10-те най-добри инструмента за дизайн мислене през 2025 г.

Дизайнерското мислене е методология за решаване на проблеми, която има за цел да иноватира и да създава продукти и услуги, ориентирани към човека. То включва емпатия към крайния потребител, итерация и дълбоко разбиране на проблема, който се решава.

Дизайнерското мислене обаче не е само процес. То включва и използването на специфични инструменти, които улесняват етапите на дизайна.

Тези инструменти могат да включват всичко – от мисловни карти до карти на емпатията, карти на пътуването и потребителски профили, както и софтуер за управление на проекти. Всеки инструмент служи за конкретна цел и помага на дизайнерите да получат информация, да генерират идеи и да създадат прототипи на решения.

В този наръчник ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за дизайн мислене, които могат да помогнат на екипите да приложат успешно процеса на дизайн мислене. Тези инструменти варират от карти на емпатията и карти на пътуването до софтуер за прототипиране и дизайн спринтове!

Какво трябва да търсите в инструмент за дизайн мислене?

Дизайнерското мислене е процес, който включва разбиране на нуждите на потребителите, дефиниране на проблема, обсъждане на решения, създаване на прототипи и тестване. Но ето какво е важното: инструментите могат да определят успеха или провала на вашия опит в дизайнерското мислене.

Създайте цялостен работен процес с вашите творчески и дизайнерски екипи в ClickUp.

Най-добрите инструменти за дизайн мислене ви помагат да организирате мислите си, да работите по-добре с другите и да реализирате идеите си. Как да изберете идеалния инструмент за дизайн мислене за вашия екип?

Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на идеалния инструмент за дизайн мислене:

Възможност за персонализиране : Членовете на екипа могат да адаптират инструмента, за да отговаря на техните процеси на дизайн мислене и : Членовете на екипа могат да адаптират инструмента, за да отговаря на техните процеси на дизайн мислене и работни потоци в графичния дизайн.

Поддръжка на итеративен процес : Инструментът поддържа итеративен процес, позволяващ на всеки да изпълнява множество дизайнерски итерации и да усъвършенства решенията.

Документация : Инструментът предлага функции за управление на проекти, които позволяват споделяне на знания, съхранение на творчески идеи, проследяване на напредъка и повишаване на отчетността.

Сътрудничество : Участниците в проекта могат лесно да комуникират с други членове на екипа, за да споделят идеи и обратна връзка.

Визуализация : Инструментът предлага функции за визуализация, които помагат в различните етапи на дизайн мисленето.

Автоматизация : Членовете на екипа могат да подобрят своите творчески решения чрез автоматизиране на ръчните ежедневни задачи в : Членовете на екипа могат да подобрят своите творчески решения чрез автоматизиране на ръчните ежедневни задачи в процеса на дизайн.

Интеграция: Инструментите за дизайн мислене трябва да се интегрират с други онлайн инструменти за : Инструментите за дизайн мислене трябва да се интегрират с други онлайн инструменти за гъвкаво разработване на продукти , като прототипиране, проучване на потребителите, интервюта с потребители и тестване на използваемостта

Нашият списък с 10-те най-добри инструмента за дизайн мислене включва разнообразни инструменти и софтуер, които могат да помогнат на екипите да създават идеи, прототипи и да тестват възможни решения по-ефективно. От инструменти за създаване на wireframes и прототипи до платформи за дигитално сътрудничество, тези инструменти предлагат всичко необходимо, за да оптимизирате процеса на дизайн мислене и да максимизирате продуктивността на екипа си!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес за дизайн мислене.

ClickUp е платформа за продуктивност, създадена да предоставя цялостни решения за всеки екип или продуктов план. От ежедневни задачи до сложни проекти, ClickUp предлага стотици функции, които улесняват различните етапи от процеса на дизайн мислене. Независимо дали вашият екип работи асинхронно или в реално време, вие ще разполагате с контекста и инструментите, необходими за продължаване на проектите!

Освен това ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, включително Slack, Google Drive, Figma и Loom, за да централизира вашите работни приложения в едно съвместно работно пространство.

Например, интеграцията с Figma позволява на дизайнерите лесно да си сътрудничат и да споделят работата си с членовете на екипа си директно в ClickUp. Междувременно интеграцията с Loom може да помогне за оптимизиране на комуникацията в екипа, като позволява на потребителите бързо да записват и споделят видеосъобщения в рамките на задачите и коментарите!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват крива на обучение

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar е инструмент за дизайн мислене, който помага на бизнеса да разбере по-добре поведението и предпочитанията на своите клиенти. Той предоставя набор от инструменти за данни от проучвания на потребители и топлинни карти, за да идентифицира проблемните точки, да оптимизира потребителското преживяване и да стимулира конверсиите. Една от ключовите характеристики на Hotjar е способността му да създава записи на посетителите, което позволява на бизнеса да види точно как потребителите взаимодействат с уебсайта или приложението му.

