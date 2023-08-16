10 примера за тестване на използваемостта и методи за подобряване на производителността на вашия уебсайт

Всеки ден взаимодействаме с десетки уебсайтове, мобилни и уеб приложения и софтуер. Дори в момента, докато четете тази статия, вие взаимодействате с уебсайта на ClickUp.

Много фактори определят дали ще останете на тази страница и ще продължите своето потребителско пътуване, или ще я затворите. Тогава използваемостта играе решаваща роля.

Могат ли потребителите да използват уебсайта, приложението или софтуера с лекота? Колко интуитивен е той? Отговаря ли на нуждите на потребителите? Какви проблеми срещат потребителите при използването на вашия уебсайт?

Като цяло, тестването на използваемостта помага да се отговори на следните въпроси.

Но защо изобщо трябва да се интересувате от тези тестове?

Независимо от моделите на потребителски интерфейс, които създавате или разработвате за уебсайт, мобилно приложение или друг тип софтуер, ако взаимодействието с потребителя не е естествено и лесно за навигация, то той няма да бъде доволен от вашия уебсайт и ще избягва да взаимодейства с него.

Сега нека разгледаме 10 примера за тестване на използваемостта на вашия уебсайт, които ще ви помогнат да получите някои идеи за тестване на уебсайта, отстраняване на грешки и осигуряване на безпроблемно и лесно преживяване за вашите потребители.

Да започнем!

Какво е тестване на използваемостта?

Тестването на използваемостта е метод за оценяване на потребителското преживяване на даден продукт, при който реални потребители изпълняват конкретни задачи, докато изследователи наблюдават и събират обратна връзка. Целта е да се идентифицират евентуални проблеми с използваемостта и да се съберат идеи за подобряване на лекотата на използване на продукта.

Предимства на тестването на използваемостта

Тестването на използваемостта или тестването на потребителското преживяване (UX) оценява колко лесно е да се използва даден уебсайт или приложение.

При тестване на използваемостта реални потребители изпълняват определени задачи на уебсайт или в мобилно приложение, докато се наблюдават от изследователи на потребителското преживяване. Целта на тестването на използваемостта е да се идентифицират всички области на объркване или неудовлетвореност в потребителските интерфейси, така че да могат да бъдат коригирани, преди уебсайтът или мобилното приложение да бъдат пуснати в експлоатация.

И докато се стремите да предоставите уникално и безпроблемно преживяване на вашите потребители, е от съществено значение да инвестирате достатъчно време и внимание в тестването на използваемостта, да се уверите, че интерфейсът на вашия продукт е интуитивен, и да запазите вашите клиенти.

Какво ще стане, ако не обърнете достатъчно внимание на UX и използваемостта на приложението като основен компонент?

Андрю Кучериави, основател на агенция InTechnic UX, заяви, че 67% от клиентите посочват неприятните преживявания като причина за напускането си. Добре е, че това е нещо, което можете да предотвратите.

За да избегнете отпадането на клиенти, трябва да инвестирате в тестване на използваемостта.

10 примера за тестване на използваемостта

Сега, когато вече знаете какво е тестване на използваемостта и колко е важно, е време да приложите знанията си на практика. В тази секция ще споделим десет примера за тестване на използваемостта и методи за събиране на обратна връзка от потребителите, които можете да използвате за вашия уебсайт.

1. Топлинни карти

чрез Plerdy

Един важен аспект от дизайна на уебсайта е използваемостта, или колко лесно е за потребителите да навигират в уебсайта ви и да намират нужната им информация. За да тестват използваемостта на уебсайта, дизайнерите често използват топлинни карти.

Heatmap е метод за тестване на използваемостта, който се използва за създаване на уебсайт, удобен за ползване, и за идентифициране на проблеми с използваемостта. Heatmaps показват къде потребителите кликват върху дадена страница, като по-топлите цветове показват повече кликвания, а по-студените цветове показват по-малко кликвания.

