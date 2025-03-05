11-те най-сигурни софтуера за сътрудничество за бизнеса

Най-накрая сте постигнали перфектния работен процес – файловете се споделят, крайните срокове са ясни и всички изглеждат в отлична форма (в понеделник сутринта!).

Сега всичко, от което се нуждаете, е софтуер за сътрудничество, за да максимизирате синхронизацията и производителността на вашия екип. Но достатъчно ли е сигурен този софтуер?

Без подходящи протоколи за сигурност, упоритата работа на вашия екип е изложена на риск. Това е като да ходите по въже без предпазна мрежа отдолу – едно колебание и всичко се срива!

Тук на помощ идват инструментите за сигурно сътрудничество.

В тази статия ще разгледаме 10 платформи, които ще помогнат на вашия екип да работи заедно, без да прави компромиси с безопасността.

⏰ 60-секундно резюме ClickUp : Най-добър за съвместно управление на проекти и задачи : Най-добър за съвместно управление на проекти и задачи Microsoft Teams: Най-добър за видеоконференции с интеграция с Microsoft Suite Slack: Най-добър за централизиране на вътрешната комуникация и сътрудничество Basecamp: Най-добър за опростено сътрудничество в екип и управление на работата Trello: Най-добър за сътрудничество чрез Kanban табла и списъци за проверка Notion: Най-добър за сътрудничество чрез персонализирани табла Google Workspace: Най-доброто решение за цялостно сътрудничество с Google Suite Zoom: Най-добър за провеждане на висококачествени видеоконференции Asana: Най-добър за зависимости между задачи и мощна автоматизация Toggl: Най-добър за дистанционно сътрудничество в екип Wire: Най-добър за унифицирана комуникация и сътрудничество

Какво трябва да търсите в софтуера за сигурно сътрудничество?

Някои от основните функции, които трябва да търсите в една сигурна платформа за сътрудничество, включват:

Криптиране от край до край: Гарантира, че вашите данни са защитени на всички етапи (дори по време на пренос) и достъп до тях и четенето им е възможно само от предназначените за това потребители.

Контрол на достъпа: Позволява на администраторите да определят кой може да преглежда, редактира или споделя конкретни файлове или данни, като по този начин чувствителната информация остава недостъпна за неоторизирани членове.

Многофакторна автентификация (MFA): Поддържа 2FA или MFA (например парола и мобилна верификация), за да предотврати неидентифицирани влизания

Частно работно пространство: Позволява споделянето на чувствителни файлове и документи (като финансови отчети по проекти) само с избрани лица

Предотвратяване на загуба на данни: Съхранява данни и позволява лесното им възстановяване в случай на неочаквана загуба на данни

Дневници на дейностите: Позволяват ви да наблюдавате и проследявате промените, включително кой е направил промяната, каква промяна е направена и кога е направена.

11-те най-добри софтуера за сигурно сътрудничество

1. ClickUp (Най-добър за съвместно управление на проекти и задачи)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, съхранява данните, документацията и разговорите в безопасност за компании от всякакъв размер. То съчетава сигурни съобщения и усъвършенствано управление на задачите в една цялостна платформа за управление на проекти.

За повечето от нас сътрудничеството започва с чат. Вграденото решение за съобщения ClickUp Chat свързва вашите разговори с всички свързани ресурси, като задачи, документи, зависимости и др. в работната среда. Официални последващи действия могат да бъдат създадени чрез присвояване на чат съобщение на конкретен член на екипа, за да се намали неясността и да се повиши отговорността в екипите.

Никога не пропускайте важни задачи в чат низовете си с FollowUps в ClickUp Chat

Както всичко останало в ClickUp, чатът също се захранва от ClickUp Brain, собствената невронна мрежа на ClickUp. Това означава, че можете да получавате генерирани от AI обобщения на чата, отговори въз основа на историята на чата и информация, свързана с темата, която разглеждате.

