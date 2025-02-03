Топ 10 приложения за ежедневни списъци, с които да останете продуктивни през 2025 г.

Подходящите софтуерни програми могат да ви помогнат да организирате задачите си , да работите по-бързо и да бъдете по-продуктивни . Те ще ви помогнат да следите напредъка по задачите и да не пропускате крайните срокове благодарение на повтарящите се напомняния, така че никога няма да пропуснете нещо важно от списъка си със задачи.
По-долу ще разгледаме някои онлайн приложения за ежедневни списъци, мобилни приложения и други инструменти, които ще ви помогнат да поддържате списъка си със задачи под контрол. Ще разгледаме какво да търсите в едно приложение за списъци, за да можете да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди при управлението на задачите.
Какво да търсите в приложението за ежедневни списъци?
Повечето хора имат набор от повтарящи се задачи, които трябва да следят. Приложенията за ежедневни списъци с задачи улесняват добавянето на задачи, които се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Те също така дават възможност за добавяне на еднократни задачи за случаите, когато възникне нещо необичайно.
Полезно е да видите какво се предлага, за да можете да изберете приложение за списъци с задачи, което има функциите, от които се нуждаете. Някои от функциите, които обикновено се предлагат в приложенията за ежедневни списъци с задачи, включват:
- Възможност за приоритизиране на задачите, за да използвате времето си по най-ефективния начин
- Удобен интерфейс, който улеснява започването на работа за всеки
- Възможност за групиране на задачите в няколко проекта за по-лесно организиране
- Функционалност за крайни срокове, която ви помага да управлявате времето си и да не пропускате важни крайни срокове.
- Функции, които позволяват зависимости между задачите, така че да можете да ги изпълнявате в подходящия ред.
- Възможност за маркиране на задачи за по-добра организация
- Набор от вградени шаблони за списъци със задачи, с които да започнете бързо
10-те най-добри приложения за ежедневни списъци с задачи
За да намерите най-подходящото за вашите нужди приложение за ежедневни списъци, трябва да оцените най-добрите варианти. За да ви помогнем, сме събрали най-добрите онлайн приложения за списъци по-долу.
1. ClickUp – най-доброто приложение за ежедневни списъци за служители
ClickUp е платформа за управление на проекти и продуктивност. Сред многото й функции е възможността да създавате списъци, да задавате задачи в ClickUp, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка. Софтуерът поддържа много видове изгледи, като Kanban, диаграми на Гант и прости формати на списъци със задачи в ClickUp, така че работи за различни предпочитания и работни процеси. ClickUp се интегрира с много инструменти на трети страни, за да разшири функционалността и да централизира работата.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте списъци с неограничен брой елементи и поделементи и лесно персонализирайте външния им вид.
- Настройте списъците с задачи да се повтарят ежедневно, ежеседмично или ежемесечно, така че задачите винаги да са актуални за деня.
- Създайте свои собствени шаблони за списъци или изберете от набор от готови шаблони.
- Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не пропуснете нито един срок.
- Сътрудничество с другите по същите задачи чрез споделяне на списъците си с задачи
Ограничения на ClickUp
- Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... засега!
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Business Plus: 19 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4. 7/5 (над 2000 отзива)
2. Toggl Plan
Toggl Plan разполага с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване и управление на списъци със задачи. Софтуерът включва приложение за управление на проекти и инструмент за планиране на задачи, който позволява на потребителите да възлагат задачи, да проследяват крайни срокове и да задават напомняния за крайни срокове. Софтуерът се адаптира добре както за прости лични проекти, така и за управление на големи екипи.
Най-добрите функции на Toggl Plan
- Визуализирайте задачите и проектите на табло Kanban, за да ги виждате лесно и на един поглед.
- Задавайте задачи, които да се повтарят седмично или месечно, в допълнение към ежедневния списък за проверка.
- Създайте система от зависимости за задачите, за да знаете коя да изпълните първа.
