10-те най-добри инструмента за сътрудничество при разработката на софтуер през 2025 г.

Когато работите с DevOps екип, добър проектен план и гъвкава методология могат да ви отведат далеч. Но това не са единствените неща, от които вашият екип за разработка на софтуер се нуждае, за да работи най-добре. Другият ключов елемент е екипната работа — а това изисква сътрудничество. ?

Инструментите за онлайн сътрудничество за разработване на софтуер са от решаващо значение за всеки екип, особено за отдалечените екипи. Разбира се, те помагат на вашите програмисти да се справят с задачите си, но тяхната сила се простира далеч отвъд това.

Нека разгледаме как инструментите за сътрудничество за разработване на софтуер могат да повишат ефективността на вашия DevOps екип и какво да търсите в една платформа за сътрудничество. Ще откриете и най-добрите инструменти, които ще изведат вашия екип на по-високо ниво. ✨

Какво е инструмент за сътрудничество за разработване на софтуер?

Инструментът за сътрудничество при разработката на софтуер е приложение, което оптимизира работния процес и улеснява комуникацията и сътрудничеството между членовете на разпределения DevOps екип. Той гарантира, че всички са на една вълна и работят заедно в правилната посока.

Инструментът за сътрудничество в управлението на проекти улеснява споделянето на идеи и даването на конструктивна обратна връзка. Scrum Masters и други мениджъри могат да ги използват, за да поддържат мотивацията на екипа, независимо дали са в един и същи офис или не. А когато както разработчиците в офиса, така и тези, които работят дистанционно, се чувстват като важна част от екипа, резултатът е по-голяма ангажираност, креативност и иновативност – всичко това води до по-щастлив и по-ефективен екип. ?

Инструментите за сътрудничество при разработката на софтуер улесняват и работата с външни отдели, както и споделянето на обратна връзка със заинтересованите страни, от етапа на разработване на проекта до неговото завършване. ✅

Какво трябва да търсите в инструмент за сътрудничество за разработване на софтуер?

Най-добрите инструменти за сътрудничество при разработката на софтуер съчетават инструменти за управление на проекти и инструменти за комуникация с функции за сътрудничество. В зависимост от нуждите на вашия бизнес, вероятно ще ви трябват някои или всички от тези функции:

Сега, когато вече имате представа за наличните функции и функционалности, обмислете кои от тях са необходими на вашия екип. Нека стесним опциите ви с този преглед на някои от най-добрите инструменти за сътрудничество при разработката на софтуер, които са налични днес.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, което ви помага да управлявате всеки аспект от вашия бизнес. С акцент върху екипната работа, то е популярно средство за сътрудничество при разработката на софтуер.

ClickUp предлага не само сътрудничество, но и сигурно сътрудничество. В края на краищата, няма смисъл да работите усилено, само за да видите конкурент да пусне вашия продукт преди вас. С центъра за сигурност на данните, рамката за управление на риска, 256-битовото SSL криптиране и разширените настройки за сигурност, ще работите заедно, без да се притеснявате за нарушения на сигурността на данните. ?

Споделяйте идеи и обсъждайте съвместно работните процеси с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards. След това превърнете тези идеи директно в задачи и ги разпределете между членовете на екипа. ClickUp Collaboration Detection държи всички в течение, като ви уведомява, когато някой от екипа ви разглежда, редактира или коментира дадена задача.

Сътрудничество в реално време по проектни документи с помощта на ClickUp Docs и преобразувайте текста директно в проследими задачи. Категоризирайте вашите документи и ги свържете с вашите работни процеси, така че всеки да има достъп до необходимата информация.

ClickUp Chat View позволява на вашия екип да чати в реално време на платформата, помага ви да форматирате всичките си съобщения за много по-голямо въздействие и събира всичките ви разговори, ресурси, документи и актуализации на едно място. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp не е напълно съобразено с функционалността на приложението за настолни компютри, но екипът работи по въпроса.

AI инструментите не са достъпни в безплатния план.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Asana

чрез Asana

Asana е платформа за управление на проекти, създадена да помага на мултифункционални екипи да работят заедно. Многобройните й функции я правят подходящ инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер.

Asana улеснява изясняването на вашите цели и свързването им с целите на вашия екип и компания. Определете как ще измервате напредъка, определете графика и екипа си и съгласувайте задачите с тези параметри. ?

Бъдете в крак с напредъка и откривайте проблемите на ранен етап с актуализации в реално време за вашата цел, както от основните задачи, така и от свързаните приложения. Следете всичко на персонализирани табла, които ви показват необходимото чрез диаграми и анализи.

Най-добрите функции на Asana

Asana се настройва бързо и лесно, така че ще можете да започнете веднага.

Управлявайте достъпа за преглед и редактиране, с който разполагат различните членове на екипа

Използвайте безплатния Basic план за екипи до 15 души, който включва много полезни функции като неограничен брой задачи, календар, мобилни приложения и интеграции с други инструменти.

Нестопанските организации получават 50% отстъпка от плановете Premium и Business, с потенциални отстъпки и от плана Enterprise.

Ограничения на Asana

Някои потребители смятат, че цената на платените пакети е висока за малките предприятия.

Ако нямате познания и опит в управлението на проекти, кривата на обучението може да ви се стори малко стръмна.

Цени на Asana

Основни: Безплатни

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 200 рецензии)

3. Jira

чрез Jira

Jira е продукт на Atlassian, специално проектиран като инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер. Използвайки гъвкава методология и рамката Scrum, Jira ви позволява да разделите големите цели на по-лесно управляеми части, да разпределяте задачи и да персонализирате работния си процес, за да постигнете най-голяма ефективност.

Инструментите за комуникация и сътрудничество ви позволяват да поддържате връзка с целия си екип, така че всички да са в течение и да работят заедно. Автоматизацията с плъзгане и пускане ви спестява време и ви предоставя всички необходими анализи и отчети, както и ценна информация за вземане на решения. ?

Най-добрите функции на Jira

Дръжте всички в течение с вградените шаблони за планове за разработка на софтуер за много различни аспекти на разработката на софтуер, включително проследяване на грешки, Scrum табла и Kanban табла.

Управлявайте сложни проекти и проследявайте напредъка им с лекота

Мащабирайте се с растежа си, започвайки с нещо просто и след това персонализирайте според нуждите си.

Подобрете сътрудничеството чрез интеграции с други инструменти на Atlassian, като Trello, Confluence и Compass, както и с външни платформи като Google Workspace , Zoom и Microsoft 365.

Ограничения на Jira

Потребителският интерфейс е доста сложен и може да бъде малко объркващ за новите потребители.

Не е изненадващо, че Jira се интегрира най-гладко с други инструменти на Atlassian.

Цени на Jira

Безплатно : Безплатно/месец на потребител

Стандартен: 8,15 $/месец на потребител

Премиум: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 500 рецензии)

4. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е платформа за сътрудничество, създадена за ИТ специалисти и представена във формат, наподобяващ електронна таблица. Тя работи както за малки, така и за големи проекти.

Формулярите улесняват събирането на данни и обратна връзка от други членове на екипа или външни заинтересовани страни. Свържете се с подходящи файлове и провеждайте разговори в платформата Smartsheet, за да имате цялото съдържание на едно място. Всеки член на екипа за сътрудничество има възможност да преглежда съдържанието и да добавя обратна връзка, както и да проследява напредъка в реално време.

Най-добрите функции на Smartsheet

Използвайте автоматизация с плъзгане и пускане, за да спестите време и да оптимизирате работния си процес.

Изберете изгледа си от опциите Grid, Gantt, Card или Calendar ?️

Вижте вашите анализи и отчети във визуална форма за бърз преглед, а след това се впуснете в подробности, ако е необходимо.

Интегрирайте с други инструменти за сътрудничество като Slack, Skype и Dropbox.

Ограничения на Smartsheet

Ако не сте почитател на електронните таблици, форматът Smartsheet може да не ви подхожда.

Понякога актуализациите може да закъсняват и може да се наложи да обновите ръчно, за да видите най-новата информация.

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (14 700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

5. Rocket. Chat

В основата си Rocket. Chat е платформа за чат с отворен код, която може да се използва като инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер. Идеална за отдалечено, асинхронно или хибридно сътрудничество, тя поставя силен акцент върху поверителността и високата степен на сигурност, за да сте сигурни, че данните ви са в безопасност.

Изпращайте съобщения на отделни лица или групи или използвайте частни канали за вашия екип. Провеждайте аудио или видео разговори, когато се налага да обсъждате по-подробно даден въпрос, и споделяйте безопасно всичко от вашето устройство или облачно хранилище. ?

Rocket. Най-добрите функции на Chat

Използвайте отворения код, за да персонализирате платформата Rocket. Chat според вашите нужди.

Създайте централизирано пространство с възможност за търсене, където да съхранявате всичките си задачи, съобщения и проекти на едно място.

Конфигурирайте персонализирани роли, за да контролирате кой има достъп до различни нива на информация.

Автоматизирайте повтарящите се ръчни задачи, за да освободите време за по-важна работа.