В допълнение към записите на посетителите, Hotjar предлага и редица други инструменти за събиране на обратна връзка, включително анкети, проучвания и формуляри. Това позволява на бизнеса да събира информация директно от своите потребители и да получи по-добра представа за техните нужди и предпочитания.

Най-добрите функции на Hotjar

Запис на посетители и преиграване на сесии

Топлинни карти за проследяване на поведението на потребителите на уеб страници

Анализ на конверсионния фуния за оптимизиране на продажбените фунии

Анкети и проучвания за обратна връзка, за да съберете мненията на потребителите

Анализ и сегментиране на поведението на потребителите

Ограничения на Hotjar

Ограничени възможности за филтриране при безплатните и по-ниските планове

Персонализираните диаграми са достъпни само за екипи с план Scale.

До 10 MB HTML заснемане

Цени на Hotjar

Основно : Безплатно

Плюс : 32 $/месец

Бизнес : 80 $/месец

Мащаб: 171 $/месец

Оценки и рецензии за Hotjar

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 480 отзива)

3. Figma

чрез Figma

Последователността в дизайна е критичен аспект на всеки успешен дизайнерски проект, а Figma улеснява екипите с помощта на ресурси, които могат да се търсят, и стилове, които могат да се споделят. Figma позволява на дизайнерите да създават централизирана библиотека с ресурси, включително икони, лога и други дизайнерски елементи. Всеки може да използва одобрените за дизайна ресурси и да поддържа последователен вид и стил във всичките си дизайни!

Figma предлага и функции за създаване и споделяне на стилове за типография, цвят и други елементи на дизайна. Дизайнерите могат да прилагат последователни стилове във всичките си проекти, независимо от това кой дизайнер работи по тях. Тези стилове могат да се актуализират на едно място и автоматично да се прилагат към всички проекти.

Най-добрите функции на Figma

Съвместна работа и споделяне на проекти в облака

Библиотеки с компоненти и стилове за ефективни дизайнерски работни процеси

История на версиите и архивиране на файлове

Инструменти за управление на екипи и разрешения за потребители

Интеграция с инструменти на трети страни като Slack и ClickUp

Ограничения на Figma

Ограничена офлайн функционалност, тъй като това е предимно инструмент, базиран в облака.

Ограничена библиотека с плъгини в сравнение с други инструменти за дизайн мислене

Няма мобилно приложение

Цени на Figma

Starter : Безплатно

Figma Professional : 12 долара на редактор/месец

Figma Организация : 45 долара на редактор/месец

Enterprise: 75 долара на месец за всеки Figma редактор

Оценки и рецензии за Figma

G2 : 4,7/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (590+ отзива)

4. Създайте моя персона

Чрез Make My Persona от HubSpot

MakeMyPersona е инструмент за дизайн мислене, разработен от HubSpot, за да помогне на бизнеса да създаде подробни профили на купувачите. Профилите на купувачите са измислени представи за идеалния клиент и са от съществено значение за бизнеса, за да разбере по-добре целевата си аудитория.

Но фактът е, че MakeMyPersona позволява на бизнеса да създава подробни профили, като отговаря на поредица от въпроси, свързани с демографските характеристики, интересите, целите и проблемите на клиентите. След това инструментът генерира подробен доклад за профила, който включва името, възрастта, длъжността и други данни за клиента.

Чрез създаването на подробни профили, компаниите могат да адаптират своите съобщения и оферти, за да отговорят на специфичните нужди на целевата си аудитория. Това може да доведе до по-голямо ангажиране на клиентите и по-високи проценти на конверсия.

Най-добрите функции на Make My Persona

Шаблони за потребителски профили за проучване на пазара и дизайн, ориентиран към потребителя

Персонализирани шаблони за персонажи и въпросници

Инструменти за сътрудничество за създаване на персонажи и процеса на дизайн мислене

Достъп до изчерпателните маркетингови и търговски ресурси на HubSpot

Неограничен брой онлайн профили за подкрепа на тестването от потребители

Ограничения на Make My Persona

Ограничена функционалност извън създаването на персони, тъй като това е предимно самостоятелен инструмент.

Ограничена възможност за персонализиране на шаблоните за персони в сравнение с други инструменти за създаване на персони

Липсват функции за управление на дизайнерски проекти , които да поддържат всеки етап от дизайн мисленето.

Цени на Make My Persona

Make My Persona е безплатен инструмент

Оценки и рецензии за Make My Persona

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Optimizely

чрез Optimizely

Optimizely е платформа за оптимизация на уебсайтове, която позволява на бизнеса да тества и оптимизира съдържанието на уебсайта си за максимален ефект. Платформата предлага набор от инструменти за A/B тестване, персонализация и анализи, така че бизнеса да може да взема решения, основани на данни, относно съдържанието на уебсайта си.

