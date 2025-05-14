10-те най-добри онлайн инструмента за сътрудничество за студенти през 2025 г.

Сътрудничеството между учениците е един от най-добрите начини за учене и развитие на всички участници – а в крайна сметка това е целта на образованието.
Какви инструменти има за насърчаване на екипната работа сред вашите ученици? Има много, а с толкова много неща, които се случват онлайн в наши дни, най-добрите инструменти предоставят на учениците онлайн работно пространство, където могат да творят и общуват, да участват заедно в уроци и да сътрудничат по групови проекти в облака. ☁️
Много онлайн образователни инструменти правят всичко това и още много други неща. Намерете идеалния вариант за вашата класна стая сред онлайн инструментите за сътрудничество между ученици, представени по-долу.
Какво представляват онлайн инструментите за сътрудничество за ученици?
Онлайн инструментите за сътрудничество между ученици обхващат широка гама от платформи и приложения, които могат да изпълняват различни задачи. Едно нещо, което всички те имат общо, е, че предоставят на учениците място, където да творят и да споделят с учителите и съучениците си.
Междувременно някои от по-големите платформи за обучение предлагат това и още много други функции. Някои платформи са проектирани с оглед на широка аудитория и разполагат с инструменти за управление на задачи, сигурно сътрудничество, комуникация, споделяне на документи и т.н. Те отговарят добре на нуждите на образованието.
Други платформи са насочени специално към образованието, което означава, че макар да предлагат общи инструменти за организация и комуникация, те предлагат и неща като готови планове за уроци и анализи, предназначени да помогнат на учителите да измерват представянето на учениците.
Какво трябва да търсите в онлайн инструментите за сътрудничество между ученици?
Учениците и учителите имат разнообразни нужди, които се променят от една възрастова група към друга и от един клас към друг. Независимо дали се нуждаете от инструмент за сътрудничество между учениците, който да подпомага конкретен курс, или от такъв, който е най-подходящ за определена възрастова група, всички инструменти трябва да предлагат следното:
- Среда без разсейващи фактори: Избягвайте приложения, които не ви позволяват да персонализирате известията, и вместо това търсете приложения и платформи, които предоставят на учениците място без разсейващи фактори, където да подобрят фокуса си и да се концентрират върху задачите.
- Достъпни цени: Учителите, училищните райони и родителите често разполагат с ограничен бюджет, затова образователните инструменти трябва да бъдат достъпни.
- Включване: Инструментите за сътрудничество между учениците трябва да отговарят на нуждите на всички ученици, независимо от техните способности или ниво на напредък.
- Интеграции: Приложенията и платформите за ученици трябва да могат да работят с популярни инструменти като Google Docs и Sheets, приложенията на Microsoft и др.
- Функции за търсене: Улеснете преподавателите и учениците да намират конкретна информация, документи и други важни елементи чрез функциите за търсене.
- Съхранение в облак: Независимо дали е лично или дистанционно, сътрудничеството изисква възможност за съхранение, споделяне и достъп до файлове в облака.
10-те най-добри инструмента за сътрудничество между ученици
Готови ли сте да намерите идеалните инструменти за сътрудничество за вашите ученици? Прочетете по-долу, за да откриете подбрана селекция от приложения и платформи, предназначени да помогнат на учениците да работят заедно, да се концентрират върху задачите си и да развиват уменията си.
1. ClickUp
Ако търсите платформа, която да ви помогне да създадете среда за съвместно учене за онлайн курсове и други задачи, ClickUp е отличен избор. Подобно на собствената си дигитална класна стая, ClickUp създава централно пространство, в което учениците могат да организират задачи, писмени документи, крайни срокове, дати за предаване и др.
Подобно на дневник за съвместно учене, учениците могат да използват ClickUp Docs, за да пишат есета, съхраняват учебни програми, водят бележки и изпълняват задачите си в документ, който може да се споделя. За групови проекти Docs е отличен ресурс за мозъчна атака и съвместна работа с други съученици, с функции за редактиране на живо, които позволяват да се допринася и коментира задачите в реално време. Що се отнася до учителите, използването на ClickUp AI в ClickUp Docs може да генерира резюмета, въпроси за тестове, имейли и други в рамките на секунди.
Виртуалните бели дъски на ClickUp са още един чудесен инструмент за визуално сътрудничество за виртуално обучение и съвместна групова работа. Учениците могат да се събират, за да рисуват, визуализират и споделят идеи чрез лепящи се бележки, карти с функция „плъзгане и пускане“ и други високо визуални функции. ClickUp предлага дори набор от шаблони за бели дъски, които помагат на учениците да започнат по-бързо своите проекти. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Управлявайте задачи, крайни срокове, проекти и документи – всичко на едно място.
