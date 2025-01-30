14-те най-добри софтуера за управление на агенции през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на агенции?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Софтуерът за управление на агенции, или система за управление на агенции, е цялостно решение за управление на процеси и оптимизиране на работните потоци. С други думи, това е инструмент, който оптимизира операциите и подобрява процесите, за да ви помогне да разширите бизнеса си. " } } ] }

Много агенции постоянно се сблъскват с множество предизвикателства, свързани с управлението на агенцията. От управлението на множество проекти, клиенти и срокове до създаването на качествена работа и проследяването на напредъка, като едновременно с това търсят нови бизнес възможности – агенциите са затрупани с работа.

Осигурете на вашите творчески екипи необходимата подкрепа, за да успеят и да предотвратят изчерпването, като използвате подходящия софтуер за управление на агенции, който помага при планирането на ресурсите, управлението на проекти, сътрудничеството в екипа, управлението на клиенти и др.

Ние събрахме 14 от най-добрите софтуера за управление на агенции, които се предлагат днес, заедно с техните най-добри характеристики, ограничения, цени и оценки от клиенти, за да ви помогнем да изберете подходящите за вашите нужди!

Какво е софтуер за управление на агенции?

Софтуерът за управление на агенции, или системата за управление на агенции, е цялостно решение за управление на процесите и оптимизиране на работните потоци. С други думи, това е инструмент, който оптимизира операциите и подобрява процесите, за да ви помогне да разширите бизнеса си.

Въпреки това, намирането на подходящия софтуер за вашия екип изисква проучване и внимателно обмисляне, тъй като не всички инструменти за управление на агенции са еднакви! Някои са най-подходящи за управление на проекти, докато други са най-подходящи за планиране на срещи, събиране на обратна връзка от клиенти, управление на проекти и т.н.

Независимо от сектора, в който работите, софтуерът за управление на агенции може да ви помогне да получите необходимия тласък и подкрепа, за да управлявате всяка част от вашия бизнес.

14 най-добри софтуера за управление на агенции

И ето ни тук. Събрахме 14 от най-добрите софтуера за дигитални маркетингови агенции, рекламни агенции, брандове, PR, уеб дизайн и други. Разгледайте всеки от тях, за да разберете за какво можете да ги използвате, какъв инструмент можете да добавите към вашия технологичен набор или може би кой инструмент покрива всичко, от което се нуждае вашият екип.

1. ClickUp

Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество в екип

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Да започнем с ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и производителност, създаден за всички екипи в различни индустрии, включително маркетингови агенции, в начален и зрял етап на развитие.

Този софтуер с богат набор от функции предлага стотици разширени функции, които предоставят на маркетинговите агенции инструментите, от които се нуждаят, за да управляват множество проекти, клиенти и срокове, да подобрят сътрудничеството в екипа, да проследяват целите и да измерват напредъка – всичко на едно място.

На първо място, ClickUp предлага напълно персонализирана платформа, която дава на всеки екип необходимата гъвкавост да конфигурира ClickUp според своите уникални работни процеси и изисквания на проектите. Що се отнася до прегледа на работата ви, получите над 15 персонализирани изгледа на ClickUp, за да визуализирате работата си, което е много полезно при управлението на различни проекти. Използвайте изгледа „Табло“, за да видите лесно състоянието на всеки проект, изгледа „Календар“, за да следите крайните срокове, изгледа „Работна натовареност“, за да управлявате работния капацитет на екипа си, и използвайте другите изгледи, за да улесните управлението на проектите. Освен това, изгледът „Табло“ с отчети в реално време ви позволява да създадете обща представа за работата си за по-добро управление на ресурсите и да държите всички в течение, актуализирани и на път да постигнат целите на агенцията ви.

Получете обща представа за напредъка на вашия проект в таблата в ClickUp.