Обобщавайте чат низове или създавайте задачи от съобщения с ClickUp Brain

Когато е време да превърнете важно съобщение от чата в проследима задача, кликнете върху „Създаване на задача с AI“ и ClickUp Brain създава задача с пълния чат, добавен към описанието на задачата, така че не се губи време в търсене на контекста.

Уверете се, че важните съобщения се записват и проследяват без забавяне, като ги преобразувате в задачи от чата на ClickUp

Въпреки това, сътрудничеството в реално време не се ограничава до чата в ClickUp.

Създавайте подробни документи, уикита или проектни харти с ClickUp Docs и канете членовете на екипа си да работят заедно с вас. Можете да свържете документите с съответните задачи, като съхранявате цялата информация на едно място. Комбинирайте това с множество шаблони за комуникационни планове и ще бъде по-лесно от всякога да поддържате синхронизация в екипа си!

Редактирайте в реално време заедно с колегите си с ClickUp Docs

Функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp допълнително оптимизира сътрудничеството между екипи, които работят по един и същ документ. Курсорът в реално време показва всички сътрудници, които са активни едновременно на това място, и подчертава промените, които се правят в реално време, което улеснява идентифицирането на авторите на редакциите и предотвратява неоторизирания достъп до чувствителна информация.

Ако обаче сте по-скоро визуален планиращ, ClickUp Whiteboards ще ви допадне. С интуитивния си интерфейс можете да скицирате, рисувате и превръщате концепциите в реалност. Благодарение на вградения AI Image Generator можете бързо да генерирате изображения, за да добавите повече контекст към вашите бели дъски.

📌Запомнете: Искате да започнете веднага? Използвайте шаблоните на ClickUp за бяла дъска, за да документирате идеите си или да създадете графици за проекти, дори когато сте на среща с екипа.

Реализирайте идеите си с ClickUp Whiteboards

Участвайте в асинхронна комуникация за сътрудничество с членовете на екипа чрез записване на екрана с ClickUp Clips. Можете да добавите тези клипове към всеки разговор, да ги вмъкнете в бележките към задачите, да ги изтеглите като MP4 файл или да споделите публичен линк.

И дори не е нужно да се притеснявате за организирането на вашите клипове. ClickUp автоматично съхранява всеки клип, който създавате, във вашия личен център за клипове, като ви осигурява постоянна видимост.

Споделяйте записи на екрана за по-лесна комуникация с ClickUp Clips

Докато вие се концентрирате върху повишаването на производителността на екипа, протоколите за сигурност на ClickUp гарантират защитата на потребителските данни с 256-битово SSL криптиране, сертифицирани по SOC 2 Type 2 AWS центрове за данни и непрекъснато спазване на регламентите GDPR и HIPAA.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Криптиране от край до край: Предотвратете неоторизиран достъп до чувствителни данни с Amazon Web Services (AWS) и неговите протоколи за сигурност

Двуфакторна автентификация (2FA): Наблюдавайте работното си пространство и предотвратявайте неоторизиран достъп с двуфакторна автентификация (2FA)

Съответствие със SOC 2: Възползвайте се от организационни и технологични контроли, които се проверяват независимо поне веднъж годишно

Персонализирани разрешения: Излезте извън рамките на стандартните настройки и дайте допълнителни права на ролите „Гост“, „Администратор“ или „Член“.

Персонализирани роли: Създавайте и присвоявайте персонализирани роли (различни от администратор, гост и член), като супер администратор, редактор и член с ограничени права.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение поради обширните функции на ClickUp

Цени на ClickUp

Безплатно

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

В RecRam ClickUp се превърна в незаменим инструмент за управление на проследяването на грешки, комуникацията в екипа и проследяването на задачите. Визуално привлекателният му интерфейс и простотата му го правят приятен за използване, а скоростта му гарантира ефективност в ежедневните операции.

