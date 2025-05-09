Топ 10 приложения за споделен календар, с които да оптимизирате графика си през 2025 г.

Балансирането на графика на едно семейство често може да се усеща като работа на пълен работен ден. В един момент сте готови да присъствате на родителска среща, а партньорът ви настоява, че сте обещали да заведете кучето на ветеринар.

Добрата новина е, че надеждното приложение за споделен календар може да държи всички на една и съща страница и да елиминира хаотичните обърквания. Независимо дали се нуждаете от семеен календар за координиране на училищни събития и работни ангажименти или от приложение, което се синхронизира безпроблемно на няколко устройства, ние сме тествали най-добрите налични опции.

Ето подбор от най-добрите приложения за споделен календар, които опростяват планирането, позволявайки ви да прекарвате по-малко време в управление на графици и повече време в наслаждаване на живота заедно.

📌 Най-добрите приложения за споделен календар на един поглед Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Синхронизиране на външни календари, задачи с плъзгане и пускане, записи с цветни кодове, чат, планиране с изкуствен интелект Всички размери на екипи Наличен безплатен план/Безплатен пробен период от 30 дни/Възможност за персонализиране за предприятия Google Calendar Синхронизиране на приложения на Google, множество календари, въвеждане на естествен език, споделяне на събития Потребители, интегрирани с приложенията на Google Безплатни/платени планове/възможност за персонализиране за предприятия Cozi Планиране с цветни кодове, споделени списъци със задачи и покупки, седмични имейли с дневен ред Планиране, фокусирано върху семейството Безплатно / Премиум: на базата на абонамент TimeTree Множество календари, вграден чат, известия в реално време, прикачени файлове Споделяне на календар с комуникация Безплатно / Премиум: на базата на абонамент Календар на Microsoft Outlook Интеграция с Microsoft 365, търсене в календара, поддръжка на няколко календара, синхронизиране на имейли/събития Потребители на Microsoft и планиране на семейни и бизнес ангажименти Безплатни/платени планове/възможност за персонализиране за предприятия FamilyWall Проследяване на местоположението в реално време, планиране на хранене, синхронизиране с Google Calendar, списъци за пазаруване Всичко в едно за организиране на семейството Безплатно / Премиум: на базата на абонамент FamCal Събития с цветни кодове, споделени списъци, планиране на хранене, проследяване на разходи Планиране за цялото семейство Безплатно / Премиум: на базата на абонамент Cupla Синхронизиране на графиците на партньорите, споделени задачи и напомняния, вграден чат, автоматични актуализации Двойки, които управляват графици Безплатно Asana Разпределяне на задачи, автоматизация, синхронизиране на календари, настройки за приоритети Планиране на семейни дейности по проекти Безплатни/платени планове/възможност за персонализиране за предприятия Fantastical Синхронизиране на няколко календара, предложения за събития, въвеждане на естествен език, откриване на повиквания Потребители на Apple с разширени нужди от планиране Безплатни/платени планове/възможност за персонализиране за предприятия

Какво да търсите в приложенията за споделен календар?

Не всички приложения за споделен календар са еднакви. Някои улесняват планирането, докато други изглеждат като повече работа, отколкото си заслужават. За да поддържате семейството си организирано без главоболия, потърсете следните задължителни функции:

Синхронизирайте между няколко устройства: Уверете се, че всички членове на семейството получават актуализации в реално време, независимо от устройството, което използват.

Персонализирани известия: Задавайте напомняния за важни събития, промени в графика в последния момент или повтарящи се задачи.

Множество изгледи на календара : превключвайте между дневен, седмичен или месечен изглед, за да видите бързо какво предстои.

Събития с цветни кодове: Присвойте различни цветове на всеки член от семейството, за да избегнете обърквания с един поглед.

Споделени списъци със задачи: Следете пазаруването, училищните проекти и домакинските задачи заедно с планираните събития.

