Топ 10 инструмента за прототипиране за дизайнери през 2025 г.

UX дизайнерите разчитат на множество инструменти, за да създадат привлекателни потребителски преживявания. Един от инструментите, които дизайнерите използват, е инструмент за прототипиране, с който симулират външния вид и усещането от своите творения.
Въпреки това, изобилието от инструменти за прототипиране прави избора на идеалния за конкретен проект труден.
С този наръчник ви помагаме да се ориентирате в областта на прототипирането, като ви представяме 10-те най-добри софтуерни решения за прототипиране.
Какво трябва да търсите в инструментите за прототипиране?
Макар изборът на инструмент за прототипиране да зависи от вашите конкретни изисквания, ето някои общи аспекти, които трябва да оцените.
- Гъвкавост: Като дизайнери, ориентирани към детайлите, вие искате да включите различни нива на реализъм в своя прототип. Потърсете инструменти с ниска, средна и висока прецизност на прототипирането и стабилна екосистема от плъгини, която помага за създаването на добри дизайни.
- Леснота на употреба: Изберете инструмент за прототипиране с прост потребителски интерфейс и функции като „плъзгане и пускане“, за да не губите часове в разгадаване на начина на работа с инструмента.
- Сътрудничество: В случаите, когато екип от дизайнери трябва да сътрудничи при създаването на приложения, най-добре е да изберете инструменти, които позволяват на екипите да сътрудничат по проекти в реално време.
- Лесно споделяне: Изберете висококачествени инструменти за прототипиране, които позволяват лесно споделяне на прототипи, например под формата на линк.
- Предаване на разработчиците: Инструментите за прототипиране трябва да ускорят процеса на разработка. Изберете инструмент, който позволява лесно предаване на разработчиците, така че те да не се налага да пресъздават дизайните.
10-те най-добри инструмента за прототипиране, които можете да използвате
Съставихме списък с най-високо оценените инструменти за прототипиране през 2024 г., които са богати на функции и популярни, като всеки от тях има отличителни предимства пред останалите.
1. Figma
С Figma получавате гъвкав, базиран в облака инструмент за UI/UX дизайн, специално създаден за екипи, които разработват продукти.
С отличаващата се възможност за сътрудничество, Figma позволява на екипите да управляват и работят по проекти едновременно. Това прави Figma идеален инструмент за сътрудничество и управление на проекти за разпределени дизайнерски екипи.
Мощните възможности на инструмента за прототипиране на Figma помагат за създаването на подробни wireframes, макети и интерактивни прототипи – не се изискват познания по програмиране. Той също така разполага с „dev mode“, където разработчиците получават необходимите им подробности, за да превърнат дизайните в код в същия файл, в който създават дизайните.
Най-добрите функции на Figma
- Създавайте прототипи в реално време и направете дизайна си от световна класа.
- Споделяйте висококачествени прототипи без код и получавайте обратна връзка в реално време
- Дайте възможност на разработчиците да превърнат дизайните в код с режим за разработка
- Използвайте Figjam, за да приложите техники за мозъчна атака и да генерирате идеи за дизайн.
- Ефективна екосистема от плъгини за подобряване на дизайнерските възможности
- Изключително лесен за предаване
Ограничения на Figma
- Figma твърди, че можете да експортирате кода му, за да създадете реални проекти, но кодът е обемист и склонен към повреждане.
- Разрешенията и контролът на версиите се нуждаят от подобрение
Цени на Figma
- За начинаещи: Безплатно
- Figma Professional: 12 USD/месец за редактор, фактурира се ежегодно
- Figma Organization: 45 USD/месец на редактор, фактурира се ежегодно
- Enterprise: 75 $/месец на редактор, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Figma
- G2: 4,7/5 (980+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 680 отзива)
2. Origami Studio
Origami Studio е безплатен инструмент за дизайн и прототипиране, създаден от Facebook и достъпен за Mac.
Той позволява на дизайнерите бързо да създават и споделят интерактивни интерфейси с помощта на функциите за плъзгане и пускане. Origami ви позволява също така да импортирате слоеве от Sketch и Figma безпроблемно.
Създаването на прототипи в Origami Studio включва използването на Patch Editor за изграждане на логиката зад приложенията. Налична е впечатляваща библиотека с пачове, включваща анимации, превключватели, булеви оператори и дори отчитания от сензорите на телефона.
Най-добрите функции на Origami Studio
- Получете висококачествени прототипи, включително логика
- Създавайте взаимодействия и анимации, използвайки предварително създадени блокове, наречени „пачове“.
