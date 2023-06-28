Как да създадете работен процес за уеб дизайн в 6 стъпки (с шаблони)

Уеб дизайнът е изключително важен аспект на всеки онлайн бизнес. От съществено значение е да се създаде уебсайт, който е лесен за ползване, визуално привлекателен и информативен. Дизайнът на уебсайт обаче може да бъде трудна задача, особено ако сте начинаещ в тази област.

Тук е мястото, където влиза в действие работният процес.

В този блог ще обсъдим какво е работният процес, защо е толкова важен за уеб дизайнерите и ще очертаем шест прости стъпки, които ще ви помогнат да създадете ефективен работен процес за уеб дизайн.

Какво е уеб дизайн?

чрез Envato Elements

Уеб дизайнът се отнася до процеса на концептуализиране и създаване на уебсайтове. Той включва няколко компонента, включително оформление на страниците, създаване на съдържание и визуални елементи.

Уеб дизайнът определя как потребителите ще взаимодействат с уебсайта и определя цялостната привлекателност и ефективност на уебсайта.

През последните години уеб дизайнът става все по-важен, тъй като все повече хора използват интернет за достъп до информация. Популярността на мобилните устройства също наложи необходимостта дизайнерите да създават уебсайтове, които са съвместими с тези устройства.

Какво е работен процес в уеб дизайна и защо е важен?

чрез ClickUp

Работният процес помага на дизайнерите да оптимизират своите процеси и да завършват проектите си по-ефективно. Въпреки че дизайнерите имат различни ритуали за подготовка, повечето от тях следват сходен процес на планиране.

Знаем какво вероятно си мислите:

„Работен процес? Не е ли това малко строго? Графичният дизайн трябва да е творчески!“

Въпреки че това е вярно, то не отменя факта, че наличието на работен процес за уеб дизайн може да улесни значително живота ви и целия процес при работа по уеб дизайн проекти.

Ето някои от предимствата на дефинирания работен процес:

По-ефективен процес

Работните процеси помагат на уеб дизайнерите или екипите за уеб дизайн да бъдат организирани и ефективни. Добре проектиран работен процес ще спести време и ще гарантира, че всички необходими стъпки са изпълнени за завършване на даден дизайнерски проект.

Гарантирана последователност

Друго предимство на работния процес е, че той гарантира последователност. Като следвате едни и същи стъпки всеки път, когато работите по уебсайт проект, можете да бъдете сигурни, че винаги ще обхванете всички аспекти и ще постигнете висококачествен резултат.

Подобрено качество

Следвайки работния процес, вие подобрявате качеството на работата си. Когато имате установен процес на създаване, който да следвате, вероятността да допуснете грешки е по-малка.

Оптимизирано време

Накрая, наличието на работен процес означава, че можете да оптимизирате времето и енергията си. По този начин можете да работите по повече проекти и да постигате по-добри резултати.

Как да създадете безпроблемен работен процес за уеб дизайн в 6 стъпки

Макар да няма универсално решение за създаване на работен процес, има някои общи фази, през които преминават повечето дизайнери, за да гарантират, че създават добре проектиран уебсайт. Като разберете тези стъпки, можете да създадете работен процес за уеб дизайн, който работи най-добре за вас и вашата работа.

1. Определете целите на сайта си

Първата стъпка в етапа на планиране за изпълнение на ефективен работен процес за уеб дизайн, както и за всяка стратегия, е да се определят целите, които трябва да бъдат постигнати.

Преди да започнете да проектирате нов уебсайт, трябва да си зададете следните въпроси като част от процеса на проучване:

Каква е целевата аудитория на уебсайта?

Каква е целта на сайта?

Какъв е бизнесът и целта на клиента?

Към кои потребители ще се обръща сайтът?

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Записването на тези дизайнерски идеи и сътрудничеството с колеги е чудесен начин да започнете да мислите за това как искате да изглежда и да се усеща вашият нов уебсайт. Можете да го направите лично, на хартия, по телефона или дори в споделен документ.