Чат или бележки, свързани с събития : Добавяйте подробности, актуализации или промени в последния момент директно към събитията, за да избегнете безкрайни текстове.

Интеграция с други приложения: Синхронизирайте с Google Calendar, Outlook или мениджъри на задачи, за да оптимизирате планирането.

Гостуващ достъп за временни събития: Позволете на детегледачки, роднини или приятели да виждат графиците, без да им давате пълен достъп.

🔍 Знаете ли, че... 70% от хората разчитат на дигитални календари, за да управляват ежедневните си графици. Въпреки това, за да следите дейностите на няколко члена на семейството, е необходимо нещо повече от обикновено приложение за календар.

10-те най-добри приложения за споделен календар

Намирането на подходящото приложение за споделен календар е от решаващо значение за организирането на графика на вашето семейство. Независимо дали се нуждаете от обикновен семеен календар или от планиращ инструмент с много функции, който се синхронизира между различни устройства, съществуват много безплатни приложения за календар за различни случаи на употреба.

Ето най-добрите предложения, които ще ви помогнат да останете на път без хаос!

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на задачи и календар)

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, с вградени функции за планиране и сътрудничество.

За разлика от традиционните приложения за семеен календар, ClickUp интегрира списъци със задачи, проследяване на събития и зависимости между задачите. Това го прави отличен избор за заети семейства, които се справят с множество графици.

Планирайте и проследявайте графиците на вашето семейство с ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar поддържа семейството ви на една и съща страница. С само няколко кликвания можете да видите задачите и дейностите си по дни, седмици или месеци, за да получите подробен или общ преглед на графика на семейството си.

Истинското ниво нагоре? Можете да автоматизирате графика си. Представете си следното: маркирате най-важните си задачи като приоритети и ClickUp използва изкуствен интелект, за да ви предложи най-подходящото време за работа по тях. След това можете да добавите тези времеви блокове към календара си с едно кликване. А ако не завършите дадена задача? ClickUp автоматично препланира времето за вас, за да останете в график.

Календарът на ClickUp ви позволява да интегрирате всичките си календари (работни, лични, социални) в един унифициран изглед. Това създава централен хъб за всичките ви ангажименти, намалява объркването и опростява планирането.

И ето най-важното: ClickUp интегрира безпроблемно вашите задачи и календар. Ще виждате вашите приоритетни задачи, просрочени задачи и забавени задачи в страничната лента на календара и можете лесно да ги премествате в графика си. По този начин можете да планирате работния си ден по-ефективно и да се съсредоточите върху най-важното.

Организирайте, приоритизирайте и автоматизирайте задачите, за да спазвате сроковете без хаос с ClickUp Tasks

С ClickUp Tasks можете да възлагате задачи на отделни членове на семейството, да маркирате дейностите с цветове и дори да създавате повтарящи се напомняния за училищни събития или семейни излети.

С ClickUp Tasks можете също така:

Използвайте персонализирани полета за по-добър контекст на задачите, за да поддържате всички на една и съща страница.

Свържете задачите помежду си с гъвкави зависимости за гладко управление

Автоматизирайте повтарящите се задачи, като ежедневните домакински задължения, за да прекарвате по-малко време в настройването на напомняния.

Настройте оформлението на календара си, филтрирайте задачите и споделяйте изгледите с другите. Можете също да синхронизирате с външни календари като Outlook и Apple Calendar.

С функциите си за планиране чрез плъзгане и пускане, синхронизиране на външни календари и чатове, базирани на събития, ClickUp улеснява планирането на семейния график, без да се налага да превключвате между няколко приложения.

📮 ClickUp Insights: 92% от специалистите, работещи с информация, използват персонализирано управление на времето. Повечето инструменти за управление на работния процес обаче не предлагат вградени функции за приоритизиране, което се отразява на производителността. Функциите за планиране и проследяване на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, създават персонализирана стратегия за управление на времето, която работи за вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Синхронизирайте безпроблемно външни календари, за да обедините Google Calendar и Outlook в единен изглед.

