10-те най-добри инструмента за контакти по имейл през 2025 г. (рецензии и цени)

Имейлите са навсякъде!

Средната пощенска кутия се запълва с имейли всеки ден. Но знаете ли какво е изненадващо? Само около 23,9% от имейлите за продажби се отварят.

Ето защо свързването с потенциални клиенти, лидери и влиятелни лица е общо предизвикателство в света на бизнеса. Търговските екипи, маркетолозите и собствениците на фирми се борят да изградят значими връзки чрез контакти.

Дори и да имате забележителен продукт или услуга, достигането до целевата аудитория не е лесно. Предвид факта, че средният процент на отваряне на имейли постоянно намалява, се нуждаете от усъвършенстван софтуер за имейл маркетинг, за да създавате персонализирани и целеви съобщения.

Ние премахнахме излишната информация и разкрихме най-добрия софтуер за комуникация по имейл, който ви помага да изградите силни връзки и отношения с вашата аудитория – с всеки имейл.

Макар инструментите за комуникация по имейл да имат различни функции за подобряване на вашите имейл кампании, изборът на инструмент, който отговаря на нуждите на вашия бизнес и комуникационните ви цели, е от решаващо значение за успешната комуникация.

Вземете предвид следните функции, когато избирате инструмент за комуникация по имейл:

Удобен интерфейс: Потърсете инструмент за комуникация по имейл, който ви позволява лесно да навигирате из функциите му, да създавате имейл кампании и да анализирате резултатите без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.

Автоматизация и планиране: Поддържайте организация с функциите за автоматизация, които ви помагат Поддържайте организация с функциите за автоматизация, които ви помагат да спестите време и ви позволяват да планирате имейли, последващи действия и задачи за комуникация.

A/B тестване: Оптимизирайте ефективността на имейлите, като тази функция ви позволява да експериментирате с различни елементи, като заглавия и съдържание, за да определите какво резонира по-добре с вашата аудитория.

Шаблони за имейли: Изберете инструмент, който поддържа и предлага персонализирани шаблони, за да създавате бързо професионално изглеждащи имейли, като същевременно гарантирате, че съобщенията ви остават в съответствие с бранда.

Анализи: Проследявайте и анализирайте кампаниите си с ценна информация като процент на отворени писма и други показатели, за да вземате решения въз основа на данни и да подобрите кампаниите си за достигане до клиенти.

За да ви помогнем да направите вашите имейл кампании успешни, представяме ви 10-те най-добри инструмента за имейл комуникация, създадени да оптимизират вашите комуникационни усилия.

Нека се запознаем с тези решения.

1. ClickUp – най-добър за управление на комуникацията

Управлявайте вашите имейли и работата си на едно място – изпращайте и получавайте имейли навсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към всяка задача и още много други.

ClickUp е всеобхватна платформа за управление на проекти и производителност, създадена да помага на екипи и индивидуални потребители да управляват задачи, проекти и сътрудничество в едно унифицирано работно пространство.

Ако вече използвате CRM (Customer Relationship Management) софтуер за работа с потенциални клиенти, контакти и клиенти, ето какво трябва да знаете: днешният CRM не е просто обикновен мениджър, а многофункционална база данни, оборудвана с всички необходими функции!

Помислете за лъскави шаблони, магията на автоматичното проследяване и надеждни отчети – време е да се сбогувате с ерата на скучните таблици и безкрайните имейл вериги.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp CRM отива още по-далеч с персонализирани полета и гъвкава йерархия, което ви позволява да съчетаете CRM и управлението на проекти в една унифицирана платформа.

Използвайте простия CRM шаблон на ClickUp, за да организирате данните за клиентите, да управлявате комуникацията с потенциални клиенти и да автоматизирате задачите. Интегрирайте ClickUp с LinkedIn Sales Navigator, като използвате инструменти като Zapier, за да създадете списъци с имейли чрез проучване на потенциални клиенти в LinkedIn и експортиране на контакти.

Изтеглете този шаблон Подобрете вашите CRM стратегии с простия CRM шаблон на ClickUp.

С помощта на Email Project Management на ClickUp можете да създавате неограничен брой проекти, за да проследявате производителността на екипа, да изпращате и получавате имейли директно от ClickUp Tasks, без да сменяте разделите, и да настроите ClickUp Automations за повтарящи се имейл кампании.

Те ви помагат да спестите време, да поддържате комуникациите организирани и да запазите прозрачността в разговорите.

Изпращайте имейли, без да сменяте разделите.