- Сътрудничество с другите по задачи и проекти, за да поддържате синхрон между всички
Ограничения на плана Toggl
- Приложението може да е трудно за научаване
- Функциите за отчитане не са толкова надеждни, колкото биха искали някои потребители.
- Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото приложението за настолни компютри.
Цени на Toggl Plan
- Безплатни завинаги
- Екип: 9 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 $/месец на потребител
Toggl Plan – оценки и отзиви
- G2: 4. 3/5 (37 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)
3. Habitica – приложение за ежедневни списъци с задачи
Този софтуер е популярен инструмент за управление на задачи, който подхожда към проблема по съвсем различен начин. Той превръща живота ви в ролева игра (RPG).
Вие контролирате виртуален герой, който има същите задачи като вас. Когато изпълните дадена задача, вашият виртуален герой печели опитни точки и в крайна сметка се изкачва на по-високо ниво. Вашият герой може да се присъедини към групи или гилдии, което ви позволява да си сътрудничите с вашите реални приятели и членове на екипа по задачи, които споделяте.
Най-добрите функции на Habitica
- Играенето на RPG игра прави скучните списъци по-интересни
- Проследявайте навиците си, за да видите напредъка си във времето и да се уверите, че оставате дисциплинирани.
- Печелете награди за изпълнени задачи и навици, които ви помагат да останете мотивирани.
- Повишете нивото на виртуалното си аз, като изпълнявате все повече задачи, за да постигнете чувство за удовлетворение.
- Взаимодействайте с голяма общност от потребители, за да получите подкрепа и да останете фокусирани върху задачите си.
Ограничения на Habitica
- За някои потребители геймификацията може да бъде прекалено интензивна.
- Приложението може да бъде пристрастяващо, така че може да прекарвате повече време с него, отколкото сте планирали.
- Някои рецензенти смятат, че цената е твърде висока.
Цени на Habitica
- Безплатни завинаги
- 4,99 $/месец или 47,99 $/година
Оценки и рецензии за Habitica
- App Store: 4/5 (над 1700 рецензии)
- Google Play: 4/5 (24 900 отзива)
4. TickTick
TickTick е специално приложение за списъци, което подобрява както личната, така и екипната продуктивност. Акцентът е върху простотата, като позволява на потребителите да създават, организират и приоритизират задачите си без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.
Потребителите могат да споделят задачи, да прикачват файлове и да получават напомняния за предстоящи срокове. Данните в приложението се синхронизират на всички платформи, на които е инсталирано, така че винаги е готово да ви държи в течение, независимо от устройството, което използвате.
Най-добрите функции на TickTick
- Създавайте задачи, като използвате естествен език, и TickTick автоматично ще попълни правилните полета, за да създаде задачата.
- Задайте крайни срокове за задачите, за да знаете върху какво да работите през деня и колко време ви остава, за да го завършите.
- Задайте напомняния за задачи и елементи от списъка, за да не забравите да ги изпълните.
- Определете приоритети на задачите си, за да решите в какъв ред да ги изпълните.
- Задайте контекст на задачите, за да получите повече информация за това кога и къде трябва да ги изпълните.
Ограничения на TickTick
- Приложението няма някои функции, които алтернативите на TickTick имат.
- Приложението може да има грешки понякога.
Цени на TickTick
- 2,79 $/месец или 27,99 $/година
Оценки и рецензии за TickTick
- G2: 4,5/5 (87 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
5. Apple Notes
Това приложение е вградено в устройствата на Apple. Най-подходящо е за водене на бележки, но има и основни функции за списъци.
Въпреки че не е толкова богато на функции като специализираните приложения за списъци, Apple Notes предлага просто и достъпно решение за основни нужди от списъци. То позволява на потребителите да създават списъци, да добавят елементи и да ги маркират като изпълнени. То синхронизира данните автоматично с всички свързани Apple устройства.
Най-добрите функции на Apple Notes
- Създавайте и управлявайте ежедневните си задачи лесно с помощта на интуитивен потребителски интерфейс.
- Синхронизирайте задачите си автоматично на всяко Apple устройство, на което е инсталирано приложението.