Плъзгайте и пускайте събития мигновено, за да коригирате графиците без ръчно въвеждане

Маркирайте календарните записи с различни цветове, за да следите дейностите на всеки член от семейството с един поглед.

Прикачете бележки и файлове към събития, за да добавите подробности като училищни формуляри, списъци с покупки или маршрути за пътувания.

Използвайте ClickUp Whiteboards , за да сътрудничите с семейството и колегите си, да обменяте идеи и да изпълнявате задачи заедно с помощта на креативни визуализации.

Възможност за комуникация в реално време и безпроблемна координация на събития, като се гарантира, че всички са на една и съща страница без усилие с ClickUp Chat.

Вижте общото време, което сте прекарали в задачи, и филтрирайте отследеното време по статус, дати и приоритети с ClickUp Time Tracking.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение за семейства, които се нуждаят само от просто приложение за семеен календар

Няма специален мобилен уиджет за преглед на предстоящи събития без отваряне на приложението.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5,0 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp ни позволява да получим както цялостна представа за проектите, така и подробностите, което ни помага да решаваме проблемите бързо и да поддържаме ангажираността на всички участници в проекта. Обичам също така възможността да автоматизирам повечето от ежедневните си задачи.

ClickUp ни позволява да получим както цялостна представа за проектите, така и подробностите, което ни помага да решаваме проблемите бързо и да поддържаме ангажираността на всички участници в проекта. Обичам също така възможността да автоматизирам повечето от ежедневните си задачи.

💡 Професионален съвет: Ако семейството ви има няколко календара за работа, училище и домашен живот, усъвършенстваните филтри на ClickUp ви позволяват да преглеждате графиците на групите поотделно или всички на едно място. Използвайте тези филтри, за да избегнете хаоса, като същевременно следите всичко, което е важно.

2. Google Calendar (най-доброто за безпроблемна интеграция с приложенията на Google)

чрез Google Calendar

Google Calendar е едно от най-широко използваните приложения за споделен календар и това е с основание. То се синхронизира безпроблемно с всички приложения на Google, като Gmail, Meet и Drive.

Ако семейството ви използва Gmail акаунт, това приложение за календар става още по-мощно. То ви позволява автоматично да добавяте събития от имейли, да планирате видеоразговори и да споделяте графика си.

Google Calendar се отличава с възможността си да управлява няколко календара в един интерфейс. Можете да създадете отделни календари за членовете на семейството, работата, училището и дори за семейния дневник, а след това да превключвате между тях или да ги разглеждате едновременно.

Най-добрите функции на Google Calendar

Синхронизирайте автоматично приложенията на Google, за да добавяте събития от Gmail, Meet и Google Tasks без ръчно въвеждане.

Създавайте без усилие множество календари, за да разделите работните, училищните и личните си графици на едно място.

Споделяйте календари с членовете на семейството си незабавно, за да държите всички информирани за важни събития.

Използвайте създаването на събития на естествен език, за да въведете прости фрази като „Посещение при лекаря в 15:00 ч.“ и оставете Google да го планира.

Ограничения на Google Calendar

Намирането на обща наличност може да бъде трудно, когато се опитвате да видите графиците на други хора.

Липсва вградена функция за управление на задачите за семейства, които искат да комбинират графиците с списъци със задачи.

Цени на Google Calendar

Безплатна версия

Стартово бизнес предложение: 7 USD/месец на потребител

Бизнес стандарт : 14 $/месец на потребител

Business plus : 22 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Calendar

G2: 4,6/5,0 (над 42 790 отзива)

Capterra: 4,8/5,0 (3470+ отзива)

💡 Професионален съвет: Овладяването на няколко трика за Google Calendar може да ви спести часове наред с планирането – от автоматично добавяне на събития от Gmail до настройка на работно време и персонализирани известия. Вижте най-добрите трикове за Google Calendar тук.