Независимо как го правите, получаването на тези отговори е важна първа стъпка.

2. Създайте схематичен модел

След като имате по-ясна представа за това, което искате да създадете, ще сте в отлична позиция да започнете да концептуализирате идеите си, използвайки wireframe, което също е част от фазата на планиране.

Това може да се направи на хартия, но е по-ефективно и ефикасно чрез динамични инструменти като ClickUp, който предлага шаблони като ClickUp Building Web Pages Template, за да ви даде отправна точка и рамка за подкрепа и управление на процеса на създаване на уеб страници.

Този шаблон ще ви помогне да планирате уеб продукцията си, да управлявате процесите на дизайн и разработка и да следите напредъка си към целите на уебсайта си.

Wireframes са съществена част от пъзела в процеса на уеб дизайн, тъй като ви позволяват да визуализирате и да експериментирате с възможностите на вашия проект.

Когато създавате такъв, ще започнете да изграждате основната структура на проекта си под формата на скелетна схема. Схемата ще ви помогне да определите какъв вид съдържание и функции са необходими и как те ще се съчетаят.

Ето няколко ключови съображения, които трябва да имате предвид при проектирането на wireframe:

Стил и оформление на дизайна

Освен конкретното съдържание на страницата ви, как трябва да изглежда тя? Как ще я навигират потребителите? Как искате да позиционирате интерактивните елементи на страницата и какви взаимодействия ще имат потребителите с тях? Това са въпросите, които трябва да обмислите, когато създавате основата на wireframe.

Функции и съдържание

Вашият wireframe трябва да отчита и специфичните характеристики и съдържание на всяка страница от сайта. Това може да включва карусели и формуляри, видеоклипове и вградени елементи от социални медии.

Изображенията са ключови елементи от всеки уеб дизайн работен процес, затова е важно да им отдадете приоритет при създаването на вашия сайт. Те не само трябва да са с високо качество и да са подходящи за вашия сайт, но и да помагат да разкажете историята си по начин, който ангажира потребителите.

Ако не сте сигурни къде да търсите, опитайте Envato Elements. Това е отличен ресурс за намиране на висококачествени изображения без авторски права за вашите проекти.

Цветове и типография

чрез Behance

Изборът на подходяща цветова схема за вашия сайт е от съществено значение, тъй като различните цветове предизвикват различни емоции.

Не забравяйте да интегрирате цветовете на марката, за да зададете общия тон на сайта си. Например, ако проектирате уебсайт за туристическа компания, може да искате да използвате по-ярки, по-живи цветове, за да предадете усещане за приключение.

По същия начин типографията е съществен елемент от дизайна, въпреки че много дизайнери са склонни да я пренебрегват. Избраният от вас шрифт може да промени цялостния тон на вашия сайт, затова се уверете, че сте избрали такъв, който е четлив, привлича погледа и е в съзвучие с останалата част от вашата рамка.

Ако все още търсите перфектния шрифт, Envato Elements ви предлага богата библиотека с уникални шрифтове, които можете да изтегляте неограничено.

3. Разработете своя уебсайт

чрез Envato Elements

Сега да преминем към същината! Време е да реализирате вашия wireframe и да го превърнете в напълно функциониращ уебсайт. Има няколко ключови съображения, които уеб дизайнерът трябва да вземе предвид по време на фазата на реализация на разработката на уебсайта, които ще разгледаме по-долу.

Разработка на бек-енд

Задната част на вашия сайт е това, което му позволява да функционира правилно – мислете за нея като за скелет, върху който ще изградите всичко останало. Ще работите с код, за да създадете архитектурата и функционалността на сайта.

Ако нямате технически познания, защото не сте експерт по програмиране, вероятно ще работите с разработчик по време на тази стъпка от процеса на уеб дизайн, който ще ви помогне с техническите спецификации и ще реализира вашата визия.

