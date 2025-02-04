15 най-добри софтуера за управление на творчески проекти за 2025 г.

Креативните проекти са предизвикателни и понякога изглеждат невъзможни за управление. Ето защо толкова много екипи разчитат на най-добрия софтуер за управление на креативни проекти, за да реализират проектите си от идеята до завършването.

Въпреки че всеки творчески проект включва много стъпки, подходящият софтуер ви помага да контролирате всичко, за да спазвате сроковете, да избягвате затрудненията и да дадете възможност на екипите да останат творчески, без да се налага да се занимават с работния процес.

За щастие, има много опции и тук ще разгледаме 15-те най-добри софтуера за управление на проекти за 2023 г. Ще обсъдим основните им характеристики, предимства, недостатъци и как да изберете най-подходящия софтуер за вашите нужди.

Прочетете и открийте списък с мощни инструменти, които можете да добавите (или замените) към настоящия си технологичен набор. ⚡️

Как различни индустрии използват софтуер за управление на творчески проекти

Да бъдем реалисти – има много различни агенции, фирми и организации, които разчитат на творческа работа. А с тази работа идва и необходимостта да се управляват тези проекти. Независимо дали става дума за творчески реклами, текстове, дизайни, аудио или визуални елементи, дизайнерските екипи се нуждаят от софтуер за управление на творчески проекти, за да достигнат финалната линия.

Ето как индустрията използва този софтуер, за да работи по-добре като екип:

Проследяване на времето и разходите

Ръководителите на екипи трябва да следят времето, прекарано в работа по творчески проекти. Това помага да се създаде отчет за парите, изразходвани за материали, труд и други.

Разпределяне на задачи

Присвояването на задачи или подзадачи на други членове на екипа улеснява работата с всички останали по проекта. Това ви позволява да следите напредъка на всеки индивид или екип, което води до гладко протичане и успех на проекта.

Управление „всичко в едно“

Софтуерът за управление на проекти ви дава възможност да създадете библиотека с документи за всички файлове, свързани с вашия проект, които да се съхраняват на едно място. Това улеснява вас и членовете на вашия екип да имате достъп до всички документи, свързани с проекта, без никакви затруднения.

Креативните екипи често трябва да предоставят редовни актуализации, особено когато клиентите ви поискат това. Можете да изпращате тези актуализации по имейл или чрез текстови съобщения и да се уверите, че всички са в течение с напредъка на задачите си и с цялостния напредък на проекта.

Информация от различни източници

Също така е важно да импортирате информация от различни източници и да я използвате, за да вземете по-добри решения. Това означава, че можете да комбинирате цялата релевантна информация от имейли, таблици, софтуерни логове, документи и др., за да определите най-подходящия курс на действие за вашия проект.

Най-добрите 15 софтуера за управление на творчески проекти

1. ClickUp

ClickUp предлага уникално потребителско изживяване, което го прави изключително удобен за използване за всеки проект, включително маркетингови проекти. Тази платформа предлага стотици персонализирани функции и над 15 начина за преглед на работата ви – тези функции са от решаващо значение за развиващите се бизнеси, тъй като предоставят на екипа ви необходимата гъвкавост при разрастването му.

Освен персонализираните функции, ClickUp ви позволява да създавате и запазвате свои собствени шаблони, за да спестите време и да поддържате последователност в процеса. Ако имате нужда от помощ, за да започнете, разгледайте центъра за шаблони, където ще намерите разнообразие от готови за употреба шаблони .

Създайте перфектната платформа за идеите и работните процеси на екипа с ClickUp Whiteboards.

Основни характеристики

ClickUp Notepad : Това е ексклузивна функция на софтуера, с която можете да създавате текстови проекти. Тя може да се използва от компании с онлайн присъствие, които имат нужда да взаимодействат с клиентите си.

ClickUp Mind Maps : Създаването на мисловни карти изисква специфични умения, а хората във вашия екип ще се възползват много от тази функция. Тя позволява на потребителите да изградят онлайн присъствие, като публикуват идеи, мисли или процеси, вместо да използват само думи.

ClickUp Docs : Тази функция ви позволява да създадете проект и да го възложите на друг член на екипа. Софтуерът ще ви помогне да организирате документите си, така че потребителите да могат лесно да ги намират.

