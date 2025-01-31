10-те най-добри софтуера за проследяване на етапите на проектите през 2025 г.

Етапите служат като ключови маркери, с които можете да проследявате напредъка на даден проект – независимо дали става дума за кратък спринт или сложен проектен план с участието на няколко екипа.

Тези важни етапи дават чувство за мотивация и удовлетворение, като същевременно помагат да се измери колко добре напредва вашият проект спрямо планирания график. Сравнявайки действителния напредък с планираните важни етапи, проектните мениджъри могат да идентифицират отклонения, закъснения или потенциални проблеми на ранен етап и да предприемат подходящи действия, за да поддържат проекта в правилната посока.

За съжаление, лесно е да се провалите, когато се занимавате с множество важни задачи и важни събития. Ако имате нужда от помощ, за да следите важните събития и напредъка на проекта, тези 10 най-добри софтуерни приложения за важни събития ще ви върнат на правилния път.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на етапите на проекта?

Има няколко неща, на които трябва да обърнете внимание при избора на софтуер за управление на проекти за важни етапи:

Не всички безплатни софтуери за управление на проекти предлагат функция за отбелязване на важни етапи. Но тези, които я предлагат, трябва да имат всички горепосочени предимства, за да ви гарантират пълноценно използване на проследяването и управлението на важни етапи във фазата на планиране и изпълнение на вашия проект.

10-те най-добри софтуерни приложения за проследяване на важни събития

Тъй като важните етапи са тясно свързани с управлението на проекти, някои от най-добрите софтуерни платформи за управление на проекти имат вградени функции за проследяване на важни етапи. Съществуват и няколко специализирани инструмента, създадени специално за важни етапи.

Този списък обхваща най-доброто от двата свята!

Проследявайте важните етапи в ClickUp, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница и изпълняват проектите навреме.

Това е единственото приложение за управление на проекти, необходимо за всички ваши процеси, свързани с производителността и планирането на проекти. Управление на проекти, табла за ключови резултати, поставяне на цели, проследяване на времето, отчети за напредъка – кажете какво искате и ние ще ви го предоставим.

Можете лесно да превърнете задачите си в етапи на проекта. След това свържете тези етапи с цели и добавете към тях още задачи и зависими етапи. Имате дори готови за употреба шаблони, като например шаблона за диаграма на етапите на ClickUp, с които можете бързо да създадете етапи на проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широката автоматизация може да доведе до много сигнали и напомняния, особено в сложни и многопластови проекти.

Всеобхватният характер на платформата, макар и мощен, може да я направи първоначално прекалено сложна за потребители, които искат само да опитат функцията за важни събития.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. Toggl Plan

Чрез Toggl Plan

Като визуален инструмент за управление на проекти за проектни мениджъри, е съвсем естествено Toggl Plan да включва и възможности за проследяване на етапите на проекта. В Toggl Plan етапите стават най-релевантни като част от времевата линия за планиране на проекти с функция „плъзгане и пускане”, където всеки етап се появява като контролна точка с цветен код в по-голямата рамка на проекта.

Toggl Plan служи и като система за управление на натоварването, където етапите в управлението на проекти също могат да играят уникална роля. Например, проектните мениджъри, които отговарят и за неща като графиците на екипа и планирането на ресурсите, могат да използват тази функция, за да свържат етапите с други области от изискванията на проекта (като бюджетни ограничения), които трябва да постигнат.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Пълна персонализация на етапите на проекта, от продължителността на етапите до точния цвят, който използвате, за да разграничите всеки етап във визуалната времева линия на проекта.

Функционалност за различни проекти, при която един общ етап (като например преглед на всички проекти в цялата организация) може да се включи във всички съответни графици.

Възможността да споделяте общи планове за проекти , които включват само етапите на проекта, а не отделните задачи, което помага на проектните мениджъри и външните заинтересовани страни да поддържат обща представа за проекта.

Интуитивен и модерен интерфейс, който улеснява започването на работа и изисква минимално усилие за усвояване.

Ограничения на плана Toggl

Сравнително статично уеб приложение, което ограничава функционалностите за отбелязване на важни събития за своите потребители.