Чрез изучаване на топлинна карта дизайнерите могат да получат представа кои области на страницата са най-популярни и удобни и кои области могат да предизвикат объркване. Топлинните карти могат да се генерират с помощта на аксесоари, които проследяват движенията на мишката на потребителите, или чрез анализ на данни от програми за уеб анализи.

Създаването на уебсайт с добра използваемост обаче не е просто въпрос на проследяване на кликовете. Нуждите и очакванията на потребителите се променят с времето, затова е важно да тествате използваемостта на уебсайта и да правите редовни промени в съответствие с това.

2. Герила тестване

Герилното тестване е вид тестване на потребители, което се провежда в неформална обстановка, често без участниците да знаят, че участват в тест. Това може да се направи, като просто се обърнете към хора на обществено място и ги помолите да използват уебсайта или мобилното ви приложение за няколко минути. Това е ефективен начин да получите бърза обратна връзка за продукта си от случайни потребители.

Можете да го използвате, за да тествате всичко – от потребителския поток и навигацията до дизайна и цялостното потребителско преживяване. Тъй като това е неформално тестване, е важно тестът да бъде бърз и лаконичен.

Събирането на прекалено много качествени данни или прекалено конкретни въпроси може бързо да превърне теста в хаос. За да получите полезна и пряка обратна връзка, задавайте кратки последващи въпроси и провеждайте кратки тестове.

3. Лабораторно тестване на използваемостта

Лабораторното тестване на използваемостта е вид тестване, което се извършва в контролирана среда, често с помощта на професионални тестери. Този вид тестване може да бъде по-скъпо и отнемащо време в сравнение с други методи, но може да предостави и по-надеждни и подробни данни, свързани с проблеми с използваемостта.

Едно от предимствата на този тест за използваемост е, че ви позволява да тествате продукта си с потребители, които не са запознати с него, така че няма конкретна целева аудитория. Това може да ви помогне да откриете проблеми, които не са очевидни за потребителите, които вече са запознати с продукта.

Друго предимство е, че имате по-голям контрол над тестовата среда, което улеснява събирането на данни и проследяването на поведението на потребителите. Ето защо тестовете за използваемост в лабораторни условия са от съществено значение за управлението на вашия уебсайт и процеса на проектиране:

Това ви позволява да тествате вашите дизайни с реални потребители в контролирана среда.

Можете да идентифицирате недостатъци в дизайна и проблеми с потребителското преживяване на ранен етап.

Можете да наблюдавате как потребителите взаимодействат с вашите дизайни и да направите необходимите промени.

Това ви помага да усъвършенствате детайлите на дизайна си преди стартирането.

Процесът на тестване на използваемостта в лаборатория е важна част от актуализирането на дизайна на уебсайта и не трябва да се пренебрегва. С негова помощ можете да се уверите, че уебсайтът ви е лесен за ползване и отговаря на нуждите на целевата ви аудитория.

4. Телефонно интервю

Телефонните интервюта са примери за тестване на използваемостта, когато провеждате проучвания за използваемостта по телефона. Този метод за тестване на използваемостта позволява ефективно да достигнете до потребители, които не са от местността или не могат да дойдат в офиса ви за тест на място.

Този тип тестове може да ви помогне да анализирате проблемите с използваемостта и спецификите на поведението на потребителите. Те могат да се използват за тестване на всичко – от навигацията до съдържанието и дизайна. Телефонните интервюта позволяват също така да се достигне до аудитория на различни места.

Трябва да имате предвид няколко неща, когато провеждате телефонни интервюта за тестване на използваемостта на уебсайта.

Важно е да обясните ясно целта на обаждането си.

Уверете се, че въпросите за тестване на използваемостта са ясни и кратки.

Много е важно да слушате внимателно отговорите и да записвате предложенията за подобрения.

Имайте предвид тези съвети, тъй като телефонните интервюта могат да бъдат полезен инструмент за получаване на обратна връзка за вашия уебсайт.

