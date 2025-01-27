10-те най-добри инструмента за дизайн мислене през 2025 г.

Дизайнерското мислене е методология за решаване на проблеми, която има за цел да иноватира и да създава продукти и услуги, ориентирани към човека. То включва емпатия към крайния потребител, итерация и дълбоко разбиране на проблема, който се решава.
Дизайнерското мислене обаче не е само процес. То включва и използването на специфични инструменти, които улесняват етапите на дизайна.
Тези инструменти могат да включват всичко – от мисловни карти до карти на емпатията, карти на пътуването и потребителски профили, както и софтуер за управление на проекти. Всеки инструмент служи за конкретна цел и помага на дизайнерите да получат информация, да генерират идеи и да създадат прототипи на решения.
В този наръчник ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за дизайн мислене, които могат да помогнат на екипите да приложат успешно процеса на дизайн мислене. Тези инструменти варират от карти на емпатията и карти на пътуването до софтуер за прототипиране и дизайн спринтове!
Какво трябва да търсите в инструмент за дизайн мислене?
Дизайнерското мислене е процес, който включва разбиране на нуждите на потребителите, дефиниране на проблема, обсъждане на решения, създаване на прототипи и тестване. Но ето какво е важното: инструментите могат да определят успеха или провала на вашия опит в дизайнерското мислене.
Най-добрите инструменти за дизайн мислене ви помагат да организирате мислите си, да работите по-добре с другите и да реализирате идеите си. Как да изберете идеалния инструмент за дизайн мислене за вашия екип?
Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на идеалния инструмент за дизайн мислене:
- Възможност за персонализиране: Членовете на екипа могат да адаптират инструмента, за да отговаря на техните процеси на дизайн мислене и работни потоци в графичния дизайн.
- Поддръжка на итеративен процес: Инструментът поддържа итеративен процес, позволяващ на всеки да изпълнява множество дизайнерски итерации и да усъвършенства решенията.
- Документация: Инструментът предлага функции за управление на проекти, които позволяват споделяне на знания, съхранение на творчески идеи, проследяване на напредъка и повишаване на отчетността.
- Сътрудничество: Участниците в проекта могат лесно да комуникират с други членове на екипа, за да споделят идеи и обратна връзка.
- Визуализация: Инструментът предлага функции за визуализация, които помагат в различните етапи на дизайн мисленето.
- Автоматизация: Членовете на екипа могат да подобрят своите творчески решения чрез автоматизиране на ръчните ежедневни задачи в процеса на дизайн.
- Интеграция: Инструментите за дизайн мислене трябва да се интегрират с други онлайн инструменти за гъвкаво разработване на продукти, като прототипиране, проучване на потребителите, интервюта с потребители и тестване на използваемостта.
10-те най-добри инструмента за дизайн мислене
Нашият списък с 10-те най-добри инструмента за дизайн мислене включва разнообразни инструменти и софтуер, които могат да помогнат на екипите да създават идеи, прототипи и да тестват възможни решения по-ефективно. От инструменти за създаване на wireframes и прототипи до платформи за дигитално сътрудничество, тези инструменти предлагат всичко необходимо, за да оптимизирате процеса на дизайн мислене и да максимизирате продуктивността на екипа си!
1. ClickUp
ClickUp е платформа за продуктивност, създадена да предоставя цялостни решения за всеки екип или продуктов план. От ежедневни задачи до сложни проекти, ClickUp предлага стотици функции, които улесняват различните етапи от процеса на дизайн мислене. Независимо дали вашият екип работи асинхронно или в реално време, вие ще разполагате с контекста и инструментите, необходими за продължаване на проектите!
Освен това ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, включително Slack, Google Drive, Figma и Loom, за да централизира вашите работни приложения в едно съвместно работно пространство.