С Optimizely фирмите могат да тестват и оптимизират всичко – от заглавия и изображения до цели целеви страници и потребителски потоци. Платформата е базирана в облака, което я прави достъпна отвсякъде, където има интернет връзка. Optimizely е чудесен инструмент за подобряване на производителността на уебсайтовете и увеличаване на ангажираността и процента на конверсия!

Най-добрите функции на Optimizely

Платформа за A/B тестване и експериментиране за оптимизиране на уебсайтове и приложения

Визуален редактор за създаване и внедряване на експерименти

Инструменти за персонализация за индивидуално преживяване на потребителите

Експериментирайте с анализи и отчети за тестване на използваемостта

Интеграция с други инструменти за анализ и маркетинг

Ограничения на Optimizely

Ограничена функционалност за нетехнически потребители, които може да се наложи да разчитат на разработчици за по-сложни експерименти.

Малка библиотека с интеграции в сравнение с други инструменти за дизайн мислене

Скъп ценови модел, което го прави по-малко достъпен за по-малките предприятия.

Цени на Optimizely

Свържете се с Optimizely за опции за ценови планове.

Оценки и рецензии за Optimizely

G2 : 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: Н/Д

6. SessionLab

чрез SessionLab

Sessionlab е уеб-базиран инструмент за дизайн мислене, който предлага редица функции за планиране, организиране и провеждане на ефективни срещи и семинари. Инструментът е създаден, за да помага на екипите да разработват иновативни решения и да намаляват времето, необходимо за организиране на събития.

Една от ключовите характеристики на Sessionlab е обширната библиотека с предварително проектирани шаблони за различни видове срещи и семинари. Тези шаблони включват дневен ред, упражнения и инструменти за улесняване. Те могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на събитието и екипа. Sessionlab също така предоставя набор от инструменти за управление на обратната връзка от участниците, записване и споделяне на бележки от срещите и проследяване на задачите за действие.

Най-добрите функции на SessionLab

Инструменти за улесняване и планиране на семинари за процеса на дизайн мислене и Agile методологии

Персонализирани шаблони за дневен ред за създаване на платформа за проучване на потребителите

Инструменти за сътрудничество за планиране на екипни семинари

Частни шаблони в платените планове

Преглед на дейността на екипа

Ограничения на SessionLab

Ограничена възможност за персонализиране на шаблоните за дневен ред в сравнение с други инструменти за планиране на семинари

Ограничена функционалност за управление на проекти извън планирането на работни срещи

Без офлайн функционалност

Цени на SessionLab

Basic : Безплатно за един потребител

Pro : 15 $/месец за един потребител

Екип : 60 $/месец за пет потребители

Бизнес: 90 $/месец за пет потребители

Оценки и рецензии за SessionLab

G2 : 4,9/5 (15+ отзива)

Capterra: 5/5 (5+ отзива)

7. Stormboard

чрез Stormboard

Stormboard е облачен инструмент за сътрудничество и мозъчна атака, който помага на екипите да генерират идеи и да ги превърнат в реалистични планове. Инструментът е създаден за сътрудничество в реално време, което го прави идеално решение за отдалечени екипи, работещи върху решения за дизайн мислене.

Stormboard предлага редица функции, включително лепящи се бележки, виртуални бели дъски и инструменти за рисуване. Инструментът предлага и система за гласуване, която позволява на членовете на екипа да гласуват за най-добрите идеи, както и функция за приоритизиране, която помага на екипите да идентифицират най-важните идеи, на които да се фокусират.

Най-добрите функции на Stormboard

Инструмент за дигитален брейнсторминг и сътрудничество за дизайн мислене

Сътрудничество и гласуване в реално време за отдалечени екипи

Интеграция с други инструменти за управление на проекти

Мобилно приложение за сътрудничество в движение

Функции за сигурност за защита на данните и гарантиране на поверителността

Ограничения на Stormboard

Ограничена възможност за персонализиране на шаблони или създаване на персонализирани работни процеси

Ограничена функционалност за управление на проекти извън мозъчна атака и генериране на идеи

Стръмна крива на обучение за нови потребители, които не са запознати с инструментите за дигитален брейнсторминг.

Цени на Stormboard

Лично : Безплатно за физически лица за екипи от пет или по-малко души

Бизнес : 10 $/месец

Предприятие: Свържете се със Stomboard за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Stormboard

G2 : 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

8. Miro

чрез Miro

Miro е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която предлага набор от инструменти, помагащи на екипите да си сътрудничат ефективно, включително лепящи се бележки, рисунки, диаграми и схеми. Miro се интегрира и с други работни инструменти, като Slack, Jira и Google Drive, което улеснява споделянето на информация и файлове между различни платформи.

