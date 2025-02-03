ClickUp блог

Топ 10 приложения за ежедневни списъци, с които да останете продуктивни през 2025 г.

3 февруари 2025 г.

Подходящите софтуерни програми могат да ви помогнат да организирате задачите си , да работите по-бързо и да бъдете по-продуктивни . Те ще ви помогнат да следите напредъка по задачите и да не пропускате крайните срокове благодарение на повтарящите се напомняния, така че никога няма да пропуснете нещо важно от списъка си със задачи.

По-долу ще разгледаме някои онлайн приложения за ежедневни списъци, мобилни приложения и други инструменти, които ще ви помогнат да поддържате списъка си със задачи под контрол. Ще разгледаме какво да търсите в едно приложение за списъци, за да можете да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди при управлението на задачите.

Какво да търсите в приложението за ежедневни списъци?

Повечето хора имат набор от повтарящи се задачи, които трябва да следят. Приложенията за ежедневни списъци с задачи улесняват добавянето на задачи, които се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Те също така дават възможност за добавяне на еднократни задачи за случаите, когато възникне нещо необичайно.

Полезно е да видите какво се предлага, за да можете да изберете приложение за списъци с задачи, което има функциите, от които се нуждаете. Някои от функциите, които обикновено се предлагат в приложенията за ежедневни списъци с задачи, включват:

  • Възможност за приоритизиране на задачите, за да използвате времето си по най-ефективния начин
  • Удобен интерфейс, който улеснява започването на работа за всеки
  • Възможност за групиране на задачите в няколко проекта за по-лесно организиране
  • Функционалност за крайни срокове, която ви помага да управлявате времето си и да не пропускате важни крайни срокове.
  • Функции, които позволяват зависимости между задачите, така че да можете да ги изпълнявате в подходящия ред.
  • Възможност за маркиране на задачи за по-добра организация
  • Набор от вградени шаблони за списъци със задачи, с които да започнете бързо

10-те най-добри приложения за ежедневни списъци с задачи

За да намерите най-подходящото за вашите нужди приложение за ежедневни списъци, трябва да оцените най-добрите варианти. За да ви помогнем, сме събрали най-добрите онлайн приложения за списъци по-долу.

1. ClickUp – най-доброто приложение за ежедневни списъци за служители

Управлявайте ежедневния си списък с задачи там, където вече вършите цялата си работа: ClickUp
ClickUp е платформа за управление на проекти и продуктивност. Сред многото й функции е възможността да създавате списъци, да задавате задачи в ClickUp, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка. Софтуерът поддържа много видове изгледи, като Kanban, диаграми на Гант и прости формати на списъци със задачи в ClickUp, така че работи за различни предпочитания и работни процеси. ClickUp се интегрира с много инструменти на трети страни, за да разшири функционалността и да централизира работата.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Създавайте списъци с неограничен брой елементи и поделементи и лесно персонализирайте външния им вид.
  • Настройте списъците с задачи да се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно, така че задачите винаги да са актуални за деня.
  • Създайте свои собствени шаблони за списъци или изберете от набор от готови шаблони.
  • Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не пропуснете нито един срок.
  • Сътрудничество с другите по същите задачи чрез споделяне на списъците си с задачи

Ограничения на ClickUp

  • Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители.
  • Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... засега!

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Без ограничения: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Business Plus: 19 $/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
  • Capterra: 4. 7/5 (над 2000 отзива)

2. Toggl Plan

Приложение за ежедневни списъци Toggl Plan
Чрез Toggl Plan

Toggl Plan разполага с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване и управление на списъци със задачи. Софтуерът включва приложение за управление на проекти и инструмент за планиране на задачи, който позволява на потребителите да възлагат задачи, да проследяват крайни срокове и да задават напомняния за крайни срокове. Софтуерът се адаптира добре както за прости лични проекти, така и за управление на големи екипи.

