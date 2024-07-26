10-те най-добри разширения и добавки за Google Calendar през 2025 г.

Половин милиард души използват Google Calendar всеки месец. Лесният за използване интерфейс, календарът с цветни кодове и отличните интеграции го правят най-добрият избор за лични и професионални нужди. Въпреки популярността си обаче, той не винаги предлага всичко, от което се нуждаете.

Разширенията на Google Calendar идват на помощ! Подходящото разширение ви позволява да управлявате събитията в Google Calendar с по-голяма гъвкавост и персонализация. Ако искате да извлечете повече от ежедневния си график, ето десет от най-добрите разширения на Google Calendar, които ще искате да пробвате през 2024 г.

Какво да търсите в разширенията за Google Calendar?

С милиони ежедневни потребители Google Calendar е един от най-популярните календари на пазара. Налични са много добавки и съвместими приложения, които ви помагат да подобрите събитията, срещите и задачите си в Google Calendar. Когато започнете да търсите начини да разширите функционалността на Google Calendar, имайте предвид следните неща:

Надеждни опции за сигурност: Не бихте искали да предоставяте данните си от Google Calendar на когото и да е. Уверете се, че създателят на разширението е с добра репутация и че разбирате всички разрешения, когато предоставяте достъп до Google Calendar.

Функции за решаване на проблеми: Най-добрите разширения за Google Calendar са тези, които решават проблем. Това може да бъде разширение, което ви помага да се концентрирате върху работата, улеснява проследяването на времето или ви позволява да управлявате времето си с блокиране на времето.

Интуитивен потребителски интерфейс: Най-добрите разширения за Google Calendar са тези, които можете да започнете да използвате веднага. Отличният потребителски интерфейс, който е лесен за използване, интуитивен и естетически приятен, е чудесно допълнение към вашите технологии.

Интегрира се с други инструменти: Въпреки че съвместимостта с Google Calendar е от съществено значение, способността на даден продукт да се интегрира безпроблемно с други инструменти във вашия технологичен набор – като Asana, ClickUp, Zoom или Slack – може да повиши производителността, като елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на часовете за срещи в различните платформи.

Общи оперативни разходи: Много от разширенията за Google Calendar са безплатни, но някои от най-добрите функции са достъпни само срещу заплащане. Разберете общите разходи за използването на приложението и се възползвайте от безплатните пробни версии, за да изпробвате разширението, преди да се ангажирате.

Има много разширения за Google Calendar, така че не се страхувайте да пробвате различни варианти. Това е чудесен начин да разберете какво работи, от какви функции се нуждаете и какво ви помага да оптимизирате работния си процес в Google Calendar.

10-те най-добри разширения и добавки за Google Calendar

Свържете ClickUp + Google Calendar Преглеждайте синхронизираните събития от Google Calendar в изгледа „Календар“ на ClickUp.

За лица и екипи, фокусирани върху управлението на проекти, ClickUp предлага невероятни функции, които могат да разширят функционалността на Google Calendar и да улеснят управлението на задачите.

Свържете ClickUp и Google Calendar чрез Zapier и ще елиминирате необходимостта да преминавате между платформите и ръчно да синхронизирате срещи, събития и дори задачите си в Google Calendar. Добавете Zap към своя ClickUp акаунт (не са необходими умения за кодиране!) и двете платформи ще споделят данни безпроблемно. След това можете да използвате Calendar View на ClickUp, за да видите изчерпателни времеви линии, елиминирайки необходимостта да жонглирате с няколко календара.

ClickUp се превръща в централизирано командно център за управление, планиране и разпределяне на времето ви. Можете дори да използвате безплатния шаблон за календар на ClickUp, който ще ви помогне да организирате и да се отървете от хаоса в календара си.

Най-добрите функции на ClickUp

Лесна интеграция с Google Calendar – не се изисква кодиране

Задачите и крайните срокове, създадени в ClickUp, се актуализират автоматично в Google Calendar, така че никога няма да пропуснете нещо.

Шаблоните за планиране на календара синхронизират всичките ви календари, за да можете да виждате задачите, срещите и събитията на едно място.

По-добра видимост на работния процес на целия ви екип за по-умно планиране, когато свържете техния Google Calendar с приложението.

