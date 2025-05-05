12-те най-добри софтуерни инструмента за мисловни карти през 2025 г.

Пътят от идеята до реализацията никога не е прав! Той е осеян с десетки, ако не и стотици, важни събития и свързани идеи. Как да документирате, проследявате, управлявате и развивате всеки възел от информация, свързан с всяка идея?

Отговор: Мисловни карти

Като писател, мисловните карти са чудесен начин да записвам мислите си, да правя връзки и да ги преплитам в последователна история. Като човек, който обича да пише с хартия и химикал, визуализирането на идеите ми в бележник коренно промени способността ми да ги реализирам.

Въпреки това, когато се работи в екип, бележниците и физическите бели дъски могат да бъдат ограничаващи.

За щастие, ние намерихме най-добрите софтуерни решения за дигитално мисловно картографиране, от които да избирате. Аз лично изпробвах десетки приложения за мисловно картографиране и подбрах дванадесетте най-добри.

Какво е мисловна карта?

Мисловата карта е визуално, диаграматично представяне на информация около йерархия от взаимоотношения. Мисловните карти са отлични за мозъчна атака и генериране на идеи, защото са:

Нелинейни : Можете да се връщате назад и напред, да обсъждате дадена идея и да добавяте информация без ограниченията на линейния подход.

Отворени : Можете да ги използвате като празно платно, за да започнете и разширите идеите си във всякаква форма, която желаете.

Сътрудничество : Можете да събирате мнения от различни хора, без да засягате структурата/целостта на идеята.

Адаптивни: Можете да разширявате идеите и да добавяте повече информация по-късно

Ето моят списък с фактори, които вземам предвид при избора на софтуер за мисловни карти.

Как да изберем софтуер за мисловни карти?

Докато избирах най-добрия софтуер за мисловни карти, търсих следните функции и предимства.

Възли и връзки

На основно ниво се уверете, че можете да създавате точки с данни [възли] и да рисувате връзки между тях. В зависимост от нуждите си, трябва да можете да създавате различни видове възли.

Например, ако създавате мисловна карта на критериите за приемане на функция, която разработвате, ще ви трябват възли за:

Потребителска персона

Потребителска история

Списък с нужди

Тестови данни

Потърсете софтуер за мисловни карти, който ви позволява да създавате всички тези видове възли и връзки.

Гъвкавост

Умствените карти са от различни видове. Учителите/треньорите създават умствени карти, за да визуализират концепции за по-лесно учене. Екипите за анализ на данни ги използват за визуализация на данни. Консултантите и мениджърите изготвят умствени карти под формата на дървета на решения, за да решават проблеми.

Като писател, имах нужда да картографирам статии като тази, която четете, както и криминален роман, върху който работя тайно! Затова гъвкавостта е ключова.

Сътрудничество

Най-голямото предимство на софтуера за цифрово мисловно картографиране е, че екипи от различни географски местоположения могат да добавят, редактират, премахват или разширяват идеи заедно. Това буквално гарантира, че всички са на една и съща страница!

Работейки с екипи от цял свят, имах нужда от приложение за мисловни карти, което да включва функции за сътрудничество, като споделяне, редактиране в реално време и други.

Приложимост

Мисловата карта е чудесен начин да преминете от идеята към плана за действие. За да предприемете действие обаче, се нуждаете от друг набор от функции.

Най-важното от всичките ми съображения беше, че инструментът за мисловни карти работи с моя инструмент за управление на проекти, за да свързва/преобразува идеите в:

Задачи, по които да се работи

Документи за споделяне и справка

Коментари за проследяване на напредъка

Лепящи се бележки и напомняния

След като определихме очакванията си от софтуера за мисловни карти, нека разгледаме най-добрите опции, които се предлагат на пазара днес.

Искате ли повече подробности? Да се заемаме.

12-те най-добри софтуера за мисловни карти, които да опитате [безплатни и платени]

Когато казах, че съм пробвал десетки софтуери за мисловни карти, вероятно се чудехте дали наистина има повече от дванадесет такива на пазара. Нека първо изясним това.

Към днешна дата G2 изброява 65 софтуерни продукта в категорията „умствени карти“ [повече от пет дузини, ако щете]. Ако има нещо, което съм научил, опитвайки ги всички, то е, че не всички инструменти за умствени карти са създадени еднакви.

Затова подложих тези инструменти на строги тестове, за да намеря най-добрия софтуер за мисловни карти, който да ви предложа. Нека ги разгледаме един по един.

1. ClickUp (Най-доброто за мисловни карти с управление на проекти)

Започнете с мисловни карти на ClickUp Превърнете сложните идеи в стъпки за действие с ClickUp MindMaps

ClickUp е всеобхватен, гъвкав, все-в-едно софтуер за управление на проекти, пълен с иновативни и сътруднически функции, включително изключителни мисловни карти.

