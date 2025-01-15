10 безплатни шаблона за карта на сайта, за да визуализирате уебсайта си

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за карта на сайта?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Шаблонът за карта на сайта е визуално представяне на архитектурата на вашия уебсайт – или оформлението на вашия уебсайт. " } } ] }

Има нещо в картите, което ни кара да се чувстваме като пирати. Аррр! 🗺️ 🏴‍☠️

И макар картата на сайта да не води до скрити съкровища, тя ще създаде по-добро потребителско преживяване, което ще помогне на повече посетители на уебсайта да правят това, което искате от тях – например да купуват продукти или да се свързват с членовете на екипа по продажбите. А когато става въпрос за уебсайтовете на вашия бизнес, създаването на успешно потребителско преживяване е чисто злато. 👑

Шаблонът за карта на сайта може да ви помогне да се ориентирате в понякога бурните води на процеса на дизайн на уебсайта ви. Той представя ясна организационна структура за вашия уебсайт и всичко, което трябва да направите, е да попълните уебстраниците, които искате да включите.

Вие и вашият екип можете да организирате и реорганизирате информацията, преди да започнете процеса на проектиране, така че когато започнете да изграждате сайта си, целият ви екип да бъде на борда. По този начин ще избегнете скъпи промени и препроектиране в последния момент. От гледна точка на управлението на проекти, шаблонът за карта на сайта гарантира гладко протичане на процеса! ⛵️

Така че, преди да се уморите от нашите пиратски каламбури, нека да разгледаме 10 от най-добрите шаблони за карта на сайта, които ще ви служат като вятър в платната по време на вашето пътешествие в уеб дизайна.

Какво е шаблон за карта на сайта?

Шаблонът за карта на сайта е визуално представяне на архитектурата на вашия уебсайт – или оформлението на вашия уебсайт. Той е подобен на мисловна карта, тъй като ще започнете с мозъчна атака на цялото съдържание, което трябва да включите в сайта си. След това ще организирате мозъчната атака в йерархична диаграма, групирайки свързаната информация. Ще използвате шаблони, които да ви насочват, докато организирате диаграмата на съдържанието на вашия уебсайт.

Шаблонът за карта на сайта и структура на сайта обикновено вече представя всичко с визуален пример за карта на сайта. В горната част ще видите началната страница. Началната страница се разклонява в страници с категории, които се разклоняват в страници с подкатегории, а след това в отделни уеб страници. Всичко, което трябва да направите, е да попълните шаблона за карта на сайта с категориите, подкатегориите и уеб страниците, които са свързани с вашия бизнес.

Да предположим, че организирате сайт за електронна търговия с дрехи. Страниците с категории могат да бъдат „Дамски дрехи“, „Мъжки дрехи“ и „Детски дрехи“. Подкатегориите под „Дамски дрехи“ могат да бъдат „Рокли“, „Блузи“ и „Долнища“. Под страниците с подкатегории ще добавите индивидуални страници за продукти. 👗

Макар категориите и подкатегориите да се различават от един бизнес до друг, почти всеки уебсайт в интернет използва тази архитектура, защото простите карти на сайта имат оформление, което е лесно за навигация от вашите клиенти (и търсачките). 🧭

Какво прави един шаблон за карта на уебсайта добър?

Когато избирате шаблон за карта на уебсайта, потърсете следните функции, които ще улеснят работата на вашия екип:

Ясни визуализации: Това е визуална карта на сайта, така че трябва да можете да я разгледате и веднага да разберете как работи.

Множество случаи на употреба: Някои уебсайтове имат прости оформления с само няколко страници. Други са изключително сложни с десетки категории, стотици подкатегории и хиляди уеб страници. Уверете се, че вашият шаблон може лесно да се разширява, за да добавяте повече категории и страници.

Организация чрез плъзгане и пускане: Шаблонът за карта на сайта е част от първоначалния процес на мозъчна атака, което означава, че трябва да можете да експериментирате с него и да пробвате различни идеи. Възможността да плъзгате и пускате уеб страници улеснява експериментирането с различни организационни и визуални структури на картата на сайта.

Функции за коментиране и сътрудничество: Изграждането на уебсайт изисква помощта на мултифункционални екипи. Можете да улесните съвместната работа на всички, като изберете шаблон, който позволява коментиране и визуално сътрудничество, така че всеки да може да добави своите идеи.

10 шаблона за карта на сайта

10 шаблона за карта на сайта

Проектирайте оформлението на уебсайта си и направете много повече с тези 10 шаблона за визуална карта на сайта и управление на уебсайт проекти.

1. Шаблон за карта на сайта ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за карта на сайта ClickUp

Шаблонът за карта на сайта ClickUp ще ви помогне да организирате съдържанието на уебсайта си в интуитивен формат. (Интуитивен, както ще бъде и вашият уебсайт!)

Оформлението на диаграмата ще бъде познато на всички от вашия екип – изглежда точно като родословното дърво, което сте правили в училище, с баба на върха (в този случай баба = вашата начална страница) и всичките й деца (целеви страници) и внуци (нишови тематични страници) под нея. Освен това, когато използвате тази диаграма, за да организирате структурата на уебсайта си, ще можете да създадете визуална карта на сайта, която е толкова лесна за навигация, че дори баба може да я използва. 👵🏻

Шаблонът в стил бяла дъска е чудесен за мозъчна атака и улеснява визуалното сътрудничество между мултифункционални екипи. Можете да поканите няколко заинтересовани страни да коментират и редактират картата на вашия уебсайт. Така че, когато започнете да изграждате сайта си, ще знаете, че екипите ви за разработка, дизайн и съдържание са на една и съща (уеб)страница. 📖

Той включва и кратко ръководство за бързо стартиране, което може да ви послужи като урок за организиране на картите на сайта ви с само няколко кликвания.

2. Шаблон за разработка на уебсайт ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за разработка на уебсайт ClickUp

От създаването на картата на сайта до изграждането на вашите wireframes и стартирането на новия ви уебсайт, шаблоните за разработка на уебсайтове на ClickUp са инструмент за управление на проекти за разработка на софтуер, който ще ви съпътства от началото до края.

Този шаблон за карта на сайта има 18 различни статуса, които ви помагат да проследявате работния си процес, включително Откриване, Дизайн, Разработка, Тестване, Незапочнато, Нуждае се от преглед, Завършено, Публикувано и На живо. Той може да служи като пълен шаблон за работен план, който да ви помогне да организирате не само структурата на уебсайта си, но и отговорностите на членовете на екипа ви.

Това е шаблон за карта на сайта и още много други неща! Той е идеален за екипи, които искат да управляват своя уеб разработващ проект от една централна база. 🏡

3. Шаблон за план за създаване на уебсайт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за създаване на уебсайт на ClickUp

Ако имате сложен проект за уеб разработка, шаблонът за производство на уебсайтове ClickUp ще ви помогне да организирате разработчиците си, да планирате нови функции и да определите как те се вписват в картата на сайта ви – и всичко това, докато всички са на една и съща страница.

Този шаблон за управление на уебсайт проекти ви позволява да организирате спринтове и да управлявате теми, епични истории и истории на потребители с проста функционалност за плъзгане и пускане. Можете също да зададете няколко изпълнители, да добавите зависимости към задачите си и да маркирате задачите като с висок приоритет. 🚩

С този шаблон всеки от вашия екип ще разбере йерархията на архитектурата на вашия уебсайт, както и йерархията на собствените си задачи.

Има дори вградени автоматизации, които улесняват процеса на планиране на уебсайта ви. А членовете на екипа ви могат да добавят разширение за Chrome, за да следят предстоящите си задачи, независимо от това, върху какво работят.

4. Шаблон за план на проект за дизайн на уебсайт ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на проект за дизайн на уебсайт на ClickUp

Шаблонът за проектен план за дизайн на уебсайт на ClickUp ще ви помогне да координирате работата на вашия дизайнерски екип.

С този шаблон можете да организирате задачите за фазата на планиране на процеса на проектиране на уебсайта ви (като създаване на карта на сайта), след което да добавите задачи за екипа по дизайна, екипа по разработката и евентуалното стартиране на новия ви уебсайт. Функциите на този шаблон ви помагат да организирате срещи, да планирате процеса и да насрочите задачи. 📆

Можете също така да зададете очаквания, така че всеки от екипа ви да разбере маркетинговите цели, които стоят зад дизайна на уебсайта ви. А благодарение на простия колонен формат, членовете на екипа могат лесно да видят на какъв етап от процеса се намират различните задачи. 👀

Търсите още дизайнерски шаблони? Разгледайте тези безплатни графични дизайнерски шаблони!

5. Шаблон за план за миграция на уебсайт ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за миграция на уебсайт на ClickUp

Миграцията на уебсайта ви позволява да реорганизирате текущите си HTML и XML карти на сайта, за да можете да създадете по-интуитивно пътуване за клиентите и да улесните търсачките да разберат йерархията на информацията на вашия уебсайт (и да класират сайта ви по подходящите теми).

Ако го направите правилно, сайтът ви може да започне да се изкачва в класациите на търсачките – може би дори да заеме първото място. 🏆

Но ако го направите погрешно, може неволно да създадете куп 404 страници с грешки, което ще разочарова потребителите, ще увеличи процента на отпадане и ще съсипе вашия SEO рейтинг. Използвайте шаблона за план за миграция на уебсайт на ClickUp, за да избегнете тази ужасна съдба. 😱

Този шаблон е незаменим софтуер за SEO екипите. Той ще ви помогне да се организирате, за да не пропуснете нито едно пренасочване.

6. Шаблон за план на уебсайт проект на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на уебсайт проект на ClickUp

При проекти, толкова сложни като дизайна на уебсайтове, понякога е трудно да се види гората през дърветата. Шаблонът за план на уебсайт проект на ClickUp ви дава обща представа. Можете да следите членовете на екипа, тяхната натовареност, отговорниците за всеки процес, бюджета, степента на изпълнение на задачите и фазата на развитие, в която се намирате.