3. Cozi (Най-доброто за планиране и организация, фокусирано върху семейството)

чрез Cozi Family Organizer

Cozi е приложение за споделен семеен календар, създадено да поддържа организирани заетите домакинства. За разлика от обичайните приложения за споделен календар, Cozi комбинира споделяне на календар, списъци със задачи, списъци за пазаруване и планиране на хранене в една платформа.

Това е цялостно решение за проследяване на дейностите на всички, като същевременно членовете на семейството се информират с автоматични известия. Графикът с цветни кодове улеснява бързото виждане на участниците във всяко събитие.

Cozi гарантира, че всички ще помнят важните дати, независимо дали става дума за училищни събития, посещения при зъболекар или семейни дейности.

Най-добрите функции на Cozi

Задайте автоматични известия и имейли с дневен ред, за да държите всички в течение с промените.

Споделяйте списъци с покупки, менюта и списъци със задачи, за да управлявате домакинските задачи на едно място.

Достъп до семейния календар от всяко устройство, за да проверявате графиците си, докато сте в движение.

Ограничения на Cozi

Липсва интеграция с други приложения за календар като Google Calendar или Outlook.

Някои функции изискват платен абонамент, за да отключите разширени инструменти.

Цени на Cozi

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cozi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📌 Бонус съвет: Използвайте имейлите с дневен ред на Cozi, за да изпращате седмичен график на членовете на семейството, така че всички да знаят плановете си предварително. Това е полезно за проследяване на семейни събирания, училищни събития и планиране на хранене наведнъж!

4. TimeTree (Най-доброто за споделяне на календар с вградена комуникация)

чрез TimeTree

TimeTree е приложение за споделен календар, което опростява планирането и координацията за семейства, приятели и екипи.

За разлика от стандартните приложения за семеен календар, TimeTree предлага много повече от споделяне на календар. То включва вградени функции за чат, множество календари за различни групи и незабавни известия за събития в календара.

С TimeTree можете да създадете споделено приложение за семеен календар, работен календар и дори семеен дневник. Приложението информира всички в реално време и елиминира необходимостта от отделни приложения за съобщения, за да обсъждате планове.

Най-добрите функции на TimeTree

Създайте няколко календара за различни групи, за да разделите календара за работа, семейство и лични ангажименти. Получавайте автоматични известия за всякакви промени, за да не пропуснете нито една актуализация.

Обсъждайте събития в онлайн календара си, използвайки вградения чат и коментари.

Прикачете файлове и изображения към събития, за да имате лесен достъп до важни документи.

Ограничения на TimeTree

Липсва дълбока интеграция с други приложения за календар като Google Calendar или Outlook.

Някои разширени функции, като приоритизиране на събития, изискват платен абонамент.

Цени на TimeTree

Безплатна версия

Премиум: 4,49 $/месец на потребител

Годишен план: 44,99 $/година на потребител

Оценки и рецензии за TimeTree

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли? Проучване сред 393 семейства установи, че инструментите за съвместно планиране намаляват стреса в семейния живот. Приложенията за семеен календар предотвратяват двойни резервации, недоразумения и хаос в последния момент, като осигуряват гладка координация на работата, училището и личния график.

5. Microsoft Outlook Calendar (най-доброто за потребители на Microsoft и безпроблемно планиране на бизнес и семейни ангажименти)

чрез Календар на Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar е приложение за споделен календар, което се интегрира с екосистемата на Microsoft. Независимо дали организирате семейни събития, училищни графици или работни срещи, то предлага множество изгледи на календара, покани за събития и актуализации в реално време.

За семействата, които вече използват Microsoft 365, споделянето на календара в Outlook ви позволява да координирате плановете си между различни акаунти. То поддържа и синхронизация с Google Calendar и Apple Calendar, което ви позволява да управлявате всичките си графици на всички устройства.

Вградената система за напомняне за събития гарантира, че никой няма да пропусне важни дати, а възможността за търсене в няколко календара улеснява намирането на необходимото.