ClickUp Mind Maps ви позволява да документирате идеи, да правите връзки, да картографирате работни процеси и да свързвате концепции на едно място. Най-мощната функция на ClickUp Mind Maps обаче е способността му да ви преведе от идеята до действието.

Използвал съм ClickUp Mind Maps, за да работя с екипи за продукти/излизане на пазара, да събирам идеи за статии, да създавам конспекти и след това да ги превръщам в задачи, да определям крайни срокове, да ги възлагам за преглед и да ги проследявам до публикуването им.

Ключовата отличителна черта на ClickUp Mind Maps е, че те са неразделна част от работния процес за продуктивност. Докато повечето специализирани инструменти за управление на проекти позволяват създаването на мисловни карти само за самото им създаване, ClickUp ви дава възможност да използвате мисловните карти за постигане на вашите работни цели — т.е. от идея до действие.

Ако работите с много заинтересовани страни, управлявате големи проекти, жонглирате с множество паралелни инициативи, ClickUp Mind Maps е най-добрият инструмент, с който да внесете малко творчество и сътрудничество, без да засягате обичайните работни процеси.

С ClickUp можете да:

Брейнсторминг : Определете централната идея и проучете свободно възможностите

Създавайте връзки : Свързвайте документи, задачи, списъци за проверка и др.

Създайте план за действие : Превърнете възлите в задачи и ги организирайте в проекти/работни пространства

Приложение: Използвайте : Използвайте визуалните възможности за управление на проекти на ClickUp, за да проследявате, наблюдавате и изпълнявате вашите проекти.

Ако сте начинаещ в мисловното картографиране, ClickUp ви предлага всичко необходимо. Изберете от гама безплатни шаблони за мисловни карти и започнете веднага. Ето няколко, с които да започнете.

Получете безплатен шаблон Начертайте връзки между идеите с шаблона „Празен мисловен карта“ на ClickUp и го персонализирайте според вашите изисквания.

ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template: Отворете празно платно и запишете това, което проучвате. Добавете фигури, текст, връзки и др.

ClickUp Simple Mind Map Template: Създайте проста мисловна карта, базирана на възли или задачи, с този шаблон. Персонализирайте шаблона, за да визуализирате задачите и концепциите по свой начин!

Най-добрите функции на ClickUp

Възможност за създаване на неограничен брой мисловни карти в софтуер за управление на проекти

Възможности на ClickUp Whiteboard , които също позволяват създаването на мисловни карти

Възможност за добавяне на лепящи се бележки, качване на изображения, рисуване на ръка или свързване с артефакти от ClickUp

Възможност за пренареждане, за да се почистят хаотичните мозъчни бури и бързо да се реорганизират идеите

картографиране на процесите, Изчерпателни шаблони за различни случаи на употреба, като картографиране на въздействието картографиране на потока на стойността и др.

Незабавно създаване на задачи от идеи

Ограничения на ClickUp

Като всеобхватна платформа за работното място, ClickUp предлага широка гама от разширени функции, една от които е мисловното картографиране. За хора, които се нуждаят само от просто мисловно картографиране, ClickUp може да се окаже малко труден за усвояване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

Какво казват потребителите за ClickUp?

„ClickUp е инструмент, който ни улеснява работата. Можем лесно да навигираме между задачите, да създаваме проекти и да разпределяме задачи, което е изключително интуитивно дори за тези, които са нови в инструментите за управление на проекти. Той ни предоставя и лесен за ползване интерфейс, което променя изцяло работата на екипа ни, защото ни помага безпроблемно в управлението на проекти, без да се налага да се обучаваме допълнително.“ — Сертифицирана рецензия в G2

„Харесва ми фактът, че като мениджър, това ми дава обща представа за всички проекти, по които работи екипът ми“ — Сертифицирана рецензия в G2

Бонус: Картографирайте процесите с AI!

2. Miro (Най-доброто за решаване на проблеми и иновации)

Източник: Miro

Miro е специално разработен софтуер за мисловни карти, фокусиран върху улесняването на организационната иновация. За да постигне това, той предлага всички функции за семинари, картографиране на процеси и работни потоци, визуално управление на проекти и визуализация на данни.

Започнах да използвам Miro, когато ми се наложи да създавам муудбордове за дизайнерски екипи, които превръщаха моето съдържание в продукция. Оттогава се чувствам достатъчно комфортно, за да го използвам за всички визуални цели, свързани с решаването на проблеми.

Процесът има прекалено много пречки? Начертайте го. Нов продукт се нуждае от потребителско пътуване? Начертайте го. Не можете да се сетите за теми, за които да пишете? Използвайте облак от случайни думи за вдъхновение.