Изгледът на календара улеснява планирането на срещи, а можете да го използвате и за управление на ресурси, планове за маркетинг в социалните медии и др.

Ограничения на ClickUp

Разширените функции могат да изискват известно време за усвояване от някои потребители.

Някои изгледи все още не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на член на месец

Бизнес: 12 долара на член на месец

Enterprise: Свържете се с нас за информация за цените

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. TeamCal

Чрез TeamCal

TeamCal е разширение за Google Calendar, създадено за управление на екипи. Приложението използва данните от Google Calendar, за да показва едновременно много календари, като ви дава цялостен поглед върху това, което се случва с вашия екип.

От приложението можете да идентифицирате пропуски в покритието, да търсите удобни часове за срещи или да идентифицирате потенциално изчерпване, преди то да се случи. Всички актуализации, които правите в приложението, се актуализират автоматично в Google Календари, синхронизирайки се безпроблемно и елиминирайки повтарящата се административна работа.

Най-добрите функции на TeamCal

Изгледът „График“ показва няколко календара едновременно, така че можете бързо да намерите време между събитията в Google Calendar, за да планирате срещи, събития и задачи.

Възможност за вграждане на календара на вашия екип във вътрешен или външен уебсайт, за да може всеки да е в течение с актуалните събития.

Мобилна поддръжка отвсякъде

Ограничения на TeamCal

Липсва функционалност за плъзгане и пускане в потребителския интерфейс, така че пренареждането на няколко календара може да отнеме много време.

Цени на TeamCal

Стартово ниво: 29 $ на месец

Премиум: 69 $ на месец

Бизнес: 149 долара на месец

14-дневен безплатен пробен период

Оценки и рецензии за TeamCal

G2: 5/5 (2+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (15+ отзива)

3. Навременни

Чрез Timely

Timely е разширение за проследяване на времето за Google Calendar, базирано на изкуствен интелект. Вместо ръчно проследяване на времето, Timely работи на заден план и автоматично записва вашата работна активност.

Timely е повече от обикновен инструмент за проследяване на времето – той знае по кои проекти работите и записва кои приложения използвате, за да свършите работата си. Така не само ви освобождава време от административни задачи, но и ви предоставя анализ на данните за вашите работни навици, което ви помага да работите по-ефективно. Свържете Timely с Google Calendar и други календари, за да направите проследяването на времето още по-лесно.

Най-добрите функции на Timely

Автоматично записва и регистрира работното ви време, независимо дали работите на уебсайт или в десктоп приложение.

Анализира данните за отчитане на времето, за да определи най-продуктивните ви часове, най-натоварените дни и кои приложения използвате най-често.

Интегрира се с любимите ви програми и приложения, включително Asana, Trello, Slack и Zoom.

Ограничения във времето

Няма поддръжка за мобилни устройства, така че ще трябва да го използвате от лаптопа или настолния си компютър.

Ценообразуване по време

Стартово ниво: 11 USD на потребител на месец

Премиум: 20 $ на потребител на месец

Неограничен: 28 USD на потребител на месец

Спестете до 22% с опциите за годишно фактуриране

Навременни оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (690+ отзива)

4. Checker Plus

Чрез Check Plus за Google Calendar Chrome Web Store

Checker Plus е популярно разширение за Google Calendar, което улеснява и ускорява достъпа до календара ви и добавянето на събития.

След като ги инсталирате, просто кликнете върху иконата на разширението за Chrome в горния ляв ъгъл, за да видите Google Calendar в текущия си раздел. Оттам можете да виждате, редактирате и премествате събитията си, без да променяте прозореца на браузъра си. Разширението ви позволява да създавате напомняния за събития в Google Calendar, включително изскачащи уведомления и персонализирани опции за звук.

Той поддържа всичките ви календари едновременно, така че можете да използвате разширението за личната си и професионалната си страница в Google Calendar.

Най-добрите функции на Checker Plus

Предоставя ви бърз достъп до Google Calendar в браузъра ви, така че можете бързо да добавите предстоящо събитие, без да превключвате прозорци.

Лесно персонализирайте изскачащите прозорци с известия, като дори добавите гласово известие или персонализиран звук.