- Вземете готови пачове от библиотеката с пачове
- Заснемайте, подрязвайте и експортирайте видеоклипове на прототипи директно в Origami Studio
Ограничения на Origami Studio
- Не е много подходящ за големи прототипи с много екрани.
- Кривата на обучението е доста стръмна.
Цени на Origami Studio
- Безплатно
Оценки и рецензии за Origami Studio
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
3. InVision
InVision Prototype е инструмент за дизайн на продукти без кодиране, идеален за създаване на привлекателни дизайнерски преживявания. Той позволява на дизайнерите да оставят коментари и да се маркират взаимно от прототипа, което го прави ефективно решение за съвместна работа по дизайна.
InVision се интегрира безпроблемно с Sketch, което позволява да създавате дизайни в Sketch и да ги превръщате в жизнеспособни прототипи в InVision.
InVision разполага и с функция Inspect, която лесно преобразува дизайнерските файлове в спецификации за разработчици.
Най-добрите функции на InVision
- Свържете екраните на прототипа си с горещи точки – функцията, която добавя интерактивност.
- Създавайте за всяко устройство с отзивчивите възможности на InVision
- Сътрудничество в реално време с споделяне на екрана в браузъра и коментари в приложението
- Предоставете на разработчиците директен достъп до вашите ресурси и спецификации за дизайн
Ограничения на Invision
- Изисква повече плъгини за пълна използваемост
- Някои потребители са съобщили за проблеми при вграждането на ресурси на InVision в друг софтуер.
Цени на Invision
- За начинаещи: Безплатно
- Pro: 7,95 $/месец на потребител, фактурирано ежегодно
- Предприятия: Персонализирани цени
H4: Оценки и рецензии за Invision
- G2: 4. 4/5 (670+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (730+ отзива)
4. Protopie
ProtoPie е инструмент, който се фокусира изцяло върху прототипирането. ?
Първо ще трябва да импортирате статичните си wireframes от друг инструмент. ProtoPie разполага с плъгини за Figma, Adobe XD и Sketch, които улесняват този процес.
След като импортирате файловете си от инструмент за създаване на wireframes, превърнете ги в сложни, интерактивни прототипи, като добавите тригери, отговори и обекти.
Protopie също предлага лесни възможности за преглед и споделяне. Той е идеален за начинаещи.
Най-добрите функции на Protopie
- Създавайте прототипи за дизайн на видеоигри
- Тествайте прототипите си на различни устройства
- Извършете тестове с потребители в самия инструмент
- Импортирайте вашите дизайни с плъгини за Figma, Adobe XD и Sketch
- Лесни за научаване и използване
Ограничения на Protopie
- Не е предназначен за създаване на UI дизайни от нулата.
- Без сътрудничество в реално време
Цени на Protopie
- За начинаещи: Безплатно
- Pro: 67 $/месец на редактор
- Предприятия: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Protopie
- G2: 4. 4/5 (23 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (45 отзива)
5. Adobe XD
Adobe XD е инструмент за бързо прототипиране, който позволява на дизайнерите да превърнат нискокачествени wireframes в висококачествени прототипи в един файл. Той е векторно базиран, без код и насърчава съвместния дизайн.
Възможността да предавате файлове на дизайнери директно в Adobe Creative Cloud прави този софтуер за дизайн мощен инструмент, който оптимизира целия процес на дизайн.
Той е и изключително сътруднически, с лесни опции за споделяне и коментиране, които позволяват на заинтересованите страни да дават обратна връзка директно в прототипа.
Най-добрите функции на Adobe XD
- Лесно прехвърляйте файлове с векторни дизайни на икони и изображения в XD чрез директна интеграция с Adobe Creative Cloud.
- Оценявайте и споделяйте прототипи на настолни приложения и мобилни устройства
- Спестете време и опростете процеса на дизайн с функции като повтарящи се решетки и стекове.
- Задействайте анимации с гласови команди за прототипиране
Ограничения на Adobe XD
- Не е много интуитивен интерфейс
- Най-подходящ за потребители, запознати с Adobe Creative Cloud
Цени на Adobe XD
- Индивидуален: 9,99 $/месец (един потребител)
- Единично приложение (само XD): 33,99 $/месец за лиценз
- Adobe Creative Cloud: 79,99 $/месец за лиценз
Оценки и рецензии за Adobe XD
- G2: 4. 3/5 (480+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)
6. Sketch
Този инструмент е предназначен изключително за потребители на Apple.
Дизайнерите използват Sketch, мощен инструмент за дизайн и прототипиране, за да създават wireframes и прототипи и за предаване на разработчиците.
С Sketch създайте статични дизайни и след това използвайте функцията за прототипиране, за да ги прегледате. Маркирайте други заинтересовани страни, за да споделите обратна връзка директно върху вашите дизайни в Sketch.
Най-добрите функции на Sketch
- Дизайнирайте и управлявайте вашите векторни икони с гъвкави инструменти за редактиране на вектори
- Запазете вашите дизайни като шаблони за бъдещи проекти
- Работете офлайн, дори ако нямате достъп до интернет
- Използвайте браузърни инструменти, за да тествате прототипите и да предадете дизайните на разработчиците.
Ограничения на Sketch
- Инструментът е само за Mac, така че заклетите потребители на Windows нямат късмет ?
- Ограничени функции за сътрудничество в реално време
Цени на Sketch
- Стандартен: 10 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Лиценз само за Mac: 120 долара на лиценз
Оценки и рецензии за Sketch
- G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 800 рецензии)
7. Webflow
Webflow е мощен инструмент за уеб дизайн без кодиране, който позволява на дизайнерите да правят две неща: да проектират уебсайт с висока прецизност и да създават уебсайт на живо, пълен с HTML, CSS и Javascript, готов за публикуване или за по-нататъшно развитие.
По този начин няма да се окажете с макет, а ще имате уебсайт в производство.
Най-добрите функции на Webflow
- Дизайнирайте с лекота в интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.
- Възползвайте се от мощна вградена CMS система, за да проектирате своя сайт въз основа на реално, структурирано съдържание.
- Осигурете готовност за производство на разработчиците или публикувайте своя дизайн веднага
- Получете разширени възможности за анимации, преходи и микроинтеракции.
Ограничения на Webflow
- Има стръмна крива на обучение
- Ограничени функции за сътрудничество в реално време
Цени на Webflow
- За начинаещи: Безплатно
- Основен: 14 $/месец, фактуриран ежегодно
- CMS: 23 $/месец, фактурирани ежегодно
- Бизнес: 39 $/месец, фактурирани ежегодно
- Предприятия: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Webflow
- G2: 4. 4/5 (520+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (227+ отзива)
8. Framer
Framer е инструмент за дизайн, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява да създавате интерактивни прототипи изключително бързо.
Framer е лесен за използване инструмент без код, който свързва страници, за да създава 3D ефекти.
С интерактивните си компоненти с функция „плъзгане и пускане“, адаптивни оформления и вградени инструменти за прелистване, превъртане и навигация, дизайнерите създават висококачествени дизайни, които изглеждат и се държат като жива версия.
Най-добрите функции на Framer
- Лесна за използване функционалност „плъзгане и пускане“
- AI уебсайт генератор за създаване на прототипи на базата на код
- Готови шаблони и компоненти
- Вмъкнете сложни и персонализирани анимации и взаимодействия
- Интегрирайте вградена CMS в уебсайта
Ограничения на Framer
- Леко стръмна крива на обучение
- Някои интерактивни компоненти може да изглеждат по различен начин в крайния продукт.
Цени на Framer
- За начинаещи: Безплатно
- Mini: 5 $/месец, фактурирани ежегодно
- Основен: 15 $/месец, фактуриран ежегодно
- Pro: 30 $/месец, фактурирани ежегодно
- Предприятия: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Framer
- G2: 4,5/5 (86 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (21 отзива)
9. Axure
Често считан за един от най-добрите инструменти за прототипиране за прилагане на условна логика, Axure е създаден за дизайнери, които търсят подходящия инструмент за прототипиране за интерактивен дизайн.
Освен широките интерактивни възможности, Axure прави документирането изключително лесно. Помага за организирането на бележки, задачи и други важни активи, като ги прави достъпни за съответните заинтересовани страни и е отличен избор за големи проекти.
Най-добрите функции на Axure
- Axure твърди, че предлага неограничени интерактивни възможности, включително логика
- Проектирайте за настолни компютри, таблети и телефони на една страница с адаптивни оформления
- Събира обратна връзка от заинтересованите страни директно на екрана
- Лесно е да предадете проекта на разработчиците с автоматизирани червени линии, дизайнерски ресурси и CSS инспекция.