- Използвайте Markdown, за да форматирате списъците си с задачи, за да бъдат по-атрактивни визуално и лесни за четене.
- Търсете лесно списъци за конкретни задачи или елементи
Ограничения на Apple Notes
- Приложението не е толкова богато на функции, колкото някои други опции.
- Не поддържа сътрудничеството толкова добре, колкото някои конкуренти.
Цени на Apple Notes
- Безплатни завинаги
Оценки и рецензии за Apple Notes
- App Store: 4,8/5 (55 800 рецензии)
6. Сглобяване
Assembly е платформа за автоматизация на работния процес, насочена към бизнеса. Тя предлага цялостно решение за управление на служителите. Сред набора от функции е възможността да създавате списъци със задачи, които можете да сортирате, автоматизирате и приоритизирате според нуждите си.
Дълбоката интеграция с множество приложения на трети страни и обширният набор от функции, надхвърлящи управлението на задачите, правят това приложение привлекателна опция за по-големи предприятия.
Най-добрите функции на Assembly
- Персонализирайте списъците с задачи по ваш избор, включително цветове и икони, както и броя на елементите и поделементите.
- Споделяйте списъците с други хора, за да сътрудничите бързо и лесно по съвместни задачи.
- Създавайте шаблони от любимите си списъци и използвайте отново и отново техния формат и настройки.
- Получавайте известия, когато задачите от списъка за проверка са с наближаващ краен срок, за да не забравите важни задачи.
- Визуализирайте напредъка си и бъдете в крак с задачите си с помощта на диаграмите на Гант.
Ограничения при сглобяването
- За някои потребители кривата на обучение може да бъде стръмна.
- Като приложение, насочено към бизнеса, то не е толкова подходящо за лични задачи, колкото конкурентите му.
Ценообразуване на сглобяване
- Безплатни завинаги
- Списък: 2,80 $/месец на потребител
- Стандартен: 4,50 $/месец на потребител
- Премиум: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии на Assembly
- G2: 4. 8/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (78 отзива)
7. GoodTask
Това е решение за управление на задачи от трета страна за екосистемата на Apple. То се интегрира добре с приложенията „Напомняния“ и „Календар“ на Apple и синхронизира информацията си с iCloud, за да я направи достъпна на всяко свързано устройство. Потребителите могат да създават списъци за проверка, да задават крайни срокове и дори да създават списъци с подзадачи, за да бъдат по-добре организирани.
Най-добрите функции на GoodTask
- Ограничете количеството на писане и кликване, като използвате основната функция за въвеждане на естествен език.
- Задайте крайни срокове за задачи и други елементи, за да ви помогнат да разпределите работата си и да планирате деня си.
- Получавайте известия, които да ви напомнят кога са крайните срокове за задачите, за да не забравите да завършите важните неща.
- Присвойте приоритети на задачите, за да решите коя от тях да изпълните първа.
- Използвайте диаграми на Гант, за да визуализирате свършената работа и това, което все още ви остава да направите.
Ограничения на GoodTask
- Някои функции на други приложения липсват в GoodTask.
- Приложението може да има грешки понякога.
Цени на GoodTask
- Безплатни завинаги
- Поддръжник: 9,99 $/месец
Оценки и рецензии за GoodTask
- App Store: 4. 6/5 (над 1700 рецензии)
8. Google Tasks
Това е безплатно приложение за списъци с задачи от Google. То се интегрира с Google Calendar и други софтуери от пакета Google Workspace. Много от тези продукти автоматично създават задача в Google и я добавят към приложението Tasks. Като базово предложение, то не разполага с някои от разширените функции на други приложения, но е добър вариант за основно приложение за цифрови списъци с задачи.
Тъй като се синхронизира с други продукти на Google Cloud, приложението работи безпроблемно на различни устройства. Независимо къде правите промени в списъка си със задачи, Google ще ги проследява.
Най-добрите функции на Google Tasks
- Създавайте и управлявайте списъци бързо и лесно с помощта на простия и интуитивен интерфейс.
- Създавайте автоматично задачи, докато работите с много от продуктите в пакета Google Workspace.
