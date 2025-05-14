10-те най-добри софтуерни инструмента за клиентски портали за управление на клиенти през 2025 г.

Предоставете на клиентите си изключително преживяване и намалете времето, което екипът ви отделя за отговаряне на въпроси и заявки за поддръжка, с помощта на клиентски портал.

Клиентският портал функционира като едно гише за вашите клиенти. В персонализирания ви портал те могат да взаимодействат с вашия бизнес, да имат достъп до бази от знания и центрове за помощ, да изпращат съобщения на вашия екип и да взаимодействат с вашата продуктова екосистема. Когато управлявате оптимизиран клиентски портал, вие предоставяте възможност на всички да комуникират по-ефективно. ✨

Макар че можете да създадете портал от нулата, тези най-добре оценени софтуерни платформи за клиентски портали ускоряват процеса и ви дават възможност да създадете клиентски портал само за няколко часа, а не за седмици или месеци.

Какво трябва да търсите в софтуера за клиентски портал?

При прегледа на най-добрите софтуерни инструменти за клиентски портали има няколко ключови функции, които трябва да вземете под внимание:

Сигурност : Солидните мерки за сигурност трябва да бъдат основен приоритет при избора на софтуер за клиентски портал, особено ако вашият клиентски портал ще съхранява поверителни документи и информация за клиенти.

Леснота на използване: Клиентският портал трябва да е интуитивен и лесен за използване както за вас, така и за вашите клиенти.

Възможност за персонализиране и брандиране : Ще искате да персонализирате портала, за да съответства на вашия бранд.

Инструменти за комуникация и сътрудничество : Софтуерът за клиентски портал трябва да улеснява комуникацията с клиентите.

Мобилна достъпност : Все повече клиенти използват смартфони и таблети като основни компютърни устройства, а вашият портал трябва да работи на различни устройства.

Отчети и анализи : Възможността да проследявате ключови показатели за ефективност и да генерирате отчети въз основа на тях ще ви помогне да измерите успеха на вашите инициативи.

Възможности за интеграция : Порталът за клиенти няма да е единственият софтуер във вашия технологичен набор, затова трябва да се интегрира добре с другите ви инструменти.

Мащабируемост и гъвкавост : Обърнете внимание на мащабируемостта и гъвкавостта на софтуера за клиентски портал, например дали може да се адаптира към нарастващата ви клиентска база и променящите се нужди.

Поддръжка и обучение: Софтуерните платформи за клиентски портали могат да имат стръмна крива на обучение. Без подходяща поддръжка и материали за обучение тази крива може да се превърне в пречка.

10-те най-добри софтуерни решения за клиентски портали, които можете да използвате

За да ви помогнем да стесните избора си, съставихме списък с най-добрите софтуерни инструменти за клиентски портали. Тук има опция, която отговаря на нуждите на всеки бизнес, независимо дали търсите основен начин за споделяне на файлове или искате да имате възможност да създавате подробни статии в базата от знания и да управлявате билетите за поддръжка в екипа си за поддръжка.

Опитайте CRM на ClickUp Следете запасите, статуса на поръчките, доставчиците и други с CRM системата на ClickUp.

ClickUp е всеобхватно решение за управление на проекти, което надхвърля възможностите си. Богатият набор от функции му позволява да надхвърли рамките на управлението на проекти. Например, CRM функциите на ClickUp могат да го превърнат в ефективно решение за клиентски портал. А шаблонът за успех на клиенти на ClickUp ще даде на вашия екип за поддръжка цялостен поглед върху цялата комуникация с вашите клиенти.

Изтеглете този шаблон Следете напредъка и представянето на вашите клиенти с шаблона за успех на клиенти на ClickUp.

Междувременно функциите за сътрудничество, възможностите за споделяне на документи и изключително гъвкавата персонализация на ClickUp ви позволяват да създавате работни процеси за сътрудничество с клиенти, които се конкурират с най-добрите клиентски портали. Това е софтуер за успех на клиентите, в който вие избирате необходимите ви екстри.

След като научите как да работите с клиенти в ClickUp, ще бъдете изумени колко много може да постигне една платформа за управление на проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани изгледи на задачите и работни потоци

Функции за сътрудничество като коментари, споменавания и редактиране в реално време

Интеграция с приложения и инструменти на трети страни

Проследяване на цели и наблюдение на напредъка

Възможности за проследяване на времето и отчитане

Шаблони за клиентски портал

Ограничения на ClickUp

Може да представлява известна трудност за нови потребители

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Zendesk

Чрез Zendesk

Zendesk е клиентски портал, фокусиран върху комуникационните канали и софтуера за обслужване на клиенти. Разполага с база от знания, където клиентите имат достъп до ресурси за самообслужване, и система за издаване на билети за обработка на заявки за поддръжка. Таблото за управление осигурява прозрачност на проектите, като гарантира, че клиентите са винаги в течение.