Освен това Miro предлага шаблони, които помагат на екипите да започнат бързо, улеснявайки създаването на персонализирано работно пространство за всеки проект. С лесния си за използване интерфейс, богатия набор от функции и мощните интеграции, Miro е ценен инструмент за всеки отдалечен екип, който иска да работи ефективно.

Най-добрите функции на Miro

Лепящи се бележки, изображения, мисловни карти, видеоклипове и възможности за рисуване

Разнообразие от шаблони и инструменти за мозъчна атака и създаване на прототипи

Сътрудничество в реално време и споделени пространства за отдалечени екипи

Интеграция с други инструменти и приложения за управление на проекти

Възможност за качване и споделяне на изображения, видеоклипове и други файлове

Ограничения на Miro

Липсва функционалност за изграждане на център за задълбочени знания

Цените са високи за по-малките агенции.

Ограничена офлайн функционалност

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 долара на член/месец

Бизнес : 16 долара на член/месец

Предприятие: Свържете се с Miro за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

9. Mural

чрез Mural

Mural е цифрово работно пространство и инструмент за дизайн мислене, с който екипите могат да генерират и развиват своите идеи. Платформата е проектирана да поддържа различни етапи на дизайн мисленето, включително решаване на проблеми, мозъчна атака, картографиране и визуализация. Mural предлага редица функции и инструменти, които помагат на екипите да работят ефективно заедно, независимо от местоположението им.

Шаблоните на Mural предоставят на екипите структуриран подход към различните етапи на дизайн мисленето, а рамките му помагат на екипите да организират колкото се може повече идеи и да идентифицират модели. Освен това Mural предоставя набор от инструменти за скициране, анотиране и коментиране, което улеснява членовете на екипа да комуникират и да си сътрудничат в реално време.

Най-добрите функции на Mural

Гъвкави разрешения за създаване на разрешения само за преглед, редактиране и фасилитиране

Стотици готови шаблони за сесии за сътрудничество

Разширени функции за интеграция в платените планове

Широка поддръжка на файлове за бели дъски

Опции за безкрайно и променящо се платно

Ограничения на Mural

Скъпи ценови планове в сравнение с други инструменти за дизайн мислене

Липсва опция за създаване на интерактивни диаграми, таблици или отчети.

Няма функция за видео чат

Цени на Mural

Безплатно

Team+ : 9,99 $ на член/месец

Бизнес : 17,99 $ на член/месец

Предприятие: Свържете се с Mural за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mural

G2 : 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. InVision

чрез InVision

Накрая в списъка ни с най-добрите инструменти за дизайн мислене е InVision – платформа за дизайн на цифрови продукти за дизайнери, продуктови мениджъри и други заинтересовани страни, която им позволява да създават и да си сътрудничат по различни видове проекти. Тя предлага набор от инструменти, които опростяват процеса на дизайн, включително предварително създадени шаблони, организирани по категории и типове роли.

С функцията Freehand екипите могат да синхронизират всички на една и съща страница на всеки етап от работния процес. Инструментът позволява на екипите лесно да обсъждат идеи, да оставят коментари и да дават обратна връзка, всичко това визуално и съвместно. Това помага да се сведе до минимум недоразуменията, да се намалят грешките и да се ускори процеса на вземане на решения.

Най-добрите функции на InVision

Функция за импортиране на бяла дъска, за да импортирате директно бяла дъска Miro или Mural

Неограничени публични и частни пространства в безплатния пакет

Интерактивни джаджи и реакции

Персонализирани интелигентни работни процеси

Функции за управление на задачите

Ограничения на InVision

Малка библиотека за интеграция в сравнение с други инструменти за дизайн мислене

Няма функция за създаване на блок-схема или карта на сайта за прототип

Липсват възможности за управление на екипа и натоварването

Цени на InVision

Безплатно

Pro : 4 $/месец на активен потребител

Enterprise: Свържете се с InVision за цени

Оценки и рецензии за InVision

G2: 4. 4/5 (650+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Създайте набор от инструменти за дизайн мислене с ClickUp

Инструментите за дизайн мислене са съществена част от набора от инструменти на всеки дизайнерски екип. Тези инструменти помагат на екипите да си сътрудничат ефективно, да генерират идеи, да създават прототипи и да усъвършенстват идеите си безпроблемно.

Когато обаче става въпрос за намиране на платформа, която може да поддържа всички тези задачи за дизайн мислене на едно място, ClickUp се откроява като най-доброто решение.

С ClickUp можете безпроблемно да интегрирате вашите wireframes, прототипи и дизайни в работните си процеси за управление на проекти, като оптимизирате процеса на дизайн мислене и увеличите ефективността.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес!