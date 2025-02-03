Топ 10 приложения за ежедневни списъци, с които да останете продуктивни през 2025 г.

Подходящите софтуерни програми могат да ви помогнат да организирате задачите си , да работите по-бързо и да бъдете по-продуктивни . Те ще ви помогнат да следите напредъка по задачите и да не пропускате крайните срокове благодарение на повтарящите се напомняния, така че никога няма да пропуснете нещо важно от списъка си със задачи.

По-долу ще разгледаме някои онлайн приложения за ежедневни списъци, мобилни приложения и други инструменти, които ще ви помогнат да поддържате списъка си със задачи под контрол. Ще разгледаме какво да търсите в едно приложение за списъци, за да можете да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди при управлението на задачите.

Какво да търсите в приложението за ежедневни списъци?

Повечето хора имат набор от повтарящи се задачи, които трябва да следят. Приложенията за ежедневни списъци с задачи улесняват добавянето на задачи, които се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Те също така дават възможност за добавяне на еднократни задачи за случаите, когато възникне нещо необичайно.

Полезно е да видите какво се предлага, за да можете да изберете приложение за списъци с задачи, което има функциите, от които се нуждаете. Някои от функциите, които обикновено се предлагат в приложенията за ежедневни списъци с задачи, включват:

Възможност за приоритизиране на задачите, за да използвате времето си по най-ефективния начин

Удобен интерфейс, който улеснява започването на работа за всеки

Възможност за групиране на задачите в няколко проекта за по-лесно организиране

Функционалност за крайни срокове, която ви помага да управлявате времето си и да не пропускате важни крайни срокове.

Функции, които позволяват зависимости между задачите, така че да можете да ги изпълнявате в подходящия ред.

Възможност за маркиране на задачи за по-добра организация

Набор от вградени шаблони за списъци със задачи , с които да започнете бързо

10-те най-добри приложения за ежедневни списъци с задачи

За да намерите най-подходящото за вашите нужди приложение за ежедневни списъци, трябва да оцените най-добрите варианти. За да ви помогнем, сме събрали най-добрите онлайн приложения за списъци по-долу.

1. ClickUp – най-доброто приложение за ежедневни списъци за служители

Управлявайте ежедневния си списък с задачи там, където вече вършите цялата си работа: ClickUp

ClickUp е платформа за управление на проекти и продуктивност. Сред многото й функции е възможността да създавате списъци, да задавате задачи в ClickUp, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка. Софтуерът поддържа много видове изгледи, като Kanban, диаграми на Гант и прости формати на списъци със задачи в ClickUp, така че работи за различни предпочитания и работни процеси. ClickUp се интегрира с много инструменти на трети страни, за да разшири функционалността и да централизира работата.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте списъци с неограничен брой елементи и поделементи и лесно персонализирайте външния им вид.

Настройте списъците с задачи да се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно, така че задачите винаги да са актуални за деня.

Създайте свои собствени шаблони за списъци или изберете от набор от готови шаблони.

Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не пропуснете нито един срок.

Сътрудничество с другите по същите задачи чрез споделяне на списъците си с задачи

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... засега!

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 2000 отзива)

2. Toggl Plan

Чрез Toggl Plan

Toggl Plan разполага с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване и управление на списъци със задачи. Софтуерът включва приложение за управление на проекти и инструмент за планиране на задачи, който позволява на потребителите да възлагат задачи, да проследяват крайни срокове и да задават напомняния за крайни срокове. Софтуерът се адаптира добре както за прости лични проекти, така и за управление на големи екипи.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Визуализирайте задачите и проектите на табло Kanban , за да ги виждате лесно и на един поглед.

Задавайте задачи, които да се повтарят седмично или месечно, в допълнение към ежедневния списък за проверка.

Създайте система от зависимости за задачите, за да знаете коя да изпълните първа.