Функциите за сътрудничество на Zendesk подобряват взаимодействието с клиентите, а софтуерът за управление на документи позволява централизирано споделяне на файлове. Сигурният софтуер за клиентски портал дава приоритет на сигурността на данните, като защитава чувствителната информация. С мобилните приложения клиентите могат да имат достъп до необходимата им информация отвсякъде. Всички тези функции се поддържат на няколко езика.

Zendesk се използва от някои от най-големите марки, което му осигурява мястото на един от най-добрите софтуерни инструменти за клиентски портали на пазара.

Най-добрите функции на Zendesk

Многоканална поддръжка за безпроблемно взаимодействие с клиентите

Управление и автоматизация на билетите

Създаване на база от знания и опции за самообслужване

Персонализирани отчети и анализи

Интеграция с различни CRM и комуникационни инструменти

Ограничения на Zendesk

Сложна настройка и конфигурация

По-високи ценови нива за разширени функции

Цени на Zendesk

Suite Team : 55 $/месец на потребител

Suite Growth : 89 $/месец на потребител

Suite Professional: 115 $/месец на потребител

Suite Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Добавка IA Avanzada (Advanced AI): 50 щатски долара (налична за плановете Suite Professional или по-високи)

Оценки и ревюта на Zendesk

G2 : 4,3/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 2000 рецензии)

3. Accelo

Чрез Accelo

Accelo е инструмент за управление на клиенти с клиентски портал, предназначен да повиши удовлетвореността на клиентите. Таблото за проекти в Accelo позволява на бизнеса да оптимизира операциите си и да постигне ефективност в процесите.

Инструментите за сътрудничество на платформата позволяват на екипите и клиентите да работят заедно без усилие. Продуктът на Accelo предлага сигурни клиентски портали, където фирмите могат да качват файлове и да управляват данни за клиентите. Това включва база от знания, която предоставя самообслужване на вашите клиенти.

Системата за билети позволява на екипа ви за обслужване на клиенти да обработва заявки за поддръжка, на които не може да се отговори с статиите от базата знания.

Персонализираният клиентски портал на Accelo гарантира уникално клиентско преживяване и вътрешно потребителско преживяване. Функциите за управление на задачите са лесно достъпни от таблото, за да поддържат всички в крак с работата.

Най-добрите функции на Accelo

Възможности за управление и проследяване на проекти

Интеграция на отчитане на времето и фактуриране

Инструменти за комуникация и сътрудничество с клиенти

Функции за продажби и CRM, пригодени за бизнеса, базиран на услуги

Автоматизация на повтарящи се задачи

Ограничения на Accelo

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Някои потребители може да се нуждаят от време, за да се адаптират към неговия всеобхватен набор от функции.

Цени на Accelo

Плюс (за модул) : 30 $/потребител/месец

Премиум (за модул) : 49 $/потребител/месец

Пакет (всички модули): 99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Accelo

G2 : 4,4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)

4. Copilot

Чрез Copilot

Copilot предлага специален клиентски портал с софтуер за визуално сътрудничество. Той разполага с интегрирана система за управление на проекти, която допълнително подобрява управлението на клиентите. Неговият лесен за употреба табло е лесно разбираем както за служителите, така и за клиентите.

Сигурната среда на портала дава приоритет на сигурността на данните, така че чувствителната информация, обменяна между вас и вашите клиенти, остава между вас и вашите клиенти. Функциите за управление на документи на Copilot позволяват ефективно споделяне и изискване на файлове.

В допълнение към интеграцията с софтуер за управление на проекти, Copilot се свързва с много други бизнес софтуерни продукти за повишена продуктивност. С мобилните приложения продуктивността продължава дори когато сте в движение.

Най-добрите функции на Copilot

Сигурно споделяне и съхранение на файлове

Контрол и проследяване на версиите на документи

Контрол на достъпа въз основа на роли

Опции за персонализиране на клиентския портал

Инструменти за управление на задачи и проекти

Ограничения на Copilot

Дизайнът на интерфейса може да е остарял за някои потребители.

Липса на интеграции в сравнение с някои други решения

Цени на Copilot

Стартово ниво : 29 $/месец на потребител

Професионален : 69 $/месец на потребител

Разширено : 119 $/месец на потребител

Supersonic: 1500 долара/месец (включени са 20 потребители)

Оценки и ревюта на Copilot

G2 : 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (19 рецензии)

5. Clinked

Чрез Clinked

Clinked предлага клиентски портал с инструменти за сътрудничество за подобряване на взаимоотношенията с клиентите. Тези функции позволяват на екипите и клиентите да работят заедно в реално време. Таблото за управление предоставя ясна представа за текущите задачи, за да може всички да са на една и съща страница.

Софтуерът за клиентски портал на Clinked е проектиран за ефективно управление на документи и споделяне на файлове. Клиентският портал е сигурен, а инструментите за управление на базата от знания предлагат опции за самообслужване на вашите клиенти. С функциите на портала за поддръжка клиентите могат лесно да подават заявки за поддръжка, когато базата от знания не е достатъчна.

Онлайн порталът може да бъде интегриран във вашия уебсайт, което ви позволява да проектирате професионален имидж, като същевременно осигурявате сигурен цифров портал за всички взаимодействия с него.

Най-добри функции на Clinked

Сигурна съвместна работа с клиенти чрез споделяне на документи

Форуми за дискусии и чат в реално време

Бяло етикетиране за персонализиране на бранда

Управление на задачите и проследяване на напредъка

Мобилно приложение за достъп в движение

Ограничения на Clinked

Ограничени интеграции с трети страни

Интерфейсът може да изглежда остарял за някои потребители.

Цени на Clinked

Lite : 119 $/месец

Стандартен : 299 $/месец

Премиум : 599 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Рейтинги и ревюта на Clinked

G2 : 4,6/5 (42 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

6. OneHub

Чрез OneHub

OneHub предоставя клиентски портал, който се отличава със софтуера си за клиентски портал и инструментите за сътрудничество. Платформата осигурява прозрачност на проектите с помощта на своя изчерпателен табло.

Инструментите за сътрудничество позволяват интерактивни дискусии и обратна връзка. Клиентските портали осигуряват сигурно съхранение и споделяне на файлове.

Персонализираният клиентски портал ви позволява да го адаптирате към вашата марка и да създадете по-съгласувано клиентско преживяване. С инструменти за управление на задачите вътрешните екипи могат да работят в синхрон и ефективно.

Най-добрите функции на OneHub

Разширени функции за сигурност, като разрешения на базата на роли и воден знак

Виртуални стаи за данни за сигурно споделяне на документи

Удобен интерфейс за лесна навигация

Опции за персонализирано брандиране за професионален вид

Подробно проследяване на достъпа и активността

Ограничения на OneHub

Разширените функции могат да доведат до по-стръмна крива на обучение.

Някои потребители считат цените за по-високи в сравнение с подобни решения.

Цени на OneHub

Стандартен : 15 $/месец

Разширено : 25 $/месец

Data Room : 375 $/месец

Без ограничения: 575 $/месец

Оценки и ревюта за OneHub

G2 : 4,2/5 (45 отзива)

Capterra: 4,5/5 (33+ отзива)

7. Moxo

Чрез Moxo

Moxo е водещ софтуер за клиентски портал, създаден да подобри взаимоотношенията с клиентите и бизнес операциите. С фокус върху ефективността на процесите, Moxo предлага клиентски портал, който позволява на бизнеса лесно да управлява данните на клиентите и да обработва техните запитвания. Това се постига чрез обширна поддръжка за автоматизирани работни процеси.

Благодарение на интегрираните инструменти за управление на задачите, вътрешните потребители могат ефективно да следят работата си и да си сътрудничат помежду си. Екипите за обслужване на клиенти могат лесно да проследяват запитванията на клиентите и да наблюдават процеса на отговор.

Платформата предлага и портал за поддръжка, който позволява на бизнеса да предоставя първокласно обслужване. Чрез свързването му с вашата собствена домейн интеграция, можете да предложите на клиентите достъп чрез уебсайта на вашия бизнес, като им предоставите професионално клиентско портално преживяване.

Най-добрите функции на Moxo

Център за комуникация с клиенти с възможност за споделяне на документи

Автоматизирано планиране на срещи

Сигурни съобщения за бързи взаимодействия

Интеграция с календарни приложения

Списъци със задачи и напомняния за продуктивност

Ограничения на Moxo

Ограничен по отношение на цялостното управление на проекти

Някои потребители може да предпочитат повече опции за персонализиране.

