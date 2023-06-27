Управление на уебсайт проекти: Ръководство за агенции с шаблони

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е управление на уебсайт проекти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Управлението на уебсайт проекти е процесът на планиране, изграждане и наблюдение на устойчивостта и успеха на новосъздаден (или обновен) уебсайт, целева страница или функция на сайта. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q775811"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (development)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Kanban_(development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (разработка)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Животният цикъл на разработката на системи", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "Thing", "name": "Системен цикъл на разработка", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "Thing", "name": "Уеб дизайн", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Уеб дизайн", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "Водопаден модел", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Водопаден модел", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "Схема на уебсайт", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Схема на уебсайт", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "Thing", "name": "Страница с резултати от търсачката", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "Thing", "name": "Страница с резултати от търсачката", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "Оптимизация за търсачки", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": "Thing", "name": "Оптимизация за търсачки", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q180711"}, {"@type": "Thing", "name": "Дизайн на потребителското преживяване", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Дизайн на потребителското преживяване", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "Thing", "name": "Екстремно програмиране", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "Thing", "name": "Екстремно програмиране", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209711"}, {"@type": "Thing", "name": "Графичен дизайн", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Графичен дизайн", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q185925"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Търсене", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Search", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }

Създаването и поддържането на уебсайтове на клиенти като агенция е сложна задача. Трябва да управлявате информацията както от клиента, така и от членовете на вътрешния екип – като разработчици, дизайнери и копирайтъри. Проследяването на работата на толкова много групи може да се окаже прекалено трудно, ако не и невъзможно.

Разпадането често се случва, когато работният процес на всеки екип се прекъсва от постоянното превключване между инструменти, за да се сътрудничи с други екипи. А за проектните мениджъри е трудно да идентифицират тези разпадания.

Дори е трудно да се получи представа за завършването на проекта, защото всяка част е изолирана в инструментите на различни отдели.

Добрата новина?

Има начини да опростите и организирате процеса си, за да предоставите на клиентите си висококачествени уебсайтове с ефективни тактики за управление на проекти. В това ръководство ще намерите инструменти, шаблони и съвети, за да изпълните проектите на клиентите си навреме и в рамките на бюджета – и без да ви се иска да си изтръгнете косата.

Какво е управление на уебсайт проекти?

Управлението на уебсайт проекти е процесът на планиране, изграждане и наблюдение на устойчивостта и успеха на новосъздаден (или обновен) уебсайт, целева страница или функция на сайта.

Подобно на другите клиентски проекти, управлението на уебсайт проекти изисква добре обмислено разпределение на ресурсите. Добрият проектен мениджър ще разпредели различните задачи по уебсайта – като SEO одити, QA процеси и проверка за грешки – между членовете на екипа, за да гарантира, че никой от сътрудниците не е претоварен или недостатъчно зает.

Управлението на уеб дизайн проекти изисква от проектните мениджъри да разпределят бюджета на проекта между различните задачи и да оставят място за непредвидени разходи. Типичната агенция ще включва следните услуги в управлението на уебсайт проекти:

Методики за управление на уебсайт проекти

Преди да започнете уебсайт проекти за клиенти, вие и членовете на екипа на вашата агенция трябва да обмислите как искате да подходите към работата. За да улесните нещата за всички участници, е разумно да използвате методология за управление на проекти, която отговаря на нуждите на вашите екипи и клиенти.

Например, искате ли да сътрудничите често с корекции на място или предпочитате да завършите работата, следвайки ясен график на проекта с периодични коментари?

Разберете коя методология за управление на проекти работи най-добре за вашия екип и клиенти, като вземете предвид тези два често срещани процеса:

Методологията „Водопад“

Пример за процеса на управление на проекти „Водопад“

Наречена така заради това как изглежда, когато е подредена в рамката на диаграма на Гант, методологията за управление на проекти „водопад“ е традиционният подход към управлението на уебсайт проекти. Тя следва линеен процес на управление на проекти, при който членовете на екипа завършват по една част от проекта наведнъж.

Агенциите за управление на уебсайт проекти, които следват тази методология за управление на проекти, работят, за да направят задачите си възможно най-съвършени, преди да ги предадат на следващия екип или клиент. Щом задачата или проектът премине в следващата фаза, екипът по проекта финализира промените от предходната фаза.