Цифровият инструмент за сътрудничество на Miro е проектиран да улеснява иновациите и решаването на проблеми. Той е чудесен за екипи, които трябва да се върнат към бялата дъска, за да разберат контекста и да документират настоящото състояние, било то чрез картографиране на пътуванията на клиентите, карти на сайта, създаване на прототипи или управление на ретроспективи.

Miro вече разполага и с AI функция, която можете да използвате, за да развивате идеите си на платното. Намерих за много полезни и различните шаблони за работни процеси, с които разполагат.

Най-добрите функции на Miro

Възможност за преобразуване на мисловни карти в презентации или записването им като интерактивни видеоклипове

Над 300 адаптируеми шаблона

Автоматичен режим на оформление за организиране на мисловни карти чрез подреждане на клоновете и възлите

Ограничения на Miro

За начало, безплатният план предлага само 3 редактируеми табла, което може да бъде ограничаващо за физически лица и малки предприятия, които не могат да си позволят скъпи абонаменти.

Според нашите наблюдения, Miro има страхотни възможности за мисловни карти. Въпреки това, той е ограничен в това да ви даде възможност да предприемете действия и да управлявате иновационните проекти след това.

Цени на Miro

Безплатно: $0

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4. 7/5 (7000+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (1500+ отзива)

Какво казват потребителите за Miro?

„Miro коренно промени начина, по който си сътрудничим и работим с другите. Много е лесно да включим дори външни заинтересовани страни в проекта. Безкрайното платно, което е видимо и достъпно за всички, ни помага да обединим различните си експертиза и знания.

Интеграцията с Google Drive спомогна за комуникацията, защото можем да добавяме уеб връзки и файлове, а цялата тази информация е достъпна за всички. ” — Сертифициран от G2 отзив

„Използвайте Miro широко в образованието за проекти за сътрудничество в екип. Лесно е да създадете мисловни карти, които учениците да използват. Лесно е за учениците, които никога не са го използвали, да се научат. ” — Сертифицирана рецензия от G2

Бонус: Miro се интегрира с ClickUp, така че можете да използвате първото за неговите шаблони за мозъчна атака и да преместите всичките си задачи в ClickUp.

3. Coggle (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от гъвкавост на функциите)

Източник: Coggle

Coggle е приложение за визуално водене на бележки, което надхвърля рамките на списъците с точки. То поддържа създаването на мисловни карти, диаграми, процеси, системи и алгоритми.

За първи път използвах Coggle при вземането на решение. Имах нужда от сложна диаграма с „да“ и „не“, която да ме доведе до решение. Исках да я направя визуално привлекателна и да я дам на екипа си за обслужване на клиенти, за да я използват. Coggle беше чудесен за това.

Coggle предлага повече визуални функции от средния безплатен софтуер за мисловни карти. Това, което ми хареса, беше, че ми позволяваше да създавам цикли, да свързвам клонове, да добавям множество начални точки и да включвам неограничен брой изображения и плаващ текст.

Това събуди занаятчията в мен и понякога прекалявах. Но беше забавно!

Най-добрите функции на Coggle

Панел за съобщения за добавяне/преглед на коментари

Опция за автоматично запазване за проследяване на версиите. Можете също да създадете копие от някоя от предишните промени и да работите върху него.

Неограничено качване на изображения

Ограничения на Coggle

Предлага ограничен брой цветове за мисловни карти, което затруднява работата по сложни проекти, които изискват множество вариации.

Потребителският интерфейс изглежда много минималистичен, с по-малко място за творчество

Цени на Coggle

Безплатно завинаги: $0

Страхотно: 5 $/месец

Организация: 8 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coggle

G2: 4. 6/5 [10+ рецензии]

Capterra: 4,5/5 [40+ отзива]

Какво казват потребителите за Coggle?

„Първо, цялата ми работа се архивира автоматично чрез моя Google акаунт, а след това мога да споделя мисловното карта с колегите си или с всеки, който има Google акаунт. Сътрудничеството и актуализациите в реално време никога не са били толкова лесни и безпроблемни“. — Сертифициран от Capterra отзив

„Тъй като това е уеб приложение, то не може да се сравни с пълнофункционалните нативни приложения, които се предлагат на пазара. Все още ми е малко трудно или неудобно да го използвам за презентации, особено за големи мисловни карти, при които е трудно да сгъвам/фокусирам клоновете.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

4. MindMeister (Най-доброто за творчески екипи)

Източник: MindMeister

MindMeister е едно от най-старите инструменти за съвместно създаване на мисловни карти. То предлага цялостен набор от функции за голям брой случаи на употреба и нужди.

Моята среща със софтуера за мисловни карти вероятно започна с MindMeister. Бях в ерата на изпробване на всеки инструмент за управление на проекти и проучвах MeisterTask.

Използвах MindMeister широко за създаване на презентации и визуализиране на идеи за заинтересованите страни. Той е визуално привлекателен и модерен в подхода си.

