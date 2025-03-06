10-те най-добри календарни приложения за Mac през 2025 г.

С напредването на възрастта много от нас имат усещането, че времето тече все по-бързо. Макар учените да не могат да обяснят точната причина за този феномен, едно е сигурно – трябва да направим нещо по въпроса! ⌛

По-голямата внимателност към начина, по който организирате дейностите си, може да ви помогне да възвърнете контрола над времето си. Вместо да позволявате часовете да отминават, можете да извлечете максимума от всеки ден с внимателно планиране чрез календарни приложения.

Ако използвате компютър Apple, сте на правилното място – ние сме подбрали списък с 10-те най-добри календарни приложения за Mac.

След като прочетете за най-забележителните им функции, недостатъци и цени, ще можете да изберете идеалния календар за вашите лични или професионални нужди.

Какво представляват календарните приложения за Mac?

Приложенията за календар за Mac са инструменти, създадени да помагат на потребителите на Apple компютри да управляват времето си ефективно. Тези приложения могат да се използват както в личен, така и в бизнес контекст, от отделни лица или екипи.

Като визуализирате графика си с календар, можете да сте в течение с всички предстоящи събития, от рождени дни до крайни срокове за проекти. Приложенията за календар ви позволяват също да планирате ефективно срещи и ангажименти, като предотвратявате припокриването им.

Цифровите календари предлагат много предимства в сравнение с традиционните календари на хартия, включително напомняния и синхронизиране между различни устройства. 🔄

Какво да търсите в календарните приложения за Mac?

Когато избирате календарно приложение за вашето Mac устройство, обърнете внимание на следното:

Характеристики: Приложенията за календар се предлагат в широк спектър, вариращ от прости и минималистични до високоспециализирани и с много функции. Изберете приложение за календар, което отговаря на вашите конкретни нужди. Интерфейс: Тъй като разчитате на него ежедневно, приложението ви за календар трябва да има привлекателен и интуитивен дизайн, който ви позволява лесно да преглеждате и създавате събития. То трябва да изглежда подредено, дори когато графикът ви е пълен до краен предел. Персонализиране: Връзка с предходната точка, трябва да можете да променяте външния вид на интерфейса на календара си и да превключвате между дневен, седмичен и месечен изглед. Интеграция: Изберете календарно приложение, което се интегрира безпроблемно с другите инструменти, които използвате, като например имейл клиенти, : Изберете календарно приложение, което се интегрира безпроблемно с другите инструменти, които използвате, като например имейл клиенти, софтуер за управление на проекти или системи за управление на съдържание (CMS) Споделяне: Възможността да : Възможността да споделяте календара си и отделни събития с други хора е от решаващо значение, когато работите в екип.

10-те най-добри календарни приложения за Mac потребители през 2025 г.

С толкова много календарни приложения за Mac на ваше разположение, може да е трудно да разберете кои от тях си заслужават времето ви. Този списък с топ 10 има за цел да опрости процеса, като представя най-добрите налични опции, помагайки ви да намерите перфектния инструмент за оптимизиране на графика ви и подобряване на уменията ви за управление на времето. ☝️

Започнете с ClickUp Calendar Планирайте срещи и синхронизирайте календари с автоматични напомняния, настроени за срещи по кръг с ClickUp Calendar View.

Въпреки че предлага всички функции на календарно приложение, ClickUp е много повече от това. Това е всеобхватно, но безплатно средство за управление на проекти, което може да направи всяка задача или процес по-ефективни.

Изтеглете приложението ClickUp за Mac и използвайте неговия календарен изглед, за да планирате и препланирате всяко събитие с просто действие „плъзгане и пускане”. Имате съществуващ график, който искате да използвате? Можете да интегрирате ClickUp с календара си в iCloud, за да продължите оттам, откъдето сте спрели.

Изгледът на календара в ClickUp е изключително адаптивен – можете да изберете точно това, което искате да виждате, с дневен, седмичен и месечен изглед, цветово кодиране на задачите и филтри. За да си сътрудничите с други хора, поканете ги да разглеждат и редактират или да добавят коментари към задачите.

Ако не сте сигурни как да започнете да организирате времето си, използвайте готовия шаблон за годишен календар на ClickUp, който може да ви помогне да се възползвате максимално от този страхотен изглед. 🗓️

Изтеглете този шаблон Планирайте целите си за цялата година с шаблона за годишен календар на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрира се с календара на iCloud

Дневен, седмичен и месечен изглед

Синхронизирайте ClickUp Chat с Calendar View, за да управлявате срещи и да виждате календара на човека, с когото си пишете.

Планиране и препланиране с плъзгане и пускане

Филтри и разширени настройки за персонализиране

Споделяне, контрол на достъпа и коментари към задачите за сътрудничество

Други изгледи за управление на времето , като Gantt, Timeline и Workload

Оценки на времето, проследяване и отчитане

Ограничения на ClickUp

Еднопосочна интеграция с календара на iCloud

Управлението на няколко календара едновременно може да бъде трудно в някои случаи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. iCloud Calendar

Ако сте запален потребител на Apple, вероятно вече сте се сблъскали с iCloud Calendar. Това приложение за календар на Apple, което се синхронизира безпроблемно на всички устройства на Apple, има уникален минималистичен дизайн и е лесно за използване. Можете да настроите събития с няколко кликвания и да ги споделите публично или частно с още няколко.

Приложението за календар на Apple може също така да попълва автоматично подробностите за събитията, след като въведете основната информация, като ви показва точното местоположение на картата и прогнозата за времето за съответния ден. 🌤️

Освен несравнимата си простота, най-забележителното предимство на iCloud Calendar е възможността да създавате календари за различни аспекти от живота си и да прехвърляте събития между тях.

Най-добрите функции на iCloud Calendar

Просто и лесно за използване

Налично за Apple Watch

Възможност за управление на няколко календара едновременно

Покана за събитие с проследяване на отговорите

Избор на часова зона

Автоматично попълва подробностите за събитията

Дневен, седмичен и месечен изглед

Опция за китайски лунни дати

Ограничения на iCloud Calendar

Липсват някои разширени функции

Споделянето на календара с хора, които не използват устройства на Apple, може да бъде трудно.

Цени на iCloud Calendar

Безплатно с iCloud

Оценки и рецензии за iCloud Calendar

G2 : 4. 1/5 (над 100 отзива)

TrustRadius: 8,4/10 (над 30 рецензии)

3. BusyCal

Както подсказва името му, BusyCal е създаден, за да спести ценно време на хората с натоварени графици. Приложението ви позволява да импортирате календари от различни източници, като iCloud и Google, и да ги управлявате на едно място, така че да не се налага да превключвате между приложения.

Друга важна функция, която спестява време, е възможността на BusyCal да създава събития чрез подсказки на естествен език. Можете бързо да запишете подробностите, а приложението ще разпознае часа, датата и мястото.

BusyCal заслужава похвала и за своята гъвкавост. Можете да избирате между пет вида изглед:

Ден Седмица Месец Година Списък

Персонализирайте изгледа, като изберете броя на показваните дни или седмици, промените шрифта и размера или добавите цветове и симпатични графики, за да направите работния си график по-интересен! 🌈

Най-добрите функции на BusyCal

Управлявайте календари от различни източници

Интеграция с много облачни услуги и безжична LAN

Интеграция с платформи за конференции като Zoom и Webex

Бързо създаване на събития с въвеждане на естествен език

Ежедневни списъци в страничната лента в дясната част на приложението

Синхронизиране на задачи с приложението Reminders за Mac 10. 14

Много опции за персонализиране, включително оформление и външен вид

Ограничения на BusyCal

Случайни бъгове в приложението за календар

Честите известия за актуализации могат да дразнят някои потребители на Apple.

Цени на BusyCal

Доживотна лицензия и 18 месеца актуализации: 49,99 $.

Допълнителни 18 месеца актуализации: 29,99 $.

Оценки и рецензии за BusyCal

G2 : 4,6/5 (4+ рецензии)

Mac App Store: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

4. Cron

Придобито от приложението за планиране Notion през 2022 г., Cron е ново и перспективно приложение за календар за частни лица и фирми. Приложението е просто, но с приятен дизайн, като ви позволява да избирате между светла и тъмна тема. 🌓

Той предлага основни календарни функции, като повтарящи се събития и часови зони, с няколко заслужаващи споменаване изключения. Например, можете да използвате клавишни комбинации за навигация в приложението. За да улесни работата в екип, приложението ви позволява лесно да споделяте своята наличност и да наслагвате графиците на колегите си за ефективно разпределение на ресурсите.

Имайте предвид, че за да се регистрирате, трябва да имате акаунт в Google. Опцията за синхронизиране с iCloud все още е в процес на разработка към момента на написване на тази статия.

Най-добрите функции на Cron

Свържете няколко акаунта в Google Calendar

Изглед за ден, седмица и месец

Светла и тъмна тема и цветово кодиране на събитията

Клавишни комбинации

Наслагвайте календарите на колегите си

Лесно споделяне на достъпност

Ограничения на Cron

В момента работи само с акаунти в Google Calendar.

Цени на Cron

Базов пакет : Безплатен

Ниво „Enterprise“: Достъпно при контакт

Оценки и рецензии за Cron

Product Hunt: 4. 8/5 (300+ отзива)

5. Calendar 366 II

С приложението Calendar 366 II графикът ви може да бъде винаги до вас, независимо от това, върху какво работите. Това е персонализируем календар в лентата с менюта, който можете да оптимизирате за портретен или пейзажен режим. Освен новите функции, втората версия на Calendar 366 се отличава с нов дизайн с осем изгледа и девет теми, от които да избирате.