Например, интеграцията с Figma позволява на дизайнерите лесно да си сътрудничат и да споделят работата си с членовете на екипа си директно в ClickUp. Междувременно интеграцията с Loom може да помогне за оптимизиране на комуникацията в екипа, като позволява на потребителите бързо да записват и споделят видеосъобщения в рамките на задачите и коментарите!
Най-добрите функции на ClickUp
- Инструменти за добавяне на бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове за централизиране на обратната връзка и ускоряване на процесите на одобрение
- Съвместни бели дъски, документи и мисловни карти за разработване на идеи в реално време заедно с екипа
- Гъвкаво проследяване на времето от всяко устройство, прозорец, приложение или задача с глобалния таймер
- Над 15 изгледа на проекти, включително календар, табло и уникален изглед на натоварването.
- Огромна библиотека с шаблони за всеки случай на употреба, от творчески брифинги, дизайнерски брифинги до карти на пътуването на клиента.
- Множество изпълнители на задачи за пълна прозрачност на целия напредък
- Функции за визуално сътрудничество, достъпни във всеки ценови план
- Над 50 автоматизации на задачи за оптимизиране на работния процес на всеки проект
Ограничения на ClickUp
- Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват крива на обучение
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още!
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 5 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Business Plus: 19 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
2. Hotjar
Hotjar е инструмент за дизайн мислене, който помага на бизнеса да разбере по-добре поведението и предпочитанията на своите клиенти. Той предоставя набор от инструменти за данни от проучвания на потребители и топлинни карти, за да идентифицира проблемните точки, да оптимизира потребителското преживяване и да стимулира конверсиите. Една от ключовите характеристики на Hotjar е способността му да създава записи на посетителите, което позволява на бизнеса да види точно как потребителите взаимодействат с уебсайта или приложението му.
В допълнение към записите на посетителите, Hotjar предлага и редица други инструменти за събиране на обратна връзка, включително анкети, проучвания и формуляри. Това позволява на бизнеса да събира информация директно от своите потребители и да получи по-добра представа за техните нужди и предпочитания.
Най-добрите функции на Hotjar
- Запис на посетители и преиграване на сесии
- Топлинни карти за проследяване на поведението на потребителите на уеб страници
- Анализ на конверсионния фуния за оптимизиране на продажбените фунии
- Анкети и проучвания за обратна връзка, за да съберете мненията на потребителите
- Анализ и сегментиране на поведението на потребителите
Ограничения на Hotjar
- Ограничени възможности за филтриране при безплатните и по-ниските планове
- Персонализираните диаграми са достъпни само за екипи с план Scale.
- До 10 MB HTML заснемане
Цени на Hotjar
- Основно: Безплатно
- Плюс: 32 $/месец
- Бизнес: 80 $/месец
- Мащаб: 171 $/месец
Оценки и рецензии за Hotjar
- G2: 4,3/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 480 отзива)
3. Figma
Последователността в дизайна е критичен аспект на всеки успешен дизайнерски проект, а Figma улеснява екипите с помощта на ресурси, които могат да се търсят, и стилове, които могат да се споделят. Figma позволява на дизайнерите да създават централизирана библиотека с ресурси, включително икони, лога и други дизайнерски елементи. Всеки може да използва одобрените за дизайна ресурси и да поддържа последователен вид и стил във всичките си дизайни!
Figma предлага и функции за създаване и споделяне на стилове за типография, цвят и други елементи на дизайна. Дизайнерите могат да прилагат последователни стилове във всичките си проекти, независимо от това кой дизайнер работи по тях. Тези стилове могат да се актуализират на едно място и автоматично да се прилагат към всички проекти.
Най-добрите функции на Figma
- Съвместна работа и споделяне на проекти в облака
- Библиотеки с компоненти и стилове за ефективни дизайнерски работни процеси
- История на версиите и архивиране на файлове
- Инструменти за управление на екипи и разрешения за потребители
- Интеграция с инструменти на трети страни като Slack и ClickUp
Ограничения на Figma
- Ограничена офлайн функционалност, тъй като това е предимно инструмент, базиран в облака.