- Накарайте учениците да използват шаблона за планиране на учениците на ClickUp, за да поставят цели, да разделят задачите или проектите на по-малки стъпки, да създадат план за учене и да проследяват напредъка си.
- Създавайте документи и бели дъски за съвместна работа за групово обучение или за насърчаване на екипната работа.
- Използвайте ClickUp за лично обучение, хибридни класни стаи или като инструмент за дистанционно сътрудничество за виртуални класни стаи.
- Използвайте ClickUp AI, за да обмислите теми за есета, да обобщите дълги текстове или бързо да създадете бележки за учене.
- Използвайте Docs, за да създадете свой собствен център за обучение с учебни програми, уикита, шаблони за задачи и др.
Ограничения на ClickUp
- Въпреки че ClickUp предлага някои шаблони, предназначени за образование, той не предлага готови уроци като някои други образователни платформи.
- Някои ученици може да изпитат трудности при приспособяването към многобройните мощни функции на ClickUp.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
2. Microsoft Teams
В бизнес света Microsoft Teams се счита за един от най-добрите инструменти за сътрудничество, а Microsoft Teams for Education комбинира всичко от Teams с няколко специфични за образованието функции, за да подобри онлайн учебния опит.
За начало, Teams предлага сътрудничество в реално време чрез виртуални класни стаи, където можете да споделяте, редактирате и работите заедно върху документи, електронни таблици и други медии. Има и персонализирани инструменти, предназначени да помогнат на учениците да развият умения в областта на грамотността, публичното говорене и др.
Educational Insights предоставя на учителите възможност да проследяват напредъка на учениците, а педагозите могат да насърчават социално-емоционалното учене с функции, предназначени да ангажират децата и да събудят емоциите им. Освен това, както учениците, така и преподавателите могат да използват тази безплатна онлайн платформа с актуален училищен имейл адрес.
Най-добрите функции на Microsoft Teams
- Споделяйте и сътрудничете по документи, електронни таблици и други медии.
- Използвайте Teams, за да организирате лесни срещи и виртуални класни стаи.
- Получавайте актуална информация за напредъка на учениците с помощта на инструмента Educational Insights.
- Използвайте Teams на настолен компютър, лаптоп или мобилно устройство.
- Помогнете на учениците да развият социални умения, както и умения за четене и писане, публично говорене и др.
Ограничения на Microsoft Teams
- Работи най-добре на устройства с Windows; потребителите понякога имат затруднения при свързването на Mac.
- Многото известия могат да се окажат разсейващи за учениците.
Цени на Microsoft Teams
- Безплатни с активен училищен имейл адрес
Оценки и рецензии за Microsoft Teams
- Capterra: 4,5/5 (над 9300 отзива)
- G2: 4,3/5 (над 14 300 отзива)
3. Slack
С Slack можете да създадете център, където студентите и преподавателите да общуват и да си сътрудничат. Каналите ви дават възможност да сортирате дискусиите по клас или тема, а студентите могат да използват директни съобщения, за да се свържат с преподаватели и колеги. Това е и чудесен начин за преподавателите да споделят незабавни новини за събития, безопасност в училище и други.
Най-добрите функции на Slack
- Използвайте канали, за да фокусирате дискусиите върху уроци или конкретни теми.
- Сътрудничество или организиране на сесии на бяла дъска с Canvases
- Споделяйте съдържание чрез канали или директни съобщения
- Използвайте аудиоконференциите на Huddles за дистанционно обучение, сътрудничество между учениците и др.
Ограничения на Slack
- Макар че можете да споделяте предварително записани аудио и видео файлове, няма опции за видеоконферентна връзка на живо.
- Навигирането в работно пространство с десетки канали може да бъде объркващо.
Цени на Slack
- Безплатни
- Pro: 7,25 $/потребител на месец
- Business+: 12,50 $/потребител на месец
- Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Slack
- Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)
- G2: 4,5/5 (над 31 900 отзива)
4. Kahoot!
Частично инструмент за сътрудничество, частично средство за ангажиране, Kahoot! е платформа, която превръща учебния процес в игра. Учителите използват това приложение, за да създадат учебна игра, която след това могат да споделят с учениците, които могат да играят индивидуално или като част от група. Това е чудесен начин да направите тестовете по-забавни, да надградите учебната програма или да предоставите на учениците нещо, с което да се занимават след часовете.
Kahoot! най-добри функции
- Създайте увлекателна образователна игра за броени минути, като я създадете от нулата или използвате шаблон.
- Интегрирайте се с Microsoft Teams, за да организирате Kahoots на живо чрез видеоконференция.
- Използвайте персонализирани Kahoots по време на урока на живо или ги задайте на учениците да ги завършат по-късно.
- Персонализирайте с слайдове, вградени YouTube видеоклипове, различни формати на въпроси и др. ?