5. Преиграване на сесии

чрез Plerdy

Преиграване на сесия означава, че екранът на устройството, на което се провежда тестът, се записва.

Той улавя естествените реакции и движения на потребителя, като по този начин създава реалистична тестова среда. Повторенията на сесиите обикновено се използват за тестване на използваемостта на уебсайта, тъй като помагат да се идентифицират областите, в които потребителите се объркват.

Те могат да се използват и за оценка на ефективността на промените в дизайна. Преиграването на сесиите има и някои недостатъци.

Те могат да отнемат много време.

Те може да не отразяват поведението на всички реални потребители, тъй като някои потребители може да реагират по различен начин, когато знаят, че действията им се записват.

Като цяло, повторенията на сесиите могат да бъдат полезни за тестване на използваемостта на уебсайта, но преди да вземете решение, трябва да анализирате компромиса между предимствата и недостатъците им.

Следвайки тези съвети, можете да сте сигурни, че ги използвате ефективно и правилно:

Уверете се, че имате разрешение от потребителя да запишете сесията.

Бъдете ясни относно това как ще бъдат използвани записите и кой ще има достъп до тях.

Анонимизирайте записите, за да защитите личните данни на потребителите.

6. Сортиране на карти

Сортирането на карти е метод за тестване на използваемостта на уебсайта, при който участниците в теста се молят да организират информацията в категории. Те могат да сортират физически някои карти или да групират елементи на екрана си. Сортирането на карти може да ви помогне да получите информация за текущата структура на уебсайта си и да генерирате идеи за подобряване на дизайна.

Това е особено полезен инструмент за тестване на навигационни системи, тъй като ви помага да идентифицирате областите, в които потребителите срещат затруднения при намирането на търсената информация.

Сортирането на карти също може да ви помогне да разкриете очакванията на потребителите относно структурата на уебсайта. Като разберете какво мислят потребителите за информацията на вашия сайт, вие и вашите дизайнери можете да създадете по-интуитивни навигационни системи.

Когато провеждате тестове за използваемост чрез сортиране на карти, имайте предвид следните неща:

Обяснете на участниците целта на теста за сортиране на карти.

Дайте на участниците ясни инструкции как да сортират картите.

Позволете на участниците да сортират картите по начин, който според тях е подходящ.

Винаги бъдете благодарни. Кажете на участниците, че цените времето и вниманието, което отделят на вашия продукт и експериментите за използваемост.

7. Тестови сценарий

Тестът или сценарият на задачата е вид тестване на потребителите, което ви позволява да видите как потребителите биха взаимодействали с вашия продукт в реална ситуация. За да създадете тестов сценарий, следвайте две прости стъпки:

Определете конкретна цел или задача, която потребителите трябва да изпълнят. Създайте реалистичен сценарий, в който те биха трябвало да използват вашия продукт, за да постигнат тази цел.

Тестовите сценарии могат да бъдат полезен начин да видите как вашият продукт би се използвал в реалния свят и да идентифицирате области за подобрение. При създаването на тестов сценарий има няколко неща, които трябва да имате предвид:

Уверете се, че сценарият е реалистичен и представителен.

Сценарият трябва да бъде възможно най-кратък и фокусиран.

Уверете се, че сценарият е измерим.

Тестовите сценарии могат да бъдат ценен инструмент за откриване на начина, по който потребителите биха взаимодействали с вашия продукт в реалния свят.

8. Тест за сравнителна оценка на използваемостта

Тестът за сравнителна използваемост е вид тест за потребители, който ви позволява да сравните използваемостта на вашия продукт с тази на подобни продукти. За да направите това, трябва да помолите потребителите да използват както вашия продукт, така и продуктите на конкурентите ви. След това трябва да измерите времето за изпълнение на задачите, процента на грешките и други показатели.