- Ограничена библиотека с плъгини в сравнение с други инструменти за дизайн мислене
- Няма мобилно приложение
Цени на Figma
- Starter: Безплатно
- Figma Professional: 12 долара на редактор/месец
- Figma Организация: 45 долара на редактор/месец
- Enterprise: 75 долара на месец за всеки Figma редактор
Оценки и рецензии за Figma
- G2: 4,7/5 (780+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (590+ отзива)
4. Създайте моя персона
MakeMyPersona е инструмент за дизайн мислене, разработен от HubSpot, за да помогне на бизнеса да създаде подробни профили на купувачите. Профилите на купувачите са измислени представи за идеалния клиент и са от съществено значение за бизнеса, за да разбере по-добре целевата си аудитория.
Но фактът е, че MakeMyPersona позволява на бизнеса да създава подробни профили, като отговаря на поредица от въпроси, свързани с демографските характеристики, интересите, целите и проблемите на клиентите. След това инструментът генерира подробен доклад за профила, който включва името, възрастта, длъжността и други данни за клиента.
Чрез създаването на подробни профили, компаниите могат да адаптират своите съобщения и оферти, за да отговорят на специфичните нужди на целевата си аудитория. Това може да доведе до по-голямо ангажиране на клиентите и по-високи проценти на конверсия.
Най-добрите функции на Make My Persona
- Шаблони за потребителски профили за проучване на пазара и дизайн, ориентиран към потребителя
- Персонализирани шаблони за персонажи и въпросници
- Инструменти за сътрудничество за създаване на персонажи и процеса на дизайн мислене
- Достъп до изчерпателните маркетингови и търговски ресурси на HubSpot
- Неограничен брой онлайн профили за подкрепа на тестването от потребители
Ограничения на Make My Persona
- Ограничена функционалност извън създаването на персони, тъй като това е предимно самостоятелен инструмент.
- Ограничена възможност за персонализиране на шаблоните за персони в сравнение с други инструменти за създаване на персони
- Липсват функции за управление на дизайнерски проекти, които да поддържат всеки етап от дизайн мисленето.
Цени на Make My Persona
- Make My Persona е безплатен инструмент
Оценки и рецензии за Make My Persona
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Optimizely
Optimizely е платформа за оптимизация на уебсайтове, която позволява на бизнеса да тества и оптимизира съдържанието на уебсайта си за максимален ефект. Платформата предлага набор от инструменти за A/B тестване, персонализация и анализи, така че бизнеса да може да взема решения, основани на данни, относно съдържанието на уебсайта си.
С Optimizely фирмите могат да тестват и оптимизират всичко – от заглавия и изображения до цели целеви страници и потребителски потоци. Платформата е базирана в облака, което я прави достъпна отвсякъде, където има интернет връзка. Optimizely е чудесен инструмент за подобряване на производителността на уебсайтовете и увеличаване на ангажираността и процента на конверсия!
Най-добрите функции на Optimizely
- Платформа за A/B тестване и експериментиране за оптимизиране на уебсайтове и приложения
- Визуален редактор за създаване и внедряване на експерименти
- Инструменти за персонализация за индивидуално преживяване на потребителите
- Експериментирайте с анализи и отчети за тестване на използваемостта
- Интеграция с други инструменти за анализ и маркетинг
Ограничения на Optimizely
- Ограничена функционалност за нетехнически потребители, които може да се наложи да разчитат на разработчици за по-сложни експерименти.
- Малка библиотека с интеграции в сравнение с други инструменти за дизайн мислене
- Скъп ценови модел, което го прави по-малко достъпен за по-малките предприятия.
Цени на Optimizely
- Свържете се с Optimizely за опции за ценови планове.
