Топ 10 инструмента за прототипиране за дизайнери през 2025 г.

UX дизайнерите разчитат на множество инструменти, за да създадат привлекателни потребителски преживявания. Един от инструментите, които дизайнерите използват, е инструмент за прототипиране, с който симулират външния вид и усещането от своите творения.

Въпреки това, изобилието от инструменти за прототипиране прави избора на идеалния за конкретен проект труден.

С този наръчник ви помагаме да се ориентирате в областта на прототипирането, като ви представяме 10-те най-добри софтуерни решения за прототипиране.

Макар изборът на инструмент за прототипиране да зависи от вашите конкретни изисквания, ето някои общи аспекти, които трябва да оцените.

Гъвкавост: Като дизайнери, ориентирани към детайлите, вие искате да включите различни нива на реализъм в своя прототип. Потърсете инструменти с ниска, средна и висока прецизност на прототипирането и стабилна екосистема от плъгини, която помага за създаването на добри дизайни. Леснота на употреба: Изберете инструмент за прототипиране с прост потребителски интерфейс и функции като „плъзгане и пускане“, за да не губите часове в разгадаване на начина на работа с инструмента. Сътрудничество: В случаите, когато екип от дизайнери трябва да сътрудничи при създаването на приложения, най-добре е да изберете инструменти, които позволяват на екипите да : В случаите, когато екип от дизайнери трябва да сътрудничи при създаването на приложения, най-добре е да изберете инструменти, които позволяват на екипите да сътрудничат по проекти в реално време. Лесно споделяне: Изберете висококачествени инструменти за прототипиране, които позволяват лесно споделяне на прототипи, например под формата на линк. Предаване на разработчиците: Инструментите за прототипиране трябва да ускорят процеса на разработка. Изберете инструмент, който позволява лесно предаване на разработчиците, така че те да не се налага да пресъздават дизайните.

Съставихме списък с най-високо оценените инструменти за прототипиране през 2024 г., които са богати на функции и популярни, като всеки от тях има отличителни предимства пред останалите.

1. Figma

С Figma получавате гъвкав, базиран в облака инструмент за UI/UX дизайн, специално създаден за екипи, които разработват продукти.

С отличаващата се възможност за сътрудничество, Figma позволява на екипите да управляват и работят по проекти едновременно. Това прави Figma идеален инструмент за сътрудничество и управление на проекти за разпределени дизайнерски екипи.

Мощните възможности на инструмента за прототипиране на Figma помагат за създаването на подробни wireframes, макети и интерактивни прототипи – не се изискват познания по програмиране. Той също така разполага с „dev mode“, където разработчиците получават необходимите им подробности, за да превърнат дизайните в код в същия файл, в който създават дизайните.

Най-добрите функции на Figma

Създавайте прототипи в реално време и направете дизайна си от световна класа.

Споделяйте висококачествени прототипи без код и получавайте обратна връзка в реално време

Дайте възможност на разработчиците да превърнат дизайните в код с режим за разработка

Използвайте Figjam, за да приложите техники за мозъчна атака и да генерирате идеи за дизайн.

Ефективна екосистема от плъгини за подобряване на дизайнерските възможности

Изключително лесен за предаване

Ограничения на Figma

Figma твърди, че можете да експортирате кода му, за да създадете реални проекти, но кодът е обемист и склонен към повреждане.

Разрешенията и контролът на версиите се нуждаят от подобрение

Цени на Figma

За начинаещи: Безплатно

Figma Professional: 12 USD/месец за редактор, фактурира се ежегодно

Figma Organization: 45 USD/месец на редактор, фактурира се ежегодно

Enterprise: 75 $/месец на редактор, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (980+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 680 отзива)

2. Origami Studio

Origami Studio е безплатен инструмент за дизайн и прототипиране, създаден от Facebook и достъпен за Mac.

Той позволява на дизайнерите бързо да създават и споделят интерактивни интерфейси с помощта на функциите за плъзгане и пускане. Origami ви позволява също така да импортирате слоеве от Sketch и Figma безпроблемно.

Създаването на прототипи в Origami Studio включва използването на Patch Editor за изграждане на логиката зад приложенията. Налична е впечатляваща библиотека с пачове, включваща анимации, превключватели, булеви оператори и дори отчитания от сензорите на телефона.

Най-добрите функции на Origami Studio

Получете висококачествени прототипи, включително логика

Създавайте взаимодействия и анимации, използвайки предварително създадени блокове, наречени „пачове“.