Тестовете за използваемост могат да ви помогнат да видите как вашият продукт се отличава от подобни продукти и да идентифицирате области за подобрение. Важно е обаче да запомните, че тестовете за използваемост предоставят само моментна снимка на използваемостта и може да не отразяват цялостното потребителско преживяване.

Ако проявявате интерес към провеждането на тест за сравнителна оценка на използваемостта, има няколко неща, които трябва да имате предвид. Първо, ще трябва да ангажирате потребители, които са запознати с вашия продукт и с подобни на него продукти.

Второ, трябва да изберете набор от задачи, за да разберете как хората използват продукта. Накрая, ще трябва да дефинирате определени показатели, за да анализирате резултатите от теста.

9. Тестване на използваемостта с модератор и без модератор

Колкото и да е просто, модерираното тестване на използваемостта изисква участието на модератор, който насочва потребителите през задачата. Немодерираното тестване на използваемостта не разполага с модератор, но позволява на потребителите да изпълнят задачата самостоятелно.

Модерираното и немодерираното тестване на използваемостта има своите предимства и недостатъци.

Модерираното тестване на използваемостта може да бъде по-скъпо и отнемащо време, но може да предостави повече информация за потребителското преживяване.

Тестването на използваемостта без модератор е по-евтино и по-бързо, но може да не е толкова ефективно и информативно.

Дали тестовете за използваемост ще бъдат модерирани или немодерирани зависи от вашите конкретни цели и нужди. Ако се интересувате от по-задълбочен поглед върху потребителското преживяване, модерираните тестове за използваемост може да са по-добрият вариант.

Ако търсите бърз и относително евтин начин за тестване на използваемостта, тестването на използваемостта без модератор може да е по-добър вариант.

10. Тестване на дърво

Тестът от тип „дърво“ ви позволява да оцените колко лесно е за потребителите да намират информация във вашия уебсайт. За да приложите техниките за тестване от тип „дърво“, може да се наложи да създадете набор от задачи и да помолите потребителите да се опитат да ги изпълнят.

Тестването на дърво може да бъде полезен начин за оценка на използваемостта на вашия уебсайт и за идентифициране на области за подобрение.

Бихте ли искали да добавите тестове за дърво към работния процес на техниките си за използваемост?

Създайте задачи, отразяващи процеса на използване на уебсайта или приложението.

Изберете набор от показатели, които да измервате, като например време за изпълнение на задача и процент на грешки.

Изберете участници.

Решете кои показатели могат да ви помогнат да анализирате използваемостта на приложението.

4 причини да проведете тестове за използваемост на вашия уебсайт

Тестването на използваемостта може да се извърши чрез различни методи, включително фокус групи, хартиени прототипи и тестове с реални потребители. Тази публикация в блога ще се фокусира върху тестовете с реални потребители, които често се считат за златен стандарт при тестването на използваемостта.

Разгледайте четири причини да добавите сесии за тестване на използваемостта към вашите дейности:

1. За да идентифицирате грешки и капани

„Всичко, което може да се обърка, ще се обърка.“ — Законът на Едсел Мърфи

Как да предпазите продукта си от ефекта на закона на Мърфи?

Тестът за използваемост на уебсайт може да помогне за идентифициране на области с грешки, объркване или неудовлетвореност, така че проблемите да бъдат отстранени или елиминирани. Например, някои често срещани грешки в потребителското преживяване включват лоша навигация в уебсайта, претоварване на потребителите с прекалено много информация, прекалено дълги текстове или включване на неотзивчиви елементи в дизайна.

2. Да разберете поведението на клиентите

Тестването на използваемостта е важно и защото може да ви помогне да разберете как потенциалните клиенти взаимодействат с вашия сайт. Тази информация може да подобри дизайна на уебсайта и да го направи по-лесен за ползване.