Сега, за сътрудничеството в екипа, дигиталните агенции могат да се възползват и от функции за сътрудничество като ClickUp Whiteboards , където екипите могат да обменят идеи и да създават визуални пътни карти, и ClickUp Docs за очертаване на стратегии, документиране на SOP и др. Има и вградена функция за чат, където екипите и клиентите могат да обменят съобщения в реално време, както и функция за управление на имейли на ClickUp , която ви позволява да изпращате и получавате имейли, без да напускате ClickUp.

Спестете време и оптимизирайте управлението на имейлите – изпращайте и получавайте имейли в ClickUp.

А с настройките за споделяне и разрешения, дигиталните агенции могат лесно да споделят документи и задачи с клиентите си или да ги поканят в работната си среда, за да оптимизират комуникацията между екипите и клиентите. За да ускорите процеса на обратна връзка и преглед, просто използвайте функцията за проверка и анотиране, която позволява на екипите и клиентите да коментират в прикачения файл.

Това са само няколко от основните функции, които заслужават да бъдат отбелязани. Разгледайте и някои други функции, които могат да помогнат на дейността на вашата агенция.

Най-добри функции

Персонализирани изгледи : Изберете от над 15 изгледа, за да управлявате различни задачи и проекти.

Готова и персонализирана автоматизация : Създайте ефективни и последователни процеси и превърнете ръчната работа в автоматична с : Създайте ефективни и последователни процеси и превърнете ръчната работа в автоматична с автоматизацията в ClickUp

Съвместни бели дъски : Позволяват на екипите да си сътрудничат по проекти в реално време и отличават ClickUp от другите инструменти за управление на агенции.

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, включително няколко приложения, споменати в този обзор ( : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, включително няколко приложения, споменати в този обзор ( Calendly Make ).

Персонализирани шаблони: Получете достъп до библиотека с шаблони за всякакви случаи, включително : Получете достъп до библиотека с шаблони за всякакви случаи, включително шаблон за маркетингова агенция от ClickUp.

Шаблонът за маркетингова агенция на ClickUp може да помогне на агенциите да управляват множество клиенти, да планират кампании и много други неща на едно място.

Ограничения

Въпреки че ClickUp предлага голям брой функции и е силно персонализируем, разкриването на начините за ефективното им използване с цел повишаване на производителността може да отнеме известно време.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 5 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Business Plus : 19 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 4780 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 3070 отзива)

Научете как други дигитални агенции, като Zenpilot, използват ClickUp за оптимизиране на работния си процес

2. Calendly

Най-доброто за планиране и резервации

Планиране на срещи с Calendly

Calendly е инструмент за управление на агенции, който помага за задържането на клиенти, набирането на кадри и всичко останало, като предлага безброй начини за автоматизиране на задачите и спестяване на време.

Той предлага автоматизирана квалификация и планиране директно на вашия уебсайт, което улеснява значително резервирането на разговори с потенциални клиенти, независимо дали това е чрез Zoom, Google Meet или бизнес телефонна система. Освен това освобождава време на служителите, за да могат да работят по задачи с висок приоритет.

Calendly изпраща и автоматични анкети и проследяващи имейли преди и след разговора, което помага на агенциите да изглеждат още по-професионални и спомага за изграждането на по-силни взаимоотношения с клиентите.

Най-добри функции

Помага на екипите да планират срещите си по лесен и ефективен начин.

Много лесен за използване с изчистен и интуитивен интерфейс и лесен процес на настройка.

Многобройни интеграции и възможност за синхронизиране с различни календарни приложения

Подходящ за екипи и стартиращи компании, които могат да го вградят в своите уебсайтове и дори да го използват за таксуване на консултантски услуги.

Ограничения

Производителността на Calendly е оптимизирана при интегриране с Google Calendar. Има съобщения за несъответствия при интегриране с Outlook.

Той не предоставя ръководство за обучение или специална страница за поддръжка.