Цялата тази информация е представена в прост списък с цветово кодирани статуси. Така с един поглед можете да видите цялата картина. 🌲

Можете също да създадете уеб дневници, които съдържат важна информация за проекта, като картата на сайта или процеса за одобрение на wireframes. Този шаблон ще ви послужи като основен ресурс, който ще помогне на вашия екип да премине през процеса на дизайн на уебсайта и да излезе от затруднението.

7. Шаблон за планиране на уебсайт ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на уебсайт ClickUp

Можете лесно да организирате проекта си за дизайн на уебсайта с шаблона ClickUp Website Planner Template. Той е структуриран с колони за всеки етап от процеса на дизайн.

Планирайте начална среща, определете маркетинговите си цели, проведете проучване на пазара и създайте потребителски профили по време на етапа на идеите. 💡

След това преминете към етапа на планиране, като създадете карта на сайта си и определите съдържанието и дизайна, от които се нуждаете. Преминете към етапа на дизайна, като създадете wireframes и напишете съдържанието.

Преминете към етапа на изграждане, като планирате прегледи с вашите разработчици. След това наблюдавайте и подобрявайте сайта си с тестови етап, в който можете да преглеждате страниците си и да издавате доклади за грешки. 🪲

Този шаблон разбива целия процес на уеб дизайн на лесни за управление стъпки. 🪜

8. Шаблон за обхват на работата на уебсайта ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за обхват на работата на уебсайта

Незаменим за дизайнерските агенции, шаблонът за обхват на работата на уебсайта ClickUp определя какво ще бъде включено в изграждането на уебсайта (и какво не) – преди да започнете работа по нов проект за клиент.

Този шаблон може да поддържа проектите на клиентите ви под контрол и да ви гарантира, че давате точни оферти и управлявате ресурсите на вашата агенция правилно.

Ще използвате този шаблон, когато седнете за първата среща с потенциален клиент. Той ще ви помогне да очертаете резултатите и да определите етапите на проекта, за които вие и вашият клиент сте се споразумели. 🤝

След като започнете проекта, резултатите, които сте очертали в този шаблон, ще бъдат съдържанието, което ще включите в новия уебсайт. Всичко, което трябва да направите, е да ги въведете в шаблона на картата на сайта, за да се организирате.

9. Шаблон за уеб дизайн ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за уеб дизайн на ClickUp

Ако вашият дизайнерски екип получава много заявки от различни заинтересовани страни, можете да ги управлявате всички с шаблона за уеб дизайн на ClickUp. Този шаблон е идеален за екипи на агенции или екипи, които функционират като вътрешни агенции.

С този шаблон вашите клиенти и заинтересовани страни могат да подават свои собствени заявки за уеб дизайн. Те ще попълнят формуляр, в който ще обяснят какъв вид уеб ресурси им трябват и как тези ресурси се вписват в картата на сайта им.

След това можете да добавите информация за сложността, резултатите и цената на различните заявки. Можете също да използвате този шаблон, за да следите капацитета на вашите дизайнери, така че никой от членовете на екипа ви да не бъде претоварен.

Съчетайте ги с любимите си AI маркетингови инструменти и ще можете дори да превърнете заявките на клиентите в задачи автоматично – защото шаблоните за управление на проекти и AI са нашето любимо съчетание. 🍷🧀

10. Шаблон за база данни на блога ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за база данни на блога ClickUp

Ако има една част от вашия уебсайт, която никога не е готова, това е вашият блог. Можете да имате стотици страници с съдържание, сгушени в тази малка секция от картата на сайта ви. И ако искате да се класирате високо в резултатите от търсачките, ще трябва непрекъснато да публикувате ново съдържание в блога си.

Ще ви е необходим календар за съдържанието, за да следите всички нови блогове, които създава вашият екип. Шаблонът за база данни на блога ClickUp ви помага да управлявате процеса на създаване на съдържание. Можете да създавате задачи за нови теми за съдържание и да премествате статиите от блога през процеса на писане и публикуване – от Планирано през В процес до Публикувано и Необходимо актуализиране.

С този шаблон за календар на съдържанието вашият екип винаги ще знае какво да напише след това. 👩‍💻

Насочете погледа си към перфектния шаблон за карта на сайта

От прости шаблони за диаграми до сложни шаблони за управление на проекти, с ClickUp можете да подредите процеса на дизайн на уебсайта си. ⚓️

Регистрирайте се за безплатен акаунт, за да започнете да използвате някой от шаблоните на ClickUp, които видяхте по-горе. Разполагаме с ресурсите, които ще ви помогнат да преминете през всички етапи на процеса на дизайн на уебсайта. Можете да планирате първоначалното изграждане на уебсайта, да управлявате миграцията на сайта или да създадете календар с текущо съдържание за вашия блог.

Може да не сме истински пирати, но сме истински проектни мениджъри. И знаем какво е необходимо на уеб разработващите проекти, за да се гарантира гладко стартиране. Добрият шаблон за управление на проекти е нашата лична версия на карта на съкровището. 🗺️

