10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Miro през 2025 г.

Забелязали ли сте, че сесиите ви с Miro whiteboarding стават малко прекалено натоварващи? Лепящите се бележки се трупат, но идеите и сътрудничеството изглеждат недостижими. Разбирам ви.

Miro е предпочитано средство за много хора. Въпреки това, то не винаги е идеалното решение за визуално сътрудничество в екип и мултимедийни сесии за мозъчна атака.

След месеци на проби и грешки, моят екип в ClickUp и аз най-накрая тествахме алтернативи на Miro, които предлагат по-добри възможности за персонализиране и са по-достъпни. Тези десет най-добри конкуренти предлагат гъвкавостта, необходима за по-ефективно сътрудничество и управление на проекти.

Да се заемаме! 👇

⏰ 60-секундно резюме Ето някои от най-добрите алтернативи на Miro, които трябва да имате предвид: ClickUp (Най-доброто за визуално управление на проекти и сътрудничество) (Най-доброто за визуално управление на проекти и сътрудничество) Mural (Най-подходящ за визуално сътрудничество и творчески семинари) Lucidchart (Най-доброто за диаграми и визуализиране на сложни процеси) Creately (Най-доброто за гъвкаво диаграмиране и планиране на проекти) Whimsical (Най-подходящ за леко, визуално планиране с интуитивен интерфейс) FigJam (Най-подходящ за дизайнерски екипи и творчески мозъчни атаки) Microsoft Whiteboard (Най-подходящ за екипи, работещи в екосистемата на Microsoft) Jamboard (Най-подходящ за просто и интерактивно сътрудничество) Klaxoon (Най-подходящ за интерактивни и игрифицирани семинари) Sketch (Най-подходящ за UI/UX дизайнери и интерактивно прототипиране)

Ограничения на Miro

Макар да ценя функциите за сътрудничество на Miro, той има и следните недостатъци:

Хаос на дъската: Когато дъските стават по-големи, те могат да станат малко прекалено натоварващи, което затруднява поддържането на фокуса и продуктивността на сесиите.

Сложност за големи екипи: Управлението на ролите и разрешенията на потребителите може да отнема много време за по-големи екипи, а платформата може да не се мащабира толкова добре, колкото се очаква за нуждите на предприятията.

Неудобни контроли и интерфейс: Контролите на Miro са неинтуитивни, особено при използване на мишка или тракпад, което води до неудобство при навигация или редактиране.

Проблеми с производителността на големи табла: Производителността на Miro се влошава, когато таблата се запълнят с съдържание като изображения, видеоклипове и лепящи се бележки, което забавя навигацията и прави използването им неприятно, което затруднява продуктивността.

Ограничения на безплатния план: Безплатната версия на Miro позволява до три редактируеми табла, което сериозно ограничава използваемостта за екипи, които се нуждаят от множество работни пространства.

Алтернативи на Miro на един поглед

Ето таблица, която обобщава как функциите за сътрудничество и визуално управление на проекти на алтернативите на Miro са по-добри по отношение на производителността:

Алтернатива на Miro Пример за употреба Най-подходящ за ClickUp Свързано управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект Аджайл екипи, които се нуждаят от интеграция на задачи и проекти Mural Визуално сътрудничество и сесии за мозъчна атака Отдалечени екипи и семинари за дизайн мислене Lucidchart Създаване на диаграми и схеми Технически екипи, които се нуждаят от картографиране на процесите Creately Създаване на диаграми с функции за управление на проекти Екипи с изисквания за визуално планиране и документиране Капризен Wireframing, миндмапи и бързи диаграми Екипи за продуктов и UX дизайн FigJam Бяла дъска в реално време с интеграция на Figma Дизайнерски екипи, които сътрудничат по визуални проекти Microsoft Whiteboard Цифрова бяла дъска, интегрирана с Microsoft 365 Организации, които използват екосистемата на Microsoft Jamboard Проста, интерактивна бяла дъска Образование и малки екипи за бързи сесии Klaxoon Интерактивни семинари и инструменти за ангажиране на екипа Фасилитатори, провеждащи семинари за сътрудничество Sketch Софтуер за UI и UX дизайн Дизайнери, създаващи интерактивни прототипи

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Miro

Ето моите най -добри предложения за софтуер за бяла дъска за сътрудничество в реално време, мозъчна атака, интеграции и др. 📋

Независимо дали търсите гъвкави работни процеси, функции за улесняване на работата или подобрено сътрудничество в екипа, тези конкуренти на Miro ви предоставят всичко необходимо, за да повишите производителността и креативността.