ClickUp Forms : ClickUp Forms ви помага да създавате онлайн формуляри за вашата компания. Онлайн формулярите имат различни полета, в които потребителите могат да въвеждат необходимата информация. Тези полета след това стават част от базата данни и са достъпни за членовете на вашия екип.

ClickUp Whiteboards : Тази функция е подобна на Mind Maps, но се използва най-добре в екипна среда. Това е : Тази функция е подобна на Mind Maps, но се използва най-добре в екипна среда. Това е инструмент за съвместно управление на проекти , където можете да добавяте бележки и да споделяте идеите си с други членове на екипа.

Предимства

Напълно персонализирана платформа

Персонализирани статуси и персонализирани полета

Готови за употреба шаблони и възможност да запазвате свои собствени шаблони (разгледайте тези шаблони за творчески брифинги !)

Над 1000 интеграции

Мобилно приложение

Недостатъци

Ограничени изгледи на ClickUp в мобилното приложение

Крива на обучение поради броя на наличните функции

Цени

Безплатен план завинаги : Най-подходящ за лична употреба

Неограничен план: Най-подходящ за малък екип. Ще трябва да плащате месечна абонаментна такса от 7 долара на член.

Бизнес план: Най-подходящ за средни по размер компании. За да започнете, е необходима месечна абонаментна такса от 12 долара на член.

Рейтинги

Оценка на G2 : 4,7 от 5 звезди 4,7 от 5 звезди

Оценка на Capterra : 4,7 от 5 звезди 4,7 от 5 звезди

2. Paymo

Paymo е облачно приложение за съвместна работа с бяла дъска. То е идеално, ако търсите приложение с неограничено пространство за съхранение, висококачествени презентации и подобрена продуктивност, тъй като поддържа съхранение в облак.

чрез Paymo

Основни характеристики

Проследяване на времето : Можете да проследявате времето, прекарано за конкретни задачи, с помощта на инструмента за проследяване на времето на Paymo.

Планиране и график : Има различни методи за планиране на срещи, събития и други задачи.

Сътрудничество в екип : Можете да споделяте бяла дъска чрез Dropbox, Box.com, Google Drive или OneDrive.

Персонализиране: Предоставя многоезичен интерфейс и глобална поддръжка.

Предимства

Сътрудничество в реално време

Мощен инструмент за проследяване на времето

Базирани в облака

Недостатъци

Потребителският му интерфейс не е толкова интуитивен, колкото някои от останалите в този списък.

По-висока крива на обучение за възприемане

Цени

Безплатни :

Стартово ниво : 4,95 долара на месец

Малък офис : 9,95 долара на месец

Бизнес: 20,79 долара на месец

Оценки

Оценка на G2 : 4,6 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,7 от 5 звезди

3. Flow

Flow е уеб-базиран комуникационен инструмент, който поддържа лепящи се бележки и подобни видове маркировки, които подобряват бързото визуално управление на всеки проект.

чрез Flow

Основни характеристики

Етикетиране : Можете да добавяте различни етикети към вашите идеи и да ги споделяте с членовете на вашия екип.

Планиране и график : Можете да настроите повтарящи се събития в календара, включително списъци за проверка, за всичките си екипи.

Мащабиране: Flow предвижда, че мащабирането ще бъде много полезно за големи екипи, които работят по множество проекти, и разполага с функция за самохостинг. Това ви позволява да създавате нови инстанции на приложението за всеки проект, който имате или трябва да управлявате.

Предимства

Идеален за ефективна организация на екипа

Над 300 конектора за безпроблемна интеграция с продуктите на Microsoft

Гъвкавостта на онлайн или хибридното приложение, което отговаря на вашите функционални нужди

Недостатъци

Липсва централизиран координатор, който да подпомага централизираното внедряване и мониторинг.

Цени

Flow Basic : Месечна абонаментна такса от 6 долара на потребител

Flow Plus : Месечна абонаментна такса от 8 долара на потребител

Flow Pro: Месечна абонаментна такса от 10 долара на потребител

Оценки

Оценка на G2: 4,3 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,6 от 5 звезди

4. Asana

Asana е отлично приложение за управление на проекти с опростен и интуитивен интерфейс, което ви позволява да създавате задачи, списъци със задачи и проекти, да ги възлагате на различни лица и да проследявате напредъка им.