Интеграциите с трети страни са ограничени, като Toggl Plan изглежда има ясната цел да задържи потребителите в рамките на собствения си софтуер.

Умишлената простота на платформата може да бъде проблемна за някои потребители, които търсят по-усъвършенствани инструменти за управление на проекти , надхвърлящи възможностите на Toggl Plan.

Цени на Toggl Plan

Екип : 8 $/месец на потребител

Бизнес: 13,35 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (37 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

3. Nifty

Чрез Nifty

Пътни карти, списъци със задачи, документи, чат, автоматизация – Nifty може да се похвали с всичко това. И това включва и стабилна функционалност за управление на важни събития.

Разбира се, всеобхватният инструмент за продуктивност не винаги изтъква функцията за отбелязване на етапите на проекта като основен аргумент за продажба. Но тя все пак е там, скрита сред функцията „Задачи“ за организиране, приоритизиране и проследяване на по-големи проекти.

Най-добрите функции

Превърнете списъците със задачи в етапи, така че проектният мениджър да може да проследява напредъка по целия списък със задачи в рамките на този етап.

Важните етапи на проекта се появяват в автоматизираната функция за отчитане, която ви позволява да изготвяте динамични отчети за процесите по проекта за всички заинтересовани страни.

Сортирайте по етапи в рамките на даден проект, организирайте задачите според нивото им и ключовите контролни точки, които трябва да достигнете, за да продължи проектът.

Вградените интеграции с инструменти за продуктивност като Google Docs и Google Calendar държат членовете на екипа в течение, дори извън платформата Nifty.

Удобни ограничения

Ограничени функции за уведомяване и напомняне, като например невъзможност да се задават автоматични напомняния за предстоящи важни събития и крайни срокове за задачи.

Функцията за търсене в платформата не винаги е интуитивна и не винаги дава най-релевантните резултати.

Бавно зареждане, което може да доведе до проблеми в комуникацията по проекти, които изискват бързи действия в реално време.

Изгодна цена

Безплатно

Стартово ниво : 5 $/месец на потребител

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Nifty Plan

G2 : 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

4. GanttPRO

Чрез GanttPRO

Както подсказва името му, GanttPRO се фокусира основно върху създаването на диаграми на Гант. Платформата, първоначално проектирана за производствената индустрия, но приложима за всички случаи на употреба, предлага и алтернативни изгледи (като Kanban), за да помогне на проектните мениджъри да проследяват напредъка си и да планират следващия си проект. Тук са възможни планиране на работни потоци, проследяване на етапите на проекта и дори управление на ресурсите.

Най-добрите функции на GanttPRO

Функция „Критичен път“, която взема всички задачи, етапи на проекта и срокове в рамките на проекта и прогнозира най-добрия и най-ефективен начин за тяхното изпълнение.

Лесни възможности за експортиране, за да отпечатате и споделите диаграма на Гант със заинтересовани страни, които не използват платформата GanttPRO.

Интуитивно управление на версиите на всички проекти, което ви позволява да се върнете в историята на проекта и да възстановите предишни състояния на проекта по всяко време.

Ограничения на GanttPRO

Няма обща визуализация на графика на проекта извън пълната диаграма на Гант, което затруднява потребителите да преглеждат лесно етапите на проекта.

По-сложен от много от алтернативите в това ръководство, с акцент върху функционалността, а не върху лекотата на използване, особено за нови потребители, които може да не са запознати с диаграмите на Гант.

Няма мобилно приложение за проследяване на задачи, етапи или напредъка на проекти извън уеб-базираната платформа.

Цени на GanttPRO

Базов : 7,99 $/месец на потребител

Pro : 12,99 $/месец на потребител

Бизнес : 19,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2 : 4,8/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

5. OpenProject

Чрез OpenProject

Като рядко срещано решение с отворен код, базираният в Германия OpenProject блести в две области: гъвкавост и сигурност на данните. Усъвършенстваното криптиране гарантира, че всичко, което въведете, ще бъде в безопасност, а отвореният код на инструмента го прави гъвкав и подходящ за всяка индустрия и всеки тип стратегия за управление на проекти.

Най-добрите функции на OpenProject

Визуалният и интуитивен изглед на времевата линия на проекта е стандартен в софтуера за управление на проекти, така че винаги можете да видите по-големите етапи с един поглед.