2. Microsoft Teams (най-подходящ за видеоконференции с интеграция с Microsoft Suite)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е предпочитан инструмент за видеоконферентна връзка за мултифункционални екипи, работещи с пакета Microsoft Office. Това е сигурен инструмент за сътрудничество, който позволява провеждането на онлайн срещи и разговори в реално време с колеги.

Инструментът предпазва от неоторизиран достъп чрез SSO и 2FA. Той също така защитава линията за видеокомуникация от хакери чрез Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP).

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Microsoft Defender: Позволява ви да откривате всяко злонамерено съдържание в Teams и да блокирате достъпа на потребителите до него.

Сигурни прикачени файлове: Защитава от кибер заплахи, като проверява и открива злонамерени прикачени файлове

Оценка за сигурност: Измерва сигурността на данните на вашата организация и препоръчва действия за подобряване на сигурността на вашия акаунт, приложение и устройство

Ограничения на Microsoft Teams

Уведомленията могат да станат прекалено много, особено когато сте член на няколко групи или клуба

Сътрудничеството с хора извън вашата организация изисква допълнителна настройка

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Преглед и оценки на Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9700 отзива)

3. Slack (Най-добър за централизиране на вътрешната комуникация и сътрудничество)

чрез Slack

Slack е софтуер за комуникация и сътрудничество в екип, който предлага незабавни съобщения, споделяне на файлове и разширени функции за търсене.

Получавате и Enterprise Key Management (EKM), което ви дава пълен контрол над вашите криптиращи ключове. Това означава, че никой, дори и Slack, не може да има достъп до данните, освен вас. То е и леко, като консумира по-малко системни ресурси за гладка и без забавяния сесия за сътрудничество.

Най-добрите функции на Slack

Еднократно влизане (SSO): Добавя допълнително ниво на сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, чрез партньорство с ADFS, Google Workspace (SAML) и Okta

Аудит логове : Записват активността на потребителите, помагайки ви да откриете непознати влизания или промени

Контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC): Дава ви възможност да управлявате достъпа в екипа си въз основа на ролите и отговорностите на всеки човек

Ограничения на Slack

Ограниченията за съхранение на файлове не ви позволяват да споделяте големи файлове

Безплатният план не съхранява разговорите за повече от 30 дни

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 долара на потребител/месец

Business+: 15 долара на потребител/месец

Enterprise Grid: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Slack наистина улеснява комуникацията както с вътрешни, така и с външни заинтересовани страни. Сега имам пълен контрол над всичките си съобщения в Slack и мога да поддържам реда, като запазвам задачи за по-късно или закрепвам съобщения към канали, за да не бъдат забравени.

4. Basecamp (Най-добър за опростено сътрудничество в екип и управление на работата)

чрез Basecamp

Basecamp е софтуер за сътрудничество, базиран на проекти, който ви помага да сътрудничите в асинхронни и отдалечени среди с работа, съобщения, графици, файлове и др.

Вграденият инструмент за документи ви помага да обменяте идеи или да изготвяте подробни планове и да ги споделяте с екипа си. Всичко, което правите, остава криптирано и се изпраща чрез HTTPS връзка, което гарантира, че няма да има изтичане на информация.

Най-добрите характеристики на Basecamp

Шифроване на файлове и данни: Съхранява файловете ви безопасно чрез AES-256, който кодира данните, така че само оторизирани системи да могат да ги четат и имат достъп до тях

Съответствие с PCI (Payment Card Industry): Провежда редовни одити чрез подаване на доклад за самооценка (SAQ A 3. 2), като пази вашата платежна информация в безопасност

Наблюдение на подозрителна активност: Предлага вградена система за наблюдение и предупреждение за всяко необичайно поведение, като например повтарящи се неуспешни опити за вход

Ограничения на Basecamp

Качването на големи файлове в чата отнема малко повече време

След дълги сесии на сътрудничество е трудно да се проследяват разговорите в низове

Цени на Basecamp

Безплатно: 0 $ на потребител/месец

Плюс: 15 долара на потребител/месец

Pro Unlimited: 299 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (над 5300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

5. Trello (най-подходящ за сътрудничество с помощта на Kanban табла)

чрез Trello

Trello е софтуер за сътрудничество, фокусиран върху Kanban, който организира работата ви в красива система с карти, които се преместват с плъзгане и пускане. С един поглед можете да видите кои проекти са в процес на изпълнение, кои трябва да бъдат прегледани и кои са готови за пускане в експлоатация.

