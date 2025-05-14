11 софтуерни системи за издаване на билети за ИТ екипи през 2025 г.

Технологично подготвените специалисти по билетиране винаги търсят най-добрия начин да се справят с голям обем заявки за поддръжка на клиенти. Събрахме най-добрите 11 софтуерни системи за билетиране за помощна служба, които ще накарат вашия ИТ екип да се радва, сякаш няма утре.

От супермощно проследяване на проблеми до разширени функции за сътрудничество, тези инструменти могат да ви помогнат да поддържате вашата ИТ крепост непробиваема.

Пригответе се да покорите света, един билет по един! ?

Какво е софтуер за издаване на билети?

Софтуерът за издаване на билети е компютърна програма, предназначена за проследяване на запитвания, задачи и услуги. Той предлага организиран начин за управление на заявките за обслужване на клиенти и проблеми с техническата поддръжка чрез проследяване на проблеми и разрешаване на въпроси. Този тип приложение има функции като категоризация на билетите, автоматизирано маршрутизиране, актуализации в реално време, настройки за известия и подробни показатели за отчитане.

Какво трябва да търсите в софтуера за издаване на билети?

ИТ екипите използват софтуер за издаване на билети, за да обработват различни клиентски запитвания и технически проблеми. При търсенето на идеалния софтуер за издаване на билети има няколко ключови функции и съображения, които трябва да се имат предвид:

Леснота на използване: Потърсете софтуер, който е лесен за използване и интуитивен.

Управление на билетите: Уверете се, че софтуерът разполага с функции като присвояване на билети, приоритизиране и проследяване на статуса.

Автоматизация: Потърсете възможности за автоматизация, за да оптимизирате повтарящи се задачи, като маршрутизиране и ескалиране на билети.

Използвайте готови рецепти за автоматизация в ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Персонализиране и мащабируемост: Ще искате персонализиране, за да се адаптирате към вашите специфични работни процеси и изисквания, особено с разрастването на вашия бизнес.

Интеграция : Софтуерът трябва да се интегрира с вашите съществуващи платформи за електронна поща, CRM или управление на проекти.

Отчети и анализи: Достъпът до изчерпателни отчети ви помага да оцените ефективността на екипа, да идентифицирате пречките и да подобрите общата ефективност ?

Сигурност: Уверете се, че софтуерът отговаря на индустриалните стандарти и предлага криптиране на данните и сигурен достъп за потребителите.

Мобилен достъп: Достъпът в движение позволява на членовете на екипа да следят билетите отвсякъде.

Поддръжка на клиенти: Наличието на надеждна поддръжка може да бъде от решаващо значение, когато възникнат проблеми.

Като имате предвид тези фактори и сравнявате различни системи за издаване на билети, можете да намерите най-подходящата за вашия ИТ екип или екип за поддръжка. ?

11-те най-добри софтуера за издаване на билети

В динамичния свят на ИТ или екипа за поддръжка на клиенти, да бъдеш начело е ключът към успеха на системата за издаване на билети. Търсенето на безпроблемни системи за издаване на билети за помощния център никога не е било по-голямо.

По-долу ще намерите списък с 11-те най-добри софтуера за издаване на билети, които да използвате през 2024 г. Тези съкровища сред системите за издаване на билети са готови да повишат ефективността на вашия екип за обслужване на клиенти.

Персонализирайте формуляр ClickUp за нуждите на службата за поддръжка, като плъзнете и пуснете всяко поле, което желаете, във формуляра.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp предлага цялостно решение, което позволява на ИТ екипите да управляват запитвания на клиенти в реално време.

Екипите могат да използват ClickUp Forms за създаване на полета за въвеждане на данни. Отговорите на клиентите се преобразуват автоматично в задачи, които могат да се проследяват. Стандартните формуляри, като шаблона за билети на ClickUp Help Desk, помагат за намаляване на времето за отговор и подобряване на клиентското преживяване.

Шаблонът включва персонализирани статуси като „Отворен“ и „В процес“ за проследяване на напредъка на билетите, както и персонализирани полета за лесно категоризиране за екипите за поддръжка.

С шест различни изгледа можете ефективно да организирате категориите билети, приоритетите и други с помощта на софтуера за бюро. Шаблонът подобрява и управлението на проектите чрез функции като маркиране, автоматични напомняния и прикачени файлове.

Допълнителни полета могат да бъдат добавени чрез ClickUp Forms, за да събирате данните, от които се нуждае вашият екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани статуси на билетите, за да проследявате билетите за поддръжка, като Отворен, Отменен, В процес, В очакване и Ескалиран. Потребителите могат да получават известия, когато статуса на билета се промени.

