Стъпки и примери за процеса на дизайн мислене 2025

Много работа се влага в дизайна на продуктите, които използваме всеки ден. От прости лога, които говорят за нашите марки, до сложни архитектурни проекти и софтуерни приложения, процесът на дизайн е сложен. Той има за цел да решава проблеми, да създава продукти, които клиентите ще обичат, и да ги извежда на пазара по-бързо от конкуренцията.

Независимо дали ръководите дизайнерски екип, работите като дизайнер или сте част от екип от дизайнери, подобряването на творческия процес е от ключово значение. Добре разработеният дизайнерски процес спомага за засилване на сътрудничеството и намаляване на натоварването и проблемите с ресурсите.

Но да разберете как да установите или подобрите процеса на дизайнерско мислене може да бъде трудно. На първо място, концепцията може да изглежда неясна или сложна. Може би никога не сте виждали реален пример, който да показва как се прави това.

Каквато и да е пречка, този наръчник ще ви помогне да подобрите процеса на проектиране. Ще започнем с изясняване на същността на процеса, а след това ще споделим подробни примери.

Следва разбивка на етапите на процеса на проектиране, за да можете да създадете такъв, който работи най-добре за вашата компания. 🙌

Какво представлява процесът на проектиране?

Дизайнерският процес е творчески метод, който разбива сложни проблеми или идеи на управляеми стъпки, като се работи обратно от желания резултат. Това се различава от подходите за решаване на проблеми, при които се разглежда проблемът и се създава решение. 💪

Вместо това, процесът на дизайн мислене насърчава креативността и иновациите. Той е подходящ за проекти и проблеми, които нямат едно единствено доказано решение. Това не е линеен процес. Вместо това, той е итеративен подход, създаден да ви позволи да се движите напред и назад между стъпките, според нуждите.

Няма конкретен набор от стъпки, който да работи за всеки бранш или всяка ситуация. Процесът може да се персонализира, за да даде на вашия екип по-добър контрол над творческия процес и да ви даде възможност да намерите най-добрите възможни решения.

Макар че процесът на дизайнерско мислене е често срещан в здравеопазването и производството, той е полезен в широк спектър от сектори, от стартиращи компании до мултинационални корпорации. Бизнесът го използва, за да разбере нуждите на потребителите, да пусне нови продукти на пазара и да подобри съществуващите.

Каква е крайната цел на дизайн мисленето?

Дизайнерското мислене се основава на принципа за намиране на решения, ориентирани към потребителя, които са не само ефективни, но и иновативни. В основата си крайната цел на дизайнерското мислене се основава на три стълба: желателност, осъществимост и жизнеспособност.

Желателност

Желателността се състои в това да се гарантира, че създаденото решение или продукт наистина отговаря на нуждите и желанията на потребителя. Първите етапи на дизайн мисленето – съпричастност и дефиниране – се задълбочават в разбирането на потребителя и неговия проблем. Именно чрез този фокус върху потребителя може да се идентифицира наистина желателно решение. Това гарантира, че крайният продукт или решение е нещо, от което потребителите не само се нуждаят, но и искат.

Изпълнимост

Изпълнимостта показва дали решението може да бъде реалистично приложено, като се имат предвид настоящите технологии, ресурси и възможности. В фазата на идеите се генерират многобройни потенциални решения, но те трябва да бъдат технически и практически възможни за реализация. Фазата на прототипа често помага за оценяване на изпълнимостта на тези идеи, като в крайна сметка се достига до решение, което е реалистично и изпълнимо.

Жизнеспособност

Накрая, жизнеспособността се отнася до гарантирането, че решението е устойчиво от бизнес гледна точка. Крайното решение трябва да доведе до растеж, конкурентоспособност и да окаже положително влияние върху крайния резултат. Това включва съображения за разходите, бизнес стратегиите, пазарната конкуренция и потенциалната възвръщаемост на инвестициите. Фазата на тестване на дизайн мисленето често разкрива потенциалния успех на решението на пазара, допринасяйки за неговата жизнеспособност.

Петте етапа на дизайн мисленето

Дизайнерското мислене предоставя цялостен поглед върху процеса на проектиране. В рамките на тази по-широка рамка, този процес често се разделя на пет основни етапа:

Етап 1: Съпричастност

Емпатията е в сърцевината на процеса на проектиране. Като отправна точка, етапът на емпатията включва потапяне в преживяванията на вашите потребители и в техния свят. Методи като интервюта, проучвания на клиентите или дори етнографски изследвания могат да бъдат използвани за събиране на информация, за да започнете да разбирате нуждите, проблемите, желанията и поведенческите модели на потребителите.