Всички ваши данни ще останат защитени в одобрена от правителството система, сертифицирана по FedRAMP. Въпреки че инструментът е прост и лек, неговата сигурност е много по-голяма.

Най-добрите функции на Trello

Сигурно влизане: Добавя допълнително ниво на сигурност чрез вградена двуфакторна автентификация или Google Authenticator

Автоматизирани сканирания: Позволява ви да извършвате седмични автоматизирани проверки и годишни тестове за нарушаване на сигурността на данните, като откривате и отстранявате всички потенциални уязвимости в системата

Програма за награди за откриване на бъгове: Кани етични хакери чрез Bugcrowd да откриват и докладват пропуски в сигурността, като по този начин гарантира, че вашите данни получават първокласно отношение

Ограничения на Trello

Частните елементи или личните бележки не могат лесно да се разграничат от споделените табла на екипа

Склонни са да се препълват при много големи проекти

Цени на Trello

Безплатно: 0 долара на потребител/месец

Стандартен : 5 долара на потребител/месец

Премиум: 10 долара на потребител/месец

Enterprise: 17,50 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

6. Notion (Най-добър за сътрудничество чрез персонализирани табла)

чрез Notion

Notion е сигурен инструмент за сътрудничество, който поставя на преден план творчеството и възможността за персонализиране. Той ви дава възможност да проектирате работни процеси, да споделяте идеи и да управлявате задачи, като същевременно гарантира сигурността на данните.

Можете да следите сигурността и съответствието на инструмента чрез годишни вътрешни одити за сигурност. Отивайки още по-далеч, Notion съхранява вашите данни в AWS, използвайки комбинация от бази данни, като ги пази в безопасност.

Най-добрите характеристики на Notion

Многофакторна автентификация: Позволява ви да направите влизането в системата по-сигурно, като добавите няколко нива на автентификация

Суверенитет на данните: Съответства на регламенти като GDPR, като гарантира безопасно хостинг и управление на данните

Управление на ключове: Предлага цифрови ключалки, като същевременно поддържа пълен контрол над данните чрез надеждна услуга на трета страна

Ограничения на Notion

Случайни проблеми с производителността при работа с обширни бази данни или големи обеми данни

Цени на Notion

Безплатно: 0 $ на месец за работно място

Плюс: 10 долара на месец за работно място

Бизнес: 15 долара на месец за работно място

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Notion ви позволява да сътрудничите с други хора в реално време, така че можете да работите заедно с екипа си, независимо къде се намирате. Независимо дали сте студент, фрийлансър или част от компания, Notion е чудесен инструмент за оптимизиране на работните ви процеси и завършване на задачите.

7. Google Workspace (най-подходящ за цялостно сътрудничество с Google Suite)

чрез Google Workspace

Google Docs (и Google Workspace) е лидер в областта на работните пространства за сътрудничество. Всъщност, Office Suite на Google имаше над 44% дял от пазара на технологии за Office пакети, докато Microsoft Office 365 имаше 30%.

Сега Google Workspace е солиден инструмент за сътрудничество благодарение на широката си гама от приложения и първокласни функции за сигурност. Използвайки защити, базирани на изкуствен интелект, Google предпазва пощенската ви кутия от спам, фишинг и атаки с злонамерен софтуер, което ви позволява да сърфирате ефективно.

Най-добрите функции на Google Workspace

Advanced Encryption Standard (AES): Шифрова данните, използвайки 128-битов или AES протокол с различни ключове

Контрол на достъпа: Позволява ви да определите кой може да преглежда, редактира или споделя конкретни файлове, като гарантира, че чувствителната информация остава достъпна само за оторизирани лица.

Управление на мобилни устройства: Позволява на администраторите да управляват и защитят мобилните устройства за достъп до Google Workspace

Ограничения на Google Workspace

Функцията за търсене в Google Drive може да бъде разочароваща, тъй като понякога има затруднения при намирането на по-стари файлове или документи с общи имена

Сложност при навигирането и управлението на разрешенията в различни приложения и файлове, особено в по-големи екипи

Цени на Google Workspace

Business Starter: 7 долара на потребител/месец

Business Standard: 14 долара на потребител/месец

Business Plus: 22 долара на потребител/месец

Предприятие: Индивидуална оферта

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 отзива)

8. Zoom (Най-добър за провеждане на висококачествени видеоконференции)

чрез Zoom

От споделяне на тримесечни актуализации по проекти до организиране на забавни месечни събрания, Zoom улеснява сътрудничеството в големи екипи. Лесната му употреба и свързаност в реално време го правят ефективен инструмент за екипно сътрудничество.

Платформата използва криптиране, за да защити всички ваши видео, аудио и споделяне на екрана по време на срещи, с криптографски ключове, известни само на участниците.

Най-добрите функции на Zoom

Чакални: Участниците в срещата могат да се присъединят едва след като домакинът се включи в разговора

Срещи с парола: Осигурява достъп до срещите само чрез споделени пароли

Интеграции за удостоверяване: Свързва се с мощни платформи за управление на идентичността като Centrify, Microsoft Active Directory и OneLogin, за да защити разговора от неоторизиран персонал

Ограничения на Zoom

Понякога аудиото става нестабилно или качеството на видеото се влошава, което прави срещите по-малко ефективни

Ограничението от 40 минути за групови срещи в безплатния план може да бъде ограничаващо

Цени на Zoom

Базов: 0 $ за един потребител

Pro: 13,33 долара на потребител/месец

Бизнес: 18,32 долара на потребител/месец

Оценки и отзиви за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

Интерфейсът на Zoom е изчистен, интуитивен и лесен за използване, което улеснява започването както за технически подготвени, така и за по-малко опитни потребители. Присъединяването към среща е толкова просто, колкото кликването върху линк, а настройването на собствена среща отнема само няколко кликвания.

9. Asana (най-подходящ за зависимости между задачи и мощна автоматизация)

чрез Asana

Asana е интуитивен софтуер за сътрудничество, който поддържа зависимости между задачите, помагайки ви да оптимизирате задачите и проектите си по-ефективно. Можете да съхранявате файлове, да изпълнявате автоматизирани работни процеси и да поддържате връзка с екипа си чрез вградени функции за коментиране и @споменавания.

Ако използвате мобилното приложение на Asana, ще имате контрол над това, което членовете на екипа ви могат да изтеглят, да правят екранни снимки и да копират и поставят в мобилното приложение, като по този начин защитавате данните си.

Най-добрите функции на Asana

Ограничения за продължителността на сесията: Задава продължителността на сесията, за да управлява продължителността на влизането на всеки потребител и да изисква заявки за влизане след изтичането й.

Местоположение на данните: Хостинг на вашите данни за по-висока надеждност и производителност в четири държави – САЩ, Германия, Япония и Австралия

Контрол на поканите за гости: Позволява на хората с достъп да канят повече гости само от одобрен списък с имейл домейни

Ограничения на Asana

Не поддържа възлагането на една и съща задача на няколко души

За да функционира, е необходимо много обмисляне и приемане от целия екип

Цени на Asana

Лично 0 $ на потребител/месец

Стартово ниво: 10,99 $ на потребител/месец

Разширено: 24,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Интерфейсът на Asana е лесен за използване и интуитивен, което улеснява навигацията в платформата и изпълнението на конкретни задачи. Можете да създавате и възлагате задачи, да следите напредъка по задачите, да сътрудничите в екипи и да комуникирате с членовете на екипа, както и да правите много други неща.