Автоматизирайте заявките за поддръжка и създайте формуляри за използване от вашия екип, което е особено полезно при голям обем на заявки.

ClickUp отговаря на изискванията на GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 и CCPA.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага голям брой функции, но за някои хора усвояването им може да бъде трудно и предизвикателно.

Безплатният план не включва достъп до изглед на формуляра.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Deskpro

чрез Deskpro

Deskpro е облачно базирано средство за управление на услуги, което се отличава с редица забележителни функции. Мултиканалната му поддръжка обединява всички запитвания на клиенти от имейл, чат, социални медии и др. в една централизирана платформа и IT система за издаване на билети.

Нито едно запитване няма да остане незабелязано.

Deskpro се отличава като решение за съвместна работа на няколко екипа. Екипите за обслужване на клиенти, вътрешни екипи за поддръжка и екипи за продажби могат да използват Deskpro чрез автоматизирани комуникации и управление на задачите.

Екипите могат също да създават интеграции с платформи като Google Suite, Slack и Trello. Допълнителни интеграции са достъпни чрез Zapier.

Най-добрите функции на Deskpro

Клиентите могат да преминават между облачно и локално разгръщане по всяко време.

Множество центрове за данни, разположени по целия свят, пазят вашата информация в безопасност.

Интуитивният интерфейс улеснява клиентите да намерят решения сами.

Ограничения на Deskpro

Екипите трябва да плащат за добавки за неща като въвеждане в работата, обучение на агенти и сертифициране на агенти.

Интеграциите могат да бъдат трудни за системата за билети за поддръжка.

Цени на Deskpro

Екип: 29 долара на агент/месец

Професионална версия: 59 долара на месец за агент

Enterprise: 99 $ на агент/месец

Оценки и отзиви за Deskpro

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (35+ отзива)

3. Intercom

чрез Intercom

Intercom е софтуер за помощна служба, който може да се похвали с впечатляващ набор от най-добрите в своя клас функции. Една от най-силните му страни е функцията за чат на живо. Чатботовете позволяват взаимодействие с клиентите в реално време, отговарят на въпроси и предоставят незабавна поддръжка.

Интуитивният център за помощ на системите за издаване на билети на сервизния център предоставя на потребителите възможности за самообслужване.

Разширените функции за отчитане и анализ на Intercom предлагат ценна информация за поведението на клиентите и ефективността на агентите, като предоставят важни показатели за ефективността. Неговата безпроблемна интеграция с различни приложения на трети страни опростява управлението на ИТ, което го прави гъвкаво и адаптивно решение за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Intercom

Fin, чатботът на Intercom, задвижван от изкуствен интелект, помага за оптимизиране на управлението на инциденти.

Намалява административните задачи на екипите, което им позволява да добавят стойност към усилията си за обслужване на клиентите.

Лесно мащабиране на поддръжката без да се засяга клиентското преживяване или крайният потребител

Ограничения на Intercom

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко тромав в сравнение с други системи за издаване на билети.

Потребителите посочиха, че ценовата система е трудна за разбиране.

Цени на Intercom

Стартово ниво: 74 $/месец

Pro: Свържете се с нас за цени

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Intercom

G2: 4,5/5 (над 2750 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 950 отзива)

4. Zoho Desk

чрез Zoho Desk

Zoho Desk предлага набор от забележителни функции, които го правят един от водещите претенденти на пазара за софтуер за системи за издаване на билети. Мултиканалната му система за издаване на билети събира запитвания от клиенти от различни канали.

Асистентът на платформата, задвижван от изкуствен интелект, Zia, повишава производителността на агентите с интелигентни предложения и автоматизирани отговори, ускорявайки разрешаването на запитвания. Персонализираната база от знания на Zoho Desk дава възможност на потребителите да намират решения самостоятелно.

Това намалява натоварването на екипа за поддръжка и повишава удовлетвореността на клиентите. С повече от 100 вградени предварително дефинирани отчета, фирмите могат да получат ценна информация за тенденциите при клиентите и ефективността на агентите в софтуера за система за издаване на билети.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Компанията вярва в изграждането на дългосрочни отношения с клиентите, което ви позволява да проследявате оценките за удовлетвореността на клиентите.

Предсказуемата интелигентност улеснява разрешаването на проблемите на клиентите, преди те да възникнат.

Ценовите опции включват такси за настройка, за да интегрирате бързо системата за билети за поддръжка.

Ограничения на Zoho Desk

Ограничена възможност за персонализиране и интеграции за системата за издаване на билети

Липсата на функции за форматиране на имейли може да затрудни управлението на билетите за поддръжка.