По отношение на методологиите за управление на проекти, тази работи най-добре за клиенти, които ясно разбират своите цели и имат визия за това, което искат да постигнат. Агенцията и клиентът се споразумяват за предварително определен бюджет и график преди началото на проекта, което оставя малко място за адаптация по време на работата.

Екипите за управление на уеб разработката обикновено завършват по-голямата част от работата, преди да получат обратна връзка от клиента, което оставя много малко място за развитие на проекта.

Тъй като всеки екип усъвършенства работата си на всеки етап, вместо да повтаря идеите, уебсайт проектите по метода „водопад“ могат да отнемат известно време, за да бъдат завършени. Някои биха казали, че тази методология е нереалистична, защото творческите проекти често се развиват по време на разработката си. Екипите, които предпочитат по-гъвкав подход, често използват методология „аджайл“.

Бонус: Инструменти за уеб дизайн

Агилната методология за управление на уебсайт проекти

Пример за график на спринт скрам в система за гъвкаво управление на проекти

Агилната уеб разработка се основава на гъвкавостта на проектните екипи и проектните мениджъри. Екипите на агенциите, които следват този метод, работят едновременно в кратки цикли, наречени спринтове. Те развиват продукта постепенно и събират обратна връзка от клиентите между всяка итерация на продукта, за да я приложат в следващия спринт.

Агилната разработка се фокусира върху бързото предоставяне на стойност на клиента и усъвършенстването с течение на времето, а не върху доставката на един единствен, напълно завършен продукт преди пускането му на пазара. Този метод на управление на проекти позволява на екипите да произвеждат навременни актуализации и да останат актуални в условията на променящите се нужди на пазара.

Спринтовете обикновено траят от две седмици до един месец. И този метод за управление на проекти може да ви се стори луд, ако сте свикнали с уебсайт проекти, които отнемат от 6 до 12 месеца.

Въпреки това, има много гъвкави екипи, които обичат тази методология, защото тя не насърчава привързаността към идеите. Тя също така подтиква проектните екипи да откриват оригинални концепции и решения. Гъвкавите екипи обикновено използват гъвкави шаблони за спринтове, които осигуряват солидна основа за работа и поддържат екипите в тясно сътрудничество през целия проект.

Agile остава предпочитаната система за управление на проекти

Агилната методология бързо се превърна в любима сред екипите за управление на уеб разработки и разработчиците като цяло, откакто беше въведена през 2001 г. в Агилния манифест. Всъщност, доклад на Digital. ai показва, че 94% от разработчиците използват агилни методологии.

Чрез Digital. ai

Те се отнасят за много традиционни рамки за разработка, като Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal и други. В същия доклад 54% от анкетираните казват, че повечето или всички екипи в тяхната организация, включително уеб разработката, използват agile.

Този процес на уеб разработка разчита в голяма степен на обратната връзка от клиентите и експериментирането. Agile работи най-добре за клиенти с гъвкави цели, които са склонни да споделят често своите мнения.

Екипите и проектните мениджъри се опират на концептуално сътрудничество, за да работят съвместно с клиента и да намерят индивидуални решения.

9-те фази на управлението на уебсайт проекти за клиенти

Независимо от метода, управлението на уебсайт проекти за клиенти обикновено включва 9 фази. Споделете тези фази с вътрешния си екип за уеб разработка и с клиентите си, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница по време на целия проект.

Сътрудничеството в софтуера за управление на проекти е най-лесният начин за мултифункционалните екипи и проектните мениджъри да поддържат гладкото протичане на уебсайт проектите.

1. Проучване на дизайна на уебсайта

Изследването на уеб дизайна започва с изучаване на продукта и индустрията на вашия клиент. Вероятно всеки отдел има свой фокус, свързан с неговата специалност по време на тази фаза, но вашият маркетинг екип трябва да води изследването.

Съвместно редактиране, опции за типография и още много други в ClickUp Docs

Ето някои примери за проучване на уебсайт проекти:

Интервюирайте членовете на екипа на клиента, които работят по уебсайта: Попитайте ги какви са техните отговорности по отношение на уебсайта, за да знаете с кого да се свържете за различните области на проекта. Попитайте ги за предишни предизвикателства, свързани с уебсайта, за да разберете какво трябва да се подобри.

Интервюирайте настоящите клиенти на вашия клиент: Попитайте ги какво ценят най-много в марката на вашия клиент, за да знаете какво да подчертаете в текста на уебсайта. Попитайте ги и за мнението им за уебсайта на клиента – кои аспекти на сайта са полезни и кои са трудни за навигация. Тази информация ще оформи вашия процес на управление на проекти за потребителско преживяване (UX) и уеб дизайн, така че Попитайте ги какво ценят най-много в марката на вашия клиент, за да знаете какво да подчертаете в текста на уебсайта. Попитайте ги и за мнението им за уебсайта на клиента – кои аспекти на сайта са полезни и кои са трудни за навигация. Тази информация ще оформи вашия процес на управление на проекти за потребителско преживяване (UX) и уеб дизайн, така че да откриете пропуските в познанията на клиентите за продукта.

Прочетете бюлетини и друго съдържание за индустрията на вашия клиент: Това проучване помага да се идентифицират проблемните точки и Това проучване помага да се идентифицират проблемните точки и функции, които вашите копирайтъри трябва да подчертаят на сайта на клиента.

След като съберете тази информация, помолете проектния мениджър да ви помогне да я съберете в един кратък доклад. Този документ служи като отправна точка за сътрудничеството в екипа, тъй като процесът на управление на уебсайта и целият екип разработват една обща визия за проекта.

Докладът позволява на проектните мениджъри да определят ключовите функции, резултатите от проекта и бюджетите за уебсайт проекта на клиента.

2. Създайте предложение за проект и си осигурете одобрението на клиента

Въз основа на проучването си, проектните мениджъри трябва да работят с екипа за уеб дизайн, за да изготвят предложението за уебсайта. Този документ трябва да включва позиционирането на продукта, ключовите функции на уебсайта, график, етапи за всяка фаза от разработката и необходимия бюджет, за да се задоволят нуждите на потребителите и да се постигнат целите на клиента.

Примери за етапи на проекта в софтуера за управление на проекти на ClickUp

Също така е полезно да включите в презентацията си табло с дизайнерски идеи, за да се съгласувате с клиента по отношение на творческата и техническата насока. Таблото с дизайнерски идеи трябва да съдържа примери за теми, цветове и дизайнерски елементи за уебсайта.

Клиентите одобряват вашите препоръки и бюджет, но нека бъдем реалисти. Ще има много обсъждания около желанията на вашия клиент. Спечелете доверието на клиента в вашите съвети, като подкрепите предложението си за проекта с данни от вашите проучвания.

Проектните мениджъри трябва да документират резултатите от проекта. Това включва цените и условията, договорени в договора ви. Това е от съществено значение за управлението на уебсайт проекти, защото служи като записка, която минимизира промените в обхвата на проекта с развитието на нещата, така че екипите да са съгласувани.

След като получите одобрение за проектното предложение, определете бюджет и вътрешен координатор за всеки етап от управлението на уебсайта. След като нещата се задвижат, вашата агенция трябва да следва плана с помощта на софтуер за управление на проекти.

Има много опции за софтуер за управление на проекти, но с увеличаването на екипите, които работят на една платформа, ви е необходим софтуер, който свързва всички и насърчава сътрудничеството.

Плъзгайте и пускайте задачите в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

ДОСТАВЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ЗАЕДНО Инструментите за управление на проекти като ClickUp разполагат с функции за управление на задачи, табла за отчитане в реално време, проследяване на времето, разпределение на бюджета, документация за споделяне на знания и дори функции за плъзгане и пускане, за да направят екипите наистина ефективни.

3. Изградете структурата и дизайна на уебсайта

Сега, когато всички са на една и съща страница по отношение на конкретните резултати от уебсайта, е време да започнете да изграждате сайта на вашия клиент! Екипите на вашата агенция за потребителски интерфейс (UI) и потребителско преживяване (UX) ще започнат процеса, като изградят структурата и дизайна на уебсайта.

Карта на сайта

Точно както строителството на къща започва с проект, който определя разположението, така и уебсайтът започва със структурна карта на сайта. Инженерът по потребителски интерфейс на вашата агенция ще създаде картата на сайта, като внимателно планира основната структура на навигацията и йерархията на информацията, върху която да работи останалата част от екипа за управление на уебсайт проекти.

Пример за PERT диаграма за стартиране на уебсайт в ClickUp

Картата на сайта ще определи връзките и съдържанието на страниците на сайта на вашия клиент. Например, картата на сайта може да очертае как началната страница представя основния раздел за навигация, който води до раздела „За нас“.

Той може също да определи кои подстраници ще включва разделът „За нас“, като например подстраница за историята на организацията, профили на служителите и страница за контакти. Но проектният мениджър се нуждае от подходящ софтуер за управление на проекти, за да гарантира, че инженерите и дизайнерите са на една и съща страница.

ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ ГО КАТО ЕКИП Белите дъски са изключително ефективни за екипите за управление на уебсайт проекти, за да си сътрудничат, да обсъждат детайлите и в крайна сметка да визуализират уебсайта заедно. Лесно задавайте задачи, маркирайте заинтересованите страни или работете едновременно в ClickUp Whiteboards.

Схематични модели

Ако картата на сайта е структурният план, то wireframes са като макетите на интериорния дизайнер. UX дизайнерът на вашата агенция ще се занимава с тези макети за дизайн на уебсайта.

Схемите на уебсайта определят визуалното оформление и дизайна на сайта, както и основните му функционалности. Например, дизайнът на схемата ще очертае къде ще бъдат разположени бутоните за навигация и CTA, цветовете на дизайна и как ще изглеждат падащите менюта.

Лесно скицирайте макети и идеи за структурата на ClickUp Whiteboards.

Wireframes помагат на много хора по време на процеса на управление и създаване на уебсайта:

Екип за управление на уеб разработката : Получава ясна представа за крайния вид и функционалност на проекта.

Екип за управление на уеб дизайн проекти : Съберете визуални ресурси за сайта и определете всички важни елементи, необходими за творческия процес.

Клиентът: Вижда как изглежда крайният продукт и идентифицира всички елементи от дизайна, които не съответстват на неговата визия.

Винаги получавайте одобрение от клиента, преди уеб дизайн проектите да преминат етапа на wireframe, за да не губят екипите безброй часове в ненужна работа.

4. Прегледайте структурата и уеб дизайна с клиента

Срещата за преглед с клиента е вашата възможност да представите картата на сайта и прототипите на клиента и да потвърдите, че вашият екип е интерпретирал правилно резултатите от проекта. Успешното управление на проекти гарантира, че всички тези стъпки са в синхрон.

В зависимост от условията на договора ви, клиентът може да поиска още един кръг от ревизии и прегледи. В този случай екипът по проекта ще трябва да се върне към фаза три (или евентуално фаза две, ако поисканите промени са извън обхвата на проекта).

След като направите исканите промени, представете отново структурата на уебсайта и wireframes на клиента за одобрение.

Няколко членове на екипа редактират едновременно един документ в ClickUp Docs

Документирайте всичко в процеса на преглед, сякаш това е почти изцяло ново предложение за проект.

Проектните мениджъри трябва да очертаят нещата в етапа на преглед и да сключат споразумения с клиента, така че членовете на екипа да не преразглеждат безкрайно уеб проектите. Този процес на управление на проекти е от решаващо значение за излизане от обхвата на проекта или надхвърляне на първоначално планирания бюджет.

Ако исканията са извън първоначалния обхват на проекта, е важно да подчертаете допълнителните разходи, свързани с тях. Покажете визуално на клиентите си къде исканията биха (или вече са) нарушили графика на проекта с помощта на подробен инструмент за управление на проекти.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, за да планирате задачи, да следите напредъка на проекта, да управлявате крайните срокове и да се справяте с пречките.

5. Създайте елементите на дизайна и текста

След като структурните елементи са на място, членовете на екипа за графичен дизайн и копирайтинг могат да доразвият творческите елементи на проектите на wireframe. Успешното управление на проекти започва с възложени и подробни изисквания за сложни уеб проекти.

Членовете на екипа за графичен дизайн трябва да създадат всички визуални елементи, необходими за дизайна на сайта, като например:

Анимации

Изображения

Графични илюстрации

Типография

Икони

Текстури

Рамки

Ключовите фактори, които трябва да се вземат предвид при всички елементи на дизайна, са демографските характеристики на аудиторията и идентичността на марката. Елементите на дизайна са също толкова важни за предаването на посланието на марката, колкото и използваните думи.

Визуалните елементи трябва да са ясни и визуално привлекателни, за да накарат потребителя да спре и да обмисли взаимодействието с съдържанието, особено за мобилните потребители, които превъртат бързо. Процесът на управление на уебсайт проекти трябва да използва подходящите инструменти за отбелязване на тези конкретни промени или елементи на дизайна.

Функцията за анотации на ClickUp позволява на екипите да добавяте коментари към файлове за по-бързо сътрудничество.

Позволете на уеб дизайнерите да комуникират лесно помежду си чрез бележки, коментари и др. Софтуерът за управление на уебсайт проекти на ClickUp помага на екипите да повишат ефективността си, като намалява стреса от чуденето какво точно е било поискано и от кого.

Следва екипът за копирайтинг, който ще прегледа дизайна на уебсайта и ще попълни текста за всеки елемент – като текстови полета и бутони. Проектните мениджъри трябва да се уверят, че членовете на екипа за копирайтинг спазват тона и стила на марката и следват най-добрите практики за SEO на страницата. Това позволява на търсачките да индексират уебсайта лесно.

Когато търсачките могат лесно да индексират уебсайта, той ще има по-голям шанс да се класира високо в страницата с резултати от търсенето (SERP) за съответните ключови думи.

6. Разработване на уебсайта

Сега, когато структурата и дизайнът са готови, екипът за разработка на вашата агенция най-накрая може да се заема с работата по реализирането на уебсайта на клиента! Най-накрая виждате ли как ефективният процес на управление на проекти се реализира?

Надяваме се, че е така! Защото сега екипът за разработка, който обикновено е разделен на две групи, може да се специализира в различните части на уебсайта.

Разработчици на софтуер за бек-енд : Често създават функционалните части на уебсайта, като проследяване на аналитични данни или SCHEMA код и богати фрагменти , за да подобрят SEO. Фронтенд разработчици: Обикновено създават визуалните части на уебсайта, като цветовете и шрифтовете, като същевременно попълват дизайнерските елементи и текстовете на сайта.

Или, ако имате по-малък екип, може да имате разработчик, който е добър във всичко, наречен „full-stack разработчик“, който ще изгради както фронт-енда, така и бек-енда на уебсайта.

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проекти с Board View в ClickUp.

Екипът за разработка ще започне да изгражда сайта в така наречената „среда тип пясъчник”. Екипът за разработка може да изпробва различни плъгини, софтуерни интеграции и зависимости в средата тип пясъчник, за да намери най-добрите решения и функционалности.

За да продължи разработката, екипът за управление на уебсайта ще се нуждае от ясен план и отговорни лица за всеки аспект от проекта. Освен това, всяка задача и отговорното лице трябва да бъдат определени от проектните мениджъри в инструменти за управление на проекти, които централизират комуникацията.

Това помага на проектния мениджър да следи бюджета, крайните срокове и резултатите за целия процес на управление на уебсайта.

7. Тествайте уебсайта

След като уебсайтът е в окончателната си версия, той е готов да бъде преместен на защитен с парола тестови сайт. В тестовата среда екипът за разработка може да тества основните му функции, без да засяга действащия сайт.

Проектните мениджъри трябва да се уверят, че екипите за разработка първо провеждат тестове на връзки, тестове за грешки в различни браузъри и тестове за сигурност. След това екипът за потребителско преживяване може да проведе своите тестове, като например:

Проследяване на движението на очите

Проучвания за използваемост

Кликнете и превъртете топлинната карта

Тестове за скорост

Тези тестове са малко сложни за провеждане, така че може да се наложи да наемете външен доставчик за поддръжка. Но все пак трябва да се интегрира с предпочитания от вас инструмент за управление на проекти.

ClickUp поддържа над 1000 интеграции, включително Zoom, Google Drive, Slack и Microsoft Teams, за да оптимизира вашите работни процеси.

