препоръки в реално време въз основа на предпочитанията на потребителя.

Разширения/вариации:

Интегрирайте функция за прогноза за времето за всяка дестинация

Позволете на потребителите да споделят своите маршрути с други пътници.

Изключения/условия за грешки:

Ако избраната атракция е затворена или недостъпна по време на планираната дата, уведомете потребителя и предложете алтернативи.

В случай на проблем с връзката, уверете се, че потребителите все още могат да имат достъп и да променят своите маршрути офлайн.

Алтернативен поток:

Потребителят влиза в приложението за пътувания

Потребителят избира съществуващ маршрут

Системата показва текущия маршрут, включително резервираните места за настаняване и дейности

Потребителят може да променя маршрута, да добавя нови дейности или да премахва съществуващи.

Системата актуализира маршрута и коригира препоръките съответно.

Завършване на случая с успех

Независимо дали искате да усъвършенствате бизнес процесите си или да подобрите клиентското преживяване, моделирането на случаи на употреба е чудесен инструмент за визуално решаване на проблеми. Ако се нуждаете от бързи и наблюдаеми резултати, разчитайте на стратегическите инструменти за разработване на случаи на употреба в ClickUp, за да ускорите графиците на проектите си и да реализирате бизнес целите си. 🍉

Регистрирайте се, за да разгледате безплатното решение.