Това календарно приложение за Mac е лесно за използване с бързи клавиши, преки пътища и преместване на срещи с плъзгане и пускане. Подобно на BusyCal, Calendar 366 II може да създава събития въз основа на въведените от вас естествени езикови команди.

Това приложение за календар е достъпно на девет различни езика, така че може да ви помогне, независимо откъде сте и колко добре владеете английски. 💬

Най-добрите функции на Calendar 366 II

Календар в лентата с менюта

Осем изгледа и девет теми

Плъзнете и пуснете, за да преместите срещите

Горещи клавиши и преки пътища

Създава задачи въз основа на въведени команди на естествен език

Девет езикови опции

Ограничения на Calendar 366 II

Трудности при управлението на известията в приложението за календар

Цени на Calendar 366 II

Еднократна покупка: 14,99 $

Оценки и рецензии за Calendar 366 II

Mac App Store: 4,6/5 (над 400 рецензии)

6. Morgen

Morgen предлага цялостен набор от инструменти, които ви позволяват да спазвате графика си, независимо колко натоварен е той. Всичко в тази платформа е проектирано да ви спести време – от създаване на събития на естествен език до персонализирани линкове за резервации за по-лесно планиране.

С Morgen можете да събирате календари от различни източници, включително Apple, и да ги управлявате от централизирана платформа. То дори обединява дублиращи се събития от различни календари. Morgen улеснява блокирането на време, тъй като можете да премествате елементи от Task Manager директно в календара си.

Това, с което Morgen се отличава най-много сред календарните приложения за Mac, е способността му да улеснява координацията в екипа.

Когато искате да планирате среща, Morgen не само ви показва кога вашите колеги са свободни, но и ви предлага час, който ще наруши минимално ежедневния график и концентрацията на участниците. 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: 50% от работниците все още са обвързани с офиса, въпреки че 48% предпочитат хибридна организация за по-добър баланс между работата и личния живот. Резултатът? Твърди графици, умора от пътуването до работа и лош контрол на границите. 🚗💨С автоматизирано планиране и блокиране на времето, календарът на ClickUp ви помага да поддържате организация във всички работни среди. Независимо дали сте у дома или в офиса, вашият работен процес остава последователен в ClickUp, а личното ви време остава защитено!💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използващ ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

Най-добрите функции на Morgen

Интегрирайте няколко календара и обединете дублиращи се събития

Персонализирани страници за резервации и връзки за планиране

Персонализирани известия и напомняния

Определя оптималното време за срещи за всички участници в събитието

Въвеждане на естествен език за автоматично създаване на събития

Интеграция на платформа за видеоразговори и мениджър на задачи

Строги стандарти за сигурност на данните

Ограничения на Morgen

Синхронизирането на няколко календара е достъпно само с платените планове.

Опцията за безплатно приложение за календар е ограничена.

Цени на Morgen

Basic : Безплатно

Pro : 9 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Цените са налични при запитване

Оценки и рецензии на Morgen

Product Hunt: 4,9/5 (над 80 рецензии)

7. Any. do

С календара, ежедневния планирач и инструментите за сътрудничество, Any. do ви помага да бъдете в крак с всеки проект и графика. Можете да създавате отделни календари за лични и бизнес нужди, постигайки идеалния баланс между работата и личния живот. ⚖️

Приложението за календар се интегрира с много други календари, включително iCloud, и се синхронизира безпроблемно между различни устройства, за да ви даде възможност да преглеждате графика си в реално време, където и да сте.

Можете да използвате Any. do заедно с колегите си, като си разпределяте задачи и комуникирате чрез коментари и чат. Добавяйте подзадачи, бележки и файлове, за да предоставите на изпълнителите всичко необходимо, за да изпълнят лесно задачите и да се сведе до минимум ненужното общуване.

Най-добрите функции на Any.do

Календар, списъци със задачи, управление на задачи и напомняния

Сътрудничество чрез задачи, коментари и чат

Работни и лични графици в един календар

Шаблони, които ще ви помогнат да започнете

Интегрира се с обичайните календари и над 5000 други приложения чрез Zapier.

Синхронизиране между няколко устройства

Any. do ограничения

Приложението за календар може да не е подходящо за по-големи екипи.