Най-добрите функции на Toggl Plan

  • Визуализирайте задачите и проектите на табло Kanban, за да ги виждате лесно и на един поглед.
  • Задавайте задачи, които да се повтарят седмично или месечно, в допълнение към ежедневния списък за проверка.
  • Създайте система от зависимости за задачите, за да знаете коя да изпълните първа.
  • Сътрудничество с другите по задачи и проекти, за да поддържате синхрон между всички

Ограничения на плана Toggl

  • Приложението може да е трудно за научаване
  • Функциите за отчитане не са толкова надеждни, колкото биха искали някои потребители.
  • Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото приложението за настолни компютри.

Цени на Toggl Plan

  • Безплатни завинаги
  • Екип: 9 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 $/месец на потребител

Toggl Plan – оценки и отзиви

  • G2: 4. 3/5 (37 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. Habitica – приложение за ежедневни списъци с задачи

Този софтуер е популярен инструмент за управление на задачи, който подхожда към проблема по съвсем различен начин. Той превръща живота ви в ролева игра (RPG).

Вие контролирате виртуален герой, който има същите задачи като вас. Когато изпълните дадена задача, вашият виртуален герой печели опитни точки и в крайна сметка се изкачва на по-високо ниво. Вашият герой може да се присъедини към групи или гилдии, което ви позволява да си сътрудничите с вашите реални приятели и членове на екипа по задачи, които споделяте.

Най-добрите функции на Habitica

  • Играенето на RPG игра прави скучните списъци по-интересни
  • Проследявайте навиците си, за да видите напредъка си във времето и да се уверите, че оставате дисциплинирани.
  • Печелете награди за изпълнени задачи и навици, които ви помагат да останете мотивирани.
  • Повишете нивото на виртуалното си аз, като изпълнявате все повече задачи, за да постигнете чувство за удовлетворение.
  • Взаимодействайте с голяма общност от потребители, за да получите подкрепа и да останете фокусирани върху задачите си.

Ограничения на Habitica

  • За някои потребители геймификацията може да бъде прекалено интензивна.
  • Приложението може да бъде пристрастяващо, така че може да прекарвате повече време с него, отколкото сте планирали.
  • Някои рецензенти смятат, че цената е твърде висока.

Цени на Habitica

  • Безплатни завинаги
  • 4,99 $/месец или 47,99 $/година

Оценки и рецензии за Habitica

  • App Store: 4/5 (над 1700 рецензии)
  • Google Play: 4/5 (24 900 отзива)

4. TickTick

Приложение за ежедневни списъци TickTick
Чрез TickTick

TickTick е специално приложение за списъци, което подобрява както личната, така и екипната продуктивност. Акцентът е върху простотата, като позволява на потребителите да създават, организират и приоритизират задачите си без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.

Потребителите могат да споделят задачи, да прикачват файлове и да получават напомняния за предстоящи срокове. Данните в приложението се синхронизират на всички платформи, на които е инсталирано, така че винаги е готово да ви държи в течение, независимо от устройството, което използвате.

Най-добрите функции на TickTick

  • Създавайте задачи, като използвате естествен език, и TickTick автоматично ще попълни правилните полета, за да създаде задачата.
  • Задайте крайни срокове за задачите, за да знаете върху какво да работите през деня и колко време ви остава, за да го завършите.
  • Задайте напомняния за задачи и елементи от списъка, за да не забравите да ги изпълните.
  • Определете приоритети на задачите си, за да решите в какъв ред да ги изпълните.
  • Задайте контекст на задачите, за да получите повече информация за това кога и къде трябва да ги изпълните.

Цени на TickTick

  • 2,79 $/месец или 27,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

  • G2: 4,5/5 (87 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Apple Notes

Apple Notes – приложение за ежедневни списъци с задачи
Чрез Apple

Това приложение е вградено в устройствата на Apple. Най-подходящо е за водене на бележки, но има и основни функции за списъци.

Въпреки че не е толкова богато на функции като специализираните приложения за списъци, Apple Notes предлага просто и достъпно решение за основни нужди от списъци. То позволява на потребителите да създават списъци, да добавят елементи и да ги маркират като изпълнени. То синхронизира данните автоматично с всички свързани Apple устройства.