Цени

Основно : Безплатно

Essentials : 8 долара на месец за работно място

Професионална : 12 долара на месец за работно място

Екипи : 16 долара на месец за работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (1470+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (над 2590 отзива)

3. Walling

Най-добри за визуализиране, организиране и споделяне на идеи

Организирайте и споделяйте идеи в приложението за управление на работата Walling.

Walling е инструмент за управление на работата, който организира идеи, задачи и проекти по визуален и, преди всичко, креативен начин.

Той дава пълен преглед на всичко, което се прави в момента, и предлага множество опции за визуализация – табла за настроения, табла Kanban, календари и др.

Walling е снабден с функции за сътрудничество в екип в реално време, които улесняват значително напредъка както на вътрешните задачи, така и на задачите на клиентите, и позволяват да ги изпълните навреме.

Най-добри функции

Това е приложение за водене на бележки с особен акцент върху визуалната част (стени, тухли).

Широка гама от платформи, с които екипите могат да започнат работа

Подходящ за творчески екипи, работещи в областта на дизайна/маркетинга или в съответния отдел.

Ограничения

Методът на Walling за структуриране на данни има крива на обучение и изисква разбиране, за да се използва ефективно неговата гъвкавост.

Цени

Безплатен план

Премиум : 5 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

Product Hunt : 5 от 5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 25 рецензии)

4. TeamGantt

Най-доброто за управление на задачи

Управлявайте задачите и графиците в диаграма на Гант с TeamGantt

TeamGantt е лесен за използване инструмент за управление на проекти, който разполага с диаграма на Гант, за да помогне на агенциите да управляват проектите си в рамките на определен график.

Той се адаптира към нуждите на различни видове агенции и служители (тъй като всеки член на екипа може лесно да персонализира работния си процес, без да пречи на другите членове).

С TeamGantt всичко е на един клик разстояние. Този инструмент улеснява планирането на проекти, задачите, документите и чата, опростява отчитането на времето, оптимизира комуникациите и дава точна представа за напредъка. Всичко това елиминира главоболията, свързани с актуализациите на клиентите, и задоволява както клиентите, така и екипите.

Най-добри функции

Оборудван с функции за споделяне на файлове, проследяване на времето и комуникация на ниво задачи.

Визуално проследявайте напредъка на задачите, възложени на всеки член на екипа.

Опростен и персонализируем дизайн

Подходящ за екипи или свободни професионалисти, които предпочитат да следят напредъка на своите проекти чрез диаграми на Гант.

Ограничения

TeamGantt няма функции за проследяване на бюджета и финансите, което затруднява екипите да проследяват точно разходите по проектите.

Потребителският интерфейс може да бъде малко труден за навигация за някои потребители, което затруднява бързото намиране на необходимите данни.

Цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,8 от 5 (над 840 отзива)

Capterra: 3,6 от 5 (над 90 рецензии)

5. Направете

Най-доброто за автоматизация на работния процес

Задайте тригери и условия за автоматизиране на работния процес с Make.

Make е софтуер за автоматизация на работния процес без кодиране, който показва всичко, което изграждате и създавате, по визуално привлекателен начин. Този инструмент е чудесен за агенции, които искат да подобрят управлението на работния процес и да повишат производителността на всички екипи.

Make може да ви помогне с всички тези неща, с които агенциите се борят, като ефективно генериране на лийдове, маршрутизиране на лийдове, управление на договори и всичко останало, необходимо за по-бързо сключване на повече сделки. Той се свързва с хиляди приложения, включително ClickUp, и улеснява събирането на всичко важно на една платформа.

Най-добри функции

Безкраен брой сценарии за интегриране на приложения и много готови за употреба шаблони, които могат да се споделят.

Потребителският интерфейс, както и потребителското преживяване, са добре изработени, с отлична история на опциите за търсене.

Високоефективна автоматизация на управлението на екипа , като е възможно да се настрои отделна автоматизация за всеки екип/отдел.

API на Make го прави подходящ за агенции за автоматизация на услугите.