MindMeister предлага богат набор от инструменти за творчески екипи, като красиви теми, стилизиране на теми, стилизиране на линии, синтаксис за отстъпки и др. След това ви позволява да преобразувате мисловни карти в презентации или демонстрации според нуждите.

Най-добрите функции на MindMeister

Режимът „Outline“ позволява изглед под формата на списък, което улеснява прегледа на няколко карти на едно място.

Режимът на фокусиране помага да се подчертаят важните аспекти, като се елиминират разсейващите фактори по време на мозъчна атака.

Приложения и интеграции с десетки инструменти за продуктивност

Ограничения на MindMeister

MindMeister предлага само полугодишни и годишни планове, което затруднява бизнеса, който се нуждае от него за ограничен период от време.

Цени на MindMeister

Основно : Безплатно

Лично : 4,50 $/месец (минимален ангажимент от 6 месеца)

Pro : 6,50 $/месец (минимален ангажимент от 6 месеца)

Бизнес: 10,50 $/месец (минимален ангажимент от 6 месеца)

MindMeister предлага и персонализирани цени за образователни институции и НПО.

Оценки и рецензии за MindMeister

G2: 4. 2/5 [30+ отзива]

Capterra: 4. 6/5 [290+ отзива]

Какво казват потребителите за MindMeister?

„Използвал съм инструмента за мозъчна атака с екипа си [също така е и много забавно], за създаване на уроци за деца, учебна програма/учебен план и дори сценарий! Mindmeister е много гъвкав и предлага много възможности за творческо използване.“ — Сертифицирана рецензия в G2

„Подходящи за основни мисловни карти, постоянно губят съдържание при дълбоки мисловни карти“ — Сертифицирана G2 рецензия

5. MindNode (Най-подходящ за екипи, фокусирани върху решения, които се нуждаят от приложение за мапинг за macOS)

Източник: MindNode

MindNode е визуален инструмент за мозъчна атака, създаден да ви помогне да се фокусирате върху важното и да минимизирате разсейващите фактори. Той помага на потребителите да подходят организирано към управлението на информацията.

Това, което ме привлече в MindNode, беше функцията за визуални етикети, която ми помогна да добавя контекст към това, което картографирах. Режимът на фокусиране гарантираше, че няма да изгубя от поглед детайлите, докато планирах цялостната картина.

Този софтуер за мисловни карти за macOS е проектиран да ви помогне да се концентрирате, дори когато изследвате широк спектър от идеи. MindNode ви позволява това с:

Организация : Конспекти и мисловни карти една до друга

Контекст : Визуални етикети за приоритизиране и групиране на идеи

Режим на фокусиране : Акцент върху текущата клонка

Бързо въвеждане: За да запишете идеи, по които може да се работи по-късно

Най-добрите функции на MindNode

Превърнете възлите в задачи и ги добавете към Apple Reminders

Достъпни за хора със специални нужди

Widgets за iOS и macOS

Нестандартни теми

Ограничения на MindNode

Това приложение за картиране е достъпно само за iOS, което ограничава сътрудничеството с всички

Цени на MindNode

Безплатен редактор: $0

MiniNode plus: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за MindNode

G2: 4. 2/5 [30+ рецензии]

Capterra: 4. 8/5 [10+ отзива]

Какво казват потребителите за MindNode?

„Тези, които използват и ценят екосистемата на Apple, със сигурност ще се чувстват спокойни и много удобно при нейното използване, благодарение на особеното внимание към детайлите, графиките и предоставените ресурси.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

„Mindnode ми помага да организирам личния си живот на работа или в личния си живот. Въпреки това, той не позволява много сътрудничество с другите.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

6. Xmind (Най-доброто за структурирано мислене)

Източник: Xmind

Xmind е безплатен софтуер за мисловни карти – швейцарски армейски нож за мислене и творчество. Той позволява на екипите да записват идеи на платно, да ги организират в свързани модули и да ги персонализират за по-добро споделяне.

Макар че основната сила на мисловната карта е нейната свободна структура, Xmind я организира малко повече със структури, много от които са изключително интересни и дори необичайни. Единственият път, когато започнах с структура, която не ми подхождаше, разбрах, че мога да я сменя на момента – това ми спаси живота!

Xmind е приложение за мисловни карти за Windows и Mac, създадено да опрости сложните мисловни процеси. То включва множество структури в една и съща клон, йерархичен ред и функции за разказване на истории за цялостно разбиране на идеите, които се проучват.