Ограничения на Axure
- Потребителите може да сметнат интерфейса за тромав и понякога неотзивчив
Цени на Axure
- Pro: 25 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно
- Екип: 42 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно
- Предприятия: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Axure
- G2: 4. 2/5 (270+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)
10. Infragistics
Infragistics е облачен инструмент с функция „плъзгане и пускане”, който помага за по-бързото създаване на прототипи на приложения. Той предлага цялостна система за дизайн и кодиране с предварително създадени шаблони за приложения, което помага на бизнеса да разработва свои приложения, дори и без дизайнери.
Най-добрите функции на Infragistics
- Лесни за използване
- Опция за прототипиране без код или с малко код за екипи за разработка, дори ако все още нямат дизайнери в екипа си.
- Безпроблемен процес на предаване на дизайна на разработчиците
- Тестване от потребители, създаване на приложения и генериране на код на едно място
Ограничения на Infragistics
- Потребителите са отбелязали ограничените характеристики и функционалности
- Производителността на приложението се нуждае от подобрение
Цени на Infragistics
- UI: 1295 долара/година на разработчик
- Ultimate: 1495 долара/година на разработчик
- Професионална версия: 1295 USD/година на разработчик
Оценки и рецензии за Infragistics
- G2: 4. 3/5 (32 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (94 отзива)
Други инструменти за дизайн
Всички тези инструменти са отлични за създаване на атрактивни прототипи.
Въпреки това, все пак ще ви е необходим инструмент за управление на проекти — като Clickup — за да допълните инструментите си за прототипиране, да оптимизирате работните процеси и да подобрите сътрудничеството между вашите дизайнерски и продуктови екипи.
Максимизиране на продуктивността при дизайна с ClickUp
ClickUp обслужва дизайнерски екипи от всякакъв размер, като предлага изчерпателни функции за управление на задачи, сътрудничество в екип и събиране на обратна връзка. Събирайте и организирайте дизайнерски заявки и приоритети в ClickUp Dashboard, за да имате пълна представа за графиците, отговорните лица и напредъка. Таблото помага на мениджърите да визуализират капацитета на екипа си, за да видят кой е зает и кой може да се включи.
ClickUp предлага и библиотека с шаблони, като шаблони за творчески брифинги, шаблони за дизайн спринтове, шаблони за мозъчна атака и шаблони за преглед на дизайна – всички специално създадени за дизайнерски екипи.
За сътрудничество в реално време ClickUp разполага с цифров инструмент за бяла дъска, който позволява на екипите да обменят идеи, да разработват стратегии и да планират дизайнерски идеи. ClickUp Whiteboards е като централизиран визуален център, който превръща идеите на екипа в координирани действия в сътрудничество.
Дизайнерски екипи от цял свят използват функцията ClickUp Mind Maps за мозъчна атака, визуализиране и организиране на идеи, за да получат най-добрия визуален обзор. Инструментите за мисловни карти помагат да се свърже централната концепция с свързаните с нея задачи.
Освен това ClickUp предлага вградени инструменти за съвместна работа, като ClickUp Docs, за споделяне на макети като видеосъобщения с линк, който се възпроизвежда директно в браузъра – без да е необходимо изтегляне.
Най-добрите функции на ClickUp
- ClickUp допълва основните прототипи, като включва планиране, стратегия, създаване на wireframes и управление на проекти.
- Изключително сътрудническа среда, в която множество дизайнери работят в синхрон
- ClickUp Whiteboard, който включва интуитивна функционалност за плъзгане и пускане, за да започнете с макети
- Създаденият от експерти ClickUp AI помага на дизайнерите да генерират дизайн персонажи, компоненти, потребителски пътувания и творчески брифинги.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp не е предназначен за прототипиране, въпреки че го допълва.
- Няма интерактивни wireframes за създаване на напълно функционални прототипи
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)
Възприемете цялостния процес на дизайна
Инструментите за прототипиране играят ключова роля в процеса на дизайн, като позволяват превръщането на статични идеи в живи преживявания. Докато някои инструменти се фокусират изцяло върху прототипирането, други разширяват възможностите си, за да обслужват целия процес на дизайн, от wireframes до live code.
За мащабни проекти с много заинтересовани страни прототипирането е незаменим инструмент за събиране на обратна връзка, тестване на използваемостта и усъвършенстване на дизайна постепенно. Прототипирането обаче е само един етап от по-широкия процес на дизайн.
Тази статия отива отвъд решаването на един етап, търсейки инструменти, които добавят стойност към процеса на създаване. ClickUp, с неговия изчерпателен набор от функции, е пример за този подход.
Прехвърлянето на фокуса ви от изцяло прототипиране към цялостно управление на дизайнерски проекти ще отключи нови нива на ефективност и креативност. ?