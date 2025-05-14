ClickUp блог

10-те най-добри онлайн инструмента за сътрудничество за студенти през 2025 г.

14 май 2025 г.

Сътрудничеството между учениците е един от най-добрите начини за учене и развитие на всички участници – а в крайна сметка това е целта на образованието.

Какви инструменти има за насърчаване на екипната работа сред вашите ученици? Има много, а с толкова много неща, които се случват онлайн в наши дни, най-добрите инструменти предоставят на учениците онлайн работно пространство, където могат да творят и общуват, да участват заедно в уроци и да сътрудничат по групови проекти в облака. ☁️

Много онлайн образователни инструменти правят всичко това и още много други неща. Намерете идеалния вариант за вашата класна стая сред онлайн инструментите за сътрудничество между ученици, представени по-долу.

Какво представляват онлайн инструментите за сътрудничество за ученици?

Онлайн инструментите за сътрудничество между ученици обхващат широка гама от платформи и приложения, които могат да изпълняват различни задачи. Едно нещо, което всички те имат общо, е, че предоставят на учениците място, където да творят и да споделят с учителите и съучениците си.

Пример за водене на бележки ClickUp
Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място.

Междувременно някои от по-големите платформи за обучение предлагат това и още много други функции. Някои платформи са проектирани с оглед на широка аудитория и разполагат с инструменти за управление на задачи, сигурно сътрудничество, комуникация, споделяне на документи и т.н. Те отговарят добре на нуждите на образованието.

Други платформи са насочени специално към образованието, което означава, че макар да предлагат общи инструменти за организация и комуникация, те предлагат и неща като готови планове за уроци и анализи, предназначени да помогнат на учителите да измерват представянето на учениците.

Какво трябва да търсите в онлайн инструментите за сътрудничество между ученици?

Учениците и учителите имат разнообразни нужди, които се променят от една възрастова група към друга и от един клас към друг. Независимо дали се нуждаете от инструмент за сътрудничество между учениците, който да подпомага конкретен курс, или от такъв, който е най-подходящ за определена възрастова група, всички инструменти трябва да предлагат следното:

  • Среда без разсейващи фактори: Избягвайте приложения, които не ви позволяват да персонализирате известията, и вместо това търсете приложения и платформи, които предоставят на учениците място без разсейващи фактори, където да подобрят фокуса си и да се концентрират върху задачите.
  • Достъпни цени: Учителите, училищните райони и родителите често разполагат с ограничен бюджет, затова образователните инструменти трябва да бъдат достъпни.
  • Включване: Инструментите за сътрудничество между учениците трябва да отговарят на нуждите на всички ученици, независимо от техните способности или ниво на напредък.
  • Интеграции: Приложенията и платформите за ученици трябва да могат да работят с популярни инструменти като Google Docs и Sheets, приложенията на Microsoft и др.
  • Функции за търсене: Улеснете преподавателите и учениците да намират конкретна информация, документи и други важни елементи чрез функциите за търсене.
  • Съхранение в облак: Независимо дали е лично или дистанционно, сътрудничеството изисква възможност за съхранение, споделяне и достъп до файлове в облака.

10-те най-добри инструмента за сътрудничество между ученици

Готови ли сте да намерите идеалните инструменти за сътрудничество за вашите ученици? Прочетете по-долу, за да откриете подбрана селекция от приложения и платформи, предназначени да помогнат на учениците да работят заедно, да се концентрират върху задачите си и да развиват уменията си.

1. ClickUp

Инструменти за сътрудничество за студенти: членовете на групата редактират едновременно в ClickUp Docs
Лесно форматирайте и сътрудничете в Docs заедно с други членове на групата, без да се припокривате в ClickUp.

Ако търсите платформа, която да ви помогне да създадете среда за съвместно учене за онлайн курсове и други задачи, ClickUp е отличен избор. Подобно на собствената си дигитална класна стая, ClickUp създава централно пространство, в което учениците могат да организират задачи, писмени документи, крайни срокове, дати за предаване и др.