Тези тестове за разработчици и UX ще помогнат на вашата агенция да идентифицира начини за укрепване на сайта на клиента и да го настрои за висока производителност. Проектните мениджъри ще искат да насърчат тест за скорост, за да видят дали трябва да компресирате определени файлове с изображения. Проследяването на движението на очите може да разкрие, че CTA трябва да бъдат преместени в друга част на страницата.

8. Окончателна проверка от клиента

Когато вътрешният ви екип е финализирал уебсайта, е време проектните мениджъри да получат окончателното одобрение от клиента. Преди да се срещнете с клиента, изпратете линк към тестовия сайт, за да може той да го прегледа и да състави списък с въпросите и забележките си.

След това се срещнете с клиента, за да му обясните стойността на всеки елемент от сайта и да отговорите на всичките му въпроси. Ако клиентът поиска промени, направете ревизиите и ги изпратете обратно на клиента за окончателно преглеждане.

След като клиентът одобри окончателната версия, договорете дата за стартиране.

Работен процес за одобрение на дизайна в ClickUp Mind Maps

РЕВИЗИИ НА КАРТАТА ЗА ПРЕГЛЕД ClickUp Mind Maps помагат на екипите за дизайн и разработка да организират и планират уебсайт проекти, идеи или съществуващи задачи в най-подробна визуална времева линия. Лесно начертайте връзки между задачите на вашия уебсайт, за да гарантирате, че вашите клиенти получават най-доброто преживяване при доставката на нов или обновен сайт.

9. Стартирайте уебсайта!

Когато сайтът получи окончателно одобрение от клиента ви, е време да се подготвите за датата на стартиране! Остават само няколко последни стъпки, които екипът за разработка и проектните мениджъри трябва да изпълнят за стартирането:

Качете сайта на уеб хостинг платформата на клиента и го свържете с неговата система за управление на съдържанието (CMS). Регистрирайте домейна/домейните на сайта при интернет доставчика (ISP) на клиента, ако все още не сте го направили. Качете картата на сайта в Google Search Console, за да може сайтът да бъде индексиран и да се показва в резултатите от търсенето (SERP) възможно най-бързо. Кликнете върху „Публикувай“!

И така, без да се усетите, сте създали уебсайт от нулата.

7 безплатни и полезни шаблона за управление на уебсайт проекти

Проектните мениджъри винаги се нуждаят от начини да бъдат по-ефективни и да си сътрудничат с екипите за уеб разработка и клиентите. Защо да не използвате шаблон за управление на проекти, за да ускорите процесите на организация и планиране?

Ето седемте ни любими шаблона за управление на уебсайт проекти:

1. Шаблон за управление на съдържанието в ClickUp

Използвайте шаблона за управление на съдържанието на ClickUp, за да преглеждате персонализирани календари в различни канали.

Проектните мениджъри могат лесно да разпределят всяка заявка за съдържание към подходящия процес, което гарантира, че заинтересованите страни или отговорните за задачите няма да пропуснат нищо. Това е от съществено значение при разпределянето на задачите, свързани със съдържанието, към екипите ви в агенцията.

Освен това, шаблона за управление на съдържанието на ClickUp помага на проектните мениджъри да регистрират всичко, за да предотвратят затруднения и да планират промени в обхвата при възникване на нови изисквания. Той също така предоставя обща картина чрез функцията за преглед на календара, така че всички да са в течение с актуалната информация.

2. Шаблон за бяла дъска на ClickUp Sitemap

Планирайте визуално представяне на картата на сайта си с този лесен за използване шаблон.

Няма съмнение колко трудно може да бъде да се създаде нов уебсайт от нулата. И един от по-трудните аспекти на управлението на уебсайт проекти е разбирането и, което е по-важно, планирането на картата на сайта.

Използвайте шаблона за карта на сайта на ClickUp като ръководство за организиране на целевите страници, потребителското преживяване и темите, които трябва да включите в сайта. Не започвайте картата на сайта от празен екран – вместо това използвайте този шаблон, за да започнете планирането с простата и визуално атрактивна функция Whiteboard на ClickUp.

3. Шаблон за екип на ClickUp PMO

Шаблонът за екип на ClickUp PMO опростява управлението на проекти, програми и портфейли, като премахва бариерите и позволява бързо изпълнение.

Шаблонът за екип на PMO позволява на проектните мениджъри да разделят проектите на 14 персонализирани статуса и шест различни изгледа за максимална оптимизация на процеса на управление на уебсайтове.

Този шаблон е идеален за екипи, които искат да предоставят ясна информация за резултатите от проекта, статуса и общия обхват на проекта, за да проследяват и управляват задачите с лекота.

4. Шаблон за управление на Agile Scrum на ClickUp – изглед на бяла дъска

Използвайте изгледа „Бяла дъска“, за да планирате проекта и да оптимизирате работните процеси в гъвкавия процес за по-прозрачен изглед.

За проектните мениджъри, които искат интуитивен и визуален подход към гъвкавото управление на проекти, този шаблон е идеалният трамплин. Дайте на екипа си ресурсите да добавя идеи, за да можете лесно да пренасочвате членовете на екипа според изискванията на конкретния уеб проект.

Ето добрата новина за този шаблон – с него можете лесно да внедрите основен гъвкав работен процес само за няколко минути. В същото време, ако търсите нещо по-мощно, можете да използвате този шаблон и за сложни гъвкави работни процеси.

Използването на изгледа „Бяла дъска“ в шаблона за управление на Agile Scrum в ClickUp позволява на проектните мениджъри да знаят точния работен процес, за да приоритизират заявките и задачите, като същевременно успешно организират спринтове, уеб дизайн и срещи с разработчиците.

5. Шаблон за обхват на работата на уебсайта ClickUp

Документирайте всичко необходимо, за да предотвратите промяна в обхвата на следващия си уебсайт.

Разширяването на обхвата може да изглежда неизбежно за проектните мениджъри, но за следващия си уебсайт проект започнете с документиране на всичко в шаблона за обхват на работата на ClickUp. Това ще ви помогне да съгласувате всичко, което вашата агенция ще направи, с очакванията на клиентите ви.

Помогнете на клиентите си да разберат какво точно правите и каква е цената за това. Освен това, в ClickUp Docs е лесно да присвоявате коментари на потребители, така че намирането на необходимото за преминаване към следващата фаза не пречи на сътрудничеството в екипа.

6. Шаблон за план на проект за дизайн на уебсайт в ClickUp

Планирайте всичко, свързано с работния процес по уеб дизайна, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Шаблонът за план на проект за дизайн на уебсайт на ClickUp служи като дневник за всички действия, предприети по време на разработката на уебсайт. Присвояването на всичко на съответния собственик на процеса гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Използвайте изгледа на Kanban Board или планирайте всички задачи по дизайна на уебсайта в изгледа на списъка. С ClickUp имате над 15 изгледа, от които да избирате и персонализирате, така че нашата платформа за управление на проекти да работи точно както искате.

7. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp

Проследявайте и наблюдавайте грешките и проблемите на уебсайта си и лесно ги възлагайте на екипа си.

Никой не иска да стартира уебсайт, само за да открие, че има безкраен списък с бъгове, които трябва да бъдат отстранени. Използвайте шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp, за да се уверите, че всичко е регистрирано, наблюдавано и подходящо делегирано на разработчиците в един единствен инструмент за управление на проекти.

ClickUp: най-доброто приложение за управление на уебсайт проекти за вашия екип

Може би си мислите, че всичко това е по-лесно на думи, отколкото на практика – особено ако управлявате проекти за уебсайтове на клиенти с помощта на множество несвързани инструменти. Всъщност, когато проектните мениджъри работят с софтуер за сътрудничество като ClickUp, управлението на успешен проект е толкова лесно, колкото отварянето на приложението ClickUp.

Когато използвате ClickUp като платформа за управление на проекти, можете лесно да:

Проследявайте бюджетите

Следете графиците на проектите

Следвайте завършването на крайните продукти

Маркирайте вътрешни и външни членове на екипа

Поискайте обратна връзка от клиента

И още много други неща!

Искате ли да ни опитате? Изтеглете ClickUp напълно безплатно още днес или започнете с един от нашите полезни шаблони, споменати по-горе!