Най-добрите функции на календара на Microsoft Outlook

Синхронизирайте с календарите на Google, Apple и Microsoft, за да обедините всички графици в един изглед.

Създавайте и споделяйте множество календари, за да разделите работата, училището и личния живот.

Търсете лесно елементи в календара, за да намирате бързо минали и предстоящи събития.

Ограничения на календара на Microsoft Outlook

Ограничено безплатно пространство за съхранение в сравнение с други приложения за календар

Усъвършенстваните инструменти може да изискват период на обучение за тези, които са нови в системата на Microsoft.

Цени на календара на Microsoft Outlook

Microsoft 365 Family: 8,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Plan: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook Calendar

G2: 4,5/5,0 (2970+ отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (2120+ отзива)

Какво казват потребителите за календара на Microsoft Outlook?

Един потребител на G2 казва:

MS Outlook е едно от най-използваните инструменти за изпращане на имейли и управление на работния ви календар. Най-добрата характеристика на този инструмент е безпроблемната му интеграция с други инструменти за срещи като Zoom Workplace, MS Teams и др.

MS Outlook е едно от най-използваните инструменти за изпращане на имейли и управление на работния ви календар. Най-добрата характеристика на този инструмент е безпроблемната му интеграция с други инструменти за срещи като Zoom Workplace, MS Teams и др.

6. FamilyWall (Най-доброто за цялостна организация и комуникация в семейството)

чрез FamilyWall

FamilyWall е платформа за организация на цялото семейство, която оптимизира ежедневните графици, задачи и комуникация. Тя интегрира списъци за пазаруване, планиране на хранене и проследяване на местоположението в реално време, което я прави незаменим инструмент за заетите семейства.

С синхронизацията на Google Calendar обединете няколко календара на едно място и дръжте всички в течение. Споделените списъци със задачи и списъци за пазаруване гарантират, че нищо няма да бъде забравено, а семейният месинджър позволява незабавна комуникация без превключване между приложения.

Премиум потребителите могат да използват проследяване на бюджета и планиране на храненето, което прави управлението на домакинството още по-лесно.

Най-добрите функции на FamilyWall

Синхронизирайте графиците с Google Calendar, за да централизирате всички събития на едно място.

Споделяйте списъци с покупки и задачи, за да следите задачите като семейство.

Използвайте проследяване на местоположението в реално време за деца и получавайте сигнали за безопасни зони

Планирайте храненията за седмицата и генерирайте автоматично списъци с продукти за лесно пазаруване.

Ограничения на FamilyWall

Потребителите се нуждаят от абонамент за бюджетиране и разширено планиране на храненето.

Проследяването на местоположението може да изтощи батерията по-бързо на някои устройства.

Цени на FamilyWall

Безплатна версия

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за FamilyWall

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Проучване показва, че мъжете разчитат на цифровите календари повече от жените (73% срещу 67%), но жените са по-склонни да използват хартиени планиращи (32,1%). Приложения като ClickUp помагат да се преодолее тази разлика, като предоставят цифрови инструменти за организация и същевременно позволяват лесно ръчно записване на бележки за тези, които все още предпочитат традиционния подход.

7. FamCal (Най-доброто приложение за организиране на цялото семейство в едно приложение)

чрез FamCal

FamCal е приложение за споделен семеен календар, което помага на домакинствата да синхронизират събития, задачи, бележки и списъци за пазаруване. То предлага планиране с цветни кодове, роли на членовете на семейството и актуализации в реално време, което го прави идеално за заети семейства, които се справят с множество отговорности.

С синхронизацията на Google Calendar потребителите могат да добавят събития, да задават напомняния и да възлагат задачи на конкретни членове на семейството.

Приложението включва споделен планиращ рецепти, проследяване на разходите за семейни пътувания и лични бележки. Това гарантира, че всичко, от ежедневните графици до плановете за почивка, е добре организирано.