Подобно на дневник за съвместно учене, учениците могат да използват ClickUp Docs, за да пишат есета, съхраняват учебни програми, водят бележки и изпълняват задачите си в документ, който може да се споделя. За групови проекти Docs е отличен ресурс за мозъчна атака и съвместна работа с други съученици, с функции за редактиране на живо, които позволяват да се допринася и коментира задачите в реално време. Що се отнася до учителите, използването на ClickUp AI в ClickUp Docs може да генерира резюмета, въпроси за тестове, имейли и други в рамките на секунди.

Виртуалните бели дъски на ClickUp са още един чудесен инструмент за визуално сътрудничество за виртуално обучение и съвместна групова работа. Учениците могат да се събират, за да рисуват, визуализират и споделят идеи чрез лепящи се бележки, карти с функция „плъзгане и пускане“ и други високо визуални функции. ClickUp предлага дори набор от шаблони за бели дъски, които помагат на учениците да започнат по-бързо своите проекти. ?

Най-добрите функции на ClickUp

  • Управлявайте задачи, крайни срокове, проекти и документи – всичко на едно място.
  • Накарайте учениците да използват шаблона за планиране на учениците на ClickUp, за да поставят цели, да разделят задачите или проектите на по-малки стъпки, да създадат план за учене и да проследяват напредъка си.
  • Създавайте документи и бели дъски за съвместна работа за групово обучение или за насърчаване на екипната работа.
  • Използвайте ClickUp за лично обучение, хибридни класни стаи или като инструмент за дистанционно сътрудничество за виртуални класни стаи.
  • Използвайте ClickUp AI, за да обмислите теми за есета, да обобщите дълги текстове или бързо да създадете бележки за учене.
  • Използвайте Docs, за да създадете свой собствен център за обучение с учебни програми, уикита, шаблони за задачи и др.

Ограничения на ClickUp

  • Въпреки че ClickUp предлага някои шаблони, предназначени за образование, той не предлага готови уроци като някои други образователни платформи.
  • Някои ученици може да изпитат трудности при приспособяването към многобройните мощни функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Без ограничения: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 USD/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

  • Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)
  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

2. Microsoft Teams

Инструменти за сътрудничество за ученици: Microsoft Teams Home Feed
чрез Microsoft Teams

В бизнес света Microsoft Teams се счита за един от най-добрите инструменти за сътрудничество, а Microsoft Teams for Education комбинира всичко от Teams с няколко специфични за образованието функции, за да подобри онлайн учебния опит.

За начало, Teams предлага сътрудничество в реално време чрез виртуални класни стаи, където можете да споделяте, редактирате и работите заедно върху документи, електронни таблици и други медии. Има и персонализирани инструменти, предназначени да помогнат на учениците да развият умения в областта на грамотността, публичното говорене и др.

Educational Insights предоставя на учителите възможност да проследяват напредъка на учениците, а педагозите могат да насърчават социално-емоционалното учене с функции, предназначени да ангажират децата и да събудят емоциите им. Освен това, както учениците, така и преподавателите могат да използват тази безплатна онлайн платформа с актуален училищен имейл адрес.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

  • Споделяйте и сътрудничете по документи, електронни таблици и други медии.
  • Използвайте Teams, за да организирате лесни срещи и виртуални класни стаи.
  • Получавайте актуална информация за напредъка на учениците с помощта на инструмента Educational Insights.
  • Използвайте Teams на настолен компютър, лаптоп или мобилно устройство.
  • Помогнете на учениците да развият социални умения, както и умения за четене и писане, публично говорене и др.

Ограничения на Microsoft Teams

  • Работи най-добре на устройства с Windows; потребителите понякога имат затруднения при свързването на Mac.
  • Многото известия могат да се окажат разсейващи за учениците.

Цени на Microsoft Teams

  • Безплатни с активен училищен имейл адрес

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

  • Capterra: 4,5/5 (над 9300 отзива)
  • G2: 4,3/5 (над 14 300 отзива)

3. Slack

Инструменти за сътрудничество за студенти: екранна снимка на чат прозорец в Slack
чрез Slack

С Slack можете да създадете център, където студентите и преподавателите да общуват и да си сътрудничат. Каналите ви дават възможност да сортирате дискусиите по клас или тема, а студентите могат да използват директни съобщения, за да се свържат с преподаватели и колеги. Това е и чудесен начин за преподавателите да споделят незабавни новини за събития, безопасност в училище и други.