1. ClickUp (Най-доброто за визуално управление на проекти и сътрудничество)

Моята предпочитана алтернатива на Miro е ClickUp, приложението за всичко в работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ми помага да работя по-бързо и по-умно.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards безпроблемно интегрира мозъчна атака, планиране и изпълнение в една платформа, създавайки красиво, унифицирано преживяване. Тъй като се свързва директно с цялата ми работа, мога бързо да превърна идеите в изпълними задачи, без да се налага да превключвам между няколко приложения.

Сензорният интерфейс ми позволява да скицирам и да изграждам визии интуитивно. Освен това вградените AI възможности позволяват генерирането на изображения от текст, което ускорява творческия процес. Споделянето е лесно: мога да вграждам бели дъски в ClickUp, да ги споделям незабавно или да ги експортирам като PDF файлове.

ClickUp предлага и разнообразие от готови шаблони, като например Roadmap Whiteboards, Visualization Whiteboards и Project Update Whiteboards, които могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на конкретните нужди на вашия екип.

ClickUp Mind Maps

Освен това, ClickUp Mind Maps помогна на моя екип да визуализира концепциите от самото начало до това как очакваме да изглежда, функционира и се усеща крайният продукт. Можете лесно да разделите сложни проекти и да коригирате организацията и подредбата на идеите само с няколко кликвания.

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да обсъждате пътуванията на потребителите и други работни процеси

Наред с персонализирането на цветовете за различните бутони, добавянето на списъци помага за лесно преглеждане на важните указания.

Пренаредете възлите в ClickUp Mind Maps за по-добра персонализация и подобрени работни процеси

Шаблони на ClickUp

Опитайте шаблона ClickUp Simple Mind Map, за да прегледате предложенията си и да вземете бързи решения на място. Бях впечатлен от гъвкавостта на този шаблон при динамичното модифициране на мисловната ми карта с участието на други членове.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграма на рибна кост на ClickUp е създаден, за да ви помогне да визуализирате и проследите причините и ефектите на даден проблем или идея.

Друга забележителна функция е шаблона за диаграма на рибна кост на ClickUp, която ви позволява да откриете основните причини за даден дефект. Освен това, тя ви позволява да разработвате и групирате идеи в подходящи категории.

ClickUp Docs

Създайте база от знания с екипа си в екосистема за сътрудничество като ClickUp Docs

ClickUp Docs е друга функция, която помага за създаването на допълнителна документация за вашите визуални файлове за мозъчна атака и насоки. Можете да настроите параметрите за поверителност и споделяне според нуждите си и да разпределите разрешенията според изискванията на проекта си.

Още по-добре, режимът на фокусиране, подробната колона със статистически данни за страницата и вградените шаблони правят този инструмент чудесен партньор за вашите проекти.

Възползвайте се от фокусния режим в ClickUp Docs за по-добро преживяване при писане

Освен това, ClickUp Automations предлага функционалности, които ви спестяват над 100 часа ръчна работа месечно. След мозъчна атака и организиране на идеите, можете да автоматизирате задачи като възлагане на действия, определяне на крайни срокове или актуализиране на напредъка.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp, за да спестите време, прекарвано в ежедневни административни задачи.

Независимо дали автоматизирате проекти за кодиране, маркетинг или управление на клиенти, вграденият AI автоматизационен конструктор и многобройните преки пътища на инструмента гарантират продуктивността на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Креативно сътрудничество: Екипите могат да правят мозъчна атака и да организират идеите в реално време, като ги свързват директно със задачи и проекти.