Ограничения

Проектиран за системи на базата на Unix, което ограничава поддръжката на платформи.

Сложен синтаксис за дефиниране на задачи за автоматизация, което затруднява използването от начинаещи

Цени

Безплатно

Core : 10,59 долара на месец

Pro : 18,82 долара на месец

Teams : 34,12 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 290 рецензии)

6. Sendinblue

Най-подходящ за имейл маркетинг, дигитални маркетингови кампании и автоматизация на маркетинга

Създавайте и проектирайте елегантни имейл съобщения в Sendinblue

Sendinblue е инструмент с много функции, създаден за нуждите на агенции, които искат да подсилят бизнеса си с подходящи инструменти за продажби и маркетинг.

Този софтуер позволява на агенциите да изпращат убедителни имейли, SMS или WhatsApp съобщения за оферти, които са ограничени във времето , и да сегментират съобщенията по различни аудитории и различни типове клиенти, за да увеличат процента на задържане и да изградят по-силни взаимоотношения с клиентите.

Той също така позволява съхранението на цялата информация за контактите с клиенти на едно място, проследяването на всеки етап от процеса и мониторинг на данните и производителността, за да се открият области за подобрение.

Най-добри функции

Всеобхватна маркетингова платформа, която позволява на потребителите да стартират имейл и SMS маркетингови кампании, да настроят автоматизация и да управляват контактите си чрез вградена CRM система.

Автоматизацията е достъпна за всички планове.

Опции за чат, които могат да бъдат вградени в уебсайта

Автоматизирани кампании и функции за маркетингова сегментация

Ограничения

Множество потребители са съобщили за ограничения във функциите за автоматизация.

Опциите за шаблони за имейли на Sendinblue са ограничени и не могат да се персонализират много.

Цени

Безплатно

Стартово ниво : от 25 долара на месец

Бизнес : Започва от 65 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 1530 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (над 1540 рецензии)

7. Trafft

Най-доброто за резервации и планиране на срещи

Приемайте онлайн резервации и плащания, управлявайте екипи и клиенти и много други с Trafft.

Поддържането на реда в агенцията ви никога не е било по-лесно. Благодарение на Trafft , вече можете да управлявате агенцията си и да развивате марката си. Софтуерът поддържа всичките ви срещи в ред, клиентите ви организирани и бизнеса ви процъфтяващ.

Trafft е решението за агенции, които се нуждаят от оптимизиране на процеса на резервации както за членовете на екипа си, така и за клиентите си.

Този софтуер за резервации се занимава с всичко в процеса на резервация, дори изпраща автоматични имейли или SMS напомняния на вашите клиенти.

Най-добри функции

Бизнес табло за наблюдение на всички ваши срещи или събития

Панел за управление на клиенти за подробна информация за вашите клиенти

Интелигентен календар и график

Можете да създадете страница за резервации без познания по програмиране.

Той може да обработва онлайн плащания, фактуриране и управление на данъци директно от приложението.

Ограничения

Trafft не предлага възможност за планиране на събития, които се провеждат в продължение на няколко дни.

Trafft не е оптимизиран за използване на мобилни устройства.

Цени

Индивидуален Базов : 12 $ на месец Професионален : 39 $ на месец Експертен : 59 $ на месец

Основен : 12 долара на месец

Pro : 39 долара на месец

Експерт: 59 долара на месец

Основен : 12 долара на месец

Pro : 39 долара на месец

Експерт: 59 долара на месец

Компания Стартър : 69 $ на месец Мащабиране : 150 $ на месец Предприятие : Свържете се с нас за цени

Стартово ниво : 69 долара на месец

Мащабиране : 150 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Стартово ниво : 69 долара на месец

Мащабиране : 150 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (16+ рецензии)

Capterra: 5 от 5 (34+ отзива)

8. Sprout Social

Най-доброто за маркетинг в социалните медии

Преглед на таблото с ключови показатели за ефективността в Sprout Social

Sprout Social е всеобхватен инструмент, използван от много екипи за социални медии и маркетинг. С Sprout Social агенциите могат да разберат по-добре своите клиенти и аудиторията им и да използват тези данни, за да адаптират своите бизнес и маркетингови стратегии.