Цени на Moxo

Стартово ниво : 100 USD/месец

Бизнес : 480 USD/месец

Разширено: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и ревюта на Moxo

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (16 отзива)

8. MyDocSafe

Чрез MyDocSafe

MyDocSafe е софтуер за клиентски портал, който дава приоритет на сигурността и ефективността. Платформата предоставя клиентски портал, който лесно се адаптира към вашите нужди. С отличното въвеждане на клиенти като една от основните му функции, вашите клиенти също ще го намерят лесен за използване.

Софтуерът за клиентски портал предоставя на клиентите сигурен достъп до всички необходими документи и данни. Въпреки че не е пълноценно решение за помощна служба като някои от другите опции, вашите екипи за обслужване на клиенти все пак могат да се възползват от централизирано хранилище на документи, за да отговарят по-ефективно на запитванията на клиентите.

Най-добрите функции на MyDocSafe

Функционалност за електронен подпис

Сигурно съхранение и споделяне на документи

Одитни следи за съответствие

Автоматизация на работния процес за обработка на документи

Интеграция със софтуер за счетоводство и CRM

Ограничения на MyDocSafe

Потребителският интерфейс може да бъде по-модерен.

Някои потребители може да се нуждаят от време, за да разберат разширените функции.

Цени на MyDocSafe

Стартово ниво : 20 $/месец

Малък : 75 $/месец

Medium : 180 $/месец

Бизнес : 533 $/месец

Голям : 2499 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и ревюта на MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 отзива)

Capterra: 4,0/5 (24 отзива)

9. SuiteDash

Чрез SuiteDash

SuiteDash е платформа за бизнес управление „всичко в едно“, предназначена да оптимизира операциите и да подобри сътрудничеството. Тя предоставя на бизнеса набор от инструменти за постигане на тази цел, от клиентски портал и функции за управление на проекти до фактуриране и имейл маркетинг.

Персонализираният контролен панел ви позволява да адаптирате платформата към специфичните нужди на вашия бизнес, като поставяте най-важните функции, от които се нуждаете, на преден план. С включените функции за управление на задачите е лесно за екипите за поддръжка да управляват задачите и да следят запитванията на клиентите.

Най-добрите функции на SuiteDash

Клиентски портал с инструменти за управление на проекти

Интеграция на фактуриране и обработка на плащания

Комуникация с клиенти и споделяне на документи

Персонализирани табла за клиенти

Интеграция с приложения на трети страни

Ограничения на SuiteDash

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други платформи

Някои потребители може да желаят по-разширени функции за отчитане.

Цени на SuiteDash

Старт : 19 $/месец

Thrive : 49 $/месец

Pinnacle: 99 $/месец

Оценки и ревюта на SuiteDash

G2 : 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

10. SupportBee

Чрез SupportBee

SupportBee е лесно за използване решение за помощна служба, което предоставя на вашия бизнес система за издаване на билети за обслужване на клиенти, което го прави доста обширно решение за клиентски портали.

Независимо от размера на вашия бизнес, SupportBee може да ви помогне да отговаряте на запитвания на клиенти бързо и ефективно. Интуитивният интерфейс позволява на екипите да управляват билети за поддръжка, да споделят файлове и да сътрудничат при отговорите само с малко обучение.

Най-добрите функции на SupportBee

Управление на билетите за обслужване на клиенти

Сътрудничество и проследяване по имейл

Създаване на база от знания и опции за самообслужване

Интеграция с други инструменти за поддръжка на клиенти

Персонализирани работни процеси за различни екипи

Ограничения на SupportBee

Може да не е толкова подходящ за сложни нужди в управлението на проекти.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен.

Цени на SupportBee

Стартиращ : 13 $/месец на потребител

Enterprise: 17 $/месец на потребител

Оценки и ревюта на SupportBee

G2 : 4. 1/5 (4 отзива)

Capterra: 4,4/5 (27 отзива)

Започнете с решение за клиентски портал още днес

Дните, в които клиентските портали бяха просто хранилища за документи, са отминали. С подходящия клиентски портал можете да революционизирате начина, по който взаимодействате с клиентите си.

Ще оптимизирате комуникациите и ще сътрудничите по-ефективно, независимо от това колко голям или малък е вашият бизнес. ClickUp надхвърля традиционното управление на проекти, превръщайки се в стабилно решение за клиентски портал, съобразено с конкретните нужди на вашия бизнес.

Това ви дава възможност не само да управлявате проектите си ефективно, но и да подобрите взаимодействието с клиентите. С богатата библиотека от шаблони можете да създадете свой собствен перфектен клиентски портал.

Проверете нашия софтуер за клиентски портал още днес с безплатния план Free Forever! ?