Цени на Zoho Desk

Стандартен: 14 долара на потребител/месец

Професионална версия: 23 долара на потребител/месец

Enterprise: 40 долара на потребител/месец

Оценки и отзиви за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2050 отзива)

5. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk, пионер в софтуера за обслужване на клиенти, се гордее с впечатляващ набор от функции, които затвърждават позицията му като първокласно решение за бизнеса по целия свят. Неговата омниканална поддръжка събира взаимодействията с клиентите от различни канали.

Системата за билети на Zendesk, оборудвана с интелигентно маршрутизиране и автоматизация, оптимизира управлението на билетите, позволявайки ефективно и навременно разрешаване на проблеми за по-висока удовлетвореност на клиентите. Агентите могат също да въвеждат данни за клиентите навсякъде по време на пътуването на клиента, благодарение на опциите за интеграция с код и без код.

Обширният пазар на интеграции на Zendesk осигурява безпроблемна свързаност с други важни бизнес инструменти, подобрявайки общата производителност и сътрудничеството в системата за билетиране.

Накрая, благодарение на персонализираната база от знания и портала за самообслужване, клиентите могат да намерят отговори на своите въпроси самостоятелно, което позволява на екипа за поддръжка да се фокусира върху други области.

Най-добрите функции на Zendesk

Поддържа повече от 1000 интеграции, за да ви помогне с билетите за поддръжка.

Включени са надеждни аналитични табла.

Предлага силна поддръжка и обучение за агентите по обслужване на клиенти.

Ограничения на Zendesk

По-скъп в сравнение с някои от другите опции в нашия списък

Има опасения относно вътрешното обслужване на клиенти на Zendesk.

Системата за издаване на билети на гише може да е прекалено сложна за малките предприятия.

Цени на Zendesk

Suite Team: 69 долара на агент/месец

Suite Growth: 115 долара на агент/месец

Suite Professional: 149 долара на агент/месец

Suite Enterprise Plus: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и отзиви за Zendesk

G2: 4. 3/5 (над 5600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3675+ отзива)

6. ProProfs Help Desk

ProProfs Help Desk е доказан лидер в областта на софтуера за издаване на билети. Компанията съществува от повече от 100 години и вярва силно в предоставянето на силно обслужване на клиентите. Услугите за поддръжка са достъпни 24/7.

Платформата Help Desk е проектирана да работи по подобен начин като Gmail, което улеснява запознаването с нея. Платформата обединява инструменти за билети, чат, проучвания на клиенти и база от знания в едно цялостно решение за обслужване на клиенти.

Екипите могат да персонализират работните процеси, за да отговорят на конкретните си нужди. ProProfs Help Desk се интегрира с маркетингови платформи, CRM платформи и платформи за управление на проекти.

Най-добрите функции на ProProfs Help Desk

Прост и лесен за разбиране интерфейс на сервизния център

Обслужването на клиенти е достъпно чрез чат, имейл и телефон 24/7.

Базата от знания намалява обема на билетите с до 80%

Ограничения на ProProfs Help Desk

Ограничени възможности за интеграция за билети за поддръжка

Няма мобилно приложение.

Цени на ProProfs Help Desk

30 долара на потребител/месец

Оценки и ревюта за ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (10+ отзива)

7. HappyFox Help Desk

чрез HappyFox

HappyFox предлага интуитивна система за издаване на билети, която позволява на потребителите ефективно да проследяват и управляват запитвания на клиенти през различни канали.

HappyFox разполага с инструмент за създаване на база от знания, така че вашият екип може да създава организирани бази данни с често задавани въпроси, които могат да се търсят. Обичаме тази функция, защото дава възможност на клиентите да намират отговори самостоятелно, което намалява натоварването на агентите за поддръжка и увеличава удовлетвореността на клиентите.

Системата за издаване на билети разполага с надеждни функции за отчитане и анализ, които предоставят ценна информация за ефективността на екипа и тенденциите при клиентите. Освен това, интеграцията на HappyFox с популярни бизнес инструменти създава единна екосистема.

За бизнеса, който търси цялостно решение за помощна служба с мощни функции за издаване на билети, автоматизация, база от знания и отчети, HappyFox е отличен избор. ?

Най-добрите функции на HappyFox

Всички ценови планове предлагат неограничен брой пощенски кутии и билети.

Интегрира се със Slack и Microsoft Teams за управление на вътрешната поддръжка.

Входящите билети могат да бъдат категоризирани в различни групи

Ограничения на HappyFox

Клиентите харесаха първоначалния процес на въвеждане, но споделиха, че липсва допълнителна поддръжка на системата за издаване на билети.