Освен това, той помага с всичко, свързано с съдържанието, планирането, публикуването, стимулирането на ангажираността и подобряването на отзивчивостта. Не на последно място, агенциите, които използват Sprout Social, могат да получат достъп до богати на данни табла и да вземат по-стратегически решения за разрастване на собствения си бизнес и този на клиентите си.

Най-добри функции

Помага при управлението на дейността в социалните медии и комуникацията на различни платформи.

Подробните анализи позволяват на потребителите да извършват проверки на конкурентите и безпроблемно да експортират данни, което гарантира ефективни кампании в социалните медии в бъдеще.

Икономичен за средни предприятия и екипи, които искат да максимизират своето дигитално присъствие чрез подход, ориентиран към данните.

Ограничения

Платформата има крива на обучение и може да бъде прекалено сложна за потребители, които не са запознати с инструментите за управление на социални медии.

Цената е относително висока, което може да затрудни стартиращите компании да направят покупката и да увеличи разходите, когато няколко членове на екипа се нуждаят от достъп до него.

Цени

Стандартен : 249 $ на месец (всеки допълнителен потребител +199 $ на месец)

Професионална : 399 $ на месец (всеки допълнителен потребител +299 $ на месец)

Разширена версия : 499 $ на месец (всеки допълнителен потребител +349 $ на месец)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (над 2050 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (над 520 отзива)

9. Circle

Най-доброто решение за всеобхватна платформа за творци и марки

Съчетайте вълнуващата, интерактивна природа на общността с вашето съдържание – всичко това в едно безпроблемно преживяване с Circle.

Circle е инструментът, от който агенциите се нуждаят за дейности, свързани с изграждането на общност и екип. Този интерактивен софтуер осигурява безпроблемно преживяване при групови чатове, стрийминг на живо и събития, за да споменем само някои от възможностите.

Неговите мощни функции за ангажираност наистина правят възможно създаването на оживена атмосфера във вашата агенция и дават възможност на членовете на различни екипи да работят заедно по една единна визия. От друга страна, с Circle агенциите могат да помогнат на своите клиенти с популяризирането на марката и да се свържат с други строители и създатели в пространството.

Най-добри функции

Позволява създаването на форуми, теми и дискусии в общността, за да се включи аудиторията в отворени дискусии.

Позволява на бизнеса като цяло да поддържа високо ниво на задържане на клиентите, като опростява взаимодействието и обмена между членовете на общността.

Потребителите могат да организират и провеждат събития в самата платформа, където членовете могат да публикуват и да взаимодействат. Освен това е възможно да се създават живи стриймове и да се персонализират настройките за споделяне.

Ограничения

Не е подходящ за създатели на курсове, тъй като няма специална страница за плащане и има тромава функция за плащане, която влияе на конверсиите.

Опцията за създаване на курс е достъпна само в плановете Professional и Enterprise.

Цени

Основен : 49 долара на месец

Професионална версия : 99 долара на месец

Enterprise: 399 долара на месец

Отзиви на клиенти

App Store : 4,8 от 5 (над 2200 рецензии)

ProductHunt: 3,6 от 5 (над 40 рецензии)

10. Canny

Най-доброто за управление на клиенти и инструмент за обратна връзка от клиенти

Събирайте, организирайте и анализирайте обратната връзка за продуктите в Canny

Агенциите се нуждаят от обратна връзка от клиентите, за да подобрят услугите си и, разбира се, да максимизират потенциала си за печалба. Canny е един от най-добрите софтуери за управление на взаимоотношенията с клиенти, който улеснява събирането, организирането и анализирането на обратната връзка.