Ясната и визуална схема на взаимоотношенията между задачите, фазите и етапите на проекта предоставя обща представа за това какво трябва да се направи, кога и защо.

Опцията „Общност“ е винаги безплатна, като в същото време предлага достатъчно функционалности, за да бъде полезна и изгодна, особено за по-малките предприятия.

Ограничения на OpenProject

Редактирането на проекти, задачи и етапи понякога е неинтуитивно, особено за потребители, които са запознати с друг софтуер за управление на проекти.

Въпреки че стандартната времева линия на проекта е чудесна, нейното персонализиране може да бъде трудно за по-уникални случаи на употреба или проекти.

Ограничените възможности за автоматизация все още изискват доста ръчно управление на графика на проекта и задачите.

Цени на OpenProject

Общност : Безплатно

Основен : 7,25 $/месец на потребител

Професионален : 13,50 $/месец на потребител

Премиум : 19,50 $/месец на потребител

Корпоративни: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за OpenProject

G2 : 3,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

6. nTask

Чрез nTask

Като едно от най-популярните решения за управление на проекти, е съвсем естествено nTask да се класира в подобен списък. И наистина, етапите са естествен начин за изграждане на проекти с nTask, специално за представяне на критични моменти във времевата линия на вашия проект по пътя от началото до завършването му.

Най-добрите функции на nTask

Ясно определение на етапите на проекта в сравнение с обичайните задачи, заедно с много указания за правилното им използване в контекста на целия проект.

Гъвкави изгледи на табло и календар, които подчертават важните етапи и как те се свързват със задачите под тях и целите на проекта над тях.

Възможността да се докладва за етапите на проекта, за да се разделят проектите на по-малки части и да се отпразнуват по-бързите успехи при дългите срокове на проектите.

Ограничения на nTask

Ограничено въвеждане в платформата, което оставя потребителите да се ориентират в софтуера за управление на проекти повече или по-малко сами.

Сравнително основен календар в сравнение с някои от другите опции в този списък, включително невъзможност за персонализиране на времевите рамки.

Цени на nTask

Премиум : 3 $/месец на потребител

Бизнес : 8 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask

G2 : 4. 4/5 (17 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 100 рецензии)

7. Scoro

Чрез Scoro

Като цялостен софтуер за управление на работата, Scoro е оптимален за агенции и други компании в сектора на професионалните услуги, които търсят инструменти за сътрудничество в екип. Целта е да се предостави на компаниите всичко необходимо за управление на работата и работния процес, а междинните цели са важна част от това уравнение.

Най-добрите функции на Scoro

Гъвкав изглед на диаграмата на Гант, който можете да съкратите до основните задачи и етапи и да разширите, за да включите всички зависимости и подзадачи за по-голяма подробност.

Възможността да добавяте задачи към отделни етапи, за да ги превърнете автоматично в фази на проекта, които обхващат целия период за всички незавършени задачи по този етап.

Ограничения на Scoro

Това е по-скъпа опция в сравнение с другите инструменти в този списък.

Много от най-полезните функции, свързани с етапите на проекта, като изглед на диаграма на Гант и зависимости между задачите, са достъпни само при по-високи ценови нива.

Цени на Scoro

Essential : 26 $/месец на потребител

Стандартен : 37 $/месец на потребител

Pro : 63 $/месец на потребител

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2 : 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

8. Планиране на важни събития

Чрез Milestone Planner

Стигнахме до първия (и единствен) софтуер за управление на етапи в проекти в този списък. Milestone Planner не претендира да бъде софтуер за управление на проекти, а се фокусира изцяло върху по-големия процес на планиране, което го прави един от най-простите и ясни инструменти за проследяване на етапи, които можете да намерите.

Най-добрите функции на Milestone Planner

Прост и интуитивен интерфейс, който работи еднакво добре на настолни компютри, таблети и телефони.

Удобно за ползване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на график на проекта и настройка на етапите

Лесни изгледи на диаграми на Гант, от които можете да експортирате диаграми на Гант в PDF и други файлови формати.