Най-добрите функции на Slack

  • Използвайте канали, за да фокусирате дискусиите върху уроци или конкретни теми.
  • Сътрудничество или организиране на сесии на бяла дъска с Canvases
  • Споделяйте съдържание чрез канали или директни съобщения
  • Използвайте аудиоконференциите на Huddles за дистанционно обучение, сътрудничество между учениците и др.

Ограничения на Slack

  • Макар че можете да споделяте предварително записани аудио и видео файлове, няма опции за видеоконферентна връзка на живо.
  • Навигирането в работно пространство с десетки канали може да бъде объркващо.

Цени на Slack

  • Безплатни
  • Pro: 7,25 $/потребител на месец
  • Business+: 12,50 $/потребител на месец
  • Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Slack

  • Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)
  • G2: 4,5/5 (над 31 900 отзива)

4. Kahoot!

Инструменти за сътрудничество за ученици: ученици, които играят онлайн игра в Kahoot!
чрез Kahoot!

Частично инструмент за сътрудничество, частично средство за ангажиране, Kahoot! е платформа, която превръща учебния процес в игра. Учителите използват това приложение, за да създадат учебна игра, която след това могат да споделят с учениците, които могат да играят индивидуално или като част от група. Това е чудесен начин да направите тестовете по-забавни, да надградите учебната програма или да предоставите на учениците нещо, с което да се занимават след часовете.

Kahoot! най-добри функции

  • Създайте увлекателна образователна игра за броени минути, като я създадете от нулата или използвате шаблон.
  • Интегрирайте се с Microsoft Teams, за да организирате Kahoots на живо чрез видеоконференция.
  • Използвайте персонализирани Kahoots по време на урока на живо или ги задайте на учениците да ги завършат по-късно.
  • Персонализирайте с слайдове, вградени YouTube видеоклипове, различни формати на въпроси и др. ?

Kahoot! ограничения

  • Има ограничен брой формати на игри.
  • Учениците могат да търсят онлайн отговори на предварително подготвени въпроси.
  • Плановете са объркващи – има поне 15 налични за учители, училища, работни места, дома, учене и др.

Цени на Kahoot!

Ценовите планове зависят от това дали сте учител, професионалист, студент или група от семейство/приятели. Има и планове за училищни райони. Ето началните цени за индивидуални учители или студенти:

  • Kahoot!+ Premier: 7,99 $/месец на потребител
  • Kahoot!+ Max: 9,99 $/месец на потребител

Kahoot! оценки и рецензии

  • Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)
  • G2: 4. 6/5 (380+ отзива)

5. Google Classroom

Инструменти за сътрудничество за ученици: резултати от задачите на учениците в Google Classroom
чрез Google Classroom

Google Classroom е пълнофункционален онлайн инструмент за обучение, който е част от Google Workspace for Education. С него учениците и учителите могат да се свързват чрез видеоконференция за дистанционно обучение, но той е полезен и за обучение в клас и сътрудничество между учениците.

Независимо дали става дума за присъствено или дистанционно обучение, тази платформа ви позволява да стимулирате ангажираността на учениците чрез персонализирано, диференцирано обучение, интуитивни шаблони за задачи и интеграция с други популярни инструменти за образователни технологии. Налични са аналитични данни, които ви помагат да измервате и проследявате успеха на учениците, а платформата предлага и солиден набор от инструменти за учители – например, бележници, известия за задачи и крайни срокове, персонализирана база с коментари и др.

Най-добрите функции на Google Classroom

  • Използвайте PDF файлове и други материали, за да създадете ангажиращи интерактивни задачи.
  • Помогнете на учениците да развият самостоятелно умения за четене и писане с Read Along
  • Създавайте доклади за оригиналност, за да идентифицирате плагиатство и да подкрепите академичната честност.
  • Оптимизирайте оценяването, планирането на уроците и ежедневните задачи с функции, спестяващи време.