Нека видим какви други ключови функции на ClickUp го правят солиден инструмент за комуникация по имейл.

Най-добрите функции на ClickUp:

Визуализация на продажбения цикъл: Ускорете Ускорете растежа на клиентската база чрез визуализация и управление на продажбите с над 10 гъвкави CRM изгледа.

Информация, базирана на данни: Анализирайте данните за клиентите с помощта на над 50 джаджи на таблото, за да следите стойността на клиентите за целия им жизнен цикъл и размера на сделките.

Система за комуникация по имейл: Централизирайте комуникацията с клиентите, като интегрирате имейлите с ClickUp, което улеснява комуникацията и сътрудничеството.

Значими интеграции: Интегрирайте с Gmail, Outlook, Office 365 или IMAP за гладък работен процес.

Автоматизация: Използвайте над 50 автоматизации, за да създадете персонализирани Използвайте над 50 автоматизации, за да създадете персонализирани задачи в ClickUp , с които да подобрите усилията си за достигане до клиенти.

Имейл маркетингът става лесен с ClickUp AI

Мощна генеративна изкуствена интелигентност: Напишете убедително съдържание с ClickUp AI и общувайте с потенциалните си клиенти последователно и ясно.

Ограничения на ClickUp:

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да разгледат всички функции.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp AI е достъпен и в платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Outreach. io – Най-доброто за автоматизация на продажбите

Outreach. io е един от най-добрите инструменти за контакти, създаден да рационализира и оптимизира процесите на продажбите. Той предлага решения за търговски представители, собственици на фирми, генератори на потенциални клиенти, блогъри и мениджъри на влиятелни лица.

Идентифицирайте потенциални клиенти, създавайте ангажиращи перспективи и се отървете от повтарящите се задачи – всичко това с помощта на изкуствения интелект.

Най-добрите функции на Outreach.io:

Интелигентно проследяване: Позволете целенасочено взаимодействие с клиентите с помощта на Always-on-assistant, подкрепен от AI и ML, за да получавате актуална информация за вашите клиенти в реално време, дори когато те не са на разположение.

Глобална странична лента за комуникация: Достъп до всички ваши ежедневни задачи, от отговаряне на обратна връзка от клиенти до планиране на срещи, с помощта на един централен хъб – глобалната странична лента за комуникация.

Широка интеграция: Постигнете надеждна двупосочна синхронизация с интеграция на Salesforce, заедно с над 90 интеграции с други CRM платформи.

Ограничения на Outreach.io

Масовото редактиране може да бъде тромаво, тъй като изисква последователностите да се редактират една по една.

Цените са в по-високия диапазон от инструментите в този списък.

Цени на Outreach.io:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Outreach.io:

G2: 4. 3/5 (3550+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)

3. Mailshake – Най-добър за управление на потенциални клиенти

чрез Mailshake

Mailshake е инструмент за комуникация по имейл, който улеснява персонализираните имейл кампании, последващите действия и проследяването, за да подобрите комуникацията и изграждането на отношения с потенциалните си клиенти.

Свържете се едновременно с потенциални клиенти чрез кампании и автоматизирани последващи действия с автоматизираните функции на Mailshake.

Най-добрите функции на Mailshake:

Анализ на кампаниите: Бъдете в крак с кампанията си благодарение на анализи като процент на отворени писма, кликвания и отговори за всеки имейл. Водещите фактори на Mailshake помагат за идентифицирането на ценни потенциални клиенти, а A/B тестовете подобряват ефективността с течение на времето.

Интеграция с CRM система: Автоматично изпращайте данни за потенциални клиенти към вашата автоматизирате повтарящите се процеси. Автоматично изпращайте данни за потенциални клиенти към вашата CRM система чрез интеграции с платформи като Hubspot, Pipedrive и Salesforce. Подобрете взаимодействията с клиентите, като структурирате управлението на имейлите

Почистване на списъци: Подобрете доставяемостта с инструменти за почистване на списъци, които ефективно премахват фалшиви или неактивни имейл адреси.

Ограничения на Mailshake:

Ограничени възможности за персонализиране на имейлите

Лошо обслужване на клиенти

Цени на Mailshake:

Имейл маркетинг за маркетолози и основатели: 58 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ангажираност на екипа по продажбите: 83 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Mailshake:

G2: 4,7/5 (над 240 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

4. Salesblink – Най-добър за планиране на имейли

чрез Salesblink

Salesblink е инструмент за автоматизация на продажбите, който комбинира AI-базиран аутрич, подобряване на доставяемостта на имейли, графици за срещи и образователни ресурси, за да помогне на целия ви екип по продажбите да постигне целите си по-ефективно.