Добавете изображения и копирайте

Сега е време да се върнете към вашия wireframe, да съберете всички текстове и допълнителни материали, които сте подготвили за съдържанието на вашата уеб страница, и да ги прехвърлите на сайта.

Тук ще добавите изображения, видеоклипове и други форми на медия, за да разчупите текста и да добавите визуален интерес към сайта си. Помните ли, когато казахме, че използването на дигитален инструмент като ClickUp ще ви е от полза? Ето един от тези случаи.

Визуализирайте гъвкави работни процеси с изгледа на таблото ClickUp и настройте таблата по статус, краен срок, приоритет и др., за да съгласувате по-добре работата на екипа си.

Много е важно да следите цялото съдържание, което добавяте към сайта си, къде отива то и в какъв етап на разработване на уебсайта се намира. ClickUp ще ви помогне да избегнете дублирането, да гарантирате високото качество на цялото си съдържание и да направите процеса на уеб дизайн много по-гладък.

Обърнете внимание на SEO и съдържателния маркетинг

Макар функционалните и визуалните аспекти на работния процес на уеб дизайна да са от ключово значение, също така е важно да се обърне внимание на SEO и създаването на съдържание.

В края на краищата, какъв е смисълът да влагате толкова усилия в сайта си, ако никой не може да го намери? SEO, или оптимизация за търсачки, е процесът на оптимизиране на сайта ви, за да се класира високо в търсачките. Можете да направите това, като използвате SEO инструменти, които ви помагат да намерите подходящи ключови думи в текста си, да оптимизирате структурата и кода на сайта си, да добавите подходящи вътрешни линкове и да създадете обратни линкове.

От друга страна, съдържанието се отнася до създаването и разпространяването на ценно съдържание, за да привлече вниманието и да генерира потенциални клиенти. Съдържанието може да бъде под формата на публикации в блогове, инфографики, бели книги, електронни книги или дори просто полезни статии.

SEO и съдържателният маркетинг са от съществено значение, за да може сайтът ви да бъде видян от подходящите хора, затова не забравяйте да ги включите в процеса на разработване.

4. Източник на обратна връзка

След цялата тази упорита работа най-накрая е дошло време да пуснете сайта си! Но преди да го направите, е жизненоважно да получите обратна връзка от други хора и да направите оценка на качеството на самия уебсайт, за да се уверите, че всичко работи както трябва.

Първо трябва да представите крайния продукт на клиента или проектния мениджър за одобрение. В идеалния случай те ще харесат това, което сте направили до този момент, и ще ви дадат благословията си да го публикувате, когато е готово. Помислете да попитате и колегите си за обратна връзка.

А ако използвате ClickUp, те ще могат да оставят коментари в задачите и документите ви и да ускорят процеса на одобрение с функцията за проверка, която ви позволява да добавяте коментари директно към прикачените файлове към задачите.

Използвайте функцията за проверка на ClickUp, за да видите лесно всички коментари, добавени към прикачените файлове към задачата.

Вижте броя на разрешените и неразрешените коментари над прикачените файлове.

5. Тествайте и повтаряйте

Преди да публикувате проекта си, ще искате да тествате и критичните аспекти на сайта, за да се уверите, че отговарят на целите, които сте си поставили в началото на процеса на създаване.

Има много начини да го направите, но ето някои от най-подходящите:

Техническо тестване и тестване на използваемостта

Това тестване гарантира, че сайтът ви функционира правилно и е лесен за използване. Техническите тестове ще оценят дали сайтът ви се зарежда бързо, ще гарантират, че страниците работят правилно, и ще проверят дали има неработещи линкове.

От друга страна, тестовете за използваемост се фокусират върху това дали сайтът ви е лесен за навигация и разбиране. Тези тестове включват тестване на потребителския интерфейс и поток, оценка на цялостния дизайн на уебсайта и улесняване на четенето и възприемането на съдържанието.