Интелигентните правила и автоматизации не могат да бъдат конфигурирани да включват множество действия.

Цени на HappyFox

Mighty: 39 долара на агент/месец

Fantastic: 59 долара на агент/месец

Enterprise: 79 долара на агент/месец

Enterprise Plus: 99 долара на агент/месец

Оценки и отзиви за HappyFox

G2: 4,5/5 (над 125 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

8. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout предлага набор от функции, които го правят най-добрият избор за компании, фокусирани върху предоставянето на отлично обслужване на клиентите. Неговата споделена пощенска кутия централизира всички запитвания на клиенти от различни канали, което позволява безпроблемно сътрудничество между агентите за поддръжка и ефективно управление на билетите. С интуитивния си инструмент за създаване на база от знания, Help Scout дава възможност на клиентите да намират решения за самообслужване, което намалява натоварването на екипите за поддръжка.

Интеграциите на Help Scout с популярни бизнес инструменти създават единна екосистема, която повишава производителността и спомага за гладкото протичане на работните процеси. Например, потребителите могат да се възползват от Beacon Builder, за да проектират персонализирани джаджи, които се вписват безпроблемно в уебсайта им.

За организации, които търсят решение за обслужване на клиенти с обща пощенска кутия, самообслужваща база от знания, автоматизация и задълбочени анализи, Help Scout е най-добрият избор.

Най-добрите функции на Help Scout

Предварително подготвените отговори могат да включват връзки, призиви за действие, изображения и др.

Таблото за съобщения улеснява екипа за обслужване на клиенти да види кои проблеми са били разрешени.

Висок процент на задържане, като повече от 80% от средните предприятия, които започват да използват Help Scout, остават верни на платформата в продължение на поне четири години.

Ограничения на Help Scout

Потребителите споделиха, че преминаването между автоматичен и ръчен режим е твърде лесно, което понякога създава проблеми.

Форматирането на документи може да бъде трудно, като някои потребители посочват, че документите не изглеждат добре.

Цени на Help Scout

Стандартен: 25 долара на потребител/месец

Плюс: 50 долара на потребител/месец

Предимства: Свържете се с отдела по продажбите, само годишни цени

Help Scout for Good : Цени за нестопански организации, свържете се с отдела по продажбите

Help Scout за стартиращи компании: Цени за стартиращи компании, свържете се с отдела по продажбите

Оценки и отзиви за Help Scout

G2: 4. 4/5 (390 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

9. ServiceDesk Plus

чрез ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus се отличава благодарение на своята всеобхватна система за издаване на билети, която позволява на потребителите да създават, проследяват и управляват ефективно заявките за поддръжка. Интегрираната функция за управление на активи на платформата подобрява видимостта на активите и управлението на работната сила.

С модулите за управление на проблеми и промени на Service Desk Plus, фирмите могат да идентифицират и решават ИТ проблеми и да правят промени безпроблемно.

Платформата предлага интегриран IT сервизен център, който служи като мост между бизнеса и IT отдела.

Най-добрите функции на Service Desk Plus

Комбинира управлението на ИТ активи и управлението на ИТ услуги в една платформа

Лесно внедряване на персонализации благодарение на възможностите за нискокодово програмиране

Компанията притежава свои собствени центрове за данни и елиминира тракерите и подпроцесите, което гарантира сигурността на данните на клиентите.

Ограничения на Service Desk Plus

Допълнителна такса за внедряване на място

Потребителите се оплакаха от проблеми при внедряването

Цени на Service Desk Plus

Стандартен: 10 долара на техник/месец

Професионална версия: 21 долара на техник/месец

Enterprise: 50 долара на техник/месец

Оценки и рецензии за Service Desk Plus

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: Няма отзиви

10. Front

чрез Front

Front е първокласно решение за издаване на билети за съвременни предприятия, които търсят ефективна комуникация и сътрудничество с клиентите. Неговата споделена пощенска кутия централизира заявките за обслужване на клиенти от различни канали, което позволява безпроблемна работа в екип и оптимизирано управление на билетите.

Front ви позволява да управлявате имейли, чатове на живо, SMS съобщения и други в един център за сътрудничество, като предоставя унифицирана платформа за всички взаимодействия с клиенти.

Инструментите за сътрудничество на Front, като вътрешни коментари и задачи, позволяват сътрудничество в реално време между агентите за поддръжка.

Най-добрите функции на Front

Споделената пощенска кутия увеличава сътрудничеството между членовете на екипа.