Вземете готови пачове от библиотеката с пачове

Заснемайте, подрязвайте и експортирайте видеоклипове на прототипи директно в Origami Studio

Ограничения на Origami Studio

Не е много подходящ за големи прототипи с много екрани.

Кривата на обучението е доста стръмна.

Цени на Origami Studio

Безплатно

Оценки и рецензии за Origami Studio

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. InVision

InVision Prototype е инструмент за дизайн на продукти без кодиране, идеален за създаване на привлекателни дизайнерски преживявания. Той позволява на дизайнерите да оставят коментари и да се маркират взаимно от прототипа, което го прави ефективно решение за съвместна работа по дизайна.

InVision се интегрира безпроблемно с Sketch, което позволява да създавате дизайни в Sketch и да ги превръщате в жизнеспособни прототипи в InVision.

InVision разполага и с функция Inspect, която лесно преобразува дизайнерските файлове в спецификации за разработчици.

Най-добрите функции на InVision

Свържете екраните на прототипа си с горещи точки – функцията, която добавя интерактивност.

Създавайте за всяко устройство с отзивчивите възможности на InVision

Сътрудничество в реално време с споделяне на екрана в браузъра и коментари в приложението

Предоставете на разработчиците директен достъп до вашите ресурси и спецификации за дизайн

Ограничения на Invision

Изисква повече плъгини за пълна използваемост

Някои потребители са съобщили за проблеми при вграждането на ресурси на InVision в друг софтуер.

Цени на Invision

За начинаещи: Безплатно

Pro: 7,95 $/месец на потребител, фактурирано ежегодно

Предприятия: Персонализирани цени

H4: Оценки и рецензии за Invision

G2: 4. 4/5 (670+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (730+ отзива)

4. Protopie

ProtoPie е инструмент, който се фокусира изцяло върху прототипирането. ?

Първо ще трябва да импортирате статичните си wireframes от друг инструмент. ProtoPie разполага с плъгини за Figma, Adobe XD и Sketch, които улесняват този процес.

След като импортирате файловете си от инструмент за създаване на wireframes, превърнете ги в сложни, интерактивни прототипи, като добавите тригери, отговори и обекти.

Protopie също предлага лесни възможности за преглед и споделяне. Той е идеален за начинаещи.

Най-добрите функции на Protopie

Създавайте прототипи за дизайн на видеоигри

Тествайте прототипите си на различни устройства

Извършете тестове с потребители в самия инструмент

Импортирайте вашите дизайни с плъгини за Figma, Adobe XD и Sketch

Лесни за научаване и използване

Ограничения на Protopie

Не е предназначен за създаване на UI дизайни от нулата.

Без сътрудничество в реално време

Цени на Protopie

За начинаещи: Безплатно

Pro: 67 $/месец на редактор

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Protopie

G2: 4. 4/5 (23 отзива)

Capterra: 4,6/5 (45 отзива)

5. Adobe XD

Adobe XD е инструмент за бързо прототипиране, който позволява на дизайнерите да превърнат нискокачествени wireframes в висококачествени прототипи в един файл. Той е векторно базиран, без код и насърчава съвместния дизайн.

Възможността да предавате файлове на дизайнери директно в Adobe Creative Cloud прави този софтуер за дизайн мощен инструмент, който оптимизира целия процес на дизайн.

Той е и изключително сътруднически, с лесни опции за споделяне и коментиране, които позволяват на заинтересованите страни да дават обратна връзка директно в прототипа.

Най-добрите функции на Adobe XD

Лесно прехвърляйте файлове с векторни дизайни на икони и изображения в XD чрез директна интеграция с Adobe Creative Cloud.

Оценявайте и споделяйте прототипи на настолни приложения и мобилни устройства

Спестете време и опростете процеса на дизайн с функции като повтарящи се решетки и стекове.

Задействайте анимации с гласови команди за прототипиране

Ограничения на Adobe XD

Не е много интуитивен интерфейс

Най-подходящ за потребители, запознати с Adobe Creative Cloud

Цени на Adobe XD

Индивидуален: 9,99 $/месец (един потребител)

Единично приложение (само XD): 33,99 $/месец за лиценз

Adobe Creative Cloud: 79,99 $/месец за лиценз

Оценки и рецензии за Adobe XD

G2: 4. 3/5 (480+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

6. Sketch

Този инструмент е предназначен изключително за потребители на Apple.

Дизайнерите използват Sketch, мощен инструмент за дизайн и прототипиране, за да създават wireframes и прототипи и за предаване на разработчиците.

С Sketch създайте статични дизайни и след това използвайте функцията за прототипиране, за да ги прегледате. Маркирайте други заинтересовани страни, за да споделите обратна връзка директно върху вашите дизайни в Sketch.

Най-добрите функции на Sketch

Дизайнирайте и управлявайте вашите векторни икони с гъвкави инструменти за редактиране на вектори

Запазете вашите дизайни като шаблони за бъдещи проекти

Работете офлайн, дори ако нямате достъп до интернет

Използвайте браузърни инструменти, за да тествате прототипите и да предадете дизайните на разработчиците.

Ограничения на Sketch

Инструментът е само за Mac, така че заклетите потребители на Windows нямат късмет ?

Ограничени функции за сътрудничество в реално време

Цени на Sketch

Стандартен: 10 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Лиценз само за Mac: 120 долара на лиценз

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 800 рецензии)

7. Webflow

Webflow е мощен инструмент за уеб дизайн без кодиране, който позволява на дизайнерите да правят две неща: да проектират уебсайт с висока прецизност и да създават уебсайт на живо, пълен с HTML, CSS и Javascript, готов за публикуване или за по-нататъшно развитие.

По този начин няма да се окажете с макет, а ще имате уебсайт в производство.

Най-добрите функции на Webflow

Дизайнирайте с лекота в интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Възползвайте се от мощна вградена CMS система, за да проектирате своя сайт въз основа на реално, структурирано съдържание.

Осигурете готовност за производство на разработчиците или публикувайте своя дизайн веднага

Получете разширени възможности за анимации, преходи и микроинтеракции.

Ограничения на Webflow

Има стръмна крива на обучение

Ограничени функции за сътрудничество в реално време

Цени на Webflow

За начинаещи: Безплатно

Основен: 14 $/месец, фактуриран ежегодно

CMS: 23 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 39 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4. 4/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (227+ отзива)

8. Framer

Framer е инструмент за дизайн, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява да създавате интерактивни прототипи изключително бързо.

Framer е лесен за използване инструмент без код, който свързва страници, за да създава 3D ефекти.

С интерактивните си компоненти с функция „плъзгане и пускане“, адаптивни оформления и вградени инструменти за прелистване, превъртане и навигация, дизайнерите създават висококачествени дизайни, които изглеждат и се държат като жива версия.

Най-добрите функции на Framer

Лесна за използване функционалност „плъзгане и пускане“

AI уебсайт генератор за създаване на прототипи на базата на код

Готови шаблони и компоненти

Вмъкнете сложни и персонализирани анимации и взаимодействия

Интегрирайте вградена CMS в уебсайта

Ограничения на Framer

Леко стръмна крива на обучение

Някои интерактивни компоненти може да изглеждат по различен начин в крайния продукт.

Цени на Framer

За начинаещи: Безплатно

Mini: 5 $/месец, фактурирани ежегодно

Основен: 15 $/месец, фактуриран ежегодно

Pro: 30 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Framer

G2: 4,5/5 (86 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (21 отзива)

9. Axure

Често считан за един от най-добрите инструменти за прототипиране за прилагане на условна логика, Axure е създаден за дизайнери, които търсят подходящия инструмент за прототипиране за интерактивен дизайн.

Освен широките интерактивни възможности, Axure прави документирането изключително лесно. Помага за организирането на бележки, задачи и други важни активи, като ги прави достъпни за съответните заинтересовани страни и е отличен избор за големи проекти.

Най-добрите функции на Axure

Axure твърди, че предлага неограничени интерактивни възможности, включително логика

Проектирайте за настолни компютри, таблети и телефони на една страница с адаптивни оформления

Събира обратна връзка от заинтересованите страни директно на екрана

Лесно е да предадете проекта на разработчиците с автоматизирани червени линии, дизайнерски ресурси и CSS инспекция.

Ограничения на Axure

Потребителите може да сметнат интерфейса за тромав и понякога неотзивчив

Цени на Axure

Pro: 25 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Екип: 42 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Axure

G2: 4. 2/5 (270+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

10. Infragistics

Infragistics е облачен инструмент с функция „плъзгане и пускане”, който помага за по-бързото създаване на прототипи на приложения. Той предлага цялостна система за дизайн и кодиране с предварително създадени шаблони за приложения, което помага на бизнеса да разработва свои приложения, дори и без дизайнери.