Ограничения на Google Classroom

  • Някои потребители споделят, че интерфейсът им се струва прекалено елементарен или скучен.
  • Можете да използвате инструменти за търсене и табло за планиране, за да помогнете на учениците да управляват задачите и крайните срокове.

Цени на Google Classroom

  • Education Fundamentals: Безплатна версия за квалифицирани институции
  • Образователен стандарт: 3 долара на ученик на година
  • Актуализация на преподаването и ученето: 4 $/лиценз на месец
  • Education Plus: 5 долара на ученик на година

Оценки и рецензии за Google Classroom

  • Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)
  • G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

6. Classcraft

Страница за вход в Classcraft
чрез Classcraft

Classcraft е иновативна платформа, която превръща ученето в игрово преживяване. Учениците печелят точки за изпълнение на задачи и задания, а учителите могат да дават точки и за добро поведение и да предоставят положително подкрепление в други области.

Classcraft активно насърчава сътрудничеството между учениците и дори им предоставя творчески израз, където могат да създават свои собствени профили и аватари, което спомага за повишаване на ангажираността.

Най-добрите функции на Classcraft

  • Използвайте система за награди, за да стимулирате ученето и положителното поведение ✨
  • Създавайте задачи, които превръщат урочните планове в увлекателни приключения за учене.
  • Интегрирайте ги с други популярни инструменти за образование като Google Classroom и Canvas.
  • Поддържайте връзка както с учениците, така и с родителите, като използвате инструментите за комуникация на платформата.
  • Използвайте шаблони, създадени да отговарят на стандартите CASEL, ISTE, PBIS и други стандарти за образование.

Ограничения на Classcraft

  • Първоначалната настройка може да отнеме много време, тъй като няма опция за импортиране на въпроси.
  • Някои учители са споделили, че цената на платените версии е висока.

Цени на Classcraft

  • Основни за учители: Безплатни
  • Премиум за учители: 120 долара годишно
  • Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Classcraft

  • Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)
  • G2: 4,6/5 (15+ отзива)

7. Pear Deck

Създаване на PowerPoint презентация с Pear Deck
чрез Pear Deck

С Pear Deck можете да превърнете съществуващите си урочни планове в мултимедийни учебни преживявания, предназначени да ангажират учениците. Създавайте слайдове, интерактивни презентации, оценки, тестови въпроси и др.

Едно от най-големите предимства на Pear Deck е, че това е много лесно за използване приложение, достъпно както в самото приложение, така и чрез уеб браузър или чрез една от многото интеграции.

Най-добрите функции на Pear Deck

  • Интегрирайте ги с Google Classroom и други популярни платформи за обучение.
  • Качвайте и споделяйте съществуващи уроци безпроблемно чрез Google Drive или Microsoft OneDrive.
  • Ангажирайте учениците с четене на задачи с помощта на потапящия четец
  • Създавайте уроци, анкети, тестове, оценки и др.

Ограничения на Pear Deck

  • Индивидуалните планове за учители са скъпи
  • Не винаги е лесно да се правят промени в презентациите и слайдовете след като са качени в Pear Deck.

Цени на Pear Deck

  • Основно: Безплатно
  • Индивидуален премиум: 149,99 $/година
  • Училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Pear Deck

  • Capterra: 4. 4/5 (над 40 отзива)
  • G2: 4. 4/5 (40 отзива)

8. Seesaw

Редакторски изглед на Seesaw
чрез Seesaw

Ако търсите инструмент за сътрудничество между ученици, предназначен да преподава умения за 21-ви век, като същевременно засилва основното обучение, Seesaw може да е точно това, което ви трябва. Тази платформа предоставя учебни преживявания, които съответстват на стандартните учебни програми, и предлага вградени оценки, автоматично класифициране и други инструменти, които помагат на учителите да оптимизират задачите си.

С Seesaw е лесно да създавате аудио, видео и екранни записи за уроците, а учениците могат да използват изображения и лесно да качват файлове, за да демонстрират практическо учене и усвояване на умения.