чрез Asana

Основни характеристики

Персонализирани табла : Мощни табла за наблюдение на напредъка ви, които улесняват визуализирането на областите, на които да се фокусирате и които да подобрите.

Фокусен режим и индивидуални списъци със задачи: Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка на едно място. Лесно филтрирайте списъка си със задачи по срокове или важност, бързо добавяйте и преминавайте между функции и разпределители.

Приоритизиране: Приоритизирайте задачите с функцията „плъзгане и пускане” или използвайте етикети, за да оптимизирате напредъка си.

Предимства

Лесен за използване

Интегрира се с Google Calendar и Gmail

Персонализируем, с лесен за търсене интерфейс

Налична е безплатна пробна версия.

Недостатъци

Ограничен до задачи, задачи за изпълнение и проекти

Липсва централизирана система за проследяване

Цени

Основни : Безплатни и подходящи за начинаещи

Премиум : Месечна абонаментна такса от 10 долара на потребител или 13,49 долара при годишно плащане.

Бизнес: Подходящ за екипи и компании, които се нуждаят от управление на работата по различни инициативи. Месечната абонаментна такса е 24,99 долара на потребител или 30,49 долара при годишно плащане.

Рейтинги

Оценка на G2: 4,3 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,4 от 5 звезди

Бонус: Вижте как Asana се сравнява с Monday.com!

5. Smartsheet

Smartsheet е инструмент за управление на задачи, който ви позволява да организирате и да сътрудничите по големи проекти и задачи. Можете да създавате задачи, работни потоци, бележки и табла и лесно да разработвате споделен календар, за да синхронизирате всичко.

чрез Smartsheet

Основни характеристики

Управление на ресурсите на проекта : Проектирайте екипи, добавяйте, управлявайте и проследявайте членовете на екипа

Интегрирано сътрудничество : Подобрява сътрудничеството между екипите, като им позволява да споделят таблици, електронни таблици, документи и други файлове в реално време.

Оптимизиран център за решения: Центърът за решения ви позволява да идентифицирате вашите бизнес и работни нужди, за да получите ефективен достъп до подходящата помощ и ресурси. Можете също да създадете свое работно пространство и да настроите персонализирани шаблони, които да отговарят на вашия : Центърът за решения ви позволява да идентифицирате вашите бизнес и работни нужди, за да получите ефективен достъп до подходящата помощ и ресурси. Можете също да създадете свое работно пространство и да настроите персонализирани шаблони, които да отговарят на вашия творчески работен процес

Предимства

Наличност на табло за управление

Поддържа задачи, списъци със задачи и бележки

Интегрирани функции за сътрудничество

Поддържа функции за управление на календара и времето

Лесно споделяне на файлове с колеги

Недостатъци

Визуалните компоненти биха могли да бъдат по-персонализирани

Някои смятат, че потребителският интерфейс е труден

Цени

Основни : Безплатни

Предимство : Такса от 14 долара на месец за индивидуална употреба

Бизнес: Такса от 25 долара на месец на потребител

Оценки

Оценка на G2: 4,4 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,5 от 5 звезди

6. Monday. com

Monday.com е идеално приложение за проекти, които трябва да бъдат изпълнени навреме с минимални усилия. Основната цел на приложението е да предложи безпроблемен и ясен начин за съвместна работа на проекти, екипи и организации.

Основни характеристики

Интуитивен потребителски интерфейс : Приложението е проектирано да бъде лесно за използване, така че независимо дали използвате настолен компютър или мобилно устройство, ще можете да синхронизирате графиците си с календарите си.

Приоритизиране на управлението на хора : Можете да зададете VIP статуси и други специфични групи от хора. Можете да настроите тези групи да споделят само вашите календари, което зачита личния живот на другите.

Отчети и анализи: Можете да видите броя на приетите и неприетите срещи. Можете също да видите подробни анализи за това кой е приел дадена позиция, за колко часа е насрочена и кой е отменил графика си.