Оценки и рецензии за Optimizely
- G2: 4,3/5 (над 60 отзива)
- Capterra: Н/Д
6. SessionLab
Sessionlab е уеб-базиран инструмент за дизайн мислене, който предлага редица функции за планиране, организиране и провеждане на ефективни срещи и семинари. Инструментът е създаден, за да помага на екипите да разработват иновативни решения и да намаляват времето, необходимо за организиране на събития.
Една от ключовите характеристики на Sessionlab е обширната библиотека с предварително проектирани шаблони за различни видове срещи и семинари. Тези шаблони включват дневен ред, упражнения и инструменти за улесняване. Те могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на събитието и екипа. Sessionlab също така предоставя набор от инструменти за управление на обратната връзка от участниците, записване и споделяне на бележки от срещите и проследяване на задачите за действие.
Най-добрите функции на SessionLab
- Инструменти за улесняване и планиране на семинари за процеса на дизайн мислене и Agile методологии
- Персонализирани шаблони за дневен ред за създаване на платформа за проучване на потребителите
- Инструменти за сътрудничество за планиране на екипни семинари
- Частни шаблони в платените планове
- Преглед на дейността на екипа
Ограничения на SessionLab
- Ограничена възможност за персонализиране на шаблоните за дневен ред в сравнение с други инструменти за планиране на семинари
- Ограничена функционалност за управление на проекти извън планирането на работни срещи
- Без офлайн функционалност
Цени на SessionLab
- Basic: Безплатно за един потребител
- Pro: 15 $/месец за един потребител
- Екип: 60 $/месец за пет потребители
- Бизнес: 90 $/месец за пет потребители
Оценки и рецензии за SessionLab
- G2: 4,9/5 (15+ отзива)
- Capterra: 5/5 (5+ отзива)
7. Stormboard
Stormboard е облачен инструмент за сътрудничество и мозъчна атака, който помага на екипите да генерират идеи и да ги превърнат в реалистични планове. Инструментът е създаден за сътрудничество в реално време, което го прави идеално решение за отдалечени екипи, работещи върху решения за дизайн мислене.
Stormboard предлага редица функции, включително лепящи се бележки, виртуални бели дъски и инструменти за рисуване. Инструментът предлага и система за гласуване, която позволява на членовете на екипа да гласуват за най-добрите идеи, както и функция за приоритизиране, която помага на екипите да идентифицират най-важните идеи, на които да се фокусират.
Най-добрите функции на Stormboard
- Инструмент за дигитален брейнсторминг и сътрудничество за дизайн мислене
- Сътрудничество и гласуване в реално време за отдалечени екипи
- Интеграция с други инструменти за управление на проекти
- Мобилно приложение за сътрудничество в движение
- Функции за сигурност за защита на данните и гарантиране на поверителността
Ограничения на Stormboard
- Ограничена възможност за персонализиране на шаблони или създаване на персонализирани работни процеси
- Ограничена функционалност за управление на проекти извън мозъчна атака и генериране на идеи
- Стръмна крива на обучение за нови потребители, които не са запознати с инструментите за дигитален брейнсторминг.
Цени на Stormboard
- Лично: Безплатно за физически лица за екипи от пет или по-малко души
- Бизнес: 10 $/месец
- Предприятие: Свържете се със Stomboard за персонализирани цени
Оценки и рецензии за Stormboard
- G2: 4,3/5 (над 40 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)
8. Miro
Miro е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която предлага набор от инструменти, помагащи на екипите да си сътрудничат ефективно, включително лепящи се бележки, рисунки, диаграми и схеми. Miro се интегрира и с други работни инструменти, като Slack, Jira и Google Drive, което улеснява споделянето на информация и файлове между различни платформи.
Освен това Miro предлага шаблони, които помагат на екипите да започнат бързо, улеснявайки създаването на персонализирано работно пространство за всеки проект. С лесния си за използване интерфейс, богатия набор от функции и мощните интеграции, Miro е ценен инструмент за всеки отдалечен екип, който иска да работи ефективно.