Този инструмент за контакти служи като всеобхватна платформа за контакти с потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Salesblink:

BlinkGPT sales AI: Създавайте имейли и персонализирани последователности с помощта на BlinkGPT. Извършете тези дейности за броени секунди с помощта на AI възможностите на софтуера.

Email warmup: Подобрете без усилие репутацията на вашата електронна поща и домейн, като се уверите, че вашите съобщения винаги достигат до адресатите си, тъй като този инструмент автоматично премества всички съобщения, които могат да попаднат в папката за спам, в папката с входящи съобщения.

Планиране на срещи: Дайте на потенциалните си клиенти свободата да резервират срещи по удобно за тях време с BlinkGPT. Никога не пропускайте среща, независимо дали е онлайн или физическа, с удобни напомняния както за вас, така и за вашите клиенти.

Ограничения на Salesblink:

Търсенето на B2B компании не разполага с филтри за подниши, което може да ограничи прецизността при насочването към конкретни индустрии.

Може да сметнете, че потребителският интерфейс е малко остарял.

Цени на Salesblink:

Growth: 25 долара на месец (фактурира се ежегодно) – 6000 имейла на месец

Мащаб: 79 долара на месец (фактурира се ежегодно) – 100 000 имейла на месец

Бизнес: 149 долара на месец (фактурира се ежегодно) – 200 000 имейла на месец

Оценки и рецензии на Salesblink:

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 110 рецензии)

5. Salesloft – Най-добър за ангажиране на продажбите чрез изкуствен интелект

чрез Salesloft

Salesloft е вашият избор за продажбени контакти – мощно средство, което безпроблемно интегрира проучване, задълбочени анализи и ритми. Това е инструмент, който улеснява прехода между задачите за мениджърите и търговските представители.

Най-добрите функции на Salesloft:

Управление на ритъма на продажбите: Създавайте и управлявайте ритъма на продажбите, който представлява структурирана поредица от действия, предназначени да привлекат потенциални клиенти и да ги преведат през процеса на продажба.

Управление на процеса: Превърнете данните от CRM системата си в действия, изградете надежден процес, като реагирате в реално време, и бъдете в крак с напредъка на сделките с помощта на автоматична синхронизация на CRM системата.

Предвидимост: Насърчавайте продажбите, като добавите предвидимост към процеса на продажбите, използвайки квалификационни рамки като MEDDICC или ICED. Използвайте тези прозрения, за да подобрите усилията си за генериране на потенциални клиенти и конверсия.

Ограничения на Salesloft:

Проблеми с интеграцията с Hubspot могат да доведат до постоянни прекъсвания и създаване на дубликати.

Забавянията в регистрирането и записването на разговори могат да причинят неудобства

Цени на Salesloft:

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Salesloft:

G2: 4,5/5 (над 3800 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 200 рецензии)

6. Reply – Най-доброто за автоматизирани последващи действия

чрез Reply

Reply е вашият AI-базиран съюзник за ангажираност в продажбите, който революционизира начина, по който създавате мащабируеми бизнес възможности.

Reply осигурява подобрена комуникация и ефективно сключване на сделки чрез автоматизиране и оптимизиране на различни аспекти от процеса на продажбите.

Най-добрите функции на Reply:

Многоканално промотиране на продажбите: Комбинирайте и персонализирайте без усилие имейли, телефонни обаждания, SMS съобщения и съобщения в LinkedIn в рамките на една кампания за промотиране по имейл за ефективна комуникация.

Инструмент за имейли Jason AI: Опростете създаването на убедителни първоначални имейли с Jason AI, автоматизиран Опростете създаването на убедителни първоначални имейли с Jason AI, автоматизиран инструмент за писане , базиран на ChatGPT. Достъп до над 40 предварително проектирани шаблони за имейли, за да се свържете без усилие с потенциалните си клиенти.

Обширна база данни: Достъп до база данни с B2B контакти и компании с разширени опции за филтриране, които гарантират, че вашите съобщения достигат до правилния човек, като ви позволяват да създадете целеви списък с потенциални клиенти.

Ограничения за отговори:

Недостатъчният потребителски интерфейс може да повлияе на скоростта на навигация и работния процес.

Неадекватните известия в пощенската кутия могат да доведат до забавени отговори.