Етап 2: Дефиниране

След като сте събрали информация, като сте се вживели в потребителите, следващата стъпка в процеса на дизайн мислене е да дефинирате проблема. Това е моментът, в който излагате и формулирате нуждите и проблемите на потребителите по ясен и убедителен начин. Именно на този етап често се синтезира формулировката на проблема, който трябва да бъде решен.

Етап 3: Идеи

Етапът на идеите е моментът, в който обмисляте възможни решения на определения проблем. Целта тук е да генерирате колкото се може повече идеи – в този случай количеството е по-важно от качеството. Използването на методи като мисловни карти, скициране или дори ролеви игри може да ви помогне да насърчите дивергентното мислене и да генерирате иновативни концепции.

Етап 4: Прототип

На този етап започвате да реализирате идеите си. Прототипът е умалена версия на продукта или решението, която включва идеите, генерирани на предишния етап. Той може да варира от груба скица или триизмерен модел до по-сложна цифрова версия. Целта на прототипа е да визуализира идеята, така че да може да бъде тествана и усъвършенствана.

Етап 5: Тестване

Тестването е последният етап от процеса на дизайн мислене. На този етап прототипите се представят на реалните потребители за обратна връзка. Наблюдаването на взаимодействието на потребителите с прототипите, изслушването на тяхната обратна връзка и извличането на поуки от техния опит позволяват по-нататъшно усъвършенстване на дизайна. Този етап може да доведе до по-нататъшни итерации и ревизии, дори до връщане към предишни етапи.

Не забравяйте, че процесът на дизайнерско мислене не винаги е линеен. В зависимост от обратната връзка, може да се наложи да се върнете към предишни етапи. Например, обратната връзка от потребителите може да ви даде нови идеи, които изискват нови кръгове на идеи, или фазата на тестване може да разкрие нови проблеми, които изискват нова фаза на съпричастност. Това е динамичен процес, който се фокусира върху непрекъснатото учене и усъвършенстване.

Полезни примери за дизайн мислене, които ще подобрят вашите работни процеси

За много дизайнерски екипи често срещани проблеми са натоварването с работа и ресурсите, предизвикателствата при сътрудничеството и лошите процеси. Добавянето на персонализиран процес на дизайнерско мислене към вашите работни потоци може да реши тези проблеми.

Този процес ще изглежда по различен начин за всяка компания. В някои случаи най-много работа ще отнеме етапът на планиране. В други случаи ще се наложи да насочите усилията си към изработването на макети или измервания. 👀

Например, процесът на UX дизайн ще работи обратно от потребителското преживяване. Той ще се стреми да адресира местата, където потребителите срещат проблеми с вашите продукти, и какво можете да направите, за да ги подобрите.

Това означава, че ще прекарвате по-голямата част от времето си в събиране на информация – например, проучване на потребителите, за да разберете техните личности – и планиране на потенциалните решения.

За разлика от тях, архитектурните фирми отделят повече време на етапите на идеи и изграждане в процеса на дизайн мислене. Те се фокусират по-малко върху нуждите на потребителите и повече върху естетиката, авангардния дизайн и спазването на изискванията на строителните норми.

Искате ли да разгледате по-подробно процеса на дизайн мислене в действие? Прочетете два примера, в които разясняваме как работи процесът на дизайн мислене за различни бизнеси.

Дизайнерско мислене в банковото дело: казус Capital One

Когато мислите за дизайн, вероятно не се сещате за банките. Но през последните години банките са похарчили милиони долари и са отделили стотици часове, за да проектират по-добри потребителски преживявания и продукти.

Един пример за това е Capital One. Те изненадаха пазара през 2014 г., когато купиха уеб дизайн фирмата Adaptive Path и компанията за мобилно разработване Monsoon. Целта на придобиванията беше да се създаде по-добро потребителско преживяване чрез подобрено банково приложение. 💰

Подходът им към дизайн мисленето включваше събиране на информация за потребителите и оценка на съществуващото състояние на приложението. Те установиха, че потребителите искат повече функционалност, подобрени връзки и по-лесен достъп до услугите.

По-специално, младите потребители искаха повече от банката по отношение на удобство за потребителите и да не се налага да посещават физически офиси.

С помощта на опитен дизайнерски екип Capital One започна да генерира иновативни идеи и да ги пуска на пазара. Това включваше чатбот, който предлагаше приятелска помощ чрез използване на емотикони.

Освен това, те отвориха няколко кафенета в големи градове като Сан Франциско, за да изградят отношения с потребителите.

чрез Capital One

Друго решение, ориентирано към потребителя, беше историята на транзакциите с GPS, която позволяваше на потребителите да виждат по-добре къде и как харчат парите си при изготвянето на бюджета.

Тяхната итеративна процедура не се ограничаваше до реалните потребителски продукти. Те инвестираха значително в дизайна, като създадоха Център за иновации и укрепиха вътрешния си екип от разработчици и дизайнери чрез Capital One Lab.