10. Toggl (Най-добър за сътрудничество между отдалечени екипи)

чрез Toggl

Toggl има визуално привлекателен интерфейс на Kanban табла и изглед на времевата линия. Той се откроява като добра алтернатива на Asana, тъй като ви позволява да добавяте няколко изпълнители към една задача, което е полезно за многоетапни задачи.

И не е нужно да се тревожите за загуба на данни, тъй като Toggl ги архивира на всеки 24 часа.

Най-добрите функции на Toggl

Криптиране на данни: Предава данни през обществена мрежа, използвайки TLS 1. 2, AES-256 криптиране и SHA2 подписи, за да поддържа поверителността и да сътрудничи безопасно

Множество технологии за съхранение: Съхранява данните ви в множество системи, за да ги предпази от неочаквани хардуерни повреди

Разширено еднократно влизане: Помага да се сведе до минимум рискът от кражба на идентификационни данни чрез управление на контролите за влизане чрез доставчика на идентичност (Google Authenticator, Okta и др.)

Ограничения на Toggl

Няма вграден инструмент за комуникация, както някои алтернативи на Toggl с чат, вграден в работната среда

Бавно зареждане или забавяне, особено при работа с голям обем задачи и проекти

Цени на Toggl

Безплатно: 0 долара на месец за до 5 потребители

Капацитет: 5 долара на месец за работно място

Стартово ниво: 8 долара на месец за работно място

Премиум: 13,5 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за Toggl

G2: 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

11. Wire (Най-добър за унифицирана комуникация и сътрудничество)

чрез Wire

Wire е цялостна платформа за сътрудничество на работното място, която обединява съобщения, споделяне на файлове, сътрудничество по документи и комуникация в екип под един покрив.

Още по-интересно е, че кодът на Wire е изцяло отворен и достъпен в GitHub, което ви дава максимална прозрачност относно начина, по който екипът на Wire съхранява и управлява вашите данни.

Най-добрите характеристики на Wire

ID-Shield: Извършва проверки на самоличността във фонов режим и ви дава зелена светлина, ако разговаряте с правилния човек

Wire Secure: Осигурява сигурността на миналите комуникации в случай на нарушение (Forward Secrecy) и заменя компрометираните ключове, за да гарантира сигурността на бъдещите (Post-Compromise Security (PCS))

Самоизтриващи се съобщения: Позволява ви да зададете таймер, след който съобщенията ще изчезнат и за двамата участници

Ограничения на Wire

Когато възникнат проблеми по време на синхронизирането на устройствата, може да се наложи да се извърши нова синхронизация с помощта на нов ключ за криптиране

Липсва 2FA, което е задължително условие за всеки инструмент за сигурно сътрудничество

Цени на Wire

Безплатно

Wire за предприятия: 7,45 евро (около 7,73 долара) на човек/месец

Wire on-premise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Wire

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Защитете бизнес данните и разговорите си с ClickUp

Когато става въпрос за чувствителна информация – финансови отчети, подробности за проекти на клиенти и ежедневни разговори, свързани с работата – сигурността не е по избор.

Ето защо се нуждаете от сигурен инструмент за сътрудничество като ClickUp, където сигурността не е нещо второстепенно, а е вградена в него.

ClickUp поддържа високо ниво на сигурност на данните чрез криптирани ключове, съответствие с нормативните изисквания и персонализирани разрешения. Разбира се, получавате и отлични функции за сътрудничество като Whiteboards, Docs, Chat и Clips, за да подобрите производителността и да поддържате синхронизация между членовете.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на безпроблемно сътрудничество, без да се притеснявате за сигурността!