Структурирано картографиране на идеи: Разделете сложните идеи на ясни, изпълними стъпки, които са лесни за следване и управление.

Споделена документация: Създавайте и споделяйте планове за проекти или бази от знания на екипа, като позволявате на всички да имат достъп и да сътрудничат по едни и същи документи.

Автоматизация на задачите: Автоматизирайте повтарящи се действия като възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и актуализиране на напредъка въз основа на конкретни тригери.

Актуализации в реално време: Сътрудничество в реално време с екипа ви, като се гарантира, че всички са на една и съща страница без забавяния.

Персонализирани работни процеси: Проектирайте креативни работни процеси , които отговарят на нуждите на вашия проект, и ги автоматизирайте, за да спестите време и да намалите ръчния труд.

Възможности за интеграция: Свържете се с други инструменти, за да оптимизирате сътрудничеството между различни платформи.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители намират богатия на функции интерфейс на ClickUp за прекалено сложен в началото, поради леко стръмната крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9800 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4200 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е страхотен инструмент за управление на проекти, който съчетава лекота на употреба с мощни функции. Той е изключително интуитивен, което улеснява организирането на екипи от всякакъв размер. Един от най-готините аспекти е разнообразието от изгледи, които предлага, като списък, табло, календар и диаграми на Гант, което позволява на потребителите да подхождат към задачите си от различни ъгли. Опциите за персонализиране на платформата означават, че можете да я настроите, за да отговаря перфектно на вашите специфични нужди. Като цяло, ClickUp съчетава простота с много функции на страхотна цена, което го прави най-добрият избор за повишаване на продуктивността и сътрудничеството в екипа, независимо дали сте малък екип или голяма компания.

ClickUp е страхотен инструмент за управление на проекти, който съчетава лекота на употреба с мощни функции. Той е изключително интуитивен, което улеснява организирането на екипи от всякакъв размер.

Един от най-готините аспекти е разнообразието от изгледи, които предлага, като списък, табло, календар и диаграми на Гант, което позволява на потребителите да подхождат към задачите си от различни ъгли. Опциите за персонализиране на платформата означават, че можете да я настроите, за да отговаря перфектно на вашите специфични нужди. Като цяло, ClickUp съчетава простота с много функции на страхотна цена, което го прави най-добрият избор за повишаване на продуктивността и сътрудничеството в екипа, независимо дали сте малък екип или голяма компания.

👀 Бонус: Прочетете това ръководство за ClickUp Whiteboards, за да получите по-широка представа за визуалните проекти, които можете да предприемете.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-базирани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

2. Mural (Най-подходящ за визуално сътрудничество и творчески семинари)

Цифровото работно пространство на Mural е специално предназначено за задачи, свързани с дизайн мислене и стратегическо планиране, които разчитат на визуални елементи. Можете да създавате динамични, интерактивни табла, за да реализирате идеите си в реално време.

Бих казал, че този инструмент е най-подходящ за творчески екипи и фасилитатори, които организират семинари или разработват сценарии. Независимо дали вашият екип работи дистанционно или хибридно, средата за сътрудничество на Mural ви позволява да планирате пътуванията на потребителите.

Най-добрите функции на Mural

Възползвайте се от безкрайното платно без ограничения на пространството, което предлага гъвкавост за големи проекти.

Активирайте достъпа на посетители, за да взаимодействате с външни сътрудници без пълни разрешения за работната среда

Разгледайте интерактивни инструменти като лепящи се бележки, гласуване и таймери, за да подобрите сътрудничеството

Достъп до библиотеката с шаблони, за да стартирате проекти с готови оформления

Ограничения на Mural

Няколко графични инструмента за създаване на презентации

Необходимост от импортиране на фигури отвън

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 12/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (1380 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (130 отзива)

💡 Професионален съвет: Ако работите с глобален екип, използвайте асинхронна бяла дъска. Инструменти като коментари или бележки позволяват на членовете на екипа да допринасят дори след края на сесията на живо, като по този начин сътрудничеството продължава.

3. Lucidchart (най-подходящ за диаграми и визуализиране на сложни процеси)

Тази мощна уеб-базирана платформа е идеална за създаване на подробни технически диаграми, блок-схеми и визуализиране на работни процеси, което я прави перфектна за инженерство, ИТ и бизнес анализ. Известен с функцията си за създаване чрез плъзгане и пускане, Lucidchart ви позволява бързо да създавате и проектирате софтуерни архитектури.

Бих предложил да използвате този инструмент за създаване на организационни диаграми или за превръщане на технически и бизнес идеи в практически стъпки.

Най-добрите функции на Lucidchart

Свържете се с източници на данни на живо за актуализации в реално време и безпроблемна интеграция в диаграмите си

Сътрудничество с няколко членове на екипа едновременно върху една и съща диаграма

Споделяйте актуализации и идеи директно чрез режим на презентация, без да се налага да използвате софтуер на трети страни.

Експортирайте проектите си към подобни платформи за лесно споделяне и продължаване на работата с различни инструменти

Ограничения на Lucidchart

Потребителският интерфейс изглежда остарял в сравнение с другите конкуренти на Miro.

Производителността може да се влоши при по-големи документи или многобройни раздели

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец, фактурира се ежегодно

Екип: 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LucidChart

G2: 4,5/6 (над 5600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 рецензии)

4. Creately (Най-доброто за гъвкаво диаграмиране и планиране на проекти)

Мултифункционалната платформа на Creately обединява техническо диаграмиране, управление на проекти и създаване на бази данни в една унифицирана платформа. По този начин тя е идеална за екипи, които трябва да създават множество диаграми, докато управляват задачи в рамките на проекти.

Можете също да използвате мисловни карти, диаграми на Гант и ER диаграми, като бързо преминавате от планиране към изпълнение, за да поддържате фокуса на екипа.

Най-добрите функции на Creately

Създавайте персонализирани бази данни директно в платформата, за да организирате и управлявате информацията ефективно

Правете актуализации на живо, които са незабавно видими за всички участници, като държите всички информирани

Проследявайте напредъка на проекта, сроковете и зависимостите с помощта на вградени инструменти, за да сте в крак с работата си.

Създавайте диаграми, пригодени както за малки, така и за големи проекти, като осигурявате ясни и подробни визуализации.

Ограничения на Creately

Потребителите съобщават за бавно зареждане и липса на реакция при много големи диаграми.

Случайни закъснения при синхронизирането

Цени на Creately

Безплатно

Лично: 8 $/месец

Екип: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (1300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (170 отзива)

💡 Професионален съвет: Ако работите с комплексни диаграми или работни процеси, използвайте котви и свързващи елементи, за да покажете връзките между различните елементи. Това помага за създаването на визуална карта, която е лесна за следване и разбиране.

5. Whimsical (Най-подходящ за леко, визуално планиране с интуитивен интерфейс)

Whimsical е фантастичен избор за UX/UI дизайнери, отдалечени екипи и продуктови мениджъри.

Простотата и бързината му го правят лесен за използване. Можете бързо да създавате wireframes и визуални рамки без бъркотията, свързана с инструменти с повече функции.

Освен това, той може да се използва за ефективно организиране и категоризиране на идеи, което го прави ефективен за планиране на спринтове и бързи сесии за мозъчна атака.

Най-добрите функции на Whimsical

Използвайте режим „Outline“, за да организирате елементите в ясна йерархична структура, което помага за излагане на сложни идеи.

Достъп до специални функции за създаване на макети и визуализиране на дизайни преди разработката

Структурирайте мисловни карти и диаграми с допълнителни дизайнерски елементи за по-голяма яснота и креативност

Капризни ограничения

AI интеграциите не са достатъчно развити за интелигентни резултати

Вградените функции за редактиране на документи са донякъде ограничени

Капризни цени

Безплатно

Про: 10 $/месец на редактор

Org: 20 $/месец на редактор

Капризни оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (180 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (60 отзива)

6. FigJam (Най-подходящ за дизайнерски екипи и творчески мозъчни атаки)

Създаден от Figma, FigJam е платформа за съвместна работа с онлайн бяла дъска, която се отличава с безпроблемната си интеграция с дизайнерския пакет на Figma.

Безпроблемният преход между мозъчна атака и детайлна дизайнерска работа отличава този инструмент. Той осигурява ефективна връзка за екипи, които работят в екосистемата на Figma.

Най-добрите функции на FigJam

Добавете джаджи като таймери, бутони за реакции и анкети за гласуване, за да подобрите взаимодействието и ангажираността.

Оставете коментари и обратна връзка директно на дъската, за да улесните безпроблемната комуникация и въвеждането на информация.

Използвайте инструменти за посочване и курсори на потребителя, за да направлявате срещите и семинарите за гладка навигация и фокус.

Инициирайте гласови разговори директно в приложението за дискусии в реално време, като елиминирате нуждата от външни комуникационни инструменти.

Ограничения на FigJam

Ограничена самостоятелна функционалност без Figma

Ограничения при персонализирането на шаблони и елементи на дъската

Цени на FigJam

Безплатно

Професионална версия: 5 $/месец за пълно място

Организация: 5 $/месец за пълно място

Enterprise: 5 $/месец за пълно място

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

7. Microsoft Whiteboard (най-подходящ за екипи, работещи в екосистемата на Microsoft)

Microsoft Whiteboard е инструмент за визуално сътрудничество, проектиран да работи интуитивно с Microsoft Teams, OneDrive и Outlook, което позволява единен и оптимизиран работен процес.

Той поддържа няколко визуални елемента, като рисуване и разпознаване на форми, достъпни чрез докосване, писалка или мишка. Интерактивни функции като дигитално писане позволяват на екипа ви безпроблемно да записва и организира техники за мозъчна атака, превръщайки идеите в изпълними задачи.

Най-добрите функции на Microsoft Whiteboard

Разпознавайте форми и ръчно написани бележки, за да подобрите паметта на проекта и да подобрите организацията

Автоматизирайте преобразуването на грубо съдържание в чисти, добре форматирани елементи за по-бързо и гладко управление на проектите.

Достъп до шаблони за бяла дъска за често срещани сценарии като планиране и проследяване на проекти, което улеснява започването

Използвайте цифрово писане с писалки и докосване за по-интуитивен и практичен подход към създаването и редактирането на съдържание.

Ограничения на Microsoft Whiteboard

Недостъпен по време на прекъсвания на мрежата или в офлайн среда

Неудобен за устройства, които не са на Microsoft

Цени на Microsoft Whiteboard

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Whiteboard

G2: 4. 1/5 (45+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (150+ отзива)

🧠 Знаете ли? Тони Бузан популяризира концепцията за мисловното картиране през 60-те години на миналия век, но хората използват визуални диаграми от векове като начин да организират мислите и идеите си.

8. Jamboard (Най-доброто за просто и интерактивно сътрудничество)

Google Jamboard е лесен за използване инструмент, който се интегрира с Google Workspace. Той е идеален за екипи и преподаватели, които се нуждаят от проста, интерактивна платформа за сътрудничество на работното място.

Плавното интегриране на инструмента с Google Workspace позволява на потребителите да извличат файлове директно от Google Drive. Можете също така лесно да добавяте съдържание от Docs, Sheets или Slides и да споделяте табла чрез Google Meet.

Най-добрите функции на Jamboard

Използвайте инструменти за рисуване, за да добавяте бележки и маркировки на дъските, като по този начин правите идеите си по-ясни и по-визуални.

Сътрудничество без усилие между платформи и устройства, осигуряващо безпроблемна работа в екип, независимо къде се намира вашият екип

Интегрирайте споделянето на екрана за виртуални срещи чрез Google Meet, което опростява презентациите и дискусиите.

Насладете се на гладка функционалност на устройства с докосвен екран за по-интерактивно и отзивчиво преживяване

Ограничения на Jamboard

Функциите за автоматизация на работния процес не се предлагат

Липса на контрол на версиите

Цени на Jamboard

Безплатно

Оценки и рецензии за Jamboard

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

🧠 Знаете ли? Най-известната диаграма в света вероятно е диаграмата на Вен, изобретена от Джон Вен през 1880 г. Първоначално тя се използваше за показване на логическите връзки между различни групи.