Уроци и ресурси, които помагат по време на процеса на въвеждане

Почти 100 готови за употреба интеграции

Силни показатели за отчитане на ефективността за удовлетвореността на клиентите и споразуменията за ниво на обслужване (SLA)

Ограничения на Front

Според рецензентите, има стръмна крива на обучение.

Липсва възможност за персонализиране на графиците за известия през делничните дни и през почивните дни.

Цени на Front

Растеж: 59 долара на месец за работно място

Мащаб: 99 долара на месец за работно място

Premier: 229 долара на месец за едно работно място

Рейтинги и отзиви за Front

G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

11. TeamSupport

чрез TeamSupport

TeamSupport е усъвършенствана система за издаване на билети, проектирана специално за екипи за обслужване на клиенти B2B. Неговият изчерпателен пакет от функции помага за отговаряне на запитвания на клиенти от различни канали, включително социални медии, чатове на уебсайтове и имейли.

Най-добрите функции на TeamSupport

Вградените инструменти за индекс на неудовлетвореност на клиентите помагат за наблюдение и предотвратяване на отпадането на клиенти.

Интегрира се с инструменти за обслужване на клиенти и екипни инструменти, включително Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot и Azure DevOps.

Ключовите функции на продуктовата база данни позволяват проследяване на клиентските данни и продукти на ниво билет за по-бързо разрешаване на проблеми и информирано проследяване на проблеми за екипите за поддръжка.

Ограничения на TeamSupport

Няма безплатна пробна версия.

Правилата за автоматизация на билетите се изпълняват само веднъж за всеки билет, за да се предотвратят цикли, но това означава ръчно писане на множество правила за обработка на по-сложни билети за помощна служба.

Няма стабилни решения за управление на проекти в сравнение с други инструменти за работа на бюро.

Цени на TeamSupport

Essential Support: 49 $/месец на агент

Поддръжка за предприятия: 69 $/месец на агент

Пълен пакет за обслужване на клиенти: 119 $/месец на агент

Оценки и ревюта на TeamSupport

G2: 4. 4/5 (840+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (830+ отзива)

Предимства на използването на софтуер за система за издаване на билети

Използването на софтуер за издаване на билети става все по-популярно, тъй като фирмите се стремят да подобрят обслужването на клиентите си. От оптимизиране на комуникационните процеси до насърчаване на сътрудничеството между агентите за поддръжка, системите за издаване на билети могат да доведат до значително подобряване на удовлетвореността на клиентите и бизнес резултатите.

Ето няколко начина, по които софтуерът за издаване на билети може да бъде от полза за вашия екип:

Увеличава производителността : Чрез автоматизиране на ръчните задачи и оптимизиране на процеса на управление на билетите, фирмите могат да увеличат производителността на работната си сила с до 20%.

Подобрява сътрудничеството : С функции като пощенски кутии за екипа, споделени работни процеси и интегрирани табла, екипите могат да сътрудничат по-ефективно при разрешаването на запитвания на клиенти.

Подобрява сигурността: Чрез централизиране на информацията за клиентите в една сигурна платформа, фирмите могат да гарантират, че чувствителните данни на клиентите остават безопасни и защитени.

Икономия на разходи: Благодарение на възможностите си за автоматизация, софтуерът за издаване на билети елиминира необходимостта от ръчна обработка, което води до значителна икономия на разходи.

Подробни анализи: С вградените аналитични табла екипите могат бързо да идентифицират тенденции и да получат информация за поведението на клиентите.

Удовлетвореност на клиентите: Чрез предоставянето на бързи и ефективни решения на запитванията на клиентите, системите за издаване на билети могат да спомогнат за повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Като цяло, системите за издаване на билети са безценни, като помагат на бизнеса да поддържа високо ниво на обслужване на клиентите и да повиши цялостното им преживяване.

Подобрете вашата ИТ поддръжка с надеждна система за издаване на билети

Пазарът на софтуер за управление на билети е изпълнен с първокласни софтуерни опции, които са специално създадени, за да подобрят вашите усилия в областта на ИТ поддръжката. С функции, проектирани за лесна употреба, безпроблемно управление на билетите и ефективно сътрудничество, софтуерът за управление на билети може да помогне на вашия ИТ екип да блесне като никога досега.

Ако сте готови да революционизирате изцяло работата си с билети, не търсете по-далеч от ClickUp! С лесен за използване интерфейс, мощни функции за управление на билети и безпроблемна интеграция, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти, с който ще подобрите работата си в областта на ИТ поддръжката.

Опитайте ClickUp още днес, за да се запознаете с бъдещето на софтуера за управление на проекти в действие. Вашият ИТ екип ще ви бъде благодарен, а клиентите ви ще ви обичат за това. ?