Той не само позволява събирането на обратна връзка от клиенти, но и от колеги. По този начин агенциите могат да се уверят, че най-добрите идеи не се изпускат и да използват времето си по най-ефективния начин – за да създадат най-търсените функции, да разнообразят услугите си или да фокусират усилията си само върху определен тип услуги.

Най-добри функции

Събирайте и анализирайте обратната връзка от клиентите по лесен начин.

Лесно се интегрира с различни външни платформи.

Позволява създаването на система за обратна връзка чрез вграждането й в уебсайт или използването й като поддомейн.

Ограничения

Таблото за гласуване на Canny е доста полезно, но може неволно да повлияе на обратната връзка, ако не е конфигурирано правилно, което може да ограничи ефективността на събраната обратна връзка.

Цени

Безплатно

Растеж : 400 долара на месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

ProductHunt : 4,3 от 5 (45+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (35+ отзива)

11. Препоръка

Най-доброто за събиране на отзиви от клиенти

Събирайте отзиви от клиенти с Testimonial

Testimonial , както подсказва името, е софтуер за събиране на клиентски отзиви. Агенциите могат лесно да вграждат видео и текстови отзиви в своите уебсайтове и дори да създават специални целеви страници за около 2 минути, без да наемат разработчици.

Когато се използват ефективно, препоръките могат да изстрелят всеки бизнес на агенция. Агенциите не само могат да качват препоръки и социални доказателства без кодиране, но и да наблюдават и проследяват ефективността на всяка от тях, да ги показват на табло и дори да промотират най-ефективните, за да привлекат повече клиенти, което е огромен двигател на приходите.

Най-добри функции

Събирайте и показвайте похвали, независимо дали са в текстов формат или видео, и ги показвайте на потенциалните клиенти.

Видеоклиповете с препоръки могат да се споделят в социалните медии и да се вграждат в уебсайтове, а също така могат да се използват в маркетингови кампании.

Настройването на автоматизация с препоръки е възможно с помощта на приложения на трети страни като Make.

Ограничения

Той не предлага вградени инструменти за редактиране и настройка на видеоклипове, получени от клиенти.

Клиентите получават ограничени инструкции за това как да създават висококачествени видеоклипове.

Цени

Starter : Безплатен

Премиум : 50 долара на месец

Ultimate : 150 долара на месец

Агенция: Започва от 300 долара на месец

Отзиви на клиенти

ProductHunt: 4. 2 от 5 (15+ рецензии)

12. Coda

Най-доброто за управление на документи и файлове

Управлявайте идеите си в редактора на документи Coda

Coda е цялостно решение за управление на документи, задачи, списъци със задачи и данни по лесен, но интерактивен и ангажиращ начин. Агенциите го използват, за да ускорят процесите на вземане на решения и да си сътрудничат по-ефективно с вътрешния персонал.

Той е напълно адаптируем към различните нужди на агенциите и лесно се развива с разрастването им. Coda показва данните по начин, който е лесен за възприемане, а таблото за управление улеснява проследяването на напредъка и актуализациите по работата с клиенти.

Най-добри функции

Всеобхватен документ, който обединява документи и таблици, за да направи управлението на задачите и интерактивното сътрудничество и координация възможно най-гладки.

Функцията „Пакет“ е специално създадена за интегриране с други приложения.

Подходящ за екипи от разработчици на приложения (между другите), които целят да изградят проста рамка за бизнес организация, улесняваща достъпа до документи и данни.

Ограничения

Дизайнът на интерфейса на Coda се счита за остарял и по-малко привлекателен визуално.

От време на време структурата на документите в Coda се разбърква.

Цени

Безплатно

Pro : 10 долара на месец/Doc Maker

Екип : 30 долара на месец/Doc Maker

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 380 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (над 80 рецензии)

Бонус: Coda срещу Airtable

13. Tally

Най-доброто за създаване на формуляри

Създайте своя собствена онлайн форма и събирайте всякакъв вид данни с инструмента за създаване на форми Tally.