Най-добрите функции на FamCal

Създавайте споделени събития с категории, обозначени с различни цветове, за да следите графика на всеки член от семейството.

Управлявайте списъците с покупки и задачи, за да сте в крак с пазаруването и домакинските задължения.

Използвайте вградения планиращ инструмент за хранене, за да организирате рецепти и да планирате хранения директно в календара.

Проследявайте разходите за пътувания на едно място, за да контролирате разходите по време на ваканциите.

Ограничения на FamCal

Не се синхронизира с Outlook или Samsung Calendar, което ограничава интеграцията между платформите.

Някои основни функции вече са достъпни само срещу заплащане, което разочарова дългогодишните потребители.

Цени на FamCal

Безплатна версия

Премиум: 4,99 $/седмица на потребител

Годишен план: 39,99 $/година на потребител

Оценки и рецензии за FamCal

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Cupla (Най-подходящо за двойки, които управляват графиците си заедно)

чрез Cupla

Cupla е приложение за споделен календар, предназначено за двойки, което улеснява планирането на съвместния живот. Това универсално приложение за семеен календар се фокусира върху планиране, благоприятно за връзките, като гарантира, че партньорите са в синхрон по отношение на важни дати, списъци със задачи и напомняния.

Създавайте споделени събития, синхронизирайте с други календари като Google Calendar и дори чатете в приложението, за да обсъждате планове в реално време.

Независимо дали управлявате романтични срещи, координирате работни графици или следите за наличността на другите, Cupla ви улеснява.

Няколко от най-добрите функции

Синхронизирайте графиците незабавно, за да видите наличността и на двамата партньори.

Управлявайте заедно списъците със задачи и напомнянията, за да сте в крак с ежедневните задачи.

Чатвайте в приложението, за да координирате плановете си, без да преминавате към платформи за съобщения.

Получавайте автоматични актуализации при промени в графика, за да не пропуснете нито едно важно събитие.

Няколко ограничения

Ограничено до планиране на базата на двойки, без по-широки функции за семейството или екипа.

Няма версия за настолни компютри за тези, които предпочитат да управляват графиците си на компютър.

Цени на Cupla

Безплатно изтегляне

Оценки и рецензии на Cupla

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Asana (Най-доброто за организиране на семейството и проследяване на задачите по проекти)

чрез Asana

Asana не е само за бизнеса – това е и мощно приложение за споделен календар за семейства, които се нуждаят от структурирано управление на задачите. Ако вашето домакинство функционира като мини-организация с множество календари, списъци със задачи и споделени отговорности, Asana ви помага да обедините всичко това.

За разлика от традиционните приложения за семеен календар, Asana ви позволява да създавате събития, да задавате крайни срокове, да проследявате задачи и да автоматизирате работните процеси. Можете да разпределяте задачи, да управлявате училищни графици и дори да използвате интеграции с Google Calendar или Microsoft Outlook, за да синхронизирате всичко на едно място.

Най-добрите функции на Asana

Организирайте семейните графици с планиране на базата на проекти, за да следите училището, работата и събитията.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да управлявате домакинските задължения, плановете за хранене или плащанията на сметки без ръчно въвеждане на данни.

Синхронизирайте с Google Calendar и други календари, за да обедините всички събития на едно място.

Разпределяйте задачи на членовете на семейството с крайни срокове, нива на приоритет и напомняния.

Ограничения на Asana

Масовата автоматизация и разширените правила изискват корпоративен план с минимални изисквания за потребители.

Годишното фактуриране без политика за възстановяване на суми го прави рисковано за тези, които не са сигурни за дългосрочното му използване.

Цени на Asana

Безплатна версия

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширено: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,4/5,0 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 13 350 отзива)

Какво казват потребителите за Asana?

Един потребител на G2 казва:

Обичам простотата на работата с Asana. През годините съм използвал много други инструменти за управление на проекти, но никой от тях не разполага с толкова изчистен и интуитивен потребителски интерфейс. Ако сте нови в използването на инструмента, започването е изключително лесно.

Обичам простотата на работата с Asana. През годините съм използвал много други инструменти за управление на проекти, но никой от тях не разполага с толкова изчистен и интуитивен потребителски интерфейс. Ако сте нови в използването на инструмента, започването е изключително лесно.

чрез Fantastical

Fantastical е премиум приложение за календар за потребители на Mac, които се нуждаят от безпроблемно споделяне на календари, планиране на събития и управление на задачи на всички устройства на Apple. То предлага създаване на събития на естествен език, поддръжка на часови зони и автоматизирано планиране на срещи.

Това, което отличава Fantastical, е способността му да се синхронизира с Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 и други приложения за календар, което ви позволява да преглеждате няколко календара. То предлага предложения за събития, така че можете да изпратите различни варианти за време и да оставите другите да изберат най-подходящия – идеално за семейни събирания или училищни срещи.

Най-добрите функции на Fantastical

Синхронизирайте няколко календара, за да обедините графиците от Google, iCloud и Outlook на едно място.

Създавайте събития, използвайки естествен език с изрази като „Вечеря у баба в 18:00 ч.“

Предложете времена за събития на членовете на семейството и ги оставете да гласуват за най-добрия вариант.

Преглеждайте и се присъединявайте към конферентни разговори автоматично чрез откриване на връзки към Zoom, Google Meet и Teams.

Ограничения на Fantastical

Цената е висока, въпреки че не се предлага хостинг услуга за календари.

Ограничено до устройства на Apple, без пълна поддръжка за потребители на Windows или Android.

Цени на Fantastical

Лично: 4,75 $/месец на потребител

Семейство (до 5 потребители): 7,50 $/месец на потребител

Фантастични оценки и рецензии

G2: 4. 4/5. 0 (20+ отзива)

Capterra: 4,8/5,0 (над 20 рецензии)

Какво казват потребителите за Fantastical?

Един потребител на G2 казва:

Много е лесно за използване. Трудно е да се обясни на хора, които имат основни нужди от календар, но моят календар е много натоварен. Позволява ви да използвате обикновен английски език, за да добавяте елементи в календара, а интерфейсът е страхотен. Много по-добър е от iCal.

Много е лесно за използване. Трудно е да се обясни на хора, които имат основни нужди от календар, но моят календар е много натоварен. Позволява ви да използвате обикновен английски език, за да добавяте елементи към календара, а интерфейсът е страхотен. Много по-добър е от iCal.

➡️ Прочетете още: Как да обедините два или повече календара на Google

Още приложения за споделен календар, които да разгледате

Ако все още търсите идеалното приложение за споделен календар, ето още няколко мощни алтернативи, които може да отговарят на вашите нужди.

Teamup Calendar: Гъвкав календар за групи, който позволява организиране на графици без влизане в профил, което го прави идеален за събития на общността или екипи от доброволци.

Any. do Calendar: Комбинира планирането на календара с списък със задачи, позволявайки на потребителите да планират деня си, докато управляват задачите си безпроблемно в едно приложение.

Zoho Calendar: Бизнес ориентиран споделен календар с планиране на събития, напомняния и интеграции с пакета за продуктивност на Zoho.

Управлявайте безпроблемно няколко календара с ClickUp!

Намирането на най-доброто приложение за споделен календар не е само въпрос на планиране – то е свързано с намаляване на стреса, подобряване на комуникацията и синхронизиране на цялото семейство. Независимо дали се нуждаете от автоматизация на задачите, чат на базата на събития или безпроблемна синхронизация на календара, подходящият инструмент прави цялата разлика.

ClickUp предлага календар с функция „плъзгане и пускане“, интеграция с Google Calendar, Outlook и други приложения, както и мощно управление на задачите – всичко на едно място. Така че, ако искате да направите графика си по-бърз и по-лесен, ClickUp е вашият избор!

Премахнете хаоса от семейното планиране още днес. Регистрирайте се в ClickUp!