Най-добрите функции на Infragistics

Лесни за използване

Опция за прототипиране без код или с малко код за екипи за разработка, дори ако все още нямат дизайнери в екипа си.

Безпроблемен процес на предаване на дизайна на разработчиците

Тестване от потребители, създаване на приложения и генериране на код на едно място

Ограничения на Infragistics

Потребителите са отбелязали ограничените характеристики и функционалности

Производителността на приложението се нуждае от подобрение

Цени на Infragistics

UI: 1295 долара/година на разработчик

Ultimate: 1495 долара/година на разработчик

Професионална версия: 1295 USD/година на разработчик

Оценки и рецензии за Infragistics

G2: 4. 3/5 (32 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (94 отзива)

Всички тези инструменти са отлични за създаване на атрактивни прототипи.

Въпреки това, все пак ще ви е необходим инструмент за управление на проекти — като Clickup — за да допълните инструментите си за прототипиране, да оптимизирате работните процеси и да подобрите сътрудничеството между вашите дизайнерски и продуктови екипи.

Максимизиране на продуктивността при дизайна с ClickUp

ClickUp обслужва дизайнерски екипи от всякакъв размер, като предлага изчерпателни функции за управление на задачи, сътрудничество в екип и събиране на обратна връзка. Събирайте и организирайте дизайнерски заявки и приоритети в ClickUp Dashboard, за да имате пълна представа за графиците, отговорните лица и напредъка. Таблото помага на мениджърите да визуализират капацитета на екипа си, за да видят кой е зает и кой може да се включи.

Проследявайте напредъка по отношение на целите с таблото за цели на ClickUp.

ClickUp предлага и библиотека с шаблони, като шаблони за творчески брифинги, шаблони за дизайн спринтове, шаблони за мозъчна атака и шаблони за преглед на дизайна – всички специално създадени за дизайнерски екипи.

За сътрудничество в реално време ClickUp разполага с цифров инструмент за бяла дъска, който позволява на екипите да обменят идеи, да разработват стратегии и да планират дизайнерски идеи. ClickUp Whiteboards е като централизиран визуален център, който превръща идеите на екипа в координирани действия в сътрудничество.

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

Дизайнерски екипи от цял свят използват функцията ClickUp Mind Maps за мозъчна атака, визуализиране и организиране на идеи, за да получат най-добрия визуален обзор. Инструментите за мисловни карти помагат да се свърже централната концепция с свързаните с нея задачи.

Използвайте ClickUp, за да проектирате работни процеси с удобни функции като бели дъски, мисловни карти, автоматизации и множество шаблони

Освен това ClickUp предлага вградени инструменти за съвместна работа, като ClickUp Docs, за споделяне на макети като видеосъобщения с линк, който се възпроизвежда директно в браузъра – без да е необходимо изтегляне.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp допълва основните прототипи, като включва планиране, стратегия, създаване на wireframes и управление на проекти.

Изключително сътрудническа среда, в която множество дизайнери работят в синхрон

ClickUp Whiteboard, който включва интуитивна функционалност за плъзгане и пускане, за да започнете с макети

Създаденият от експерти ClickUp AI помага на дизайнерите да генерират дизайн персонажи, компоненти, потребителски пътувания и творчески брифинги.

Ограничения на ClickUp

ClickUp не е предназначен за прототипиране, въпреки че го допълва.

Няма интерактивни wireframes за създаване на напълно функционални прототипи

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Възприемете цялостния процес на дизайна

Инструментите за прототипиране играят ключова роля в процеса на дизайн, като позволяват превръщането на статични идеи в живи преживявания. Докато някои инструменти се фокусират изцяло върху прототипирането, други разширяват възможностите си, за да обслужват целия процес на дизайн, от wireframes до live code.

За мащабни проекти с много заинтересовани страни прототипирането е незаменим инструмент за събиране на обратна връзка, тестване на използваемостта и усъвършенстване на дизайна постепенно. Прототипирането обаче е само един етап от по-широкия процес на дизайн.

Тази статия отива отвъд решаването на един етап, търсейки инструменти, които добавят стойност към процеса на създаване. ClickUp, с неговия изчерпателен набор от функции, е пример за този подход.

Прехвърлянето на фокуса ви от изцяло прототипиране към цялостно управление на дизайнерски проекти ще отключи нови нива на ефективност и креативност. ?