Tally е друг чудесен софтуер за управление на агенции, който не изисква програмиране. Този инструмент за създаване на формуляри всъщност предлага много повече от просто създаване на формуляри – той поддържа формулярна логика, калкулатори, персонализирани затворени съобщения, качване на файлове и събиране на плащания, за да споменем само някои от неговите превъзходни функции.

С Tally агенциите могат да събират големи количества данни, да ги анализират или експортират и да ги организират по проекти или членове на екипа (които могат да продължат да си сътрудничат по формуляри и да споделят резултатите от тях в общи работни пространства).

Най-добри функции

Формуляр за създаване на формуляри с уникален UX и UI, който позволява създаването на неограничен брой формуляри и анкети за минути.

Безкрайни възможности за персонализиране

Събиране на плащания, изчисления, логика на формуляри и отговори са някои от най-забележителните функции на този софтуер.

Може да се интегрира с почти всеки продукт, наличен на пазара.

Ограничения

Липсата на функции като условна логика и интеграция на данни прави Tally по-малко подходящ за по-сложни видове формуляри и може да намали общата му функционалност.

Цени

Безплатен план

Tally Pro: 29 долара на месец

Отзиви на клиенти

ProductHunt: 4,9 от 5 (над 70 рецензии)

14. Pitch

Най-добър за софтуер за съвместни презентации

Създавайте красиви презентации за минути с Pitch

Pitch е софтуер за презентации, който включва хиляди персонализирани, професионално проектирани шаблони, които агенциите могат да използват, за да представят своите услуги и проектни планове на клиентите.

Този инструмент улеснява подготовката на ключови доклади за конференции и презентации за екипни срещи, както и споделянето на работа и актуализации по красив и креативен начин. Накрая, Pitch се гордее с функции за екипно сътрудничество и опростява представянето на идеи, споделянето на обратна връзка и вземането на решения.

Най-добри функции

Платформа за презентации, фокусирана върху екипната работа, с изключително изчистен потребителски интерфейс

Мощната функция за чат на живо помага на членовете на екипа да си сътрудничат по презентации в реално време с опция за изглед на говорителя.

Многобройни страхотни шаблони, с които да започнете

Членовете на екипа могат да проследяват статуса на работата си, както и данните чрез интеграция с Google Analytics.

Ограничения

Ограничена наличност на готови за употреба шаблони, които могат лесно да бъдат персонализирани, за да отговарят на специфичните нужди на потребителя.

Цени

Starter : Безплатен

Pro : 8 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

ProductHunt : 4,9 от 5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 25 рецензии)

Избор на подходящия софтуер за управление на вашата агенция

На пазара има много системи за управление на агенции, което е чудесно за вас. Сега ключът е да намерите инструменти, които предлагат гъвкавост, за да подкрепят вашата агенция при разрастването й, да ви помогнат с планирането на ресурсите и да работят безпроблемно с други работни инструменти, за да поддържате работния си процес под контрол.

Както споменахме по-рано, ClickUp е инструмент за управление на проекти и производителност „всичко в едно“, който предлага напълно персонализирана платформа, даваща на вашата агенция възможност да конфигурира ClickUp така, че да отговаря на вашия работен процес и сложни проекти, и да подкрепя вашия екип при разрастването на вашия бизнес. Само тази причина го прави един от най-добрите софтуери за управление на агенции, които се предлагат днес.

И тъй като агенциите може да се нуждаят от няколко приложения, за да подпомагат ежедневните си операции, можете лесно да синхронизирате и свържете ClickUp с други работни инструменти, за да съберете цялата си работа на едно място.

Започването с ClickUp е лесно и безплатно. Време е да работите по-умно с подходящия софтуер за управление на агенции в арсенала си от инструменти. 👌

Гост автор:

Аладин Джайдани е интернет маркетинг специалист и основател на Hustler Ethos . Той обича да помага на компаниите да се класират в Google и да стимулират растежа си, без да харчат много пари.