Сътрудничество с другите по задачи и проекти, за да поддържате синхрон между всички

Ограничения на плана Toggl

Приложението може да е трудно за научаване

Функциите за отчитане не са толкова надеждни, колкото биха искали някои потребители.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото приложението за настолни компютри.

Цени на Toggl Plan

Безплатни завинаги

Екип: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Toggl Plan – оценки и отзиви

G2: 4. 3/5 (37 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. Habitica – приложение за ежедневни списъци с задачи

Този софтуер е популярен инструмент за управление на задачи, който подхожда към проблема по съвсем различен начин. Той превръща живота ви в ролева игра (RPG).

Вие контролирате виртуален герой, който има същите задачи като вас. Когато изпълните дадена задача, вашият виртуален герой печели опитни точки и в крайна сметка се изкачва на по-високо ниво. Вашият герой може да се присъедини към групи или гилдии, което ви позволява да си сътрудничите с вашите реални приятели и членове на екипа по задачи, които споделяте.

Най-добрите функции на Habitica

Играенето на RPG игра прави скучните списъци по-интересни

Проследявайте навиците си, за да видите напредъка си във времето и да се уверите, че оставате дисциплинирани.

Печелете награди за изпълнени задачи и навици, които ви помагат да останете мотивирани.

Повишете нивото на виртуалното си аз, като изпълнявате все повече задачи, за да постигнете чувство за удовлетворение.

Взаимодействайте с голяма общност от потребители, за да получите подкрепа и да останете фокусирани върху задачите си.

Ограничения на Habitica

За някои потребители геймификацията може да бъде прекалено интензивна.

Приложението може да бъде пристрастяващо, така че може да прекарвате повече време с него, отколкото сте планирали.

Някои рецензенти смятат, че цената е твърде висока.

Цени на Habitica

Безплатни завинаги

4,99 $/месец или 47,99 $/година

Оценки и рецензии за Habitica

App Store: 4/5 (над 1700 рецензии)

Google Play: 4/5 (24 900 отзива)

4. TickTick

Чрез TickTick

TickTick е специално приложение за списъци, което подобрява както личната, така и екипната продуктивност. Акцентът е върху простотата, като позволява на потребителите да създават, организират и приоритизират задачите си без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.

Потребителите могат да споделят задачи, да прикачват файлове и да получават напомняния за предстоящи срокове. Данните в приложението се синхронизират на всички платформи, на които е инсталирано, така че винаги е готово да ви държи в течение, независимо от устройството, което използвате.

Най-добрите функции на TickTick

Създавайте задачи, като използвате естествен език, и TickTick автоматично ще попълни правилните полета, за да създаде задачата.

Задайте крайни срокове за задачите, за да знаете върху какво да работите през деня и колко време ви остава, за да го завършите.

Задайте напомняния за задачи и елементи от списъка, за да не забравите да ги изпълните.

Определете приоритети на задачите си, за да решите в какъв ред да ги изпълните.

Задайте контекст на задачите, за да получите повече информация за това кога и къде трябва да ги изпълните.

Ограничения на TickTick

Приложението няма някои функции, които алтернативите на TickTick имат.

Приложението може да има грешки понякога.

Цени на TickTick

2,79 $/месец или 27,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4,5/5 (87 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Apple Notes

Чрез Apple

Това приложение е вградено в устройствата на Apple. Най-подходящо е за водене на бележки, но има и основни функции за списъци.

Въпреки че не е толкова богато на функции като специализираните приложения за списъци, Apple Notes предлага просто и достъпно решение за основни нужди от списъци. То позволява на потребителите да създават списъци, да добавят елементи и да ги маркират като изпълнени. То синхронизира данните автоматично с всички свързани Apple устройства.

Най-добрите функции на Apple Notes

Създавайте и управлявайте ежедневните си задачи лесно с помощта на интуитивен потребителски интерфейс.

Синхронизирайте задачите си автоматично на всяко Apple устройство, на което е инсталирано приложението.