Грешка в разширението за Chrome при сканиране на имейли

Цени на Reply:

Безплатен план: 20 кредита за данни на месец

Стартово ниво : 60 долара на месец (1 пощенска кутия)

Професионална версия: 90 долара на месец (2 пощенски кутии)

Персонализирани цени (4 пощенски кутии)

Оценки и ревюта на отговорите:

G2: 4,6/5 (над 1170 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

7. Smartreach – Най-добър за персонализиране на имейли

чрез Smartreach

Smartreach е инструмент за комуникация по имейл, предназначен както за индивидуални потребители, така и за малки предприятия, който предлага лекота на използване и достъпна цена. Приложението оптимизира вашата система за изпращане на студени имейли.

Използвайте възможностите за управление на потенциални клиенти, за да обработвате и превръщате по-добре своите лийдове – без да се притеснявате от недоразумения или повторно изпълнение на задачи. Работете заедно с вашите екипи, за да се справите с всяка задача, която ви се изправи.

Най-добрите функции на Smartreach:

Управление на потенциални клиенти: Получете ценна информация за взаимодействието с потенциални клиенти чрез ежедневен фийд с потенциални клиенти. Персонализирани колони и категории потенциални клиенти се използват за качване на подробна информация, което позволява персонализирани разговори в CRM за предпродажбено обслужване. Създавайте персонализирани имейли, които имат много по-голям шанс ( Получете ценна информация за взаимодействието с потенциални клиенти чрез ежедневен фийд с потенциални клиенти. Персонализирани колони и категории потенциални клиенти се използват за качване на подробна информация, което позволява персонализирани разговори в CRM за предпродажбено обслужване. Създавайте персонализирани имейли, които имат много по-голям шанс ( 50% ) да бъдат отворени.

Сътрудничество в екип: Проследявайте отговорите на кампаниите, задавайте напомняния и сътрудничете безпроблемно с екипа си по продажбите с помощта на функциите за споделена пощенска кутия. Освен че ви позволява да следите напредъка на екипа си, тя улеснява и бързото споделяне на списъци с потенциални клиенти.

Студени имейли: Оптимизирайте вашата имейл комуникация, като комбинирате Оптимизирайте вашата имейл комуникация, като комбинирате автоматизация и персонализация в няколко мащаба. Преобразувайте я с автоматизирани студени имейли. Спрете последващите действия при отговори, персонализирайте динамично с неограничени тагове и задайте ограничения за конкретни домейни.

Ограничения на Smartreach:

Кампаниите могат да бъдат преустановени поради висок процент на отпадане, дори когато проучвате нов списък с потенциални клиенти.

Ограничени възможности за генериране на подробни отчети за индивидуални кампании за контакти

Цени на Smartreach:

Email Outreach: 29 долара на месец на потребител, фактурира се месечно

Sales engagement: 49 долара на месец на потребител, фактурира се месечно

Агенция: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartreach:

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

8. Snov – Най-добър за многоканален аутрич

чрез Snov

Snov е един от най-комплексните инструменти за продажби и CRM платформа, създаден да ви помогне да разраствате бизнеса си и да привличате потенциални клиенти по ефективен начин.

Оптимизирайте целия процес на комуникация по имейл с разнообразен набор от инструменти за комуникация, като CRM интеграция, имейли, задвижвани от изкуствен интелект, проверка на имейли и други.

Най-добрите функции на Snov:

Гъвкав инструмент за автоматизация: Възможност за създаване на изключително гъвкави имейл кампании с много потоци, с лесен за използване визуален интерфейс и интуитивен инструмент за автоматизация с функция „плъзгане и пускане”. Контролирайте точно кои части от имейл кампанията си искате да автоматизирате и как.

Разширения за търсене на имейли: Генерирайте потенциални клиенти в движение с разширения за проследяване на имейли с едно кликване. Тази функция позволява също така търсене на потенциални клиенти в LinkedIn, търсене на имейли в страници за търсене и директно добавяне на потенциални клиенти към кампании.

Проверка на имейли: Намалете процента на отказите и поддържайте чиста база данни с лесна 7-степенна функция за проверка на имейли, която предлага заобикаляне на сивия списък, 98% точност и API за проверка на имейли.

Ограничения на Snov:

Ограничени възможности за сътрудничество между членовете на екипа

Непоследователни резултати от търсенето на контакти и имейли

Цени на Snov:

Пробна версия: 0 $ на месец (50 кредита, 100 получатели на имейли, едно загряване на пощенска кутия)

Стартово ниво: 30 долара на месец (1000 кредита, 5000 получатели на имейли, три подготвителни писма)

Pro: 75 долара на месец (5000 кредита, 10 000 получатели на имейли, неограничен брой загрявания на пощенски кутии)

Управлявана услуга: Цена от 3999 долара на месец

Оценки и ревюта на Snov:

G2: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

9. Growbots – Най-доброто за автоматизирано изпращане на имейли

чрез Growbots

Growbots е всеобхватна платформа за изходящи продажби, която помага на екипите по продажбите с автоматично генериране на потенциални клиенти, безпроблемни имейл кампании и CRM интеграция.

Филтрирайте идеалните потенциални клиенти и изпращайте персонализирани имейли с помощта на обширната база данни с над 180 милиона контакта.

Най-добрите функции на Growbots:

Качество на потенциалните клиенти: Насочете се точно към потенциалните си клиенти чрез персонализирани кампании и A/B тестове. Използвайте тези тестове, за да определите какъв стил и съдържание предпочитат потребителите ви в имейлите си.

Удобен за ползване: Безпроблемното създаване на кампании и лесното запознаване с експертна помощ правят цялото преживяване много интуитивно.

Кампании за контакти: Автоматизирайте кампаниите си за контакти и създавайте привлекателни имейли, които да завладеят потенциалните ви клиенти. Използвайте готови шаблони, за да структурирате сложни поредици от имейли и да добавите персонализирани съобщения с полета, базирани на данни.

Ограничения на Growbots:

Зависимостта от дилъри на трети страни може да бъде недостатък за потребители, които нямат достъп до тях.

Лимит за прехвърляне на 100 потенциални клиенти наведнъж

Цени на Growbots:

Outreach: 49 долара на месец за един потребител (49 долара за всеки допълнителен потребител)

Всичко в едно: 199 долара на месец за един потребител (49 долара за всеки допълнителен потребител)

Предимство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Growbots:

G2: 4,5/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

10. Woodpecker – Най-добър за контакти чрез студени имейли

чрез Woodpecker

Woodpecker е софтуер, предназначен за контакти по имейл и генериране на потенциални клиенти за B2B компании.

Той ви помага да се свържете с потенциални клиенти и партньори, като създавате персонализирани поредици от имейли, които се изпращат директно в основната им пощенска кутия.

Най-добрите функции на Woodpecker:

Автоматизирана поредица от имейли: Настройте 11 автоматизирани последващи съобщения, които да се изпращат в определени часове след първоначалното съобщение. Добавете едно условно правило за всяка кампания, за да създадете алтернативни последващи съобщения въз основа на конкретни условия.

Инструменти за доставка: Подобрете процента на доставка на имейли с лесни за създаване кампании за привличане на нови клиенти и персонализация в голям мащаб.

Woodpecker Scale: Използвайте силата на изкуствения интелект, за да създадете привлекателни и персонализирани видео реклами за всеки един от вашите потенциални клиенти като част от вашата имейл кампания.

Ограничения на Woodpecker:

Потребителите срещат затруднения при разрешаването на проблемите си поради незадоволително обслужване на клиенти.

Липсва автоматично създаване на връзки при интегриране с други канали.

Цени на Woodpecker:

Цени от 29 долара на месец (500 контактирани потенциални клиенти)

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Woodpecker:

G2: 4. 1/5 (40+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Превърнете комуникацията по имейл в лесни връзки с ClickUp

През годините много експерти предсказваха края на имейла като канал, но всеки път се оказваха в грешка. Това е собствен медиен канал, който продължава да дава резултати на онези, които го използват, за да предоставят стойност, да предложат експертиза и да изграждат доверие.

Макар че изпращането на студени имейли се възприема негативно, то е доказан начин да достигнете до вашата аудитория. В момент, в който марки от цял свят се борят за вниманието на аудиторията, като растящ бизнес вие трябва да се възползвате от всяка възможност за успех.

Изборът на подходящия инструмент за комуникация по имейл за вашия бизнес може да изглежда труден, но ние вярваме, че има инструмент, който е перфектно пригоден за вашите нужди и се вписва в стратегията ви за комуникация.

В ClickUp нашите инструменти за управление на проекти и CRM правят комуникацията по-лесна и по-ефективна. С лесно разшифровани визуализации, специална и унифицирана система за комуникация по имейл и високоинтелигентна генеративна изкуствена интелигентност, ще забележите значително подобрение в кампанията си за комуникация и лесно ще превърнете потенциалните клиенти в реални.

Регистрирайте се за безплатен акаунт и се насладете на мощността на едно цялостно решение с най-добрия инструмент за продажби.