Rocket. Ограничения на чата

Все още има някои бъгове и мобилното приложение понякога работи с прекъсвания.

Ще платите допълнително за добавки като чат двигател с бял етикет, специален облачен хостинг и професионални услуги като миграция на данни и консултации по внедряването.

Rocket. Цени за чат

Общност: Безплатно

Enterprise: 7 $/месец на потребител

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (149+ отзива)

6. TeamViewer

чрез TeamViewer

TeamViewer е софтуер за отдалечен достъп, който ви позволява да се свържете с всяко друго устройство, навсякъде по света. Използвайте го, за да получите отдалечен достъп до вашите файлове, да предложите поддръжка на клиенти или членове на екипа, да идентифицирате проблеми, които трябва да бъдат решени, и да предоставите отдалечено обучение.

Този инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер предлага отлично качество на изображението и изключително бърза скорост на прехвърляне на файлове. Той е в състояние да се справи и с проблеми, свързани с ниска скорост на интернет връзката, така че ще можете да свършите работата си, дори ако връзката не е високоскоростна. ?

Най-добрите функции на TeamViewer

Започнете работа бързо с бърза инсталация от едно просто изтегляне

Използвайте TeamViewer на настолни или мобилни устройства, на различни операционни системи и на повече от 30 езика.

Бъдете спокойни с високото ниво на сигурност, включващо 256-битово криптиране и двуфакторна автентификация.

Интегрирайте с други платформи като Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira и SAP.

Ограничения на TeamViewer

Пакетът за отдалечен достъп ви позволява да се свържете само с до три управлявани устройства и не предлага техническа поддръжка по телефона, ако срещнете някакви проблеми.

Някои потребители са имали периодични проблеми с връзката, които са им попречили да си вършат работата.

Цени на TeamViewer

TeamViewer Remote Access: 24,90 $/месец за 1 потребител (до 3 устройства)

TeamViewer Business: 50,90 $/месец за 1 потребител (до 200 устройства)

TeamViewer Premium: 112,90 $/месец за 15 потребители

TeamViewer Corporate: 229,90 $/месец за 30 потребители

TeamViewer Tensor: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2: 4. 4/5 (над 3200 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 11 200 рецензии)

7. Wooboard

чрез Wooboard

Wooboard има малко по-различен подход от много други опции за сътрудничество. Описан като „платформа за психично здраве и признание“, той се фокусира върху ангажираността и благосъстоянието на служителите. Това е инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер в смисъл, че щастливите и здрави членове на DevOps екипа винаги ще дават най-доброто от себе си.

Wooboard използва социална геймификация и стимули, за да насърчи членовете на екипа да обръщат внимание на собственото си психическо здраве и това на колегите си. То също така улеснява мениджърите да признават и награждават екипа си за отлична работа. ?

Най-добрите функции на Wooboard

Повишете морала и продуктивността, като редовно признавате постиженията на екипа си.

Наградете ги с точки, които могат да бъдат обменени за реални награди като почивни дни, пари в брой или ваучери за Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify или Whole Foods.

Интегрирайте Wooboard със Slack и Teams или използвайте отворения API, за да го интегрирате със софтуера на вашата компания, така че използването на системата да стане част от ежедневната ви рутина.

Използвайте функциите за отчитане, за да управлявате и наблюдавате признанието

Ограничения на Wooboard

Все още няма достатъчно отзиви, за да сме сигурни колко добре работи Wooboard.

Уебсайтът не предлага информация за цените – трябва да се свържете с екипа им по продажбите, за да получите оферта.

Цени на Wooboard

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wooboard

G2: 3. 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Все още няма отзиви

8. GitHub

чрез GitHub

GitHub е специално създадена платформа за разработчици, която използва изкуствен интелект, за да ускори процесите на разработка. Инструментите за управление на проекти на GitHub ви позволяват да управлявате проекти и проблеми, което го прави изключително ефективен инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер.

Сътрудничеството е опростено с множество функции. Обсъждайте идеи с екипа си в пространството за дискусии на платформата. Пишете код и създавайте в Codespaces, а след това преглеждайте и тествайте също там.

Използвайте pull requests, за да уведомите екипа, когато са качени нови промени и са готови за проверка. Контролът на версиите гарантира, че всички са на една и съща страница и ви позволява да съхранявате всички итерации за бъдеща справка.

Най-добрите функции на GitHub

Ускорете скоростта на изпълнение на задачите, като използвате естествен език, за да подканите AI да предложи подходящо кодиране ?

Автоматизирайте работния си процес, за да намалите времето, което губите за повтарящи се и рутинни задачи.

Консултирайте се с общността за отворен код за фрагменти от код и други ресурси.

Бъдете в крак с работата си, като използвате мобилното приложение, дори когато сте навън.

Ограничения на GitHub

Има много функции и на новите потребители може да им отнеме известно време, докато се научат да използват платформата.

Трябва да платите допълнително за добавки като голям капацитет за съхранение на файлове и разширена сигурност.

Цени на GitHub

Безплатни

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GitHub

G2: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (5800+ отзива)

9. Slack

чрез Slack

Slack е платформа за продуктивност, която използва канали за управление на комуникацията и съхранение на всички ресурси, необходими за извършване на работата ви.

Създайте канали за екипи, отдели или теми. Ограничете достъпа до каналите само до няколко души или разрешете достъп на всички в компанията ви. Каналите за външни клиенти или доставчици също улесняват съвместната работа. ?

Този инструмент за сътрудничество при разработката на софтуер използва изкуствен интелект, за да автоматизира рутинните задачи и да оптимизира работния ви процес, така че да свършите повече работа за по-малко време. Workflow Builder не изисква никакво кодиране, а вместо това използва проста функционалност за плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на Slack

Чат в реално време, използвайте Huddle за разговори на живо или изпращайте аудио или видео клипове за асинхронна комуникация.

Нека чатботът да води бележки за вас по време на срещите, за да останете концентрирани

Търсете в архива, за да намерите бързо минали разговори и съхранени файлове, към които искате да се позовете.

Интегрирайте с хиляди приложения като Google Calendar, Dropbox , HubSpot, Microsoft Teams и Salesforce

Ограничения на Slack

Slack е част от инструментариума на Atlassian и работи най-добре, ако го използвате заедно с други инструменти на Atlassian, като Jira.

Безплатният план ви позволява да виждате само съобщенията от последните 90 дни, което е ограничаващо за по-големи проекти.

Цени на Slack

Безплатни

Pro : 7,25 $/месец на потребител

Business+: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 31 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 100 рецензии)

10. Google Workspace

чрез Google Workspace

Вселената на Google Workspace предлага няколко инструмента за сътрудничество за разработване на софтуер, включително Google Calendar, Gmail, Google Drive, Google Meet и Google Chat.

Използвайте Google Docs или Google Sheets, за да сътрудничите с екипа си в реално време, а след това съхранявайте информацията за проекта си – заедно с историята на версиите – в платформата. Използвайте Google Meet, за да представите Google Slides пред екипа си или други заинтересовани страни.

Всички ваши файлове са лесно организирани в йерархични папки, така че винаги можете да намерите това, от което се нуждаете. А тъй като платформата е базирана в облака, е лесно да споделяте файлове с всеки, навсякъде по света. ?

Най-добрите функции на Google Workspace

Централизирайте всичко на една платформа, за да не се налага да преминавате от едно приложение в друго.

Започнете бързо с лесния за употреба и интуитивен потребителски интерфейс.

Съхранявайте и отваряйте документи на Microsoft като Word или Excel в работната среда.

Бъдете сигурни, че вашите данни са защитени с контроли за сигурност и управление, които са още по-усъвършенствани в плановете Business Plus и Enterprise.

Ограничения на Google Workspace

Функционалността на Google Docs, Sheets и Slides все още не е напълно съпоставима с тази на съответните продукти на Microsoft.

Пакетът Business Starter позволява само до 30 GB съхранение на данни на потребител, което не ви дава много възможности.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12 $/месец на потребител

BusinessPlus: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4. 6/5 (над 40 600 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 15 100 рецензии)

Най-ефективното разработване на софтуер изисква силен проектен план, методологии, които работят за вашия бизнес, и – най-важното – отлична екипна работа. Затова е разумно да използвате най-добрите инструменти за сътрудничество при разработването на софтуер, до които имате достъп. ?

Има много такива инструменти, всеки с своите предимства и недостатъци, и си струва да проучите кои от тях са най-подходящи за нуждите на вашия бизнес.

ClickUp ви предлага всички инструменти, от които се нуждаете, за да улесните сътрудничеството в екипа, а ползите от него се простират далеч отвъд екипната работа. Това е инструмент за управление на проекти и производителност, който поддържа всеки аспект от вашия бизнес, улеснява живота ви и подобрява производителността и удовлетворението от работата на вашия екип.

И естественият резултат от всичко това? Повишаване на печалбата ви. ?

Регистрирайте се безплатно още днес и се пригответе да изведете екипа и бизнеса си на следващото ниво.