Ограничени функции и опции за персонализиране в безплатния план

Цени на Any. do

Лично : Безплатно

Премиум : 3 $/месец

Teams: 5 $/потребител/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Any. do оценки и рецензии

G2 : 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

8. Proton Calendar

Proton е добре известен швейцарски имейл клиент, който разшири услугите си и в областта на планирането. Както и другите инструменти на Proton, Proton Calendar поставя голям акцент върху защитата на данните. Цялата информация за събитията в календара ви е криптирана от край до край, дори когато събитието е споделено от външен потребител и източник. 🔒

Що се отнася до персонализирането, можете да избирате между различни изгледи, да редактирате темата и да определите кога и как искате да получавате известия. Ако вече използвате Proton Mail, използването на Proton Calendar ще бъде лесно, тъй като можете да създавате събития и да управлявате покани, без да напускате приложението за електронна поща.

Най-добрите функции на Proton Calendar

Най-високо ниво на защита на данните в календара с криптиране

Множество календари

Синхронизиране с вашите iOS устройства

Преглед по ден, седмица или месец

Персонализирани известия и имейл сигнали

Теми за календар

Споделяйте целия календар или само наличността

Бързо създаване на събития и изпращане на покани чрез Proton Mail

Ограничения на Proton Calendar

Няма известия за потребителите на Apple Calendar (тъй като е достъпен само чрез браузър)

Цени на Proton Calendar

Безплатно

Без ограничения: 9,99 $ (годишно плащане)

Оценки и рецензии за Proton Calendar

Няма налични отзиви

9. Мини календар

Понякога не се нуждаете от всички екстри, а по-скоро от дискретно приложение за календар, което можете да погледнете, когато е необходимо. Mini Calendar е точно това – леко приложение, което не ви разсейва от важната работа, която вършите. 🪶

Можете да получите достъп до своя мини календар на следните места:

Уиджет за център за известия Икона в дока Икона в лентата с менюта Персонализирани клавишни комбинации Десктоп приложение

Ако поставите Mini Calendar на работния си плот, ще можете да променяте цвета и прозрачността му. Можете също да изберете календарът да се показва върху други прозорци, в случай че имате нужда да го имате под ръка по всяко време.

Най-добрите функции на Mini Calendar

Просто приложение за календар

Достъпни на пет места

Персонализируем уиджет, който е винаги на работния плот

Десктоп джаджа над тапет или прозорци

Часове на изгрев и залез

Конфигурируеми клавишни комбинации и дисплей на менюто

Ограничения на Mini Calendar

Не ви позволява да планирате, каните или споделяте събития

Цени на Mini Calendar

Безплатно

Оценки и рецензии за Mini Calendar

Mac App Store: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

10. Fantastical

С шест изгледа, шест езикови опции и много други полезни функции, Fantastical оправдава името си. Можете да качите съществуващи акаунти в Fantastical и да създадете персонализирани календарни набори. Филтрите за фокус ви позволяват да разделите работните и личните си графици с няколко кликвания. 🖱️

Тъй като Fantastical разполага с всички стандартни функции, нека се съсредоточим върху това, което го прави уникален. Например, той ви позволява не само да споделяте свободното си време, но и да предлагате няколко варианта за час и дата при планиране на събития, в които участват и други хора. Помогнете на участниците да се подготвят, като качите файлове и изображения директно в iCloud или друг доставчик, синхронизирайки ги на всички устройства.

Искате да научите за важни предстоящи дати и публични събития? Търсете, разглеждайте и четете подходящо съдържание в Fantastical, след което добавете събитието в календара си, за да не го пропуснете.

Най-добрите функции на Fantastical

Изгледи за ден, седмица, месец, тримесечие и година

Филтри за фокусиране, за да разделите личните и работните си графици

Споделяйте свободни места и предлагайте няколко опции на поканените

Интегрирайте с платформи за конференции и бързо генерирайте обаждания

Данни за времето и публични събития

Шест езикови опции

Добавяйте файлове и изображения

Ограничения на Fantastical

Някои потребители смятат, че цената е твърде висока и че няма безплатна версия на приложението за календар.

Би било полезно да има опция за потвърждаване на промените, тъй като потребителите могат случайно да променят събития и да споделят актуализацията с други хора.

Цени на Fantastical

За физически лица : 4,75 $/месец

За семейства до 5 души : 7,50 $/месец

За екипи : 4,75 $/потребител/месец

Гъвкави екипи: Налични при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Фантастични оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ рецензии)

Опростете управлението на времето с най-добрите календарни приложения за Mac

Тези 10 календарни приложения за Mac революционизират начина, по който виждате и организирате времето си. Когато става въпрос за личния ви живот, те гарантират, че никога повече няма да пропуснете рождения ден на приятел. В бизнес контекста тези календарни приложения позволяват на вас и вашия екип да работите по-ефективно и да останете в синхрон с процесите си, независимо от обстоятелствата.

Ако се нуждаете от допълнителни функции, за да повишите производителността си, изберете ClickUp. Този инструмент за управление на проекти има всичко необходимо, за да създавате невероятни неща и да го правите за рекордно кратко време. ⏱️