Предимства

Интегрирано мобилно приложение за лесно планиране

Поддържа социални календари

Унифицирано планиране

Поддържа бележки за време и текст

Недостатъци

Панелите на таблото изискват модификация

Интерфейсът, необходим за публикуване в социалните медии

Цени

План за предприятия : Безплатен

Основен : Месечна абонаментна такса от 8 долара на потребител

Стандартен: Месечна абонаментна такса от 10 долара на потребител

Рейтинги

Оценка на G2: 4,7 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,6 от 5 звезди

Вижте как Monday се сравнява с Asana!

7. Notion

Notion е страхотно приложение с отворен код за продуктивност, което позволява на потребителите да си сътрудничат по проекти и задачи, като предлага лесен за използване интерфейс.

чрез Notion

Основни характеристики

Въз основа на низове : Организирайте бележките си по низове и лесно търсете в цялото приложение.

Fluid Kanban view : Тази функция представя вашите задачи, проекти и задачи в плавен, лесно навигируем формат на карти.

Поддръжка на Markdown: Поддръжката на Markdown ви позволява да форматирате бележките си с подчертаване на синтаксиса и модели за форматиране.

Предимства

Работи на различни устройства

Той се предлага с изчистен интерфейс с вградена възможност за персонализиране.

Лесен за използване

Недостатъци

Форматирането на текст е трудно чрез копиране/поставяне

Настройването отнема време, особено при екипната работа.

Цени

Личен : Безплатен

Личен про : Такса от 4 долара на месец на потребител или 5 долара при годишно плащане

Team : Такса от 8 долара на месец за потребител или 10 долара при годишно плащане

Enterprise: Абонаментната такса е 15 долара на месец за всеки потребител.

Рейтинги

Оценка на G2: 4,6 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,8 от 5 звезди

8. nTask

nTask е инструмент за управление на задачи, чиято цел е да осигури сътрудничество в екипа и управление на задачите в едно приложение. Той разполага с няколко функции, включително списъци със задачи, предварително създадени шаблони за табла и проследяване на времето, между другите.

чрез nTask

Основни характеристики

Kanban Board : Визуален начин за : Визуален начин за проследяване на задачите с помощта на карти и преместването им през различни колони.

Управление на задачи : Позволява на няколко потребители да изпълняват задача съвместно. : Позволява на няколко потребители да изпълняват задача съвместно.

Проследяване на времето : Това ви позволява да проследявате колко време прекарвате за всяка задача.

Проследяване на проблеми/грешки: Позволява ви да създавате, управлявате и проследявате проблеми, свързани с вашия проект.

Предимства

Отлична система за обслужване на клиенти и обратна връзка

Лесен за използване интерфейс, който ви позволява винаги да имате контрол над всичко

Страхотни мобилни приложения за достъп до задачи в движение

Възможност за видеоконферентна връзка

Недостатъци

Изисква повече опции за персонализиране и форматиране

Няма плъгин за Outlook

Цени

Премиум : Идеален за хора, които тепърва започват с управлението на проекти. Цената е 3 долара на месец за потребител с 14-дневен пробен период.

Бизнес : Такса от 8 долара на месец за потребител с 14-дневен пробен период на премиум версията

Enterprise: Включва всички функции на бизнес плана и струва 15 долара на месец за всеки потребител.

Оценки

Оценка на G2: 4,4 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 3,9 от 5 звезди

9. ProProfs Projects

ProProfs Projects е отличен инструмент за управление на проекти, който разполага с достатъчно функции, за да отговори дори на най-взискателните изисквания. Той е подходящ и за дистанционни работници.

чрез ProProfs Project

Основни характеристики

Списъци със задачи : Визуален начин за проследяване на задачите с цветно кодиране, което представя техния статус.

Управление на задачите : Включва надежден календар на проекта с крайни срокове за задачи като изследователски проекти, доклади и оценки.

Инструменти за сътрудничество : Позволяват ви да споделяте ресурсите на предприятието между няколко екипа, за да завършите различни проекти по безпроблемен начин.

Проследяване на етапи: Проследява различните етапи на планиране и времевите рамки за всеки етап.