Най-добрите функции на Apple Notes

  • Създавайте и управлявайте ежедневните си задачи лесно с помощта на интуитивен потребителски интерфейс.
  • Синхронизирайте задачите си автоматично на всяко Apple устройство, на което е инсталирано приложението.
  • Използвайте Markdown, за да форматирате списъците си с задачи, за да бъдат по-атрактивни визуално и лесни за четене.
  • Търсете лесно списъци за конкретни задачи или елементи

Ограничения на Apple Notes

  • Приложението не е толкова богато на функции, колкото някои други опции.
  • Не поддържа сътрудничеството толкова добре, колкото някои конкуренти.

Цени на Apple Notes

  • Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Apple Notes

  • App Store: 4,8/5 (55 800 рецензии)

6. Сглобяване

Приложение за ежедневни списъци с задачи Assembly
Чрез Assembly

Assembly е платформа за автоматизация на работния процес, насочена към бизнеса. Тя предлага цялостно решение за управление на служителите. Сред набора от функции е възможността да създавате списъци със задачи, които можете да сортирате, автоматизирате и приоритизирате според нуждите си.

Дълбоката интеграция с множество приложения на трети страни и обширният набор от функции, надхвърлящи управлението на задачите, правят това приложение привлекателна опция за по-големи предприятия.

Най-добрите функции на Assembly

  • Персонализирайте списъците с задачи по ваш избор, включително цветове и икони, както и броя на елементите и поделементите.
  • Споделяйте списъците с други хора, за да сътрудничите бързо и лесно по съвместни задачи.
  • Създавайте шаблони от любимите си списъци и използвайте отново и отново техния формат и настройки.
  • Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не забравите важни задачи.
  • Визуализирайте напредъка си и бъдете в крак с задачите си с помощта на диаграмите на Гант.

Ограничения при сглобяването

  • За някои потребители кривата на обучение може да бъде стръмна.
  • Като приложение, насочено към бизнеса, то не е толкова подходящо за лични задачи, колкото конкурентите му.

Ценообразуване на сглобяване

  • Безплатни завинаги
  • Списък: 2,80 $/месец на потребител
  • Стандартен: 4,50 $/месец на потребител
  • Премиум: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Assembly

  • G2: 4. 8/5 (над 100 рецензии)
  • Capterra: 4. 8/5 (78 отзива)

7. GoodTask

Приложение за ежедневни списъци GoodTask
Чрез GoodTask

Това е решение за управление на задачи от трета страна за екосистемата на Apple. То се интегрира добре с приложенията „Напомняния“ и „Календар“ на Apple и синхронизира информацията си с iCloud, за да я направи достъпна на всяко свързано устройство. Потребителите могат да създават списъци за проверка, да задават крайни срокове и дори да създават списъци с подзадачи, за да бъдат по-добре организирани.

Най-добрите функции на GoodTask

  • Ограничете количеството на писане и кликване, като използвате основната функция за въвеждане на естествен език.
  • Задайте крайни срокове за задачи и други елементи, за да ви помогнат да разпределите работата си и да планирате деня си.
  • Получавайте известия, които да ви напомнят кога са крайните срокове за задачите, за да не забравите да завършите важните неща.
  • Присвойте приоритети на задачите, за да решите коя от тях да изпълните първа.
  • Използвайте диаграми на Гант, за да визуализирате свършената работа и това, което все още ви остава да направите.

Ограничения на GoodTask

  • Някои функции на други приложения липсват в GoodTask.
  • Приложението може да има грешки понякога.

Цени на GoodTask

  • Безплатни завинаги
  • Поддръжник: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за GoodTask

  • App Store: 4. 6/5 (над 1700 рецензии)

8. Google Tasks

Приложение за ежедневни списъци с задачи Google Tasks
Чрез актуализации на Google Workspace

Това е безплатно приложение за списъци с задачи от Google. То се интегрира с Google Calendar и други софтуери от пакета Google Workspace. Много от тези продукти автоматично създават задача в Google и я добавят към приложението Tasks. Като базово предложение, то не разполага с някои от разширените функции на други приложения, но е добър вариант за основно приложение за цифрови списъци с задачи.

Тъй като се синхронизира с други продукти на Google Cloud, приложението работи безпроблемно на различни устройства. Независимо къде правите промени в списъка си със задачи, Google ще ги проследява.