Най-добрите функции на Xmind

Множество структури за мисловни карти, включително логически диаграми, скоби, рибни кости, времеви линии и други

Етикети, бележки, маркери и граници в набора от инструменти

LaTeX команди за представяне на математически и химически формули

Интеграция на изкуствен интелект за автоматично генериране на списъци със задачи

Ограничения на Xmind

Има неоптимално преживяване при въвеждането в работата поради липса на предварително определени работни процеси

Може да бъде объркващо за тези, които не са свикнали с мощните функции на Xmind

Някои потребители се оплакват, че са тежки и бавни

Цени на Xmind

Безплатен план

Про: 10 $/месец

Премиум: 15 $/месец

Бизнес: 28 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Xmind

G2: 4. 3/5 [50+ отзива]

Capterra: 4,5/5 [110+ отзива]

Какво казват потребителите за Xmind?

„XMind е задължително за всеки, който иска да подобри своята продуктивност и креативност. Имам всичко необходимо, за да генерирам идеи, да организирам мислите си и да си сътруднича с другите.“

– Сертифицирана рецензия на Capterra

„Xmind е отлично средство, което се грижи за изразяването на вашите идеи по забавен и ефективен начин благодарение на своята платформа, която е достъпна за всяка малка компания благодарение на своята икономическа стойност. ”

– Сертифицирана рецензия на G2

7. FigJam (Най-доброто за обратна връзка и съвместно вземане на решения)

Източник: FigJam

FigJam е продукт за мисловни карти и визуално планиране от Figma, инструментът за съвместно проектиране. FigJam позволява на екипите да създават продукти заедно, като документират идеи, обмислят възможни решения и обсъждат обратна връзка – всичко това във визуалното работно пространство.

Докато работех с дизайнери, които използват Figma за своите прототипи, FigJam беше идеалното място. Особено за споделяне на обратна връзка, визуално и ясно, FigJam има всичко, от което се нуждаете.

Въпреки че започна с даване на обратна връзка, лекотата на използване и достъпност го направиха интуитивен за всички дейности по мозъчна атака, генериране на идеи и мисловни карти.

FigJam е един от най-добрите инструменти за мисловни карти, с които дизайнерските екипи могат да си дават обратна връзка по проектите. Поддържа обратна връзка под формата на чат на живо, коментари, емотикони, печати, лепящи се бележки и дори аудио файлове!

Всичко, от което се нуждаете, за да сътрудничите в контекста!

Най-добрите функции на FigJam

Кръстосаното мисловно картографиране работи чудесно и в приложението за iPad.

Интеграции с най-добрите инструменти за продуктивност и разработка на продукти

Jambot, AI бот, който помага за генериране на идеи или автоматизиране на работни процеси

Ограничения на FigJam

Не позволява на потребителите да добавят таблици към мисловни карти

Следователно, той също не позволява функции или формули в рамките на

В допълнение към аудио бележките, потребителите очакват и опции за видеоконферентна връзка

Цени на FigJam:

Стартър: Безплатно

Професионална версия: 5 $/месец на работно място

Организация: 5 $/месец на място (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 5 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за FigJam:

G2: 4. 5/5 (440+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (20+ отзива)

Какво казват потребителите за FigJam?

„FigJam наистина се разви положително през последната година, откакто е на пазара. Интеграцията в Figma, разбира се, е едно от основните предимства, което ви позволява да съхранявате всичките си файлове на едно място.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

„Обичам невероятната гъвкавост на FigJam. Независимо дали фасилитирам среща с продуктовия си екип, ръководя дизайн студио, провеждам сесия за вдъхновение/среща с приятели или следя Brag Doc, мога да използвам FigJam за ВСИЧКО!“ — Сертифицирана рецензия в G2

8. MindGenius (Най-доброто за управление на знания)

Източник: MindGenius

MindGenius е приложение за мисловни карти, фокусирано върху създаването на яснота и прозрение за потребителите. То позволява на бизнеса да организира, визуализира, опростява и изпълнява идеи съвместно.

Какво бихте направили, ако имате десетки стандартни оперативни процедури [SOP] и обширна база от знания, но всичко това е заключено в изолирани документи? Ами, аз веднъж реших този проблем с Mind Genius. Функциите за управление на риска бяха добър бонус.

Философията зад MindGenius е да се създаде обща яснота за екипите. Затова той разполага с всеобхватни функции за консолидиране на данни, управление на ресурси, разширяване на сложни теми, идентифициране на пропуски в знанията и др.

Най-добрите функции на MindGenius

Инклузивност : MindGenius включва инклузивен и достъпен модул за хора с неврологично разнообразие.

Навигатор на карти : Помага на екипите да разберат сложни идеи, като ги разбива на малки, прости, централни концепции.

Визуални табла : за : за проследяване на напредъка , идентифициране на пречки и разрешаване на проблеми

Многоезичен: MindGenius, поддържан от ChatGPT, ви позволява да въвеждате идеите си на родния си език и да генерирате мисловни карти на 85 езика.

Ограничения на MindGenius

Не поддържа широк спектър от платформи/типове устройства

Интерфейсът може да бъде объркващ за новите потребители

Цени на MindGenius

Безплатен пробен период: 14 дни

Индивидуални/малки екипи: 13 $/място/месец

Отстъпка за количество: Налична в зависимост от броя на лицензите

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MindGenius

G2: 4. 7/5 [20 отзива]

Capterra: 4. 8/5 [16 отзива]

Какво казват потребителите за MindGenius?

„MindGenius е софтуер, който използваме от доста време и който доведе до подобряване на качеството на нашата работа и ни помогна в ежедневното управление на нашите проекти. Сега сме в състояние да държим нашите клиенти в течение.“ — Сертифициран G2 преглед

„Използваме този софтуер, за да визуализираме сложни имуществени структури за лица с висока нетна стойност. Той работи добре за тази цел и клиентите оценяват този начин на представяне.“ — Сертифицирана рецензия в Capterra

9. Creately (Най-доброто за съвместно създаване на мисловни карти)

Източник: Creately

Creately е друг популярен софтуер за мисловни карти за Windows и MacOS. Той предлага безкрайна бяла дъска за визуализиране на редица концепции/идеи.

Един от най-големите ми проблеми с някои от инструментите, които пробвах, беше размерът на платното. Например, докато изготвям годишни планове за съдържание, трябва да вмъкна стотици точки с данни [идеи за статии, форми, автори, редактори и т.н.] в едно платно.

Когато инструментът има ограничено пространство, бях принуден да намалявам размера на шрифта и т.н., за да се побере всичко. Creately реши този проблем с безкрайното си платно. Можех лесно да премествам или да увеличавам частта, на която исках да се фокусирам, и да намалявам, за да видя цялостната картина.

Creately е проектиран за работа в големи екипи, независимо от сложността на техните идеи.

Най-добрите функции на Creately

Над 50 вида диаграми, включително диаграми на потоци, концептуални карти, карти на пътувания и други

Хиляди шаблони за бяла дъска , от които да избирате

Текстови курсори и указатели в реално време за проследяване на участниците в едно и също работно пространство

Двупосочна синхронизация чрез интеграция с няколко от най-добрите инструменти за продуктивност

Онлайн споделяне с контрол на достъпа

Ограничения на Creately

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители

Стръмна крива на обучение

Не е оптимизирано за мобилно използване

Цени на Creately

Безплатно

Лично: 8 долара на месец

Екип: 8 долара на потребител/месец

Бизнес: 149 долара на потребител/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (1000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (150+ отзива)

Какво казват потребителите за Creately?

„За оптимална визуализация и сътрудничество, Creately е платформата, която трябва да използвате. Платформата предлага лесен за ползване подход към своите потребители и изключително мощни инструменти. Благодарение на своята простота, потребителите могат бързо да се научат да я използват и да я използват ефективно.“ — Сертифицирана рецензия на G2

„Използвам Creately за широк спектър от проектни нужди. Картографирането на домовете на респондентите за преброяването на нашия проект вече не се налага да се прави на ръка и на хартия. Creately реши този проблем за мен. Мога да създавам най-сложни диаграми и блок-схеми, за да представя сложни системи за работни потоци и екипни структури.“ — Сертифицирана рецензия в Capterra

10. Ayoa (Най-доброто за включващо и съвместно мисловно картографиране)

чрез Ayoa

Ayoa е инструмент за мисловни карти, достъпен за Windows, Android и macOS. Докато безплатният план е доста основен, премиум вариантът предлага много функционалности.

Безплатният софтуер за мисловни карти ви позволява да създадете до 10 мисловни карти, след което можете да преминете към платен план. Той предлага и голяма галерия от изображения и емотикони, с които да оживите вашите творения.

Платеният план на Ayoa предлага AI интеграция, възможност за създаване на бели дъски, диаграми на Гант и други видове диаграми, както и интеграции с Google и Microsoft.

Интуитивният и невро-инклузивен дизайн помага на различни типове хора да работят заедно.

Най-добрите функции на Ayoa

Множество режими на мисловни карти с изгледи на контур и документ

Интегрирани бели дъски и Gantt изгледи

Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект, и генериране на мисловни карти

Опции за експортиране на файлове или директно представяне

Подкрепа при дислексия, ADHD и ASD

Ограничения на Ayoa

Безплатният план предлага само 10 основни мисловни карти, което може да бъде ограничаващо. Намерихме прекалено много функции, които са достъпни само срещу заплащане. Потребителите също са забелязали, че управлението на задачите и цялостната организация на техните творения не е много удобно за ползване.

Цени на Ayoa

Безплатно

Ultimate: 13 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ayoa

Какво казват потребителите за Ayoa?

„Сравних ВСИЧКИ различни опции на пазара и след като прекарах дълго време в оценяване на всяка една от тях, Ayoa – която в началото беше напълно неизвестна – в крайна сметка спечели. След това превърнахме 400 мисловни карти в тяхната система и се наслаждаваме на новите функции и работата с екипа за разработка.“ — Сертифицирана рецензия в G2

„Визуалното представяне на задачите е уникално и полезно. За визуално ориентиран човек това наистина помага да се справи с всичко.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

11. EdrawMind (Най-доброто за мисловни карти, задвижвани от изкуствен интелект)

чрез Wondershare EdrawMind

EdrawMind е универсален инструмент за мисловни карти, създаден да помага на потребителите да организират идеите си визуално и ефективно. Интуитивният му интерфейс поддържа редица шаблони и оформления, което улеснява създаването на подробни и професионално изглеждащи мисловни карти без технически познания.

С помощта на инструмента за презентации можете да превърнете мисловни карти в слайдшоу директно в софтуера. Освен това, той е достъпен за Windows, macOS, Linux, iOS и Android, което гарантира безпроблемен достъп по всяко време и навсякъде.

Най-добрите функции на Edrawmind

Преобразуване с едно кликване на конспекти в мисловни карти и обратно

Брейнсторминг, резюмета, преводи и други, базирани на изкуствен интелект

Опции за настройка на теми, цветове и оформление за уникални и персонализирани карти

Предварително проектирани шаблони за различни цели, като мозъчна атака, бизнес планиране и образование

Ограничения на Edrawmind

Темите и подтемите не могат да се персонализират, което много потребители считат за сериозен недостатък.

Цени на Edrawmind

Безплатно

Про: 11,90 $/месец

Без ограничения: 15,90 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Edrawmind

Какво казват потребителите за Edrawmind?

„Едно от основните предимства за нас е мултиплатформеността (Windows, MacOS и Linux, Android и iOS), както и достъпът чрез уеб, който позволява достъп дори на машини без директна инсталация. Включеното съхранение в облак и сътрудничеството улесняват провеждането на мозъчни бури, дизайнерски сесии и протоколи от срещи.“ — Сертифицирана рецензия на Capterra

„Обичам функцията за многократно разклоняване и съседно разклоняване на едно и също и на различни нива, както и тяхното представяне, което прави интуитивно преминаването през мисловата карта. Има бързи команди като затваряне на файла, добавяне на подтема и т.н., което прави задачата по-бърза и забавна, тъй като кликването на бутони всеки път за често използвани функции е наистина досадно.“ — Сертифицирана G2 рецензия

12. Lucidchart (Най-подходящ за екипи, които работят заедно)

чрез Lucidchart

Lucidchart е мощен уеб-базиран инструмент за диаграми и визуално сътрудничество, който помага на потребителите да създават диаграми, организационни диаграми, wireframes и други професионални визуализации. Неговият лесен за използване интерфейс с функция „дръпни и пусни” го прави достъпен за всички нива на потребители.

Макар да не е специализиран софтуер за мисловни карти, той е полезен за визуализиране на процеси, системи и работни потоци, като позволява по-добро разбиране и комуникация между екипите. Интеграцията му с популярни инструменти като Google Workspace и Microsoft Office го прави ценен ресурс за продуктивност.

Най-добрите функции на Lucidchart

Интегриране на данни в реално време в графики и диаграми за динамични и точни визуализации

Сътрудничество в реално време , позволяващо на множество потребители да редактират и коментират диаграми едновременно

Широка гама от предварително проектирани шаблони за различни индустрии и случаи на употреба

Функции за спестяване на време, като автоматично форматиране и подреждане, както и чат в редактора

Ограничения на Lucidchart

Интеграцията на данни може да бъде бъгава

Безплатният план е доста ограничен по отношение на функциите

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец

Екип: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4. 5/5 (5900+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 рецензии)

Какво казват потребителите за Lucidchart?

„Оценявам факта, че платформата позволява на няколко потребители да си сътрудничат и да правят редакции едновременно. Удобно е всичко да е на една страница, с функции, които автоматично организират съдържанието за по-ясен изглед. Харесва ми и възможността да фиксирам елементи на място, за да се гарантира, че могат да се преместват заедно, без да се разпръскват. Въпреки че все още се уча как да оптимизирам функциите му, досега функционалността на платформата ми е била много полезна.“ — Сертифициран отзив в G2

„Lucidchart е невероятно за създаване на висококачествени, визуално привлекателни диаграми и схеми. Въпреки че основната му функция е в създаването на блок-схеми, неговата гъвкавост е огромна. Лесен е за използване и ние оценяваме колко добре работи с Confluence. ” — Сертифицирана рецензия на Capterra

С това стигаме до края на най-добрите инструменти за мисловни карти на пазара днес. Искате ли да започнете веднага? Ето някои популярни примери за употреба, които можете да опитате.

Примери за използване на мисловни карти

Започнах да използвам мисловни карти като начин да се справя с претоварването. Когато ми се струва, че има прекалено много за вършене, прекалено много неща, с които да се занимавам, ми помага да поставя всичко на платно, за да мога да го приоритизирам и да се справя ефективно.

Това може да се отнася както за дизайна на вашите сватбени покани, така и за следващия революционен продукт с изкуствен интелект.

Решаване на проблеми

Всяко решение се нуждае от следните компоненти:

Определяне на проблема : Какво точно искаме да променим?

Контекст : Защо и как стигнахме до настоящото състояние

Влияещи компоненти : Дадени фактори и предположения

Възможни решения: Възможности и последствия/ползи от всяко решение

Използвайте мисловното картиране, за да начертаете всичко това на платно. Подчертайте влияещите фактори и добавете тежест към всеки от тях с дизайн. Присвойте потребители на всеки възел за бъдеща работа.

Дизайн на марката

Дизайнът на марката е много повече от лого. Той символизира целта, стремежа и енергията на всяка марка. Затова, докато работех по проекти за дизайн на марки, трябваше да взема предвид широк спектър от фактори и да взема трудни решения.

Мисловните карти помагат да се уловят всички фактори, които влияят върху дадена марка. С мисловна карта можете да документирате изисквания, да създавате прототипи, да обсъждате обратна връзка, да преработвате, да повтаряте и да проектирате марка, която отразява вас.

Картографиране на процеса/пътуването

Мисловните карти са чудесен начин да се картографират процесите. Независимо дали става дума за логистичния процес в електронната търговия или пътуването на клиента през мобилното ви приложение, мисловните карти могат да ги кристализират на екрана.

Можете да използвате проста диаграма или диаграма тип „рибна кост“, за да се справите с косвените фактори. Можете да я направите толкова проста или сложна, колкото е вашият процес, за да отразите точно какво се случва на място.

Сценарий

Сторибордингът е любимата ми функция на мисловите карти. Използвам го, за да начертая всички герои или сюжетни точки в романа си. Създавам разбивка на сцените за сценария си. Понякога работя с разработчици, като им помагам да пишат истории на потребители.

За тази статия започнах с карта на структурата, елементите, целите и неотменимите елементи. Това помогна да се оптимизира статията, така че да бъде информативна и интересна за вас!

По този начин техниките за мисловни карти могат да се приложат към всеки случай на употреба, за да се извлекат изключителни ползи.

Предимства на използването на мисловни карти за управление на проекти

Дълго време възприемах управлението на проекти като аналитична и организационна дейност, докато мисловните карти бяха творческо или абстрактно начинание. Доскоро не бях мислил да ги съчетая на една и съща страница.

Ако управлението на проекти се състои в проследяване и мониторинг на задачи, мисловното картиране е предшественикът му. Добрите практики в мисловното картиране могат да подобрят управлението на проекти по следните начини.

Постигнете яснота

Мисловите карти помагат на екипите да се обединят, за да достигнат до общо разбиране за концепциите, проблемите и възможностите. Те изясняват объркванията и елиминират разсейващите фактори.

Активирайте потока

Техниките за картографиране на процесите и работния поток позволяват движение и инерция. Мисловните карти помагат на екипите да преминават от една стъпка към друга, насочвайки идеята към ефективни действия.

Създайте структура

Мисловните карти могат да се използват за премахване на хаоса в ума ви. Можете да сортирате различни концепции в подредена структура, за да можете да предприемете следващите стъпки с увереност.

Улесняване на паметта

Хората по-лесно запомнят визуални елементи, отколкото обикновен текст. Особено за сложни процеси като пътуването на клиента в автоматизиран работен поток, мисловните карти са чудесен начин да се подпомогне запомнянето.

Обработване на данни

Визуализацията на данни е чудесен пример за приложение на мисловите карти. Тя помага да се организират сложни и обширни данни във визуални елементи, които са лесни за възприемане и разбиране.

Готови ли сте да опитате мисловното картиране?

Включете най-добрия софтуер за мисловни карти в набора си от инструменти за продуктивност

Технологичният набор на всяка организация се нуждае от гъвкав инструмент за мисловни карти. От водене на бележки от срещи до картографиране на многоизмерна обработка, един надежден софтуер за мисловни карти може да опрости дори най-сложните проблеми.

Инструменти като Miro са насочени към иновативно решаване на проблеми. FigJam е най-подходящ за екипи, които се нуждаят от обратна връзка и итерации на проекти. Всеки от най-добрите софтуери за бяла дъска е чудесен за мисловни карти.

Ако имате нужда от нещо специално, обмислете ClickUp.

Софтуерът за мисловни карти на ClickUp е проектиран да интегрира без усилие идеите с управлението на проекти. Той ви позволява да преминете от една неясна идея към солиден план за проект за нула време.

ClickUp Mind Maps е суперсила за проектните мениджъри. Не се доверявайте само на думите ни.

Вземете ClickUp безплатно и дайте живот на вашите идеи! 🧠 🌈 ✨