Предимства

Лесен за използване благодарение на простия си интерфейс

Отлични функции за отчитане

Идеален за дистанционни работници

Недостатъци

Липсват функции за персонализиране

Няма налични шаблони

Цени

Essentials : 2 долара на потребител на месец или 480 долара на година

Премиум: 4 долара на потребител на месец или 960 долара на година

Рейтинги

Оценка на G2: 4,4 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,7 от 5 звезди

10. FunctionFox

FunctionFox е надежден инструмент за управление на проекти, който работи в различни уеб браузъри и мобилни устройства. Той е създаден, за да отговори на нуждите на потребителите, като предоставя прости, интуитивни и достъпни инструменти, които помагат за оптимизиране на ежедневните работни цикли.

чрез FunctionFox

Основни характеристики

Отчети: Включва разнообразна информация, която предоставя подробна информация за задачите, бюджетите и други области на вашия бизнес.

Инструменти за проследяване на проекти : Помагат ви да следите задачите и прегледите.

Синхронизация : Позволява ви да синхронизирате проекти, задачи и файлове на всички устройства.

Управление на задачи : Списък със задачи, който проследява всяка дейност в даден проект и предлага много повече от просто управление на задачи като крайни срокове, прикачени файлове, коментари и бележки.

Инструменти за сътрудничество: Позволяват ви да организирате всички членове на екипа си за различни проекти, като използвате функцията „плъзгане и пускане”.

Предимства

Надеждна комуникация

Лесен за използване и интегриране с други системи

Недостатъци

Навигацията на потребителя може да бъде объркваща

Цени

Basic : Безплатен и позволява до 10 потребители

Стандартен : 7,50 $ на потребител на месец

Премиум : 14,50 долара на потребител на месец

Enterprise: Средно 20 долара на потребител на месец

Рейтинги

Оценка G2 : 4,4 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,5 от 5 звезди

11. Hive

Hive е уеб-базиран софтуер за управление на проекти. Той е проектиран да помага на хората да управляват проекти и задачи, като проследява времето, работата, ресурсите и крайните срокове.

чрез Hive

Основни характеристики

Карти за действие : Помагат ви да определите действията, които трябва да бъдат предприети.

Гъвкави изгледи на проектите: Позволява ви да организирате проектите въз основа на вида на работата, която включват.

Управление на проекти : Позволява ви да възлагате задачи на членовете на екипа, да проследявате всяка

Проследяване на времето : Проследява времето, прекарано за всяка задача.

Проследяване на ресурсите : Цялостен инструмент за управление на ресурсите

Мениджър на прикачени файлове: Организирайте и управлявайте различни видове прикачени файлове, които можете да използвате в проекта си.

Предимства

Над 50 вградени интеграции

Двуфакторна автентификация

Неограничен брой задачи

Недостатъци

Ограничена мобилна функционалност

Невъзможност за създаване на зависими задачи

Цени

Hive Solo : Безплатен и позволява до 2 потребители

Hive Teams : 16 долара на месец за потребител или 12 долара при годишно плащане за неограничен брой потребители

Hive enterprise: 25 долара на потребител на месец

Рейтинги

Оценка на G2 : 4,6 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,5 от 5 звезди

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen е софтуер за управление на проекти, който може да управлява проекти, задачи и време по три начина: по проект, по екип и по време.

чрез Planview Clarizen

Основни характеристики

Интеграция с Salesforce : Интегрира се с Salesforce, така че можете да използвате софтуера за управление на вашия Salesforce екип.

Планиране : Създава график за вашия проект, задача или време

Управление на задачите : Създавайте задачи и ги възлагайте на членовете на екипа

Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано за всяка задача.

Предимства

Опростен дизайн и лесен за използване интерфейс

Гъвкава функция за проследяване на времето

Опция за двуфакторна автентификация

Високо конфигурируем административен панел

Недостатъци

Ограничена мобилна функционалност

Може да работи по-бавно

Цени

План за предприятия : 45 долара на месец за потребител

Неограничен план: 60 долара на месец за потребител

Оценки

Оценка на G2 : 4,2 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,2 от 5 звезди

13. Ziflow

Ziflow е онлайн инструмент, който позволява на администраторите да управляват потребители, имейли и задачи по три начина: по потребител, по проект и по задача. Администраторът може да създава персонализирани полета, за да събира необходимата информация за успешното управление на потребителски акаунти, имейли и задачи. Административният екип може също да преглежда подробна информация за проектите в своя Ziflow акаунт чрез достъп до табло за управление; таблото за управление помага с различни изгледи, като например хронология на събитията.

чрез Ziflow

Основни характеристики

Централизирано управление на активи: включва CRM за активи, прикачени файлове, файлове и контакти.

Автоматизация на работния процес: автоматизирайте съгласието за имейл, онлайн регистрация, подпис и одобрение на подпис.

Формуляри за регистрация: Записвайте и съхранявайте данните на посетителите; записвайте изискванията, идеите и обратната връзка.

Централизирано сътрудничество и преглед: Задачите за фактуриране и управление на прегледа се създават, подписват и запазват автоматично.

Предимства

Гъвкаво управление на потребителите

Широка гама от форми за анотации, проверка на видео

Удобен интерфейс

Недостатъци

Някои съобщават за проблеми с показването на бележки и изтеглянето на PDF файлове.

Необходимо е по-дълго време за зареждане

Цени

Личен : Безплатен

Стартово ниво : 18 долара на потребител на месец

Бизнес : 45 долара на потребител на месец

Enterprise: 60 долара на потребител на месец

Оценки

Оценка на G2: 4,5 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,7 от 5 звезди

14. Avaza

Avaza е инструмент за счетоводство и управление на проекти, който обединява тези две области, за да ви помогне да изпълнявате задачите по-бързо.

чрез Avaza

Основни характеристики

Табла за напредъка на проекта : Визуализира местоположението на проекта, състоянието на задачите и графиките на разходите.

Бюджетиране на проекти : Организирайте и проследявайте бюджета по проекти, клиенти, местоположение и лица.

Въвеждане на работно време и фактуриране: Записва времето, прекарано по проекти, с фактуриране и издаване на фактури.

Предимства

Автоматизирайте процесите

Генерира фактури от прогнози и следи разходите по проектите

Интегрирани инструменти за управление на проекти и сътрудничество

Недостатъци

Подзадачите нямат крайни срокове

Цени

Безплатен план : 0 долара

Стартови план : 9 долара на потребител на месец

Основен план : 19 долара на месец за потребител

Бизнес план: 39 долара на потребител на месец

Оценки

Оценка на G2 : 4,5 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,6 от 5 звезди

15. RedBooth

RedBooth е софтуер за управление на проекти, който ви позволява да създавате и управлявате проектите си от всяко устройство. Той е изключително мащабируем и лесен за използване. Също така ви позволява да добавяте гласови команди за контекстно-зависима помощ.

чрез RedBooth

Основни характеристики

API : Интегрира се с други услуги като Dropbox и Google Docs.

Съвместно редактиране: Споделяйте файлове и таблици с други членове

Аджайл методологии : Богато персонализируеми и интегрирани с Аджайл методологиите на софтуера.

Чат/съобщения: Изпращайте и получавайте файлове, имейли и видео съобщения

Предимства

Предоставяне на виртуални работни пространства

Разширени инструменти за отчитане

Предоставяне на частен облак

Недостатъци

Докладването на проблеми може да затрудни проследяването на работния капацитет на всеки служител.

Някои потребители намират таблото за управление за объркващо.

Цени

Основен план : 13 долара на потребител на месец

Бизнес план : 30 долара на потребител на месец

План за предприятия: 60 долара на потребител на месец

Рейтинги

Оценка G2 : 4,4 от 5 звезди

Оценка на Capterra: 4,4 от 5 звезди

Проектирайте своя работен живот с ClickUp

Софтуерът за управление на проекти е незаменим инструмент за всеки бизнес, тъй като повечето проекти имат дълъг график и трябва да се управляват ефективно и автоматично.

Като такъв, идеалният софтуер за управление на проекти трябва да разполага с всички съвременни и съществени функции, които ви позволяват да управлявате проекта си безупречно, без да се налага да инвестирате прекалено много ненужни усилия.

А когато работите в екип и управлявате творчески екип от дизайнери, копирайтъри и т.н., ще ви е необходим мощен и гъвкав инструмент за управление на проекти, който може да се адаптира към техните предпочитания за работния процес и да им предостави персонализирани функции, от които се нуждаят, за да дадат свобода на творчеството си!

В такъв случай ClickUp е най-добрият избор – насладете се на елегантен потребителски интерфейс, получите достъп до стотици висококачествени функции, шаблони и много други! 🎨👩‍🎨