Най-добрите функции на Miro
- Лепящи се бележки, изображения, мисловни карти, видеоклипове и възможности за рисуване
- Разнообразие от шаблони и инструменти за мозъчна атака и създаване на прототипи
- Сътрудничество в реално време и споделени пространства за отдалечени екипи
- Интеграция с други инструменти и приложения за управление на проекти
- Възможност за качване и споделяне на изображения, видеоклипове и други файлове
Ограничения на Miro
- Липсва функционалност за изграждане на център за задълбочени знания
- Цените са високи за по-малките агенции.
- Ограничена офлайн функционалност
Цени на Miro
- Безплатно
- Стартово ниво: 8 долара на член/месец
- Бизнес: 16 долара на член/месец
- Предприятие: Свържете се с Miro за персонализирани цени
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4,8/5 (над 4300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)
9. Mural
Mural е цифрово работно пространство и инструмент за дизайн мислене, с който екипите могат да генерират и развиват своите идеи. Платформата е проектирана да поддържа различни етапи на дизайн мисленето, включително решаване на проблеми, мозъчна атака, картографиране и визуализация. Mural предлага редица функции и инструменти, които помагат на екипите да работят ефективно заедно, независимо от местоположението им.
Шаблоните на Mural предоставят на екипите структуриран подход към различните етапи на дизайн мисленето, а рамките му помагат на екипите да организират колкото се може повече идеи и да идентифицират модели. Освен това Mural предоставя набор от инструменти за скициране, анотиране и коментиране, което улеснява членовете на екипа да комуникират и да си сътрудничат в реално време.
Най-добрите функции на Mural
- Гъвкави разрешения за създаване на разрешения само за преглед, редактиране и фасилитиране
- Стотици готови шаблони за сесии за сътрудничество
- Разширени функции за интеграция в платените планове
- Широка поддръжка на файлове за бели дъски
- Опции за безкрайно и променящо се платно
Ограничения на Mural
- Скъпи ценови планове в сравнение с други инструменти за дизайн мислене
- Липсва опция за създаване на интерактивни диаграми, таблици или отчети.
- Няма функция за видео чат
Цени на Mural
- Безплатно
- Team+: 9,99 $ на член/месец
- Бизнес: 17,99 $ на член/месец
- Предприятие: Свържете се с Mural за персонализирани цени
Оценки и рецензии за Mural
- G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)
10. InVision
Накрая в списъка ни с най-добрите инструменти за дизайн мислене е InVision – платформа за дизайн на цифрови продукти за дизайнери, продуктови мениджъри и други заинтересовани страни, която им позволява да създават и да си сътрудничат по различни видове проекти. Тя предлага набор от инструменти, които опростяват процеса на дизайн, включително предварително създадени шаблони, организирани по категории и типове роли.
С функцията Freehand екипите могат да синхронизират всички на една и съща страница на всеки етап от работния процес. Инструментът позволява на екипите лесно да обсъждат идеи, да оставят коментари и да дават обратна връзка, всичко това визуално и съвместно. Това помага да се сведе до минимум недоразуменията, да се намалят грешките и да се ускори процеса на вземане на решения.
Най-добрите функции на InVision
- Функция за импортиране на бяла дъска, за да импортирате директно бяла дъска Miro или Mural
- Неограничени публични и частни пространства в безплатния пакет
- Интерактивни джаджи и реакции
- Персонализирани интелигентни работни процеси
- Функции за управление на задачите
Ограничения на InVision
- Малка библиотека за интеграция в сравнение с други инструменти за дизайн мислене
- Няма функция за създаване на блок-схема или карта на сайта за прототип
- Липсват възможности за управление на екипа и натоварването
Цени на InVision
- Безплатно
- Pro: 4 $/месец на активен потребител
- Enterprise: Свържете се с InVision за цени
Оценки и рецензии за InVision
- G2: 4. 4/5 (650+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)