Използвайте Markdown, за да форматирате списъците си с задачи, за да бъдат по-атрактивни визуално и лесни за четене.

Търсете лесно списъци за конкретни задачи или елементи

Ограничения на Apple Notes

Приложението не е толкова богато на функции, колкото някои други опции.

Не поддържа сътрудничеството толкова добре, колкото някои конкуренти.

Цени на Apple Notes

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Apple Notes

App Store: 4,8/5 (55 800 рецензии)

6. Сглобяване

Чрез Assembly

Assembly е платформа за автоматизация на работния процес, насочена към бизнеса. Тя предлага цялостно решение за управление на служителите. Сред набора от функции е възможността да създавате списъци със задачи, които можете да сортирате, автоматизирате и приоритизирате според нуждите си.

Дълбоката интеграция с множество приложения на трети страни и обширният набор от функции, надхвърлящи управлението на задачите, правят това приложение привлекателна опция за по-големи предприятия.

Най-добрите функции на Assembly

Персонализирайте списъците с задачи по ваш избор, включително цветове и икони, както и броя на елементите и поделементите.

Споделяйте списъците с други хора, за да сътрудничите бързо и лесно по съвместни задачи.

Създавайте шаблони от любимите си списъци и използвайте отново и отново техния формат и настройки.

Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не забравите важни задачи.

Визуализирайте напредъка си и бъдете в крак с задачите си с помощта на диаграмите на Гант.

Ограничения при сглобяването

За някои потребители кривата на обучение може да бъде стръмна.

Като приложение, насочено към бизнеса, то не е толкова подходящо за лични задачи, колкото конкурентите му.

Ценообразуване на сглобяване

Безплатни завинаги

Списък: 2,80 $/месец на потребител

Стандартен: 4,50 $/месец на потребител

Премиум: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Assembly

G2: 4. 8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (78 отзива)

7. GoodTask

Чрез GoodTask

Това е решение за управление на задачи от трета страна за екосистемата на Apple. То се интегрира добре с приложенията „Напомняния“ и „Календар“ на Apple и синхронизира информацията си с iCloud, за да я направи достъпна на всяко свързано устройство. Потребителите могат да създават списъци за проверка, да задават крайни срокове и дори да създават списъци с подзадачи, за да бъдат по-добре организирани.

Най-добрите функции на GoodTask

Ограничете количеството на писане и кликване, като използвате основната функция за въвеждане на естествен език.

Задайте крайни срокове за задачи и други елементи, за да ви помогнат да разпределите работата си и да планирате деня си.

Получавайте известия, които да ви напомнят кога са крайните срокове за задачите, за да не забравите да завършите важните неща.

Присвойте приоритети на задачите, за да решите коя от тях да изпълните първа.

Използвайте диаграми на Гант, за да визуализирате свършената работа и това, което все още ви остава да направите.

Ограничения на GoodTask

Някои функции на други приложения липсват в GoodTask.

Приложението може да има грешки понякога.

Цени на GoodTask

Безплатни завинаги

Поддръжник: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за GoodTask

App Store: 4. 6/5 (над 1700 рецензии)

8. Google Tasks

Чрез актуализации на Google Workspace

Това е безплатно приложение за списъци с задачи от Google. То се интегрира с Google Calendar и други софтуери от пакета Google Workspace. Много от тези продукти автоматично създават задача в Google и я добавят към приложението Tasks. Като базово предложение, то не разполага с някои от разширените функции на други приложения, но е добър вариант за основно приложение за цифрови списъци с задачи.

Тъй като се синхронизира с други продукти на Google Cloud, приложението работи безпроблемно на различни устройства. Независимо къде правите промени в списъка си със задачи, Google ще ги проследява.

Най-добрите функции на Google Tasks

Създавайте и управлявайте списъци бързо и лесно с помощта на простия и интуитивен интерфейс.