A/B тестване

A/B тестването сравнява две версии на уеб страница, за да види взаимодействието на потребителите и да определи коя от двете се представя по-добре. A/B тестването обикновено се извършва, като на половината от посетителите на сайта ви се показва едната версия, а на другата половина – другата. A/B тестването може да тества почти всичко, от текста на бутоните за призив за действие до цвета на фона на сайта ви.

Тестване на фуния

Тестването на фуния включва и сравняване на уеб страници. То оценява коя версия привлича повече хора да изпълнят конкретна цел или задача. Това може да бъде всичко – от абониране за бюлетин до покупка.

Тестване на потребителското преживяване

Тестването на UX софтуер, или тестването на потребителското преживяване, оценява колко лесно е за хората да използват вашия сайт. Това тестване обикновено се извършва чрез анкети и интервюта с целевата аудитория, на която можете да зададете да изпълни конкретни задачи на дадена страница.

UX тестването може да предостави обратна връзка от потребителите относно потенциалните недостатъци на дизайна и да хвърли светлина върху навигационните предпочитания на потребителите.

Направете промени въз основа на резултатите

След като сте провели тестове с потребители, е време да направите промени въз основа на резултатите.

Ако нещо не работи толкова добре, колкото сте се надявали, не се страхувайте да се върнете назад и да направите промени. Целта е да имате сайт, който функционира правилно, е лесен за използване и осигурява добро преживяване за вашите потребители.

6. Стартирайте уебсайта си и следете неговата производителност

чрез Envato Elements

Поздравления! Преминахте през горните етапи и сте готови да преминете към последната фаза от работния процес на уеб дизайна: стартиране на уебсайта и мониторинг на производителността.

Фазата на стартиране ще включва:

Определете цели и KPI

Първата стъпка е да се уверите, че имате план за наблюдение на ефективността на сайта си, включително определяне на цели и KPI (ключови показатели за ефективност), които да проследявате. Някои типични KPI за уеб дизайн включват трафик на уебсайта, процент на конверсия, процент на отпадане и време, прекарано на сайта.

ClickUp Goals ви позволява да изброявате и проследявате целите си, като същевременно следите проектите си.

Публикувайте сайта си

След като настроите мониторинга, е време да натиснете „Публикувай“ и да пуснете сайта си онлайн.

Ако използвате система за управление на съдържанието (CMS) като WordPress, това би трябвало да е сравнително лесен процес.

Ако не използвате система за управление на съдържанието, ще трябва да качите файловете на сайта си на уеб сървър. След като бъдат публикувани, всеки с интернет връзка ще може да има достъп до сайта ви.

Наблюдавайте и оптимизирайте производителността

След стартирането е изключително важно да следите неговата производителност и да се уверите, че всичко работи. От съществено значение е редовно да проверявате скоростта, времето за достъп и сигурността на вашия сайт и да търсите възможности за допълнителни подобрения.

Оптимизирайте работния процес при уеб дизайна

Създаването на работен процес за вашите уеб дизайн проекти е неразделна част от успешното управление на уеб дизайн бизнес.

Следвайки стъпките, описани в тази публикация, и използвайки инструменти като ClickUp за планиране и организация, можете да сте сигурни, че ще завършите всеки проект ефективно и ефикасно.

Имате нужда от помощ, за да започнете? Разгледайте шаблона за уеб разработка на ClickUp. Той включва всички процеси и функционалности, необходими за организирано и ефективно изпълнение на уеб дизайн проект. Започнете безплатно и получите достъп до стотици функции и шаблони, които ще ви помогнат да управлявате и реализирате следващия си уеб дизайн проект.

И след като настроите работния си процес, не пропускайте да разгледате и триковете за продуктивност, за да свършите повече работа за по-малко време. Те включват съвети и трикове за това как да бъдете в крак с работата си, да поддържате организирани членовете на екипа и задачите и др.

Приятно проектиране!

Гост автор:

Екипът на Envato