Кликнете с десния бутон на мишката върху всеки уебсайт, за да го добавите към нови събития в календара – чудесно за проследяване на покани, упътвания или уебсайтове на местата, където се провеждат събитията.

Ограничения на Checker Plus

Появяващите се прозорци могат да забавят работата, което може да бъде проблем, ако разчитате на тях да ви напомнят за срещи.

Цени на Checker Plus

Безплатно

Оценки и рецензии за Checker Plus

Chrome Web Store: 4. 4/5 (над 2000 оценки)

5. По часовниковата стрелка

Чрез Clockwise

Clockwise е асистент за планиране, базиран на изкуствен интелект, който работи с Google Calendar. Разширението ще управлява деня ви, като ви помага да отделите време за концентрирана работа, да синхронизирате личния си календар или да включите време за пътуване до срещи извън офиса. Още по-добре е, когато целият екип го използва, защото може да ви помогне да намерите идеалните часове за екипни срещи и сътрудничество.

Най-добрите функции на Clockwise

Използването на AI технология с разширението за Google Calendar може да оптимизира графика ви въз основа на вашите предпочитания.

Отделете и запазете време за почивки и пътуване до и от срещи извън офиса, за да получите заслуженото (и необходимото!) време за почивка.

Синхронизира се със Slack, за да можете да информирате екипа си за това, какво правите и кога ще сте на разположение.

Ограничения на Clockwise

Интеграциите могат да бъдат ограничени, така че ако искате да синхронизирате с нещо като Salesforce, може да се наложи да използвате друга опция.

Ценообразуване по часовниковата стрелка

Наличен е безплатен план

Екипи: 6,75 USD на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 11,50 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии на Clockwise

G2: 4. 8/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

6. Nova New Tab

Via Nova New Tab

Nova New Tab е удобно разширение за Google Chrome, което се появява в лентата с инструменти на Chrome и замества стандартната страница за нов раздел. То ви позволява да персонализирате страницата за нов раздел с вашите събития от Google Calendar, времето, бележки от срещи и др. Можете да персонализирате оформлението, цветовете и фона, за да съответстват на естетиката на вашия работен плот.

Разширението има интересни вградени инструменти, като Pomodoro Timer, списък със задачи и дори опции за фонова музика.

Най-добрите функции на Nova New Tab

Показва събития от календара, бележки от срещи и списък със задачи в новия ви раздел.

Удобният страничен панел ви позволява да персонализирате настройките си или да получите достъп до полезни инструменти като таймер Pomodoro.

Персонализирайте напомнянията, за да знаете кога да се включите в срещи или да се напомните за важни ежедневни събития.

Ограничения на Nova New Tab

Някои от най-добрите функции са скрити зад платена стена.

Цени на Nova New Tab

Безплатно

Pro: 3,99 $ месечно или 29,99 $ годишно

Nova New Tab – оценки и рецензии

Product Hunt: 4. 9/5 (над 60 рецензии)

7. Обединяване на събития

Чрез Event Merge за Google Calendar Chrome Web Store

Ако имате няколко Google календара, знаете колко объркващо може да бъде да ги разглеждате всички. Но това удобно разширение за Google Chrome ви помага да се справите с хаоса.

Изтеглете Event Merge, за да обедините припокриващи се или дублиращи се събития в календара в един оптимизиран график. Разширението използва ивици, за да ви покаже в кои календари се появява събитието, което прави Google Calendar по-лесен за четене.

Най-добрите функции на Event Merge

Разширенията за Google Chrome помагат да оптимизирате Google Calendar, така че няколко записи за едно и също събитие да се превърнат в един-единствен запис.

Добавката може да се изтегли и използва безплатно в Google Workspace Marketplace.

Идеални са за тези, които използват няколко Google Календара, за да управляват професионалния и личния си живот, и имат едно и също събитие, което се повтаря повече от веднъж.

Ограничения при обединяване на събития

Проблеми с бъгове

Някои потребители смятат, че не е ефективно да се оптимизират отделни събития в календара им.

Цени за Event Merge

Безплатно

Оценки и рецензии за събитията

Chrome Web Store: 4. 2/5 (над 200 оценки)

Бонус: Как да обедините календарите на Google?