Kahoot! ограничения
- Има ограничен брой формати на игри.
- Учениците могат да търсят онлайн отговори на предварително подготвени въпроси.
- Плановете са объркващи – има поне 15 налични за учители, училища, работни места, дома, учене и др.
Цени на Kahoot!
Ценовите планове зависят от това дали сте учител, професионалист, студент или група от семейство/приятели. Има и планове за училищни райони. Ето началните цени за индивидуални учители или студенти:
- Kahoot!+ Premier: 7,99 $/месец на потребител
- Kahoot!+ Max: 9,99 $/месец на потребител
Kahoot! оценки и рецензии
- Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)
- G2: 4. 6/5 (380+ отзива)
5. Google Classroom
Google Classroom е пълнофункционален онлайн инструмент за обучение, който е част от Google Workspace for Education. С него учениците и учителите могат да се свързват чрез видеоконференция за дистанционно обучение, но той е полезен и за обучение в клас и сътрудничество между учениците.
Независимо дали става дума за присъствено или дистанционно обучение, тази платформа ви позволява да стимулирате ангажираността на учениците чрез персонализирано, диференцирано обучение, интуитивни шаблони за задачи и интеграция с други популярни инструменти за образователни технологии. Налични са аналитични данни, които ви помагат да измервате и проследявате успеха на учениците, а платформата предлага и солиден набор от инструменти за учители – например, бележници, известия за задачи и крайни срокове, персонализирана база с коментари и др.
Най-добрите функции на Google Classroom
- Използвайте PDF файлове и други материали, за да създадете ангажиращи интерактивни задачи.
- Помогнете на учениците да развият самостоятелно умения за четене и писане с Read Along
- Създавайте доклади за оригиналност, за да идентифицирате плагиатство и да подкрепите академичната честност.
- Оптимизирайте оценяването, планирането на уроците и ежедневните задачи с функции, спестяващи време.
Ограничения на Google Classroom
- Някои потребители споделят, че интерфейсът им се струва прекалено елементарен или скучен.
- Можете да използвате инструменти за търсене и табло за планиране, за да помогнете на учениците да управляват задачите и крайните срокове.
Цени на Google Classroom
- Education Fundamentals: Безплатна версия за квалифицирани институции
- Образователен стандарт: 3 долара на ученик на година
- Актуализация на преподаването и ученето: 4 $/лиценз на месец
- Education Plus: 5 долара на ученик на година
Оценки и рецензии за Google Classroom
- Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)
- G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)
6. Classcraft
Classcraft е иновативна платформа, която превръща ученето в игрово преживяване. Учениците печелят точки за изпълнение на задачи и задания, а учителите могат да дават точки и за добро поведение и да предоставят положително подкрепление в други области.
Classcraft активно насърчава сътрудничеството между учениците и дори им предоставя творчески израз, където могат да създават свои собствени профили и аватари, което спомага за повишаване на ангажираността.
Най-добрите функции на Classcraft
- Използвайте система за награди, за да стимулирате ученето и положителното поведение ✨
- Създавайте задачи, които превръщат урочните планове в увлекателни приключения за учене.
- Интегрирайте ги с други популярни инструменти за образование като Google Classroom и Canvas.
- Поддържайте връзка както с учениците, така и с родителите, като използвате инструментите за комуникация на платформата.
- Използвайте шаблони, създадени да отговарят на стандартите CASEL, ISTE, PBIS и други стандарти за образование.
Ограничения на Classcraft
- Първоначалната настройка може да отнеме много време, тъй като няма опция за импортиране на въпроси.
- Някои учители са споделили, че цената на платените версии е висока.
Цени на Classcraft
- Основни за учители: Безплатни
- Премиум за учители: 120 долара годишно
- Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Classcraft
- Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)
- G2: 4,6/5 (15+ отзива)
7. Pear Deck
С Pear Deck можете да превърнете съществуващите си урочни планове в мултимедийни учебни преживявания, предназначени да ангажират учениците. Създавайте слайдове, интерактивни презентации, оценки, тестови въпроси и др.
Едно от най-големите предимства на Pear Deck е, че това е много лесно за използване приложение, достъпно както в самото приложение, така и чрез уеб браузър или чрез една от многото интеграции.
Най-добрите функции на Pear Deck
- Интегрирайте ги с Google Classroom и други популярни платформи за обучение.
- Качвайте и споделяйте съществуващи уроци безпроблемно чрез Google Drive или Microsoft OneDrive.
- Ангажирайте учениците с четене на задачи с помощта на потапящия четец
- Създавайте уроци, анкети, тестове, оценки и др.
Ограничения на Pear Deck
- Индивидуалните планове за учители са скъпи
- Не винаги е лесно да се правят промени в презентациите и слайдовете след като са качени в Pear Deck.