Когато искат да съберат информация за продуктите, които потребителите искат, или да тестват нови продукти, те изпращат тази информация в лабораторията за дизайн. Там екипът споделя сценарии и инфографики с реални клиенти, за да получи обратна връзка и да подобри идеите или предложенията.

чрез Capital One

Един от най-големите проблеми за банките беше привличането на нови клиенти. Процесът често беше отблъскващ за потенциалните клиенти и изискваше много работа за регистрация. Повечето традиционни банкови услуги включваха изпращане на пликове с десетки страници информация, които трябваше да се попълват на ръка и да се изпращат обратно по пощата.

Capital One използва дизайн мислене, за да оптимизира този процес и да го направи по-лесен за ползване. Те постигнаха това, като събраха обратна връзка от потребителите и след това създадоха SaaS решение, наречено OneView.

Това им помогна да управляват съдържанието си и да създадат дигитален пакет, който позволява на потребителите да се присъединят онлайн, без неудобствата на стария метод за регистрация.

Дизайнерско мислене в доставката на храна: казус Uber Eats

Когато става въпрос за приложения за доставка на храна, процесът на дизайн мислене не се отнася само до приложението. Както показва Uber Eats, дизайн мисленето се отнася до всички аспекти на бизнеса.

Това означава да мислите за създаването на приложение, което е лесно за ползване, да предлагате продукти, които потребителите искат, и да изградите връзка с марката, която кара клиентите да се чувстват ценени и разбрани.

Оперирането в хиляди градове по целия свят означава, че компанията трябва да обръща специално внимание на различните си целеви пазари. Това, което искат клиентите в Банкок, е различно от това, което търсят нюйоркчаните.

чрез Medium

Те не искаха просто да се свържат с клиентите от компютрите си, за да разберат какво искат. Вместо това екипът създаде програмата „The Walkabout Program“, в която служителите се потапят в тези градове.

По този начин те получават реални познания от местните жители и членовете на общността. Те също така имат възможност да се запознаят с мястото и да наблюдават как хората използват техните проекти в реалния свят.

В рамките на програмата дизайнерите посещават нов град всеки тримесечие. Те разглеждат логистиката, като транспорт и инфраструктура. Срещат се с партньори по доставките, клиенти и служители в ресторанти, за да разберат всеки аспект от предлаганите от тях услуги и как те се вписват в местното пространство.

Uber Eats също събира информация от потребители и куриери чрез неформални разговори, при които потребителите се насърчават да посетят офисите и да споделят своите преживявания.

Следенето на поръчките позволява на дизайнерите да следват шофьори, да посещават ресторанти и да наблюдават как клиентите правят поръчки.

чрез Medium

С всички тези ценни прозрения компанията се фокусира върху бързото повторение. Те създават идеи и започват да тестват прототипи и макети в ресторанти, домовете на клиенти и превозни средства за доставка. Те провеждат A/B тестове на всички функции на дизайна на приложението и провеждат експерименти, за да тестват функциите, преди да ги пуснат на пазара.

Редовни срещи, семинари и конференции за иновации се организират, за да се поддържа жив духът на дизайнерското мислене.

Те се прилагат във всеки аспект на бизнеса, от дизайнерския екип до операциите и управлението, за да генерират и обработват данни от тестове с потребители и свежи идеи.

Как да приложите процеса на дизайн мислене

С тези примери в ума, е време да помислите как процесът на дизайн мислене се вписва в работните процеси на вашите дизайнерски екипи. Имайте предвид, че процесът на дизайн мислене е поредица от стъпки, които могат да се персонализират. Той също така е нелинеен, така че можете да преминавате между етапите според нуждите.

В зависимост от вашата индустрия и нуждите на компанията, може да искате да добавите допълнителни стъпки или да пропуснете някои. Може би част от дизайнерския екип не е необходимо да се включва в ранния етап, но ще играе ключова роля в по-късните етапи на процеса на проектиране. Може би се нуждаете от повече етапи за проучване, изграждане или тестване на потребителите.

Каквито и да са нуждите на вашия бизнес, не забравяйте да изградите своя дизайнерски процес така, че да отговаря на този модел за всички сложни проекти. По принцип, ето най-често срещаните стъпки в дизайнерския процес. Използвайте ги като отправна точка за изработване на процедура, която да отговаря на целите на екипа.

Планирайте

Преди да започнете да мислите за възможни решения за вашия дизайнерски проект, трябва да идентифицирате проблема и да се вживеете в целевата аудитория. На този етап се събира информация и се полагат основите на процеса. ✍️

Започнете с подход, фокусиран върху потребителя. Получете обратна връзка от клиентите, за да разберете какви видове продукти търсят и какви са техните проблеми с настоящите ви предложения. Напишете описание на проблема, за да се фокусирате върху същността му. Задайте въпроси като:

На кого се отразява проблемът?

Какъв е проблемът?

Къде се появява проблемът?

Защо възниква проблемът?

Използвайте кратко описание на дизайна, за да организирате мислите си и да съхранявате тази важна информация на леснодостъпно място. Създайте пътна карта на продукта, за да положите основите за задачите и проектите, по които ще работят екипът или проектните мениджъри.

Започнете тестове с потребители и тестове за използваемост, за да откриете проблеми с приложенията и да видите какво мислят реалните потребители за вашите продукти. Отделете време, за да идентифицирате ключовите заинтересовани страни и да създадете силози, които да отговорят на нуждите на всяка от тях.

Идеи

След като имате основен план, е време да започнете да генерирате идеи. Фокусирайте се върху дизайн, ориентиран към човека, и обмислете начини, по които можете да се насочите към основната причина за проблема. Сега е време да бъдете креативни, да мислите нестандартно и да използвате уникални техники за генериране на идеи. 💡

Създайте интерактивна среда, в която екипът може да споделя иновативни идеи без да бъде съден. Насърчавайте въображението и позволете на екипа да измисля диви идеи, дори и да не са реалистични в реалния свят.

Целта тук е да генерирате идеи, независимо колко неконвенционални могат да бъдат те. Част от процеса е просто да бъдете креативни. Тази луда идея може да предизвика реалистичен подход или уникален поглед от друг член на екипа, което да доведе до обещаващо решение, създаващо повече възможности за сътрудничество.

Макет

Сега, когато имате много идеи, е време да създадете макети. На този етап създавате макети, експериментален дизайн на продукта, тествате прототипи и се впускате в разработването на продукта (независимо дали е нов или съществуващ).

Сега е моментът да вземете вашите творчески решения и да ги пренесете на хартия. 👨🏽‍💻

В зависимост от това, върху какво работите, етапът на създаване на макети в процеса на проектиране може да изглежда много различно. За маркетингов дизайнерски екип може би ще работите върху графичен дизайн и брандинг активи в Photoshop.

Софтуерните екипи могат да създават приложения или уебсайтове, докато компаниите за технологии в областта на здравеопазването могат да работят върху схемите на медицински продукти.

Изградете

Тази фаза от процеса на проектиране дава живот на вашите творения в реалния свят. Досега всичко, върху което сте работили, е било теоретично. Направихте скици, създадохте макети и генерирахте идеи.

Сега е време да изградите визията си за крайния продукт. 🛠️

В зависимост от ресурсите, финансирането и вашата индустрия, този етап може да включва определяне на обхвата на крайния продукт или създаване на умален прототип. В здравеопазването и производството вероятно ще създадете моделна версия на крайния продукт.

В областта на продажбите и маркетинга можете да създадете първия проект на инструмент или кампания за изграждане на марка.

Приложете

От етапите на процеса на дизайнерско мислене, този може да бъде най-плашещ. Това е така, защото е време за тестове. Сега е моментът, в който ще разберете какво функционира добре във вашата дизайнерска работа и какво трябва да бъде поправено.

В тестовата фаза ще търсите недостатъци в дизайна, ще събирате обратна връзка от потребителите и ще получавате мнения от други заинтересовани страни. Някои компании може да искат да разделят тестовата част на отделни етапи.

Това е особено валидно, ако разработвате сложни решения, които се нуждаят от няколко версии преди пускането им на пазара. 💻

Оценете

Последната стъпка в рамката на дизайн мисленето е да измерите резултатите си и да ги анализирате. Тази стъпка се отнася до измерване на резултатите от предложеното от вас решение и преглед на това колко добре е протекъл самият процес. 🧪

Тук ще прегледате дизайнерските решения, за да видите колко добре сте оценили нуждите на крайния потребител и колко ефективен е бил крайният ви дизайн. Разгледайте показателите и обратната връзка от потребителите, за да видите какво мислят те за крайния продукт.

Запишете тези идеи за бъдещи семинари по дизайн мислене.

Насрочете среща с екипа, за да обсъдите как според тях е протекъл процесът на проектиране. Подчертайте нещата, които са се получили добре в процеса, и обсъдете областите, които могат да бъдат подобрени. T

Те могат да включват неща като по-къси или по-дълги срокове, разбити етапи за по-подробна работа и по-чести проверки по време на целия процес.

Оптимизирайте процеса на проектиране с ClickUp

Процесът на проектиране е повтарящ се метод, който може да ви помогне да се съпричастните с клиентите и да създадете по-добри продукти. От сесиите за генериране на идеи до тестването и пускането на пазара, ClickUp може да улесни процеса на проектиране.