- Синхронизирайте списъците си за задачи на всяко устройство, което може да се свърже с Google Workspace.
- Получавайте известия в мобилното приложение, които ви предупреждават, когато наближава срокът за изпълнение на задача.
Ограничения на Google Tasks
- Въпреки че са лесни за използване, функционалността им е основна в сравнение с алтернативите на Google Tasks.
- Използването на продуктите на Google ограничава сътрудничеството в сравнение с други приложения.
Цени на Google Tasks
- Безплатни завинаги
Оценки и рецензии за Google Tasks
- App Store: 4. 8/5 (75 600 рецензии)
- Google Play: 4. 4/5 (327 000 рецензии)
9. Things
Следващото в списъка ни с приложения за ежедневни списъци е Things. Този софтуер улеснява създаването на нови задачи и тяхното управление с лесен за употреба интерфейс. Това е мобилно приложение без безплатна версия, но с ниска еднократна такса. Въпреки че е скъпо в сравнение с други мобилни приложения, то е достъпно в сравнение с месечната такса на другите опции.
Най-добрите функции на Things
- Споделяйте списъците с другите, за да може всеки, който работи по същия списък със задачи, да сътрудничи ефективно.
- Създавайте проекти, за да организирате по-добре списъците си със задачи и да проследявате напредъка си по набор от свързани задачи.
- Копирайте и поставете списъци от други приложения, а Things автоматично ще ги форматира в списък за проверка.
- Търсете в проектите и списъците си конкретна задача, за да я изпълните или промените бързо.
Ограничения на Things
- За мобилно приложение цената е малко висока за някои потребители.
- Не поддържа сътрудничеството, както биха искали потребителите.
- Приложението може да е трудно за навигиране.
Цени на Things
- 9,99 $
Оценки и рецензии за Things
- App Store: 4. 8/5 (22 800 отзива)
10. Microsoft To Do
Този продукт на Microsoft е лесен начин да организирате задачите си в екосистемата на Microsoft. Това приложение за списъци със задачи се синхронизира с други продукти на Microsoft, така че вие или членовете на вашия екип можете лесно да го използвате.
Подобно на предлаганото от Google, Microsoft To-Do няма някои от ключовите функции на по-сложните решения, но предоставя лесен начин за добавяне на задачи. За основните нужди от софтуер за списъци за задачи сред потребителите на продукти на Microsoft, това е чудесно решение.
Най-добрите функции на Microsoft To Do
- Интегрирайте списъците си с много продукти в екосистемата на Microsoft, като Outlook и Teams, за да синхронизирате данните.
- Синхронизирайте автоматично данните на всяко устройство, което използва приложението или свързани продукти на Microsoft.
- Започнете бързо, дори и като начинаещ, с неговия прост и лесен за използване интерфейс.
- Сътрудничество по задачите лесно чрез споделяне и работа по тях с вашите колеги или други хора
Ограничения на Microsoft To Do
- Опростеният дизайн лишава приложението от някои функции, които се предлагат в по-специализирани продукти.
- Зависимостта от екосистемата на Microsoft ограничава възможностите за сътрудничество в сравнение с някои от конкурентите.
Цени на Microsoft To Do
- Безплатни завинаги
Оценки и рецензии за Microsoft To Do
- App Store: 4,7/5 (189 900 рецензии)
- Google Play: 4,7/5 (289 000 рецензии)
Останете продуктивни през 2024 г. с ежедневни списъци за задачи
Отидете отвъд простите самостоятелни приложения за списъци с задачи и подобрете работата си с софтуер за управление на проекти с вградени списъци с задачи (не са необходими интеграции от трети страни).
Платформата за управление на проекти и производителност на ClickUp включва възможност за създаване и управление на списъци с задачи, включително задаване на задачи за изпълнение и определяне на крайни срокове, като същевременно проследява напредъка на тези задачи и крайни срокове през целия жизнен цикъл на проекта.
И най-хубавото е, че предлагаме списъци и проследяване на задачите на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever!