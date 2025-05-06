10 алтернативи и конкуренти на Microsoft Dynamics 365 за 2025 г.

Клиентите са гръбнакът на всеки бизнес. Ето защо е от съществено значение организациите да научат как най-добре да ги привличат, поддържат и задържат. Като собственик на бизнес, вие знаете колко е важно да се изгради солидна клиентска база и да се създадат трайни взаимоотношения.

За съжаление, понякога е трудно да бъдете проактивни в управлението на взаимоотношенията с клиентите, докато управлявате бизнеса си, затова CRM софтуерни платформи като Microsoft Dynamics 365 са толкова полезни.

CRM софтуерът предлага няколко предимства за екипите по продажбите и вашите маркетингови усилия. Проучване на Capterra установи, че 45% от бизнеса заменят общите инструменти с CRM софтуер, за да отбележат ръст в приходите и задържането на клиенти. Освен това, отделно проучване на Salesforce установи, че 68% от лидерите в маркетинга измерват клиентското преживяване като приоритетен маркетингов KPI.

Но нека бъдем реалисти – не всеки бизнес счита Microsoft Dynamics 365 за най-доброто решение. Ето защо толкова много организации търсят най-добрите алтернативи на Microsoft Dynamics, които отговарят на техните специфични нужди.

И затова сме тук!

Представяме 10 алтернативи на Microsoft Dynamic, които могат да работят по-добре за вас. Ще включим и подробности относно цените, целевите аудитории и наличните функции за планиране на ресурсите на предприятието ( ERP ) и CRM.

Първо, нека разберем какво е Microsoft Dynamics, как работи и какъв е идеалният профил на клиента (който може да не сте вие)!

Какво е Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics е CRM и ERP платформа, която предлага набор от интегрирани инструменти, които помагат на бизнеса да изпълнява множество задачи и да работи безпроблемно.

Общ преглед на продажбите в Microsoft Dynamics

Този CRM софтуер има мощни възможности, включително редактируеми таблици, дизайнери на карта на сайта и мощна бизнес интелигентност (BI), предлагайки на компаниите пълна видимост и контрол. Най-голямото предимство на системата Microsoft Dynamics CRM е, че съдържа лесен за използване персонализируем табло за показване на приоритети и данни за продажбите в един интерфейс.

Системата Microsoft Dynamics CRM разполага и с широка гама от облачни бизнес приложения, които поддържат работата на мобилни устройства и позволяват на мениджърите по продажбите и много други да работят в движение.

Популярни функции на Microsoft Dynamics CRM

Информация за данните на клиентите: Лесно използвайте изкуствен интелект, за да откривате данни и информация за продажбите. Лесно използвайте изкуствен интелект, за да откривате данни и информация за продажбите.

Табло за обслужване на клиенти: Позволява на екипите да преглеждат преживяванията на клиентите си и да намират начини за подобрение.

Известия за взаимодействия с клиенти в реално време: Получавайте незабавни актуализации за важни взаимодействия на клиентите с вашия бизнес.

Обединяване на данни : Централизирайте продажбените канали и данни във всички интегрирани приложения

Versium Predict: Помага на вашия екип по продажби или маркетинг да предвижда по-добре покупките на клиентите.

Цени на Microsoft Dynamics

Цените за тази платформа са доста динамични. Проверете страницата с цените за най-ясна информация.

Платформа за клиентски данни (Customer Insights) : 1500 долара на месец за всеки наемател за първото приложение Dynamics 365

Професионална (продажби) : 65 USD на потребител на месец

Enterprise (продажби) : 95 долара на потребител на месец

Премиум (продажби): 135 долара на потребител на месец

Топ 10 алтернативи на Microsoft Dynamics, които да имате предвид

Ако сте готови да потърсите нов софтуер за управление на бизнеса или CRM решение, разгледайте тези 10 опции, които най-добре отговарят на нуждите на вашата организация:

CRM функциите на ClickUp помагат на екипите по продажби и маркетинг да следят данните за клиентите и различни проекти.

ClickUp предлага решения за сътрудничество в екип и управление на проекти, така че екипите по продажби и маркетинг да се координират и да подобрят комуникацията, като същевременно са в крак с задачите и данните. Този CRM предлага гъвкав набор от опции, а безплатната му версия е идеална за нискобюджетни фирми, които искат да спестят пари, без да губят от производителността си.