Най-добрите функции на Google Tasks

  • Създавайте и управлявайте списъци бързо и лесно с помощта на простия и интуитивен интерфейс.
  • Създавайте автоматично задачи, докато работите с много от продуктите в пакета Google Workspace.
  • Синхронизирайте списъците си за задачи на всяко устройство, което може да се свърже с Google Workspace.
  • Получавайте известия в мобилното приложение, които ви предупреждават, когато наближава срокът за изпълнение на задача.

Ограничения на Google Tasks

  • Въпреки че са лесни за използване, функционалността им е основна в сравнение с алтернативите на Google Tasks.
  • Използването на продуктите на Google ограничава сътрудничеството в сравнение с други приложения.

Цени на Google Tasks

  • Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Google Tasks

  • App Store: 4. 8/5 (75 600 рецензии)
  • Google Play: 4. 4/5 (327 000 рецензии)

9. Things

Приложение за ежедневни списъци: Things
Чрез Things

Следващото в списъка ни с приложения за ежедневни списъци е Things. Този софтуер улеснява създаването на нови задачи и тяхното управление с лесен за употреба интерфейс. Това е мобилно приложение без безплатна версия, но с ниска еднократна такса. Въпреки че е скъпо в сравнение с други мобилни приложения, то е достъпно в сравнение с месечната такса на другите опции.

Най-добрите функции на Things

  • Споделяйте списъците с другите, за да може всеки, който работи по същия списък със задачи, да сътрудничи ефективно.
  • Създавайте проекти, за да организирате по-добре списъците си със задачи и да проследявате напредъка си по набор от свързани задачи.
  • Копирайте и поставете списъци от други приложения, а Things автоматично ще ги форматира в списък за проверка.
  • Търсете в проектите и списъците си конкретна задача, за да я изпълните или промените бързо.

Ограничения на Things

  • За мобилно приложение цената е малко висока за някои потребители.
  • Не поддържа сътрудничеството, както биха искали потребителите.
  • Приложението може да е трудно за навигиране.

Цени на Things

  • 9,99 $

Оценки и рецензии за Things

  • App Store: 4. 8/5 (22 800 отзива)

10. Microsoft To Do

Приложение за ежедневни списъци с задачи Microsoft To Do
Чрез Microsoft

Този продукт на Microsoft е лесен начин да организирате задачите си в екосистемата на Microsoft. Това приложение за списъци със задачи се синхронизира с други продукти на Microsoft, така че вие или членовете на вашия екип можете лесно да го използвате.

Подобно на предлаганото от Google, Microsoft To-Do няма някои от ключовите функции на по-сложните решения, но предоставя лесен начин за добавяне на задачи. За основните нужди от софтуер за списъци за задачи сред потребителите на продукти на Microsoft, това е чудесно решение.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

  • Интегрирайте списъците си с много продукти в екосистемата на Microsoft, като Outlook и Teams, за да синхронизирате данните.
  • Синхронизирайте автоматично данните на всяко устройство, което използва приложението или свързани продукти на Microsoft.
  • Започнете бързо, дори и като начинаещ, с неговия прост и лесен за използване интерфейс.
  • Сътрудничество по задачите лесно чрез споделяне и работа по тях с вашите колеги или други хора

Ограничения на Microsoft To Do

  • Опростеният дизайн лишава приложението от някои функции, които се предлагат в по-специализирани продукти.
  • Зависимостта от екосистемата на Microsoft ограничава възможностите за сътрудничество в сравнение с някои от конкурентите.

Цени на Microsoft To Do

  • Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

  • App Store: 4,7/5 (189 900 рецензии)
  • Google Play: 4,7/5 (289 000 рецензии)

Останете продуктивни през 2024 г. с ежедневни списъци за задачи

Отидете отвъд простите самостоятелни приложения за списъци с задачи и подобрете работата си с софтуер за управление на проекти с вградени списъци с задачи (не са необходими интеграции от трети страни).

Платформата за управление на проекти и производителност на ClickUp включва възможност за създаване и управление на списъци с задачи, включително задаване на задачи за изпълнение и определяне на крайни срокове, като същевременно проследява напредъка на тези задачи и крайни срокове през целия жизнен цикъл на проекта.

И най-хубавото е, че предлагаме списъци и проследяване на задачите на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever!