Най-добрите функции на Seesaw

  • Създайте портфолиа, управлявани от учениците, които изграждат връзка от година на година.
  • Свържете всеки възрастен, участващ в индивидуалния напредък на всеки ученик.
  • Интегрирайте ги с Google Classroom, Canvas и други популярни инструменти за учащи.
  • Предлагайте текстови и аудио обратна връзка, както и индивидуални разговори с учениците.

Ограничения на Seesaw

  • Най-подходящи за по-малки ученици – не са подходящи за ученици от средно училище или гимназия.
  • Някои потребители споделят, че Seesaw може да бъде объркващ и труден за навигация.

Цени на Seesaw

  • Basic: Безплатно завинаги
  • Абонаменти за училища и училищни райони: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Seesaw

  • Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)
  • G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)

9. Miro

Снимка на учители, които провеждат онлайн среща с помощта на Miro
чрез Miro

Макар Miro да не е инструмент, създаден специално за образование, преподавателите могат да използват неговите иновативни функции. Това е така, защото Miro се фокусира върху визуализациите. Учениците и учителите могат да го използват за мозъчна атака, мисловни карти, проектно-базирано обучение, управление на задачи, бели дъски, табла за обяви и много други.

Най-добрите функции на Miro

  • Преподавайте с помощта на проста и мощна цифрова бяла дъска
  • Насърчавайте работата в екип с инструменти за мисловно картографиране и мозъчна атака.
  • Предоставете на учениците визуално пространство, в което да следят задачите, заданията, крайните срокове и др.
  • Интегрирайте ги с Zoom, Teams, Google Workspace и други водещи платформи за дистанционни срещи.

Ограничения на Miro

  • Множеството инструменти и функции създават стръмна начална крива на обучение.
  • Сложните табла понякога се зареждат бавно или имат проблеми с производителността.

Цени на Miro

  • Безплатни за ограничени функции
  • Стартово ниво: 8 $/член на месец
  • Бизнес: 16 $/член на месец
  • Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Miro

  • Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)
  • G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)

10. Nearpod

Създаване на нов урок в Nearpod
чрез Nearpod

Nearpod е платформа за обучение, базирана на игри, създадена да помага на учителите да предоставят ангажиращо учебно преживяване на учениците в присъствени, дистанционни и хибридни класове. Геймификацията и груповите дейности насърчават съвместното учене сред учениците, а учителите могат да персонализират дейностите и инструкциите за отделни лица и малки групи.

Едно от най-големите предимства, които Nearpod предлага, е обширната библиотека с готови уроци, съобразени със стандартите, по почти всякакви възможни теми. ?

Най-добрите функции на Nearpod

  • Създавайте интерактивни уроци с PowerPoint, Google Slides, PDF файлове или други медии.
  • Изберете измежду повече от 22 000 персонализирани, готови уроци.
  • Проследявайте разбирането и напредъка на учениците чрез аналитични данни.
  • Интегрирайте ги с популярни инструменти като Teams, Canvas и Google Classroom.

Ограничения на Nearpod

  • Цените не са прозрачни – ще трябва да се регистрирате за безплатен акаунт, за да научите повече.
  • Макар Nearpod да предлага инструменти за редактиране на слайдове, по-лесно е да създавате или редактирате с помощта на приложение като PowerPoint или Google Slides.

Цени на Nearpod

  • Сребърен лиценз: Безплатен
  • Златен лиценз: Регистрирайте се за подробности
  • Платинен лиценз: Регистрирайте се за подробности
  • Лиценз Premium Plus: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Nearpod

  • Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)
  • G2: 4,6/5 (над 110 отзива)

Помогнете на учениците да се развиват с най-добрите онлайн инструменти за сътрудничество между ученици

Сътрудничеството е от решаващо значение в днешните класни стаи, както и свързаността. Имате нужда от инструменти, които не само помагат на учениците да учат и да се развиват, но и им позволяват да творят, да се свързват и да сътрудничат, независимо дали посещават занятия на място или от дома си.

Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество между ученици на пазара днес, ClickUp предоставя на учениците чудесно място, където да работят заедно, да общуват, да споделят и съхраняват задачи, да управляват сроковете си и много други. Регистрирайте се безплатно, за да го изпробвате в класната стая!