Тази платформа улеснява създаването на висококачествени прегледи на стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделките и много други, за да следите данните на едно място. Ефективните функции за управление на данни на ClickUp премахват изолираността, като ускоряват комуникацията, така че екипите да си сътрудничат по-добре по сделките и да привличат клиенти в единен център.

Използвайте ClickUp като център за важни CRM данни и продажбени дейности.

Искате да продължите да се свързвате с инструменти на трети страни? ClickUp предлага множество интеграции, включително Google Drive, Evernote, Slack и Dropbox, за да помогне на екипите да централизират работните си пространства.

Ключови функции на ClickUp

Над 10 персонализируеми изгледа за управление на проекти, за да визуализирате вашите продажби и поръчки

Платформата за интеграция на имейли се интегрира безпроблемно с бизнеса

Автоматизирайте маркетинговите кампании, продажбените канали и други, за да спестите време.

Лесно привличане на клиенти за повишаване на лоялността и взаимодействията с тях

Инструменти за отчитане и анализ за проследяване и измерване на вашите KPI

Потребителски полета за проследяване на поръчки, удовлетвореност на клиентите или добавяне на клиентски данни за по-добро управление на продажбите.

Предимства на ClickUp

Разширен безплатен план, който предлага няколко функции

Бизнес софтуер за всички размери

Възможности за управление на приходите

Лесно импортиране на данни от други инструменти

Широка гама от CRM шаблони (Изтеглете този ClickUp CRM шаблон !)

Отлично обслужване на клиенти

Недостатъци на ClickUp

Мощните функции могат да се окажат прекалено сложни за някои потребители.

Липса на софтуер за AI прогнози

Цени на ClickUp

Оценки на ClickUp

G2 : 4,7/5 (4511+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2986+ отзива)

Функции за управление на разговорите на HubSpot в CRM системата

HubSpot CRM е чудесна CRM платформа за малки предприятия с софтуер за счетоводство за управление на бизнес процеси, комуникация, данни за продажбите и др. Тя е безплатна и лесна за използване, с многобройни функции, които начинаещите и опитни SaaS потребители могат да използват навсякъде и по всяко време. Освен това ви позволява да съхранявате подробни профили на клиенти и компании с визуални подсказки.

Освен това можете да автоматизирате ключови CRM процеси, като вътрешни уведомления на екипа и маркетингови имейли, които ви позволяват да създадете база от знания за вашите клиенти с документация и статии за помощ.

HubSpot CRM е сертифициран партньор на Google и предлага решения, подходящи за всички ниши и индустрии. Интегрира се безпроблемно с Cortana, GoChime, Pipedrive CRM, Gravity Forms и други бизнес системи.

Основни функции на HubSpot

Комуникатор с функция „плъзгане и пускане” за по-бърза комуникация и сътрудничество

Платформа за издаване на билети за първокласно обслужване и поддръжка на вашите клиенти

Интуитивен табло, което ви дава обща представа за последните ви KPI и активност

Предимства на HubSpot

Лесен за настройка

Интуитивен

Достъпни

Недостатъци на HubSpot

Има крива на обучение

Не е инструмент „всичко в едно“

Шаблоните са трудни за модифициране

Цени на HubSpot

Безплатен план : Безплатен завинаги

Starter : 45 долара на месец

Професионална : 800 долара на месец

Enterprise: 3200 долара на месец

Оценки на HubSpot

G2 : 4,4/5 (9206+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3363+ отзива)

чрез Salesforce

Starter Suite от Salesforce е интегрирана платформа, която позволява на компаниите да се свързват ефективно с клиентите си. Starter Suite е идеален за малки предприятия и стартиращи фирми, които искат да получат 360-градусова представа за своите клиенти, за да им предложат персонализирани взаимодействия.

Starter Suite интегрира вашите инструменти за маркетинг, продажби, обслужване и търговия. С опростен процес на внедряване, той предлага основни CRM функции за управление на имейл кампании, проследяване на потенциални клиенти и ангажираност на клиентите.

Основни функции на Starter Suite

Управление на контакти

Управление на потенциални клиенти

Управление на възможностите

Функционалност за автоматизация на маркетинга за лесно настройване на CRM работния процес

Изпращайте персонализирани съобщения на потенциални клиенти

Модули за анализи в реално време, обслужване на клиенти и търговия

Предимства на Starter Suite

Персонализируем контролен панел

Лесно навигиране и автоматизиране на работните процеси в индустрията

Функцията за социални медии е лесна за използване от много потребители.

Недостатъци на Starter Suite

Няма безплатна версия за цял живот

Complex

Трудно отчитане

Трудна техническа поддръжка

Цени на Starter Suite

Налична е безплатна пробна версия

Starter Suite: 25 долара на месец за потребител

Оценки на Starter Suite

G2 : 4,2/5 (15 218+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (17 156+ отзива)

Научете как Salesforce се интегрира с ClickUp!

Табло за клиенти на NetSuite

Oracle NetSuite CRM е подобна и често срещана алтернатива на Microsoft Dynamics. Като CRM система за продажби, базирана в облака, получавате непрекъснат поток от информация, основан на жизнения цикъл на взаимодействието с вашите клиенти.

Платформата включва традиционни и модерни функции, които насърчават растежа и увеличават приходите на вашия бизнес, като същевременно ви предоставят 360-градусова визия в реално време за дейностите на вашите клиенти. Тази интегрирана CRM платформа позволява на вашия екип по продажбите да прилага проактивни стратегии през целия процес на продажба.

Основни функции на NetSuite CRM

Управление на клиентски данни и продажбени канали

Автоматизация на продажбите

Управление на обслужването на клиенти

Автоматизация на маркетинга в електронната търговия

Управление на партньорските отношения

Проследяване на времето

Прогнозиране на продажбите

Интеграции на трети страни

Предимства на NetSuite CRM

Персонализирано мобилно приложение

Удобен за ползване интерфейс

Автоматичен процес на актуализация

Достъпно съхранение на данни

Недостатъци на NetSuite CRM

Може да бъде бавен

Трудно създаване на разширени търсения или отчети

Цени на NetSuite CRM

Платформата не публикува ценовите си планове. Всеки, който се интересува от услугите им, трябва да се свърже с доставчика и да насрочи консултация, за да изготви разумен абонаментен план, съобразен с бюджета и предпочитанията си.

Оценки на NetSuite CRM

G2 : 3,9/5 (1902+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (843+ отзива)

Табло за сделки в Pipedrive

Ако екипът по продажбите на вашата компания се нуждае от лесна за използване, но мощна платформа за продажби и маркетингови кампании и организация на ежедневните задачи, тогава Pipedrive е най-добрият избор. Платформата има минималистичен дизайн, който опростява управлението на потенциалните клиенти. Веднага след като влезете в Pipedrive, ще получите обща представа за вашия продажбен поток и ще можете да се съсредоточите върху сделките, които искате да реализирате.

Платформата разполага с функция за цели и дейности, която ви позволява да видите дейностите, които изискват незабавно внимание, и ви предоставя информация за статуса на текущите ви задачи. Освен това Pipedrive се свързва безпроблемно с големите доставчици на услуги за електронна поща като Outlook, Gmail и Yahoo!, което ви позволява да изпращате и получавате съобщения, без да напускате CRM. Платформата се интегрира и с Zapier, Trello, Mailchimp и Google Maps.

Основни функции на Pipedrive

Проследяване на имейли

Автоматизация на работния процес

Мощен API

Отчети и анализи на продажбите

Предимства на Pipedrive

Интуитивен интерфейс

Лесен за използване

Поддръжка 24/7

Недостатъци на Pipedrive

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на Pipedrive

Essential : 9,90 долара

Разширена версия : 19,90 долара

Професионална : 39,90 долара

Enterprise: 59,90 долара

Оценки на Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1537+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2429+ отзива)

Функция за проследяване на потенциални клиенти

В нашия списък с алтернативи на Microsoft Dynamics Copper се нарежда на челно място благодарение на своите всеобхватни функции за управление на взаимоотношенията. Софтуерът ви позволява да повишите удовлетвореността на клиентите чрез по-добри взаимодействия от вашите продажбени и маркетингови тактики.

За CRM системи този инструмент е създаден с гъвкавост като основна функция. Той комбинира решения за сътрудничество, аналитични инструменти и функции за производителност и ги обединява в един удобен интерфейс. Можете да автоматизирате основните операции и бизнес функции, за да увеличите производителността и да оптимизирате работния си процес за по-добра видимост на вашия пайплайн.

Основни функции на Copper CRM

Проследяване на отворени имейли

Шаблони за имейли

Отчети за CRM дейности

Потребителски полета

Проследяване на цели

Прогнозиране на бизнес операциите

Интеграции на трети страни

Предимства на Copper CRM

Интуитивен потребителски интерфейс

Бърза реакция на обслужването на клиенти

Висока степен на персонализация

Мощен API

Недостатъци на Copper CRM

Някои потребители съобщават за затруднения при отмяната

Няма безплатна версия

Цени на Copper CRM

Basic : 29 долара на месец за потребител

Professional : 69 USD на потребител на месец

Бизнес: 129 долара на потребител на месец

Оценки на Copper CRM

G2 : 4,5/5 (985+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (554+ отзива)

Календарният изглед на Zoho

Zoho CRM е CRM софтуер, който съдържа всички функции, необходими на един бизнес за оптимизиране на съответните процеси. Този софтуер се използва често от малки фирми и стартиращи компании благодарение на своя фриймиум пакет и рентабилни ъпгрейди.

Zoho е една от по-гъвкавите алтернативи на Microsoft Dynamics, която ви позволява да адаптирате по-добре работните си процеси, докато персонализирате продукти, целеви страници и пътувания на клиенти. Освен това можете лесно да се научите да работите със софтуера и да персонализирате менютата му, за да отговарят на CRM нуждите на вашата компания.

Това CRM решение се отличава с автоматизиране на продажбените процеси и предоставяне на бизнеса на истинска омниканална платформа. Zoho помага на екипите да комуникират с потенциални и съществуващи клиенти чрез имейл, телефон, социални медии и други портали.

Значително предимство на Zoho CRM е, че интегрирането му с решения на трети страни е лесно.

Основни функции на Zoho CRM

Съвместим с повече от 400 приложения, включително Zoho CRM, HubSpot, PayPal и Mailchimp.

Управление на календара

Проследяване на взаимодействията

Проследяване на имейли

Smart Chat

Социална CRM

Прогнозиране

Предимства на Zoho CRM

Лесен за използване

Можете да проследявате ангажираността

Freemium версията има разширени функции.

Недостатъци на Zoho CRM

Неудобен дизайн, който може да бъде отблъскващ

Някои съобщават за проблеми с обслужването на клиенти при сложни въпроси.

Бъговете и грешките могат да затруднят работата

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 12 долара на потребител на месец

Професионална версия: 20 $/потребител на месец

Enterprise: 35 долара на потребител на месец

Ultimate: 45 долара на потребител на месец

Оценки на Zoho CRM

G2: 4. 4/5 (15 433+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (5719+ отзива)

Табло на Freshsales CRM

Предишният Freshworks CRM, софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти Freshsales е създаден за бързоразвиващи се бизнеси, които се нуждаят от единна точка за контакт с потенциални клиенти. Тази CRM платформа за продажби позволява на екипите да привличат, управляват и ангажират потенциални клиенти с интуитивен потребителски интерфейс.

Софтуерът за CRM разполага с мощни функции като AI-базирано оценяване на потенциални клиенти, телефонни и имейл функции, персонализирани табла и отчети, както и автоматизация на работния процес.

Можете лесно да интегрирате Freshsales CRM с други решения от Freshdesk, като например Freshcaller. Freshsales CRM използва и отворена API система, което означава, че можете да го интегрирате с приложенията, които обикновено използвате във вашата компания, като Mailchimp, Google Calendar и QuickBooks.

Основни функции на Freshsales

Разширени възможности за персонализиране

Управление на множество проекти

Разширени отчети

Интелигентни работни процеси

Оценяване на потенциални клиенти

Проследяване на събития

Предимства на Freshsales

Изчистен и лесен за използване

Предлага надеждни функции

Гъвкав процес на продажби

Отзивчив екип за разработка

Freshsales минуси

Липса на опции при експортиране на информация

Малко опции за достъпност

Цени на Freshsales

Безплатно

Растеж : 15 долара на потребител на месец

Pro : 39 долара на месец на потребител

Enterprise: 69 долара на потребител на месец

Оценки на Freshsales

G2 : 4,6/5 (983+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (496+ отзива)

чрез Pipeline

Pipeline CRM е популярен сред малките предприятия, защото позволява на потребителите да квалифицират потенциални клиенти, да управляват своите контакти и да проследяват потенциални клиенти в рамките на една единствена програма, базирана в облака. Предишен PipelineDeals, този инструмент осигурява управление на продажбите и управление на взаимоотношенията с клиенти с ежедневни актуализации на статуса в реално време и 3D диаграми.

Основни функции на Pipeline CRM

Интеграция на имейл и приложения

Инструментите за ускоряване на продажбите намаляват цикъла на продажбите и увеличават процента на конверсия.

Поддържайте потенциалните клиенти

Споделен канал

Потребителско поле за данни, в което потребителите могат да запазват колкото искат подробности

Проследяване на имейли

Импортирайте съществуващи данни в големи количества

Предимства на Pipeline CRM

Опростен потребителски интерфейс за управление на взаимоотношенията с клиенти

14-дневен безплатен пробен период, за да прецените кой ценови план е най-подходящ за вас.

Изчерпателен и лесен за използване табло за екипите по продажбите

Лесен достъп

Лесна настройка за CRM система

Недостатъци на Pipeline CRM

Няма безплатна версия за цял живот

Ограничени интеграции с сайтове на трети страни

Мощните функции на CRM за продажби могат да бъдат прекалено сложни за някои

Цени на Pipeline CRM

Старт : 25 долара на потребител на месец

Разработване : 33 долара на потребител на месец

Grow: 49 долара на потребител на месец

Рейтинги на Pipeline CRM

G2 : 4,4/5 (902+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (611+ отзива)

Таблото на Nimble

В нашия списък с алтернативи на Microsoft Dynamics този водещ CRM софтуер е инструмент, фокусиран върху комуникацията, който опростява процеса на поддържане на контакт с вашите потенциални клиенти и клиенти. Nimble CRM разполага с разширени функции за работни потоци за управление на потенциални клиенти, които помагат както на малките предприятия, така и на корпоративните екипи.

Той също така предоставя лесен за използване начин за управление на съобщения и социални медии, за да се сегментират по-добре клиентите. Използването на инструмента за проучване ви позволява да получите ценни контакти от уебсайтове, като посетите сайта на дадена компания.

След като контактите са в базата ви данни, можете да ги категоризирате съответно и да използвате опциите за персонализирани полета, за да създадете етикети и да направите гъвкав списък.

Основни характеристики на Nimble

Таблото предоставя обзор на предстоящия ден.

Проследяване на съобщения

Проследяване на имейли

Интеграция с трети страни

Функцията „Сигнали“ ви позволява да видите кой взаимодейства с вас.

Разглеждайте социалните медии, без да напускате софтуера

Предимства на Nimble

Настройваеми

Удобен за ползване

Лесно сътрудничество

Улеснете управлението на потенциалните клиенти по-бързо

Nimble минуси

С инструмента за проучване сте ограничени до 10 контакта на потребител на месец.

Има крива на обучение

Мобилното приложение не работи добре

Гъвкави цени

Този софтуер има уникален подход с една единствена опция за ценообразуване.

Nimble Business: 19 долара на потребител на месец

Оценки на Nimble

G2 : 4,5/5 (984+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (1774+ отзива)

Намерете подходящия CRM за вашия бизнес

Макар Dynamics 365 да е отличен вариант, на който се доверяват няколко корпоративни екипа, той не е единственият вариант на пазара – особено за малките бизнес организации. Няма универсално решение за CRM инструменти, но можете да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди и бюджет.

Разбирането на вашите операции в най-малките подробности може да ви помогне да определите коя платформа ще ви помогне да разраснете бизнеса си и да подобрите взаимоотношенията с клиентите.

ClickUp ви предлага няколко функции, като автоматизация на процесите, подобрена комуникация, интуитивно управление на проекти и по-лесни функции за сътрудничество в екип. Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да разберете защо толкова много компании правят тази стъпка!