Създавайте автоматично задачи, докато работите с много от продуктите в пакета Google Workspace.

Синхронизирайте списъците си за задачи на всяко устройство, което може да се свърже с Google Workspace.

Получавайте известия в мобилното приложение, които ви предупреждават, когато наближава срокът за изпълнение на задача.

Ограничения на Google Tasks

Въпреки че са лесни за използване, функционалността им е основна в сравнение с алтернативите на Google Tasks

Използването на продуктите на Google ограничава сътрудничеството в сравнение с други приложения.

Цени на Google Tasks

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Google Tasks

App Store: 4. 8/5 (75 600 рецензии)

Google Play: 4. 4/5 (327 000 рецензии)

9. Things

Чрез Things

Следващото в списъка ни с приложения за ежедневни списъци е Things. Този софтуер улеснява създаването на нови задачи и тяхното управление с лесен за употреба интерфейс. Това е мобилно приложение без безплатна версия, но с ниска еднократна такса. Въпреки че е скъпо в сравнение с други мобилни приложения, то е достъпно в сравнение с месечната такса на другите опции.

Най-добрите функции на Things

Споделяйте списъците с другите, за да може всеки, който работи по същия списък със задачи, да сътрудничи ефективно.

Създавайте проекти, за да организирате по-добре списъците си със задачи и да проследявате напредъка си по набор от свързани задачи.

Копирайте и поставете списъци от други приложения, а Things автоматично ще ги форматира в списък за проверка.

Търсете в проектите и списъците си конкретна задача, за да я изпълните или промените бързо.

Ограничения на Things

За мобилно приложение цената е малко висока за някои потребители.

Не поддържа сътрудничеството, както биха искали потребителите.

Приложението може да е трудно за навигиране.

Цени на Things

9,99 $

Оценки и рецензии за Things

App Store: 4. 8/5 (22 800 отзива)

10. Microsoft To Do

Чрез Microsoft

Този продукт на Microsoft е лесен начин да организирате задачите си в екосистемата на Microsoft. Това приложение за списъци със задачи се синхронизира с други продукти на Microsoft, така че вие или членовете на вашия екип можете лесно да го използвате.

Подобно на предлаганото от Google, Microsoft To-Do няма някои от ключовите функции на по-сложните решения, но предоставя лесен начин за добавяне на задачи. За основните нужди от софтуер за списъци за задачи сред потребителите на продукти на Microsoft, това е чудесно решение.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Интегрирайте списъците си с много продукти в екосистемата на Microsoft, като Outlook и Teams, за да синхронизирате данните.

Синхронизирайте автоматично данните на всяко устройство, което използва приложението или свързани продукти на Microsoft.

Започнете бързо, дори и като начинаещ, с неговия прост и лесен за използване интерфейс.

Сътрудничество по задачите лесно чрез споделяне и работа по тях с вашите колеги или други хора

Ограничения на Microsoft To Do

Опростеният дизайн лишава приложението от някои функции, които се предлагат в по-специализирани продукти.

Зависимостта от екосистемата на Microsoft ограничава възможностите за сътрудничество в сравнение с някои от конкурентите.

Цени на Microsoft To Do

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

App Store: 4,7/5 (189 900 рецензии)

Google Play: 4,7/5 (289 000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft To Do!

Останете продуктивни през 2024 г. с ежедневни списъци за задачи

Отидете отвъд простите самостоятелни приложения за списъци с задачи и подобрете работата си с софтуер за управление на проекти с вградени списъци с задачи (не са необходими интеграции от трети страни).

Платформата за управление на проекти и производителност на ClickUp включва възможност за създаване и управление на списъци с задачи, включително задаване на задачи за изпълнение и определяне на крайни срокове, като същевременно проследява напредъка на тези задачи и крайни срокове през целия жизнен цикъл на проекта.

И най-хубавото е, че предлагаме списъци и проследяване на задачите на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever!