10-те най-добри онлайн инструмента за сътрудничество за студенти през 2025 г.

Сътрудничеството между учениците е един от най-добрите начини за учене и развитие на всички участници – а в крайна сметка това е целта на образованието.

Какви инструменти има за насърчаване на екипната работа сред вашите ученици? Има много, а с толкова много неща, които се случват онлайн в наши дни, най-добрите инструменти предоставят на учениците онлайн работно пространство, където могат да творят и общуват, да участват заедно в уроци и да сътрудничат по групови проекти в облака. ☁️

Много онлайн образователни инструменти правят всичко това и още много други неща. Намерете идеалния вариант за вашата класна стая сред онлайн инструментите за сътрудничество между ученици, представени по-долу.

Онлайн инструментите за сътрудничество между ученици обхващат широка гама от платформи и приложения, които могат да изпълняват различни задачи. Едно нещо, което всички те имат общо, е, че предоставят на учениците място, където да творят и да споделят с учителите и съучениците си.

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място.

Междувременно някои от по-големите платформи за обучение предлагат това и още много други функции. Някои платформи са проектирани с оглед на широка аудитория и разполагат с инструменти за управление на задачи, сигурно сътрудничество, комуникация, споделяне на документи и т.н. Те отговарят добре на нуждите на образованието.

Други платформи са насочени специално към образованието, което означава, че макар да предлагат общи инструменти за организация и комуникация, те предлагат и неща като готови планове за уроци и анализи, предназначени да помогнат на учителите да измерват представянето на учениците.

Учениците и учителите имат разнообразни нужди, които се променят от една възрастова група към друга и от един клас към друг. Независимо дали се нуждаете от инструмент за сътрудничество между учениците, който да подпомага конкретен курс, или от такъв, който е най-подходящ за определена възрастова група, всички инструменти трябва да предлагат следното:

Среда без разсейващи фактори: Избягвайте приложения, които не ви позволяват да персонализирате известията, и вместо това търсете приложения и платформи, които предоставят на учениците място без разсейващи фактори, където Избягвайте приложения, които не ви позволяват да персонализирате известията, и вместо това търсете приложения и платформи, които предоставят на учениците място без разсейващи фактори, където да подобрят фокуса си и да се концентрират върху задачите.

Достъпни цени: Учителите, училищните райони и родителите често разполагат с ограничен бюджет, затова образователните инструменти трябва да бъдат достъпни.

Включване: Инструментите за сътрудничество между учениците трябва да отговарят на нуждите на всички ученици, независимо от техните способности или ниво на напредък.

Интеграции: Приложенията и платформите за ученици трябва да могат да работят с популярни инструменти като Google Docs и Sheets, приложенията на Microsoft и др.

Функции за търсене: Улеснете преподавателите и учениците да намират конкретна информация, документи и други важни елементи чрез функциите за търсене.

Съхранение в облак: Независимо дали е лично или дистанционно, сътрудничеството изисква възможност за съхранение, споделяне и достъп до файлове в облака.

Готови ли сте да намерите идеалните инструменти за сътрудничество за вашите ученици? Прочетете по-долу, за да откриете подбрана селекция от приложения и платформи, предназначени да помогнат на учениците да работят заедно, да се концентрират върху задачите си и да развиват уменията си.

Лесно форматирайте и сътрудничете в Docs заедно с други членове на групата, без да се припокривате в ClickUp.

Ако търсите платформа, която да ви помогне да създадете среда за съвместно учене за онлайн курсове и други задачи, ClickUp е отличен избор. Подобно на собствената си дигитална класна стая, ClickUp създава централно пространство, в което учениците могат да организират задачи, писмени документи, крайни срокове, дати за предаване и др.

Подобно на дневник за съвместно учене, учениците могат да използват ClickUp Docs, за да пишат есета, съхраняват учебни програми, водят бележки и изпълняват задачите си в документ, който може да се споделя. За групови проекти Docs е отличен ресурс за мозъчна атака и съвместна работа с други съученици, с функции за редактиране на живо, които позволяват да се допринася и коментира задачите в реално време. Що се отнася до учителите, използването на ClickUp AI в ClickUp Docs може да генерира резюмета, въпроси за тестове, имейли и други в рамките на секунди.

Виртуалните бели дъски на ClickUp са още един чудесен инструмент за визуално сътрудничество за виртуално обучение и съвместна групова работа. Учениците могат да се събират, за да рисуват, визуализират и споделят идеи чрез лепящи се бележки, карти с функция „плъзгане и пускане“ и други високо визуални функции. ClickUp предлага дори набор от шаблони за бели дъски, които помагат на учениците да започнат по-бързо своите проекти. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте задачи, крайни срокове, проекти и документи – всичко на едно място.

Накарайте учениците да използват шаблона за планиране на учениците на ClickUp , за да поставят цели, да разделят задачите или проектите на по-малки стъпки, да създадат план за учене и да проследяват напредъка си.

Създавайте документи и бели дъски за съвместна работа за групово обучение или за насърчаване на екипната работа.

Използвайте ClickUp за лично обучение, хибридни класни стаи или като инструмент за дистанционно сътрудничество за виртуални класни стаи.

Използвайте ClickUp AI, за да обмислите теми за есета, да обобщите дълги текстове или бързо да създадете бележки за учене.

Използвайте Docs, за да създадете свой собствен център за обучение с учебни програми, уикита, шаблони за задачи и др.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp предлага някои шаблони, предназначени за образование, той не предлага готови уроци като някои други образователни платформи.

Някои ученици може да изпитат трудности при приспособяването към многобройните мощни функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

2. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

В бизнес света Microsoft Teams се счита за един от най-добрите инструменти за сътрудничество, а Microsoft Teams for Education комбинира всичко от Teams с няколко специфични за образованието функции, за да подобри онлайн учебния опит.

За начало, Teams предлага сътрудничество в реално време чрез виртуални класни стаи, където можете да споделяте, редактирате и работите заедно върху документи, електронни таблици и други медии. Има и персонализирани инструменти, предназначени да помогнат на учениците да развият умения в областта на грамотността, публичното говорене и др.

Educational Insights предоставя на учителите възможност да проследяват напредъка на учениците, а педагозите могат да насърчават социално-емоционалното учене с функции, предназначени да ангажират децата и да събудят емоциите им. Освен това, както учениците, така и преподавателите могат да използват тази безплатна онлайн платформа с актуален училищен имейл адрес.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Споделяйте и сътрудничете по документи, електронни таблици и други медии.

Използвайте Teams, за да организирате лесни срещи и виртуални класни стаи.

Получавайте актуална информация за напредъка на учениците с помощта на инструмента Educational Insights.

Използвайте Teams на настолен компютър, лаптоп или мобилно устройство.

Помогнете на учениците да развият социални умения, както и умения за четене и писане, публично говорене и др.

Ограничения на Microsoft Teams

Работи най-добре на устройства с Windows; потребителите понякога имат затруднения при свързването на Mac.

Многото известия могат да се окажат разсейващи за учениците.

Цени на Microsoft Teams

Безплатни с активен училищен имейл адрес

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (над 9300 отзива)

G2: 4,3/5 (над 14 300 отзива)

3. Slack

чрез Slack

С Slack можете да създадете център, където студентите и преподавателите да общуват и да си сътрудничат. Каналите ви дават възможност да сортирате дискусиите по клас или тема, а студентите могат да използват директни съобщения, за да се свържат с преподаватели и колеги. Това е и чудесен начин за преподавателите да споделят незабавни новини за събития, безопасност в училище и други.

Най-добрите функции на Slack

Използвайте канали, за да фокусирате дискусиите върху уроци или конкретни теми.

Сътрудничество или организиране на сесии на бяла дъска с Canvases

Споделяйте съдържание чрез канали или директни съобщения

Използвайте аудиоконференциите на Huddles за дистанционно обучение, сътрудничество между учениците и др.

Ограничения на Slack

Макар че можете да споделяте предварително записани аудио и видео файлове, няма опции за видеоконферентна връзка на живо.

Навигирането в работно пространство с десетки канали може да бъде объркващо.

Цени на Slack

Безплатни

Pro: 7,25 $/потребител на месец

Business+: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Slack

Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)

G2: 4,5/5 (над 31 900 отзива)

4. Kahoot!

Частично инструмент за сътрудничество, частично средство за ангажиране, Kahoot! е платформа, която превръща учебния процес в игра. Учителите използват това приложение, за да създадат учебна игра, която след това могат да споделят с учениците, които могат да играят индивидуално или като част от група. Това е чудесен начин да направите тестовете по-забавни, да надградите учебната програма или да предоставите на учениците нещо, с което да се занимават след часовете.

Kahoot! най-добри функции

Създайте увлекателна образователна игра за броени минути, като я създадете от нулата или използвате шаблон.

Интегрирайте се с Microsoft Teams, за да организирате Kahoots на живо чрез видеоконференция.

Използвайте персонализирани Kahoots по време на урока на живо или ги задайте на учениците да ги завършат по-късно.

Персонализирайте с слайдове, вградени YouTube видеоклипове, различни формати на въпроси и др. ?

Kahoot! ограничения

Има ограничен брой формати на игри.

Учениците могат да търсят онлайн отговори на предварително подготвени въпроси.

Плановете са объркващи – има поне 15 налични за учители, училища, работни места, дома, учене и др.

Цени на Kahoot!

Ценовите планове зависят от това дали сте учител, професионалист, студент или група от семейство/приятели. Има и планове за училищни райони. Ето началните цени за индивидуални учители или студенти:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $/месец на потребител

Kahoot!+ Max: 9,99 $/месец на потребител

Kahoot! оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

G2: 4. 6/5 (380+ отзива)

5. Google Classroom

чрез Google Classroom

Google Classroom е пълнофункционален онлайн инструмент за обучение, който е част от Google Workspace for Education. С него учениците и учителите могат да се свързват чрез видеоконференция за дистанционно обучение, но той е полезен и за обучение в клас и сътрудничество между учениците.

Независимо дали става дума за присъствено или дистанционно обучение, тази платформа ви позволява да стимулирате ангажираността на учениците чрез персонализирано, диференцирано обучение, интуитивни шаблони за задачи и интеграция с други популярни инструменти за образователни технологии. Налични са аналитични данни, които ви помагат да измервате и проследявате успеха на учениците, а платформата предлага и солиден набор от инструменти за учители – например, бележници, известия за задачи и крайни срокове, персонализирана база с коментари и др.

Най-добрите функции на Google Classroom

Използвайте PDF файлове и други материали, за да създадете ангажиращи интерактивни задачи.

Помогнете на учениците да развият самостоятелно умения за четене и писане с Read Along

Създавайте доклади за оригиналност, за да идентифицирате плагиатство и да подкрепите академичната честност.

Оптимизирайте оценяването, планирането на уроците и ежедневните задачи с функции, спестяващи време.

Ограничения на Google Classroom

Някои потребители споделят, че интерфейсът им се струва прекалено елементарен или скучен.

Можете да използвате инструменти за търсене и табло за планиране, за да помогнете на учениците да управляват задачите и крайните срокове.

Цени на Google Classroom

Education Fundamentals: Безплатна версия за квалифицирани институции

Образователен стандарт: 3 долара на ученик на година

Актуализация на преподаването и ученето: 4 $/лиценз на месец

Education Plus: 5 долара на ученик на година

Оценки и рецензии за Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

6. Classcraft

чрез Classcraft

Classcraft е иновативна платформа, която превръща ученето в игрово преживяване. Учениците печелят точки за изпълнение на задачи и задания, а учителите могат да дават точки и за добро поведение и да предоставят положително подкрепление в други области.

Classcraft активно насърчава сътрудничеството между учениците и дори им предоставя творчески израз, където могат да създават свои собствени профили и аватари, което спомага за повишаване на ангажираността.

Най-добрите функции на Classcraft

Използвайте система за награди, за да стимулирате ученето и положителното поведение ✨

Създавайте задачи, които превръщат урочните планове в увлекателни приключения за учене.

Интегрирайте ги с други популярни инструменти за образование като Google Classroom и Canvas.

Поддържайте връзка както с учениците, така и с родителите, като използвате инструментите за комуникация на платформата.

Използвайте шаблони, създадени да отговарят на стандартите CASEL, ISTE, PBIS и други стандарти за образование.

Ограничения на Classcraft

Първоначалната настройка може да отнеме много време, тъй като няма опция за импортиране на въпроси.

Някои учители са споделили, че цената на платените версии е висока.

Цени на Classcraft

Основни за учители: Безплатни

Премиум за учители: 120 долара годишно

Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Classcraft

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

G2: 4,6/5 (15+ отзива)

7. Pear Deck

чрез Pear Deck

С Pear Deck можете да превърнете съществуващите си урочни планове в мултимедийни учебни преживявания, предназначени да ангажират учениците. Създавайте слайдове, интерактивни презентации, оценки, тестови въпроси и др.

Едно от най-големите предимства на Pear Deck е, че това е много лесно за използване приложение, достъпно както в самото приложение, така и чрез уеб браузър или чрез една от многото интеграции.

Най-добрите функции на Pear Deck

Интегрирайте ги с Google Classroom и други популярни платформи за обучение.

Качвайте и споделяйте съществуващи уроци безпроблемно чрез Google Drive или Microsoft OneDrive.

Ангажирайте учениците с четене на задачи с помощта на потапящия четец

Създавайте уроци, анкети, тестове, оценки и др.

Ограничения на Pear Deck

Индивидуалните планове за учители са скъпи

Не винаги е лесно да се правят промени в презентациите и слайдовете след като са качени в Pear Deck.

Цени на Pear Deck

Основно: Безплатно

Индивидуален премиум: 149,99 $/година

Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Pear Deck

Capterra: 4. 4/5 (над 40 отзива)

G2: 4. 4/5 (40 отзива)

8. Seesaw

чрез Seesaw

Ако търсите инструмент за сътрудничество между ученици, предназначен да преподава умения за 21-ви век, като същевременно засилва основното обучение, Seesaw може да е точно това, което ви трябва. Тази платформа предоставя учебни преживявания, които съответстват на стандартните учебни програми, и предлага вградени оценки, автоматично класифициране и други инструменти, които помагат на учителите да оптимизират задачите си.

С Seesaw е лесно да създавате аудио, видео и екранни записи за уроците, а учениците могат да използват изображения и лесно да качват файлове, за да демонстрират практическо учене и усвояване на умения.

Най-добрите функции на Seesaw

Създайте портфолиа, управлявани от учениците, които изграждат връзка от година на година.

Свържете всеки възрастен, участващ в индивидуалния напредък на всеки ученик.

Интегрирайте ги с Google Classroom, Canvas и други популярни инструменти за учащи.

Предлагайте текстови и аудио обратна връзка, както и индивидуални разговори с учениците.

Ограничения на Seesaw

Най-подходящи за по-малки ученици – не са подходящи за ученици от средно училище или гимназия.

Някои потребители споделят, че Seesaw може да бъде объркващ и труден за навигация.

Цени на Seesaw

Basic: Безплатно завинаги

Абонаменти за училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Seesaw

Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)

G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)

9. Miro

чрез Miro

Макар Miro да не е инструмент, създаден специално за образование, преподавателите могат да използват неговите иновативни функции. Това е така, защото Miro се фокусира върху визуализациите. Учениците и учителите могат да го използват за мозъчна атака, мисловни карти, проектно-базирано обучение, управление на задачи, бели дъски, табла за обяви и много други.

Най-добрите функции на Miro

Преподавайте с помощта на проста и мощна цифрова бяла дъска

Насърчавайте работата в екип с инструменти за мисловно картографиране и мозъчна атака.

Предоставете на учениците визуално пространство, в което да следят задачите, заданията, крайните срокове и др.

Интегрирайте ги с Zoom, Teams, Google Workspace и други водещи платформи за дистанционни срещи.

Ограничения на Miro

Множеството инструменти и функции създават стръмна начална крива на обучение.

Сложните табла понякога се зареждат бавно или имат проблеми с производителността.

Цени на Miro

Безплатни за ограничени функции

Стартово ниво: 8 $/член на месец

Бизнес: 16 $/член на месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Miro

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)

10. Nearpod

чрез Nearpod

Nearpod е платформа за обучение, базирана на игри, създадена да помага на учителите да предоставят ангажиращо учебно преживяване на учениците в присъствени, дистанционни и хибридни класове. Геймификацията и груповите дейности насърчават съвместното учене сред учениците, а учителите могат да персонализират дейностите и инструкциите за отделни лица и малки групи.

Едно от най-големите предимства, които Nearpod предлага, е обширната библиотека с готови уроци, съобразени със стандартите, по почти всякакви възможни теми. ?

Най-добрите функции на Nearpod

Създавайте интерактивни уроци с PowerPoint, Google Slides, PDF файлове или други медии.

Изберете измежду повече от 22 000 персонализирани, готови уроци.

Проследявайте разбирането и напредъка на учениците чрез аналитични данни.

Интегрирайте ги с популярни инструменти като Teams, Canvas и Google Classroom.

Ограничения на Nearpod

Цените не са прозрачни – ще трябва да се регистрирате за безплатен акаунт, за да научите повече.

Макар Nearpod да предлага инструменти за редактиране на слайдове, по-лесно е да създавате или редактирате с помощта на приложение като PowerPoint или Google Slides.

Цени на Nearpod

Сребърен лиценз: Безплатен

Златен лиценз: Регистрирайте се за подробности

Платинен лиценз: Регистрирайте се за подробности

Лиценз Premium Plus: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Nearpod

Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)

G2: 4,6/5 (над 110 отзива)

Сътрудничеството е от решаващо значение в днешните класни стаи, както и свързаността. Имате нужда от инструменти, които не само помагат на учениците да учат и да се развиват, но и им позволяват да творят, да се свързват и да сътрудничат, независимо дали посещават занятия на място или от дома си.

Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество между ученици на пазара днес, ClickUp предоставя на учениците чудесно място, където да работят заедно, да общуват, да споделят и съхраняват задачи, да управляват сроковете си и много други. Регистрирайте се безплатно, за да го изпробвате в класната стая!