8. Meetric

Чрез Meetric

Отивате на предстоящи срещи, без да знаете какво е на дневен ред? Meetric ви подкрепя.

Това допълнение към Google Calendar автоматично добавя важна информация за следващото ви събитие, включително кои лица ще присъстват, дневния ред на срещата и връзки към бележките и протоколите от срещата.

Можете също да използвате това разширение за Chrome, за да записвате важни бележки от срещи, транскрипции или полезни идеи, като същевременно си сътрудничите с останалата част от екипа си. Можете дори да използвате Metric, за да възлагате задачи, за да се уверите, че всички тези полезни идеи се изпълняват.

Най-добрите функции на Meetric

Получете важна информация за следващата си среща, преди да пристигнете

Записвайте информация за срещата, включително бележки, слайдове, записи и задачи за изпълнение в приложението.

Задавайте задачи на себе си или управлявайте екипи, за да сте сигурни, че всички точки от срещите ще бъдат изпълнени.

Ограничения на Meetric

Няма поддръжка за мобилни приложения, така че няма да можете да използвате този календар, когато сте в движение.

Цени на Meetric

Безплатно

Някои платени функции

Оценки и рецензии за Meetric

G2: 5/5 (2+ отзива)

Capterra: 5/5 (5+ отзива)

9. Скрийте сутринта

Чрез Hide Morning в Calendar Chrome Web Store

Освен ако не управлявате пекарна или денонощна служба за доставки, е малко вероятно да ви е необходимо да знаете какво има в графика ви в 3 часа сутринта. Екипът, който разработи Hide Morning, забеляза този проблем и коригира работния ви календар.

Удобното разширение за Google Calendar скрива ненужните празни места в календара ви, като ви предоставя по-реалистична представа за времето, в което сте будни. Безплатното допълнение за Google Workspace скрива всичко от полунощ до персонализираното ви начално време.

Скрийте най-добрите функции на Morning

Лесно преглеждайте всичките си събития без излишни празни пространства.

Безплатен начин да получите по-добра визуална представа за деня си

Работи с текущите разширения на календара ви.

Скрийте сутрешните ограничения

Липсват опции за персонализиране, така че ще трябва да се научите да харесвате това, което вече е вградено.

Някои потребители съобщават за проблеми при използването на разширението на други езици.

Скрийте цените за сутринта

Безплатно

Скрийте сутрешните оценки и рецензии

Chrome Web Store: 3. 8/5 (120+ оценки)

10. Zoom Scheduler

Чрез Zoom

Zoom Scheduler е удобен инструмент в платформата Zoom, който се свързва с вашия Google Calendar и позволява на другите да планират Zoom разговори, без да им давате достъп до целия си календар.

Можете да планирате своята наличност, да споделите линк за резервация с клиенти или членове на екипа и да им позволите сами да правят резервации. Няма нужда от размяна на имейли или телефонни разговори, за да уговорите час. Освен това вие и участниците получавате автоматични напомняния за предстоящите събития.

Най-добрите функции на Zoom Scheduler

Спестява време при създаването на събития, като улеснява другите да резервират среща с вас в Zoom.

Задайте свободното си време и Scheduler автоматично ще добави събитието към вашия Google Calendar.

Интегрира се с вашия акаунт в Google Calendar с няколко кликвания и поддържа всичко актуализирано.

Ограничения на Zoom Scheduler

Работи само с Zoom, така че няма да можете да използвате функциите, ако някой избере да се срещне на друга платформа, като Microsoft Teams или Google Meet.

Цени на Zoom Scheduler

5,99 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom Scheduler

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,8/5 (5+ отзива)

Поемете контрола над календара си в Google с плъгини и добавки

Когато се нуждаете от цялостно решение за вашите календарни нужди, открийте какво може да направи ClickUp!

ClickUp може да елиминира необходимостта да жонглирате с множество разширения, да превключвате между интерфейси и да спирате превключването на контекста, за да можете да свършите повече работа. Това е така, защото ClickUp е повече от добавка към Google Calendar. Той е пълен команден център за ежедневната ви програма.

Сбогувайте се с хаоса в календара си и станете по-продуктивни с ClickUp. Регистрирайте се днес безплатно и вижте какво можете да направите с времето си.