Ограничения на Milestone Planner

Липса на възможност да се използва като по-задълбочен инструмент за управление на жизнения цикъл на проекта или задачите (в най-добрия случай Milestone Planner е само инструмент за планиране)

Няколко остаряла графика, напомняща за средата на 2000-те години

Цени на Milestone Planner

Професионална версия : 8,80 $/месец (само за един потребител)

Business Edition : 3,21 $/месец на потребител

Team Edition : 6,38 $/месец на потребител

Enterprise Edition: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Milestone Planner

G2 : 3/5 (1 рецензия)

Capterra: Няма отзиви към днешна дата

9. ProjectManager

Чрез ProjectManager

Ето една платформа, която се отличава с простотата си. Да, интерфейсът може да изглежда по-близък до Excel, отколкото някои от по-елегантните и визуални дизайни на потребителския интерфейс в този списък. Но в замяна получавате мощна платформа за управление на проекти и работа, която използва проследяването на етапите на проекта толкова компетентно, колкото и всяка друга алтернатива.

Най-добрите функции на ProjectManager

Milestones се интегрира директно в функцията за отчитане на платформата, което улеснява всеки потребител да изготвя отчети за графика на проекта и да проследява цялостния напредък на проекта.

Приоритизирането и йерархията на задачите в рамките на етапите помагат на вашия проектен екип да се фокусира върху най-важната работа в даден проектен график и проектен цикъл.

Ограничения на ProjectManager

Автоматизацията може да опрости някои от усложненията на ProjectManager, но това остава един много сложен софтуер за етапи, така че вероятно не е подходящ за малки фирми или индивидуални потребители.

Мобилното приложение остава до голяма степен неизползвано поради ограничената функционалност и функции, които са достъпни само в основната уеб-базирана платформа.

Цени на ProjectManager

Екип : 13 $/месец на потребител

Бизнес : 24 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на ProjectManager

G2 : 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 рецензии)

10. Xebrio

Чрез Xebrio

Първоначално проектиран за екипи за разработка на софтуер и хардуерни ИТ екипи, Xebrio може да ви помогне да проследявате всички етапи на проекта от първоначалното планиране до пускането на пазара, независимо от вашата индустрия. Разделете проекта си на по-малки части и фази, измерете успеха на проекта в рамките на тези фази и докладвайте за тези успехи дори и за най-сложните гъвкави проекти и проекти за разработка по метода „водопад“.

Най-добрите функции на Xebrio

Специализиран софтуер за проследяване на етапите на проекта, който е достъпен както в рамките на проектите, така и извън тях, за лесно планиране и отчитане на всяка фаза на проекта.

Възможността да възлагате задачи и да споделяте отговорности за важни етапи с членовете на екипа по проекта, за да изградите отчетност, което е особено полезно при бързите спринтове в плана за разработка на софтуерен проект.

Ограничения на Xebrio

Той е проектиран първоначално за ИТ екипи, така че някои от най-мощните му функции може да са най-подходящи за работещите в ИТ индустрията.

Само уеб приложението има известия, което означава, че можете да проверявате само самата платформа, за да получавате известия за тагове, задачи и напредъка на проекта.

Цени на Xebrio

Управление на изискванията : 5 USD/месец на потребител

Изисквания и обхват на тестовете : 10 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Xebrio

G2 : 4/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,5/5 (2 рецензии)

Проследявайте етапите на проекта в ClickUp

Освен ако проектът ви не включва само няколко основни задачи и е единственият проект, който управлявате в даден момент, може да бъде почти невъзможно да следите всичко без инструменти за проследяване на етапите на проекта.

Проследяването на важни етапи въвежда йерархия и помага за минимизиране на рисковете по проекта. Чрез идентифициране на ключови маркери, фази и значими събития в графика на проекта, можете да следите напредъка си на по-детайлно ниво, без да забравяте по-високите цели и срокове на проекта.

За да постигнете това, имате нужда само от подходящия софтуер за управление на важни етапи, с който да управлявате плана и графика на проекта си. А с плана Forever Free на ClickUp можете сами да прецените дали ClickUp е подходящият вариант за вас.

ClickUp е най-добрият софтуер за управление на етапи, но знаем, че сме пристрастни. Опитайте го сами. Регистрирайте се безплатно и започнете да добавяте етапите в своя проектен тракер!