Цени на Pear Deck
- Основно: Безплатно
- Индивидуален премиум: 149,99 $/година
- Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Pear Deck
- Capterra: 4. 4/5 (над 40 отзива)
- G2: 4. 4/5 (40 отзива)
8. Seesaw
Ако търсите инструмент за сътрудничество между ученици, предназначен да преподава умения за 21-ви век, като същевременно засилва основното обучение, Seesaw може да е точно това, което ви трябва. Тази платформа предоставя учебни преживявания, които съответстват на стандартните учебни програми, и предлага вградени оценки, автоматично класифициране и други инструменти, които помагат на учителите да оптимизират задачите си.
С Seesaw е лесно да създавате аудио, видео и екранни записи за уроците, а учениците могат да използват изображения и лесно да качват файлове, за да демонстрират практическо учене и усвояване на умения.
Най-добрите функции на Seesaw
- Създайте портфолиа, управлявани от учениците, които изграждат връзка от година на година.
- Свържете всеки възрастен, участващ в индивидуалния напредък на всеки ученик.
- Интегрирайте ги с Google Classroom, Canvas и други популярни инструменти за учащи.
- Предлагайте текстови и аудио обратна връзка, както и индивидуални разговори с учениците.
Ограничения на Seesaw
- Най-подходящи за по-малки ученици – не са подходящи за ученици от средно училище или гимназия.
- Някои потребители споделят, че Seesaw може да бъде объркващ и труден за навигация.
Цени на Seesaw
- Basic: Безплатно завинаги
- Абонаменти за училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Seesaw
- Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)
- G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)
9. Miro
Макар Miro да не е инструмент, създаден специално за образование, преподавателите могат да използват неговите иновативни функции. Това е така, защото Miro се фокусира върху визуализациите. Учениците и учителите могат да го използват за мозъчна атака, мисловни карти, проектно-базирано обучение, управление на задачи, бели дъски, табла за обяви и много други.
Най-добрите функции на Miro
- Преподавайте с помощта на проста и мощна цифрова бяла дъска
- Насърчавайте работата в екип с инструменти за мисловно картографиране и мозъчна атака.
- Предоставете на учениците визуално пространство, в което да следят задачите, заданията, крайните срокове и др.
- Интегрирайте ги с Zoom, Teams, Google Workspace и други водещи платформи за дистанционни срещи.
Ограничения на Miro
- Множеството инструменти и функции създават стръмна начална крива на обучение.
- Сложните табла понякога се зареждат бавно или имат проблеми с производителността.
Цени на Miro
- Безплатни за ограничени функции
- Стартово ниво: 8 $/член на месец
- Бизнес: 16 $/член на месец
- Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Miro
- Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)
- G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)
10. Nearpod
Nearpod е платформа за обучение, базирана на игри, създадена да помага на учителите да предоставят ангажиращо учебно преживяване на учениците в присъствени, дистанционни и хибридни класове. Геймификацията и груповите дейности насърчават съвместното учене сред учениците, а учителите могат да персонализират дейностите и инструкциите за отделни лица и малки групи.
Едно от най-големите предимства, които Nearpod предлага, е обширната библиотека с готови уроци, съобразени със стандартите, по почти всякакви възможни теми. ?
Най-добрите функции на Nearpod
- Създавайте интерактивни уроци с PowerPoint, Google Slides, PDF файлове или други медии.
- Изберете измежду повече от 22 000 персонализирани, готови уроци.
- Проследявайте разбирането и напредъка на учениците чрез аналитични данни.
- Интегрирайте ги с популярни инструменти като Teams, Canvas и Google Classroom.
Ограничения на Nearpod
- Цените не са прозрачни – ще трябва да се регистрирате за безплатен акаунт, за да научите повече.
- Макар Nearpod да предлага инструменти за редактиране на слайдове, по-лесно е да създавате или редактирате с помощта на приложение като PowerPoint или Google Slides.
Цени на Nearpod
- Сребърен лиценз: Безплатен
- Златен лиценз: Регистрирайте се за подробности
- Платинен лиценз: Регистрирайте се за подробности
- Лиценз Premium Plus: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии за Nearpod
- Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 110 отзива)
Помогнете на учениците да се развиват с най-добрите онлайн инструменти за сътрудничество между ученици
Сътрудничеството е от решаващо значение в днешните класни стаи, както и свързаността. Имате нужда от инструменти, които не само помагат на учениците да учат и да се развиват, но и им позволяват да творят, да се свързват и да сътрудничат, независимо дали посещават занятия на място или от дома си.
Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество между ученици на пазара днес, ClickUp предоставя на учениците чудесно място, където да работят заедно, да общуват, да споделят и съхраняват задачи, да управляват сроковете си и много други. Регистрирайте се безплатно, за да го изпробвате в класната стая!