9. Klaxoon (Най-доброто за интерактивни и игрифицирани семинари)

Klaxoon е висококачествен, многофункционален инструмент, предназначен за екипи, които процъфтяват в ангажиращи семинари. Интерактивната му цифрова бяла дъска интегрира викторини, анкети и игри, за да гарантира, че всеки участник е погълнат от процеса.

Геймифицираните елементи на платформата, като предизвикателства на живо и облаци от думи, превръщат обичайните срещи в увлекателни и ефективни сесии за мозъчна атака. Klaxoon предлага и функция „Капсула” за създаване на интерактивни презентации, които комбинират мултимедия, което я прави идеална за трансфер на знания и обучения.

Най-добрите функции на Klaxoon

Съберете обратната връзка в облаци от думи по време на сесиите, като предоставите ясен и визуален преглед на ключовите точки.

Достъп до библиотека с персонализирани шаблони, пригодени за различни сценарии, като управление на проекти и гъвкави работни процеси

Създавайте анкети и събирайте незабавни отзиви, за да получите обратна връзка в реално време от участниците

Записвайте сесиите и преигравайте дискусиите, за да прегледате ключовите моменти и да се уверите, че важните точки не са пропуснати.

Ограничения на Klaxoon

Няма офлайн режим за бяла дъска

Ограничителни опции за експортиране

Цени на Klaxoon

Безплатно

Стартово ниво: 27 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Klaxoon

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли? Диаграмите за първи път са използвани през 1920-те години от Франк Гилбрет, пионер в изследванията на движението. Неговата идея беше да подобри ефективността в индустриалните задачи, но днес диаграмите се използват за всичко – от софтуерен дизайн до решаване на проблеми.

10. Sketch (най-подходящ за UI/UX дизайнери и интерактивно прототипиране)

Известен със своите предимства в областта на векторния дизайн, Sketch работи добре за дизайнери, които искат да създават, тестват и усъвършенстват дизайни бързо. Той подпомага екипите чрез своите мощни инструменти за оформление, интелигентни указания и обширна екосистема от приставки, разширявайки основните си функционалности, за да включи анимация и усъвършенствано прототипиране.

Интересното е, че разполага с обширна библиотека от компоненти и символи, които помагат на екипите да поддържат последователност в проектите и бързо да актуализират прототипите според нуждите.

Най-добрите функции на Sketch

Автоматично настройвайте компонентите и елементите в дизайните, за да се адаптират към различни размери на екрана за отзивчиви оформления

Персонализирайте артбордове, за да създавате екрани и потребителски потоци с гъвкавост, отговарящи на специфичните нужди на вашия проект.

Използвайте разширени функции за управление на слоеве, за да организирате и оптимизирате сложни дизайни

Прилагайте интелигентни водачи и линийки, за да поддържате прецизност на оформлението и да гарантирате последователност

Ограничения на Sketch

Платформа само за Mac

Липса на усъвършенствани инструменти за управление на проекти

Цени на Sketch

Стандартен: 10 $/месец на редактор

Лиценз само за Mac: 120 долара на работно място

Бизнес: 22 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (800+ отзива)

Преминаване към ClickUp за по-ефективно визуално управление на проекти

Намирането на подходящия инструмент за сътрудничество е много повече от просто визуална бяла дъска – имате нужда от платформа, която да се вписва в работния процес на екипа ви и да повишава производителността без да е сложна.

Макар Miro да остава мощна опция, инструменти за сътрудничество като ClickUp предлагат набор от функции, които могат да подобрят подхода ви към управлението на проекти.

В крайна сметка, подходящият инструмент зависи от размера на екипа ви, техническите изисквания и бюджета. Помислете за използването на ClickUp заради неговата висока скорост, впечатляващ интерфейс и генериране на изображения с изкуствен интелект, които гарантират, че идеите ви ще се реализират толкова бързо, колкото ви позволява въображението ви, и ще опростят работата на екипа ви. Регистрирайте се в ClickUp безплатно още днес!