3. За да създадете по-добро преживяване

Уебсайтовете и приложенията са създадени за потребителите, или поне така трябва да бъде. По този начин тяхното преживяване определя по-нататъшното им пътуване и удовлетворението им. Тестването на използваемостта може да ви помогне да създадете по-добро потребителско преживяване за посетителите на вашия уебсайт и да поддържате интереса на потребителите и желанието им да се върнат на вашия уебсайт.

4. Да адаптирате продукта си към реалните нужди

Следвайки подхода на „леан стартъп“ или опитвайки се да увеличите потребителската си база, трябва постоянно да работите за подобряване на продукта си. Тестовете за използваемост могат да ви помогнат да откриете скритите очаквания на потребителите и да решите как да актуализирате уебсайта си според реалните нужди.

Тестове за използваемост: цели и задачи

Конкретните задачи и цели на тестването на използваемостта в реално време и от разстояние зависят от вашия конкретен случай, вашия уебсайт или мобилно приложение и определени методи за тестване на използваемостта, които сте избрали.

Често срещаните действия на потребителите, които трябва да вземете предвид в процеса на управление на тестовете, включват следното:

Регистриране на акаунт

Навигация в уебсайта

Намиране на информация

Проверка на продукт

Направете покупка

Свързване с обслужване на клиенти

Това са само няколко примера за задачи и цели, използвани в тестовете за използваемост.

Как да визуализирате резултатите от тестването на използваемостта и да проследявате напредъка

След провеждането на тест за използваемост е важно да визуализирате резултатите, да проследите напредъка на тестването и да актуализирате продукта.

Някои от описаните методи, като телефонни интервюта, тестване на дърво, сортиране на карти и други, не са толкова лесни за визуализиране. Ще трябва да опишете резултатите от тези тестове и да ги структурирате. С методи като топлинни карти, записване на екрана и екранни снимки обаче резултатите от тестовете за използваемост могат да бъдат визуализирани лесно. С тези методи виждате всичко с очите си и можете да започнете да анализирате веднага.

Топлинните карти могат да покажат къде са кликнали потребителите на страницата;

Записите на екрана могат да се използват, за да покажат как потребителите са взаимодействали с вашия уебсайт.

Снимките на екрана могат да се използват, за да покажат области, които предизвикват объркване или неудовлетворение.

Във всеки пример и всеки метод за тестване на използваемостта трябва да има две части:

Събиране на данни, записване и събиране на информация Анализирайте и визуализирайте заключенията си, за да изведете хипотеза за потенциални подобрения на UX.

Събиране на данни, записване и събиране на информация

За първата стъпка (записване на поведението на потребителите на вашия сайт) ще ви е необходим специален софтуер за проследяване на потребителите, като Plerdy. Всъщност Plerdy може да ви помогне и да проследите напредъка в подобряването на UX във времето, за да видите как вашият уебсайт или приложение става по-привлекателен за потребителите.

Визуализиране на резултатите и проследяване на напредъка

След като получите представа за това, КАКВО правят потребителите на вашия сайт, ще трябва да анализирате тези данни и да откриете какво е разочароващо за потребителите, какво харесват и какво не харесват, и какво трябва да поправите.

Примери за тестване на използваемостта за подобряване на потребителското преживяване на вашия продукт

Тестването на използваемостта е важен процес за подобряване на вашия продукт. То може да ви помогне да предоставите по-добро потребителско преживяване, да идентифицирате начини за оптимизиране и надграждане на приложението и дори да привлечете нови потребители, които преди са предпочитали вашите конкуренти.

Постигнатите резултати зависят от избраните от вас методи за тестване на използваемостта и от това колко бързо действате.

Провеждали ли сте някога тест за използваемост на вашия уебсайт? Ако не, време е да започнете.

Успех!

Гост автор:

Марта Рогач е мениджър „Бизнес развитие“ в Plerdy.

Тя работи с маркетингови агенции и индивидуални клиенти, за да им помогне да идентифицират най-добрите методи за перфектна UX/UI на техните уебсайтове.